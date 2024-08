10 najlepszych standardowych procedur operacyjnych (SOP)

Od zarządzanie zadaniami do optymalizacji pracy zespołowej, standardowe procedury operacyjne (SOP) mogą zmniejszyć liczbę błędów, wyjaśnić bieżące cykle pracy i zapewnić podstawowy poziom kontroli jakości.

Połącz to wszystko i dodaj szczyptę narzędzia do ustalania priorytetów pracy i SOP mogą zaoszczędzić pieniądze dla całej organizacji.

Ale oczywiście najpierw trzeba wiedzieć, jak tworzyć te procesy dokumentowe. W tym miejscu do gry wkracza oprogramowanie SOP.

W tym przewodniku omówimy najlepsze oprogramowanie SOP do dokumentowania, organizowania i optymalizacji procesów biznesowych.

Czego należy szukać w oprogramowaniu SOP?

Najlepsze oprogramowanie SOP ułatwia proces tworzenia. Pomaga w kompleksowym zarządzanie procesem z kilkoma funkcjami, które można wykorzystać w procesie oceny:

Gotowe do użycia szablony: Zestaw ustalonychSzablony SOP do wdrożenia bez większych ustawień

Zestaw ustalonychSzablony SOP do wdrożenia bez większych ustawień Przydatne samouczki: Prostedokumentacja projektów i procedur która pozwala na bardziej płynne operacje biznesowe

Prostedokumentacja projektów i procedur która pozwala na bardziej płynne operacje biznesowe Współpraca: Udostępnianie wiedzy w chmurze która sprawia, żebaza wiedzy i przegląd procesów pracy dostępny dla wszystkich pracowników

Udostępnianie wiedzy w chmurze która sprawia, żebaza wiedzy i przegląd procesów pracy dostępny dla wszystkich pracowników Integracja: Bezpośrednie połączenie z Twojąoprogramowaniem do zarządzania zadaniami które pozwala na integrację, taką jak automatyczne przypomnienia o zadaniach w oparciu o SOP

Bezpośrednie połączenie z Twojąoprogramowaniem do zarządzania zadaniami które pozwala na integrację, taką jak automatyczne przypomnienia o zadaniach w oparciu o SOP Łatwa konserwacja SOP: Możliwość łatwego tworzenia zasad operacyjnych do wdrażania pracowników i ogólnego zarządzania wiedzą

Możliwość łatwego tworzenia zasad operacyjnych do wdrażania pracowników i ogólnego zarządzania wiedzą Cena: Darmowe funkcje oprogramowania SOP do testowania funkcji przed przejściem na płatne plany

Przede wszystkim musi ono ułatwiać wdrażanie i udostępnianie SOP w organizacji. Dobra wiadomość: Większość z poniższych najlepszych rozwiązań SOP udostępnia te niezbędne funkcje.

10 najlepszych standardowych procedur operacyjnych w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane dla Teams różnej wielkości i z różnych branż. To, co wyróżnia ClickUp, to możliwość tworzenia kontrolowanych wersji dokumentów dla podstawowych procesów, służąc jednocześnie jako scentralizowany hub dla wydajności i współpracy w całej firmie.

A dzięki ClickUp AI wymaga mniej wysiłku, aby utrzymać spójność i jakość, ponieważ procesy zmieniają się w czasie. Generuj szybkie podsumowania, uzyskaj wstępnie sformatowaną zawartość i podnieś poziom pisania swojego zespołu za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

ClickUp integruje się również z tysiącami innych aplikacji do pracy, konsolidując procesy i dane w jednym systemie!

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty ClickUp

2. Coassemble

Via Coassemble Być może jest to przede wszystkim platforma szkoleniowa, ale Coassemble może utrzymać się w sferze oprogramowania SOP.

Zaprojektowane specjalnie dla małych firm, narzędzie to sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku podstawowych dokumentów, takich jak karta zespołu . Niestandardowe i szablonowe moduły umożliwiają członkom zespołu zapoznanie się z podstawowymi dokumentami procedur, prostymi listami kontrolnymi do wspólnej pracy i innymi dokumentami.

Najlepsze funkcje Coassemble

Gotowe moduły szkoleniowe pozwalają nowym członkom organizacji zapoznać się ze standardowymi procedurami operacyjnymi i inną ugruntowaną wiedzą zespołu, która przyniesie korzyści w ich pracy

Segmentacja użytkowników na poziomie kohort do tworzenia list kontrolnych i modułów jest zgodna z istniejącą wiedzą użytkowników platformy

Elastyczne struktury uprawnień zapewniają, że właściwe osoby mają odpowiedni dostęp do właściwych SOP

Integracja z istniejącym stosem technologicznym umożliwia łatwiejsze przydzielanie zadań i przekazywanie cyfrowych SOP

Wizualny akcent sprawia, że wdrażanie standardowych procedur operacyjnych jest angażujące dla użytkowników

Limity Coassemble

Nie jest to prawdziwe oprogramowanie do standardowych procedur operacyjnych, co oznacza, że będziesz potrzebować tych integracji w swoich wysiłkach na rzecz budowania i komunikowania standardowych procesów

Przesyłanie zawartości, zwłaszcza wizualnej, takiej jak obrazy, może być skomplikowane w oprogramowaniu

Masowa rejestracja nowych użytkowników może być skomplikowana, co wynika z dłuższych i bardziej powtarzalnych zadań dla administratorów

Platforma nie optymalizuje kontroli wersji na zapleczu, co komplikuje zarządzanie SOP w większych organizacjach

Ceny Coassemble

Pro 10 : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Pro 20 : $120/miesiąc

: $120/miesiąc Premium 20 : $160/miesiąc

: $160/miesiąc Pro Unlimited: Wymagana niestandardowa wycena

Coassemble oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (166 recenzji)

4.7/5 (166 recenzji) Capterra: 4.5/5 (34 opinie)

3. SweetProcess

Via SweetProcess Tutaj mamy nasze pierwsze dedykowane oprogramowanie SOP. SweetProcess pomaga w szczególności monitorować i ulepszać procesy , monitorować obowiązki i odpowiednio zarządzać zadaniami.

Celem oprogramowania jest dokładnie to, co powinno osiągnąć odpowiednie oprogramowanie SOP: stworzenie dostępnego dla wszystkich podręcznika operacyjnego online, który umożliwia tworzenie SOP, usprawnienie codziennych zadań i popełnianie mniejszej liczby błędów w procesie tworzenia SOP i bieżącego wdrażania.

Najlepsze funkcje SweetProcess

Łatwo dokumentuje procedury, zasady i procesy w prostym przeglądzie pulpitu

Oprogramowanie pomaga zespołowi wdrażać SOP poprzez proste cykle pracy i automatyzację zadań

Oprogramowanie tworzy publiczną lub prywatną bazę wiedzy, aby przekazywać wszelkie SOP, o których inni muszą wiedzieć

Ustawienie Teams w ramach ról użytkowników w celu usprawnienia komunikacji i przydzielania zadań

Dostawca udostępnia darmowe szablony dla różnych wydarzeń, ćwiczeń przeciwpożarowych, przepływów pracy związanych ze zgodnością z przepisami i nie tylko

Limity SweetProcess

To dedykowane oprogramowanie sprawia, że jego integracja z szerszymi narzędziami do zarządzania biznesem jest trudniejsza

Platforma ta limituje import do dokumentów Word i wizualizacji, pozostawiając inne typy plików w tyle

Dodawanie Teams do procesu niekoniecznie jest intuicyjne i wymaga ręcznej pracy w oprogramowaniu

Ceny SweetProcess

99 USD/miesiąc dla Teams z maksymalnie 20 aktywnymi członkami

5 USD/miesiąc dodatkowo za każdego dodatkowego członka zespołu powyżej tego limitu

Oceny i recenzje SweetProcess

G2: 4.3/5 (5 recenzji)

4.3/5 (5 recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

4. Tallyfy

Via Tallyfy Tallyfy to korzystne oprogramowanie SOP, które pomaga dokumentować i automatyzować wszelkie zadania w organizacji. Od formularzy po zatwierdzenia, wdrażanie, a nawet zadania skierowane do klientów, zasłużyło na swoje miejsce jako jedna z najlepszych opcji oprogramowania SOP.

Koncepcja tego oprogramowania jest prosta. Przechwyć najważniejsze i najlepsze SOP w jednym systemie i stwórz plany, aby każdy wiedział, co ma zrobić. Następnie stwórz zautomatyzowane procesy do zrobienia swojej pracy za każdym razem.

Najlepsze funkcje Tallyfy

Kodowanie nie jest konieczne. Podejście Tallyfy do SOP usprawnia wspólne wysiłki, częściowo dlatego, że jest tak proste

Zwiększona przejrzystość pozwala wszystkim w organizacji zobaczyć nie tylko procedury SOP, ale także sposób, w jaki platforma wykonuje je codziennie

Szybka i skuteczna obsługa klienta pomaga w niestandardowym dostosowaniu własnej platformy oprogramowania SOP przy użyciu platformy Tallyfy

Automatyzacja zadań w oparciu o SOP zamienia teoretyczne najlepsze praktyki w rzeczywiste usprawnienia pracy

Limity Tallyfy

Interfejs użytkownika może być czasami nieco powolny, zwłaszcza w przypadku złożonych dokumentów, procesów i SOP

Zarządzanie zadaniami jest stosunkowo powierzchowne, ponieważ Tallyfy nie może zarządzać bardziej złożonymi procesami w zespole

Sugestie AI mogą pomóc w usprawnieniu cyklu pracy, ale mogą również stać się przytłaczające, jeśli wiesz już, jakie rodzaje procesów chcesz zbudować

Ceny Tallyfy

Tallyfy Dokumenty: 5 USD/miesiąc za użytkownika

5 USD/miesiąc za użytkownika Tallyfy Pro: $30/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Tallyfy

G2: 5/5 (3 recenzje)

5/5 (3 recenzje) Capterra: 4.4/5 (11 opinii)

5. Sposób do zrobienia

Via Droga do zrobienia To oprogramowanie jest narzędziem dla dużych organizacji, franczyz i innych biznesów z wieloma lokalizacjami, w których komunikacja SOP może stanowić wyzwanie. W wyniku tego jego funkcje skłaniają się ku bardziej dogłębnej stronie, od integracji wideo i prezentacji po złożone schematy blokowe.

najlepsze funkcje #### Way We Do zrobienia

Gotowe szablony SOP upraszczają tworzenie biblioteki od podstaw

Cykle pracy akceptacji umożliwiają liderom organizacji podpisywanie nowych SOP i pomagają zweryfikować, czy różni członkowie zespołu przeczytali to, co powinni

Aktywowane listy kontrolne dla nowych i uznanych członków organizacji umożliwiają śledzenie ich szkoleń i materiałów do przeczytania

Spersonalizowany pulpit zawiera elementy listy kontrolnej, zadania do wykonania i nowe SOP, z którymi można się zapoznać

Sposób do zrobienia ograniczeń

Jest stosunkowo drogi w porównaniu do niektórych innych opcji na tej liście

Istnieje długa krzywa uczenia się złożoności oprogramowania, częściowo ze względu na jego optymalizację dla większych i bardziej złożonych organizacji

Interfejs użytkownika w cyklu pracy nie zawsze jest intuicyjny

Dokumentacja szkoleniowa jest czasami przestarzała i odnosi się do starszych procesów nauki oprogramowania

Sposób do zrobienia wyceny

Wejście : $99/miesiąc za 10 użytkowników Teams

: $99/miesiąc za 10 użytkowników Teams Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Way We Do zrobienia oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (8 recenzji)

4.6/5 (8 recenzji) Capterra: 4.9/5 (11 opinii)

6. Trainual

Via Trainual Trainual to oprogramowanie do transferu wiedzy przeznaczone głównie do nowych i ciągłych szkoleń pracowników.

W najlepszym przypadku jest to wirtualny i interaktywny podręcznik szkoleniowy, który można wykorzystać do udostępniania wiedzy organizacyjnej. Jest tym lepszy, jeśli używasz go również jako oprogramowania SOP.

Najlepsze funkcje Trainual

Intuicyjny proces przekształca istniejące SOP w dokumentację szkoleniową krok po kroku dla Twoich Teams

Przypisywanie ról pozwala zarządzać zarówno własnością poszczególnych SOP, jak i obowiązkami szkoleniowymi

Może łatwo osadzać zawartość zewnętrzną, taką jak pliki PDF, GIF i wideo

Rozbudowana biblioteka narzędzi do integracji obejmuje Loom, Slack i różne programy do zarządzania projektami

Ograniczenia Trainual

Skupienie się na szkoleniach i onboardingu nieco limituje możliwość wykorzystania Trainual jako dedykowanego oprogramowania SOP

Logowanie może być skomplikowane, a różne moduły wymagają różnych loginów zamiast bardziej scentralizowanego rozwiązania

Platforma ta zawiera nieco limitowane opcje testów wiedzy w porównaniu do innych programów szkoleniowych

Ceny Trainual

Train : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Scale: $12/miesiąc na użytkownika

Trainual oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

7. ProcessKit

Via ProcessKit Zaprojektowany dla agencji, ProcessKit pomaga każdemu, kto pracuje z klientami zewnętrznymi, ułatwić onboarding. Oprogramowanie to tworzy procedury SOP specjalnie do wdrażania nowych klientów, umożliwiając agencjom i podobnym firmom łatwe wykonywanie tych kroków.

Najlepsze funkcje ProcessKit

Proste szablony procesów wdrażania klientów pomagają każdej agencji szybko rozpocząć pracę

Logika warunkowa w budowaniu cykli pracy pozwala na bardziej niestandardowe sytuacje bez uszczerbku dla automatyzacji

Intuicyjny widok Kanban umożliwia śledzenie wielu procesów onboardingu klienta bez pomyłek

Oddelegowane zadania angażują wielu członków zespołu w wykonywanie SOP onboardingu

Limity ProcessKit

Konfigurowalny charakter oprogramowania oznacza, że początkowy proces ustawienia zajmie dużo czasu

Jego funkcje odnoszą się wyłącznie do wdrażania klientów, co ogranicza jego zastosowanie jako szerszego oprogramowania SOP

Ceny ProcessKit

Jeden plan: 49 USD/miesiąc za maksymalnie trzech członków, 19 USD/miesiąc za każdego dodatkowego członka i nieograniczoną liczbę kont gości, takich jak kontakty agencji

Oceny i recenzje ProcessKit

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 5/5 (2 opinie)

8. Dozuki

Via Dozuki Organizacje produkcyjne przetrwają lub upadną w oparciu o optymalizację i zgodność z indywidualnymi procedurami SOP. Z pomocą przychodzi Dozuki.

Dzięki oprogramowaniu SOP zaprojektowanemu specjalnie dla tej branży, Dozuki sprawia, że produkcja staje się prostsza.

Najlepsze funkcje Dozuki

Potężny proces tworzenia przewodników może obsługiwać nawet najbardziej techniczne dokumenty w branży produkcyjnej

Skalowalne programy szkoleniowe wprowadzają SOP na pole pracy

Zintegrowane funkcje tłumaczeń dla organizacji międzynarodowych pozwalają przenieść SOP za granicę

Limity Dozuki

Ma złożoną i nieco ograniczoną możliwość kontrolowania dostępu do różnych SOP w zależności od roli użytkownika

Jako złożone oprogramowanie, wdrożenie nie zawsze jest intuicyjne dla nowych użytkowników

Może integrować ograniczenia wideo i obrazów w poszczególnych dokumentach

Ceny Dozuki

Kontakt w sprawie cen

Dozuki oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (150+ recenzji)

4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (12 recenzji)

9. JobRouter

Via JobRouter JobRouter opiera swoją wartość na trzech filarach: automatyzacji procesów, zarządzaniu dokumentami i zarządzaniu danymi. Platforma ta brzmi jak idealne narzędzie, które może pełnić funkcję oprogramowania do standardowych procedur operacyjnych.

Najlepsze funkcje JobRouter

Szybkie i intuicyjne wdrożenie pozwala na rozpoczęcie korzystania z narzędzia w ciągu kilku dni

Oferuje najwyższej jakości obsługę klienta dla nowych i obecnych użytkowników

Tworzenie formularzy i procesów jest elastyczne, szczególnie w zakresie wykraczania poza GUI w celu zmiany szablonów w rdzeniu

Limity JobRouter

Z technicznego punktu widzenia nie jest to oprogramowanie SOP, wymagające pewnych niestandardowych modyfikacji

Czasy ładowania mogą być powolne, szczególnie podczas przełączania się między różnymi funkcjami platformy

Ceny JobRouter

Kontakt w sprawie cen

JobRouter oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Brak dotychczasowych recenzji Capterra: 4.5/5 (11 opinii)

10. Lean Power

Via Lean Power Lean Power pozwala na wykorzystanie procesów i pakietów roboczych w formie papierowej i PDF oraz przekształcenie ich w wersje cyfrowe i procedury komputerowe. W związku z tym może działać dobrze jako narzędzie oprogramowania SOP do optymalizacji instrukcji pracy, oszczędzając pracę i czas.

Najlepsze funkcje Lean Power

Aplikacja komputerowa pozwala na pracę poza przeglądarką, a nawet w trybie offline

Usprawniony proces digitalizacji sprawdza się szczególnie dobrze w starszej wersji branży opartej na instrukcjach papierowych, takiej jak produkcja

Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym pomagają zrozumieć, w jaki sposób zespół wdraża SOP w praktyce

Ograniczenia Lean Power

Jego celem nie jest tworzenie nowych cyfrowych SOP w oprogramowaniu, ale skupienie się na digitalizacji istniejących SOP

Digitalizacja odbywa się wyłącznie w języku angielskim, co czyni ją mniej użyteczną w operacjach międzynarodowych

Ceny Lean Power

Kontakt w sprawie cen

Lean Power oceny i recenzje

G2: 3.3/5 (3 recenzje)

3.3/5 (3 recenzje) Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

Zbuduj standardową procedurę operacyjną w ClickUp

Tworzenie i dokumentowanie standardowych procedur operacyjnych to świetny sposób na bycie na bieżąco i informowanie o przebiegu pracy indywidualnej i zespołowej. Dzięki ClickUp możesz łatwo przechowywać SOP w jednej centralnej lokalizacji, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Metoda ta pozwala również na szybki dostęp do ważnych informacji i instrukcji w razie potrzeby, ułatwiając członkom zespołu śledzenie swoich zadań.

Gotowy do rozpoczęcia? Utwórz darmowe konto już dziś !