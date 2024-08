10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla agencji reklamowych w 2024 roku

To podstawowy fakt dla wszystkich agencyjnych teamów marketingowych: praca z klientem oznacza ciągłą wielozadaniowość. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie projektów, mierzenie postępów w ich realizacji, czy też dostosowywanie potrzeb klienta do pracy kreatywnych teamów, oprogramowanie do zarządzania projektami jest bardzo ważne.

Odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami pomoże Twojej kreatywnej i strategicznej agencji marketingowej odnieść sukces. W najlepszym przypadku oprogramowanie staje się (lub przynajmniej integruje się z) narzędziem do współpracy zarówno dla wewnętrznych teamów kreatywnych, jak i kontaktów z klientami.

Aby to osiągnąć, należy znaleźć odpowiednie rozwiązanie do zarządzania projektami.

Niniejszy przewodnik obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi dostępne dla agencji marketingowych w celu optymalizacji zarządzania cyklem pracy, utrzymania zadowolenia klientów i zakończenia zadań.

Czym jest narzędzie do zarządzania projektami dla agencji reklamowych?

Oprogramowanie do zarządzania projektami dla agencji zapewnia scentralizowany system zarządzania projektami klientów. Może to obejmować przegląd cele projektu dla różnych inicjatyw lub optymalizacja cyklu pracy aby zakończyć te inicjatywy.

Narzędzia do zarządzania projektami oferują szeroki zakres funkcji i są nieocenioną częścią oprogramowanie dla agencji marketingowych równanie. Funkcje te obejmują:

Zarządzanie zadaniami dla członków zespołu kreatywnego, aby mogli śledzić swoje listy rzeczy do zrobienia i zakończyć sprawy zgodnie z harmonogramem i specyfikacją

Funkcje współpracy Teams, które podnoszą rangę poszczególnych zadań do bardziej złożonych projektów, z którymi są powiązane

Analityka na poziomie projektu, która śledzi postęp inicjatywy klienta i zapewnia szerszy przegląd wszystkich prac dla tego klienta

Automatyzacja i zarządzanie cyklem pracy w celu przeniesienia pracy przez agencję marketingową lub kreatywną

Zarządzanie zasobami w celu zapewnienia, że zespół kreatywny i klienci spędzają swój czas i zasoby w sposób wydajny

W wyniku tego, niektóre z najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania agencjami koncentracja na projektach i zarządzanie zadaniami .

Dzięki tym kluczowym funkcjom systemy zarządzania projektami zasadniczo kierują codzienną i strategiczną pracą agencji marketingowych i agencji kreatywnych.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla agencji reklamowych?

Każdy system, który rozważasz do śledzenia i zarządzania swoimi projektami marketingowymi musi zawierać podstawowe funkcje zarządzania projektami, takie jak możliwość przypisywania, śledzenia i zarządzania zadaniami. Jednak najlepsze agencyjne oprogramowanie do zarządzania projektami ma następujące kluczowe funkcje:

Łatwość obsługi: Łatwy w użyciu interfejs jest niezbędny dla teamów marketingowych i onboardingu klientów

Łatwy w użyciu interfejs jest niezbędny dla teamów marketingowych i onboardingu klientów Konfigurowalne szablony projektów: Szablony projektów, takie jak npzarządzanie projektami ikampanie reklamowemoże szybko rozpocząć nowe inicjatywy

Szablony projektów, takie jak npzarządzanie projektami ikampanie reklamowemoże szybko rozpocząć nowe inicjatywy Funkcje zarządzania kampaniami: Kierownicy projektów docenią możliwość usprawnienia ich pracyzarządzanie kampaniami marketingowymi *Dostosowywane cykle pracy: Niestandardowe przepływy pracy, w tymcykl pracy tworzenia zawartości i codzienne zarządzanie zadaniami, mogą zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas

Kierownicy projektów docenią możliwość usprawnienia ich pracyzarządzanie kampaniami marketingowymi *Dostosowywane cykle pracy: Niestandardowe przepływy pracy, w tymcykl pracy tworzenia zawartości i codzienne zarządzanie zadaniami, mogą zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas Skalowalność: W miarę rozwoju agencji, oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być w stanie rosnąć wraz z nią, aby pomieścić więcej pracy, więcej klientów i większe zespoły marketingowe

W miarę rozwoju agencji, oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być w stanie rosnąć wraz z nią, aby pomieścić więcej pracy, więcej klientów i większe zespoły marketingowe Integracja z opiniami klientów: Aplikacje do zarządzania projektami powinny nie tylko ułatwiać współpracę wewnętrzną, ale także (w prostszy sposób) z klientami

Aplikacje do zarządzania projektami powinny nie tylko ułatwiać współpracę wewnętrzną, ale także (w prostszy sposób) z klientami Funkcje współpracy zespołowej: Funkcje współpracy, w tym udostępnianie plików, bezpośredni czat i przesyłanie wiadomości, mogą zwiększyć wydajność zespołu

Funkcje współpracy, w tym udostępnianie plików, bezpośredni czat i przesyłanie wiadomości, mogą zwiększyć wydajność zespołu Śledzenie czasu: Odpowiednia funkcja śledzenia czasu może pomóc w dokładnym rozliczaniu klientów za kreatywne projekty, poprawiając planowanie zasobów i zarządzanie budżetem

Odpowiednia funkcja śledzenia czasu może pomóc w dokładnym rozliczaniu klientów za kreatywne projekty, poprawiając planowanie zasobów i zarządzanie budżetem Analityka projektów: Poszukaj platformy do zarządzania projektami, która pozwala na śledzenie postępów w projektach i identyfikację wydajności

10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dla agencji reklamowych w 2024 roku

Poniższa lista to nasz wybór najlepszych narzędzi do zarządzania projektami najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi można znaleźć, pomagając w żonglowaniu wieloma projektami, gdy szukasz usprawnić procesy i prowadzić większy biznes.

1.

ClickUp

ClickUp oferuje różne widoki projektów, narzędzia do przypisywania i automatyzacje, dzięki którym zarządzanie projektami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek Zarządzanie projektami Teams uwielbiają ClickUp ze względu na niestandardowy charakter i elastyczność platformy. Możesz zmaksymalizować zarządzanie zasobami poprzez śledzenie czasu, usprawnić udostępnianie plików za pomocą Dokumenty ClickUp i korzystaj z wykresów Gantta, aby poprawić swoje oś czasu projektu .

Dzięki ClickUp możesz zoptymalizować każdą część swojego projektu marketingowego, w tym podstawowe zarządzanie projektami i listy rzeczy do zrobienia, złożone kampanie reklamowe i wieloaspektowe relacje z klientami.

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity pozwalające na całościowe śledzenie projektów, ułatwiające zarządzanie wieloma projektami

Zaawansowane śledzenie czasu, które pomaga ustawić szacowany czas i dostosować pracę do obciążeń i oczekiwań klienta

Konfigurowalne szablony projektów, takie jakszablon zarządzania agencjąpomagające śledzić i optymalizować każdy krok w procesie obsługi klienta i projektu

Zaawansowane widoki, w tym tablice Kanban, wykresy Gantta i kalendarze, które pomagają skuteczniej śledzić pracę i oś czasu projektu

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że sama lista kluczowych funkcji może stanowić wyzwanie dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami do zarządzania projektami

Użytkownicy korzystający z planu Free nie mogą korzystać z niektórych zaawansowanych funkcji platformy do zarządzania projektami

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie na użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp AI : Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Monday

Via

Monday

Nazwanie tego internetowego systemu zarządzania projektami imieniem najmniej ulubionego dnia tygodnia każdego kreatywnego może wydawać się ryzykowne. Ale kiedy już się w niego zagłębisz, Monday to potężny system do planowania projektów, zarządzania projektami marketingowymi i współpracy zespołowej, który pomaga zespołom marketingowym zarządzać relacjami z klientami i pracą.

Najlepsze funkcje Monday

Rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami, w tym zależnościami między zadaniami i automatyzacją, aby zapewnić ciągłość złożonych prac

Struktura uprawnień użytkowników, która zapewnia prywatność wrażliwych danych klientów bez uszczerbku dla współpracy zespołowej

Śledzenie wydatków dołączone do projektów, ułatwiające planowanie zasobów dla agencji kreatywnych

Możliwości udostępniania plików dzięki integracji ze Slackiem, Outlookiem i innymi narzędziami zwiększającymi wydajność pracy

Monday Limity

Układy cykli pracy mogą być czasami mylące, komplikując pracęśledzenie projektów i zarządzanie zadaniami, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Ograniczone możliwości sztucznej inteligencji (AI), zarówno w ramach kluczowych funkcji, jak i poprzez integracje

Monday pricing

Free

Podstawowa: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Standard: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Pro: 19 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: skontaktuj się w celu wyceny

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 200 recenzji)

3. Jira

Via

Jira

Jira jest w zasadzie narzędziem do tworzenia oprogramowania, więc jej kluczowe funkcje i możliwość planowania zasobów obracają się wokół tego procesu rozwoju. Jest to jednak doskonałe narzędzie, jeśli Twoja agencja kreatywna chce śledzić proces tworzenia nowej aplikacji lub strony internetowej.

Najlepsze funkcje Jira

Przyjazny interfejs użytkownika (UI), który ułatwia śledzenie i optymalizację projektów

Intuicyjne tablice Kanban zakończone szablonami do szybkiego tworzenia planów rozwoju i przydzielania odpowiednich zadań

Rozbudowana integracja z większością oprogramowania do zarządzania projektami dla agencji na tej liście, umożliwiająca zarządzanie projektami wykraczającymi poza rozwój

Zintegrowane funkcje współpracy zespołowej, które umożliwiają czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i wiadomości grupowe

Jira limits

Nie jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami dla agencji wykraczającymi poza rozwój oprogramowania

Struktury uprawnień mogą być zbyt złożone, co utrudnia zarządzanie projektami mniejszym teamom

Ceny Jira

Free

Standard: 7,75 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 15,25 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4. Praca zespołowa

Via

Praca zespołowa

Nazwa może sugerować proste narzędzie do współpracy, ale Teamwork to znacznie więcej. Oprogramowanie do zarządzania projektami dla agencji zarządza pracą dla wielu klientów, więc nie chodzi tylko o zarządzanie zadaniami. Teamwork to również oprogramowanie do zarządzania zasobami ze względu na możliwość raportowania finansowego, a nawet zapraszania klientów do zrobienia darmowych kont gościnnych.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Obciążenie umożliwiające tworzenie nowych lub dostosowywanie istniejących szablonów w celu ograniczenia redundancji dla kierowników projektów pracujących z wieloma klientami

Funkcje zarządzania finansami, w tym budżetowanie, fakturowanie i narzędzia rentowności, aby zmaksymalizowaćalokację zasobów i planowanie

Konfigurowalne cykle pracy i gotowe szablony ułatwiające wdrażanie klientów

Integracje z innym oprogramowaniem do współpracy i marketingu, takim jak MS Teams, HubSpot i wieloma systemami zarządzania powiązaniami z klientami (CRM)

Limity pracy zespołowej

Jeśli integracje jeszcze nie istnieją, interfejs programowania aplikacji może być trudny w obsłudze i budowaniu połączeń

Wewnętrzny CRM ma limity. W większości przypadków zarządzanie agencją będzie działać lepiej dzięki zewnętrznemu oprogramowaniu

Cennik Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99 miesięcznie za użytkownika

Deliver: $9.99 miesięcznie na użytkownika

Grow: 19,99 USD miesięcznie na użytkownika

Skala: skontaktuj się w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

5. Notion

Via

Notion

Promując się jako połączony obszar roboczy, a nie dedykowane narzędzie do zarządzania projektami, Notion doskonale nadaje się do połączenia zarządzania zasobami i dokumentami z zarządzaniem zadaniami i planowaniem projektów. Przyjmuje podejście zespołowe do procesu zarządzania projektami, poprawiając współpracę zespołu, oferując jednocześnie kluczowe funkcje platform z tej listy.

Najlepsze funkcje Notion

Zintegrowane wiki, które mogą uprościć zarządzanie zasobami i wiedzą wraz z narzędziem do zarządzania zadaniami

Widoki oparte na zespole, które dzielą projekty marketingowe na obszary funkcji, zachowując większy przegląd

Zaawansowane możliwości AI, w tym copywriting, automatyzacja zadań i podpowiedzi do burzy mózgów

Rozszerzenie integracji z innymi narzędziami, których agencja może potrzebować, takimi jak Slack czy Jira

Notion limity

Brak zintegrowanej funkcji śledzenia czasu, więc śledzenie projektów w oparciu o czas będzie wymagało zewnętrznego narzędzia

Widoki zespołu mogą utrudniać niektórym użytkownikom przydzielanie zadań poza zespołem

Ceny Notion

Free

Plus: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 1,900 recenzji)

6. Asana

Via

Asana

Twórcy Asany celowo zaprojektowali ją jako szerokie internetowe narzędzie do zarządzania projektami. Jego funkcje są na tyle szerokie, że agencje kreatywne, zespoły IT, inżynieryjne, operacyjne i planowania strategicznego mogą korzystać z tych samych platform do zarządzania pracą, przydzielania zadań i lepszej współpracy.

Najlepsze funkcje Asany

Niestandardowe widoki, w tym tablice Kanban, wykresy Gantta i osie czasu, umożliwiające przeglądanie projektów i zarządzanie nimi pod każdym kątem

Rozbudowana baza wiedzy zawierająca podstawowe wskazówki dotyczące zarządzania projektami i samouczki dotyczące kluczowych funkcji

Wiele Teams i obszarów roboczych, aby oddzielić pracę dla różnych klientów

Powiadomienia na telefon i e-mail (wraz z w pełni funkcjonalną aplikacją mobilną), które zmieniają Asanę w narzędzie do współpracy i utrzymują interesariuszy w pętli każdego projektu marketingowego

Limity Asany

Nie ma wielu szablonów projektów, więc agencja kreatywna będzie musiała zbudować większość preferowanych układów i przepływów projektów od podstaw

Asana jest droga w porównaniu z innymi opcjami na tej liście, zwłaszcza gdy większość zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak śledzenie czasu, jest dostępna tylko w wyższych planach

Cennik Asany

Basic: Free

Premium: 10,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

7. Trello

Via

Trello

Trello może nie jest dedykowanym oprogramowaniem do zarządzania projektami marketingowymi, ale jest bardzo szanowanym narzędziem do zarządzania projektami. Jego kluczowe funkcje, takie jak konfigurowalne widoki, cykle pracy i automatyzacja, sprawiają, że warto go rozważyć.

Najlepsze funkcje Trello

Tablica Trello - specyficzna dla platformy wersja klasycznej tablicyTablica Kanban która stała się złotym standardem dla przeglądów projektów w tego typu oprogramowaniu do zarządzania projektami

Integracja z Jira i innymi platformami w ramach większego pakietu narzędzi Atlassian do zarządzania wydajnością

System oparty na regułach Butlera umożliwiający automatyzację zarządzania projektami i zadaniami oraz eliminację powtórzeń w agencji kreatywnej

Łatwy w użyciu, dzięki czemu nowi użytkownicy i klienci mogą zacząć z niego korzystać w ciągu kilku minut

Limity Trello

Agencje lub kierownicy projektów z doświadczeniem w zakresie rozszerzonej automatyzacji i zależności mogą uznać zarządzanie projektami za frustrujące

Nieco ograniczone kluczowe funkcje w porównaniu do niektórych innych narzędzi z tej listy. Brakuje tu na przykład śledzenia czasu pracy teamów

Cennik Trello

Free

Standard: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

8. Wrike

Via

Wrike

Jeśli chodzi o kluczowe funkcje, niewiele alternatyw może konkurować z oprogramowaniem do zarządzania projektami marketingowymi Wrike. Znajdziesz tu wiele nowych funkcji, które pomogą Ci w realizacji zadań, takich jak planowanie i alokacja zasobów, codzienne zarządzanie zadaniami i współpraca z klientami.

Najlepsze funkcje Wrike

Etykieta krzyżowa zadań zapewnia, że praca zespołu dokładnie odzwierciedla większy przepływ zarządzania projektami

Przepływy sprawdzania i zatwierdzania sprawiają, że jest to prawdziwe agencyjne oprogramowanie do zarządzania projektami z integracją informacji zwrotnych od klientów

Automatyzacja cyklu pracy dla każdego projektu marketingowego, którego potrzebują klienci

Zaawansowane śledzenie czasu oznacza, że zawsze wiesz, nad czym pracują Twoje Teams i kiedy mogą osiągnąć obciążenie

Limity Wrike

Mnogość funkcji może utrudniać wdrażanie nowych użytkowników w oprogramowanie do zarządzania projektami

Sortowanie widoków, takich jak wykresy Gantta, może być trudne, co utrudnia przegląd zarządzania projektami

Cennik Wrike

Free

Teams: 9,80 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24,80 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie ceny

Pinnacle: kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2 400 recenzji)

9. Workfront

Via

Adobe

Workfront, zintegrowane oprogramowanie Adobe do zarządzania projektami, nie udaje, że wszystko jest proste. Jest to jedno z bardziej złożonych dostępnych narzędzi. Ale po odblokowaniu jego funkcji może stać się potężnym narzędziem do zarządzania projektami dla Twojej agencji.

Najlepsze funkcje Workfront

Workfront Goals dostosowuje oprogramowanie do zarządzania projektami agencji do celów biznesowych agencji i klientów

Zintegrowane ścieżki zatwierdzania i cykle pracy sprawiają, że kreatywne projekty trafiają do klientów szybciej i wydajniej

Tablice Kanban i wykresy Gantta zamieniają Workfront w narzędzie do zarządzania projektamizwinne zarządzanie projektami narzędzie

Konfigurowalne pulpity pomagają kierownikom projektów zachować przegląd każdego projektu marketingowego, jak również większego obciążenia pracą

Limity Workfront

Sortowanie w oprogramowaniu do zarządzania projektami jest dostępne tylko według terminów, co ogranicza możliwość organizowania zadań

Według niektórych użytkowników, Workfront może czasami próbować do zrobienia zbyt wiele, utrudniając zarządzanie projektami dla niektórych prostszych inicjatyw

Ceny Workfront

Select: kontakt w sprawie cen

Prime: kontakt w sprawie cen

Ultimate: kontakt w sprawie cen

Workfront oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 1300 recenzji)

10. Wydajność

Via

Wydajność

Productive to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami, to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami agencyjnymi, które pomaga w pracy i optymalizacji każdej części relacji z klientem. Śledzenie czasu, budżetowanie i współpraca to tylko niektóre z funkcji, które zapewniają mu miejsce na liście obok jednych z najlepszych programów do zarządzania projektami marketingowymi w biznesie.

Najlepsze funkcje Productive

Powtarzające się zadania zapewniają zakończenie pracy w razie potrzeby

Zintegrowane śledzenie czasu pozwala członkom zespołu śledzić ich godziny pracy, co prowadzi do dokładniejszej alokacji zasobów i rozliczeń

Widoki planowania zasobów pozwalają agencji realistycznie planować pracę i oś czasu w oparciu o istniejące obciążenia pracą

Moduł Insights oferuje zaawansowaną analitykę każdego projektu marketingowego, a także większych inicjatyw i relacji obejmujących całego klienta

Limity wydajności

Mniej funkcji fakturowania w porównaniu do dedykowanego oprogramowania do zarządzania fakturami

Niektórzy użytkownicy zauważają, że interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny i prosty, jak w przypadku innych programów do zarządzania projektami agencji

Wydajne ceny

Essential: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: kontakt w sprawie cen

Enterprise: kontakt w sprawie ceny

Wydajność oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

Przenieś zarządzanie projektami w swojej agencji na wyższy poziom dzięki ClickUp

Wszystkie powyższe platformy są ważnymi opcjami oprogramowania do zarządzania projektami agencji. Ale ponieważ zwycięzca może być tylko jeden, musi nim być ClickUp dla agencji kreatywnych i reklamowych.

Oprócz kluczowych funkcji, takich jak AI, śledzenie projektów i integracja z innymi narzędziami, docenisz łatwość, z jaką możesz połączyć zarządzanie zadaniami z zarządzaniem zasobami oraz eleganckie funkcje współpracy dla zespołów marketingowych. Jednak u jego podstaw leży proste, solidne zarządzanie projektami, które może zmienić sposób podejścia do zarządzania agencją.

ClickUp jest idealny dla zespołów marketingowych oferując nieograniczoną liczbę projektów, funkcje śledzenia czasu, które mogą zoptymalizować alokację zasobów, a także możliwość tworzenia i śledzenia projektów do zależności zadań, które usprawniają cykl pracy. Jest to również jeden z niewielu free narzędzi do zarządzania projektami dostępne, dzięki czemu można przetestować nowy system zarządzania projektami bez konieczności pełnego zaangażowania się w niego.

Gotowy, aby rozpocząć? Utwórz darmowe konto ClickUp już dziś, aby przekonać się, jak to kompleksowe rozwiązanie może pomóc w stworzeniu bardziej efektywnego cyklu pracy związanego z zarządzaniem projektami.