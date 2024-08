Cele a zadania: Czym są i jak z nich korzystać

Czy chcesz poznać różnicę między celami_ i cele?

Ustawienie celów i zadań może mieć podobny przebieg, ale do każdego z nich należy podejść inaczej.

W tym artykule pomożemy ci rozstrzygnąć debatę na temat celów i zadań, podkreślając różnice między nimi, jak działają razem oraz najlepsze narzędzie, które pomoże ci śledzić oba!

Zacznijmy od początku.

Czym są cele?

**Cel to pożądany rezultat, który chcesz osiągnąć

Cele firmowe są kompasem - dają twojemu zespołowi wyobrażenie o tym, co muszą osiągnąć i w jakim kierunku muszą podążać.

Zasadniczo są to ogólne intencje firmy i mogą pomóc w kierowaniu deklaracją misji. Pomagają one skupić się na tym, co chcemy osiągnąć.

Jednak cele zorientowane na wyniki dotyczą tylko wyników końcowych - nie mówią ci jak zamierzasz tam dotrzeć.

nie oznacza to jednak, że ustawienie celów nie jest ważne!

Ustawienie celów jest naprawdę ważne, ponieważ pozwala zespołowi skupić się na tym, do czego dąży - dając mu jasność co do wszystkiego, co zwiększy jego motywację i wydajność!

Czym są cele?

Cele określają, co twój zespół musi zrobić, aby osiągnąć cel.

Są to konkretne, mierzalne stwierdzenia, które mają ustawiony cel do osiągnięcia przez zespół.

Innymi słowy, zamieniają one cele zorientowane na wynik na cele zorientowane na proces, dzięki czemu można uzyskać wymierne osiągnięcia we właściwym kierunku.

na przykład:_

Powiedzmy, że chcesz zwiększyć przychody swojego Businessu.

Aby to zrobić, jednym z celów marketingowych jest zwiększenie liczby klientów o 20%.

W tym przypadku Twoim celem jest zwiększenie przychodów, podczas gdy Twoim celem byłoby zwiększenie liczby klientów o 20%!

Cele vs. Cele: Jakie są główne różnice?

Główna różnica między celami a zadaniami polega na tym, że cele mają szerszy zakres i pomagają stworzyć wizję i kierunek, podczas gdy zadania są bardziej konkretnymi celami i opisują namacalne działania mające na celu osiągnięcie wyniku końcowego.

Oto niektóre z tych głównych różnic między

cele

i cele w podziale:

1. Zakres

Cele:

Cele są stosunkowo bardziej ogólnymi stwierdzeniami, więc ich zakres może być szeroki.

A w niektórych instancjach nie muszą być nawet ograniczone do zespołu lub projektu - szerokie, zorientowane na wyniki cele mogą być nawet realizowane przez całą organizację!

Na przykład:

Jeśli ostatecznym celem jest po prostu zarabiać więcej pieniędzy, wszyscy członkowie organizacji mogą dostosować swoje wysiłki, aby osiągnąć ten cel.

Cele:

Cele projektu

są bardziej szczegółowe niż cele i zazwyczaj odnoszą się do jednego konkretnego procesu - np. sprzedaży i marketingu.

na przykład:_

Jeśli mówimy o celach sprzedażowych i marketingowych, możesz mieć cele procesowe, takie jak 20% wzrost liczby potencjalnych klientów w lejku sprzedażowym.

2. Ramy czasowe

Cele:

Cele organizacji mają dłuższe ramy czasowe niż cele.

Na przykład, idealne ramy czasowe dla celów firmy z listy Fortune 500 to około

od trzech do pięciu lat

podczas gdy szkoły i

instytuty wczesnej edukacji

preferują stosowanie celów rocznych.

Cele:

Skuteczne cele mają określony cel, który jest ustawiony wokół krótkich lub średnich ram czasowych.

Na przykład, typowe cele krótkoterminowe mogą trwać tak długo jak

kwartał finansowy

. Teams musi się spieszyć, aby zrealizować swoje cele w tych ramach czasowych.

tabela różnic między celami a zadaniami | Cele | Cele | | | ----------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------- | | Zakres | Szerokie, ogólne stwierdzenia | Wąskie, konkretne cele | konkretność | Ogólny pożądany rezultat | Namacalne działania | Pomiar | Prawdopodobnie w kwartałach | Pomiar | Prawdopodobnie w kwartałach lub latach | Prawdopodobnie w dniach, tygodniach lub miesiącach | | Osią czasu | Długoterminowy | Krótko- lub średnioterminowy | | Strategia | Przydatne do ustawienia kierunku lub wizji | Przydatne do planowania kroków w kierunku wyniku końcowego | | Liczba | Limit celów na kategorię Business | Wiele celów dla jednego celu lub procesu |

Cele a cele: Jak one ze sobą współpracują?

Jeśli masz cele, ale nie masz

mierzalnych celów

aby je wesprzeć - nie będziesz w stanie uzyskać tego słodkiego smaku powodzenia (i pienistości)!

Oto, w jaki sposób Twój biznes może wykorzystać cele i zadania łącznie, aby pomóc Ci osiągnąć powodzenie:

Wykorzystanie celów i zadań razem - Krok 1: Ustawienie celów

*Twoje cele biznesowe powinny być zgodne z celami twojej firmy

deklaracja misji

Zapewnia to, że cele są istotne i możliwe do powiązania z klientami i pracownikami. A kiedy już to osiągniesz, twoje Teams powinny być zmotywowane do współpracy i osiągnięcia celu together!

Na przykład:

Startup może: Zidentyfikować dopasowanie produktu do rynku

Fortune 500 może być: Ekspansja na rynek Azji Południowo-Wschodniej

Ale nie kończy się to na po prostu ustawieniu celów dla swojego biznesu.

Po zakończeniu ustawiania celów należy podzielić je na mierzalne cele:

Łączenie celów i zadań - krok 2: Tworzenie celów SMART

Po procesie ustawienia celów należy zdefiniować cele, które pomogą zespołowi je osiągnąć.

Istnieje jednak kilka zasad, których należy przestrzegać podczas określania celów.

Wszystko, co musisz zrobić, to stworzyć cele SMART!

i choć tak, oznacza to zrobienia swoich celów bardziej sensownymi, jest w tym coś więcej:_

S.M.A.R.T to akronim oznaczający, że cele powinny być Sspecyficzne, Mwykonalne, Aosiągalne, Ristotne i Tterminowe.

Na pewno słyszałeś o

Cele SMART

dlaczego więc nazywamy je celami SMART?

Wszystko zależy od kontekstu.

Mówimy o celach _i_zadaniach, a wzmiankowaliśmy, że zadania są tym, co musisz zrobić do zrobienia, aby osiągnąć swoje cele. Dlatego właśnie sensowne jest mówienie o celach SMART.

Zobaczmy ten proces w akcji:

1. Cele szczegółowe

Celem szczegółowym jest: Zwiększenie sprzedaży "Rum Ham" wśród nowych niestandardowych klientów (wątpliwa decyzja, ale przynajmniej jest konkretna!)

2. Mierzalne cele

Powinieneś także być w stanie śledzić postępy w realizacji swoich celów i głównych kamieni milowych.

dlaczego?

Jak inaczej sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze, czy nie?

Więc chociaż "zwiększenie sprzedaży szynki rumowej" jest dobrym celem - nie ma do niego jednoznacznej miary.

Wymiernym celem byłoby Zwiększenie sprzedaży do nowych klientów o 200%.

3. Osiągalne cele

Twój cel powinien być również ugruntowany w rzeczywistości.

Chociaż byłoby miło zwiększyć sprzedaż o 200%, to po prostu nie mają wystarczającej liczby członków zespołu, aby wypchnąć produkt.

Tutaj bardziej osiągalnym celem jest: Zwiększenie sprzedaży do nowych klientów o 30%

4. Istotne cele

Inteligentne cele muszą być istotne dla misji firmy. Cele powinny być zawsze połączone z czymś, co może pomóc w rozwoju ich biznesu, poprawić zadowolenie klientów itp.

Powiedzmy, że jesteś firmą SaaS. Możesz chcieć dwa razy pomyśleć o wprowadzeniu zrobionych dla ciebie usług, które wymagają interwencji człowieka. Jest to niezwiązane z tym, jak działają modele wzrostu SaaS i sugeruje, że albo brakuje ci dopasowania produktu do rynku, albo skalowalnej strategii wzrostu.

5. Cele czasowe

Cele nie mogą trwać wiecznie.

Musisz wyznaczyć dla nich termin, w przeciwnym razie będziesz zajmować się nimi bez przerwy i stracisz z oczu swój cel!

Ostatnim celem SMART jest:

Do października 2024 roku sprzedaż do nowych klientów powinna wzrosnąć o 30%.

W ten sposób, dzięki inteligentnemu celowi, twój team wie dokładnie co i jak ma zrobić.

Łączenie celów i zadań - krok 3: Tworzenie strategii i taktyk

Po ustaleniu mierzalnych celów - twój team musi dowiedzieć się jak ma zamiar spotkać się z tymi celami i osiągnąć ostateczne cele.

W tym miejscu pojawia się strategia celu.

Strategia celu to seria kroków lub zadań, które muszą zostać zrobione do zrobienia, aby osiągnąć cel.

Pamiętaj, że nie każda strategia, której spróbujesz, zadziała - to od ciebie zależy, czy spróbujesz różnych, aż w końcu osiągniesz swój cel.

A kiedy zrealizujesz wystarczająco dużo celów, będziesz w stanie osiągnąć swój ogólny cel!

Jak śledzić swoje cele i zadania?

Po ustawieniu celów i zadań biznesowych Twój team musi współpracować, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

ale skąd wiesz, czy jesteś na dobrej drodze?

Kiedy jesteś na łodzi na nieznanych wodach, potrzebujesz przewodnika, który pomoże Ci zorientować się, gdzie jesteś!

Narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, pomoże ci opracować i śledzić cele zorientowane na procesy. Pomoże to zmierzyć dotychczasowe wyniki i utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

Co jest

ClickUp

?

ClickUp jest jednym z największych na świecie

najwyżej ocenianych narzędzi do zdalnego zarządzania projektami

. Korzysta z niego ponad 200 000 Teams na całym świecie, w tym z następujących firm

startupy

i duże korporacje.

Posiada wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia i zarządzania celami i zadaniami z łatwością!

Oto jak to zrobić:

Rodzaje celów w ClickUp

Bez względu na to, czym jest Twój Business i jakie są Twoje cele biznesowe, ClickUp Ci w tym pomoże.

Oto kilka rodzajów znaczących celów, które możesz tworzyć i śledzić w ClickUp:

Cele Teams

Cele sprintów

Cele osobiste

OKR

1. Cele drużyny Chcesz, aby Twój zespół przesuwał się i był bardziej wydajny?

Wypróbuj ClickUp's Team Goals.

W ClickUp, Cele są wysokopoziomowymi kontenerami, które można podzielić na mniejsze namacalne zadania.

Cele te są łatwo mierzalne, a kiedy je zakończysz, również zrealizujesz swój cel.

**W ten sposób, podczas korzystania z ClickUp, cele są zasadniczo zadaniami, które pomagają w realizacji celów!

Oto jak możesz tworzyć i

zarządzać Teams

Cele w ClickUp.

Krok 1

Kliknij ten uroczy mały przycisk trofeum w ClickUp.

Następnie po prostu wprowadź swoje cele w wyskakującym oknie celów.

Na przykład, ostatecznym celem twojego zespołu może być zwiększenie sprzedaży o 15%:

Krok 2

Po ustawieniu celu możesz przypisać go do członków zespołu.

Krok 3

Po ustawieniu celów nadszedł czas na ich utworzenie.

W ClickUp cel = Cel

Więc po prostu dodaj Cele, które pomogą Ci osiągnąć mierzalne cele.

A ponieważ musisz mierzyć te cele, możesz wybierać spośród różnych jednostek, takich jak:

Liczby : Dowolna wartość od 0 do nieskończoności!

: Dowolna wartość od 0 do nieskończoności! Prawda/Fałsz: Czy warunek został spełniony, czy nie

Waluta : Dowolna kwota pieniędzy

: Dowolna kwota pieniędzy Tasks: Zadanie lub lista zadań, które muszą zostać zakończone.

Po ustawieniu każdego celu możesz przejść do przypisania każdego z nich do różnych członków zespołu!

Krok 4

Teraz możesz rozpocząć spotkanie z każdym celem, aby zrealizować swoje wymierne cele i zadania.

Za każdym razem, gdy twój Teams zbliży się do jednego ze swoich

celów projektu

, mogą aktualizować liczby w ramach każdego z celów ClickUp.

i tu pojawia się najlepsza część!

ClickUp automatycznie oblicza celowy procent postępu w oparciu o cele.

W ten sposób za każdym razem, gdy Ty lub Twój zespół aktualizujecie jeden z celów, Twoje ogólne cele mierzą Twój postęp w czasie rzeczywistym. Może to dać członkom Twojego teamu motywacyjny zastrzyk, dzięki czemu będą w stanie osiągnąć więcej celów!

B. Cele sprintu

ClickUp jest również idealnym narzędziem, jeśli zarządzasz

Zwinny zespół programistów

.

dlaczego?

Możesz użyć ClickUp, aby monitorować postęp swoich Agile i

Scrum

sprinty!

Nie, nie ten sprint!

Sprint to okres czasu, w którym zespół programistów tworzy działający model produktu.

Oto jak można śledzić cele sprintu w ClickUp:

Utwórz cel

Ustaw termin realizacji celu sprintu

Zdefiniuj cele, które pomogą Ci spotkać się z celem sprintu

Dodaj te cele jako zadania

Teraz wszystko, co musisz zrobić, to kontynuować realizację swoich celów, a procentowy postęp celu sprintu będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym!

C. Cotygodniowe karty wyników

Większość narzędzi do ustawienia celów pozwala na śledzenie tylko własnych celów i zadań.

ClickUp pozwala jednak śledzić również indywidualne cele członków zespołu! W ClickUp Twój zespół może tworzyć cotygodniowe cele i zadania, które musi osiągnąć i udostępniać je zespołowi.

Cotygodniowe karty wyników pomagają menedżerom uzyskać widok z lotu ptaka na to, nad czym wszyscy pracują. Można również zobaczyć jak każdy przyczynia się do osiągnięcia celu.

Motywuje to zespół do współpracy i osiągania bardziej wymiernych celów!

Ale zaraz, karty wyników to nie jedyny sposób, w jaki menedżerowie mogą mieć oko na swój zespół!

Mogą oni korzystać z ClickUp

Widok Box

i

Profile

aby zobaczyć, nad jakimi zadaniami pracują członkowie ich zespołu.

D. Cele osobiste

ClickUp nie jest tylko dla biznesu.

Możesz używać ClickUp również do tworzenia celów osobistych!

ClickUp umożliwia niestandardowe ustawienie

Uprawnienia

dla wszystkich celów i zadań. Możesz wybrać, kto może wyświetlać lub edytować Twoje cele, lub możesz zachować je jako całkowicie prywatne.

Notatka: Możesz nawet niestandardowe uprawnienia dla celów projektu. W ten sposób możesz niestandardowo określić, co niektórzy członkowie zespołu lub klienci mogą zrobić, jeśli chodzi o twoje cele.

E.

OKR

Czas na pytanie quizowe:

Co jest wspólnego między Spotify, Netflix i Amazon?

nie - nie chodzi o to, że wszystkie obniżają wydajność!

Wszystkie 3 firmy używają OKR!

Cel i kluczowe wyniki OKR to struktura ustawiania celów używana przez organizacje do ustalania i mierzenia celów dla swojej firmy i pracowników. Dzielą one każdy cel na zestaw kluczowych wyników, które pomogą ci osiągnąć ten cel.

Struktura OKR może wydawać się zniechęcająca, ale jest łatwa jak bułka z masłem.

Wszystko czego potrzebujesz to ClickUp.

Jednak w terminologii OKR Cele = Cele

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, sprawdź tę tabelę:

Dlatego też, kiedy ustawiasz Cele ClickUp, ustawiasz swoje Cele OKR

Ustawiając cele ClickUp, ustawiasz kluczowe wyniki

Poza tą zmianą nazwy, wszystko pozostaje bez zmian!

W ten sposób, jeśli chcesz postępować zgodnie z podejściem OKR, po prostu użyj kroków, które opisaliśmy w artykule Punkt celów Teams i będzie dobrze!

Notatka: OKR nie powinny być

mylone ze wskaźnikami KPI

(kluczowe wskaźniki wydajności).

OKR pomagają śledzić cele, podczas gdy wskaźniki wydajności mierzą powodzenie trwającego procesu.

Ale to jeszcze nie koniec!

Mistrzowie Scrum

i

Zwinni kierownicy projektów

otrzymują mnóstwo przydatnych wykresów do śledzenia postępów w realizacji celów, takich jak:

Wykresy spalania : podkreśla zadania projektu, które zespół zdalny zakończył do tej pory

Burndown charts Podkreśla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie

Podkreśla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie Wykresy prędkości : Określa wskaźnik ukończenia zadania przez zespół

Określa wskaźnik ukończenia zadania przez zespół Przepływ skumulowany : wizualizuje postęp projektu w danym okresie czasu

Ok, teraz jesteśmy do zrobienia.

Cele vs. Cele Podsumowanie

Zakończmy debatę na temat celów i zadań w tym miejscu.

Cele i zadania nie są zamiennymi terminami.

Cele są wynikiem, który chcesz osiągnąć, a zadania pomagają ci dowiedzieć się jak to osiągnąć.

Jednakże, aby odnieść sukces, potrzebujesz ich obu

Tworzenie inteligentnych celów i zadań dla firmy może dać zespołowi impuls, którego potrzebuje!

Pamiętaj jednak, że kiedy tworzysz cele i zadania, potrzebujesz również sposobu na ich śledzenie.

Pamiętaj jednak, że kiedy tworzysz cele i zadania, potrzebujesz również sposobu na ich śledzenie.

A ponieważ narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, mają mnóstwo funkcji do zarządzania celami biznesowymi i osobistymi, dlaczego nie wypróbować ich w praktyce? i wypróbować je za darmo już dziś!