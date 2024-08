10 najlepszych certyfikatów marketingowych, dzięki którym rozwiniesz swoją karierę

Nie jest łatwo przyciągnąć uwagę odbiorców docelowych, gdy konkuruje się z wieloma. Dlatego dzisiejsi marketerzy muszą nauczyć się konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technik marketingowych, aby zrobić miejsce dla siebie.

Bycie na bieżąco i wyprzedzanie trendów stało się niezwykle istotne. Jednym ze skutecznych sposobów na doskonalenie umiejętności i wykazanie się wiedzą specjalistyczną jest uzyskanie certyfikatów marketingowych, niezależnie od tego, czy jesteś świeżym, czy doświadczonym marketerem.

W tym przewodniku po certyfikatach marketingowych zbadamy korzyści płynące z ich uzyskania, różne rodzaje dostępnych certyfikatów, 10 wyróżniających się certyfikatów, których należy szukać i nie tylko.

Korzyści z posiadania certyfikatów marketingowych

Oto niektóre z najważniejszych korzyści zawodowych wynikających z posiadania certyfikatu marketingowego.

Przewaga konkurencyjna: Na rynku pracy, gdzie aplikuje wielu kandydatów, certyfikaty marketingowe pomogą ci uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi kandydatami. Wykorzystaj te certyfikaty, aby wyróżnić swoją aplikację, tak aby potencjalni pracodawcy ją zauważyli Awans zawodowy: W zespole marketerów ci, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez certyfikaty marketingowe, będą mieli przewagę zawodową nad swoimi kolegami z Teams. Z tego z kolei wynikną szybsze promocje i lepszy rozwój kariery w dłuższej perspektywie Zwiększone szanse na zatrudnienie: Kiedy rekruterzy i liderzy marketingu poszukują talentów marketingowych, kandydaci z certyfikatami marketingowymi będą się wyróżniać i będą mieli większe szanse na zdobycie ich odsetków. Większe odsetki ze strony rekruterów oznaczają większe możliwości zatrudnienia Networking: Większość programów certyfikacji marketingowej zapewnia doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z osobami o podobnych odsetkach. Twoi nauczyciele i koledzy z klasy podwajają się jako twoja profesjonalna sieć, gdy szukasz kolejnego dużego ruchu w karierze lub potrzebujesz wskazówek ekspertów Lepsze wynagrodzenie: Posiadanie jednego lub więcej certyfikatów marketingowych i profesjonalnego dyplomu zwiększy twoje kwalifikacje edukacyjne i podniesie rangę twojego profilu w celu uzyskania lepszego wynagrodzenia. Zapewnia to również lepszą przewagę nad rekruterami podczas negocjacji płacowych

Rodzaje certyfikatów marketingowych

Certyfikaty marketingowe można podzielić na cztery kategorie. Oto krótki przegląd rodzajów certyfikatów marketingowych i tego, w jaki sposób pomagają one w rozwoju zawodowym i długoterminowym rozwoju kariery.

Certyfikaty marketingu cyfrowego

Marketing cyfrowy to poszukiwane pole, które obejmuje wiele technicznego know-how, a rekruterzy zawsze szukają odpowiednich talentów. Uzyskanie certyfikatu z zakresu marketingu cyfrowego jest jednym z najlepszych sposobów na wyróżnienie się i pokazanie, że jesteś dobrze przygotowany do podjęcia wszystkiego, co może rzucić ci agencja marketingowa lub hiper-rozwój SaaS Business.

Kurs certyfikacji marketingu cyfrowego w pełnym wymiarze godzin najprawdopodobniej obejmie wszystko, od optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), marketingu w wyszukiwarkach (SEM), reklamy typu pay-per-click (PPC) i Google Ads po marketing w mediach społecznościowych i reklamę w mediach społecznościowych.

Certyfikacja w zakresie marketingu cyfrowego przeszkoli Cię w zakresie tworzenia lepszych plany marketingowe , osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji w kampanie, ustawić bardziej celowe grupy odbiorców, poprawić współczynniki konwersji i podejmować decyzje oparte na danych przy użyciu analizy zachowań.

Certyfikaty w zakresie content marketingu

Zawartość publikowana na stronie internetowej firmy lub w mediach społecznościowych skutecznie angażuje odbiorców docelowych i znajduje potencjalnych klientów. W marketingu, bez względu na to, co robisz, "zawartość jest królem" W związku z tym na całym świecie istnieje stałe zapotrzebowanie na marketerów treści.

Certyfikaty z zakresu marketingu treści pomogą ci opracować strategię dotyczącą zawartości. Następnie otrzymasz wskazówki dotyczące tworzenia zawartości, która będzie atrakcyjna dla odbiorców, pisania wciągających kopii reklamowych, optymalizacji profili w mediach społecznościowych, pozyskiwania zarządzanie klientami umiejętności i nie tylko.

Certyfikaty e-mail marketingu

W świecie reklamy cyfrowej e-mail marketing nadal ma przewagę konkurencyjną dzięki samej liczbie użytkowników. W 2024 roku będzie ich około ~4,3 miliarda globalnych użytkowników poczty e-mail a liczba ta stale rośnie.

Renomowana certyfikacja e-mail marketingu obejmie wszystko, co pomoże ci rozwinąć listę odbiorców e-maili. Kurs nauczy, jak korzystać z różnych narzędzi dostępnych dla e-mail marketingu, planować e-mail kalendarz marketingowy , tworzenie szablonów wiadomości e-mail metodą "przeciągnij i upuść", segmentacja list odbiorców, wskazówki dotyczące pisania wciągającej zawartości, tworzenie wiadomości e-mail marketingowe cykle pracy i analizuj analitykę e-maili.

Certyfikaty z zakresu marketingu przychodzącego

Inbound marketing przyciąga potencjalnych klientów poprzez tworzenie niestandardowych komunikatów marketingowych z wykorzystaniem zawartości. Brian Halligan, współzałożyciel i były dyrektor generalny HubSpot, ukuł termin "Inbound marketing"

Certyfikaty marketingu przychodzącego pomogą ci stworzyć strategie przyciągania, angażowania i satysfakcji klientów - trzech głównych filarów biznesu.

Dowiesz się o tworzeniu zawartości, która edukuje potencjalnych klientów podczas ich podróży zakupowej, pisaniu treści pielęgnujących potencjalnych klientów, zarządzaniu kampaniami, tworzeniu strategii automatyzacji i używaniu Narzędzi marketingowych AI .

10 certyfikatów marketingowych zakończonych w 2024 roku

Oto 10 certyfikatów marketingowych, dzięki którym rozwiniesz swoją karierę. Wybierz ten, który odpowiada Twoim celom.

1. Certyfikat Google Ads

przez Certyfikat Google Ads The Certyfikat Google Ads to oficjalne uznanie przez Google, że jesteś ekspertem w korzystaniu z ich narzędzi reklamowych online. Obecnie w ofercie znajduje się 11 następujących certyfikatów Google Ads.

Google Ads Search

Google Ads Display

Google Ads Wideo

Reklamy w sklepach

Aplikacje Google Ads

Google Ads Measurement

Google Ads Search Professional

Google Ads Display Professional

Google Ads Video Professional

Google Ads Creative

Wzrost sprzedaży offline

Uzyskaj certyfikaty Google Ads poprzez Skillshop , platforma Google, aby uzyskać dostęp do ich zasobów edukacyjnych i ocen. Certyfikaty te są przeznaczone dla osób rozpoczynających karierę w marketingu cyfrowym.

Specjaliści średniego szczebla, którzy potrzebują odświeżenia wiedzy na temat najnowszych trendów i funkcji w Google Ads, również biorą udział w certyfikacji Google Ads.

Certyfikaty te są ważne przez rok, a następnie wymagają regularnego odnawiania. Zalecamy coroczne odnawianie certyfikatu, aby być na bieżąco z aktualnymi trendami.

Odsetki: Specjaliści ds. marketingu cyfrowego

Oferowane przez: Google

Opłata za certyfikację: Free

Ważność: Wymaga odnowienia po upływie jednego roku

2. HubSpot Inbound Marketing Certification

przez HubSpot Strateg marketingowy David Meerman Scott twierdzi, że marketing przychodzący umożliwia marketerom "zdobycie drogi" do świadomości klienta, zamiast inwazji na nią poprzez płatne reklamy.

The Certyfikacja w zakresie marketingu przychodzącego HubSpot pomoże Ci stworzyć idealną buyer persona, zoptymalizować procesy marketingowe, zautomatyzować marketingowe cykle pracy i korzystać z narzędzi AI.

HubSpot to jedno z najlepszych miejsc do opanowania sztuki marketingu przychodzącego i uzyskania certyfikatu marketingu przychodzącego.

Odsetki: Marketerzy cyfrowi, inbound marketerzy i początkujący liderzy marketingu

Oferowane przez: HubSpot

Opłata za certyfikację: Free

Ważność: Wymaga odnowienia po 2 latach

3. Professional Certified Marketer (PCM®)

przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu AMA oferuje Profesjonalny Certyfikowany Marketer (PCM®) trzy kursy.

Marketing cyfrowy

Zarządzanie marketingiem

Marketing zawartości

Każdy z tych kursów dostarcza dogłębnej wiedzy w odpowiednich polach. Ten certyfikat zapewnia dodatkową wartość, jeśli jesteś już członkiem AMA.

Certyfikat Professional Certified Marketer (PCM®) jest ważny przez okres trzech lat, po którym należy kontynuować kształcenie w formie Continuing Education Units (CEU) w celu ponownej certyfikacji w AMA.

Przedmiot zainteresowania: Dla wszystkich specjalistów ds. marketingu

Oferowane przez: Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA)

Opłata za certyfikację: Od 249 USD dla członków AMA i od 349 USD dla osób niebędących członkami AMA

Ważność: 3 lata

4. Certyfikacja HubSpot w zakresie marketingu zawartości

przez HubSpot The Certyfikacja HubSpot Academy w zakresie zawartości marketingowej Kurs umożliwia pisanie atrakcyjnej, wartej udostępniania zawartości, która przyciąga uwagę odbiorców i poprawia konwersję.

Dowiesz się wszystkiego, od tworzenia długoterminowej strategii content marketingowej po skuteczną promocję zawartości i mierzenie jej wydajności.

Odsetki: Początkujący marketerzy zawartości

Oferowane przez: HubSpot

Opłata za certyfikację: Free

Ważność: Wymaga odnowienia po 2 latach

5. Zaawansowana certyfikacja marketingu cyfrowego Zaawansowany certyfikat marketingu cyfrowego IIDE zapewnia praktyczne szkolenie z ponad 20 narzędzi marketingu cyfrowego. Kurs obejmuje podstawy marketingu cyfrowego, marketing w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych, wzrost i analitykę, planowanie i strategię oraz kluczowe umiejętności biznesowe, takie jak zarządzanie kampaniami marketingowymi.

Advanced Digital Marketing Certification to pięciomiesięczny program z dedykowanymi sesjami mentorskimi 1:1. Ten kurs przyniesie korzyści marketerom, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Odsetki: Instytut marketingu cyfrowego i profesjonaliści

Oferowany przez: Indyjski Instytut Edukacji Cyfrowej (IIDE)

Opłata za certyfikację: 1400 USD

Ważność: Na zawsze

6. Kurs SEO Toolkit

przez Semrush Czołowi eksperci w branży marketingowej opracowali aplikację Kurs SEO Toolkit przez Semrush Academy. Ta certyfikacja Semrush jest jednym z globalnie uznanych kursów SEO w społeczności marketingu cyfrowego i jest skierowana do świeżych osób, które chcą wejść na to pole.

Kurs obejmuje takie tematy jak wyszukiwanie organiczne, analiza słów kluczowych, linki zwrotne, organiczny ruch, analityka Google, magiczne narzędzia słów kluczowych, szablony zawartości SEO, narzędzia do sprawdzania SEO na stronie, audyty linków zwrotnych i wiele innych.

Odsetki: Świeżo upieczeni adepci marketingu cyfrowego

Oferowane przez: Semrush

Opłata za certyfikację: Free

Ważność: 1 rok

7. Certyfikacja marketingu w mediach społecznościowych

przez Hootsuite The Certyfikacja marketingu w mediach społecznościowych przez Hootsuite obejmuje wszystko, od budowania strategii mediów społecznościowych po budowanie organicznej publiczności poprzez marketing zawartości.

W przeciwieństwie do innych certyfikatów, ten nie wygasa i jest ważny przez całe życie. Z tego kursu mogą skorzystać początkujący marketerzy mediów społecznościowych i menedżerowie średniego szczebla.

Przedmiot zainteresowania: Marketerzy mediów społecznościowych

Oferowany przez: Hootsuite

Opłata za certyfikację: 199 USD

Ważność: Na zawsze

8. Certyfikacja marketingu cyfrowego OMCP

przez OMCP The Certyfikat marketingu cyfrowego OMCP jest przeznaczony dla profesjonalistów z różnorodnym doświadczeniem marketingowym, szerokim zakresem szkoleń i wiedzą techniczną w zakresie najlepszych praktyk marketingu cyfrowego.

Certyfikat OCMP jest złotym standardem certyfikacji marketingu cyfrowego. Wymaga zdania egzaminu OMCP Digital Marketing Certification i spełnienia pewnych kryteriów kwalifikacyjnych, takich jak minimalny czas pracy, stopień podyplomowy lub kwalifikujący się kurs marketingu.

Odsetki: Menedżerowie marketingu cyfrowego, przywództwo marketingowe

Oferowany przez: OMCP

Opłata za certyfikację: 395 USD

Ważność: 2 lata

9. Certyfikacja w zakresie content marketingu

przez Uniwersytet Marketingu Zawartości The Certyfikacja w zakresie content marketingu cMI oferuje szkolenia w zakresie strategii marketingu treści, zarządzania cyklem życia zawartości, analityki marketingu treści i tworzenia głosu marki.

Certyfikacja ta jest idealna dla specjalistów ds. marketingu, którzy chcą specjalizować się w marketingu treści, początkujących, którzy chcą wejść na to pole, pisarzy i marketerów mediów społecznościowych, którzy chcą połączyć zawartość ze strategią marketingową.

Przedmiot zainteresowania: Content marketing

Oferowany przez: Content Marketing Institute (CMI) i American Marketing Association

Opłata za certyfikację: 995 USD

Ważność: 12 miesięcy dostępu

10. Zaawansowany kurs e-mail marketingu

przez Simplilearn The Zaawansowany e-mail marketing kurs Simplilearn uczy tworzenia celowych kampanii e-mailowych, pisania porywających tematów i treści e-maili, budowania listy e-mail marketingowej i śledzenia analiz e-maili.

Simplilearn stale przegląda i aktualizuje ten darmowy kurs, aby był zgodny z aktualnymi trendami e-mail marketingu.

Odsetki: Growth marketerzy i świeżo upieczeni adepci e-mail marketingu

Oferowany przez: Simplilearn

Opłata za certyfikację: Free

Ważność: Na zawsze

Zarządzaj swoją karierą marketingową z ClickUp

Marketing to złożona funkcja, a sama ilość planów i działań, które trzeba wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel, jest ogromna komunikacja Teams jeśli potrzebujesz pomocy, musisz poszukać odpowiedniego narzędzia. ClickUp, wszechstronna platforma wydajności, zapewnia wsparcie, którego potrzebujesz. ClickUp Marketing pomaga zarządzać projektami i zadaniami, zwiększać współpracę i komunikację w zespole, tworzyć kompleksowe plany marketingowe, generować pomysły na kampanie z pomocą ClickUp AI i nie tylko.

ClickUp jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz do płynnej współpracy z zespołem marketingowym

Jeśli chcesz zarządzać kampaniami i organizować wszystkie powiązane działania w jednym miejscu, musisz wziąć pod uwagę Szablon do zarządzania kampaniami ClickUp . Oprócz współpracy, szablon ten pomoże Ci śledzić zadania i oś czasu oraz łatwo monitorować kampanie dzięki niestandardowym statusom, widokom, polom i nie tylko.

A to tylko jeden z szablonów marketingowych spośród wielu, takich jak Social Media Content Plan, Ads Schedules, Market Research i Promotional Calendars.

ClickUp łączy Twoje Teams w celu planowania, śledzenia i współpracy nad dowolnym projektem - wszystko w jednym miejscu.

Zarządzaj kampanie marketingowe jak profesjonalista i spełnij swoje marketingowe marzenia dzięki szablonowi do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

ClickUp staje się tą jedną aplikacją, która zastąpi wiele narzędzi używanych w pracy. Oto niektóre z najlepszych funkcji ClickUp, z których aktywnie korzystają zespoły marketingowe.

Twórz roczne lub kwartalne plany marketingowe i połącz je z poszczególnymi zadaniami, które napędzają Twój plan. ClickUp sprawia, że Twój marketing staje się bardziej efektywnyzarządzanie projektami poprzez przechowywanie strategii i kalendarzy kampanii obok codziennych zadań

Tworzenie planów marketingowych przy użyciu gotowych szablonów Free Plan

Zwiększ współpracę w zespole, korzystając z tablic, dokumentów i narzędzi do korekty, dzięki czemu każdy członek zespołu będzie na tej samej stronie

Zarządzanie klientami efektywnie, komunikuj się z nimi i proaktywnie zbieraj opinie, wszystko z jednego miejsca

Dostarczaj zawartość na dużą skalę. Zorganizuj plan zawartości swojego zespołu wraz z jego zadaniami dzięki centralnej bibliotece zawartości

Przechwytuj żądania projektowe, ustaw priorytety i śledź każdy aspekt procesu twórczego

Szybko śledź i analizuj postępy swojego zespołu, przekształcając zadania w wykresy i pulpity wizualne

Pisz za pomocąClickUp AI!

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych zasobów marketingowych, takich jak studium przypadku

Podnieś swoje kwalifikacje i zwiększ skalę swojej kariery

Ustaliliśmy, jak ważne jest uzyskanie certyfikatu. Wybierz certyfikat, który pomoże Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być, w oparciu o Twoje wymagania i na jakim etapie kariery się znajdujesz. Albo jeszcze lepiej, odkrywaj nowe opcje.

Nie zapominaj jednak, że przydatne narzędzie, takie jak ClickUp, zawsze będzie przy tobie, pomagając ci w wykonywaniu codziennych zadań i obowiązków.

Zarządzanie projektami, współpraca i funkcje marketingowe oferowane przez ClickUp dają nieskończone możliwości wykorzystania zdobytych certyfikatów. Wypróbuj ClickUp już dziś !