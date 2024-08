10 najlepszych certyfikatów CRM, które przyspieszą rozwój zawodowy w 2024 r

Wspólnym wątkiem łączącym wszystkie dobrze prosperujące biznesy są głębokie relacje z klientami. Wszystkie zdrowe relacje opierają się na zaufaniu. A ludzie robią interesy z ludźmi, którym ufają.

Menedżerowie ds. powiązań z klientami są pomostem między firmą a klientami. Są to osoby, którym klienci ufają, że rozwiążą ich problemy i rozwiną ich biznes.

Menedżer ds. relacji z klientami musi zarządzać oczekiwaniami klientów, śledzić informacje zwrotne, rozumieć potoki sprzedaży i automatyzację marketingu, zarządzać komunikacją i danymi oraz zapewniać satysfakcję klientów. Nie wspominając już o ustawieniu właściwych oczekiwań i umiejętności radzenia sobie z trudnymi ludźmi i sytuacjami.

Tak wysokie oczekiwania wymagają konsekwentnego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, aby sprostać im i rozwijać się jako menedżer ds. powiązań z klientami.

Zapisanie się na certyfikację CRM to doskonały sposób na rozwijanie wiedzy specjalistycznej i znajomości najlepszych praktyk CRM. Na szczęście wiele certyfikatów CRM pomaga rozwijać umiejętności i wiedzę wymaganą do zostania wyspecjalizowanym profesjonalistą CRM.

**Co to jest certyfikat CRM?

Certyfikat zarządzania relacjami z klientami (CRM) potwierdza wiedzę danej osoby w zakresie zarządzania relacjami z klientem oraz opracowywanie raportowania CRM, platform, sprzedaży, automatyzacji marketingu i zarządzania danymi.

Certyfikacja ta obejmuje analitykę danych klientów, obsługę klienta, sprzedaż i automatyzację marketingu. Programy certyfikacji CRM pomagają w rozszerzeniu wiedzy na temat różnych strategii CRM, platform CRM, przypadków użycia, technik i najlepszych praktyk.

Korzyści z uzyskania certyfikatu CRM

Organizacje bardzo cenią sobie certyfikaty CRM - zwłaszcza te akredytowane przez renomowane organizacje. Posiadanie takiego certyfikatu sprawia, że stajesz się członkiem zespołu o wysokiej wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o opracowywanie nowych strategii angażowania klientów. A korzyści jest jeszcze więcej:

Zwiększona wydajność: Kurs certyfikacji CRM dostarcza narzędzi i technik do wykorzystania dostępnych zasobów i zwiększyć wydajność. Oprócz zwiększenia zdolności do dostarczania usług, zwiększa sprzedaż firmy, marketing i wskaźnik zadowolenia klientów

Kurs certyfikacji CRM dostarcza narzędzi i technik do wykorzystania dostępnych zasobów i zwiększyć wydajność. Oprócz zwiększenia zdolności do dostarczania usług, zwiększa sprzedaż firmy, marketing i wskaźnik zadowolenia klientów Przewaga konkurencyjna i zdolność adaptacji: Certyfikacja pomaga wyprzedzić rówieśników. Pozycjonuje cię również jako wysoce zdolnego do adaptacji do najnowszych trendów i technologii branżowych, a także potencjalnego lidera na polu CRM

Certyfikacja pomaga wyprzedzić rówieśników. Pozycjonuje cię również jako wysoce zdolnego do adaptacji do najnowszych trendów i technologii branżowych, a także potencjalnego lidera na polu CRM Globalne uznanie: Niektóre certyfikaty CRM są uznawane na całym świecie, co pomoże ci odkrywać możliwości za granicą

Niektóre certyfikaty CRM są uznawane na całym świecie, co pomoże ci odkrywać możliwości za granicą Możliwości nawiązywania kontaktów: Po uzyskaniu certyfikatu CRM stajesz się częścią ekskluzywnej społeczności ekspertów branżowych. Nawiązuj kontakty z innymi ekspertami CRM, których wiedzę i połączenia możesz wykorzystać na późniejszej scenie swojej kariery

Po uzyskaniu certyfikatu CRM stajesz się częścią ekskluzywnej społeczności ekspertów branżowych. Nawiązuj kontakty z innymi ekspertami CRM, których wiedzę i połączenia możesz wykorzystać na późniejszej scenie swojej kariery Rozwój biznesu: Jako ekspert CRM zmień sposób, w jaki Twoja organizacja zarządza relacjami z klientami, napędza sprzedaż i wdraża automatyzację marketingu. Wynikiem tego jest większa retencja klientów i lepsze przychody

Jako ekspert CRM zmień sposób, w jaki Twoja organizacja zarządza relacjami z klientami, napędza sprzedaż i wdraża automatyzację marketingu. Wynikiem tego jest większa retencja klientów i lepsze przychody Rozwój kariery: Organizacjom zależy na posiadaniu pracowników z certyfikatem CRM, którzy są w stanie zapewnić długoterminowe rozwiązania CRM, usprawnić cykl pracy i zmaksymalizować zadowolenie klientów

Teraz już wiesz, jak cenna jest certyfikacja CRM. Kolejnym zadaniem jest znalezienie odpowiedniego programu certyfikacji CRM. Istnieje wiele opcji i wszystko sprowadza się do wybrania tej właściwej.

Jak znaleźć najlepszą certyfikację CRM dla swojej kariery

Przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych certyfikatów CRM. Wybierz właściwy na podstawie następujących aspektów.

Cel zawodowy: Zacznij od określenia konkretnych umiejętności, które chcesz doskonalić. Programy certyfikacji CRM są przeznaczone dla profesjonalistów z różnych pól, takich jak marketing, obsługa klienta, sprzedaż i zarządzanie danymi. Wybierz więc program, który zajmie się lukami w twojej ścieżce kariery.

Zacznij od określenia konkretnych umiejętności, które chcesz doskonalić. Programy certyfikacji CRM są przeznaczone dla profesjonalistów z różnych pól, takich jak marketing, obsługa klienta, sprzedaż i zarządzanie danymi. Wybierz więc program, który zajmie się lukami w twojej ścieżce kariery. Specjalizacja: Wybierz program certyfikacji CRM skupiający się na obszarze, w którym chcesz się specjalizować. Jeśli chcesz opanować automatyzację marketingu, wybierz program, który się w tym specjalizuje

Wybierz program certyfikacji CRM skupiający się na obszarze, w którym chcesz się specjalizować. Jeśli chcesz opanować automatyzację marketingu, wybierz program, który się w tym specjalizuje Reputacja rynkowa: Poszukaj programu certyfikacji CRM, który ma wysokie rekomendacje, dobre recenzje i jest dobrze oceniany w branży

Poszukaj programu certyfikacji CRM, który ma wysokie rekomendacje, dobre recenzje i jest dobrze oceniany w branży Zastosowanie w biznesie: Przejrzyj program nauczania, aby upewnić się, że nauczane narzędzia i techniki mają zastosowanie w twoim biznesie i branży. Na przykład, niektóre certyfikaty koncentrują się tylko na budowaniu wiedzy sprzedażowej, a inne programy koncentrują się na zarządzaniu danymi. Zamiast zrobienia dwóch oddzielnych kursów, rozważ jeden, który koncentruje się na obu, jeśli tego właśnie potrzebuje twój Business

Przejrzyj program nauczania, aby upewnić się, że nauczane narzędzia i techniki mają zastosowanie w twoim biznesie i branży. Na przykład, niektóre certyfikaty koncentrują się tylko na budowaniu wiedzy sprzedażowej, a inne programy koncentrują się na zarządzaniu danymi. Zamiast zrobienia dwóch oddzielnych kursów, rozważ jeden, który koncentruje się na obu, jeśli tego właśnie potrzebuje twój Business Zawartość i format programu: Przejrzyj zawartość programu, aby sprawdzić, czy projekt programu nauczania uczy umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie. Dobry program musi zawierać mieszankę zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z branży

Przejrzyj zawartość programu, aby sprawdzić, czy projekt programu nauczania uczy umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie. Dobry program musi zawierać mieszankę zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z branży Dodatkowe zasoby: Zastanów się, co jeszcze oferuje program poza certyfikacją i materiałami do nauki. Wybieraj certyfikaty z globalną społecznością certyfikowanych menedżerów, forami itp.

Zastanów się, co jeszcze oferuje program poza certyfikacją i materiałami do nauki. Wybieraj certyfikaty z globalną społecznością certyfikowanych menedżerów, forami itp. Cena i czas trwania: Oceń zwrot z inwestycji (ROI) zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy, które poświęcisz na program oraz czy takie zaangażowanie wniesie znaczącą wartość do twojego profilu

Oceń zwrot z inwestycji (ROI) zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy, które poświęcisz na program oraz czy takie zaangażowanie wniesie znaczącą wartość do twojego profilu Wymagania certyfikacyjne: Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu, ponieważ niektóre z nich wymagają posiadania pewnych obowiązkowych ustawień umiejętności

10 certyfikatów CRM

Oto 10 certyfikatów CRM, które warto sprawdzić. Omówiliśmy ceny, poziom kursu, czas trwania i kluczowe tematy każdego certyfikatu, aby pomóc Ci wybrać najbardziej odpowiedni dla Ciebie program.

1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

przez Microsoft Ten certyfikat obejmuje podstawy Microsoft 365 i jego zastosowanie w zarządzaniu funkcjami CRM, takimi jak marketing, obsługa klienta i sprzedaż. Jest bardziej odpowiedni dla osób z podstawową znajomością funkcji biznesowych, takich jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta.

Program pomaga rozwinąć wiedzę w zakresie podstaw CRM i wyostrzyć umiejętności zarządzania projektami. Certyfikat jest ważny przez rok z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Odnowienia są Free.

Poziom kursu: Od początkującego do zaawansowanego

Kluczowe tematy: Sprzedaż, obsługa klienta, praca w terenie, wiedza o kliencie

Czas trwania egzaminu: 65-140 minut

Cena: $99

Dowiedz się więcej o tym certyfikacie

2. Konsultant ds. funkcji obsługi klienta Microsoft Dynamics 365

Ten program jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy są na dobrej drodze do zostania konsultantami funkcjonalnymi zajmującymi się ustawianiem programów marketingowych i sprzedażowych. Program kursu obejmuje takie funkcje jak konwersja leadów, strategie komunikacji omnichannel i budowanie marki. Ten program szkoli w zakresie korzystania z platformy Dynamics 365 do automatyzacji funkcji marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży.

Zatrudnianie kandydatów z tym certyfikatem CRM jest dobrze oceniane przez firmy świadczące usługi IT. Certyfikat ten jest ważny przez rok z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Odnowienia są Free.

Poziom kursu: Średniozaawansowani i zaawansowani profesjonaliści

Kluczowe tematy: Zarządzanie leadami, segmentacja, e-mail marketing, customer journey

Czas trwania egzaminu: 65-140 minut

Cena: $165

3. Konsultant ds. funkcji obsługi klienta Microsoft Dynamics 365

za pośrednictwem Microsoft Jest to najbardziej odpowiedni z trzech certyfikatów CRM dostarczanych przez Microsoft, ponieważ koncentruje się na obsłudze klienta, jakości, niezawodności, wydajności i zadowoleniu klienta. Ten certyfikat CRM pomaga specjalizować się w narzędziach i technikach CRM związanych z obsługą klienta.

Moduły inteligencji biznesowej, automatyzacji i zarządzania przypadkami, między innymi, są kluczowe dla obsługi klienta i wsparcia. Jednak ubieganie się o ten program wymaga co najmniej jednego do trzech lat doświadczenia.

Poziom kursu: Średniozaawansowani i zaawansowani profesjonaliści

Kluczowe tematy: Zarządzanie wiedzą, analiza danych i spostrzeżenia, obsługa klienta

Czas trwania egzaminu: 65-140 minut

Cena: $165

4. Wprowadzenie do CRM z HubSpot

przez Coursera Poziom kursu: Początkujący

Ten certyfikat CRM jest najbardziej podstawowym, który przeprowadzi Cię przez podstawy zarządzania relacjami z klientami.

Prowadzony przez ekspertów z sieci projektów Coursera, kurs ten pokaże ci, jak ustawić konto HubSpot, zarządzać potokami sprzedaży, najlepszymi praktykami komunikacji e-mail i niestandardowym pulpitem raportowania.

Kluczowe tematy: Obsługa klienta, CRM, operacje sprzedażowe, marketing, zarządzanie danymi

Czas trwania: 2 godziny

Cena: Free

5. Akredytacja wdrożenia HubSpot CRM

Ta akredytacja na poziomie przedsiębiorstwa potwierdza zdolność organizacji do powodzenia wdrożenia platformy HubSpot CRM dla dużych Enterprise w ciągu ostatniego roku. Przed ubieganiem się o tę akredytację należy zakończyć określone certyfikaty wstępne na poziomie organizacyjnym.

HubSpot pomoże ci połączyć się z niestandardowymi klientami po uzyskaniu poświadczeń organizacyjnych poprzez akredytację. Proces ubiegania się o akredytację składa się z trzech rund i jest otwarty dla platynowych, diamentowych i elitarnych partnerów HubSpot.

Poziom kursu: Enterprise-level lub zaawansowany

Kluczowe tematy: Prezentacje dotyczące rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych, przesłane wideo studium przypadku, rozmowa kwalifikacyjna oraz pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 3 miesiące na rozpatrzenie aplikacji

Cena: Otwarte dla subskrybentów Platinum, Diamond lub Elite

6. Salesforce Certified Administrator

przez Salesforce Program Salesforce Administrator Certification jest odpowiedni dla profesjonalistów specjalizujących się w polach związanych z CRM. Program kursu jest zaawansowany, a materiał do nauki rozszerzony.

Jest to bardzo renomowana certyfikacja CRM i oferuje możliwość dołączenia do społeczności (Trailblazers) innych osób uczących się. Program kursu można dostosować do własnych potrzeb.

Poziom kursu: Od początkującego do średnio zaawansowanego

Kluczowe tematy: Zrozumienie aplikacji Salesforce CRM

Czas trwania: Kurs prowadzony we własnym tempie

Cena: Opłata rejestracyjna za egzamin w wysokości 200 USD + podatki; Opłata za ponowne podejście w wysokości 100 USD + podatki

7. certyfikacja administratora NetSuite

Certyfikat NetSuite Administrator potwierdza umiejętności i doświadczenie danej osoby w zarządzaniu rozwiązaniami NetSuite. Najpierw jednak należy uzyskać certyfikat NetSuite SuiteFoundation, który potwierdza zrozumienie funkcji i możliwości NetSuite.

Przed ubieganiem się o ten certyfikat należy posiadać udokumentowane umiejętności obsługi kont NetSuite przez co najmniej rok.

Poziom kursu: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Kluczowe tematy: Bezpieczeństwo danych, ustawienie i administracja, praca z NetSuite

Czas trwania: 90 minut

Cena: $250

8. Certyfikacja Freshdesk Product Expert

Certyfikat Freshdesk Product Expert można uzyskać bez konieczności uczestniczenia w kursach. Do zdania egzaminu potrzebne jest jednak praktyczne doświadczenie w zarządzaniu platformą Freshdesk, jej ustawieniu i rozwiązywaniu problemów z cyklem pracy.

Poziom kursu: Od początkującego do zaawansowanego

Kluczowe tematy: Ustawienie Freshdesk, obsługa klienta, przepływ pracy i automatyzacja

Czas trwania: 60 minut

Cena: Free

9. Certyfikacja: Zendesk Support Administrator Expert Exam

przez Zendesk Jeśli masz doświadczenie jako administrator wsparcia Zendesk i pracowałeś z nim przez co najmniej trzy miesiące, ten certyfikat jest dla Ciebie. Musisz również zakończyć kurs Foundational Support Learning Path . Kurs rozpoczyna się szkoleniem online, po którym następuje egzamin przygotowawczy i egzamin końcowy, po zdaniu którego uzyskuje się certyfikat.

Uzyskując ten certyfikat, pogłębiasz swoją wiedzę na temat systemu Zendesk Support, aby stać się wyspecjalizowanym członkiem zespołu i zwiększyć swoje perspektywy kariery.

Poziom kursu: Średnio zaawansowany

Kluczowe tematy: Zakończone opanowanie wsparcia Zendesk

Czas trwania: 105 minut

Cena: $350

10. Strategia kanałów marketingowych i specjalizacja B2B2C Routes to Market

poprzez Coursera Ta certyfikacja CEM hostowana na Coursera nauczy Cię, jak dostarczać wartość poprzez budowanie właściwej strategii marketingowej. Kurs ten jest przydatny dla specjalistów CRM z kilkuletnim doświadczeniem.

Dowiedz się, jak dostarczać wartość poprzez współpracę z odpowiednimi partnerami kanałowymi, wielokanałowy marketing i zarządzanie oraz wdrażanie unikalnych strategii cenowych i opakowaniowych.

Poziom kursu: Średnio zaawansowany

Kluczowe tematy: Tworzenie wartości, dystrybucja, B2B, partnerstwo

Czas trwania: 6 godzin

Cena: 100 USD za trzy miesiące

Wyróżnieniem na tej liście jest Zoho CRM Certyfikowany konsultant certyfikacja oferowana przez certyfikowanych partnerów. Zoho to popularne oprogramowanie CRM używane przez miliony małych firm na całym świecie.

Jak zarządzać zadaniami i projektami CRM za pomocą ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp: Spojrzenie na interfejs użytkownika

Teraz, gdy znasz już kilka najlepszych certyfikatów CRM, następnym krokiem jest zrozumienie, jak ustawić oprogramowanie do zarządzania projektami Oprogramowanie CRM które będzie dla Ciebie najlepsze.

Dobry menedżer ds. relacji z klientami będzie świetny w utrzymywaniu higieny CRM - aktualizując swoje kontakty, aktualizując prawidłowy status transakcji, sygnalizując ryzyko związane z powiązaniami itp.

Aby to umożliwić, potrzebna jest zwinność i zdolność adaptacji, platforma, która zaspokaja potrzeby CRM, zarządza interakcjami z klientami i pielęgnuje ich relacje.

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Potrzebujesz narzędzia typu "wszystko w jednym", podczas gdy narzędzie CRM ma wszystkie te cechy oprogramowanie do zarządzania projektami funkcje. Ale czy takie narzędzie istnieje? Tak, ClickUp robi to wszystko i jeszcze więcej!

ClickUp jako CRM i platforma do zarządzania projektami

Jako oprogramowanie do zarządzania projektami, ClickUp pomaga śledzić projekty od początku do końca. ClickUp ulepszenia komunikację i współpracę w zespole, aktualizuje statusy projektów, usprawnia cykl pracy i automatyzuje zadania.

Jako platforma CRM, ClickUp pomaga płynnie zintegrować funkcje CRM w jednym miejscu, zapewniając lepszą widoczność klientów i zadań, zarządzanie danymi i cykl pracy. Oprogramowanie CRM ClickUp oferuje rozwiązania do śledzenia i pielęgnowania niestandardowych klientów i leadów. Otrzymujesz

15+ wysoce elastycznych widoków: Bezproblemowo zarządzaj niestandardowym zaangażowaniem klientówzamówieniami i potokiem sprzedaży, zapewniając zespołom sprzedaży i marketingu wiele widoków, takich jak widok listy, tablice Kanban, widok tabeli i wiele innych

Bezproblemowo zarządzaj niestandardowym zaangażowaniem klientówzamówieniami i potokiem sprzedaży, zapewniając zespołom sprzedaży i marketingu wiele widoków, takich jak widok listy, tablice Kanban, widok tabeli i wiele innych Kamienie milowe: Śledzenie postępów w realizacji zadań. ClickUp pomaga podzielić zadania na mniejsze projekty, które można monitorować, aby zapewnić terminową realizację w ramach budżetu

Śledzenie postępów w realizacji zadań. ClickUp pomaga podzielić zadania na mniejsze projekty, które można monitorować, aby zapewnić terminową realizację w ramach budżetu Szablony ClickUp CRM : Stwórz swoje ustawienia CRM i użyj jednego z gotowych szablonów CRM na platformie ClickUp. Posiada ona ponad 12 gotowych szablonów, które zaspokajają określone cele biznesowe, takie jakArkusze Google CRM szablon,Szablon CRM sprzedaży, szablon CRM do śledzenia prowizji i szablon CRM dla nieruchomości

Stwórz swoje ustawienia CRM i użyj jednego z gotowych szablonów CRM na platformie ClickUp. Posiada ona ponad 12 gotowych szablonów, które zaspokajają określone cele biznesowe, takie jakArkusze Google CRM szablon,Szablon CRM sprzedaży, szablon CRM do śledzenia prowizji i szablon CRM dla nieruchomości Ponad 50 wizualizacji danych klientów: Dostęp do widoków ogólnych w celu analizy danych klientów, takich jak ich wartość życiowa i średnia wielkość transakcji

Dostęp do widoków ogólnych w celu analizy danych klientów, takich jak ich wartość życiowa i średnia wielkość transakcji Centralny kontakt z klientem: Szybkie śledzenie automatyzacji marketingu, w tym nowych ofert i profile niestandardowe klientówwszystko za pośrednictwem scentralizowanego huba e-mail

Szybkie śledzenie automatyzacji marketingu, w tym nowych ofert i profile niestandardowe klientówwszystko za pośrednictwem scentralizowanego huba e-mail Usprawniona baza danych klientów: Przechowuj i analizuj wszystkie dane swoich klientów w jednym miejscu

Przechowuj i analizuj wszystkie dane swoich klientów w jednym miejscu Integracje: Pożegnaj się z bałaganem związanym z otwieraniem wielu zakładek, dzięki natywnym i zewnętrznym integracjom ClickUp

Pożegnaj się z bałaganem związanym z otwieraniem wielu zakładek, dzięki natywnym i zewnętrznym integracjom ClickUp Dostęp w podróży: Wzmocnij pozycję swojego zespołu, umożliwiając mu dostęp do danych zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne do szybszego działaniarealizacji zadań *Portfolio: Rejestruj wszystkie interakcje z klientami i procesy zainicjowane w celu ich wdrożenia. Ponieważ wszystkie informacje są dostępne na tej samej platformie, inni interesariusze mają do nich dostęp i mogą planować swoje strategie

Niezależnie od tego, czy jesteś młodym przedsiębiorstwem, które chce powiększyć bazę danych klientów, czy też doświadczonym biznesem, który próbuje dalej rozwijać swoją działalność, nasze oprogramowanie CRM obejmuje wszystkie te fronty.

Powiązane artykuły:

Szablony CRM firmy ClickUp

Nasz Szablony CRM to wstępnie zaprojektowane formaty lub ramy w oprogramowaniu CRM w celu usprawnienia i standaryzacji procesów związanych z zarządzaniem powiązaniami z klientami. Szablony te można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych.

ClickUp oferuje wiele gotowych do użycia szablonów, które można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb.

Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej używanych szablonów ClickUp.

Zarządzanie klientami, procesami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

Sales Pipeline CRM Template: Ten szablon obsługuje wszystkie szczegóły i aktualizacje dotyczące potoku sprzedaży. Ten szablon CRM oferuje świetny sposób na organizowanie i nawigowanie po wszystkich informacjach dotyczących sprzedaży, od potencjalnych potencjalnych klientów po odnowienia.

Niektóre funkcje tego szablonu obejmują Cztery widoki, siedem ClickApp i 30 statusów zadań, takich jak "Do odnowienia", "Demo" i "Wdrożenie" Zintegrowana automatyzacja do zarządzania statusami zadań i osobami przypisanymi do zadań Interfejs typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia zarządzanie danymi niestandardowych klientów Łatwe ustalanie priorytetów potencjalnych klientów w oparciu o pilność, wartość i potencjał

Ten szablon obsługuje wszystkie szczegóły i aktualizacje dotyczące potoku sprzedaży. Ten szablon CRM oferuje świetny sposób na organizowanie i nawigowanie po wszystkich informacjach dotyczących sprzedaży, od potencjalnych potencjalnych klientów po odnowienia. Niektóre funkcje tego szablonu obejmują

Zorganizuj klientów, opinie i priorytety z wydajnością na poziomie eksperta za pomocą tego szablonu

Szablon CRM do zarządzania obsługą klienta: Zapewnienie klientom niestandardowej obsługi klienta to pierwszy krok do powodzenia w budowaniu powiązań z klientami. Ten szablon pomaga w osiągnięciu tego celu poprzez zarządzanie każdym zgłoszeniem, czatem i problemem.

Niektóre z funkcji tego szablonu obejmują Sześć podstawowych statusów zadań, pięć pól niestandardowych, siedem widoków i możliwości automatyzacji do obsługi i monitorowania każdej transakcji w całym procesie Precyzyjne organizowanie klientów, opinii i priorytetowych zadań Wysyłanie gotowych ankiet z prośbami o obsługę klienta i śledzenie ocen satysfakcji klientów i partnerów Włączanie łatwa współpraca między Teams podczas rozwiązywania problemów z ticketami

Zapewnienie klientom niestandardowej obsługi klienta to pierwszy krok do powodzenia w budowaniu powiązań z klientami. Ten szablon pomaga w osiągnięciu tego celu poprzez zarządzanie każdym zgłoszeniem, czatem i problemem. Niektóre z funkcji tego szablonu obejmują

Uzyskaj certyfikat i buduj lepsze relacje z klientami

Twoi niestandardowi klienci są Twoimi najlepszymi reklamodawcami. Inwestowanie w ich ciągłe zadowolenie z Twojej marki jest kluczowe, jeśli chcesz, aby polecali Cię innym potencjalnym klientom.

Nauczenie się, jak dbać o zadowolenie klientów jest sztuką samą w sobie i wymaga wielu różnych umiejętności - a dzięki tym certyfikatom możesz uczyć się, rozwijać i doskonalić te umiejętności.

Dobry menedżer ds. powiązań będzie wiedział, jak wykorzystać odpowiednie narzędzia na swoją korzyść. Przyjęcie narzędzia takiego jak ClickUp aby ułatwić sobie cykl pracy w CRM i zwiększyć możliwości zarządzania projektami. ClickUp CRM jest doskonałym dodatkiem do Twojego biznesu, zwłaszcza że łączy w sobie dwie krytyczne funkcje CRM i zarządzania projektami.

Posiadając rozwiązanie do zarządzania projektami, które podwaja się jako platforma CRM, oszczędzasz czas, wysiłek i koszty oraz poprawiasz marże i wydajność w dłuższej perspektywie. Zarejestruj się aby zacząć korzystać z ClickUp już dziś!