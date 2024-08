Recenzja aplikacji Motion: Czy planowanie AI jest dla Ciebie odpowiednie?

Motion to aplikacja do planowania kalendarza i tworzenia list rzeczy do zrobienia, która wykorzystuje AI do usprawnienia harmonogramu. Chociaż wielu użytkowników lubi automatyzację swoich zadań związanych z planowaniem za pomocą Motion, warto dowiedzieć się więcej o narzędziu, zanim za nie zapłacimy. 💸

W tej recenzji aplikacji Motion zbadamy główne funkcje narzędzia - w tym jego zalety i wady - oraz podkreślimy, co mają do powiedzenia prawdziwi klienci.

Bonus: Przedstawimy również alternatywę, która może lepiej pasować do Twojego cyklu pracy. Zaczynamy! 🤸

Co to jest ruch?

Ruch

to system zarządzania zadaniami oparty na AI i

aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

. Narzędzie wspiera tworzenie kalendarzy zadań, budowanie planów pracy nad projektami i zarządzanie projektami od początku do końca. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego planowania zadań i może tworzyć sugestie na podstawie wcześniej utworzonych kalendarzy. 🗓️

Aby rozpocząć pracę z Motion, należy utworzyć wydarzenia, zadania i spotkania, a AI automatycznie zaplanuje je na liście rzeczy do zrobienia lub w widoku kalendarza. W miarę jak aplikacja poznaje cykl pracy użytkownika, dostosowuje harmonogram do jego stylu pracy.

Klucz Motion Funkcje

Motion oferuje kilka funkcji dla osób, które chcą uprościć swoje listy do zrobienia. Obejmują one automatycznie generowane kalendarze, asystenta AI i integracje z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność. Oto najważniejsze funkcje, których nie można przegapić w tej recenzji aplikacji Motion. 🏆

1. Planowanie kalendarzy

Via

Ruch

Motion's

kalendarz online

można tworzyć ręcznie lub pozwalając AI przejąć stery. Wystarczy wprowadzić listę zadań do zakończenia, a algorytm nada im priorytety. Możesz dodać parametry oparte na priorytecie zadania, terminach lub oczekiwanym czasie pracy.

Zadania są zaplanowane w sekcji

Kalendarz AI

na podstawie aktywności - godzin, w których najczęściej pracujesz lub najlepszej pory dnia dla danego typu zadania. Alternatywnie, możesz ręcznie zbudować kalendarz Motion, jeśli jest to bardziej w twoim stylu.

2. Widok zarządzania projektami

Via

Ruch

Choć nie jest to prawdziwe oprogramowanie do zarządzania projektami (PM), Motion oferuje pewne funkcje zarządzania zadaniami. Otwórz widok zarządzania projektami, aby pogrupować zadania na podstawie statusu, typu projektu lub priorytetu. Oferuje szeroki przegląd projektu, ale mniej szczegółowy niż oprogramowanie PM.

3. Harmonogram spotkań AI

Via Ruch Motion's

Asystent spotkań AI

ułatwia ludziom rezerwowanie spotkań bez konieczności płacenia za osobną aplikację. Utwórz link do rezerwacji cyklicznej, aby zaplanować regularne spotkania lub link jednorazowy, aby spotkać się z potencjalnym klientem.

Ustaw parametry tak, aby

kalendarz zarządzania projektami

planuje spotkania tylko w blokach czasowych, które pracują dla Ciebie - i pożegnaj się z piątkowymi popołudniowymi spotkaniami! 👋

Utwórz dzienne limity spotkań, aby zarządzać harmonogramem, i spersonalizuj stronę rezerwacji, aby odzwierciedlała Twój branding.

Dostępne są również spotkania i

szablony harmonogramów

które można niestandardowo dostosować do rozmów z klientami, freelancerami lub potencjalnymi klientami. Ustaw długość spotkania i stwórz niestandardowy harmonogram w o połowę krótszym czasie dzięki tej funkcji Motion.

4. Integracje

Ponieważ Motion nie jest aplikacją typu "wszystko w jednym", oferuje integrację z najlepszymi aplikacjami zapewniającymi wydajność. Integracje obejmują Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Kalendarz Google, Google Meet, Gmail, Zoom i Zapier. Integracje Motion pozwalają synchronizować kalendarze, wysyłać powiadomienia e-mail lub wykorzystywać je w bardziej złożonych cyklach pracy.

Motion cena

Indywidualnie: $34 miesięcznie

$34 miesięcznie Teams: $20 za użytkownika miesięcznie

Zalety korzystania z aplikacji Motion

Prosty zestaw funkcji Motion sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych lub małych teamów, które potrzebują uproszczonego narzędzia do tworzenia list rzeczy do zrobienia i planowania. Wbudowane automatyzacje sprawiają, że nadaje się również jako

Narzędzie AI dla wirtualnych asystentów

. ✅

Oto niektóre z głównych zalet korzystania z aplikacji Motion:

AI auto-scheduling : Zamiast tradycyjnej listy rzeczy do zrobienia, na której notujesz zadania i organizujesz je samodzielnie, Motion wykorzystuje AI do automatycznego przesuwania zadań w oparciu o twoje wcześniejsze zachowanie i parametry, takie jak głębokie godziny pracy, priorytet i czas do zakończenia

Zamiast tradycyjnej listy rzeczy do zrobienia, na której notujesz zadania i organizujesz je samodzielnie, Motion wykorzystuje AI do automatycznego przesuwania zadań w oparciu o twoje wcześniejsze zachowanie i parametry, takie jak głębokie godziny pracy, priorytet i czas do zakończenia Lepsza organizacja: Choć nie jest to pełny pakiet do zarządzania projektami, to jednak Pulpit projektu pozwala organizować zadania w oparciu o niestandardowe etykiety i projekty

Choć nie jest to pełny pakiet do zarządzania projektami, to jednak Pulpit projektu pozwala organizować zadania w oparciu o niestandardowe etykiety i projekty Łatwe planowanie spotkań : Dzięki Motion planowanie spotkań jest proste po ustawieniu parametrów i zablokowaniu fragmentów czasu w harmonogramie

Najczęstsze bolączki Motion Użytkownicy napotykają

Chociaż aplikacja Motion jest prosta, nie wszyscy użytkownicy uważają ją za łatwą w użyciu. Istnieje również wiele dyskusji na temat wysokiej ceny i ograniczonych funkcji poza planowaniem.

Oto główne bolączki, które odkryliśmy w naszej recenzji aplikacji Motion:

Wysoka cena : Motion jest jedną z droższych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczone funkcje poza planowaniem

: Motion jest jedną z droższych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczone funkcje poza planowaniem Duży nacisk na AI: Aplikacja internetowa wykorzystuje AI do zasilania prawie wszystkiego, co może nie być idealne dla każdego użytkownika. Chociaż możesz zdecydować się na zrobienie niektórych rzeczy ręcznie, jest to naprawdę zaprojektowane dla osób szukających narzędzia AI

Aplikacja internetowa wykorzystuje AI do zasilania prawie wszystkiego, co może nie być idealne dla każdego użytkownika. Chociaż możesz zdecydować się na zrobienie niektórych rzeczy ręcznie, jest to naprawdę zaprojektowane dla osób szukających narzędzia AI Zagmatwany interfejs użytkownika: Więcej niż jedna recenzja aplikacji Motion wzmiankuje, że pulpity są zagracone i mogą być przytłaczające

Więcej niż jedna recenzja aplikacji Motion wzmiankuje, że pulpity są zagracone i mogą być przytłaczające Ograniczone funkcje: Aplikacja nie jest tak solidna jak np najlepsze aplikacje do planowania na rynku. Jeśli nie chcesz tylko aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia i prostego harmonogramu, narzędzie to nie oferuje tak wielu funkcji, jak alternatywy

Motion App Reviews na Reddit

W przypadku tej recenzji aplikacji Motion, udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mówią o tym produkcie. Kiedy przeglądasz wątki w których ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami z korzystania z aplikacji Motion, zobaczysz, że podoba im się podejście "hands-off" i funkcje planowania:

"Lubię blokowanie czasu i wydaje się, że dość dobrze pasuje do tego sposobu myślenia. Mniej pracy emocjonalnej, jeśli chodzi o ustalenie, kiedy rzeczy zostaną zrobione. Wszystkie informacje są przekazywane z góry, a aplikacja podejmuje decyzję za mnie"

Ten sam recenzent wskazał również kilka rzeczy, co do których nie był pewien:

"Nie wiem, czy warto płacić 200$ rocznie, ale na pewno się nad tym zastanawiam. Aplikacja mobilna wymaga pracy. Moim głównym celem w przypadku aplikacji mobilnej jest szybkie wprowadzanie danych i być może zobaczenie przeglądu na wysokim poziomie. Można wprowadzać zadania, ale aby się do nich dostać, trzeba przejść przez menu"

Inny recenzent życzyłby sobie więcej funkcji związanych z zadaniami:

"Byłem bardzo rozczarowany, że obecnie nie można dodawać powtarzających się zadań do projektów. Dla mnie, jako kierownika wielu projektów dla klientów, ma to kluczowe znaczenie

use-case

planowania zadań AI w ten sposób."

Inna osoba miała problemy z interfejsem i funkcją aplikacji:

"Aplikacja była bardzo opóźniona i zawierała błędy podczas próby przeniesienia lub edycji wydarzeń i zadań zsynchronizowanych z różnymi kalendarzami"

Alternatywne kalendarze do użycia zamiast Aplikacji Move

Podczas gdy ta recenzja aplikacji Motion podkreśla zalety i wady harmonogramu i listy rzeczy do zrobienia opartej na AI, z pewnością nie jest to jedyna opcja na rynku - ani najlepsza. 👀

W porównaniu do

najlepsze aplikacje kalendarza

motion oferuje mniej funkcji i wyższą cenę, co oznacza, że dla niektórych użytkowników może po prostu nie być tego wart.

Na szczęście alternatywa taka jak ClickUp oferuje więcej funkcji, lepszą użyteczność i zwiększoną wydajność w całym cyklu pracy, a nie tylko planowanie i tworzenie listy zadań.

#

ClickUp

Korzystaj z raportowania metryk projektu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp's

oprogramowanie do zarządzania projektami

clickUp usprawnia cykl pracy, niezależnie od tego, czy chcesz zaplanować ważne wydarzenia w kalendarzu, przypisać zadania członkom zespołu, czy też śledzić i raportować powodzenie projektu. Oto niektóre z najlepszych funkcji ClickUp. 🎯

Narzędzie do planowania kalendarza, które jest konfigurowalne i intuicyjne

Połączenie ClickUp z Kalendarzem Google w celu łatwego widoku zaplanowanych spotkań w ClickUp

Z

Kalendarz ClickUp'a

dzięki tej funkcji możesz organizować projekty, planować oś czasu i wizualizować pracę swojego zespołu w elastycznym kalendarzu. Używaj go jako codziennego planera lub zmieniaj widoki, aby zobaczyć tygodniowy lub miesięczny podział zadań.

Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala łatwo zorganizować harmonogram wokół najbardziej wydajnych godzin pracy. Co najlepsze, zmiana harmonogramu jest dziecinnie prosta. Możesz używać relacji do tworzenia połączeń między zadaniami, dzięki czemu możesz przenosić zadania w miarę zmian w harmonogramie. 🤹

Dodaj nowe zadanie w kilka sekund i wypełnij termin oraz opis zadania. Dodaj niestandardowe pola na specjalne notatki lub śledzenie ważnych plików dla zadania. Korzystaj z uprawnień do udostępniania kalendarza każdemu, niezależnie od tego, czy jest to klient, czy freelancer pomagający w projekcie.

Wbudowane narzędzia AI do szybszej pracy

Podsumowywanie notatek ze spotkań w kilka sekund za pomocą ClickUp AI

Podobnie jak Motion, ClickUp oferuje narzędzia AI, dzięki którym możesz pracować szybciej i wydajniej. Ale zamiast używać AI do zasilania wszystkiego, jak Motion, ClickUp pozwala wykorzystać AI tam, gdzie ma to sens dla twoich osobistych lub biznesowych potrzeb.

Stworzony specjalnie z myślą o Twojej pracy, istnieją dziesiątki przypadków użycia. Użycie

ClickUp AI

do automatycznego generowania podsumowania lub kluczowych wniosków ze spotkania, tworzenia osi czasu projektu, tworzenia agendy spotkania lub przygotowywania prezentacji. 📌

ClickUp AI pełni również funkcję redaktora. Użyj go, aby dopracować swoje dokumenty w celu uzyskania bardziej profesjonalnego tonu lub zleć mu przeformatowanie notatek, aby łatwiej było tworzyć elementy działań. Może również natychmiast generować podzadania i oszczędzać czas.

Szablony ograniczające czasochłonną pracę

Zaplanuj swój dzień, tydzień i nie tylko dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Z ponad 1,000

Szablony ClickUp

, możesz tworzyć zadania i zabrać się do pracy szybciej niż kiedykolwiek. Po prostu wybierz szablon dla rodzaju pracy, którą tworzysz, kliknij pobierz i zacznij wypełniać pola. W ciągu kilku minut, a nie godzin, otrzymasz zakończony dokument i będziesz mógł przystąpić do dogłębnej pracy - zamiast do formatu. 🛠️

Szablon do planowania kalendarza ClickUp

pozwala zarządzać wszystkimi zadaniami w jednym miejscu. Zacznij od określenia priorytetów, utworzenia zadań i ustawienia terminów. Użyj szablonu, aby podzielić pracę na mniejsze zadania i zautomatyzować przypomnienia, aby nigdy nie przegapić terminu.

Dzięki

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu

możesz uzyskać tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny widok wszystkich swoich działań. Użyj go, aby szybko zaplanować zadania dla siebie lub jako część większego planu zespołu. Organizuj podobne zadania w grupy na podstawie priorytetu, projektu lub czasu trwania.

The

Kalendarz zawartości od ClickUp

jest przeznaczony dla twórców, którzy publikują artykuły na blogu lub posty w mediach społecznościowych w ramach zadań na swojej liście do zrobienia. Ten szablon do planowania przechowuje całą zaplanowaną zawartość w jednym miejscu. W ten sposób można łatwo sprawdzić, kiedy zawartość zostanie opublikowana i gdzie znajduje się w procesie produkcji.

Szablon kalendarza rocznego ClickUp

pozwala zrobić krok wstecz i zwizualizować cele osobiste lub zespołowe w ujęciu rocznym. Użyj go, aby stworzyć oś czasu i listę ważnych zadań, aby osiągnąć swoje cele. Śledź cele i kamienie milowe po drodze, korzystając z wbudowanych wykresów Gantta.

Zadania automatyzacja dla wydajnego cyklu pracy

ClickUp pełni funkcję wbudowanego zadania

Automatyzacja

dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na żmudną pracę i skupić się na ważniejszych rzeczach. Wybieraj spośród ponad 100 gotowych automatyzacji, aby przypisywać nowe zadania, tworzyć procedury SOP lub wyzwalać natychmiastowe powiadomienia. 🔔

Możesz również tworzyć niestandardowe automatyzacje, aby dopasować je do swojego unikalnego cyklu pracy. Dzięki automatyzacjom ClickUp date możesz błyskawicznie przenosić projekty z jednej sceny na drugą - poprzez populację nowych list zadań lub wyzwalacz nowych formularzy.

Wiele widoków, aby zobaczyć moją pracę, na swój sposób

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp pozwala zobaczyć swoją pracę w sposób, który ma dla Ciebie największy sens - to wyraźna poprawa w stosunku do zagmatwanego interfejsu aplikacji Motion. Wiele

Widoki ClickUp

umożliwiają zagłębienie się w zadanie, uzyskanie szerokiego przeglądu lub śledzenie postępów za pomocą wykresów wizualnych.

Wskocz do widoku Tablica, aby zobaczyć swoje zadania w trakcie ich realizacji, z sekcjami "w trakcie postępu", "gotowe do przeglądu" i "wymaga aktualizacji" Użyj widoku Listy, aby uzyskać wersję listy zadań do zrobienia. 📝

Chcesz więcej opcji widoku? Nie ma problemu!

Przełącz się na widok Kalendarza, aby zobaczyć swoje zadania na tygodniowej, miesięcznej lub rocznej osi czasu. Inne widoki, takie jak tablice Kanban i wykresy Gantta, zapewniają wizualne podejście do śledzenia postępów.

Wyczyszczona organizacja z priorytetami i kodowaniem kolorami

Niezależnie od tego, czy korzystasz z ClickUp jako osobistego narzędzia do kalendarza, czy też prowadzisz firmę z wieloma Teamsami, utrzymanie porządku jest łatwe. Dodaj kolorowe flagi priorytetów do swoich zadań, aby zidentyfikować pracę, która musi zostać zrobiona w pierwszej kolejności. Możesz także przypisać kolory do różnych projektów, dzięki czemu każdy z nich będzie lepiej widoczny na liście zadań. 🎨

Prosta synchronizacja i integracja z ulubionymi narzędziami

Funkcja planowania, zarządzania czasem i inne narzędzia ClickUp tworzą kompleksowy hub do zarządzania wszystkim, co związane z moją pracą. Z

Integracje ClickUp

pozwala na bezproblemowe połączenie większości innych narzędzi w jednej przestrzeni.

ClickUp integruje się z aplikacjami kalendarza, takimi jak Calendly, kalendarze Apple, Google i Outlook. Oferuje również integrację z narzędziami do śledzenia czasu, takimi jak Toggl i Harvest oraz aplikacjami komunikacyjnymi, takimi jak Slack. Ponadto, możliwa jest integracja z narzędziami do automatyzacji, takimi jak

Zapier

aby jeszcze lepiej wykorzystać swoje cykle pracy. 🙌

Co najlepsze, z ClickUp można korzystać z dowolnego miejsca, nawet w podróży. Aplikacja mobilna i komputerowa są kompatybilne z systemami operacyjnymi Mac, iOS, Windows i Linux.

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $$$a za obszar roboczy

Pobierz ClickUp aby zarządzać czymś więcej niż tylko kalendarzem

Mamy nadzieję, że ta recenzja aplikacji Motion pozwoliła ci dokładnie zapoznać się z tym opartym na AI kalendarzem i aplikacją do tworzenia list rzeczy do zrobienia. Choć ma ona przydatne funkcje, takie jak łatwe planowanie i integracje, nie oferuje zbyt wiele w zakresie większych projektów lub zarządzania zadaniami.

To właśnie tam znajduje się aplikacja all-in-one

narzędzie do zarządzania projektami

takie jak ClickUp może pomóc. 🤩

ClickUp oferuje funkcje kalendarza z przyjaznym interfejsem użytkownika, przejrzystym kodowaniem kolorami i szablonami, które przyspieszają proces planowania. Co więcej, ClickUp umożliwia płynne ustalanie priorytetów zadań, organizowanie harmonogramów dla wielu członków zespołu oraz

automatyzację cykli pracy

dokładnie tak, jak chcesz.

Ale nie wierz nam na słowo. Przekonaj się sam i zarejestruj się w ClickUp już dziś !