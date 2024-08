Wzmocnij swój zespół w 2024 roku: 10 najlepiej ocenianych narzędzi do współpracy dla małych firm

Siła powodzenia współpracy nie jest tajemnicą w świecie Businessu. Kiedy umysły się łączą, szybko pojawiają się nowe pomysły na projekty i rozwiązania najtrudniejszych wyzwań. Tak więc, gdy cały zespół bierze udział w podejmowaniu decyzji, jest to przepis na gwarantowane powodzenie. 👨‍🍳

Osiągnięcie tego poziomu zgodności może jednak często wydawać się trudnym zadaniem, ponieważ koordynacja projektów w wielu teamach wymaga skrupulatnej organizacji i planu. W tym miejscu z pomocą przychodzą najwyższej klasy narzędzia do współpracy dla małych firm.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do współpracy dla małych firm, które zostały zaprojektowane tak, aby poprawić komunikację w zespole . Uzyskasz wgląd w ich zalety, wady, oceny użytkowników i ceny, dzięki czemu będziesz mógł dokonać najlepszego wyboru dla swojego zespołu.

Czym są narzędzia do współpracy dla małych firm?

Narzędzia do współpracy dla małych firm to platformy oprogramowania zaprojektowane w celu ułatwienia współpracy, komunikacji i pracy zespołowej między partnerami, pracownikami i klientami. Narzędzia te są niezbędne dla optymalizacji cyklu pracy i zwiększanie wydajności w środowisku małych firm. 💪

Chociaż narzędzie do współpracy dla małych i dużych Business oferuje podobne funkcje, korzystanie z oprogramowania do współpracy specjalnie zaprojektowanego dla mniejszych organizacji przynosi szeroki zakres korzyści, takich jak:

Prostota: Narzędzia te są często zaprojektowane tak, aby były prostsze, ponieważ zazwyczaj są przeznaczone dla mniejszych Teams z mniejszą liczbą użytkowników Efektywność kosztowa: Małe firmy mają zazwyczaj ograniczone budżety i mniej zasobów IT, więc narzędzia te są zazwyczaj przyjazne dla budżetu Łatwość użytkowania: Interfejs oprogramowania do współpracy jest bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ mniejsze Teams mają ograniczone zasoby na rozszerzenie szkoleń

Czego należy szukać w narzędziach do współpracy dla małych firm?

Wybierając narzędzia do współpracy dla małego Businessu, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki:

Współpraca i niestandardowe funkcje: Poszukaj konkretnych funkcji oprogramowania do współpracy, których potrzebujesz, takich jak przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, wideokonferencje, udostępnianie dokumentów i innezarządzanie zadaniamii sprawdź, czy możesz je dostosować do swojego cyklu pracy

Skalowalność : Upewnij się, że narzędzie może rozwijać się wraz z Twoim Businessem, umożliwiając dodawanie lub usuwanie użytkowników i funkcji w miarę zmieniających się potrzeb

: Upewnij się, że narzędzie może rozwijać się wraz z Twoim Businessem, umożliwiając dodawanie lub usuwanie użytkowników i funkcji w miarę zmieniających się potrzeb Wsparcie użytkownika i szkolenia : Sprawdź, czy oprogramowanie oferuje zasoby szkoleniowe i dokumentację, które pomogą twojemu zespołowi szybko się nauczyć i z łatwością poruszać się po narzędziu

: Sprawdź, czy oprogramowanie oferuje zasoby szkoleniowe i dokumentację, które pomogą twojemu zespołowi szybko się nauczyć i z łatwością poruszać się po narzędziu Możliwości integracji : Sprawdź, czy narzędzia do współpracy bezproblemowo integrują się z istniejącym oprogramowaniem, takim jak e-mail, kalendarze,Systemy CRMi narzędzia do zarządzania projektami

: Sprawdź, czy narzędzia do współpracy bezproblemowo integrują się z istniejącym oprogramowaniem, takim jak e-mail, kalendarze,Systemy CRMi narzędzia do zarządzania projektami Funkcje bezpieczeństwa: Poszukaj solidnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianie użytkowników i kontrola dostępu w celu ochrony wrażliwych informacji biznesowych

10 najlepszych narzędzi do współpracy dla małych Business w 2024 roku

Chociaż istnieje więcej narzędzi do współpracy niż smaków w lodziarni, starannie wybraliśmy nasze ulubione rozwiązania dla małych Business. 🍦

Zobaczmy, jakie unikalne funkcje mają do zaoferowania!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy w małym biznesie do swoich potrzeb

ClickUp jest niezbitym dowodem na to, że skarb można znaleźć nie kopiąc zbyt głęboko! To oprogramowanie jest prawdziwym klejnotem w dziedzinie narzędzi do współpracy dla małych firm, łącząc czaty zespołowe, natychmiastową komunikację i interaktywne tablice, a wszystko to w ramach jednej platformy. 💎

Współpraca w Teams jest łatwa jak bułka z masłem zaawansowanej funkcji wykrywania współpracy która powiadamia Cię, gdy członek zespołu wyświetli widok zadania lub doda nowy komentarz. Otrzymuj natychmiastowe, automatyczne informacje zwrotne o zmianach statusu, nowych komentarzach i wszystkich działaniach związanych z zadaniem w miarę ich rozwoju.

Płynna współpraca w czasie rzeczywistym w ramach Dokumenty ClickUp -podczas edycji, etykiety członków zespołu w komentarzach, przypisywanie elementów działań i przekształcanie tekstu w zadania, które można wykonać, aby pozostać zorganizowanym i wydajnym.

Zachowaj łatwy dostęp do całej mojej pracy dzięki połączeniu Dokumentów i zadań. Włącz widżety do pulpitów, aby ułatwić aktualizację cyklu pracy, zmiany statusu projektów i zadania. Twórz łącza, które można udostępniać i bez wysiłku zarządzaj uprawnieniami, niezależnie od tego, czy chodzi o zespół, gości czy dostęp publiczny.

W sferze współpracy wizualnej, Tablice ClickUp są w centrum uwagi, służąc jako kreatywny plac zabaw Twojego zespołu. 🌟

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

To wszechstronne narzędzie oferuje niezrównane możliwości niestandardowe i elastyczność, dzięki czemu idealnie nadaje się do:

Burzy mózgów,map myślii planowanie projektów

Udostępnianie pomysłów zespołowi poprzez osadzanie notatek, komentarzy, dokumentów, plików multimedialnych i połączonych linków

Współpraca przy kreatywnym rozwiązywaniu problemów za pomocą wykresów, diagramów i kolorowych kształtów

Użyj Widok ClickUp Chat aby utrzymać całą komunikację w ujednoliconym obszarze roboczym, eliminując kłopotliwe przełączanie się między pulpity do zarządzania projektami i platformy komunikacyjne. Komunikuj się w czasie rzeczywistym, świętuj indywidualny wkład i prowadź dyskusje dotyczące konkretnych zadań w ramach jednego wątku.

ClickUp najlepsze funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Clarizen

Via: Clarizen Clarizen, znany również jako Planview Adaptive Work, to oprogramowanie do zarządzania projektami, które łączy zarządzanie projektami w różnych firmach, współpracę w kontekście oraz automatyzację cyklu pracy . 🔀

Chociaż narzędzie to najlepiej nadaje się dla przedsiębiorstw, małe firmy mogą skorzystać z jego intuicyjnego interfejsu użytkownika i funkcji społecznościowych.

Oprogramowanie wyróżnia się w ułatwianiu dyskusji i ogłoszeń w całej firmie. Przekształca komunikację w ustrukturyzowane cykle pracy, znacznie zwiększając wydajność zespołu. Użytkownicy mogą z łatwością tworzyć grupy dyskusyjne automatycznie połączone przez kanał dyskusyjny. Użytkownicy wewnętrzni są dodawani do All Company Group.

Innowacyjny interfejs społecznościowy łączy rozmowy z elementami projektu, umożliwiając dyskusje w czasie rzeczywistym, które prowadzą do praktycznych rezultatów. Ponadto można wygodnie oznaczać i angażować członków zespołu poprzez wzmianki w kanale aktualności.

Najlepsze funkcje Clarizen

Uproszczona komunikacja w kontekście

Etykiety i wzmianki zwiększające zaangażowanie

Powiadomienia e-mail dla członków grup dyskusyjnych

Przypinanie i wyróżnianie wiadomości

Limity Clarizen

Prawidłowa konfiguracja oprogramowania może wymagać pewnego wysiłku

Brak klienta pulpitu

Ceny Clarizen

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Clarizen

G2 : 4.1/5 (500+ recenzji)

: 4.1/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (170+ recenzji)

3. Airtable

Via: Airtable Airtable to narzędzie do organizacji i współpracy, które zapewnia zespołom każdej wielkości scentralizowaną platformę do efektywnego zarządzania projektami, niestandardowymi klientami i innowacyjnymi pomysłami. 💡

Dwa rodzaje współpracowników odgrywają rolę w promocji współpracy w ramach Airtable:

Współpracownicy bazy: Użytkownicy autoryzowani do współpracy w ramach określonej bazy Współpracownicy miejsca pracy: Użytkownicy z dostępem do wszystkich obszarów roboczych

Zapewnienie współpracownikom dostępu do baz Airtable umożliwia wielu członkom zespołu współpracę nad udostępnianą bazą danych lub projektem w zorganizowany sposób.

Administratorzy mogą przyznawać członkom zespołu uprawnienia do zadań takich jak widok, edycja, dodawanie lub usuwanie rekordów. Mogą również zezwolić współpracownikom na tworzenie lub modyfikowanie tabel, widoków i innych elementów bazy.

Airtable posiada aplikacje komputerowe i mobilne dla systemów iOS i Android, dzięki czemu można uzyskać dostęp do plików z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Airtable

Udostępnianie prostych bazwspółpraca przy zarządzaniu projektami* Konfigurowalne uprawnienia współpracowników

Komentarze i notatki do dyskusji w czasie rzeczywistym

Powiadomienia o aktualizacjach i wzmiankach

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Gmail i Facebook

Limity Airtable

Na początku może wystąpić stroma krzywa uczenia się

Funkcja komentarzy mogłaby być lepiej zorganizowana

Ceny Airtable

Free

Teams : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Business : $45/miesiąc za użytkownika

: $45/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Airtable oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (2,000+ recenzji)

: 4.6/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

4. monday.com

Via: monday.com Gwiazda wśród narzędzi do współpracy online, monday.com bez trudu żongluje swoimi rolami jako aplikacja do komunikacji i dedykowane rozwiązanie do zarządzania projektami. ⭐

monday.com workdocs pozwala w pełni wykorzystać potencjał współpracy w małych zespołach biznesowych. Możesz współedytować w czasie rzeczywistym, udostępniać komentarze i płynnie przeciągać i upuszczać tekst bez zakłócania cyklu pracy zespołu. Mapa procesów i udostępniaj pomysły i obrazy na elastycznej kanwie roboczej, która zachęca do kreatywnej współpracy w zespole.

Bądź na bieżąco z postępem zadań i osią czasu dzięki listom rzeczy do zrobienia i przydziałom. Organizuj obciążenie pracą, tworząc listę kontrolną cotygodniowych zadań w ramach udostępnianego dokumentu, zapewniając, że Twoje projekty pozostaną na właściwym torze.

monday.com najlepsze funkcje

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Scentralizowany pulpit dla całej komunikacji i dokumentacji

Opcja etykiety dla członków Teams w dyskusjach

Integracja z GitHub i GitLab dlaplan rozwoju oprogramowania współpraca

Integracje z Zoom, Slack, Outlook, Gmail itp.

monday.com limity

Niestandardowy ekran główny mógłby zostać nieco ulepszony

Funkcje raportowania mogłyby być lepsze

monday.com ceny

**Free

Podstawowy 8 USD/miesiąc za użytkownika

8 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

5. Podio

Via: Podio Podio jest jak awaryjny zestaw narzędzi dla członków zespołu, ponieważ pomaga w zarządzaniu zadaniami, zautomatyzowanych cyklach pracy, współpracy społecznościowej, integracji kalendarza, funkcji czatu i planowaniu spotkań. 🧰

Podio wyróżnia się podobnymi do Facebooka powiadomieniami i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Platforma pomaga łatwo organizować i monitorować komunikację, ponieważ wszystkie rozmowy są starannie przechowywane w ujednoliconej lokalizacji, umożliwiając użytkownikom łatwe śledzenie i zarządzanie nimi. Ponadto można załączać pliki, sprawdzać statusy zadań i dodawać komentarze.

Zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym jest dziecinnie proste, ponieważ można je przydzielać i omawiać szczegóły za pomocą komentarzy. To usprawnione podejście zapewnia przejrzysty przegląd trwających prac, eliminując potrzebę ciągłego wysyłania e-maili o statusie i zapobiegając niepotrzebnym spowolnieniom.

Użytkownicy korzystają również z funkcji takich jak niestandardowe opcje, spersonalizowane pulpity, kontrola dostępu i integracja z CRM.

Najlepsze funkcje Podio

Scentralizowany hub dla zawartości, konwersacji, projektów i plików

Wspólna edycja plików

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak ShareFile, Dropbox i GoToMeeting

aplikacje na systemy iOS i Android

Przydatne funkcje zarządzania zadaniami

Limity Podio

Wersja Free może być niewystarczająca dla potrzeb organizacji

Niektóre podstawowe zadania raportowania mogą nie spełniać w pełni wymagań użytkownika

Ceny Podio

Free

Plus : 11,20 USD/miesiąc

: 11,20 USD/miesiąc Premium: $19.20/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Podio

G2 : 4.2/5 (400+ recenzji)

: 4.2/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (300+ recenzji)

6. Hive

Via: Ul Hive usprawnia zarządzanie projektami opartymi na współpracy w chmurze, oferując wsparcie dla zespołów biurowych, zdalnych lub hybrydowych. Oferuje funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, udostępnianie plików i czat, zaprojektowane tak, aby utrzymać zespół w ciągłej pętli.

Użyj Hive chat, aby połączyć się ze współpracownikami indywidualnie, w grupach lub w ramach wątków projektu i zasygnalizować swój status dostępności, aby poinformować zespół, że jesteś zajęty lub nieobecny.

Spotkania wideo są dostępne na platformie, umożliwiając dołączenie bezpośrednio z czatu, robienie notatek i przypisywanie działań następczych w ciągu kilku minut. Jeśli czat tekstowy okaże się niewystarczający, możesz przejść do czatu wideo lub użyć skrótów do uruchomienia Zoom i Google Meet. 🤝

Użyj Hive Notes do współedytowania w czasie rzeczywistym przed, w trakcie i po spotkaniach. Są one płynnie zsynchronizowane z kalendarzem, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich dokumentów związanych ze spotkaniem.

Dodatkowo, uprość przyjmowanie danych poprzez centralizację informacji za pomocą Hive Forms, które płynnie integrują się z projektami i zadaniami, ułatwiając przypisywanie ich członkom zespołu.

Najlepsze funkcje Hive

Funkcja czatu grupowego

Integracja z Zoom i Google Meet

Notatki z możliwością edycji w czasie rzeczywistym

Czat wideo w ramach platformy

Udostępnianie plików na czacie

Limity Hive

Aplikacje komputerowe i mobilne mogłyby zostać ulepszone

Zarządzanie uprawnieniami i hierarchią projektów jest niezgrabne

Ceny Hive

Solo : Free na zawsze

: Free na zawsze Teams : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Hive

G2 : 4.6/5 (450+ recenzji)

: 4.6/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (180+ recenzji)

Via: Miejsce pracy Workplace od Meta to prywatna sieć społecznościowa przeznaczona dla osób prywatnych i Business. Odzwierciedla format Facebooka, oferując funkcje takie jak tworzenie spersonalizowanych profili i grup, organizowanie wydarzeń i udostępnianie informacji. Platforma wyróżnia się narzędziami do komunikacji i przesyłania wiadomości, które usprawniają pracę zespołową. 📨

W ramach Workplace użytkownicy mogą bez wysiłku wysyłać wiadomości, nagrywać wideo i planować wydarzenia. Funkcja wiadomości błyskawicznych umożliwia zespołom połączenie się w ciągu kilku sekund, a dane powstania grupy umożliwiają współpracę między współpracownikami ze wspólnych działów.

Komunikacja biznesowa jest uproszczona dzięki Workplace Groups, które umożliwiają utworzenie dowolnej liczby grup, niestandardowe ich nazwy, wybór ustawień prywatności i zapraszanie wybranych członków.

Podobnie jak Facebook, Workplace umożliwia komentowanie w grupach lub publikowanie postów bezpośrednio na swoim profilu. Udostępnianie zdjęć, ankiet i plików pozwala wyrazić swoje myśli i pomysły zespołowi.

Workplace z Meta najlepsze funkcje

Posty z pytaniami i odpowiedziami pozwalają użytkownikom głosować na ulubioną zawartość

Integracja z OneDrive, SharePoint, Dropbox lub Google Drive

Funkcja wideokonferencji i czatu dla spotkań grupowych

Możliwość przypinania ogłoszeń na górze kanału aktualności

Sondy i ankiety do zbierania opinii zespołu

Duża liczba grup może prowadzić do dezorganizacji środowiska pracy

Integracja z innymi produktami Facebooka jest nieco ograniczona

Workplace from Meta ceny

Core Plan : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enhanced Admin and Support Add-On : $2/miesiąc na użytkownika

: $2/miesiąc na użytkownika Dodatek Enterprise Live: 2 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

G2 : 4/5 (1,500+ recenzji)

: 4/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,300+ recenzji)

8. Samepage

Via: Samepage Samepage jest skrojony na miarę dla małych Business - wspiera współpracę poprzez zestaw narzędzi, w tym komunikatory, dyskusje, rozmowy, planowanie, udostępnianie plików i listy zadań.

Rozwiązanie promuje współpracę poprzez efektywne organizowanie i przechowywanie szerokiego zakresu plików, takich jak wideo, obrazy i mapy, wszystko na jednej stronie. Strony można udostępniać dowolnym członkom zespołu, aby zapewnić synchronizację pracy i aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Inicjowanie połączeń wideo lub audio z innymi członkami organizacji i gośćmi jest możliwe za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Możesz także udostępniać swój ekran za pomocą aplikacji komputerowej, aby wyraźniej wyrażać swoje pomysły.

W celu prowadzenia bardziej prywatnych rozmów, zaangażuj się w czaty jeden na jeden z członkiem lub gościem w organizacji. Aby wspierać szersze dyskusje, utwórz czaty grupowe i zbierz wszystkich do wspólnych rozmów. 🗣️

Najlepsze funkcje Samepage

Integruje pliki przechowywane na platformach takich jak Dropbox, Google Drive i OneDrive

Aplikacja mobilna zapewniająca łatwy dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Przyjazna dla użytkownika funkcja wyszukiwania wiadomości, wydarzeń, zadań lub załączników

Prywatne lub grupowe wiadomości błyskawiczne

Połączenia wideo i udostępnianie ekranu

Samepage limits

Jakość wideo może nie zawsze być niezawodna

Ograniczone opcje niestandardowe dla folderów obszaru roboczego

Cennik Samepage

Free

Standard : $7.50/miesiąc na użytkownika

: $7.50/miesiąc na użytkownika Pro: $9/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Samepage oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (200+ recenzji)

: 4.5/5 (200+ recenzji) Crozdesk: 4.5/5 (200+ recenzji)

9. Microsoft Loop

Via: Pętla Microsoft Microsoft Loop to narzędzie do asynchronicznej komunikacji i płynnego połączenia, bez względu na to, gdzie pracujesz. Jest wyposażony w aplikację mobilną i różnorodny zakres komponentów, które usprawniają współpracę w zespole, zapewniając powodzenie w realizacji projektów. ✅

Uwolnij potencjał Loop dzięki tym kluczowym komponentom:

Współautorstwo: Bez wysiłku współpracuj ze swoim zespołem, aby dopracować zawartość, niezależnie od tego, czy jest to tworzenie postu w mediach społecznościowych, czy komponowanie e-maila dla klienta Zorganizowana burza mózgów: Używaj wypunktowanych lub numerowanych list do burzy mózgów z zespołem w uporządkowany i efektywny sposób Współpraca w czasie rzeczywistymtabele i listy umożliwiają natychmiastową edycję i widok zmian w ramach czatu. Twórz i udostępniaj tabele z wyraźnymi kolumnami i wierszami, określając dane, których potrzebujesz od swojego zespołu Efektywne zarządzanie zadaniami: Przypisuj pracę z terminami i powiadamiaj członków zespołu za pomocą wzmianek. Zakończone zadania mogą być oznaczane jako zrobione, co zapewnia sprawne monitorowanie postępów Ukierunkowane dyskusje: Umożliwia skupienie się na konkretnych tematach w ramach wątku czatu, co jest szczególnie korzystne dla szybkiego podejmowania decyzji

Najlepsze funkcje Microsoft Loop

Komunikacja i edycja w czasie rzeczywistym

Komentarze, szturchnięcia, reakcje i emotikony do wyrażania swoich myśli

Kanał powiadomień aplikacji mobilnej śledzi Twoje zadania, wzmianki i odpowiedzi

Integracja z platformą Microsoft 365

Łatwe udostępnianie stron

Limity Microsoft Loop

Brak dostępnych recenzji (ponieważ jest to stosunkowo nowa wersja)

Ceny Microsoft Loop

Free

Oceny i recenzje Microsoft Loop

Brak dostępnych recenzji

10. Spike

Via: Spike Spike to kompleksowe rozwiązanie dla teamów poszukujących płynnej komunikacji i efektywnego zarządzania projektami w ramach jednej platformy.

Łatwo współpracuj w Docs używając tekstu, zdjęć lub wideo. Załącz pliki, dodaj zadania do wykonania, a nawet ustaw przypomnienia dla łatwego zarządzania projektami. Podczas edycji notatki z powiadomieniami są automatycznie umieszczane na górze ujednoliconego kanału, eliminując konieczność informowania innych o zmianach. 🔔

Funkcja Conversational Email pozwala organizować całą przeszłą i obecną komunikację w ramach poszczególnych kontaktów, w tym e-maile, wątki, pliki, profile społecznościowe i załączniki.

Wspieraj pracę zespołową poprzez Spike Channels, przestrzenie przeznaczone do dyskusji związanych z projektem. Użyj narzędzi do współpracy zespołowej, aby udostępniać pliki, dołączać do rozmów zespołowych i upewnić się, że wszyscy są na bieżąco.

Najlepsze funkcje Spike

Udostępnianie kalendarza

Integracja z usługami przechowywania w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox

Zarządzanie plikami i możliwości wyszukiwania

Konferencje wideo dla spotkań

Dokumenty do współpracy do edycji w czasie rzeczywistym

Limity Spike

Użytkownicy mogą przekazywać tylko pojedyncze wiadomości e-mail, a nie całe wątki e-mail

Brak opcji oznaczania członków Teams w notatkach

Ceny Spike

Free

Team : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Business+: $9/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Spike

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

Uwolnij moc pracy zespołowej dzięki niezbędnym narzędziom do współpracy dla małych firm

Zwiększ potencjał swojej firmy poprzez promocję pracy zespołowej, ułatwienie płynnej współpracy i zapewnienie sprawnego zarządzania projektami. Te 10 narzędzi do współpracy w małych firmach może służyć jako siła jednocząca na drodze do powodzenia. 🏆

