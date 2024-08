Czym są cele stretch? (Przykłady, najczęściej zadawane pytania)

Każdy z nas ma cel, który może wydawać się zbyt piękny, aby był prawdziwy, jak inwestowanie pieniędzy na giełdzie i zostanie milionerem. 💰

Takie cele są zazwyczaj trudne do udokumentowania, co czyni je pozornie niemożliwymi do osiągnięcia.

Na szczęście możesz użyć celów rozciągania do rejestrowania, śledzenia i osiągania celów większych niż życie.

Rozciągnięte cele są celowo trudne do osiągnięcia, ale motywują firmy, teamy i osoby indywidualne do wyjścia ze swojej strefy komfortu i dążenia wyżej.

W tym artykule zdefiniujemy cele stretch i przyjrzymy się trzem przykładom. Omówimy również ustawienie celów stretch, ich cztery kluczowe zalety i trzy główne limity. Następnie zbadamy najlepszy sposób śledzenia celów stretch, wraz z powiązanymi często zadawanymi pytaniami.

Zaczynajmy!

Czym są cele stretch?

Rozciągnięte cele to cele, które wykraczają poza twoje obecne obciążenie.

Mają one dwie unikalne funkcje.

Po pierwsze, cele stretch są zazwyczaj wyzwaniem do osiągnięcia. Nie są one całkowicie praktyczne lub racjonalne. Cele stretch biorą również pod uwagę najlepszy możliwy wynik dla każdego działania.

Po drugie, cele stretch opierają się na nowatorstwie. Musisz przyjąć zupełnie nowe podejście do istniejącego celu.

W ten sposób cele stretch zachęcają do osiągania większych i lepszych zwycięstw.

Teraz, gdy omówiliśmy definicję celów stretch, spójrzmy na kilka przykładów.

3 Przykłady stretch celów

Oto jak cele stretch mogą być częścią różnych poziomów organizacji:

1. Cele stretch organizacji

Na poziomie organizacji cele stretch to deklaracje wizji które nie mają żadnej konkretnej osi czasu.

Na przykład, jeśli nasze ulubione prawnicze orły z Suits chciałyby zwiększyć swoje najwyższe przychody w 2021 roku, rozciągnięty cel mógłby wyglądać następująco:

"Zwiększyć przychody o 120% i stać się firmą prawniczą nr 1 w USA"

Prawdopodobnie uważasz, że takie cele finansowe brzmią jak szaleństwo.

Ale właśnie o to chodzi!

2. Cele stretch w zarządzaniu

Menedżerowie ustawiają oczekiwania dla swoich Teams, aby osiągnąć świetne wyniki. W przypadku zespołu sprzedażowego, który osiąga wyjątkowo dobre wyniki, menedżer może ustawić rozciągliwy cel, który wygląda następująco:

"Potroić indywidualny limit sprzedaży dla członków Teams do końca 2021 roku"

3. Indywidualne cele stretch

Ustawienie elastycznych celów dla poszczególnych osób w zespole może pomóc im w podjęciu nowych obowiązków i rozwijaniu swoich talentów. ✨

Na przykład, członek zespołu, który nigdy wcześniej nie podjął się zadania roli lidera może ustawić indywidualne cele, aby samodzielnie zarządzać całym projektem.

Następnym razem, gdy ustawisz osobisty cel, skieruj trochę pewności siebie Harveya Spectera i rozciągnij swoje cele.

3 niezbędne kroki do ustawienia rozciągliwych celów

Oto kilka kluczowych kroków, które należy podjąć, aby ustawić cele i je rozciągnąć:

1. Poświęć czas na ustawienie celów

Co ma wspólnego ustawienie rozciągliwych celów dla swojego zespołu i przygotowanie się do bitwy na sali sądowej?

Oba wymagają czasu i rozszerzenia planu.

Musisz upewnić się, że cele stretch są zgodne z pracą twojego zespołu i cele rozwoju osobistego .

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę bieżące obciążenie pracą zespołu i dostępne zasoby przed ustawieniem elastycznych celów.

2. Skup się na kluczowych obszarach

Jeśli obejmiesz zbyt wiele obszarów w swoich celach stretch, ryzykujesz, że zbytnio rozproszysz siebie i swój zespół. W wyniku tego możesz nic nie osiągnąć.

Lepiej jest wybrać jeden lub dwa obszary, na których skupia się praca twojego zespołu, a następnie wykorzystać je do ustawienia celów stretch.

3. Używaj celów SMART

Rozmawialiśmy o ustawieniu rozciągliwych celów, aby zapisać wszystkie niepraktyczne, ale niezwykłe cele do tej pory.

Ale być może zastanawiasz się: do zrobienia śledzenia tych celów i sprawdzenia, czy robię jakieś postępy?

To właśnie tutaj SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Bound) cele wchodzą do gry.

Z definicji, Cele SMART są dokładnym przeciwieństwem celów stretch.

Są to cele praktyczne, osiągalne i proksymalne.

Ale to nie jest cele stretch vs. cele SMART scenariusz.

Rozciągnięte cele i cele SMART to mecz stworzony w niebie. 😍

Oto jak można ich używać razem:

Krok 1: Zapisz swoje cele stretch

Zapisz swoje cele stretch Krok 2: Podziel każdy cel na mniejsze kroki i osiągalne cele SMART

Te kroki ułatwią ci ustawienie celów stretch.

Warto jednak wziąć pod uwagę kilka czynników przed zastosowaniem celów stretch.

2 czynniki do rozważenia przed ustawieniem rozciągliwych celów

Możesz przyjrzeć się dwóm kluczowym czynnikom, aby przewidzieć, czy stosowanie celów stretch przyniesie korzyści twojemu zespołowi:

1. Ostatnie wyniki

Zespół, który w ostatnim czasie odniósł powodzenie, jest bardziej skłonny do zaakceptowania rozciągniętych celów.

Zwycięstwo wpływa na nastawienie zespołu i sprawia, że jest on chętny do podejmowania wyzwań.

Jeśli jednak nie osiągali oni dobrych wyników, a ty zdecydujesz się przeciążyć ich ambitnymi celami stretch, prawdopodobnie nie zareagują dobrze.

Aby lepiej zarządzać wydajnością, ważne jest, aby regularnie oceniać powodzenie zespołu i dostosowywać cele.

Sprawdź najważniejsze cele i zadania związane z wydajnością przykłady, które możesz wykorzystać w swojej firmie!

2. Dostępność zasobów

Dobrze zaopatrzony zespół potrafi poradzić sobie z porażką. Mają też lepszą pozycję do wprowadzania innowacji i kreatywności.

A wszystkie te czynniki mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia rozciągniętych w czasie celów. ⭐️

Jeśli twój team jest w trudnej sytuacji, eksperymentowanie z rozciągniętym celem (zwłaszcza aspiracyjnym celem finansowym) może nie być najlepszym pomysłem.

Nie chciałbyś postawić swojego zespołu w pozycji, w której wyznaczyli sobie zuchwałe cele tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że nie masz zasobów, aby je wesprzeć. 👀

Korzyści płynące z rozciągania celów

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób cele stretch mogą pomóc zwiększyć wydajność zespołu.

1. Zwiększa kreatywność

W większości przypadków można osiągnąć wspólne cele po prostu poświęcając więcej godzin na pracę.

Z drugiej strony, rozciągnięte cele mogą pomóc tobie i twojemu zespołowi wyjść poza strefę komfortu i pobudzić przepływ kreatywnych soków. 💡

Zakładasz garnitur, wykorzystujesz znaczną energię mózgu i podchodzisz do problemu w innowacyjny sposób. Z tego kreatywnego procesu mogą wyniknąć odkrycia i pomysły na rozwiązanie problemów.

2. Sprawia, że Twój zespół jest ambitny

Rozciągnięte cele mogą zainspirować zespół do wyobrażenia sobie pozornie niemożliwego celu i dążenia do niego.

Jeśli okaże się, że twój zespół jest konserwatywny w swoich celach i ambicjach, cele stretch mogą pomóc im poszerzyć granice.

3. Zwiększa pewność siebie

Pewność siebie nie bierze się z motywacyjnych przemówień.

Jej źródłem są rzeczywiste osiągnięcia.

Ustawienie i osiągnięcie rozciągniętych w czasie celów może wielokrotnie zwiększyć pewność siebie.

Załóżmy na przykład, że jesteś menedżerem produktu nowej aplikacji randkowej o nazwie Rhoo. Wyznaczyłeś sobie rozciągnięty cel, aby zbudować w pełni funkcjonalny czat wideo w aplikacji w ciągu 4 tygodni.

Uważasz, że jest to możliwe z pomocą aPI do rozmów wideo ale Teams uważa, że jest to trudne (co jest, ale taki jest cel stretch goals!) i są zaniepokojeni.

Aby rozwiać obawy zespołu, podziel ten cel na wiele celów SMART. Okazuje się, że średni wynik zaufania zespołu wynosi 5 na 10. Wygląda na to, że cytaty motywacyjne i wideo nie zmieniają zbytnio tego sentymentu.

Kilka miesięcy później Twój zespół osiągnął 2 z 3 celów SMART. Teraz prosisz swój zespół o ocenę tego, jak pewnie się czuje - a średni wynik to 9 na 10!

4. Pozwala zachować kontrolę

Ustawienie rozciągniętego celu jest sposobem na wywieranie samokontroli, nawet gdy okoliczności nie są na twoją korzyść.

Określa mapę drogową dla całego zespołu. 🗺

Podobnie jak Harvey przewidziałby wynik procesu przed jego rozpoczęciem. Moc!

Rozciągnięte cele pomagają każdemu skupić się na konkretnych znacznikach i pozostać na dobrej drodze do realizacji celów biznesowych.

Pomimo tych zalet, cele stretch mają swoje limity. Przyjrzyjmy się więc im bliżej.

3 limity związane z ustawianiem rozciągniętych celów

Podobnie jak w przypadku dramatu sądowego z dwiema przeciwnymi stronami, nasza sprawa dotycząca celów stretch ma swoją negatywną stronę.

Oto trzy ograniczenia związane z ustawianiem celów stretch:

1. Zwiększone wypalenie w zespole

Jasne, ambitny cel może popchnąć nasz zespół do osiągania lepszych wyników.

Jednakże, jeśli nie uda ci się spotkać swojego rozciągniętego celu może zranić ich wiarę w swoje umiejętności. Może również znacznie zmniejszyć zaangażowanie pracowników .

Nie chcesz, aby Twój zespół pracował ciężej tylko po to, aby czuć się wypalonym i pozbawionym motywacji.

Wyobraź sobie wszystkich prawników z serialu "Garnitury" pochylonych nad biurkami w pokoju socjalnym.

Tak, nie chcemy tego również dla naszych Teams! 🙅🏽‍♀️

2. Podejmowanie nadmiernego ryzyka w zespole

Rozciągnięte cele mogą sprawić, że zespół będzie skupiony na mierzeniu wyników. Taka praktyka może sprawić, że będą oni skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Podejmowanie ryzyka może sprawić, że stracą z oczu szerszą perspektywę, a także pierwotny cel.

Teams skupi się na "małych przegranych" zamiast na "dużych wygranych"

3. Nieetyczne zachowanie

Jeśli twój zespół dąży do osiągnięcia niemożliwych celów, prawdopodobnie jest pod ścianą i jest zbyt rozciągnięty. W wyniku tego mogą próbować osiągnąć swoje cele wszelkimi niezbędnymi środkami... nawet jeśli oznacza to pójście na skróty do zrobienia tego.

Problem taki jak ten ostatecznie sprowadza się do charakteru członka zespołu, ale nawet Harvey Specter złamał prawo pod presją. 👀

Teraz, gdy omówiliśmy wady i zalety stretch celów, porozmawiajmy o ich śledzeniu.

Jak śledzić cele stretch?

Ustawienie odpowiednich celów stretch dla swojego zespołu to dopiero początek. Aby zobaczyć wyniki, musisz regularnie śledzić swój postęp.

Z właściwym narzędzie do zarządzania celami , możesz znokautować swoje wyzwania związane ze śledzeniem celów!

A narzędzie do ustawienia celów jak ClickUp umożliwia śledzenie postępów w osiąganiu rozciągniętych celów za pomocą różnych parametrów, takich jak cele SMART, KPI oraz OKR .

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych wydajność i narzędzia do zarządzania projektami używane przez wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Posiada WSZYSTKIE funkcje potrzebne do łatwego tworzenia i zarządzania celami stretch.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z nich Funkcje ClickUp :

Cele ClickUp : tworzy różne typy celów, które można śledzić, w tym:

Cele Teams : śledzenie rozciągniętych celów dla całego zespołu Cele sprintu : monitoruj postępy swojego zespołu Agile i Scrum Sprinty Cele osobiste: uczyń codziennym nawykiem śledzenie postępów w realizacji osobistych celów stretch OKRs: Użyj Celów i Celów ClickUp, aby ustawić Ramy celów i kluczowych wyników . Użyj OKR do śledzenia postępów w realizacji celów

tworzy różne typy celów, które można śledzić, w tym: Cele : cele, które pomagają śledzić każdy konkretny Cel. Cel można mierzyć na różne sposoby, w tym:

Liczby: dowolna wartość od zera do nieskończoności Prawda/Fałsz: warunek zadania, który jest zakończony lub nie Waluta: dowolna kwota pieniędzy Zadania: zadanie lub lista zadań, które muszą zostać zakończone

: cele, które pomagają śledzić każdy konkretny Cel. Cel można mierzyć na różne sposoby, w tym: Tygodniowe Karty Wyników: wiedza na temat celów, nad którymi członkowie zespołu będą pracować przez cały tydzień

wiedza na temat celów, nad którymi członkowie zespołu będą pracować przez cały tydzień Pulpity : uzyskaj przegląd wszystkich działań w swoim zespoleObszary roboczew tym postępy w realizacji celów, czas poświęcony na ich osiągnięcie i nie tylko

A co najlepsze?

Możesz wskoczyć do ClickUp za darmo i sprawdź jeszcze szerszą gamę funkcji!

Stretch Goal FAQs

1. Jaka jest różnica między celami SMART i stretch?

Cele stretch i cele SMART różnią się od siebie dwoma kluczowymi czynnikami:

Różnica w celach: cele stretch inspirują nas do bycia bardziej ambitnymi i skupienia się na szerszej perspektywie. Cel SMART koncentruje się na konkretnym planie działania, który może pomóc w osiągnięciu celu stretch.

cele stretch inspirują nas do bycia bardziej ambitnymi i skupienia się na szerszej perspektywie. Cel SMART koncentruje się na konkretnym planie działania, który może pomóc w osiągnięciu celu stretch. Różnica w ramach czasowych: cel stretch nie ma określonych ram czasowych. Z drugiej strony, cel SMART jest określony w czasie.

Zarówno cele SMART, jak i stretch są skutecznymi miernikami wydajności. Połączenie ich stworzy praktyczny cel, który jest zorientowany na wynik.

2. Co powinieneś zrobić, jeśli nie uda ci się zrobienia celu stretch?

Spotkanie z rozciągniętym celem jest zwykle postrzegane jako przykład ludzkiej doskonałości.

Ale nieukończenie go nie powinno być postrzegane negatywnie.

W przypadku celów stretch, ich osiągnięcie nie jest głównym priorytetem. Zamiast tego, ich głównym celem jest zwiększenie motywacji zespołu i pomoc w osiągnięciu większego celu.

Zazwyczaj prosi się zespół o osiągnięcie 60-70% OKR dla celu stretch zamiast 100%.

Nadszedł czas, aby osiągnąć cele stretch

Dobry cel stretch może dać tobie i twojemu zespołowi możliwość osiągnięcia dużego celu i wykazania się kreatywnością. Są one świetnym sposobem na zapewnienie, że pozostać zmotywowanym i na drodze do osiągnięcia swojej wizji.

Spojrzenie na rozciągnięte cele przez pryzmat celów SMART i OKR rozbije znaczące i ambitne cele na wymierne zadania i małe zwycięstwa.

Z pomocą narzędzia do tworzenia i zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, ustawienie i śledzenie celów stretch jest łatwiejsze niż kiedykolwiek!

ClickUp może pomóc Twojemu Businessowi zarządzać celami lepiej niż Harvey Specter zarządza swoją kancelarią prawną 😉 Pobierz ClickUp za darmo już dziś , nakieruj swojego wewnętrznego Harveya Spectera i zacznij rozciągać swoje cele jak profesjonalista!