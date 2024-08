10 darmowych szablonów do planowania życia osobistego

Istnieją dwa rodzaje ludzi: ci, którzy lubią płynąć z prądem i ci, którzy wolą mieć plan.

Do której kategorii należysz? ⚖️

Jeśli należysz do tej drugiej, pokochasz to, czym jest plan na życie szablon może dla ciebie zrobić. A jeśli to pierwsze, to planowanie życia szablon może po prostu zmienić twoje zdanie - i twoje życie.

Szablon do planowania życia osobistego nadaje kierunek i motywację, pomaga ustalić priorytety i mówi ci, na czym powinieneś się skupić w danym momencie, gdy zmierzasz w kierunku swojego idealnego życia. 🙌

Brzmi dobrze?

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób szablon planowania życia pomaga osiągnąć cele, nadać życiu większy sens, cel i radość oraz po prostu zrobić więcej. 🤩

Czym jest szablon planowania życia?

Szablon do planowania życia pomaga wyznaczyć cele życiowe (lub krótkoterminowe), zaplanować kroki działania, a następnie ocenić, jak radzisz sobie z tym planem.

Użyj tego rodzaju szablonu, aby osiągnąć cele zawodowe , wprowadzać zmiany w życiu osobistym lub utrzymywać równowagę w różnych obszarach swojego życia.

Możesz również zastosować go do dowolnego przedziału czasowego.

Na przykład, być może masz długoterminowy, 10-letni plan na swoje wymarzone życie, które obejmuje udaną karierę, szczęśliwą rodzinę i idealny dom.

A może masz cel krótkoterminowy, taki jak oszczędzanie na zakup domu lub poprawa zdrowia i samopoczucia w ciągu następnego roku. Być może chcesz przenieść lokal lub poprawić sprzedaż w swojej firmie w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Łatwe przeglądanie i śledzenie szacunkowych czasów w zadaniach ClickUp w celu lepszego zarządzania zasobami

A może po prostu potrzebujesz zarządzanie zadaniami lub narzędzie do zarządzania czasem aby pomóc Ci być bardziej produktywnym każdego dnia. Niezależnie od Twoich aspiracji, planowanie celów pomaga Ci podejmować lepsze decyzje na każdym kroku, gdy porównujesz swoje wybory z celami.

I z jasną wizją, na której można się skupić, samodyscyplina przychodzi bardziej naturalnie. Zasadniczo szablon planowania życia to łatwe zarządzanie projektami w życiu. 🙌

Co składa się na dobry szablon do planowania życia?

Niezależnie od tego, czy jest to plan życia, czy plan dnia, szablon do planowania życia osobistego pozwala przejść od punktu początkowego - właśnie teraz - do celu. ✨

Aby zrobić to skutecznie, szablon planowania życia powinien ci pomóc:

Wyznacz cele SMART zgodnie ze swoimi podstawowymi wartościami - cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (tj. z określonym terminem)

Ustal mapę drogową do naśladowania, z wyraźnymi kamieniami milowymi do osiągnięcia i mniejszymi zadaniami do wykonania po drodze

Zidentyfikuj wszelkie zasoby, których możesz potrzebować - na przykład pieniądze, umiejętności lub pomocnych ludzi - aby mieć do nich dostęp, gdy będziesz ich potrzebować

Skuteczniezarządzaj swoimi zadaniami każdego dnia zgodnie ze swoimi najwyższymi priorytetami

Proaktywne przewidywanie przeszkód - czy to fizycznych, czy w postaci ograniczających przekonań - istwórz plan aby je pokonać

Śledź swoje postępy w stosunku do planu działania w miarę zbliżania się do swoich celów

Śledź swoje cele aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatycznie uzyskaj szczegółowy wgląd w swoje postępy

10 szablonów planowania życia do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, w jaki sposób szablon planowania życia pomaga wyznaczać cele i je osiągać, z przyjemnością odkryjesz, że istnieje wiele różnych rodzajów bezpłatnych szablonów planowania życia dostępnych online. Więc nawet jeśli twój budżet jest ograniczony, ceny nie będą stanowić problemu.

Aby pomóc ci zdecydować, który z nich będzie dla ciebie najlepszy, weź pod uwagę swój cel i ramy czasowe, w których pracujesz. Czy dążysz do osiągnięcia długoterminowego celu, takiego jak stworzenie życia zgodnego z twoją tablicą wizji?

A może potrzebujesz planu rocznego? szablon do wykorzystania jako biznesplan lub przyspieszyć swój rozwój osobisty. A może chcesz przejść do bardziej mikro i zarządzać swoją codzienną produktywnością lub planem życia. 🛠️

Bez względu na to, jakie są Twoje potrzeby w zakresie wyznaczania celów, mamy dla Ciebie darmowy szablon planowania życia. Przyjrzyjmy się kilku opcjom.

1. Szablon planu życia ClickUp

Szablon planu życia ClickUp

Szablon Szablon planu życia ClickUp jest przeznaczony dla osób z dużymi aspiracjami. Możesz po prostu nazwać ten osobisty projekt "Mój plan życia" 🤩

Proces rozpoczyna się od zidentyfikowania swojej wizji życia i wartości. Dostosowanie tych dwóch elementów pomaga zachować motywację i zapewnia, że dążysz do osiągnięcia właściwych dla siebie celów.

Następnie podziel swój plan na konkretne cele SMART, dokonaj samooceny, aby zobaczyć, gdzie jesteś teraz w stosunku do tych celów i ustal swoje priorytety.

Ten darmowy szablon planowania życia pozwala również określić obszar życia dla każdego celu - na przykład relacje, dobre samopoczucie lub zdrowie psychiczne - oraz zidentyfikować partnera odpowiedzialnego za pomoc w utrzymaniu motywacji i na dobrej drodze.

Po skonfigurowaniu wszystkiego, możesz śledzić swoje postępy za pomocą kolorowych znaczników statusu, które informują, czy zadanie jest ukończone, w trakcie realizacji, czy nadal do zrobienia.

W zależności od preferencji, możesz przeglądać swój plan w widoku listy lub Life Board. Pobierz ten szablon

2. ClickUp Darmowy szablon planowania końca życia

ClickUp Darmowy szablon planowania na koniec życia

Nikt nie lubi myśleć o zakończeniu swojego życia, ale prawda jest taka, że śmierć i (oczywiście) podatki są nieuniknione. Zamiast zostawiać swoje życie w chaosie i zmuszać swoich bliskich do sprzątania po tobie, podczas gdy oni wciąż są w żałobie, zorganizuj się z szablonem ClickUp Darmowy szablon planowania na koniec życia . Nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć tego rodzaju planowanie.

Uporządkuj podobne zadania w kategorie, na przykład Dokumenty medyczne, Sprawy finansowe/prawne, Informacje o spadku lub Sprawy pogrzebowe. Każde zadanie może zawierać listę podzadań, załączać dokumenty i określać inne zasoby, których mogą potrzebować Twoi bliscy. 📚

Podczas pracy nad konfiguracją wszystkiego, możesz łatwo sprawdzić, czy zadanie jest nadal do wykonania, w toku, wymaga zmiany lub zatwierdzenia za pomocą ikon statusu. Pobierz ten szablon

3. Szablon dziennego planera ClickUp

ClickUp Daily Planner Template

Jeśli jesteś fanem aplikacje do codziennego planowania pokochasz ten darmowy szablon do planowania życia.

Wyprzedź swój dzień, zredukuj poziom stresu i zwiększ swoją produktywność dzięki aplikacji ClickUp Daily Planner Template .

Zacznij od wypisania swoich celów na dany dzień, a następnie podziel je na mniejsze zadania, jeśli to konieczne. Następnie zorganizuj te zadania w kategorie, takie jak Praca lub Osobiste i zaproś innych do współpracy nad nimi.

Ustal priorytety zadań, aby wiedzieć, co należy zrobić w pierwszej kolejności, a następnie przydziel każdemu zadaniu przedział czasowy w ciągu dnia. Pamiętaj, aby realistycznie szacować czas i pozostawić pewien bufor czasowy - sprawy często trwają dłużej niż oczekiwano, a nieoczekiwane zadania czasami kolidują z Twoimi planami. 👀

Następnie, podczas pracy nad zadaniami, śledź postępy, oznaczając je jako otwarte lub ukończone. Pomaga to dać ci poczucie osiągnięcia i tworzy dynamikę, która pozwala ci iść naprzód. Pod koniec dnia przejrzyj swój plan i zdecyduj, jakie poprawki musisz wprowadzić do swojego procesu na następny dzień. Pobierz ten szablon

4. Szablon dziennego planu działania ClickUp

Szablon codziennego planu działania ClickUp

Zaprojektowany, aby pomóc Ci współpracować z zespołem podczas planowania wydarzeń i programów, szablon Szablon codziennego planu działania ClickUp sprawdza się również jako szablon do planowania życia. Dzieli on większe cele na codzienne kroki, które należy wykonać, aby upewnić się, że dotrzymasz wyznaczonych terminów.

Kategoryzuj każde zadanie według typu - na przykład, czy jest to cel, czy krok działania w kierunku celu - i poziomu złożoności, a następnie mierz postępy dla tego zadania na pasku postępu celu. Ikony stanu identyfikują zadania, które nadal znajdują się na liście zadań do wykonania oraz te, które są w toku lub zostały ukończone. Na pierwszy rzut oka widać, które elementy są wykonane, które mają być wykonane tego dnia, a które są zaległe.

Następnie cofnij się i spójrz na całą oś czasu, aby śledzić swoje postępy w dążeniu do osobistego celu. ✨ Pobierz ten szablon

5. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Nic dziwnego, że Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje osobiste cele. Organizuje on postępy w osiąganiu celów skoncentrowanych na sobie, takich jak poprawa relacji lub dbanie o siebie. Pomaga również w realizacji ambicji związanych z pracą, takich jak nauka przydatnych nowych umiejętności lub nawet drugiego języka.

Ten darmowy szablon planowania życia pomoże ci zidentyfikować twoje cele i dokładnie ocenić, na jakim etapie ich realizacji się znajdujesz. Następnie przygotuj przewodnik krok po kroku, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz.

Skorzystaj z tego szablonu, aby ustawić zadania na kwartał i zablokować je w kalendarzu, a także zaplanować wszelkie zasoby, których możesz potrzebować - takie jak podręczniki, samouczki online lub coaching indywidualny. Zachęca również do rozważenia wszelkich przeszkód, które możesz napotkać i zidentyfikowania partnera, który będzie Cię wspierał w tym procesie.

Śledź swoje postępy i zapisuj wszelkie uświadomienia, które pojawiają się w trakcie pracy nad zadaniami. I oczywiście nie zapomnij potwierdzać i świętować swoich zwycięstw i osiągnięć po drodze, podkreślając je na bieżąco! 🙌 Pobierz ten szablon

6. Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Próbujesz zmienić stary nawyk, który ci nie służy lub wprowadzić nowy, zdrowy nawyk, który pomoże ci iść naprzód w życiu? Jeśli tak, to Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp jest dla Ciebie.

Jak zawsze, zaczniesz od określenia tego, co chcesz osiągnąć, np. więcej ćwiczyć lub uczyć się do zbliżającego się egzaminu. Następnie stwórz swoje zadania: Dokładnie określ, co musisz zrobić, aby osiągnąć swój cel i ustal harmonogram jego realizacji.

Na przykład, możesz zdecydować się na spacer w porze lunchu w poniedziałki, środy i piątki lub uczyć się przez 30 minut po obiedzie w każdy dzień tygodnia. ⏲️

Sprawdzaj swoje zadania w miarę ich wykonywania, aby śledzić swoje postępy na pasku postępu miesiąca. Oceniaj również swoje postępy co tydzień i wprowadzaj poprawki do swoich planów tygodniowych celów w razie potrzeby. Uzyskaj dostęp do tego szablonu poniżej lub sprawdź nasze inne szablony śledzenia nawyków ! Pobierz ten szablon

7. Szablon produktywności osobistej ClickUp

Szablon osobistej produktywności ClickUp

Szablon Szablon osobistej produktywności ClickUp można wykorzystać do osiągnięcia osobistych celów, jak również do poprawy produktywności. Być może chcesz jeść zdrowiej lub jesteś freelancerem, który chce dostarczać więcej pracy klientom każdego dnia.

Ten prosty, darmowy szablon planowania życia pomoże ci zdecydować o celach, ustalić priorytety, rozplanować zadania i oznaczyć wszelkie zależności, które mogą spowolnić pracę.

Na przykład, jeśli starasz się lepiej odżywiać, możesz poświęcić 30 minut w każdą sobotę rano - przed zrobieniem cotygodniowych zakupów spożywczych - z planerem posiłków do wydrukowania, aby zaplanować posiłki na następny tydzień, aby mieć pod ręką potrzebne składniki. Następnie można śledzić, czy każdego dnia udało się zaplanować posiłek, kupić składniki i przygotować zdrowy posiłek.

A jeśli jesteś freelancerem, możesz zaplanować odłożenie czasu na ustalenie priorytetów zadań, a następnie utworzenie harmonogramu arkusza roboczego, który pomoże ci pracować nad nimi we właściwej kolejności. Następnie zbierz swoje zasoby, odłóż na bok rozpraszacze, takie jak media społecznościowe, i monitoruj swoje postępy. 👀 Pobierz ten szablon

8. Szablon raportu produktywności osobistej ClickUp

Szablon raportu produktywności osobistej ClickUp

Zaprojektowany w celu poprawy wydajności zespołu poprzez pomiar produktywności każdego z jego członków, szablon Szablon raportu produktywności osobistej ClickUp działa również w przypadku własnych celów związanych z produktywnością.

Rejestruj każde zadanie i kategoryzuj je zgodnie z typem zadania, na przykład, czy jest to praca głęboka, czas coworkingu, zadanie cykliczne czy czas przerwy. Następnie śledź czas realizacji i postęp w realizacji tego zadania przy użyciu pól stanu.

Wybierz widok kalendarza lub widok listy, aby zobaczyć wszystkie zadania na pierwszy rzut oka, aby nie przegapić żadnego rytmu. Pobierz ten szablon

9. Szablon ClickUp Getting Things Done Framework

Szablon ramowy ClickUp Getting Things Done

Jeśli prowadzisz swoje życie z Aplikacje z listą rzeczy do zrobienia a następnie Szablon ClickUp Getting Things Done Framework jest dla Ciebie.

Zorganizuj się, zapisując wszystkie swoje zadania, spotkania i przypadkowe myśli w tym szablonie do planowania życia osobistego. Kategoryzuj wszystko według własnego uznania. Możesz utworzyć kategorie dla pomysłów, pozycji kalendarza, projektów długoterminowych lub rzeczy, które należy wykonać natychmiast.

Możesz także określić, czy dany pomysł jest możliwy do zrealizowania, czy tylko do wykorzystania, a jeśli jest możliwy do zrealizowania, oszacuj, ile wysiłku wymaga dane zadanie. Następnie wymień wszelkie zależności dla tego zadania i adresy URL, do których możesz chcieć się odnieść podczas jego wykonywania.

Przydatne pola statusu obejmują opcje Someday/Maybe i Trash, a także zwykłe pola To Do, In Progress i Complete, dzięki czemu nigdy nie stracisz pomysłu - chyba że chcesz. 💡 Pobierz ten szablon

10. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Szablon Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp pomaga ci być na bieżąco ze wszystkimi zadaniami, wspierając cię w robieniu więcej każdego dnia, co również przyczynia się do twojego długoterminowego sukcesu. Zmniejsza przytłoczenie i pomaga skupić się na tym, co ważne - nie wspominając o satysfakcjonującym poczuciu spełnienia, które pojawia się po odhaczeniu ukończonych pozycji. 🤩

Zacznij od burzy mózgów wszystkich zadań, które musisz wykonać, pamiętając, że być może będziesz musiał podzielić niektóre z nich na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania fragmenty. Następnie podziel je na kategorie i nadaj im priorytety. Oszacuj, ile czasu powinno zająć każde z nich i wyznacz termin jego wykonania.

Natychmiast zobaczysz, od czego zacząć i będziesz mógł śledzić swoje postępy, zaznaczając elementy na bieżąco. Możesz także skonfigurować powiadomienia o zbliżających się terminach i łatwo współpracować z innymi, zapraszając ich do dołączenia do Twojego obszaru roboczego. Pobierz ten szablon

Zarządzaj życiem lepiej dzięki darmowym szablonom planowania życia

Samo przebrnięcie przez codzienną listę zadań może wydawać się uciążliwe, nie mówiąc już o osiąganiu długoterminowych celów. Na szczęście jest na to sposób. 👋

Korzystanie z szablonu planowania życia osobistego pomaga w przemyśleniu długoterminowych celów, a także projektów krótkoterminowych, a następnie zaplanowaniu i ustaleniu priorytetów zadań oraz utrzymaniu koncentracji podczas ich realizacji.

Aby znaleźć odpowiedni szablon dla swoich potrzeb, nie szukaj dalej niż ClickUp . Nasza szeroka gama szablonów pomaga osiągać cele osobiste i biznesowe - a także robić wszystko, czego potrzebujesz. To punkt kompleksowej obsługi, który zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia najlepszego życia. ✨