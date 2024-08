11 najlepszych certyfikatów z zakresu zarządzania projektami, dzięki którym rozwiniesz swoją karierę w 2024 roku

To ekscytujący czas: A Badanie Instytutu Zarządzania Projektami (PMI) raportowanie, że do roku 2030 światowa gospodarka będzie potrzebować dodatkowych 25 milionów specjalistów ds. projektów, aby sprostać jej wymaganiom.

Na obecnym rynku pracy kierownicy projektów zastanawiają się nad znaczeniem certyfikatów w zakresie zarządzania projektami i nad tym, w jaki sposób mogą one zwiększyć ich atrakcyjność rynkową dla potencjalnych pracodawców. Certyfikaty te stanowią namacalny dowód na to, że wiedzy z zakresu zarządzania projektami wiedza i zaangażowanie w rozwój zawodowy. 🌱

Wybraliśmy 11 najlepszych certyfikatów o różnych odsetkach i przedstawiliśmy mapę wskazówek dotyczących wydajności, aby rozpocząć swoją podróż certyfikacyjną. Zanim jednak zagłębimy się w temat, zacznijmy od zrozumienia certyfikacji podstawy dla kierowników projektów .

Czym jest certyfikat zarządzania projektami?

**Certyfikat zarządzania projektami jest profesjonalnym poświadczeniem, które potwierdza wiedzę, umiejętności i doświadczenie danej osoby na polu zarządzania projektami. Oznacza on, że kierownik projektu spełnił określone wymagania, takie jak wykształcenie, doświadczenie i egzamin, ustawione przez akredytowane organy lub organizacje.

Certyfikaty mają na celu zapewnienie, że kierownicy projektów posiadają kompleksową wiedzę na temat różnych metodologii, zasad, najlepszych praktyk i technik zarządzania projektami.

Certyfikaty te obejmują różne aspekty zarządzania projektami w celu odniesienia powodzenia: Planowanie projektu, realizacja, monitorowanie, zarządzanie ryzykiem, komunikacja, zaangażowanie interesariuszy i przywództwo.

Jednak nie wszystkie certyfikaty z zakresu zarządzania projektami są przeznaczone dla każdej branży i roli kierownika projektu. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najlepszych dostępnych obecnie certyfikatów! 🎓

11 najlepszych certyfikatów z zarządzania projektami na 2024 rok

1. Certyfikacja Project Management Professional (PMP)

Przedmiot zainteresowania: Przywództwo w zarządzaniu projektami Oferowany przez: Project Management Institute (PMI) Opłata za egzamin: Osoby niebędące członkami: 575 USD, członkowie PMI: 405 USD

The Certyfikacja PMP (Project Management Professional) uznaje biegłość w standardzie zarządzania projektami. Egzamin certyfikacyjny ocenia wiedzę kandydatów w zakresie realizacji projektów integracja, zakres, czas, koszty, zarządzanie jakością, komunikacja, zaopatrzenie, i zarządzanie interesariuszami . Ocenia ich zdolność do stosowania metodyki zarządzania projektami i techniki w rzeczywistych scenariuszach.

Aby kwalifikować się do certyfikacji PMP, kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej lub równoważny z pięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Alternatywnie, kandydaci z czteroletnim dyplomem wymagają minimum trzech lat doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Aby utrzymać ważność i waluty certyfikatu, należy zdobyć 60 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) w ciągu trzyletniego cyklu poprzez aktywną naukę i rozwój zawodowy. Te jednostki PDU świadczą o zaangażowaniu w rozwój i wiedzę specjalistyczną na tym polu!

2. Certyfikacja Certified Associate in Project Management (CAPM)

Odsetki: Kierowanie projektami na poziomie podstawowym Oferowany przez: Project Management Institute (PMI) Opłata za egzamin: Osoby niebędące członkami: 300 USD, członkowie PMI: 225 USD

Egzamin Certyfikacja Certified Associate in Project Management (CAPM) jest profesjonalnym poświadczeniem potwierdzającym posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Egzamin obejmuje takie obszary jak rozwój zakres projektu , zbieranie wymagań, ustalanie budżetu, planowanie działań, monitorowanie postępów i inne.

Możesz wziąć udział w kursach szkoleniowych i seminariach, które pozwolą ci dogłębnie zrozumieć pojęcia na egzaminie. Ponadto dostępne są testy praktyczne, które pomogą ocenić gotowość do egzaminu.

Ta podstawowa certyfikacja odblokowuje możliwości pełnienia ról związanych z zarządzaniem projektami, takich jak koordynator projektu i młodszy kierownik projektu. Aby przystąpić do egzaminu, kandydat musi posiadać wykształcenie średnie, takie jak dyplom ukończenia szkoły średniej, oraz co najmniej 23 godziny kontaktowe edukacji w zakresie zarządzania projektami.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu przekazania wiadomości za pomocą Clip by ClickUp

3. Certyfikacja specjalisty ds. zarządzania programami (PgMP)

Przedmiot odsetków: Zarządzanie programami Oferowany przez: Project Management Institute (PMI) Opłata za egzamin: Osoby niebędące członkami: 1000 USD, członkowie PMI: 800 USD

The Certyfikacja specjalisty ds. zarządzania programami (PgMP) potwierdza doskonałość i mistrzostwo w zarządzanie programem . Oznacza najwyższy poziom wiedzy specjalistycznej w prowadzeniu i nadzorowaniu złożonych programów. Program to zbiór wielu projektów połączonych ze sobą i zarządzanych jako całość w celu osiągnięcia wspólnego celu, takiego jak na przykład zmiana organizacyjna.

Egzamin certyfikacyjny PgMP ocenia kandydatów w takich dziedzinach jak dostosowanie strategii programu, zarządzanie, zarządzanie cyklem życia, zarządzanie korzyściami, zarządzanie interesariuszami i zarządzanie ryzykiem. Ocenia ich zdolność do stosowania programu zasady zarządzania do rzeczywistych scenariuszy. W wyniku tego menedżerowie programów są w stanie skutecznie organizować inicjatywy na dużą skalę.

Wymagania wstępne dla PgMP to wykształcenie średnie z czteroletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami lub Project Management Professional (PMP) i czteroletnie doświadczenie w zarządzaniu programami w ciągu ostatnich 15 lat.

Alternatywnie, kandydaci z czteroletnim dyplomem i czteroletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami lub Project Management Professional (PMP) i czteroletnim doświadczeniem w zarządzaniu programami w ciągu ostatnich 15 lat.

Aby utrzymać aktywny certyfikat PgMP, wymagane jest zgromadzenie 60 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) w okresie trzech lat.

4. Certyfikacja PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Przedmiot zainteresowania: Zarządzanie zespołem Agile Oferowany przez: Project Management Institute (PMI) Opłata za egzamin: Osoby niebędące członkami: $495, członkowie PMI: $435

The Certyfikacja PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) uznaje wiedzę specjalistyczną w zakresie Zwinne zarządzanie projektami praktyki. Wykazuje kompleksowe zrozumienie zasad Agile, frameworków (Scrum, Kanban, Lean, XP) oraz umiejętność poruszania się w złożoności i ciągłego doskonalenia.

Aby kwalifikować się do certyfikacji PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), kandydaci muszą spełniać określone warunki wstępne. Te warunki wstępne obejmują połączenie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i szkolenia w zakresie zwinnych praktyk.

Aby utrzymać aktywny certyfikat PMI-ACP (Agile Certified Practitioner), wymagane jest zdobycie 30 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) związanych z tematyką Agile w okresie trzech lat.

Ucz się efektywnie wskazówki dotyczące zarządzania zespołem zarządzanie projektami!

Stwórz idealny Zwinny cykl pracy wizualizacja pracy za pomocą widoku Tablica w ClickUp

5. Certyfikacja PfMP (Portfolio Management Professional)

Przedmiot zainteresowania: Zarządzanie Portfoliosem Oferowany przez: Project Management Institute (PMI) Opłata za egzamin: Osoby niebędące członkami: 1000 USD; członkowie PMI: 800 USD

The Certyfikacja PfMP (Portfolio Management Professional) wyróżnia osoby posiadające wyjątkowe doświadczenie w dostosowywaniu projektów i programów do celów organizacji, optymalizacji zasobów i maksymalizacji wartości biznesowej.

Zarządzanie portfelem obejmuje holistyczne podejście do zarządzania projektami, programami i inicjatywami w celu osiągnięcia celów strategicznych. Pokazuje zdolność danej osoby do zarządzania portfelami, ustalania priorytetów inwestycji, równoważenia ryzyka i korzyści, oraz optymalizacji wykorzystania zasobów .

Wymagania wstępne dla PfMP obejmują wykształcenie średnie i siedem lat doświadczenia w zarządzaniu portfolio. Kandydaci muszą posiadać ośmioletnie doświadczenie zawodowe w biznesie w ciągu ostatnich 15 lat.

Aby utrzymać aktywny certyfikat PfMP (Portfolio Management Professional), należy zdobyć 60 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) związanych z tematyką zarządzania portfolio w okresie trzech lat.

Zaplanuj wiele projektów i zarządzaj zależnościami za pomocą widoku osi czasu w ClickUp

6. Certyfikacja Certified ScrumMaster (CSM)

Przedmiot zainteresowań: Zwinne metody pracy z zespołami i branżami Oferowane przez: Wielu trenerów z różnymi formatami nauczania Koszt: Skontaktuj się z dostawcą certyfikatu Certified ScrumMaster (CSM), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen

Szkolenie Certyfikowany ScrumMaster (CSM) potwierdza doświadczenie danej osoby w Scrum , zwinny framework do efektywnego zarządzania projektami. Jako certyfikowany kierownik projektu, zdobędą kompleksowe zrozumienie zasad Scrum, aby kierować cross-funkcjonalnymi teamami i organizacji we wdrażaniu praktyk Scrum.

Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności stosowania Scrum w rzeczywistych scenariuszach. Szkolenie kładzie nacisk na współpracę, samoorganizację i ciągłe doskonalenie, umożliwiając CSM wspieranie wysokowydajnych, samozarządzających się zespołów.

Uzyskanie certyfikatu zarządzania projektami CSM otwiera drzwi do różnych możliwości kariery, w tym takich ról jak Scrum Master , Agile coach lub Agile project manager.

7. Certyfikacja PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)

Przedmiot zainteresowań: Zarządzanie ryzykiem Oferowany przez: Project Management Institute (PMI) Opłata za egzamin: Osoby niebędące członkami: $670, członkowie PMI: $520

The Certyfikacja PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) uznaje osoby z zaawansowaną wiedzą specjalistyczną w zakresie zarządzania ryzykiem. Potwierdza umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka.

Specjaliści z certyfikatem PMI-RMP mają głębokie zrozumienie proaktywnego identyfikowania ryzyka, analizowania jego wpływu i opracowywania strategii minimalizowania negatywnych skutków wpływ na cele projektu . Zwiększają zaufanie interesariuszy, wspierają proaktywną kulturę ryzyka i ułatwiają podejmowanie lepszych decyzji.

Program certyfikacji obejmuje planowanie ryzyka, identyfikację, ocenę, planowanie reakcji i monitorowanie. Wyposaża profesjonalistów w holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem w całym cyklu życia projektu.

Podobnie jak w przypadku innych certyfikatów z zakresu zarządzania projektami od PMI, PMI-RMP ma wymagania kwalifikacyjne. Kandydat musi posiadać wykształcenie średnie z trzyletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem projektu w ciągu ostatnich pięciu lat oraz 40 godzin edukacji w zakresie zarządzania ryzykiem projektu.

Alternatywnie, kandydaci z czteroletnim dyplomem z dwuletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem projektu w ciągu ostatnich pięciu lat i 30 godzinami edukacji w zakresie zarządzania ryzykiem projektu.

8. Certyfikat IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation

Przedmiot zainteresowania: Zarządzanie usługami IT Oferowane przez: Wielu dostawców z różnymi formatami nauczania Koszt: Skontaktuj się z dostawcą certyfikatu ITIL Foundation, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen

The Certyfikat ITIL Foundation oferuje kompleksową wiedzę na temat koncepcji, zasad i procesów ITIL. Dostosowuje usługi IT do celów Business, optymalizuje dostarczanie usług i napędza ciągłe doskonalenie.

Certyfikacja ITIL Foundation przynosi korzyści osobom indywidualnym, zwiększając rozwój kariery i potwierdzając wiedzę specjalistyczną. Umożliwia skuteczną komunikację i współpracę z profesjonalistami IT.

W przypadku organizacji, specjaliści z certyfikatem ITIL promują doskonałość i orientację na usługi, zwiększając zadowolenie klientów i wydajność operacyjną. Skutecznie zarządzają incydentami, problemami i zmianami IT.

Dodawanie śledzenia czasu i szacowanego czasu do zadań ClickUp

9. Certyfikacja Scaled Agile Framework (SAFe)

Przedmiot odsetków: Zwinna transformacja na dużą skalę Oferowane przez: Wielu dostawców z różnymi formatami uczenia się Koszt: Skontaktuj się z Scaled Agile, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

The Certyfikacja Scaled Agile Framework (SAFe) uznaje profesjonalistów doświadczonych we wdrażaniu transformacji Agile i dostarczaniu wartości w rozwoju oprogramowania i systemów na dużą skalę.

Specjaliści z certyfikatem SAFe dogłębnie rozumieją metodologie Agile, takie jak Lean, Scrum, Kanban i DevOps, aby sprostać wyzwaniom związanym z harmonogramy projektów i rozwój systemów.

Korzyści płynące z SAFe rozciągają się na organizacje z lepszą współpracą, szybszym wprowadzaniem produktów na rynek i zwiększoną elastycznością biznesową. Specjaliści z certyfikatem SAFe napędzają tę transformację i wspierają ciągłe doskonalenie.

10. Certyfikacja Certified Project Management Professional (CPMP)

Przedmiot zainteresowania: Sprzedaż i zarządzanie projektami marketingowymi

Oferowane przez: American Industrial Certification Institute (AiCi) Koszt: Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać w AiCi

The Program Certified Project Management Professional (CPMP) umożliwia profesjonalistom zwiększenie ich kompetencji marketingowych. Od właścicieli małych firm po menedżerów ds. obsługi klienta, dostępna jest specjalistyczna zawartość obejmująca różne pola kariery związane z zarządzaniem projektami.

Program obejmuje różnorodne aspekty marketingowe, w tym definiowanie ram marketingowych dla biznesu, przeprowadzanie audytów i analiz, wdrażanie skutecznych systemów zarządzania marketingiem i sprzedażą oraz opracowywanie strategii konkurencyjnych.

Oferuje takie korzyści, jak poprawa CV, walidacja wiedzy na temat sprzedaży i marketingu, możliwości szkolenia grupowego i nawiązywanie kontaktów z przyszłymi certyfikowanymi profesjonalistami.

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

11. Certyfikat Google Project Management Professional

Przedmiot zainteresowań: Zarządzanie projektami, myślenie strategiczne, zarządzanie ryzykiem Oferowany przez: Google Career Certificates & Coursera Koszt: 49 USD miesięcznie na Coursera po początkowym 7-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

The Certyfikat Google Project Management Professional stanowi kompleksowe wprowadzenie do koncepcji i praktyk zarządzania projektami. Jest przeznaczony dla osób, które chcą rozpocząć lub wzmocnić swoją karierę na tym polu.

Program obejmuje pięć kursów, od podstaw, takich jak planowanie projektów, harmonogramowanie, budżetowanie i zarządzanie ryzykiem, po zaawansowane tematy, takie jak przywództwo w projektach i współpraca w zespole. Oferuje również praktyczne doświadczenie z narzędziami takimi jak Arkusze Google, Dokumenty Google, Slajdy i Dysk.

W ramach końcowego projektu uczestnicy mogą wykorzystać swoje umiejętności w symulowanym scenariuszu projektu przy użyciu platformy Google Obszar roboczy. Będą oceniani na podstawie ich zdolności do zakończenia zadań w określonych ramach czasowych i budżetowych. Po zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat uznawany przez Google i pracodawców na całym świecie.

Czy warto uzyskać certyfikat z zarządzania projektami?

Certyfikacja w zakresie zarządzania projektami jest opłacalna, jeśli spełnia wszystkie wymagania: cele zarządzania projektami , kwalifikacje, preferencje dotyczące nauki, zawartość kursu, akredytacja, sieć zawodowa, koszt i poziom wsparcia

Przeglądając opcje certyfikacji, warto sprawdzić, jak niedawno program szkoleniowy został zaktualizowany, aby dostosować się do aktualnych trendów branżowych, takich jak AI (sztuczna inteligencja) oraz odniesienie do najnowszych narzędzi do zarządzania projektami. ⚙️

Jeśli chcesz zdobyć więcej praktycznego doświadczenia, aby rozwinąć swoje umiejętności zarządzania projektami, wypróbuj ClickUp! Nasz wysoko oceniany free oprogramowanie do zarządzania projektami jest przeznaczone dla Teams różnej wielkości z różnych branż do współpracy na jednej platformie.

Twój następny projekt: Stwórz harmonogram nauki do egzaminu certyfikacyjnego w ClickUp

Zdobycie certyfikatów z zarządzania projektami może zająć kilka miesięcy lub lat, w zależności od aktualnego doświadczenia i harmonogramu. ClickUp oferuje wiele sposobów na podzielenie obszernego programu nauczania na możliwe do zarządzania sesje nauki. Ustaw cele i zadania, stwórz elastyczne osie czasu i podziel zadania na podzadania! 🧑‍💻

Dzięki ClickUp masz dostęp do setek narzędzi zwiększających wydajność do śledzenia materiałów do nauki i tworzenia planu działania. Oto pięć wskazówek, jak usprawnić szkolenie z zarządzania projektami.

Porada #1: Stwórz grupę szkoleniową do certyfikacji zarządzania projektami

Pracując nad projektem grupowym, masz możliwość zaproszenia dowolnej liczby kolegów i koleżanek do obszaru roboczego ClickUp. W tym środowisku współpracy możesz efektywnie przydzielać zadania i płynnie współpracować, a wszystko to w ramach ujednoliconej platformy.

Aby zapewnić sobie dodatkową warstwę prywatności, możesz zapraszać swoich kolegów i koleżanki do obszaru roboczego jako gości. Pozwala to zachować kontrolę i przyznać dostęp wyłącznie do wybranych folderów, list lub konkretnych zadań. Ciesz się swobodą bezpiecznej współpracy przy jednoczesnym zachowaniu porządku i poufności szczegółów projektu. 🔐

Aby rozpocząć, dotknij przycisku Zaproś w prawym dolnym rogu paska bocznego obszaru roboczego, aby szybko zaprosić dowolną osobę!

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Wskazówka #2: Śledzenie wszystkich materiałów do nauki

Gromadzenie odpowiednich materiałów do nauki to świetny sposób na rozpoczęcie nauki do egzaminu certyfikacyjnego z zarządzania projektami. Zacznij od sprawdzenia sylabusa egzaminu, do którego planujesz przystąpić i upewnij się, że masz wszystkie niezbędne książki, przewodniki i egzaminy praktyczne, których będziesz potrzebować.

Jeśli to możliwe, zapytaj innych profesjonalistów na tym polu, czy znają jakieś zasoby, takie jak egzaminy praktyczne, które mogą być pomocne. Dobrym pomysłem jest również poszukanie forów internetowych i społeczności, na których można zadawać pytania i uzyskać porady od doświadczonych kierowników projektów, którzy już przystąpili do egzaminu. ✔️

Po zebraniu wszystkich materiałów stwórz listę materiałów, która określi, kiedy i jak będziesz korzystać z każdego zasobu. Ułatwi ci to skupienie się na nauce i upewnienie się, że masz wystarczająco dużo czasu, aby omówić wszystkie tematy bez poczucia przytłoczenia.

Organizuj certyfikaty zarządzania projektami w dynamicznej liście ClickUp

Get free szablony do zarządzania projektami aby zaoszczędzić czas dzięki gotowym cyklom pracy!

Wskazówka #3: Dodaj kamienie milowe, aby zwizualizować najważniejsze osiągnięcia

Harmonogram każdego z nas jest inny, dlatego ważne jest, aby stworzyć plan nauki, który pasuje do Twojego stylu życia i codziennych zobowiązań. Wiedza o tym, kiedy planujesz przystąpić do egzaminu jest ważnym krokiem w procesie przygotowań. 🎯

Wyznacz jasną datę, kiedy chcesz przystąpić do egzaminu, a następnie pracuj wstecz, aby dodać punkty kontrolne (lub kamienie milowe) do osiągnięcia. Pomoże ci to określić oś czasu, w którym powinieneś ukończyć każdy temat, a także zapewnić sobie pewną odpowiedzialność.

Po ustawieniu daty egzaminu, zacznij odliczać tygodnie do niego prowadzące. Staraj się zakończyć większość przygotowań na kilka tygodni przed datą egzaminu, aby mieć wystarczająco dużo czasu na przejrzenie wszelkich tematów lub pytań, które mogą pojawić się w ostatniej chwili!

Porada #4: Zbierz w dokumencie całe swoje dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu projektami

Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego z zarządzania projektami, często będziesz musiał dostarczyć dowody potwierdzające wcześniejsze doświadczenie, aby spełnić wymagania kwalifikacyjne. Aby upewnić się, że jesteś w stanie łatwo przesłać wszystkie niezbędne informacje, utwórz dokument ClickUp, który zawiera wszystkie te informacje w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji. W ten sposób, gdy nadejdzie czas na złożenie wniosku o egzamin, nie będziesz musiał szukać wszystkich niezbędnych szczegółów. 🔍

PRO WSKAZÓWKA Czy słyszałeś o ClickUp University ? Nasza bezpłatna platforma edukacyjna online zapewnia dogłębną eksplorację podstawowych funkcji platformy i przyznaje certyfikaty po jej zakończeniu. Dowiedz się, jak współpracować z zespołami, tworzyć receptury automatyzacji, tworzyć przepływy pracy w projektach i nie tylko!

Porada #5: Oszczędzaj czas dzięki powtarzającym się zadaniom

Połącz swoje kalendarze Google, Outlook lub Apple z widokiem Kalendarza w ClickUp w celu planowania, tworzenia harmonogramów, a nawet zarządzania zasobami!

Istnieją pewne zadania, które będą pojawiać się co tydzień lub raz w tygodniu miesięcznej kadencji przed egzaminem. Zwłaszcza jeśli wciskasz się w naukę między pracę i osobiste zobowiązania, lepiej jest stworzyć systemy i rutyny, aby było o jedno zadanie mniej do wykonania ręcznie.

Masz możliwość pełnego dostosowania częstotliwości i terminów, co daje ci większą elastyczność w nauce w sposób, który jest dla ciebie najlepszy! ⚡️

Ustawienie powtarzających się zadań według czasu lub wydarzenia w ClickUp

Rozwijaj swoją karierę dzięki certyfikatom zarządzania projektami

Większość certyfikatów z zakresu zarządzania projektami obejmuje materiały przygotowujące do dnia egzaminu. Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na podjęcie decyzji o przystąpieniu do egzaminu, ale nadal chcesz kontynuować naukę, oferujemy free newsletter dla osób zarządzających projektami i teamów z poradami ekspertów dotyczącymi zarządzania projektami i zadaniami.

W okresie niepewności gospodarczej podejmowanie decyzji o tym, co dalej zrobić z czasem, który masz, jest pod dużą presją. Rozluźnij więc ramiona, poświęć trochę czasu na autorefleksję i odkryj rzeczy, które cię rozpalają. Istnieje niesamowita społeczność profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami i entuzjastów, i cieszymy się, że jesteś jego częścią!