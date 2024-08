10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Motion z kalendarzami AI w 2024 roku

Wyobraź sobie świat, w którym Twój kalendarz ewoluuje wraz z Tobą, bez wysiłku dostosowując się do nieoczekiwanych wydarzeń i zachowując swoje priorytety w nienaruszonym stanie. 😊

Na szczęście czasy żonglowania zadaniami i ręcznego przestawiania napiętego harmonogramu już dawno minęły. Wkroczyliśmy w przyszłość dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Motion, które przewidują i dostosowują się do zmian i nieprzewidzianych zdarzeń - zwłaszcza podczas planowania spotkań lub dodawania zadań w podróży.

Chociaż Motion oferuje znakomite opcje planowania, może nie być dla każdego. Zawsze mądrze jest przetestować inne zarządzanie spotkaniami i Aplikacje kalendarza AI dlatego przygotowaliśmy listę 10 alternatyw Motion, które mogą Cię zainteresować.

Co to jest Motion AI? Aplikacja Motion to przede wszystkim wszechstronna aplikacja do tworzenia harmonogramów, która łączy zadania służbowe i osobiste oraz wszystkie kalendarze

zarządzanie zadaniami i planowanie spotkań. Motion wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do automatyzacji procesów planowania, przyjmując kreatywne podejście do dobrze znanej koncepcji "kalendarza wszystko w jednym". 🗓️

przez Ruch Najnowocześniejsza technologia sztucznej inteligencji Motion zapewnia użytkownikom następujące możliwości:

Płynna priorytetyzacja i automatyczne planowanie: Sztuczna inteligencja Motion nadaje priorytety najważniejszym zadaniom i wydarzeniom, a następnie integruje je z harmonogramemKalendarz Motion bez konieczności ręcznego wprowadzania danych Dynamiczna adaptacja kalendarza: W odpowiedzi na nieprzewidziane zadania lub wydarzenia, Motion inteligentnie reorganizuje kalendarz, eliminując potrzebę ręcznej interwencji. Eliminuje to konieczność ręcznego przenoszenia zadań idostosowań kalendarza ### Czego należy szukać w alternatywie dla Motion?

Podczas poszukiwania alternatywy dla Motion należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe aspekty:

Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji : Poszukaj alternatywy z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji do planowania zadań i automatyzacjizarządzanie złożonymi harmonogramami projektów we wszystkich kalendarzach

: Poszukaj alternatywy z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji do planowania zadań i automatyzacjizarządzanie złożonymi harmonogramami projektów we wszystkich kalendarzach Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami : Upewnij się, że alternatywa oferuje solidne narzędzia do śledzenia zadań,prowadzenie kampanii marketingowychnarzędzia zwiększające produktywność i monitorowanie projektów

: Upewnij się, że alternatywa oferuje solidne narzędzia do śledzenia zadań,prowadzenie kampanii marketingowychnarzędzia zwiększające produktywność i monitorowanie projektów Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierz alternatywy z intuicyjnym i łatwym w nawigacji interfejsem użytkownika

: Wybierz alternatywy z intuicyjnym i łatwym w nawigacji interfejsem użytkownika Integracja i mobilność : Poszukaj opcji, które integrują się z preferowanymi narzędziami i oferują mobilną dostępność do planowania w podróży

: Poszukaj opcji, które integrują się z preferowanymi narzędziami i oferują mobilną dostępność do planowania w podróży Bezpieczeństwo i prywatność: Priorytetem są aplikacje z silnymi środkami bezpieczeństwa danych i przejrzystą polityką prywatności

10 najlepszych alternatyw i konkurentów Motion

Pożegnaj się z kłopotami związanymi z ręcznym planowaniem i powitaj płynną automatyzację, przyjazne dla użytkownika interfejsy i nieograniczoną wydajność.

Te 10 alternatyw Motion to nie tylko narzędzia; to przepustka do bardziej zorganizowanego i produktywnego jutra. ✌️

1. ClickUp AI - Dobry do zarządzania projektami opartymi na sztucznej inteligencji

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku kalendarza, aby zespoły były zsynchronizowane

Wprowadzenie ClickUp clickUp to najlepsza platforma do zarządzania zadaniami, która łączy w sobie automatyzację, sztuczną inteligencję (AI) i scentralizowany pulpit nawigacyjny, aby zwiększyć produktywność i wspierać płynną współpracę. Natywny asystent AI platformy, ClickUp AI stał się rozwiązaniem dla profesjonalistów poszukujących wydajności w pracy.

Kontroluj swoje harmonogramy dzięki Widok kalendarza . Korzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania, aby tworzyć kompleksowe plany dzienne, tygodniowe i miesięczne. Wyświetlaj przydzielone zadania w czasie rzeczywistym i korzystaj z tagów priorytetów oraz kodowania kolorami, aby być na bieżąco ze swoimi zobowiązaniami.

Skup się na konkretnych harmonogramach za pomocą wygodnych filtrów kalendarza. ClickUp oferuje kilka gotowych szablonów organizerów, które pomogą Ci zacząć, takich jak:

Odkryj nowe perspektywy swojego harmonogramu dzięki 15+ widoków ClickUp do wizualizacji i śledzenia projektów. Możesz sprawdzić widoki List, Board, Timeline, Workload i Gantt Chart, aby pracować nad terminami i ograniczonymi zasobami.

Możesz zidentyfikować rutynowe lub powtarzalne zadania (takie jak wysyłanie powiadomień i aktualizowanie statusów) w swoim harmonogramie i skonfigurować Automatyzacje ClickUp aby działały w tle i zwalniały Twój czas!

Jeśli mówimy o oszczędzaniu czasu, ClickUp Brain ma Twoje wsparcie! Ten niezawodny asystent pracy ma dziesiątki podpowiedzi specyficznych dla danej roli, aby automatycznie generować elementy, takie jak harmonogramy projektów, briefy projektowe i agendy spotkań. Możesz go nawet używać do planowania wydarzeń, burzy mózgów i podsumowywania notatek!

Podsumowuj notatki ze spotkań, wyszukuj konkretne informacje i automatyzuj ręczne zadania dzięki ClickUp Brain

Najlepsze funkcje ClickUp

Intuicyjny widok kalendarza ułatwiający planowanie zadań i zarządzanie terminami

ponad 15 widoków ClickUp zapewniających widoczność zadań pod wieloma kątami (iWidok czatu do komunikacji zespołowej)

Niestandardowe automatyzacje eliminujące powtarzalne zadania i oszczędzające czas

Natywny asystent AI zwiększający produktywność pracy

Płynne zarządzanie zadaniami i współpraca

Gotowe szablony do tworzenia harmonogramów

Integracje z ponad 1000 narzędzi pracy (takich jakDysk Google,Everhourorazkalendarze zewnętrzne)

Dostępność aplikacji mobilnej dla produktywności w podróży

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania tworzy krzywą uczenia się

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Porównaj ClickUp vs Motion !

2. Reclaim AI - dobre do blokowania czasu i planowania zadań

Via: Odzyskaj AI Reclaim AI jest innowacyjną firmą narzędzie produktywności które pomaga Tobie i Twojemu zespołowi zoptymalizować napięty harmonogram. Dzięki integracji z kalendarzem i analizie nawyków, Reclaim AI sugeruje i automatyzuje korekty harmonogramu, aby zapewnić lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym i zwiększyć produktywność.

Dzięki Reclaim AI możesz ustawić swoje preferencje dostępności, zdefiniować czas skupienia i ustalić bufory spotkań. Algorytm oparty na sztucznej inteligencji działa za kulisami, aby automatycznie dostosowywać harmonogram, blokować czas na głęboką pracę i strategicznie rozmieszczać spotkania, aby zminimalizować ich liczbę przełączanie kontekstu i zmaksymalizować wydajność. 📈

Jedną z wyróżniających się cech Reclaim AI jest jego zdolność do adaptacji do zmian w dostępności i priorytetach. Jeśli pojawi się coś nieoczekiwanego lub będziesz musiał zmienić harmonogram, Reclaim AI odpowiednio dostosuje Twój kalendarz, biorąc pod uwagę Twoje wcześniej zdefiniowane preferencje i zobowiązania.

Najlepsze cechy Reclaim AI

Inteligentne dostosowanie harmonogramu dla lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym i produktywności

Konfigurowalne preferencje dostępności i ustawienia czasu skupienia

Adaptacyjna zmiana harmonogramu w celu uwzględnienia zmian w dostępności i zobowiązaniach

Wnikliwa analiza i raportowanie w celu śledzenia czasu i optymalizacji czasu blokowego

Ograniczenia Reclaim AI

Zależność od integracji kalendarza może mieć wpływ na dokładność i skuteczność

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu z niektórymi opcjami aplikacji zwiększających produktywność na tej liście

Ceny Reclaim AI

Darmowa na zawsze

Starter : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: 18 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Reclaim AI

G2: 4.8/5 (40+ recenzji)

Check out these Reclaim AI alternatives !

3. Basecamp - dobry do współpracy

Via: Basecamp Basecamp to profesjonalna platforma do zarządzania projektami, która łączy w sobie potężne funkcje z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Zawiera kompleksowe narzędzia do współpracy, organizowania zadań i usprawniania przepływu pracy.

Scentralizowane centrum komunikacji pozwala członkom zespołu udostępniać wiadomości, pliki i aktualizacje w jednym miejscu, promując jasną i przejrzystą komunikację zorganizowaną komunikację . Solidne funkcje zarządzania zadaniami, w tym listy rzeczy do zrobienia, terminy i przypisywanie zadań, utrzymują projekty na właściwym torze i zapewniają odpowiedzialność.

Każdy nowy pulpit nawigacyjny projektu ma kalendarz projektu, którego można używać do ustawiania kamieni milowych, terminów i nadchodzących wydarzeń, aby zawsze być na bieżąco.

Kluczowe funkcje Basecamp

Scentralizowane centrum komunikacji dla przejrzystej i zorganizowanej współpracy zespołowej

Solidne zarządzanie zadaniami z listami rzeczy do zrobienia, terminami i przydziałami zadań

Przyjazny i intuicyjny interfejs

Ograniczenia Basecamp

Ograniczone opcje dostosowywania

Brak darmowego planu

Ceny Basecamp

Darmowa wersja próbna

Plan miesięczny: 15 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Basecamp

G2 : 4.1/5 (5,000+ recenzji)

: 4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (14,000+ recenzji)

4. Calendly - dobre do planowania spotkań

przez Calendly Calendly jest wszechstronnym aplikacja do planowania która pomaga organizować spotkania i terminy. Aplikacja bezproblemowo synchronizuje się z kalendarzem, aby zapewnić, że tylko otwarte przedziały czasowe są wyświetlane zaproszonym osobom. Możesz dostosować linki do planowania w Calendly, aby umożliwić zaproszonym rezerwację czasu lub wybrać czas trwania spotkania, wybrać preferowaną dostępność i zmienić kategorie wydarzeń, aby dostosować je do swoich potrzeb. Pojemność Calendly do pozbycia się zwykłego mailowego back-and-forth związanego z planowaniem jest jedną z jego unikalnych cech. Zaproszeni mogą natychmiast zarezerwować spotkanie bez konieczności ręcznej koordynacji, przeglądając dostępność i wybierając odpowiedni przedział czasowy.

Narzędzie integruje się z Google Calendar, Outlook i Microsoft 365, umożliwiając synchronizację wydarzeń w czasie rzeczywistym i zapewniając aktualność harmonogramu na wszystkich urządzeniach. 💻

Najlepsze funkcje Calendly

Spersonalizowane linki do planowania ułatwiające rezerwację na podstawie dostępności

Bezproblemowa integracja kalendarza do synchronizacji harmonogramów i zapobiegania podwójnym rezerwacjom (również przy jednoczesnym zachowaniu harmonogramy zsynchronizowane w wielu strefach czasowych )

Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia eliminujące nieodebrane spotkania i konflikty w harmonogramie

Ograniczenia Calendly

Ograniczona kontrola nad parametrami spotkań i złożonymi regułami planowania

Rezerwacja więcej niż jednego spotkania na raz może być trudna

Chociaż jest to świetna aplikacja kalendarza do blokowania czasu, planowania spotkań i dodawania wydarzeń do kalendarza, jest to bardzo ograniczone narzędzie produktywności i rozwiązanie do zarządzania zadaniami

Ceny Calendly

Darmowa na zawsze

Essentials : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Professional : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Teams: $16/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Calendly !

5. nTask - Dobry do śledzenia czasu

Via: nTask nTask jest kompletnym narzędzie do zarządzania projektami stworzone, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi w usprawnieniu przepływu pracy i pomyślnym ukończeniu projektów. Wbudowane narzędzie do śledzenia czasu pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami i monitorowaniu produktywności. Dzięki intuicyjnemu projektowi i szerokim możliwościom nTask, Twój zespół może pracować bardziej produktywnie, efektywnie współdziałać i kończyć projekty na czas. ⏰

nTask oferuje również funkcje zarządzania spotkaniami do planowania spotkań, zapraszania członków zespołu i korzystania z wbudowanej agendy. Zintegruj go z preferowanym oprogramowaniem do spotkań, aby automatycznie zorganizować spotkanie również tam.

Najlepsze funkcje nTask

Wydajne zarządzanie zadaniami i ustalanie priorytetów

Umożliwia płynnekomunikację między członkami zespołu i interesariuszami

Pomaga monitorować czas trwania zadania w celu analizy produktywności i dokładnego rozliczania

nTask limitations

Interfejs użytkownika może być przytłaczający

Słaba obsługa klienta, według niektórych użytkowników

Ceny nTask

Podstawowy : Darmowy

: Darmowy Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Biznes: $8/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje nTask

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

6. Sunsama - dobra do świadomego zarządzania zadaniami

Via: SunsamaSunsama to scentralizowana platforma gdzie można organizować zadania i usprawniać przepływy pracy. Narzędzie to ułatwia współpracę, umożliwiając członkom zespołu udostępnianie aktualizacji, komentarzy i plików w czasie rzeczywistym. Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Calendar, Slack i Trello dodatkowo zwiększa produktywność poprzez synchronizację zadań i wydarzeń na różnych platformach. 🙌

Nacisk na Zarządzanie czasem oparte na sztucznej inteligencji w Sunsama jest oczywiste. Możesz przydzielić określone bloki czasowe dla różnych zadań, co może pomóc ci pozostać skupionym i uniknąć wielozadaniowości. Narzędzie zapewnia wizualny widok osi czasu zaplanowanych zadań, ułatwiając planowanie i efektywne przydzielanie czasu.

Najlepsze cechy Sunsama

Współpraca w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików

Integracja z popularnymi narzędziami do pracy

Koncentracja na zarządzaniu czasem dzięki zaplanowanym blokom zadań i wizualnemu widokowi osi czasu

Funkcje analityczne i raportowania zapewniające wgląd w produktywność i podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Ograniczenia Sunsama

Brak opcji przeglądania lub eksportowania ukończonych zadań

Drogie, według niektórych użytkowników

Cennik Sunsama

Darmowa wersja próbna

Roczna subskrypcja: 16 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Sunsama

Capterra: 4.6/5 (20+ opinii)

Compare Sunsama Vs Motion !

7. Notion - dobre narzędzie do pracy typu "wszystko w jednym

Via: Pojęcie Notion to elastyczne narzędzie wszystko w jednym, które umożliwia tworzenie, organizowanie i współpracę nad różnymi rodzajami treści. Łączy w sobie funkcje bazy danych, narzędzia do zarządzania projektami i aplikacja do robienia notatek na jednej platformie.

Jedną z cech Notion jest elastyczny i konfigurowalny interfejs. Możesz tworzyć strony, podstrony i bazy danych, aby uporządkować informacje w sposób, który uznasz za praktyczny. Funkcjonalność przeciągnij i upuść ułatwia zmianę układu i organizowanie treści bez wysiłku .

Notion oferuje wiele bloków treści, w tym tekst, obrazy, tabele, listy rzeczy do zrobienia i nie tylko. Ta wszechstronność pozwala tworzyć bogate i interaktywne dokumenty, notatki ze spotkań, wiki i wpisy w bazie wiedzy. 📑

Najlepsze cechy Notion

Elastyczny i konfigurowalny interfejs do organizowania informacji

Współpraca w czasie rzeczywistym z opcjami edycji i komentowania

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Dysk Google, Slack i Trello

Ograniczenia aplikacji Notion

Może wymagać więcej szkolenia w porównaniu do prostszych aplikacji do robienia notatek

Darmowa wersja jest szczególnie ograniczona

Ceny aplikacji Notion

Darmowa na zawsze

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

Compare Motion Vs Notion !

8. Todoist - Dobry dla minimalistów

Via: Todoist Todoist posiada łatwy w użyciu interfejs, który umożliwia efektywne tworzenie, zarządzanie i ustalanie priorytetów zadań. Możesz łatwo kategoryzować i śledzić postępy poprzez tworzenie projektów, ustawianie terminów, przypisywanie etykiet i dodawanie komentarzy do zadań. Narzędzie oferuje elastyczność w zarządzaniu skomplikowanymi projektami i powtarzalnymi zadaniami, wspierając podzadania i powtarzające się zadania.👍

Narzędzie zachęca do współpracy, umożliwiając udostępnianie zadań i projektów członkom zespołu. Zastosowanie synchronizacji w czasie rzeczywistym zapewnia, że wszyscy są na bieżąco informowani o aktualizacjach statusu zadań. Oferuje również płynną integrację z dobrze znanymi aplikacjami, takimi jak Dropbox, Slack i Kalendarz Google, umożliwiając uproszczone połączenie między platformami zarządzanie przepływem pracy .

Najlepsze cechy Todoist

Intuicyjny system organizacji do efektywnego zarządzania zadaniami

Przypomnienia, powiadomienia i statystyki zwiększające produktywność

Dostępność na wielu urządzeniach i platformach w celu synchronizacji

Ograniczenia Todoist

Darmowa wersja ma ograniczenia co do liczby projektów i załączników

Ograniczone opcje integracji

Cennik Todoist

Darmowy na zawsze

Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Biznes: $6/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

9. Integrately - dobre do łączenia i automatyzacji przepływów pracy

Via: Integralnie Integrately to platforma automatyzacji odpowiednia do łączenia i automatyzacji przepływów pracy między różnymi aplikacjami i usługami. Upraszcza integrację różnych narzędzi i aplikacji, ułatwiając transfer danych i automatyzację zadań. Ogromna biblioteka wcześniej zbudowanych integracji jest jedną z cech wyróżniających Integrately.

Możesz łatwo dostosować i aktywować te gotowe szablony, aby zautomatyzować określone procesy lub zadania. Przyjazny dla użytkownika interfejs oferuje drag-and-drop builders do graficznego konstruowania procesów automatyzacji.

Aby dostosować automatyzację do swoich wymagań, można projektować reguły, mapować pola danych i konfigurować logikę warunkową. 🧠

Zintegrowane najlepsze funkcje

Rozbudowana biblioteka gotowych integracji dla łatwej automatyzacji

Przyjazny dla użytkownika kreator "przeciągnij i upuść" do wizualnej prezentacji przepływów pracy

Integracja z popularnymi aplikacjami i usługami

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i obsługa błędów

Ograniczenia integracji

Drogie w porównaniu do konkurencji

Użytkownicy napotykają sporadyczne problemy z kompatybilnością lub opóźnienia w przesyłaniu danych między aplikacjami

Ceny Integrately

Darmowy na zawsze

Starter : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Professional : $39/miesiąc za użytkownika

: $39/miesiąc za użytkownika Wzrost : $99/miesiąc za użytkownika

: $99/miesiąc za użytkownika Business: 239 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Zintegrowane oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (500+ opinii)

10. Akiflow - dobre rozwiązanie dla rozwijającego się biznesu

Via: Akiflow Możesz organizować, automatyzować i upraszczać działania, kalendarze i spotkania dzięki Akiflow, najlepszemu oprogramowaniu do blokowania czasu. Dzięki automatyzacji procesów za pomocą jednego kliknięcia, Akiflow daje więcej czasu na skupienie się na tym, co najważniejsze - rozwijaniu firmy.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem, przeglądasz strony internetowe, czy czytasz e-maile, Akiflow ułatwia tworzenie zadań, ustalanie terminów i monitorowanie postępów. Możesz skonfigurować różne kalendarze z różnymi strefami czasowymi, utworzyć określone wytyczne dotyczące ukończenia zadania i udostępnić swoją dostępność zespołowi. 🛠️

Akiflow również łączy się z ClickUp , Trello, Notion, IFTT, Slack i innymi programami.

Najlepsze cechy Akiflow

Wizualny kreator przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść" dla łatwej konfiguracji automatyzacji

Integracja z popularnymi aplikacjami i usługami

Zaawansowane funkcje, takie jak logika warunkowa i obsługa błędów dla złożonych przepływów pracy

Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym w celu uzyskania wglądu w wydajność przepływu pracy

Ograniczenia Akiflow

Ograniczone narzędzia do etykietowania i tagowania

Powiadomienia mogłyby być bardziej intuicyjne

Ceny Akiflow

Darmowa wersja próbna

Miesięcznie : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Roczny: $150/rok za użytkownika

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Akiflow

G2 : 5/5 (30+ recenzji)

: 5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (50+ recenzji)

Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem dzięki Motion Alternatives

Skorzystaj z polecanych narzędzi i aplikacji, aby aktualizować swój kalendarz i planować szybko i efektywnie. Zarejestruj się w ClickUp lub innych sugerowanych aplikacji i zostań ninja produktywności w mgnieniu oka. 🥷