10 najlepszych certyfikatów budowlanych online w 2024 roku

Nie bez powodu budownictwo jest jednym z najbardziej regulowanych i konkurencyjnych pól w USA. Budynki - biura, domy, centra handlowe lub usługi publiczne, takie jak dworce kolejowe i przystanki autobusowe - muszą być wytrzymałe, odporne na ekstremalne warunki pogodowe i bezpieczne dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach.

Co więcej, budynków nie można szybko zburzyć i zrekonstruować, jeśli coś pójdzie nie tak. Dlatego też wymagania licencyjne są surowe.

To jednak dopiero początek. Aby budować bezpieczne, użyteczne środowiska dla szybko ewoluującego świata, wykonawcy i technicy muszą wykazać się umiejętnościami i niezawodnością. W tym właśnie pomagają certyfikaty budowlane.

Jak certyfikaty budowlane mogą pomóc w karierze?

Certyfikat budowlany to pisemne potwierdzenie przez kompetentnego autora, że nauczyłeś się i zdobyłeś określone umiejętności w ramach wybranej specjalizacji. Problemem jest często organizacja handlowa, agencja rządowa lub prywatne stowarzyszenie ekspertów budowlanych.

Typowa certyfikacja wymaga uczestnictwa w kursie, zapoznania się z materiałami, obejrzenia materiałów wideo i przystąpienia do egzaminu. Po spełnieniu kryteriów zdania egzaminu, otrzymasz certyfikat eksperta w danej dziedzinie. Może to przyspieszyć karierę na niezliczone sposoby.

**Wiarygodność

Zakończone najpopularniejsze certyfikaty budowlane budują wiarygodność wśród potencjalnych pracodawców lub klientów, zapewniając ich, że posiadasz wszystkie podstawy.

Dla przykładu, certyfikat Green Business natychmiast potwierdza zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Certyfikaty budowlane mogą być jeszcze bardziej wartościowe podczas ubiegania się o duże projekty rządowe.

Pewność siebie

Od czasu pandemii widzimy, jak świat szybko ewoluuje. Coraz więcej stron głównych wymaga dedykowanych obszarów roboczych. Biura przekształcają się w miejsca współpracy. Nawet w najbardziej fizycznych doświadczeniach, takich jak koncerty czy gry, oferta cyfrowa wzrosła.

Odpowiednia certyfikacja buduje pewność, że możesz ewoluować wraz z duchem czasu. Pomaga szybko się uczyć i dostosowywać.

Networking

Kursy online to świetny sposób na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z całego kraju. Wspólna nauka pozwala na budowanie koleżeństwa i udostępnianie wiedzy, która przyda się na dłuższą metę.

Specjalizacja

Certyfikaty w specjalistycznych obszarach, takich jak obsługa dźwigów lub zarządzanie finansami w branży budowlanej, pomagają wyróżnić się podczas ubiegania się o pracę. Niektóre certyfikaty z zakresu zarządzania projektami mogą być drogą do ról kierowniczych/przywódczych.

Rozwój kariery

Inwestowanie w naukę i certyfikację może przynieść większe zarobki i pomóc w szybszej promocji. Rzeczywiście stwierdza, że kierownicy budowy z certyfikatem LEED zarabiają około 28% więcej niż średnia pensja podstawowa.

Zależnie od lokalizacji, doświadczenia, specjalizacji, posiadanych umiejętności i czasu, jaki chcesz poświęcić na naukę, możesz uzyskać dziesiątki certyfikatów budowlanych.

Jednak nie wszystkie certyfikaty są sobie równe. Dlatego też przygotowaliśmy dziesięć najlepszych certyfikatów budowlanych, które pomogą ci rozwinąć karierę.

10 certyfikatów budowlanych, które pomogą ci rozwinąć karierę

Zanim przejdziemy do specyfiki funkcji, przyjrzyjmy się ogólnym programom certyfikacji zarządzania budową.

1. Certyfikowany kierownik budowy (CCM)

przez Podręcznik aplikacji CCM Ten certyfikat oferowany przez Construction Management Association of America ( CMAA ) ma na celu potwierdzenie kwalifikacji w zakresie planowania, projektowania, budowy i zarządzania finansami projektów budowlanych.

Wymagane kwalifikacje: Aby zostać certyfikowanym kierownikiem budowy, należy posiadać 4-letnie studia licencjackie lub 8-letnie doświadczenie.

Koszt: 325-425 USD za certyfikację. Wymagane jest odnawianie certyfikatu co trzy lata.

CMAA oferuje również programy Certified Associate Construction Manager i Construction Manager In-Training dla osób z mniejszym doświadczeniem.

2. Certyfikowany profesjonalny konstruktor (CPC)

przez CPC II American Institute of Constructors (AIC) oferuje program Certified Professional Contractor dla uznanych wykonawców z kilkuletnim doświadczeniem.

Oprócz różnych obszarów zarządzania projektami budowlanymi, takich jak określanie zakresu projektu, rekrutacja, zarządzanie zasobami, kontrola kosztów i zarządzanie bezpieczeństwem, program ten koncentruje się również na etyce i profesjonalizmie.

Koszt: 575-675 USD za przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego.

AIC oferuje również Certyfikowany wykonawca stowarzyszony Program poziomu I odpowiedni dla niedawnych absolwentów.

3. Certyfikowany specjalista ds. finansów w branży budowlanej

To certyfikacja przez Stowarzyszenie Zarządzania Finansami w Budownictwie (CFMA) obejmuje osiem obszarów wiedzy: księgowość i raportowanie, rozpoznawanie przychodów, budżetowanie, zarządzanie ryzykiem, podatki, HR, prawo i IT.

Wszystkie te rozdziały są niestandardowe dla branży budowlanej, odróżniając Cię od ogólnego specjalisty ds. finansów.

Wymagane kwalifikacje: Aby uzyskać certyfikat, należy posiadać tytuł licencjata lub wyższy, 12 punktów z kursów związanych z biznesem i 4000 godzin łącznego doświadczenia. Jeśli posiadasz stopień associate lub dyplom, potrzebujesz odpowiednich dodatkowych godzin doświadczenia.

Koszt: 850 USD dla kandydatów po raz pierwszy.

Przejdźmy teraz do jednego z najbardziej krytycznych aspektów zarządzania budową: Zdrowie i bezpieczeństwo.

4. Program szkoleń zewnętrznych OSHA

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych (OSHA) oferuje programy szkoleniowe niestandardowy dla profesjonalistów z branży budowlanej. Program ten koncentruje się na zdrowiu i bezpieczeństwie w miejscu pracy, zagrożeniach zawodowych, potencjalnych ryzykach i sposobach ich ograniczania.

Oferuje dwie odmiany:

10-godzinna sesja dla początkujących pracowników, która kosztuje $59,99

30-godzinna sesja dla brygadzistów, kierowników i dyrektorów ds. bezpieczeństwa, która kosztuje 159,99 USD

5. Certyfikowany kierownik ds. bezpieczeństwa: Budownictwo (CSMC)

za pośrednictwem NASP National Association of Safety Professionals (NASP) oferuje umiejętności i zdolności, które pomogą ci zakwalifikować się jako lider bezpieczeństwa w branży budowlanej .

Program kursu obejmuje bezpieczeństwo w miejscu pracy, metodologię szkoleń, interpretację przepisów, projektowanie programów bezpieczeństwa, unikanie odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz zarządzanie audytami bezpieczeństwa.

Kurs trwa zazwyczaj około 40 godzin, a czas na jego zakończenie wynosi sześć miesięcy.

**Koszt: 1995 USD. Co trzy lata należy ponownie uzyskać certyfikat, co kosztuje 395 USD.

6. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie (CHST)

Tablica Certyfikowanych Specjalistów ds. Bezpieczeństwa (BCSP) oferuje tytuł Certyfikacja CHST specjalnie zaprojektowany wokół działań, które zapobiegają chorobom i urazom w budownictwie.

Wymagane kwalifikacje: Trzy lata doświadczenia w budownictwie z "co najmniej 35% podstawowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i praktyką środowiskową", aby zakwalifikować się do tego certyfikatu.

Koszt: 450-550 USD za przystąpienie do egzaminu. Co pięć lat wymagane jest uzyskanie 20 punktów recertyfikacyjnych.

BCSP oferuje również Przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa kierownik budowy (STSC) dla liderów, kierowników, nadzorców i pracowników, dla których bezpieczeństwo może nie być głównym obowiązkiem.

W branży budowlanej różne specjalistyczne role wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników. Certyfikacja to świetny sposób na wykazanie się umiejętnościami i możliwościami w tych obszarach. Niektóre z najpopularniejszych z nich znajdują się poniżej.

7. Egzamin OSHA na podnośniki koszowe i nożycowe

Jeśli jesteś operatorem podnośnika na placu budowy, ten kurs jest dla Ciebie. Egzamin Szkolenie OSHA dotyczące podnośników koszowych i nożycowych oferuje podstawową wiedzę dla pracowników budowlanych na temat rodzajów podnośników, obowiązujących norm bezpieczeństwa, przeprowadzania inspekcji i konkretnych środków ostrożności w celu zapobiegania typowym zagrożeniom, takim jak upadki lub porażenie prądem.

Koszt: 49,95 USD, czas na ukończenie do 180 dni.

Możesz również wziąć udział w tym kursie na stronie Szkolenie w twardym kapeluszu .

8. Certyfikacja operatora dźwigu

Operatorzy dźwigów obsługują dużą część przenoszenia i przemieszczania ładunków na każdym placu budowy. Jest to złożona i ryzykowna praca. Certyfikacja operatora żurawia czyni cię ekspertem, który może natychmiast rozpocząć pracę.

Krajowa Komisja Certyfikacji Operatorów Żurawi oferuje 28 różnych oznaczeń certyfikacyjnych w 14 kategoriach. Niektóre z kluczowych certyfikatów obejmują operatora żurawia samojezdnego, operatora żurawia wieżowego, operatora koparki, sygnalisty, operatora dźwigu i inspektora żurawia.

Koszt: Od 100 do 400 USD za każdy, zależnie od trybu egzaminu i modułów.

Oprócz powyższych specjalizacji związanych z maszynami, istnieją również certyfikaty techniczne, takie jak Residential Concrete Foundation Technician oferowany przez Amerykański Instytut Betonu.

9. Certyfikacja LEED Green Associate

Rosnącym priorytetem dla firm budowlanych na całym świecie jest zrównoważony rozwój. Certyfikat Certyfikat LEED Green Associate potwierdza zrozumienie ekologicznych praktyk budowlanych i przygotowuje do przyszłego budownictwa.

Mierzy on wiedzę na temat procesu LEED, strategii i standardów integracyjnych, lokalizacji i transportu, efektywności wykorzystania wody, energii i atmosfery, materiałów i zasobów, jakości środowiska wewnętrznego, otoczenia projektu i działań publicznych.

Koszt: 350 USD. Możesz ponieść dodatkowe koszty materiałów przygotowawczych do egzaminu i rejestracji.

10. Specjalista ds. budownictwa w projektach środowiska zbudowanego (PMI-CP)

To certyfikacja przez Project Management Institute jest niestandardowy dla profesjonalistów z branży budowlanej. Obejmuje on mikrokwalifikacje w zakresie komunikacji w projekcie środowiska zbudowanego, technologii i innowacji oraz zarządzania wydajnością i materiałami.

Wymagane będzie również zakończenie czterech kursów e-learningowych z zakresu zarządzania interfejsami, zleceń zmian, ryzyka i planu wykonania.

Wymagane kwalifikacje: Co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy przy projektach budowlanych.

Koszt: 500 USD za przystąpienie do egzaminu i prawie 5000 USD za zakończenie wszystkich kursów e-learningowych. Wymagane jest również odnawianie certyfikatu co trzy lata.

Powiązane artykuły:

Więcej narzędzi dla teamów budowlanych

Zsynchronizuj zasoby zespołu i wykonawcy, śledź postępy i wizualizuj projekty za pomocą tego szablonu do zarządzania budową ClickUp

Podczas gdy postęp w technologii budowlanej wzrósł skokowo w ciągu ostatnich kilku dekad, zarządzanie informacjami nie nadąża. Moja praca jest zrobiona na starszej wersji oprogramowania oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi lub ogólne narzędzia, takie jak arkusze kalkulacyjne.

Wiele procesów jest wykonywanych ręcznie lub częściowo zdigitalizowanych, co wpływa na ogólną efektywność realizacji projektu.

Oprócz powyższych certyfikatów, opanowanie solidnego narzędzia, takiego jak ClickUp , zaprojektowany specjalnie dla budownictwa, wyróżni Cię na wiele sposobów. Dotyczy to budowniczych, którzy realizują projekty lub firm, które zlecają budowę dostawcy zewnętrznemu .

Niestandardowe cykle pracy dla teamów budowlanych

Niezależnie od tego, czy budujesz dom, czy wielopiętrowy kompleks handlowy, podziel przepływ procesu na przejrzysty, oparty na zależnościach cykl pracy, uwzględniający wszystkie ograniczenia projektu .

Zarządzaj zasobami, planuj działania i wykonuj planowanie scenariuszy na wykresie Gantta w ClickUp oprogramowanie ERP dla budownictwa .

Zastosowanie Szablony projektów z wykresem Gantta w ClickUp aby zacząć!

Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie, korzystając z tego prostego szablonu wykres Gantta budowy do śledzenia kamieni milowych i dostarczania projektów na czas

Uproszczenie złożonych procesów

Wizualizuj relacje między każdą fazą projektu za pomocą map myśli ClickUp

Jeśli jakikolwiek proces wydaje się mieć zbyt wiele kroków lub angażować zbyt wiele osób, zbierz je wszystkie razem, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat Mapy myśli ClickUp . Dodawaj wszystko do pustego płótna, twórz połączenia, identyfikuj zależności i dodawaj komentarze, aby wykonać swoje metodologie doskonalenia procesów .

Zarządzanie obciążeniem pracą zespołu

Użyj szablonu zarządzania budową ClickUp, aby ustawić i wyrównać harmonogramy projektów w widoku kalendarza

Użyj ClickUp jako oprogramowanie do planowania budowy biorąc pod uwagę dostępność członków zespołu. Użyj widoku obciążenia pracą, aby zrozumieć, kto co robi. Przypisuj zadania w oparciu o ich dostępność bez dodatkowych kłopotów z wiadomościami "tam i z powrotem". Zaproś ich do zsynchronizowania swoich kalendarzy, aby były automatycznie aktualizowane w dni wolne od pracy.

Bądź na bieżąco z audytami i inspekcjami

Skorzystaj z funkcji list kontrolnych ClickUp, aby skrupulatnie przeprowadzać audyty we wszystkich działach. Możesz również ustawić je jako cele do zakończenia przed odpowiednimi kamieniami milowymi.

Jeśli musisz poddać się zewnętrznym audytom, płynnie przydziel dostęp wykonawcom / agencjom rządowym.

Współpraca z zespołami o różnych funkcjach

Zarządzaj zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp

Od menedżerów poza siedzibą firmy po techników w terenie, zapewnij wszystkim tę samą stronę dzięki Zadania ClickUp . Przypisuj je użytkownikom, dodawaj komentarze, etykiety dla swojego zespołu i czatuj w czasie rzeczywistym z pulpitu lub urządzeń mobilnych.

Śledzenie czasu i zarządzanie budżetami

Użyj ClickUp's oprogramowanie do śledzenia czasu pracy do rejestrowania czasu dla każdego zadania/pod-zadania. Możesz uruchomić i zatrzymać timer lub dodać czas później, gdy zadanie zostanie zakończone.

Użyj danych z modułu śledzenia czasu, aby stworzyć szacowany czas dla przyszłych projektów. Przekształć obliczenia czasu i wysiłku w budżety, które możesz zaproponować liderom organizacji lub klientom.

Spróbuj Szablony budżetów projektów ClickUp na dobry początek.

Zarządzanie zasobami

Udostępniaj wszystkie zasoby w jednym miejscu w ClickUp Docs. Osadzaj pliki, ustaw SOP i rejestruj szczegóły każdego działania. Korzystaj z ClickUp jako narzędzie do usprawniania procesów dając widoczność całego kontekstu projektu.

Zacznij od razu dzięki szablonom

Nigdy nie korzystałeś z nowoczesnego narzędzie do zarządzania projektami wcześniej? Bez obaw. The Szablon do zarządzania budową ClickUp oferuje świetną odskocznię.

Pomaga zarządzać wszystkimi operacjami budowlanymi w jednym miejscu dzięki gotowym widokom, niestandardowym statusom, niestandardowym polom, dokumentom i nie tylko.

Połącz swój team budowlany na ClickUp

Nawet największe projekty budowlane są budowane cegła po cegle. Aby upewnić się, że każda cegła jest wydajna, zgodna z przepisami, bezpieczna i zrównoważona, potrzebujesz szczegółowej widoczności i widoku z lotu ptaka.

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić budowniczym, technikom i kierownikom projektów właśnie to.

Dzięki rozbudowanym funkcjom raportowania w czasie rzeczywistym, współpracy, zarządzania projektami, udostępniania wiedzy, automatyzacji i wielu innym, ClickUp jest najlepszym narzędziem do rozpoczęcia pracy. Co więcej, możesz także usprawnić sprzedaż, zarządzać wykonawcami i współpracować z klientami w jednym miejscu. Wypróbuj sam. Za darmo. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .