10 celów SMART dla studentów (wskazówki i przykłady dotyczące wyznaczania celów)

Studia to ekscytujący czas i niesamowita okazja, a istnieje wiele aspektów życia studenckiego, na które warto czekać! Od zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń towarzyskich i kultury kampusu po staże, możliwości wolontariatu i projekty badawcze - świat jest twoją ostrygą. 😌👌

Ale wszystkie te rzeczy mogą również stać się nieco przytłaczające: plan zajęć, cele akademickie, życie na kampusie i oczywiście przyszła kariera, o której trzeba myśleć. Dlatego tak ważne jest ustawienie celów - nie byle jakich, ale takich, które pozwolą ci osiągnąć cel Cele SMART .

Badania wykazały, że wielu studentom nie udaje się osiągnąć swoich celów z powodu brak planu . Nie pozwól, aby Ci się to przytrafiło. Zacznij planować swoje cele w sposób SMART.

W tym poście przeprowadzimy szybki kurs na temat celów SMART i tego, jak je wykorzystać, aby jak najlepiej wykorzystać edukację w college'u, przygotować się na dzień ukończenia studiów i pomóc w przygotowaniu się do wymarzonej pracy!

Czym są cele SMART dla studentów?

To jasne dlaczego ustawiamy cele - aby doprowadzić nas do pożądanego rezultatu.

Jednak nie zawsze jest jasne, jak zacząć i jak tam dotrzeć.

W tym miejscu pojawiają się Cele SMART.

Używając Cele SMART nadaje celom w college'u oś czasu i konkretne cele, aby pomóc ci stworzyć realistyczny plan gry i mapę drogową do powodzenia . Jest to również skuteczne, ponieważ zmusza do ustawienia mierzalnych celów, które pomogą ci śledzić postępy.

A do zrobienia czego służy akronim SMART? Proszę bardzo:

Specyficzne

Nabierz nawyku stawiania sobie konkretnych celów na studiach i notuj, do czego dokładnie dążysz, kto jest za to odpowiedzialny, jakie elementy działania są potrzebne itp. Im bardziej szczegółowy jest twój cel, tym łatwiej będzie ci nad nim pracować.

Wymierny

Ustawienie wymiernych celów pomoże ci śledzić postępy i da ci wyobrażenie o tym, co należy zmienić w strategii lub tempie, abyś był na dobrej drodze do osiągnięcia celu.

Osiągalny

Zrozum, na czym obecnie stoisz w odniesieniu do swojego ogólnego celu i stwórz taki, który jest osiągalny, ale mimo to stanowi wyzwanie, ponieważ bez dobrego wyzwania nie ma rozwoju.

Relevant

Ustaw cele akademickie, które są istotne dla twojej kariery lub edukacji i upewnij się, że twój cel jest połączony z twoimi nadrzędnymi celami. W ten sposób każdy podjęty krok doprowadzi cię do celu i pomoże ci postępować we właściwym kierunku.

Terminowy

Każdy cel powinien mieć określony termin realizacji. Przypisanie terminu dla każdego celu może stworzyć poczucie pilności i pomóc ci w osiągnięciu celu skutecznie ustalać priorytety .

Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na stosowanie metody SMART w ustawianiu celów. Zacznij praktykować ją już teraz, aby podzielić swoje cele na możliwe do zarządzania kroki i osiągać je z mniejszym stresem.

Dlaczego ustawienie celów na studiach jest ważne?

Jako student, najprawdopodobniej żonglujesz różnymi częściami swojego życia w tym samym czasie. Wszystko, od wymagań wstępnych, przez pisanie prac, po przygotowanie się do wejścia na rynek pracy - to zdecydowanie dużo do zrobienia.

Właśnie dlatego ustawienie celów na studia jest niezbędne. A nauczenie się jak je osiągnąć jest jeszcze ważniejsze.

**Ustawienie celów na studiach to skuteczny sposób na stworzenie nadrzędnej wizji i konkretnych planów działania, aby wszystko się udało

Dodatkowo, cele pomogą ci skupić się na tym, czego chcesz i co jest dla ciebie ważne, a także uniknąć commitowania innych rzeczy, które nie służą tobie i twoim celom.

Tak więc, aby pomóc ci zacząć od właściwej stopy, możesz użyć narzędzia do zarządzania projektami z funkcją ustawiania i śledzenia celów, aby zarządzać swoją pracą szkolną, projektami i nie tylko oraz śledzić swoje cele - wszystko w jednym miejscu.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Jak osiągnąć cele akademickie (wskazówki i przykłady)

1. Skorzystaj z aplikacji do ustawiania celów i szablonów, aby śledzić swoje cele SMART

Nadszedł czas, aby zagłębić się w to, jak powinny wyglądać cele SMART.

Załóżmy, że twój profesor przydzielił ci 12-stronicową pracę naukową na dany temat z wieloma sekcjami do omówienia, a jej termin przypada na koniec drugiego semestru szkoły, który zwykle wynosi 15 tygodni w przypadku większości szkół wyższych.

A ponieważ napisanie dobrze napisanego raportu wymaga dużo czasu i wysiłku, będziesz musiał podzielić go na mniejsze części, aby pomóc ci skupić się na jednej sekcji na raz (i uniknąć poczucia przytłoczenia i... zwlekania). 👀

Przykład celów SMART

Oto przykład skutecznego celu SMART, który pomoże ci osiągnąć cel, jakim jest napisanie dobrze opracowanej pracy i zakończenie jej na czas:

Ukończę jeden_ rozdział każdego tygodnia przez 12 tygodni, a następnie poświęcę tydzień 13 i 14 na edycję_ mojej pracy, aby ukończyć moją pracę do tygodnia 15_ (lub wstaw termin).

Pro tip

Teraz, gdy masz już plan gry SMART, będziesz również potrzebować systemu śledzenia postępów.

Aby ci w tym pomóc, ClickUp oferuje darmowy szablon celów SMART aby pomóc Ci stworzyć uporządkowaną listę tygodniowych celów, dodać ważne szczegóły do każdego zadania, takie jak terminy i wiele więcej.

Skorzystaj z szablonu SMART Goals firmy ClickUp, aby zorganizować je w łatwy do zarządzania system, który będzie wsparciem w codziennym podejściu do ustawienia celów i ich realizacji

A ponieważ ClickUp jest całkowicie konfigurowalny, możesz skonfigurować platformę tak, aby pasowała do Twoich potrzeb i wspierała Twoje unikalne cele.

Stwórz swój własny Niestandardowy status aby nadać każdej scenie określoną nazwę i ułatwić sobie śledzenie postępów, dodaj Pola niestandardowe do personalizacji widoku i wiele więcej. Pobierz ten szablon

2. Stwórz zorganizowany harmonogram zajęć i pojawiaj się na zajęciach

Zarządzanie zarówno osobistym, jak i szkolnym planem zajęć może być dla większości studentów nie lada wyzwaniem. Jesteś odpowiedzialny za pojawianie się na zajęciach, wykonywanie pracy i nadążanie za wymaganiami życia jednocześnie. Może to prowadzić do wypalenia, jeśli nie masz zorganizowanego planu i harmonogramu!

Bądź na bieżąco ze swoim kalendarzem i pokonaj drogę przez szkołę, tworząc miesięczny harmonogram, który jasno pokazuje wszystkie zadania, projekty, sesje zajęć i wszystko inne, co znajduje się na twoim talerzu w danym miesiącu.

Przykład celów SMART

w każdym czwartym tygodniu miesiąca będę tworzyć miesięczny kalendarz, w którym przedstawię moje zajęcia, terminy i ważne działania na nadchodzący miesiąc

Pro tip

Użyj tego Free Szablon harmonogramu miesięcznego od ClickUp aby pomóc Ci stworzyć zorganizowany miesięczny harmonogram i przewidzieć nadchodzące zajęcia lub ważne działania, aby zapobiec przypadkowemu zapomnieniu o nich lub pojawieniu się na zajęciach nieprzygotowanym na pop quiz. 👀

Ten szablon harmonogramu miesięcznego ClickUp jest wyposażony w widoki i pola niestandardowe, które pomagają śledzić harmonogram na dany miesiąc Pobierz ten szablon

3. Nie rób notatek - rób skuteczne notatki na zajęciach

Robienie notatek podczas wykładów jest zawsze dobrym pomysłem, zwłaszcza gdy uczymy się czegoś nowego lub złożonego. Studenci muszą nauczyć się tworzyć funkcjonalne i zorganizowane notatki, aby usprawnić naukę i pomóc im zachować informacje.

Zapisuj kluczowe słowa, pomysły i nowe terminy podczas wykładów. Zwracaj też uwagę na to, kiedy profesor mówi coś powoli i wyraźnie - próbuje w ten sposób zasugerować, że jest to ważne Jeśli chodzi o zapamiętywanie informacji, pamiętaj, że częstotliwość ma znaczenie. Powinieneś przejrzeć notatki co najmniej 5-7 razy, aby lepiej je zapamiętać.

Mary Beth McCabe, DBA, profesor marketingu, Uniwersytet Point Loma Nazarene

Przykład celów SMART

będę robić notatki na każdych zajęciach i przeglądać je pod koniec każdego dnia szkolnego, aby pomóc mi zapamiętać informacje

Pro tip

Popraw swoje umiejętności robienia notatek, ucząc się skutecznych strategii, które najlepiej pasują do twojego stylu uczenia się i używając aplikacje do robienia notatek .

Szybko zanotuj notatki w Notatniku lub użyj aplikacji Dokumenty ClickUp funkcja tworzenia szczegółowych i pięknie zarysowanych notatek. Funkcje te doskonale nadają się do sporządzania notatek ze względu na ich bogaty format, który umożliwia zmianę czcionek, dodawanie kolorowych banerów w celu wyróżnienia ważnych notatek, dodawanie zagnieżdżonych stron w celu uporządkowania notatek i wiele więcej.

Można również skorzystać z Free Przewodnik po korzystaniu z dokumentów ClickUp zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z opcji stylizacji w celu tworzenia dobrze zorganizowanych i sformatowanych notatek.

Zrozumienie możliwości dokumentów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki temu przewodnikowi krok po kroku

Co najlepsze, ClickUp jest dostępny w aplikacji mobilnej - rób notatki gdziekolwiek jesteś i zapisuj nowe notatki bezpośrednio na smartfonie lub urządzeniu. (Po prostu poinformuj swoich profesorów, że robisz notatki - a nie bawisz się telefonem na zajęciach 😉) Pobierz ten szablon

4. Blokuj czas na naukę każdego dnia

Jako student, prawdopodobnie zawsze jesteś zajęty próbą pogodzenia obowiązków szkolnych i życia poza szkołą. To sprawia, że świetnym czas, aby dowiedzieć się, jak poprawić zarządzanie czasem ważną umiejętność miękką, którą będziesz musiał opanować w życiu!

Bonus:_ Szablony planów !

Przykład celów SMART

poświęcę i zablokuję trzy godziny dziennie na naukę i pracę w szkole

Pro tip

Lepiej zarządzaj swoim napiętym harmonogramem poprzez blokowanie czasu i śledzenie czasu spędzonego na zadaniach .

Zacznij blokować czas przeznaczony na naukę lub pracę nad zakończeniem zadań szkolnych, aby przydzielić nieprzerwany czas do zrobienia swojej pracy. Przydzielanie czasu pomoże ci skuteczniej ustalać priorytety i tworzyć zdrowe nawyki pracy, które pozostaną z tobą po latach spędzonych w szkole.

Możesz również użyć tego Szablon harmonogramu zajęć i studiowania czasu przez ClickUp aby dać ci ramy, od których możesz zacząć. Jest on dostępny do pobrania za darmo i zawiera dokument Start Here Doc, który poprowadzi Cię podczas tworzenia planu zajęć i kalendarza czasu nauki.

Wypróbuj ten stworzony przez ClickUp szablon Class Schedule and Time Study Template i śledź wszystko w jednym miejscu za pomocą jednego kliknięcia Pobierz ten szablon

5. Utrzymanie odpowiedzialności i wysokiego GPA

Wysoki GPA wskazuje, że otrzymujesz dobre oceny i osiągasz dobre wyniki w nauce.

Uczniowie szkół wyższych i średnich muszą utrzymywać wysoki GPA, aby wykazać się kompetencjami w szkole i pomóc w zdobywaniu akademickich wyróżnień i stypendiów. Co więcej, czyni cię to bardziej konkurencyjnym na rynku pracy i zwiększa twoje szanse na dostanie się do szkoły wyższej.

Przykład celów SMART

zwiększę moją średnią ocen z 3,0 do 3,5 do końca semestru

Pro tip

Osiągaj wysokie wyniki w nauce i utrzymuj dobre oceny, dbając o organizację pracy w szkole. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest ustawienie system zarządzania zadaniami aby pomóc ci łatwo zobaczyć, co jest na lista rzeczy do zrobienia i kiedy należy je wykonać, aby nigdy nie przegapić terminu, który może mieć wpływ na oceny!

Możesz również użyć tego Szablon przydziału klas przez ClickUp aby pomóc Ci zachować bieżące i przyszłe zadania z przodu i na środku oraz wszystkie notatki w jednym miejscu.

Uczniowie lub nauczyciele mogą korzystać z tego szablonu zadań klasowych, aby śledzić wszystko i monitorować priorytetowe zadania Pobierz ten szablon

6. Współpraca z kolegami z klasy i profesorami

Jak być może już wiesz, szkoła to nie tylko indywidualna praca. Musisz także nauczyć się współpracować z innymi - to kolejna umiejętność miękka, nad którą musisz popracować, aby przygotować się do przyszłej pracy.

Studenci muszą odkrywać możliwości współpracy, dołączać do organizacji studenckich i współpracować ze swoimi kolegami i profesorami, aby poszerzać swoją wiedzę i uczyć się od innych.

Przykład celów SMART

zaangażuję się w życie kampusu i dołączę do grupy studenckiej podczas mojego pierwszego semestru

Pro tip

Aby współpraca była jak najbardziej płynna, używaj narzędzi do zarządzania projektami z funkcjami współpracy, takimi jak Tablice i Dokumenty. Tablice ClickUp umożliwiają jednoczesną pracę z kolegami z klasy i profesorami w tym samym miejscu, ułatwiając zrobienie projektów grupowych, zwłaszcza podczas współpracy zdalnej.

Wykrywanie współpracy umożliwia zespołom jednoczesną pracę i edycję w ClickUp Whiteboards

Wypróbuj i skorzystaj z Free Szablon Wprowadzenie do Tablic autorstwa ClickUp aby pomóc Ci zacząć! Pobierz ten szablon

7. Ćwicz umiejętności miękkie i twarde

Umiejętności miękkie odnoszą się do cech interpersonalnych, takich jak komunikacja , rozwiązywanie problemów, przywództwo, praca zespołowa i elastyczność.

Umiejętności twarde, z drugiej strony, są wysoce specyficznymi umiejętnościami związanymi z konkretną pracą lub branżą, takimi jak programowanie komputerowe lub księgowość.

Dlaczego więc ważne jest, aby pracować nad tymi umiejętnościami?

Ważne jest, aby pracować zarówno nad umiejętnościami miękkimi, jak i twardymi, ponieważ są one niezbędne do powodzenia w karierze. Umiejętności miękkie są niezbędne do interakcji z innymi i tworzenia relacji, podczas gdy umiejętności twarde zapewniają wiedzę i biegłość w określonym obszarze.

Razem mogą być potężnymi narzędziami, które pomogą ci osiągnąć swój cel krótko- i długoterminowych celów .

Przykład celów SMART

do 14 lutego zapiszę się na 12-tygodniowe warsztaty kreatywnego pisania online na Coursera, aby poprawić swoje umiejętności pisarskie

Pro tip

Udokumentuj swój cel, upewnij się, że sprawdziłeś termin rejestracji i skorzystaj z Szablon planu rozwoju osobistego od ClickUp aby śledzić swoje plany rozwoju osobistego, działania związane z kursami, terminy i wiele więcej.

Skorzystaj z tego szablonu, aby sporządzić listę i zwizualizować swój plan rozwoju Pobierz ten szablon

8. Poprawa umiejętności zarządzania budżetem

Jako młody dorosły ważne jest, aby nauczyć się skutecznie zarządzać swoimi finansami, aby uzyskać kontrolę nad swoją finansową przyszłością.

Wiedza na temat budżetowania, oszczędzania pieniędzy i planowania na przyszłość może pomóc w osiągnięciu niezależności finansowej. Dostępnych jest kilka narzędzi do zrobienia tego, takich jak tworzenie budżetu, ustawienie kont oszczędnościowych i śledzenie wydatków.

Przykład celów SMART

podzielę moje wydatki na kategorie i stworzę plan budżetowy na każdy miesiąc

Pro tip

Wizualizuj swoje wydatki i planuj swój tygodniowy lub miesięczny budżet za pomocą aplikacji Szablon budżetu osobistego ClickUp

Użyj tego szablonu, aby zwizualizować swoje wydatki i zaplanować swój przyszły budżet

Ten konfigurowalny szablon budżetu jest zakończony instrukcjami krok po kroku, jak zoptymalizować swój budżet za pomocą łatwych w użyciu Pól Formuły, które pomogą Ci utrzymać kontrolę nad swoimi finansami. Pobierz ten szablon

9. Rozpocznij planowanie celów zawodowych

Niezależnie od wybranej branży, stworzenie planu kariery pomoże ci zobaczyć swoją pożądaną przyszłość i wszelkie potencjalne blokady oraz określić, jakie kroki musisz podjąć. Możesz zacząć od określenia, jakie pole Cię odsetki, aby uzyskać ogólne wyobrażenie o tym, jak może wyglądać Twoja potencjalna ścieżka kariery.

Po ustaleniu, która branża lub pole cię interesuje, do zrobienia badań w celu określenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do odniesienia powodzenia. Może to obejmować zapoznanie się z aktualnymi trendami, uzyskanie certyfikatów lub udział w specjalistycznych zajęciach.

Przykład celów SMART

do piątku zbadam karierę w informatyce, a do następnej niedzieli stworzę ścieżkę kariery, która pomoże mi zwizualizować mój pięcioletni plan

Pro tip

Możesz użyć narzędzia Szablon ścieżki kariery ClickUp do tworzenia planów i ścieżek kariery, które płynnie integrują osobiste aspiracje zawodowe z celami organizacyjnymi - jednocześnie pokazując możliwości rozwoju i uczenia się pracowników.

Mapa wymarzonej ścieżki kariery w ClickUp Whiteboards Pobierz ten szablon

10. Zapisz się na wolontariat lub staż

Wolontariat i staże to świetne sposoby na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, nawiązanie kontaktów z profesjonalistami z branży i zbadanie potencjalnych ścieżek kariery.

Nie tylko pomoże ci to stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, ale także może być świetną okazją do zapoznania się z kulturą pracy w różnych branżach.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu i staży, możesz pewnie stawiać kolejne kroki w swojej karierze.

Twoje uczelniane centrum kariery prawdopodobnie organizuje kilka wydarzeń, warsztatów i targów kariery i staży, aby połączyć pracodawców ze studentami takimi jak ty Spotkania i rozmowy z rekruterami to świetny sposób, aby zostać zauważonym przed złożeniem aplikacji Sprawdź w szkolnym centrum informacje o nadchodzących wydarzeniach i możliwościach zaangażowania się!

Michael Turner, M.Ed., Associate Director, Career Communities, uniwersytet Miami_

Przykład celów SMART

wybiorę trzy najlepsze programy stażowe, a następnie umówię się na nieformalną rozmowę z każdym z nich przed końcem pierwszego semestru, aby dowiedzieć się więcej o ich wymaganiach

Pro tip

Rozpocznij swoją karierę i śledź swoje podania o staż i pracę, korzystając z aplikacji Szablon do szukania pracy przez ClickUp . Zarządzaj swoimi aplikacjami, dodawaj notatki i terminy, aby mieć pewność, że nie przegapisz terminu, i wiele więcej.

Wyświetlanie podań o pracę i absolwentów w widoku Tablicy ClickUp Pobierz ten szablon szablon bonusowy:_ *Szablon celów rocznych ClickUp*

Sposób SMART na ustawienie i osiągnięcie celów akademickich

Studia to ekscytująca podróż pełna nieskończonych możliwości.

Aby jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie edukacyjne, powinieneś zacząć ustawiać cele akademickie w sposób SMART. Nie musisz czekać do nowego roku, aby wyznaczyć nowe cele, możesz je stworzyć w dowolnym momencie!

Ustawienie celów SMART i korzystanie z intuicyjnego narzędzie do śledzenia celów takie jak ClickUp może pomóc ci podzielić twoje cele związane ze studiami, karierą i życiem osobistym na mniejsze i osiągalne kroki - pozwalając ci skupić się na jednej rzeczy na raz, jednocześnie pracując nad szerszą perspektywą.

Możesz również skorzystać z darmowych zasobów, takich jak szablony do ustawienia celów aby pomóc ci szybciej rozpocząć realizację celów akademickich i stać się bardziej wydajnym studentem ogólnie.

Pamiętaj więc, aby brać jeden dzień na raz, cieszyć się jazdą i pielęgnować każdą chwilę. Baw się dobrze, angażuj się, nawiązuj kontakty, bądź zorganizowany i jak najlepiej wykorzystaj swoją karierę na studiach!

