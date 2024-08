Optymalizacja przepływu pracy: 6 strategii przepływu pracy dla Twojego zespołu

Jako kierownik projektu łatwo jest poczuć się jak wodzirej dzikiego cyrku. 🎪

Zoptymalizowany cykl pracy wymaga zdrowego połączenia precyzji, struktury i organizacji, aby żonglować tym, co w przeciwnym razie mogłoby wydawać się zbyt wiele zadań do wykonania .

Posiadanie cyklu pracy to jedno, ale jego optymalizacja pod kątem wydajności to zupełnie inna sprawa. Cykle pracy nigdy nie są zrobione raz na zawsze - to żywe procesy, które zmieniają się, gdy dowiesz się więcej o członkach zespołu, projekcie, odbiorcach lub kliencie.

Nie ma potrzeby, aby opanować techniki optymalizacji cyklu pracy z School of Hard Knocks. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby poznać tajniki optymalizacji istniejącego przepływu pracy, dlaczego jest on tak świetny i sprawdzone strategie, aby nadać mu kształt. ✨

Czym jest optymalizacja cyklu pracy?

Optymalizacja cyklu pracy to proces analizowania, przeprojektowywania i wdrażania nowych przepływów pracy w celu zwiększenia efektywności biznesu. Jest to systematyczne podejście do wykrywania nieefektywności w procesach zarządzania projektami i poprawiania ich, aż do uzyskania ogólnie lepszych procesów.

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania, śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

Celem optymalizacji cyklu pracy jest zwiększenie wydajności, produktywności i rentowności zespołu. Nawet jeśli uważasz, że Twój obecny przepływ pracy obejmuje najlepsze procesy w branży, zawsze jest miejsce na ulepszenia i postęp.

Nie jesteś pewien, jak to wygląda? Oto kilka przykładów optymalizacji przepływu pracy w akcji:

Automatyzacja wprowadzania danych

Czy Twoi pracownicy zajmują się ręcznym wprowadzaniem danych? Arkusze kalkulacyjne Excel mogą wydawać się zbyt powtarzalne, zajmować dużo czasu i wprowadzać więcej błędów do pracy. Z automatyzacja cyklu pracy , dajesz członkom swojego zespołu większe obciążenie, aby mogli skupić się na krytycznych zadaniach, które faktycznie lubią.

Przetwarzanie faktur

Jeśli Twój zespół księgowy otrzymuje płatności pocztą i ręcznie wprowadza je do systemu księgowego, to wymaga to sporo wysiłku. Optymalizacja cyklu pracy daje pracownikom działu finansów narzędzia do cyfrowego przechwytywania faktur w celu automatyzacji aktualizacji, wysyłania powiadomień i przechowywania podpisów cyfrowych.

Śledzenie czasu pracy

Ile razy zmuszałeś swój zespół do wypełniania kart czasu pracy? Na szczęście optymalizacja cyklu pracy ułatwia śledzenie czasu pracy. Oparte na chmurze narzędzia do śledzenia czasu, takie jak ClickUp oznaczają, że już nigdy nie będziesz musiał ręcznie wypełniać kart czasu pracy.

Śledzenie czasu w ClickUp ułatwia rejestrowanie i monitorowanie czasu pracy w bardziej efektywny sposób

Widzisz o ile lepiej działają zoptymalizowane cykle pracy? Przy odrobinie TLC, lepsze cykle pracy zapewnią wsparcie dla pracy o wyższej jakości, jednocześnie dbając o zadowolenie zespołu.

Optymalizacja cyklu pracy pomaga zrozumieć istniejące przepływy pracy i zidentyfikować obszary, które wymagają odrobiny miłości. Jeśli pozostaniesz otwarty na możliwości robienia rzeczy inaczej, Twój biznes będzie bardziej wydajny i zyskowny.

Korzyści z efektywnej optymalizacji cyklu pracy

Wiemy, że jesteś zajęty. Czasami trudno jest zarządzać wszystkimi projektami i trudno jest znaleźć czas na wprowadzenie zupełnie nowych narzędzi do swoich procesów. 🛠️

Jeśli jednak chcesz mieć więcej swobody i realizować lepsze projekty, które zachwycą wszystkich interesariuszy, optymalizacja cyklu pracy jest tym, czego potrzebujesz. Dobra wiadomość jest taka, że powodzenie optymalizacji cyklu pracy wiąże się z wieloma korzyściami.

Zwiększenie rentowności

Kto nie chciałby zarabiać więcej pieniędzy? Dzięki optymalizacji cyklu pracy można śledzić istotne wskaźniki, co ma bezpośredni wpływ na jakość umiejętności podejmowania decyzji. Zmniejsza to również liczbę błędów i zwiększa wydajność, co przekłada się na więcej pieniędzy na koncie bankowym.

Poprawa relacji z klientami

Klienci wiele od Ciebie oczekują. Dziewięćdziesiąt siedem procent konsumentów twierdzi, że interakcje z obsługą klienta wpłyną na to, czy pozostaną lojalni wobec Twojej marki - więc nie ma presji.

Lepsze relacje oznaczają większą lojalność klientów. Optymalizacja cyklu pracy jest spoiwem, które łączy oczekiwania klientów z lepszymi procesami biznesowymi.

Dzięki wydajnym cyklom pracy Twój zespół może pomóc większej liczbie klientów w krótszym czasie. Wnioski o obsługę klienta, które wcześniej zajmowały dni, mogą zostać rozwiązane w ciągu kilku godzin dzięki lepszemu cyklowi pracy, a to przekłada się na zadowolonych klientów.

Usunięcie silosów i wąskich gardeł

Czy wiesz, że silosy danych powodują utratę przez pracowników 12 godzin tygodniowo ? Nie pomaga to, że 22% wszystkich wąskich gardeł zdarza się również w marketingu i zarządzaniu projektami.

Dodawaj wiele osób przypisanych, oddelegowuj komentarze i twórz obliczenia za pomocą pól niestandardowych, a wszystko to z poziomu zadań ClickUp

Międzywydziałowe silosy, nieracjonalne obciążenia pracą i nieefektywne procesy tylko spowalniają pracę. Zainwestuj w optymalizację cyklu pracy, aby znaleźć obszary wymagające poprawy i raz na zawsze wyeliminować te uciążliwe wąskie gardła.

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji

Stwierdzono, że aż 60% zadań Twojego teamu mogłoby skorzystać na automatyzacji. Ale nie martw się, innowacyjna technologia nie jest wymierzona w Twoją pracę - pracodawcy chcą po prostu uwolnić Twój czas, abyś mógł skupić się na rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. Żegnajcie, powtarzalne zadania. 👋🏻

Optymalizacja cyklu pracy polega na automatyzacji czasochłonnych procesów manualnych w celu zaoszczędzić czas i kłopotów. Niezależnie od tego, czy chodzi o zamówienia zakupu dla czy wdrażanie nowych pracowników cykl pracy oprogramowanie do automatyzacji jest prawdziwym przełomem.

Zwiększa satysfakcję pracowników

Nikt nie chce spędzać godzin dziennie na monotonnych, skomplikowanych zadaniach, takich jak wprowadzanie danych. Optymalizacja cyklu pracy ułatwia pracę wszystkim, a my gwarantujemy, że Twój zespół to doceni.

6 strategii optymalizacji cyklu pracy dla usprawnienia przepływu pracy

Wiesz już, jak ważna jest optymalizacja cyklu pracy. Ale jak ją właściwie do zrobienia?

Każdy ma swoje ulubione sztuczki, ale te sześć technik optymalizacji to najlepszy sposób na usprawnienie cyklu pracy.

1. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami

Łatwo zarządzaj zadaniami w całym zespole i korzystaj z niestandardowych widoków, takich jak widok Tablicy, aby oddelegować pracę bardziej efektywnie dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Prawdopodobnie już to wiesz, ale jeśli jeszcze nie dodałeś dynamicznego oprogramowanie do zarządzania projektami do swojego stosu technologicznego - to znak, że powinieneś je szybko nabyć. Oprogramowanie do zarządzania projektami nie tylko pozwala śledzić zadania, komunikację i członków zespołu w jednym miejscu, ale także ułatwia zarządzanie projektami analizę cyklu pracy .

Większość narzędzie do zarządzania projektami pełnią również funkcję oprogramowanie do cyklu pracy . Oznacza to, że nie tylko możesz cieszyć się zaletami zarządzania projektami na jednej intuicyjnej platformie, ale także możesz przeprowadzać analizę przepływu pracy na wyższym poziomie dzięki funkcjom raportowania, takim jak pulpity i analizy. To najlepszy sposób na przyjrzenie się cyklom pracy zarówno na poziomie makro, jak i mikro.

2. Korzystaj z szablonów

Czy Twój Teams tworzy dokumentację procesu , schematy blokowe oraz pulpity do zarządzania projektami od zera za każdym razem? To sumuje się do godzin zmarnowanego wysiłku każdego tygodnia, zwłaszcza jeśli używasz tych samych typów dokumentów w kółko. 📚

Rozwiązania takie jak Szablony ClickUp zaoszczędzisz swojemu Teamsowi dużo czasu na tym wysiłku. Nawet jeśli zaoszczędzisz tylko godzinę tygodniowo na osobę, sumuje się to do setek zaoszczędzonych godzin w ciągu roku.

3. Automatyzacja tego, co możliwe

Ręczne procesy zajmują zbyt wiele czasu i prowadzą do wąskich gardeł w projektach. Najlepszym prezentem, jaki możesz podarować swojemu zespołowi, jest automatyzacja. Istnieje tak wiele przykładów automatyzacji dla optymalizacji cyklu pracy, w tym:

Usprawnienie onboardingu pracowników dzięki automatyzacji tego procesu

Wstępne planowanie postów w mediach społecznościowych

Zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą zautomatyzowanych reguł w aplikacjiplatformie zarządzania relacjami z klientami (CRM) Kluczem jest wybór niekodowanego oprogramowania do obiegu pracy z automatyzacją. W ten sposób twój zespół może dodać dowolną automatyzację przepływu pracy do zawartości swojego serca bez dzwonienia do dobrych ludzi w IT o pomoc.

4. Wizualizacja przepływu pracy

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Czasami warto mieć dodatkowe spojrzenie na swój cykl pracy. Zamiast zarządzać projektami wyłącznie w widoku listy, użyj oprogramowania do zarządzania przepływem pracy, aby wizualizacji mojej pracy pod każdym kątem przy użyciu metodologii takich jak Wykresy Gantta lub Tablica Kanban . 👀 Wizualizacja jest niezbędna do optymalizacji cyklu pracy, ponieważ podkreśla wszystkie kroki w procesach pracy. Ulepszanie procesów jest o wiele łatwiejsze, gdy można dokładnie zobaczyć, co działa, a co nie.

Ponadto, oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia zabawę z różnymi lub wieloma cyklami pracy, aż do zrobienia tego w najbardziej wydajny sposób.

5. Wypróbuj nową metodologię pracy

Stwórz idealny Zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami za pomocą widoku Tablicy w ClickUp

Nie mamy zamiaru wywracać całego twojego świata do góry nogami, ale jeśli uważasz, że twój obecny cykl pracy nie jest skuteczny, być może nadszedł czas, aby spróbować czegoś zupełnie nowego. Nie wszystkie firmy skorzystają z tych samych technik, ale są to jedne z najpopularniejszych metod optymalizacji cyklu pracy:

Lean: Jest to bardziej powszechne w produkcji, ale zasady Lean można zastosować do wszystkiego. W Lean dąży się do wyeliminowania marnotrawstwa i wyciśnięcia jak największej wartości z ograniczonych zasobów. Na przykład szpital może usunąć niepotrzebne kroki w procesie przyjmowania pacjentów, aby przyspieszyć pracę i jednocześnie obniżyć koszty

Jest to bardziej powszechne w produkcji, ale zasady Lean można zastosować do wszystkiego. W Lean dąży się do wyeliminowania marnotrawstwa i wyciśnięcia jak największej wartości z ograniczonych zasobów. Na przykład szpital może usunąć niepotrzebne kroki w procesie przyjmowania pacjentów, aby przyspieszyć pracę i jednocześnie obniżyć koszty Agile: Agile to podejście iteracyjne do pracy, które pozwala na ciągłe ulepszanie i dostosowywanie. Metodologia ta jest popularna wśród programistów, ponieważ koncentruje się na współpracy. Ale marketing, sprzedaż i inne działy oparte na projektach również z niej korzystają

Agile to podejście iteracyjne do pracy, które pozwala na ciągłe ulepszanie i dostosowywanie. Metodologia ta jest popularna wśród programistów, ponieważ koncentruje się na współpracy. Ale marketing, sprzedaż i inne działy oparte na projektach również z niej korzystają Six Sigma **Jeśli jesteś statystycznym nerdem, pokochasz Six Sigma. Metodologia ta polega na wykorzystaniu statystyk w celu zmniejszenia zmienności wydajności. Jest popularna w branży produkcyjnej, ale biznesy oparte na wydajności, takie jak centra obsługi telefonicznej, również wykorzystują ją do wykrywania luk w obsłudze klienta

6. Zmobilizuj swoje dane za pomocą analityki

Zobacz, jakie zadania zostały wykonane i kto potrzebuje dodatkowej motywacji dzięki funkcjom raportowania ClickUp

Osoby zarządzające projektami mają do dyspozycji wiele danych. Problem polega na tym, że większość kierowników projektów ma zbyt dużo danych na swoich rękach, więc trudno jest wiedzieć, które informacje są ważne, a które są tylko szumem tła.

Analityka przekształca surowe dane w przydatne informacje, które (miejmy nadzieję) wykryją nieefektywności w cyklu pracy. Skorzystaj z narzędzia takiego jak ClickUp Raportowanie do śledzenia wskaźników zespołu i utrzymywania projektów na właściwym torze.

Jak zoptymalizować cykl pracy dzięki ClickUp

Możesz korzystać z dowolnego narzędzia do zarządzania projektami, ale jeśli potrzebujesz platformy, która łączy szablony, współpracę, metryki, projekty, zadania, a nawet Narzędzia do pisania AI to jedyne narzędzie do zarządzania projektami, które jest wystarczająco wydajne, aby scentralizować całą pracę w różnych aplikacjach i zoptymalizować cykle pracy dla zespołów z różnych branż.

Ponadto ClickUp ma wyniki, które to potwierdzają.

ClickUp współpracował z firma produkująca materiały budowlane, CEMEX aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek o 15%. CEMEX zebrał 50 członków teamu w jednej przestrzeni i skrócił czas przekazywania zadań z godzin do zaledwie sekund.

Tak, sekundy. 🤩

Ciekawi Cię, jak ClickUp to zrobił? Oszczędzaj czas, wykonuj lepszą pracę i buduj bardziej zgrany zespół dzięki tym elastycznym funkcjom ClickUp. ⬇️

Statusy cyklu pracy

Ciekawi Cię, na jakiej scenie znajdują się Twoje projekty? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Statusy cyklu pracy ClickUp definiują wszystkie zadania i ich statusy w jednym miejscu. Wyświetlaj je w widoku listy lub wizualizuj wszystko na tablicy Kanban, aby utrzymać wszystkie zadania projektu na właściwym torze.

ClickUp zawiera standardowe statusy, takie jak Do zrobienia i Zrobione, ale możesz je niestandardowo dostosować do swoich potrzeb. Stwórz nowy typ statusu, przypisz mu inny kolor i dodaj go do dowolnej listy, przestrzeni lub folderu w swojej aplikacji Obszar roboczy ClickUp .

Aby zaoszczędzić czas, zalecamy standaryzację statusów na poziomie folderu lub przestrzeni. Twój zespół będzie korzystał z tych samych scenariuszy pracy dla wszystkich projektów, co zminimalizuje liczbę e-maili wysyłanych w obie strony.

Automatyzacja ClickUp

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój Teams mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Automatyzacja to as w rękawie, jeśli chodzi o optymalizację cyklu pracy. Wybieraj spośród ponad 100 gotowych Automatyzacja ClickUp aby usprawnić cykl pracy zespołu i wyeliminować powtarzające się zadania do zrobienia więcej w krótszym czasie.

Niektóre z naszych ulubionych automatyzacji do optymalizacji cyklu pracy obejmują:

Automatyczne przypisywanie zadań

Przenoszenie statusów zadań

Stosowanie szablonu podczas tworzenia zadania w Przestrzeni lub dla konkretnego projektu

Jeśli nie widzisz dokładnie takiej automatyzacji, jakiej potrzebujesz, nie przejmuj się. Platforma ClickUp nie wymaga pisania kodu i oferuje przepływy logiczne wykorzystujące wyzwalacze i warunki.

Tłumaczenie: Skorzystaj z naszego interfejsu "przeciągnij i upuść", aby zbudować własne automatyzacje - bez konieczności kodowania.

Szukasz narzędzia AI do automatyzacji obciążenia pracą? Na to też mamy coś w zanadrzu. ClickUp AI to asystent AI dostosowany specjalnie do Twojej pracy lub roli. Użyj ClickUp AI, aby podsumować tekst, wygenerować elementy akcji, przyspieszyć formatowanie i wiele więcej.

Szablony ClickUp

Kierownicy projektów często korzystają z tych samych raportów i szablonów pulpitów projektów raz za razem. Jednak nikt nie ma czasu na tworzenie i formatowanie tych dokumentów od podstaw przy każdej nowej inicjatywie. Zamiast tego, warto skorzystać z konfigurowalnego i oszczędzającego czas zasobu od Biblioteka szablonów ClickUp .

Istnieje niezliczona ilość szablony do zarządzania projektami dla wbudowanych Tablic, agend, audytów, budżetowania, zarządzania zmianą, ram OKR i wielu innych.

ClickUp: Twój kompleksowy system zarządzania cyklem pracy

Cykle pracy nigdy nie są ustawione w kamieniu. Technologia, projekty i ludzie zmieniają się w czasie, więc optymalizacja cyklu pracy powinna być normalną częścią roli kierownika projektu.

Wiemy, że optymalizacja cyklu pracy nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza jeśli masz na głowie wiele projektów. Zaoszczędź czas i usprawnij współpracę, przenosząc całą swoją pracę - i mamy na myśli wszystko - do ClickUp. Utwórz obszar roboczy ClickUp teraz, aby zacząć za darmo, na zawsze - karta kredytowa nie jest wymagana.