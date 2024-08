OKR vs KPI – Poznaj różnicę i zobacz, jak się porównują

pomiędzy OKR a KPI _?

OKR i KPI to dynamiczny duet w świecie ustawienie celów i pomiar wydajności .

Jednak tak jak każdy świetny duet, muszą odgrywać różne role, aby bezbłędnie wykonać misję.

Podczas gdy OKR bierze pod lupę procesy i większy obraz, KPI skupia się na wynikach i osiągalnych celach

W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo każdemu z nich, jak różnią się podejściem i jak mogą być używane razem. Zwrócimy również uwagę na oprogramowanie do zarządzania projektami które może obsługiwać obydwie metody.

Do dzieła! 🔎

Czym jest OKR?

OKR to skrót od obiektywnych i kluczowych wyników.

Jest to rama do ustawienia celów, która pomaga opracować cele i opracować sposób ich pomiaru.

Podzielmy OKR jeszcze bardziej na dwa komponenty.

Twoje cele to konkretne cele, które chcesz osiągnąć, a kluczowe wyniki to wskaźniki, które śledzą twój postęp w trakcie spotkań z tymi celami.

Po zakończeniu kluczowych wyników, osiągasz swoje cele.

Zasadniczo jesteś detektywem, który musi zebrać wszystkie wskazówki (kluczowe wyniki) przed rozwiązaniem sprawy (cel).

OKR są zwykle używane do ustawienia celów kwartalnych .

Tak więc co kwartał należy zakończyć cykl OKR, który składa się z trzech prostych kroków:

Ustawienie: stworzenie wspaniałych celów dla swojej firmy. Cele te powinny być inspirujące i wykonalne

stworzenie wspaniałych celów dla swojej firmy. Cele te powinny być inspirujące i wykonalne Wyrównaj: upewnij się, że cele każdego zespołu są zgodne ze strategią firmy

upewnij się, że cele każdego zespołu są zgodne ze strategią firmy Osiągnij: upewnij się, że zespoły pracują i śledzą swoje OKR. Można to zrobić poprzez cotygodniowe spotkania kontrolne

Check out some Korzyści OKR i Kilka przykładów OKR lub OKR templates których używamy w ClickUp!

Jakie są różne rodzaje OKRS?

Struktura OKR polega na byciu Zwinny i tworzenie celów OKR, które działają dla ciebie, więc oczywiście istnieją różne rodzaje:

Aspirujący OKR: Podobny dostretch celaspiracyjne OKR są chwalebnymi celami, które chcesz osiągnąć, ale wiesz, że możesz nie osiągnąć ich w sposób zakończony Zobowiązane OKR: są to cele, które powinieneś osiągnąć Strategiczne OKR: koncentrują się na szerszej wizji i są zazwyczaj długoterminowe Taktyczne OKR: są przeznaczone dla bardziej niskopoziomowych teamów pracujących nad indywidualnymi, krótkoterminowymi projektami Indywidualne OKR: koncentrują się na śledzeniu indywidualnych działańwydajności pracowników i zwiększaniu ich zaangażowania w proces OKR

Do zrobienia ustawienia OKR?

Ustawiając OKR, zawsze powinieneś mieć jakiś sposób, aby upewnić się, że cel jest osiągalny.

Do zrobienia tego należy postępować zgodnie z tą prostą formułą:

Będę: ( cel )

Zmierzone przez: (ustawienie kluczowych wyników)

Oto przykład OKR:

Cel OKR: Zwiększę roczne przychody mojej firmy o 50% mierzone przez:

Kluczowy Wynik 1: Pozyskanie 100 nowych klientów

Kluczowy wynik 2: Zwiększenie liczby potencjalnych klientów o 40%

Kluczowy Wynik 3: Zwiększenie retencji niestandardowych klientów do 90%

Osiągając powyższe cele cele sprzedażowe (kluczowe wyniki), osiągasz swój cel.

Sprawdź te przydatne_ wskazówki dotyczące pisania skutecznych OKR i przykłady OKR produktu .

A jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu celami, wypróbuj Cele ClickUp'a funkcja.

Dzięki celom ClickUp możesz tworzyć cele i podzielić je na mniejsze cele.

Po ustawieniu Celu możesz sprawdzić, jak dobrze sobie radzisz, śledząc, w jaki sposób Twój postęp w trakcie osiągania tego Celu (kluczowego wyniku) przyczynił się do zrobienia Twojego Celu (zadania).

Użyj folderów celów, aby łatwo organizować swoje cele w ClickUp

Typowe błędy OKR

1. Budowanie OKR w próżni

Budowanie OKR w próżni oznacza, że podejmujesz decyzje bez zwracania uwagi na to, co robią inne działy twojego biznesu.

wynik?

Twoje cele nie będą tak naprawdę zgodne z celami organizacyjnymi.

Powinieneś zakomunikować swoje OKR całej firmie. W ten sposób, międzyfunkcyjne Teams a poszczególne osoby mają wspólny cel i mogą w przejrzysty sposób informować o zadaniach i projektach, nad którymi pracują. Ten rodzaj przejrzystości zachęca do współpracy zespołowej i odpowiedzialność.

2. Brak ustawienia ambitnych celów

Jest to sprzeczne z całą strukturą OKR!

Ustawienie ambitnych celów jest krytycznym czynnikiem powodzenia. Jeśli nie jesteś wystarczająco ambitny, jak możesz oczekiwać, że twój zespół osiągnie swój pełny potencjał i sięgnie po księżyc? 🌚

Learn the 7 kroków do skutecznego ustawienia celów zespołu .

3. Ustawienie niejasnych kluczowych wyników

Kluczowe wyniki decydują o powodzeniu realizacji celów. Tak więc ustawienie niejasnych kluczowych wyników doprowadzi do nieskutecznych celów. Oto przykład niejasnego osobistego KR:

Cel: Budzić się wcześniej (Dlaczego?)

Kluczowe wyniki:

Ustawienie alarmu (Kiedy?)

Kłaść się spać wcześniej (o której godzinie?)

Zapisywanie rzeczy do zrobienia (Jakie rzeczy i dlaczego?)

Bonus: OKR oprogramowanie dla startupów !

Co to jest KPI?

KPI to skrót odkluczowego wskaźnika wydajności.

Cele KPI są ukierunkowane wyłącznie na kluczowe cele biznesowe.

Stąd nazwa 😉

Ramy KPI koncentrują się na wynikach, a nie na działaniach.

Na przykład wskaźniki KPI dbają o to, w jaki sposób detektyw rozwiązał sprawę, a nie o liczbę godzin, które detektyw poświęcił na tę sprawę. KPI są świetnym narzędziem do śledzenia ogólnej wydajności firmy i rozliczania członków zespołu.

Członkowie teamu mogą być jeszcze bardziej odpowiedzialni, korzystając z Raportowania ClickUp. Dzięki szczegółowym raportom ClickUp będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz do zarządzanie wydajnością .

Zobacz wszystkie swoje wpisy dotyczące czasu i wyświetlaj je w konfigurowalnych grupach w pulpitach ClickUp

Oto niezwykle szczegółowe raporty, których możesz użyć do śledzenia wydajności swojego zespołu:

Task Completed Report: określa ile zadań zostało zakończonych przez każdego członka zespołu

określa ile zadań zostało zakończonych przez każdego członka zespołu Worked On Report: pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu

pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu Who's Behind Report: identyfikuje członka zespołu, który musi przyspieszyć swoją grę, wizualizując liczbę "pracy w toku" lub niedokończonych zadań

identyfikuje członka zespołu, który musi przyspieszyć swoją grę, wizualizując liczbę "pracy w toku" lub niedokończonych zadań Raport Śledzenia Czasu: określa, ile czasu każdy członek zespołu potrzebuje na zakończenie zadania

Szukasz więcej raportów? Sprawdź nasz kompletny przewodnik na temat_ Raportowanie KPI.

Jakie są różne rodzaje wskaźników KPI?

Oto pięć najczęściej używanych wskaźników KPI:

Wskaźniki ilościowe: są to wskaźniki, które można zmierzyć za pomocą liczby. Na przykład liczba rozwiązanych spraw Wskaźniki jakościowe: są to cechy charakterystyczne dla danego Businessu. Na przykład opinie i cechy. Typowym wskaźnikiem jakościowym jest zadowolenie pracowników Wskaźniki wiodące: przewidują wynik procesu i potwierdzają długoterminowe trendy. Na przykład liczba nowych przypadków Wskaźniki opóźnione: służą do pomiaru powodzenia lub niepowodzenia procesu na koniec danego okresu Wskaźniki wejściowe: mierzą liczbę wykorzystanych zasobów. Na przykład liczba eksperymentów przeprowadzonych w celu rozwiązania sprawy

BTW, oto kilka innych wskazówki dotyczące zarządzania zasobami !

Do zrobienia ustawienia KPI?

Podobnie do Ramy celów SMART twoje KPI powinny koncentrować się na trzech głównych czynnikach powodzenia: specyficzności, mierzalność i trafność.

Konkretne: Podczas gdy osiągniesz swój cel cele i zadania wskaźniki KPI są po to, aby mierzyć wydajność do T. Ale aby uzyskać dokładne wyniki, wskaźniki KPI muszą być tak szczegółowe, jak to tylko możliwe.

Mierzalne: Każdy ustawiony wskaźnik KPI musi być mierzalny, aby można było łatwo sprawdzić, jak się sprawy mają. W ten sposób można sprawdzić, czy wszystko jest na dobrej drodze.

Relevant: Ponieważ używasz KPI do śledzenia wyników w kluczowych obszarach, metryka KPI musi być istotna do zrobienia czegokolwiek.

Oto kilka przykładów KPI dla typowych celów:

Szybsze rozwiązywanie spraw: skrócenie czasu rozwiązywania spraw o 8% do sierpnia 2020 r Pozyskanie większej liczby klientów: zwiększenie sprzedaży towarów online do 500 000 USD do listopada 2020 r Zwiększenie organicznego ruchu na stronie: zwiększenie ruchu na stronie o 30% do lipca 2020 r Zwiększenie przychodów: zwiększenie rocznych przychodów o 7% do grudnia 2020 r

Chcesz jeszcze więcej przykładów? Sprawdź nasze_ przewodnik po KPI HR i te 50 + przykładów KPI! Jednak, aby skutecznie śledzić swoje KPI, będziesz potrzebował pulpitu KPI.

Ale nie martw się, po wielu poszukiwaniach odkryliśmy ClickUpPulpity specjalnie dla Ciebie.

Rzućmy okiem:

Każdy pulpit może mieć inny Niestandardowe widżety . Użyj ich do monitorowania wybranej metryki wydajności w wybranym stylu.

Twórz pulpity i zarządzaj nimi z paska bocznego ClickUp

Najczęstsze błędy KPI

Jeśli nie ustawisz odpowiednio swoich wskaźników KPI, będą one wyglądać fantastycznie na papierze, ale nie tak fantastycznie, gdy faktycznie spróbujesz je wdrożyć.

Aby tego uniknąć, przyjrzyjmy się dwóm typowym błędom KPI:

1. Niewystarczająca liczba wskaźników KPI

Musisz mieć więcej niż jeden wskaźnik KPI. Jeśli patrzysz tylko na połowę obrazu, uzyskasz tylko połowę wyników!

2. Bycie zbyt niejasnym

Czasami wskaźniki KPI zawodzą, ponieważ nie są zbyt szczegółowe.

Na przykład, samo stwierdzenie: rozwiązywanie większej liczby spraw lub pozyskiwanie większej liczby klientów nie jest naprawdę wystarczające 💇

Aby wskaźniki KPI odniosły powodzenie, muszą mieć określone wskaźniki, które są istotne dla celu firmy i mogą być mierzone w czasie. Tak więc, naszym KPI jest: Zmniejszenie czasu potrzebnego na rozwiązanie sprawy o 8% do sierpnia 2020, aby nasi detektywi mieli więcej czasu na rozwiązywanie innych spraw

Jest to konkretny KPI, ponieważ detektywi wiedzą, kto musi to zrobić, czego się od nich oczekuje, kiedy muszą to zrobić i dlaczego to robią.

Różnice między OKR a KPI

Oto wykres podsumowujący wszystkie różnice między OKR i KPI:

Jak OKR i KPI mogą współpracować, aby osiągnąć cele biznesowe

Poza faktem, że zarówno OKR, jak i KPI są używane do mierzenia wydajności w Twojej firmie, oto kilka innych powodów, dla których potrzebujesz obu:

1. Musisz użyć narzędzi do ustawienia celów, aby wdrożyć wskaźniki wydajności

Potrzebujesz OKR do ustawienia specyficzne cele, ale musisz również przejrzeć ich metryki regularnie, i tu właśnie wkraczają KPI.

Bez jednego i drugiego tracisz szansę na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników.

Możesz użyć oprogramowanie OKR aby to osiągnąć.

2. Są one połączone

Powodzenie KPI może być kluczowym wynikiem w OKR.

czekaj, jak?

Na przykład, twoim celem w OKR jest zostanie liderem rynku w branży reklamowej, a mierzalnym wynikiem jest zwiększenie liczby pracowników o 50%. Aby zmierzyć ten kluczowy wynik, musisz policzyć liczbę swoich pracowników.

A jak zamierzasz zmierzyć ten wzrost liczby pracowników?

Za pomocą formuły KPI.

3. Uzupełniają się wzajemnie KPI pomagają w ustawieniu osiągalnych celów i rozliczać zespół, podczas gdy OKR pomagają inspirować i zachęcać zespół do osiągania bardziej ambitnych wyników.

Jak wisienka na torcie 🍧

Po prostu trzeba mieć jedno i drugie!

Wnioski

Teraz, gdy zamknęliśmy sprawę między KPI a OKR, przyjrzyjmy się ostatecznie wskazówkom, które znaleźliśmy. 📝

KPI i OKR pomagają mierzyć wydajność, ale na różne sposoby: KPI są ugruntowane, podczas gdy OKR są bardziej ambitne.

Używanie ich obu jest jak posiadanie ich u boku; żaden cel nie jest zbyt skomplikowany dla tego potężnego duetu!

Ale aby pomóc ci osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, potrzebujesz narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustawieniu i zarządzaniu OKR i KPI, ClickUp pomoże Ci na każdym kroku dzięki funkcjom takim jak cele, raportowanie Teams i pulpity.

ClickUp jest doskonałym narzędziem, które pomoże Ci planować skrupulatnie i myśleć nieszablonowo. Pobierz ClickUp za darmo już dziś !