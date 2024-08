7 najlepszych certyfikatów Agile Project Management (2024)

Zainteresowany zarabianiem na Agile certyfikat zarządzania projektami ?

Metodologia Agile oferuje wiele korzyści.

Wyższa jakość produktów, lepsza kontrola projektu, zwiększony zwrot z inwestycji, a co najważniejsze, szczęśliwsi klienci.

Czy jest więc lepszy sposób, aby dowiedzieć się wszystkiego o zarządzaniu projektami Agile niż zdobycie certyfikatu? Staniesz się również certyfikowanym specjalistą Agile, dodając wartość do swojego CV.

ale czy wybór odpowiedniej certyfikacji Agile pozostawia takie uczucie?

cóż, nie musi być!

W tym artykule dowiesz się, czym jest certyfikat zarządzania projektami Agile i dlaczego go potrzebujesz. Podkreślimy również

siedem doskonałych certyfikatów

które możesz zdobyć i jak możesz faktycznie wykorzystać swój certyfikat, aby stać się skutecznym profesjonalistą w zarządzaniu projektami Agile w 2021 roku.

Wspaniałe miejsce pracy łączy wyjątkowych ludzi z wymagającymi problemami. Jesteś już podekscytowany, aby wskoczyć i rozwinąć swoje umiejętności zarządzania projektami? Chcesz być częścią czegoś wielkiego?

Dołącz do naszego niesamowitego zespołu

!

Zaczynajmy.

Co to jest certyfikat Agile Project Management?

Certyfikat

Zwinne zarządzanie projektami

jest formalnym potwierdzeniem umiejętności i zdolności danej osoby do efektywnego zarządzania projektami w zwinny sposób

Środowisko Agile

.

Zdobycie certyfikatu zarządzania projektami Agile nie tylko dodaje wartości do CV, ale także pomaga zrobić krok naprzód w zarządzaniu projektami ze zwinnością.

ale czym jest zwinne zarządzanie projektami?

W zwinnym zarządzaniu projektami projekt opracowuje się w sprintach.

czekaj... "sprint" jak w bieganiu?

zdecydowanie nie!

to tylko sprytna gra słów twórców Agile

W przeciwieństwie do

tradycyjne zarządzanie projektami

w podejściu Agile duży projekt jest podzielony na mniejsze cykle rozwojowe zwane sprintami.

Pod koniec każdego sprintu, bierzesz informacje zwrotne od klienta, wdrażasz zmiany w następnym cyklu, a następnie dostarczasz produkt.

korzyści?

To

ciągłe doskonalenie

sprawia, że klienci są aktywnie zaangażowani w proces rozwoju, pomagając opracować produkt, który idealnie pasuje do ich potrzeb.

Dlaczego potrzebujesz certyfikatu Agile Project Management?

Uzyskanie certyfikatu w zakresie zarządzania Agile pokazuje zaangażowanie w tę metodologię projektową. Przechodząc indywidualne szkolenia, nauczysz się technik Agile, aby zarządzać projektami i z powodzeniem je realizować. Pomaga to zwiększyć umiejętności, wiedzę i zdolności.

Aby tego uniknąć, przyjrzyjmy się trzem kluczowym powodom, dla których potrzebujesz certyfikatu zarządzania projektami Agile:

1. Zwiększenie umiejętności zarządzania projektami Agile

Aby zarządzać projektem Agile, musisz znać jego podstawowe koncepcje, takie jak:

Wartości Agile jak wspomniano w Manifeście Agile

Artefakty Agile i ceremonie

Trener Agile obowiązki

Można się ich nauczyć na dwa sposoby:

Zarządzając projektami Agile

Zapisując się do dedykowanego programu certyfikacji

Podczas gdy nauka w pracy jest świetna, znalezienie okazji do tego może być trudne. W końcu dlaczego firma miałaby zatrudniać menedżera bez doświadczenia w Agile do zarządzania projektem Agile?

Dodatkowo, ograniczenie się do nauki w pracy może spowodować, że zdobycie wymaganej wiedzy zajmie miesiące.

Ale w dedykowanym programie certyfikacyjnym nauczysz się tych pojęć znacznie szybciej!

korzyści?

Ucząc się tych koncepcji Agile, zwiększysz swoje umiejętności i zyskasz przewagę w zarządzaniu projektami w środowisku Agile.

2. Pokazuje zaangażowanie w pełnioną rolę

Uzyskanie certyfikatu w zakresie zarządzania Agile pokazuje zaangażowanie w tę metodologię projektową.

Przechodząc szkolenie jeden na jeden, nauczysz się technik Agile, aby zarządzać projektami i z powodzeniem je realizować. Pomaga to zwiększyć umiejętności, wiedzę i umiejętności.

To naturalnie pokazuje pracodawcom, że jesteś oddany opanowaniu Agile, zwiększając swoje szanse na zostanie kierownikiem projektu Agile.

3. Pomaga łatwo radzić sobie z projektami Agile

Od specjalisty ds. zarządzania projektami Agile oczekuje się, że pokona każdą przeszkodę, która pojawi się na drodze do pomyślnego zakończenia projektu. Może to być wszystko, od wdrażania zasad Agile po zwykłe prowadzenie ceremonii Agile.

jak więc pokonać te przeszkody?

Proste: dzięki kursowi zarządzania Agile!

Te szkolenia z zarządzania projektami uczą strategii radzenia sobie z wyzwaniami we właściwy sposób. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany do identyfikowania problemów, zanim się nasilą, oszczędzając zarówno czas, jak i inne zasoby!

koniecznie sprawdź te top certyfikaty zarządzania produktami_ _również!

**Jaki jest najlepszy certyfikat zarządzania projektami zwinnymi?

Certyfikaty zwinnego zarządzania projektami różnią się w zależności od ścieżki kariery, ale najczęściej są to certyfikaty PMP i CSM. PMP jest dobry do zdobycia trakcji jako menedżer w konkretnej domenie, podczas gdy CSM jest idealny do zwinnej struktury scrumowej.

7 najważniejszych certyfikatów Agile Project Management w 2021 roku

jak najlepiej wybrać kurs certyfikacyjny?

Prawdopodobnie nie jest to najlepszy pomysł...

chcesz wybrać coś, co będzie odpowiadało twoim potrzebom, prawda?

Aby pomóc Ci znaleźć certyfikat, który najbardziej Ci odpowiada, oto lista siedmiu starannie dobranych certyfikatów zarządzania projektami Agile.

Dla każdego certyfikatu Agile omówimy:

Który instytut zarządzania projektami go oferuje

Domeny, które obejmuje

Jakie są wymagania wstępne

Ile to kosztuje

1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Stworzony przez agilistów, certyfikat PMI Agile Certified Practitioner formalnie uznaje wiedzę i umiejętności danej osoby w zakresie zasad i technik Agile. Dotyczy różnych podejść Agile, takich jak

Scrum

,

Kanban

i Extreme Programming (XP).

Egzamin Agile Certified Practitioner składa się ze 120 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 3 godziny.

Uwaga: Aby utrzymać certyfikat PMI Agile Certified Practitioner, należy co 3 lata zdobyć 30 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) w tematyce Agile

**Czy PMI-ACP jest lepszy niż PMP?

ACP koncentruje się na zwinnym podejściu do zarządzania projektami, podczas gdy PMP koncentruje się na tradycyjnych metodologiach zarządzania projektami o szerszym zakresie. Zarówno certyfikaty ACP, jak i PMP służą do weryfikacji wiedzy profesjonalnych kierowników projektów.

**Co to jest PDU?

PDU to jednostka ustanowiona przez Project Management Institute w celu pomiaru rozwoju zawodowego danej osoby.

Oferowane przez

Instytut Zarządzania Projektami.

Objęte domeny

Certyfikacja Agile Certified Practitioner obejmuje takie tematy jak:

Zasady i sposób myślenia Agile

Dostarczanie oparte na wartościach

Zwinne szacowanie

Wydajność zespołu

Ciągłe doskonalenie

Wymagania wstępne dotyczące certyfikacji

Wymagania wstępne dla tego programu certyfikacji są następujące:

Wykształcenie średnie

21 godzin kontaktowych szkolenia w zakresie praktyk Agile

12 miesięcy ogólnego doświadczenia projektowego w ciągu ostatnich 5 lat

Uwaga: Aktualny certyfikat PMP (Project Management Professional) lub PgMP ( Program Management _Professional) może spełnić ten wymóg

8 miesięcy doświadczenia w projektach Agile w ciągu ostatnich 3 lat

Cennik

Dla członków Project Management Institute: $435

Dla osób niebędących członkami: $495

2. Certyfikaty z zakresu zwinnego zarządzania projektami PRINCE2

Certyfikaty PRINCE2 Agile Project Management stanowią połączenie metodyki Agile i PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Mają one na celu nauczenie profesjonalistów, jak zarządzać projektami podczas pracy w środowisku Agile.

PRINCE2 Agile oferuje dwa poziomy certyfikacji:

PRINCE2 Agile Foundation: certyfikat na poziomie podstawowym, który obejmuje techniki i ramy Agile

PRINCE2 Agile Practitioner: uczy, jak połączyć strukturę projektu, zarządzanie i kontrolę z metodologią i technikami Agile

Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Agile Foundation składa się z 50 pytań typu obiektywnego i trwa 1 godzinę. Egzamin certyfikacyjny Agilepm Practitioner składa się z 50 pytań otwartych i trwa 150 minut.

Oferowane przez

AXELOS Ltd.

Objęte domeny

Ten kurs certyfikacyjny składa się z modułów takich jak:

Przegląd PRINCE2 Agile

Tematy i procesy w środowisku Agile

Scrum, Kanban i Lean start-up

Studium przypadku i działania PRINCE2 Agile

Wymagania wstępne certyfikacji

Nie ma formalnych wymagań wstępnych dla certyfikacji Agilepm Foundation.

Jednak aby uzyskać certyfikat Agilepm Practitioner, musisz posiadać jeden z następujących certyfikatów:

PRINCE2 Foundation (lub wyższy)

PRINCE2 Agile Foundation

Kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (PMQ)

Certified Associate in Project Management (CAPM)

IPMA (International Project Management Association) poziomy A, B, C i D

Cennik

W przypadku szkolenia online PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: 1555 USD

Dla pakietu mieszanego: 1860 USD

3. Certyfikowany Scrum Master (CSM)

Certyfikat Scrum Master certyfikat jest idealny dla osób, które chcą zarządzać zespołem Scrum.

Ta certyfikacja uczy całego frameworka Scrum: różnych role zespołu projektowego , wydarzenia i artefakty. Ten kurs Agile może pomóc ci stać się idealną osobą do zarządzania zespołem projektowym Zespół Scrum .

Aby uzyskać certyfikat Certified Scrum Master, należy wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym. Na koniec szkolenia należy przystąpić do egzaminu w formie otwartej książki. Egzamin składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 1 godzinę.

Oferowane przez

The Scrum Alliance.

Objęte domeny

Certyfikacja Certified Scrum Master obejmuje takie tematy jak:

Ramy Agile i Scrum

Role w zespole Scrum

Wartość Scrum i wydarzenia * Artefakty Scrum #### Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dla tego certyfikatu Agile.

Ceny

$1000-1400.

4. Certyfikowany specjalista SAFe (Scaled Agile)

Certyfikowany SAFe ( Scaled Agile framework ) Agilist to certyfikat na poziomie podstawowym, który uczy, jak wdrożyć SAFe w celu skalowania rozwoju Agile w organizacji.

Egzamin certyfikacyjny składa się z 45 pytań i trwa 90 minut. Przed przystąpieniem do egzaminu należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu Leading SAFe.

Oferowane przez

Scaled Agile.

Objęte domeny

Ten certyfikat zarządzania projektami Agile obejmuje takie domeny jak:

Podstawy frameworka Scaled Agile

Zwinność biznesowa

Planowanie przyrostu programu

Szczupłe zarządzanie portfelem

Wymagania wstępne certyfikacji

ponad 5 lat doświadczenia w rozwój oprogramowania testowaniu, analizie biznesowej, zarządzaniu produktem lub projektem

Doświadczenie w Frameworku Scrum #### Cennik

Zaczyna się od 725 USD.

Uwaga_: **_pierwsza próba egzaminu jest wliczona w opłatę rejestracyjną kursu, pod warunkiem przystąpienia do niego w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Każda kolejna próba kosztuje 50$

5. Certyfikaty Professional Scrum Master (PSM)

Certyfikat Professional Scrum Master oferuje trzy poziomy certyfikacji:

Professional Scrum Master I: potwierdzenie znajomości frameworka Scrum i jego zastosowania

Professional Scrum Master II: nauka korzystania z frameworka Scrum w rzeczywistych zastosowaniach

Professional Scrum Master III: dla tych, którzy zdali oceny PSM I i II i planują opanować podejście Scrum

Egzamin certyfikacyjny dla:

PSM I zawiera 80 pytań z limitem czasu 60 minut

PSM II zawiera 30 pytań z limitem czasu 90 minut

PSM III zawiera 33 pytania z limitem czasu 120 minut

Oferowane przez

Scrum.org

Objęte domeny

Certyfikaty Professional Scrum Master obejmują takie obszary jak:

Framework Scrum

Mentoring zespołów

Ciągłe doskonalenie i dostarczanie

Planowanie portfolio

Wymagania wstępne certyfikacji

Nie ma formalnych wymagań wstępnych dla tych certyfikatów.

tak

Wycena

Dla oceny Professional Scrum Master I: $150

Ocena Professional Scrum Master II: 250 USD

Za ocenę Professional Scrum Master III: $350

6. Certyfikowany Agile Project Manager (IAPM)

Certyfikat Certified Agile Project Manager jest przeznaczony dla menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektami.

Aby przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego, należy zarejestrować się w International Association of Project Managers. Po pomyślnym dokonaniu płatności i rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z danymi logowania umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu.

Uwaga_: Te dane uwierzytelniające są ważne tylko przez sześć miesięcy

Oferowane przez

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowników Projektów.

Objęte domeny

Ten certyfikat jest oparty na Agile PM Guide 2.0.

Czym jest Agile PM Guide 2.0 **_?

Jest to kompleksowy przewodnik, który obejmuje koncepcje każdego frameworka Agile (Scrum, Kanban i Extreme Programming).

Wymagania wstępne certyfikacji

Nie ma formalnych wymagań wstępnych dla tego kursu zarządzania projektami Agile.

Wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu projektami może być bardzo przydatne.

Ceny

Ceny są obliczane w zależności od narodowości:

Dla USA: 650,00 CHF (689,414 USD)

Dla Wielkiej Brytanii: 562,00 CHF (£475.85)

7. ICAgile Certified Professional - Agile Certified Coaching (ICP-ACC)

Certyfikacja Agile Certified Coaching pomaga osobom nauczyć się podstaw bycia trenerem Agile. Obejmuje również koncepcje, które pomogą Ci zarządzać Zespół Agile łatwo.

Nie ma konkretnego egzaminu certyfikacyjnego, aby uzyskać ten certyfikat. Po pomyślnym ukończeniu tej akredytowanej przez ICAgile klasy szkoleniowej otrzymasz certyfikat.

Te kursy szkoleniowe przekazują wiedzę i umiejętności wymagane do uzyskania tego certyfikatu. Kurs szkoleniowy obejmuje zwykle 21 godzin zajęć instruktażowych w ciągu trzech dni.

Oferowane przez

Międzynarodowe Konsorcjum Agile.

Objęte domeny

Ta certyfikacja Agile koncentruje się przede wszystkim na:

Zasady i metodologia Agile

Zwinny sposób myślenia

Rola trenera Agile

Obowiązki trenera Agile

Wymagania wstępne certyfikacji

Nie ma wymagań wstępnych dla tej certyfikacji.

Ceny

Cena certyfikacji zależy od dostawcy kursu szkoleniowego.

Jak wykorzystać swój certyfikat Agile Project Management?

Wybrałeś odpowiedni dla siebie certyfikat i zostałeś certyfikowanym kierownikiem projektu Agile.

ale czy to wystarczy?

Why?

Zarządzanie projektem Agile nie jest łatwym zadaniem.

Masz zadania, spotkania, kamienie milowe dokumentacja i wiele więcej.

Podczas gdy certyfikacja przygotowuje cię do radzenia sobie z nimi, potrzebujesz również platformy do płynnej realizacji.

Wszystko, czego potrzebujesz, to potężny narzędzie jak ClickUp, które może sprawić, że zarządzanie projektami Agile będzie dziecinnie proste!

**Ale co to jest ClickUp?

ClickUp to najwyżej oceniane narzędzie do zarządzania projektami Agile Scrum na świecie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, czy współpracę z zespołem Agile, ClickUp ma e-v-e-r-y-t-h-i-n-g pokrycie!

Oto, w jaki sposób ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami jest niezwykle proste:

1. Niestandardowe statusy zadań dla różnych potrzeb projektu

Status projektu pomaga określić, na jakim etapie znajduje się projekt.

Ale gdy jesteś ograniczony tylko do zestawu domyślnych statusów, możesz skończyć z kilkoma nieistotnymi.

Właśnie dlatego ClickUp umożliwia tworzenie Niestandardowych statusów zadań, które pomogą Ci dokładnie odzwierciedlić etapy projektu!

Dla różnych projektów można utworzyć różne statusy. "Testowanie błędów", "Przegląd dokumentów" i "Sprawdzanie gramatyki"! Możesz być tak szczegółowy i kreatywny, jak tylko chcesz!

a co najlepsze?

Wystarczy rzut oka na status zadania, aby wiedzieć, na jakim etapie się ono znajduje!

Widok czatu do szybkiej współpracy

Każde zadanie ClickUp posiada dedykowaną sekcję komentarzy.

Ta fajna przestrzeń pomaga:

Omówić podejście do zadań

Łatwo udostępniać odpowiednie pliki i linki

Rozwiązywać wątpliwości i zadawać pytania we właściwym kontekście

Oznaczać członków zespołu projektowego do konkretnych działań następczych

Konwertuj komentarze na elementy działań iprzypisz do określonych członków zespołu

Dzięki Komentarzom ClickUp możesz uniknąć nieporozumień i usprawnić pracę zespołową.

nie, pomyśl jeszcze raz

Ponieważ ClickUp zapisuje wszystkie komentarze, wzmianki, linki i załączniki, możesz łatwo uzyskać do nich dostęp później.

W widoku czatu ClickUp możesz później przejrzeć te ważne rozmowy, aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia lub spory. Zapewnia on pełny widok wszystkich rozmów przeprowadzonych z zespołem projektowym.

3. Wiele widoków które pasują do różnych stylów projektu

Wiele widoków ClickUp pomaga dokładnie odzwierciedlić wszystkie potrzeby projektu.

Niezależnie od tego, czy jest to Agile, Scrum, Zarządzanie projektami Kanban , Extreme Programming lub dowolny inny metodologia zarządzania projektami clickUp może łatwo się do niej dostosować.

Oto bliższe spojrzenie na to, co oferuje ClickUp:

A. Wymagane widoki zadań

ClickUp oferuje dwa wymagane widoki zadań, które można dostosować do projektu Agile:

Widok tablicy Jeśli podoba Ci się Kanban to jest to widok dla Ciebie. Możesz szybko przenosić poszczególne zadania za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" zgodnie z zasadami metody Agile.

Widok listy Widok listy wyświetla listę zadań jako W stylu GTD listy rzeczy do zrobienia, jedna pod drugą. Możesz próbować wykonywać zadania w kolejności i sprawdzać je w miarę postępów prosta lista kontrolna .

B. Widok pudełka Kierownik projektu Agile może korzystać z Box view, aby natychmiast uzyskać wysokopoziomowy przegląd wszystkiego, co dzieje się w jego organizacji.

jak?

Ponieważ wszystkie zadania są posortowane według przypisanych do nich osób, można szybko podsumować obciążenie wszystkich osób i odpowiednio przypisać zadania.

C. Widok kalendarza czy zarządzanie harmonogramem projektu wydaje się żmudnym zadaniem?

już nie!

Dzięki widokowi kalendarza ClickUp możesz planować i zarządzać harmonogramem projektu w mgnieniu oka.

Możesz nawet przełączać się między poszczególnymi widokami kalendarza, takimi jak:

Dni : aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania projektu w danym dniu

: aby wyświetlić wszystkie zaplanowane zadania projektu w danym dniu 4-Days : aby wyświetlić zadania zaplanowane na okres czterech dni

: aby wyświetlić zadania zaplanowane na okres czterech dni Tydzień : aby zobaczyć tygodniowy harmonogram projektu

: aby zobaczyć tygodniowy harmonogram projektu Miesięcznie: aby zobaczyć z lotu ptaka, co czeka cię w nadchodzącym miesiącu

D. Me Mode Dzięki Me Mode ClickUp możesz szybko wyświetlić wszystkie zadania, komentarze i podzadania przypisane tylko do Ciebie. Pomaga to odciąć się od rozpraszających czynników i lepiej skupić się na pracy nad projektem.

co więcej?

Możesz nawet spersonalizować swoją spersonalizowaną przestrzeń, po prostu zaznaczając elementy (komentarze, podzadania, listy kontrolne), które chcesz zobaczyć w trybie Me Mode.

4. Automatyzacja przepływu pracy automatyzacja powtarzalnych zadań

czy kiedykolwiek życzyłeś sobie magicznego zaklęcia, które pomogłoby Ci zautomatyzować powtarzające się zadania manualne?

Cóż, dokładnie to otrzymujesz dzięki funkcji Automatyzacji ClickUp!

(Nie ma tu nic z Harry'ego Pottera, po prostu genialne oprogramowanie)

ClickUp pozwala zautomatyzować powtarzalne i cykliczne zadania, pomagając zaoszczędzić czas i skupić się na najważniejszych zadaniach.

Oto jak działa automatyzacja przepływu pracy ClickUp:

Kiedy wyzwalacz jest inicjowany, a stan jest spełniony, ustawiony działanie jest wykonywana automatycznie.

Podczas gdy ClickUp oferuje 50+ gotowych Automatyzacji, można również łatwo tworzyć własne Automatyzacje niestandardowe.

Oto niektóre z gotowych automatyzacji:

Automatyczna zmiana odbiorcy zadania w przypadku zmiany jego statusu

Automatyczne przypisywanie nowych zadań do określonych członków zespołu

Zastosuj szablon i tagi, aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia zadania

Automatyczna aktualizacja priorytetu zadania po wyczyszczeniu jego listy kontrolnej

Opublikuj komentarz, gdy wszystkie podzadania w ramach zadania zostaną oznaczone jako zamknięte

pewnie!

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych gotowych Automatyzacji, kliknij tutaj .

5. Zwinny Dashboardy do wizualnego przeglądu projektów

Dashboard ClickUp daje ci jasny obraz wszystkiego, co dzieje się w twoim obszarze roboczym. _Sorta jak centrum kontroli misji statku kosmicznego

jak?

Pulpity nawigacyjne zapewniają wysokopoziomowy widok całego projektu. Możesz je monitorować, aby upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie.

Można je również dostosować za pomocą różnych wykresów, takich jak:

Wykresy spalania : wyświetla zadania, które zostały ukończone do tej pory

Wykresy spalania : wyświetla pracę, która nie została jeszcze ukończona w projekcie

Zbiorcze wykresy przepływu pracy : śledzenie postępu projektu w danym okresie czasu

Wykresy prędkości : pomagają określić średni wskaźnik ukończenia zadań

Czekaj... to nie są wszystkie ClickUp'y funkcje !

To wszechstronne narzędzie Agile oferuje mnóstwo innych funkcji, takich jak:

Raportowanie zespołu : szczegółowe raporty umożliwiające wgląd w wewnętrzne lub zdalny wydajność zespołu

Wielu przypisanych : szybkie przypisywanie wielu członków zespołu do dowolnego zadania

Impuls : przeglądanie godzinowej aktywności obszaru roboczego dla dowolnego dnia

Priorytety : ustalanie priorytetów zadań według ich pilności

Zależności : znać prawidłową kolejność zadań do wykonania

Dokumenty : tworzenie i udostępnianie dokumentów projektowych członkom zespołu projektowego

Cele : motywuj swój zespół Scrum lub Agile za pomocą celów i zadań

Powiązane artykuły:

Wnioski

Znasz już różne certyfikaty zarządzania projektami Agile.

wybór jednego z nich nie powinien być więc trudną decyzją, prawda?

Po prostu przejrzyj certyfikaty, które tutaj wymieniliśmy i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Pamiętaj jednak, że zdobycie certyfikatu to nie wszystko.

Musisz go również dobrze wykorzystać! Zatrudniamy !

Uwielbiam Twoją pracę.

Dołącz do zespołu marzeń.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierownikiem projektu, czy dopiero zaczynasz, dzięki narzędziom takim jak ClickUp, które pomogą Ci w zarządzaniu projektami i zespołem Agile, z pewnością znajdziesz wszystkie funkcje, które pomogą Ci stać się gwiazdą rocka w zarządzaniu projektami Agile!

ClickUp posiada wszystkie funkcje, które pomogą Ci stać się gwiazdą rocka w zarządzaniu projektami Agile! Zarejestruj się już dziś !