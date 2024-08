10 najlepszych certyfikatów projektowych w 2024 roku

Aby przyciągnąć i zatrzymać klientów, Twoja obecność w Internecie musi być atrakcyjna wizualnie i bezproblemowa dla użytkownika.

Ale jak każde inne pole, projektowanie wymaga uczenia się i korzystania z nowych narzędzi, aby stale być na topie.

Szukając sposobów na rozwój zawodowy, uzyskanie odpowiedniej certyfikacji w zakresie projektowania pomoże ci odblokować nowe możliwości i opanować sztuczki branżowe.

Przy wielu opcjach dostępnych na rynku, wybór optymalnej certyfikacji projektowej ma kluczowe znaczenie. Jednak sama liczba możliwości wyboru sprawia, że proces ten jest przytłaczający. Zrobiliśmy to za ciebie i wybraliśmy 10 najlepszych certyfikatów projektowych, które obiecują rozwój kariery i kreatywności.

**Co to jest certyfikacja w zakresie projektowania?

Certyfikacja w zakresie projektowania jest formalnym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które wykazały się wysokim poziomem biegłości w określonych dyscyplinach projektowania. Potwierdza umiejętności, wiedzę i zdolność projektanta do spełnienia standardów branżowych.

Uzyskanie certyfikatu projektowego wiąże się z zakończeniem ustrukturyzowanego programu studiów, zdaniem egzaminów i, w wielu instancjach, spełnieniem wymagań praktycznych.

Certyfikaty te obejmują różne pola projektowania, takie jak projektowanie graficzne, projektowanie UI i UX, projektowanie wizualne i projektowanie stron internetowych. Są to cenne referencje, które zwiększają wiarygodność zawodową projektanta i otwierają nowe możliwości kariery.

Korzyści zawodowe wynikające z uzyskania certyfikatu w zakresie projektowania

W konkurencyjnym środowisku projektowym certyfikacja to nie tylko poświadczenie; to strategiczny ruch, który ukształtuje twoją karierę. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób inwestycja w certyfikację w zakresie projektowania może znacząco wpłynąć na rozwój zawodowy:

Zwiększona wiarygodność: Certyfikaty projektowe służą jako zewnętrzne potwierdzenie twoich umiejętności, wzbudzając zaufanie klientów, pracodawców i współpracowników co do twoich umiejętności i wiedzy w zakresie projektowania graficznego Możliwości awansu zawodowego: Certyfikaty wyróżniają się w twojej karierze zawodowej, niezależnie od tego, czy szukasz promocji, czy rozważasz zmianę roli. Pokazują one twoje commit do ciągłego doskonalenia się Rozszerzony zestaw umiejętności: Programy certyfikacyjne zazwyczaj poszerzają zestaw umiejętności, obejmując najnowsze narzędzia i technologie, pomagając wyprzedzić trendy w branży. Załóżmy, że uzyskałeś certyfikat w zakresie modelowania i animacji 3D, gdzie nauczyłeś się ożywiać statyczne koncepcje. Dzięki takiemu dodatkowemu ustawieniu umiejętności, możesz zyskać pozycję wszechstronnego projektanta, zdolnego do spotkania się z wymaganiami dynamicznych branż, takich jak gry i wirtualna rzeczywistość Korzyści sieciowe: Wiele programów certyfikacyjnych oferuje dostęp do sieci i wydarzeń umożliwiających połączenie z innymi certyfikowanymi profesjonalistami, potencjalnymi mentorami i liderami branży Potencjał wzrostu wynagrodzenia: Certyfikowani specjaliści często otrzymują wyższe wynagrodzenie, odzwierciedlające wartość ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Na przykład, jeśli wybierzesz certyfikat w zakresie projektowania marketingu cyfrowego, będzie to pozycja dla roli, w której twoje umiejętności przyczyniają się bezpośrednio do generowania przychodów, uzasadniając w ten sposób wyższe wynagrodzenie

10 certyfikatów z zakresu projektowania

Oto lista 10 najlepszych certyfikatów projektowych, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Od doskonalenia umiejętności projektowania interfejsu użytkownika po opanowanie sztuki tworzenia atrakcyjnych wizualnie doświadczeń, certyfikaty te obejmują różne dyscypliny projektowania.

1. Adobe Certified Professional (ACP)

przez Adobe Certified Professional Certyfikat Adobe Certified Professional, dawniej Adobe Certified Associate, potwierdza biegłość w posługiwaniu się narzędziami Adobe Creative Cloud. Potwierdza on doświadczenie w tworzeniu atrakcyjnych grafik, ilustracji i układów.

Jeden z tych certyfikatów wskazuje na wiedzę specjalistyczną w zakresie określonego oprogramowania Adobe i potwierdza znajomość podstawowych zasad i umiejętności projektowania, takich jak umiejętności zarządzania projektami.

Cena : ~$180

: ~$180 Czas trwania : Czas trwania egzaminu to około 50 minut

: Czas trwania egzaminu to około 50 minut Poziom kursu: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

2. Certyfikat UX Design Professional - Google

przez Coursera Google oferuje Google UX Design Professional Certificate, uznawany w branży program, we współpracy z Coursera.

Program nauczania obejmuje podstawowe aspekty UX, w tym badania użytkowników, prototypowanie i testowanie użyteczności, zapewniając kompleksowe zrozumienie

Proces projektowania UX

.

Cena : $234

: $234 Czas trwania : Self-paced (Szacowany czas zakończenia to sześć miesięcy)

: Self-paced (Szacowany czas zakończenia to sześć miesięcy) Poziom kursu: Od początkującego do średniozaawansowanego

3. Śledzenie kariery UX - Springboard

przez Trampolina Springboard UX Career Track to internetowy program edukacyjny dla osób aspirujących do kariery w projektowaniu UX.

Kompleksowy program nauczania obejmuje podstawowe zasady projektowania wizualnego UX, metodologie i praktyczne umiejętności kluczowe dla powodzenia na tym polu.

Uczestnicy tej ścieżki kariery angażują się w rzeczywiste projekty i korzystają ze spersonalizowanego mentoringu dostarczanego przez doświadczonych profesjonalistów UX.

Springboard oferuje również gwarancję zatrudnienia. Zapewnia ona pełny zwrot kosztów, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia studiów nie uda się znaleźć odpowiedniej pracy.

Cena : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 Czas trwania : 6 miesięcy

: 6 miesięcy Poziom kursu: Od początkującego do średniozaawansowanego

4. Certyfikacja UX - Nielsen Norman Group

przez Nielsen Norman Group Opracowany przez wiodącą firmę badawczą i konsultingową Nielsen Norman Group, branża wysoko ceni ten certyfikat projektowania graficznego.

Program obejmuje różne tematy UX, w tym zasady użyteczności, projektowanie interakcji, architekturę informacji i metodologie badań użytkowników.

Istnieją dwa poziomy tego programu. Pierwszym z nich jest UX Certification, który składa się z pięciu kursów i pięciu odpowiadających im egzaminów. Drugi poziom to UX Master Certification, obejmujący 15 kursów i egzaminów.

W ramach certyfikacji uczestnicy mogą specjalizować się w dowolnym z trzech obszarów: projektowaniu interakcji, badaniach lub zarządzaniu.

Cena : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 Czas trwania : 30-100 godzin

: 30-100 godzin Poziom kursu: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

5. UX/UI Design Bootcamp - Ironhack

Znany ze swojego praktycznego i opartego na projektach podejścia, Ironhack UX/UI Design Bootcamp zapewnia dostawcom kompleksowy program nauczania. Obejmuje on podstawowe zasady projektowania, techniki prototypowania i metodologie testowania użyteczności.

Uczestnicy angażują się w rzeczywiste projekty, co pozwala im zbudować portfolio prezentujące ich umiejętności i kreatywność. Program oferuje również środowisko do nauki oparte na współpracy, sprzyjające interakcjom z doświadczonymi instruktorami i rówieśnikami.

Cena : 12 500 USD dla osób uczących się w pełnym wymiarze godzin; 13 000 USD dla osób uczących się w niepełnym wymiarze godzin

: 12 500 USD dla osób uczących się w pełnym wymiarze godzin; 13 000 USD dla osób uczących się w niepełnym wymiarze godzin Czas trwania : 9 tygodni w pełnym wymiarze godzin lub 24 tygodnie w niepełnym wymiarze godzin

: 9 tygodni w pełnym wymiarze godzin lub 24 tygodnie w niepełnym wymiarze godzin Poziom kursu: Przyjazny dla początkujących

6. UX Design Immersive Bootcamp - General Assembly

Znany ze swojej praktycznej metodologii, program ten ma bogaty program nauczania. Obejmuje on podstawowe zasady projektowania UX, w tym skomplikowane aspekty, takie jak tworzenie szkieletów, prototypowanie, badania użytkowników i testy użyteczności.

To, co wyróżnia ten program, to nacisk na jego praktyczne zastosowanie. Realizowane projekty pomagają uczestnikom rozwinąć konkretne ustawienie umiejętności i zrozumieć koncepcje teoretyczne.

W tym roku kurs koncentruje się na sztucznej inteligencji, która obejmuje podstawowe zasady korzystania z AI w projektowaniu. Uczy uczestników najlepszych praktyk, szkoli ich w zakresie skutecznego korzystania z różnych metod projektowania

Narzędzia AI dla projektantów

i edukuje ich w zakresie etycznych i prawnych implikacji wykorzystania AI w projektowaniu UX.

Cena : $16,450

: $16,450 Czas trwania : 12 tygodni

: 12 tygodni Poziom kursu: Od początkującego do średniozaawansowanego

7. Program certyfikacji UX - Bentley University

Program certyfikacji User Experience na Bentley University jest jednym z najdłużej działających programów w branży.

Certyfikacja obejmuje dziewięć kursów (3 wymagane i sześć do wyboru) koncentrujących się na rozwijaniu wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania behawioralnego, badań i projektowania doświadczeń użytkowników oraz zarządzania projektami.

Certyfikacja ta umożliwia uczestnikom zwiększenie skuteczności ich

projektów produktów

i wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. Uczestnicy zyskują również cenną możliwość połączenia się z globalną siecią profesjonalistów UX.

Cena : 13 500 USD za wszystkie dziewięć kursów

: 13 500 USD za wszystkie dziewięć kursów Czas trwania : 6 miesięcy

: 6 miesięcy Poziom kursu: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

8. Specjalizacja w projektowaniu graficznym - CalArts

przez Coursera CalArts oferuje kompleksową specjalizację projektowania graficznego na Coursera. Prowadzony przez wykładowców CalArts, program wprowadza uczniów w takie umiejętności, jak zrozumienie procesu projektowania, kontekst historyczny i skuteczna komunikacja poprzez tworzenie obrazów i typografię.

Specjalizacja prowadzi do projektu, który integruje umiejętności nabyte w każdym kursie i uwzględnia opinie rówieśników. Wynikiem jest sfinalizowany projekt brandingowy, który będzie można dodać do swojego profesjonalnego portfolio.

Specjalizacja ta zapewnia dostawcom kluczowe umiejętności do rozpoczęcia profesjonalnej kariery projektowej na różnych polach, takich jak projektowanie interfejsów, grafika ruchoma i projektowanie redakcyjne.

Cena : 59 USD/miesiąc z Coursera Plus

: 59 USD/miesiąc z Coursera Plus Czas trwania : 2 miesiące

: 2 miesiące Poziom kursu: Przyjazny dla początkujących

9. Certyfikat projektowania graficznego i cyfrowego (online) - Parsons School of Design

Certyfikat projektowania graficznego i cyfrowego Parsons obejmuje podstawowe umiejętności projektowe, takie jak opracowywanie koncepcji, typografia, układ i teorie projektowania graficznego, takie jak teoria kolorów.

Program kładzie nacisk na wzajemne powiązania między fotografią, czcionką, kolorem i innymi elementami projektowania graficznego w celu tworzenia czytelnych i atrakcyjnych kompozycji.

Pomaga on uczestnikom zdobyć biegłość w obsłudze standardowego oprogramowania branżowego, koncentrując się na programach Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i pakiecie Adobe Creative Cloud. Dzięki temu uczestnicy nabywają wszechstronne umiejętności, gotowe do poruszania się po zawiłościach projektowania graficznego i cyfrowego.

Cena : $7,480

: $7,480 Czas trwania : 18 miesięcy

: 18 miesięcy Poziom kursu: Od początkującego do średniozaawansowanego

10. Bootcamp projektowania graficznego (online) - Shillington

Shillington Graphic Design Bootcamp to intensywna i praktyczna nauka online dla aspirantów projektowania graficznego.

Program znany jest z praktycznego podejścia. Wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności projektowe, w tym opracowywanie koncepcji, układ i typografię.

Program nauczania kładzie nacisk na rzeczywiste zastosowania, umożliwiając uczniom pracę nad projektami związanymi z branżą i budowanie solidnego portfolio.

Cena : $12,950

: $12,950 Czas trwania : Trzy miesiące w pełnym wymiarze godzin lub dziewięć miesięcy w niepełnym wymiarze godzin

: Trzy miesiące w pełnym wymiarze godzin lub dziewięć miesięcy w niepełnym wymiarze godzin Poziom kursu: Początkujący

Jak zarządzać i obsługiwać projekty z ClickUp

Teraz, gdy zapoznałeś się już z najlepszymi certyfikatami w zakresie projektowania, powinieneś również dowiedzieć się, jak zarządzać projektami i radzić sobie z nimi.

Zarządzanie projektami wymaga pogodzenia kreatywności i organizacji, a skuteczne zarządzanie projektami staje się kluczowe.

Zarządzanie projektami pomaga w

stać się bardziej zorganizowanym

i umożliwia współpracę oraz płynną koordynację w całym procesie projektowania.

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp

upraszcza pracę, przenosząc wszystko do jednej dostępnej przestrzeni.

Służy jako centralny hub, gromadzący wszystkie elementy kreatywnej pracy. Od początkowych scen burzy mózgów po ostateczne wykonanie, ClickUp zapewnia środowisko współpracy dla Twojego zespołu.

Oto kilka unikalnych funkcji, które są cennymi narzędziami do zarządzania i organizowania projektów:

ClickUp Creative and Design Szablone

Szablon ClickUp Design Review jest tym, czego potrzebujesz, aby opracować płynne, nowoczesne doświadczenia użytkownika dla swoich niestandardowych klientów

Szablon kreatywny i projektowy ClickUp

oferuje takie funkcje, jak organizowanie pomysłów w wykonalne zadania, tworzenie wizualnych osi czasu i ułatwianie współpracy przy projektach.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem strony internetowej, czy kampanią reklamową, szablon ten pomaga

zaoszczędzić czas

dzięki szybkiej dacie powstania, zwiększonej rozpoznawalności marki i spójności przekazu oraz ogólnemu uproszczeniu

proces projektowania

.

ClickUp oferuje również wiele szablonów, takich jak szablony instrukcji pracy,

szablony tablic nastrojów

,

szablony reklamowe

oraz szablony raportowania postępów.

Tablica ClickUp

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Pokazuj, a nie opowiadaj - to jest właśnie to Tablice ClickUp pomagają do zrobienia.

Chociaż nie brakuje oprogramowania do obsługi tablic na rynku clickUp wyróżnia się jako jedna z niewielu platform do zarządzania projektami oferująca natywne wsparcie dla tablic. Eliminuje to potrzebę dodatkowych integracji.

ClickUp's narzędzie do tworzenia tablic dla komputerów Mac i Windows jest jednym z najlepiej współpracujących narzędzia do tworzenia tablic na wiosnę 2023 r., według G2.

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboards w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w praktyczne elementy

To dynamiczne narzędzie szybko przechwytuje i integruje pomysły z cyklem pracy. Intuicyjne menu, wygodne skróty klawiaturowe i liczne szablony zwiększają skuteczność sesji burzy mózgów.

Korzystając z ClickUp Whiteboards do tworzenia wykresów i szkieletów, zyskujesz widoczność w czasie rzeczywistym na temat tego, kto wyświetla i współtworzy tablicę.

Zapewnia to płynną współpracę w zespole, minimalizując nakładanie się i nieporozumienia.

Powiązane artykuły:

Projektuj i zarządzaj lepiej dzięki certyfikatom i narzędziom

Rozpoczynając swoją podróż projektową, pamiętaj, że certyfikaty wyposażają Cię w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Niezależnie od tego, czy chodzi o podniesienie kwalifikacji, rozwój kariery czy usprawnienie projektu, kluczem jest ciągłe uczenie się.

A skoro już przy tym jesteś, wykorzystaj innowacyjne narzędzia, takie jak ClickUp, do powodzenia i satysfakcjonującej kariery projektanta. To narzędzie do zarządzania projektami i współpracy pomoże ci w zarządzaniu projektami, organizując wszystko w jednym miejscu i oszczędzając czas.

Warto spróbować. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!