Przegląd Calendly z cenami i funkcjami na rok 2024

Nowoczesny

kalendarze online

ułatwiają

być bardziej zorganizowanym w pracy

i aktywnie zarządzać swoim czasem. ⏰

Weźmy na przykład Calendly. Powszechnie znana jako jedna z najlepszych aplikacji do

najlepszych aplikacji do obsługi kalendarzy

calendly zapewnia automatyzację i zarządzanie harmonogramami. Jak pokaże poniższa recenzja Calendly, ta aplikacja do planowania oferuje wiele przydatnych funkcji, które pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek dla zapracowanego profesjonalisty lub zespołu.

Calendly nie jest jednak jedynym oprogramowaniem do planowania. Dostępnych jest kilka doskonałych alternatyw - a w szczególności jedna, którą warto rozważyć.

Wyjaśnijmy, czym jest Calendly i jakie funkcje oferuje. Zapoznamy się z darmowym planem Calendly oraz płatnymi wersjami i zobaczymy, co użytkownicy mają do powiedzenia na ich temat. Następnie przyjrzymy się jednej z najlepszych alternatyw dla harmonogramów, abyś miał wszystkie informacje potrzebne do dokonania właściwego wyboru dla swojego biznesu. 🤔

Co to jest Calendly?

Calendly to aplikacja typu

aplikacja do planowania

która pozwala na automatyzację kalendarza i do zrobienia z tymi irytującymi e-mailami. Jej elastyczna funkcja pozwala wybrać liczbę spotkań dziennie i ich rodzaje.

Na przykład, być może jesteś freelancerem lub właścicielem małego biznesu, który chce zaplanować spotkania lub konsultacje. Albo jesteś rekruterem, który planuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Jest to również idealne rozwiązanie, jeśli jesteś liderem zespołu zarządzającym wydarzeniem grupowym, w którym bierze udział wielu członków zespołu i potrzebujesz wglądu do udostępnianego kalendarza. 👪

Proces planowania spotkań jest prosty. Oprogramowanie pomaga utworzyć stronę rezerwacji i synchronizuje ją z kalendarzem, automatycznie wykrywając strefę czasową. Następnie, aby korzystać z Calendly, wystarczy dodać dostępne przedziały czasowe do kalendarza.

Link do Calendly można udostępniać za pośrednictwem e-maila lub wiadomości tekstowej. Możesz również osadzić harmonogram Calendly na swojej stronie internetowej. Pozwoli to zaproszonym osobom wybrać przedział czasowy, który najbardziej im odpowiada. Następnie system potwierdza czas spotkania ze wszystkimi stronami i dodaje go do ich kalendarzy. 🗓️

Kluczowe funkcje Calendly

Calendly jest znane jako jedna z najlepszych dostępnych obecnie platform do planowania spotkań. Przyjrzyjmy się funkcjom Calendly, aby dowiedzieć się dlaczego.

1. Konfigurowalne typy wydarzeń

Twórz i niestandardowo dostosowuj różne typy wydarzeń w Calendly, aby klienci i potencjalni klienci mogli zaplanować z Tobą czas.

Free Plan pozwala tylko na spotkania jeden na jeden o jednym czasie trwania - na przykład 15-minutowa rozmowa zapoznawcza jeden na jeden. Można jednak ustawić nieograniczoną liczbę tego typu spotkań. Masz również możliwość wysłania ankiety na spotkanie, aby ocenić preferencje czasowe uczestnika. 📝

Z kolei płatne plany oferują znacznie więcej funkcji i nieograniczoną liczbę typów wydarzeń. W zależności od planu można ustawić spotkania indywidualne, grupowe, zbiorowe lub w trybie round-robin.

Możesz także niestandardowo ustawić liczbę spotkań, które można zarezerwować dziennie i jak blisko siebie można je zarezerwować, jeśli chcesz uniknąć spotkań typu back-to-back. Można na przykład ustawić, aby dostępność na dany dzień nie była wyświetlana po zarezerwowaniu trzech spotkań i aby między rezerwacjami było co najmniej 15 minut.

2. Poręczne powiadomienia

Automatyczne wysyłanie przypomnień tekstowych i wiadomości e-mail z Calendly

Gdy ktoś rezerwuje u ciebie spotkanie, Calendly generuje stronę z potwierdzeniem dla zaproszonej osoby i powiadamia cię o spotkaniu. Wysyła również Tobie i zaproszonej osobie automatyczne przypomnienia przed spotkaniem, zmniejszając szanse na nieobecność i zapewniając, że wszyscy są przygotowani. 🔔

Aby zmaksymalizować efekt, możesz spersonalizować przypomnienia w tekście lub e-mailu i wysyłać niestandardowe wiadomości po spotkaniu.

3. Oszczędność czasu

Dzięki formularzom przekierowującym Calendly można zadawać kwalifikujące pytania i kierować klientów do właściwego kalendarza

Niektórzy klienci mogą potrzebować pomocy w ustaleniu odpowiedniego dla nich rodzaju spotkania lub właściwej osoby, z którą powinni się spotkać. Calendly oferuje niestandardowe formularze z pytaniami kwalifikacyjnymi. Odpowiedzi na nie informują system, gdzie należy ich skierować, więc nie musisz się angażować, dopóki nie nadejdzie czas spotkania. ️

4. Wnikliwa analityka

Pulpit Calendly dostarcza przydatnych informacji

W płatnych planach można uzyskać dostęp do danych analitycznych, takich jak popularne godziny i typy spotkań, a także liczba odwołanych lub przełożonych wydarzeń. Dane te można filtrować według typów wydarzeń lub według osób, grup lub teamów. Trendy te zapewniają wgląd w aktywność w czasie, napędzając strategię biznesową, informując o kampaniach marketingowych i umożliwiając lepsze planowanie dostępności zespołu. 📈

5. Szeroki zakres integracji

Dzięki natywnej integracji ClickUp z Calendly możesz tworzyć niestandardowe automatyzacje

Integracje Calendly

są zróżnicowane i obejmują wiele innych popularnych narzędzi, takich jak:

Narzędzia do wideokonferencji, takie jak Zoom, Microsoft Teams, Google Meet lub GoTo Meeting

Platformy sprzedażowe, marketingowe i CRM, takie jak Salesforce, HubSpot, Marketo lub Active Campaign

Narzędzia do przesyłania wiadomości, takie jak Gmail lub Mailchimp 📫

Bramki płatności, takie jak PayPal, Stripe lub Stax Payments

Inne narzędzia do planowania, takie jak Kalendarz Google, Outlook i Office 365

Konektory, takie jak Zapier, Schowek.io lub wbudowane API Calendly

Calendly oferuje również

integruje się z ClickUp's

platformą do zarządzania projektami. Gdy ktoś zaplanuje spotkanie z Tobą w Calendly, informacje o wydarzeniu są automatycznie importowane do ClickUp. Możesz również przekształcić informacje z Calendly w zadanie ClickUp, które można śledzić. Ułatwia to zarządzanie spotkaniami i cyklem pracy w jednym centralnym miejscu.

6. Rozszerzenie funkcji bezpieczeństwa

Calendly oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym logowanie jednokrotne

Rezerwowanie spotkań jest nie tylko łatwe, ale i bezpieczne. Dane w Calendly są chronione przez system zabezpieczeń klasy Enterprise. Na początek infrastruktura jest hostowana na bezpiecznym serwerze w chmurze, zapora ogniowa chroni aplikację, a dane klientów są szyfrowane w spoczynku i podczas przesyłania.

Środki zgodności i prywatności obejmują raporty SOC 2 typu 2, SOC 3 i ISO/IEC 27001. Przestrzegane są wytyczne Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) i Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). 🔐

Cennik Calendly

Free

Standard: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Teams: $16/miesiąc za licencję

$16/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie cen i wersji demonstracyjnej

Zalety korzystania z Calendly

Oprócz wszystkich funkcji, o których wspomnieliśmy w tej recenzji Calendly, aplikacja do planowania ma kilka innych zalet.

Łatwość użytkowania

Przyjazny dla użytkownika interfejs Calendly oznacza, że możesz szybko zacząć korzystać z aplikacji. Oczywiście, może być konieczne sprawdzenie, jak korzystać z niektórych bardziej zaawansowanych funkcji, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to niezwykle intuicyjne od samego początku, oferując wspaniałe wrażenia użytkownika. ✨

Rozbudowana obsługa klienta

Wszystkie plany obejmują całodobowe wsparcie przez e-mail i czat na żywo, a także dostęp do Centrum Zasobów. Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), a także pomocne samouczki wideo, webinaria, e-booki i blogi.

Jeśli korzystasz z planu Enterprise, otrzymujesz również wsparcie telefoniczne i dedykowanego partnera, który poprowadzi Cię przez proces wdrażania, implementacji i adaptacji. 🎧

Niestandardowy branding

Podczas gdy Free Plan ma wbudowany branding Calendly, płatne opcje pozwalają go usunąć i dodać swój branding do strony rezerwacji. Możesz również niestandardowo dostosować kolory i dodać dodatkowe połączone linki i przekierowania do strony potwierdzenia, aby zmaksymalizować zaangażowanie zaproszonych osób. 🤝

Typowe problemy użytkowników Calendly

Żadna recenzja Calendly nie byłaby zakończona bez wzmianki o niektórych wyzwaniach, z którymi można się spotkać.

Ograniczenia darmowego planu

Free Plan oferuje bardzo ograniczone funkcje. Pozwala tylko na jedno połączenie z kalendarzem i można zaplanować tylko jeden rodzaj wydarzenia. Nie można planować powtarzających się spotkań ani wysyłać e-maili z przypomnieniami lub działań następczych.

Ponadto opcje niestandardowe ograniczają się do przesłania logo na stronę rezerwacji i wybrania końcówki adresu URL.

Ten podstawowy plan może zaspokoić potrzeby planowania indywidualnych freelancerów lub bardzo małych firm, ale jeśli wielkość firmy wymaga bardziej złożonego oprogramowania do planowania spotkań, będziesz potrzebować płatnego konta Calendly. 💸

Okazjonalne usterki planowania

Niektórzy użytkownicy doświadczyli problemów takich jak podwójne rezerwacje. Może to być szczególnie trudne w przypadku korzystania z wielu kalendarzy. Inni zgłaszają, że ich kalendarz nie aktualizuje się, aby pokazać ich prawidłową dostępność po tym, jak ktoś odwołał spotkanie. Chociaż nie jest to normą, warto od czasu do czasu sprawdzić swój harmonogram.

Recenzje Calendly na Reddit

Aby uzyskać szerszy obraz tego, jak różni użytkownicy oceniają Calendly, przyjrzeliśmy się kilku recenzjom Calendly na Reddicie.

Jedna z nich dotyczy darmowego planu Calendly recenzje profesora wzmianki o ograniczonym zakresie funkcji, ale podkreśla, że dobrze sprawdza się w godzinach pracy:

_"Calendly nie jest łatwy w konfiguracji, a wersja Free jest bardzo limitowana. Jednak dobrze integruje się z Outlookiem. Używam go do planowania godzin pracy i sprawia, że proces ten jest znacznie łatwiejszy zarówno dla studentów, jak i dla mnie"

Ważny jest również sposób korzystania z aplikacji, ponieważ inny użytkownik mówi:

_"Zimny e-mail z połączonym Calendly moim zdaniem nie jest najlepszą praktyką. Nie dostarczyłeś żadnej wartości ani powodu, aby umówić się na spotkanie. Potrzebna jest rozmowa w tę i z powrotem, aby sprawdzić, czy poświęcenie czasu jest tego warte. Następnie, gdy pojawi się wartość, wysłałbym link." Jeden użytkownik zauważył, że niektóre systemy nie pozwalają na korzystanie z Calendly:

_"Miałem tylko kilku klientów, którzy odpychali - zwykle dlatego, że Calendly jest z jakiegoś powodu blokowane przez ich biurową sieć VPN lub zaporę ogniową. W przypadku tych osób, po prostu do zrobienia "Oto, co mam obecnie: M... T... W... itd." i przypomnienie im, że te informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, więc proszę o szybką odpowiedź, abyśmy mogli ograniczyć przekazywanie informacji tam i z powrotem."

Alternatywne narzędzia kalendarza do użycia zamiast Calendly

Jeśli masz wątpliwości po naszej recenzji Calendly, nie obawiaj się - istnieją inne opcje oprogramowania do planowania.

Jednym z najlepszych

Alternatywy dla Calendly

jest ClickUp. ✨

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby utrzymać synchronizację zespołów

Widok kalendarza ClickUp

ułatwia planowanie i zarządzanie projektami i spotkaniami, opracowywanie ram czasowych i przeglądanie obciążenia pracą zespołu, a wszystko to w jednym miejscu. Możesz wybrać, czy widzisz zadania w formie kalendarza, osi czasu, czy dziennego planera.

Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem i osiągnij swoje cele dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

ClickUp oferuje również szeroki zakres

szablonów dziennych planerów

dzięki którym nie musisz już nigdy zaczynać od zera. Istnieje również wiele innych szablonów, które pomogą ci lepiej zarządzać swoim harmonogramem. Na przykład:

Szablon Szablon do planowania kalendarza przechowuje wszystkie spotkania i zadania w jednym miejscu

Szablon Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu daje ci wgląd w twoje zadania i godziny pracy w ujęciu tygodniowym, dwutygodniowym lub miesięcznym

Szablon Szablon kalendarza tygodniowego pomaga wizualizować i zarządzać tygodniem, aby zmaksymalizować wydajność

Szablon Szablon kalendarza rocznego daje szerszy obraz, skupiając się na celach, do których dążysz w danym roku 🎯

ClickUp

wykracza daleko poza bycie narzędziem do obsługi kalendarza. Jest to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i wydajności, która łączy w sobie funkcje

aplikacji do codziennego planowania

z zaletami narzędzia do planowania.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Zaprojektowany dla wszystkich rodzajów firm, od freelancerów i małych firm po Enterprise, usprawnia cykl pracy w każdym aspekcie działalności - od kreatywnej burzy mózgów i zarządzania kalendarzem po śledzenie zadań i projektów.

ClickUp oferuje również wygodną dwukierunkową synchronizację z Outlookiem, Kalendarzem Google i Kalendarzem Apple. Ponadto

integruje

natywnie z Calendly i innymi narzędziami, takimi jak:

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp do zrobienia na jednej scentralizowanej platformie

I z

Zapier

, możesz tworzyć integracje i automatyzacje między ClickUp i innymi aplikacjami bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Cennik ClickUp

Plany cenowe ClickUp obejmują darmową wersję, która zapewnia dostęp do szerokiego zakresu funkcji bez żadnych kosztów. Warto jednak zauważyć, że jeśli chcesz skorzystać z najnowszych funkcji AI, będziesz potrzebować planu Unlimited, Business lub Enterprise.

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego/miesiąc

Doskonałe planowanie spotkań dzięki aplikacjom kalendarza

Aplikacje kalendarza online ułatwiają planowanie spotkań, a Calendly jest tego doskonałym przykładem. Oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak konfigurowalne typy wydarzeń, powiadomienia, analizy i różne integracje. Rozszerzone środki bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo całego systemu.

Jak pokazuje ta recenzja Calendly, jest on łatwy w użyciu i zapewnia przyzwoite wsparcie, co czyni go dobrym wyborem dla twoich potrzeb związanych z planowaniem. ✅

Nie jest to jednak jedyna opcja. Jeśli szukasz jednej wszechstronnej platformy do organizowania kalendarza i zadań, nie szukaj dalej niż ClickUp.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, jeśli chodzi o planowanie, zarządzanie zadaniami i projektami oraz ogólne usprawnienie każdego aspektu cyklu pracy. Wiele konfigurowalnych opcji widoku kalendarza i listy rzeczy do zrobienia sprawia, że łatwo jest być na bieżąco z pracą swoją i swojego zespołu, aby zapewnić realizację celów biznesowych.

Zarejestruj się za Free

w ClickUp już dziś. Nie mogłeś prosić o lepszego partnera w powodzeniu Twojego biznesu. 🥇