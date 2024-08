Recenzja Sunsama: Co warto wiedzieć o tej aplikacji zwiększającej produktywność

Żonglowanie zadaniami w aplikacjach do zarządzania projektami, notatnikach, e-mailach i karteczkach samoprzylepnych może szybko doprowadzić do bałaganu - poślizgu terminów, spadku wydajności i pogorszenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

A gdy presja związana z ciągle rosnącą listą rzeczy do zrobienia rośnie, pojawia się poczucie winy, stres i niepokój związany z niewykonanymi zadaniami. Nagle to, co kiedyś było wymarzoną pracą lub biznesem, zaczyna przypominać koszmar. 💀

Ale co by było, gdybyś mógł:

Zebrać swoje rozproszone zadania w jednym miejscu, aby uzyskać jasny przegląd tego, co musi zostać zrobione?

Skupić się na planowaniu dnia i ustalaniu priorytetów przed przystąpieniem do pracy?

Przestać pracować, gdy osiągniesz swoje dzienne obciążenie, zamiast przepracowywać się "zajętą pracą"?

Kończyć dzień z poczuciem satysfakcji z tego, co udało ci się osiągnąć?

Wprowadź Sunsama-a narzędzie do zarządzania zadaniami które sprawia, że te możliwości stają się rzeczywistością. Ale pytanie brzmi: Czy jego ustawienie funkcji jest zgodne z obietnicami?

Właśnie na to pytanie odpowiemy w niniejszej recenzji Sunsama. Zapoznamy się z unikalnymi funkcjami, limitami, opiniami użytkowników i cenami Sunsama. A jeśli Sunsama nie jest odpowiednim narzędziem dla Ciebie, udostępnimy jedno z najlepszych rozwiązań najlepszych alternatyw Sunsama które mogą spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. ✅

Co to jest Sunsama?

Rok po rozpoczęciu pracy na pełen etat, Ashutosh Priyadarshy i Travis Meyer potrzebowali przemyślanego i celowego sposobu zarządzania swoim harmonogramem pracy. Po czterech latach tworzenia produktów, które nie wypaliły, w 2018 roku trafili w dziesiątkę z Sunsama.

Sunsama to narzędzie do aplikacja do codziennego planowania dla zapracowanych profesjonalistów, którzy muszą planować swoje tygodnie i dni, ustalać priorytety zadań, aby dopasować je do swoich codziennych obciążeń, angażować się w głęboką pracę i zastanawiać się nad swoimi osiągnięciami i obszarami wymagającymi poprawy. 💪

W przeciwieństwie do innych narzędzi, Sunsama łączy te elementy w płynny cykl pracy, który ekscytuje Cię do pracy i pomaga budować zdrowe nawyki w pracy.

Klucz Sunsama Funkcje

Na pierwszy rzut oka minimalistyczny interfejs Sunsama nie zdradza zbyt wiele. Jakie więc funkcje kryją się pod maską, które sprawiają, że to aplikacja do cyfrowego planowania ulubieniec fanów? Przyjrzyjmy się bliżej.

1. Ustawienie tygodniowych celów z wyprzedzeniem

Rozpocznij pracę z Sunsama od ustawienia tygodniowych celów. Możesz to zrobić dla wielu tygodni z góry. Sunsama podpowie ci, abyś planował nadchodzący tydzień w każdy Monday, ale możesz to zmienić na dowolny dzień, który będzie dla ciebie najlepszy.

Jeśli jeszcze nie zaplanowałeś swojego tygodnia, nadszedł czas, aby zapisać te cele. A jeśli już zanotowałeś jakieś cele, wykorzystaj ten czas, aby je przejrzeć i upewnić się, że jesteś na dobrej drodze na nadchodzący tydzień.

2. Zaplanuj swoje zadania na dany dzień

via Sunsama Po ustaleniu tygodniowych celów, nakreśl zadania, które chcesz zrobić w danym dniu. Możesz połączyć kluczowe zadania z celami tygodniowymi. Pomoże ci to efektywnie zaplanować i ustalić priorytety zadań, aby osiągnąć te cele. 🎯

Po ustaleniu wszystkich planów możesz od razu zabrać się do pracy, wiedząc dokładnie, na czym musisz się skupić, aby dzień i tydzień zakończyły się powodzeniem.

3. Centralizacja zadań w wielu kanałach pracy

Sunsama sprawia, że codzienne planowanie umożliwiając połączenie z ulubionymi aplikacjami do pracy. Obejmuje to Kalendarz Google, Gmail, Kalendarz Outlook, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist i Slack.

Oprócz ręcznego dodawania zadań, możesz przeciągać i upuszczać zadania z tych aplikacji do Sunsama. Daje to lepszy przegląd tego, co musi zostać zrobione i zapewnia, że żadne ważne zadanie nie umknie uwadze. 🕵️‍♂️

Oznaczenie zadania jako zakończone powoduje aktualizację wszystkich połączonych narzędzi. Dzięki temu listy zadań w Sunsama i innych aplikacjach są zawsze aktualne.

4. Planowanie i ustalanie priorytetów zadań na dany dzień

via Sunsama

Po tworzenie listy do zrobienia , możesz zakończyć swój codzienny cykl pracy planując zadania. W jaki sposób? Wystarczy zablokować je w kalendarzu.

W przeciwieństwie do innych aplikacji do planowania, Sunsama pozwala skupić się na planowaniu priorytetów. Szacowany czas na wykonanie wszystkich zadań nie powinien przekraczać dziennego obciążenia (np. 6 godzin). Jeśli przekroczysz ten limit, Sunsama powiadomi Cię o tym. 🚨

Zmusza to do ponownego przemyślenia swoich zadań, wybrania priorytetów na dany dzień i przeniesienia wszystkich innych zadań na później.

5. Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów

Przez Sunsama

Podczas tworzenia zadania w Sunsama można:

Przypisać datę rozpoczęcia i datę końcową

Podzielić zadanie na podzadania

Dodawać notatki i komentarze

Załączyć pliki do komentarzy

Ustawienie powtarzania codziennie, co tydzień lub co miesiąc

Zadania są wyświetlane w widoku Daily Kanban, gdzie każda kolumna reprezentuje każdy dzień tygodnia. Pasek postępu u góry każdej kolumny wypełnia się w miarę odhaczania zadań.

Możesz także przełączyć się do widoku Kalendarza, aby wizualizować swój harmonogram według dnia, trzech dni, dni tygodnia, całego tygodnia lub miesiąca. Pomaga to w szybkim planowaniu wielu dni i tygodni jednocześnie. 🗓️

6. Kategoryzowanie zadań w kanałach i kontekstach

Każde zadanie w Sunsama może być zgrupowane pod kanałem, a wiele kanałów może być pogrupowanych w konteksty.

Na przykład, możesz mieć kategorie Praca, Osobiste lub Side Hustle. A kontekst pracy może mieć kanały takie jak projekty marketingowe, spotkania z interesariuszami i przeglądy firmowe.

Takie ustawienie jest przydatne do wyświetlania zadań specyficznych dla kontekstu i kanału w widokach Daily Kanban i Kalendarz.

7. Odkładanie niezaplanowanych i nieważnych zadań

via Sunsama

Masz jakieś zadania, których nie chcesz zaplanować? Nie martw się, Sunsama pozwala przechowywać je w zaległościach. Pozwala to utrzymać porządek na codziennej liście do zrobienia. 📋

A co z zadaniami, które ciągle przechodzą na następny dzień? Jeśli dzieje się tak przez cztery kolejne dni, Sunsama zakłada, że są one nieistotne i archiwizuje je. Ale nie martw się; zawsze możesz przenieść zarchiwizowane zadania z powrotem na swoją codzienną listę lub zaległości.

Jeśli czterodniowe ramy czasowe nie są idealne, możesz dostosować je do swoich potrzeb lub wyłączyć funkcję automatycznej archiwizacji, aby zachować wszystkie zadania na widoku.

8. Konwersja e-maili na zadania bez opuszczania skrzynki odbiorczej

Tak, dobrze przeczytałeś. Sunsama dostarcza dwa unikalne adresy e-mail - jeden do dodawania e-maili jako zadań do codziennej listy rzeczy do zrobienia, a drugi do umieszczania ich w zaległościach.

Wszystko, co musisz zrobić, to zapisać te adresy w swojej aplikacji e-mail. Następnie, gdy chcesz przekształcić e-mail w zadanie, po prostu prześlij go na odpowiedni adres. Łatwizna! 🤩

9. Używaj trybu skupienia i timera do głębokiej pracy

Rozłożenie wszystkich zadań przed sobą może być przytłaczające. Tryb skupienia Sunsama pozwala wyciszyć te rozpraszające czynniki i skoncentrować się na jednym zadaniu naraz.

Ten tryb ma wbudowany timer do śledzenia sesji pracy i wszelkich mini-przerw między nimi. Jeśli używasz techniki Pomodoro do zrobienia czegoś, ta funkcja może być twoim nowym najlepszym kumplem.

10. Przeprowadzanie codziennych i tygodniowych przeglądów

Po zakończeniu codziennych zadań w danym dniu roboczym, można aktywować codzienny rytuał zamknięcia. To podsumowanie dnia - dobry punkt odniesienia do refleksji nad osiągnięciami, wyciągniętymi wnioskami i ulepszeniami na jutro. ✍️

Oprócz codziennych przeglądów, otrzymujesz tygodniowy raport podsumowujący. Pokazuje on, gdzie spędziłeś najwięcej czasu i czy osiągnąłeś swoje tygodniowe cele.

11. Niestandardowe procedury dzienne i tygodniowe

Możesz ręcznie aktywować procedury codziennego planowania, codziennego przeglądu, tygodniowego planowania i tygodniowego przeglądu. Alternatywnie, możesz ustawić je tak, aby aktywowały się automatycznie w określonym dniu i czasie, który jest dla Ciebie najlepszy.

Inne niestandardowe opcje pozwalają uwzględnić pracę w weekendy w przeglądach i zintegrować proces przeglądu tygodniowego z planem tygodniowym.

12. Zaproś swój Teams do współpracy nad zadaniami

Zaproś swój zespół do Sunsama, wysyłając im link z zaproszeniem przez e-mail. Gdy dołączą, możesz przydzielać zadania, ustawić terminy i dodawać notatki do zadań (i komentarze) w celu omówienia wyjaśnień i aktualizacji.

Dzięki integracji Sunsama ze Slackiem, członkowie zespołu mogą łatwo udostępniać swoje dzienne i tygodniowe plany oraz refleksje na temat zakończonych zadań w odpowiednich kanałach Slack. Pozwala to wszystkim być na bieżąco i usprawnia współpracę w zespole.

Ceny Sunsama

Sunsama ma jednopoziomowy cennik, który odblokowuje wszystkie funkcje. Możesz wybrać miesięczną subskrypcję lub uzyskać rabat przy rocznej subskrypcji:

Miesięczna subskrypcja: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Roczna subskrypcja: 192 USD/rok

Zalety korzystania z Sunsama

Oprócz kluczowych funkcji, Sunsama oferuje kilka dodatkowych korzyści, które usprawnią codzienny cykl pracy.

Łatwe wdrożenie

Jako pierwszy użytkownik, Sunsama przeprowadzi Cię przez przepływ wdrażania, aby połączyć się z aplikacjami do pracy i zaplanować dzień. Gdy wszystko zostanie zrobione, zostaniesz przeniesiony do obszaru roboczego, gdzie możesz rozpocząć zadania na dany dzień. 🛠️

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Minimalistyczny i intuicyjny design Sunsama sprawia, że nawigacja jest łatwa, nawet dla początkujących. Obszar roboczy jest podzielony na trzy panele - niezaplanowane zadania w integracjach innych firm, zaplanowane zadania w widoku Kanban (lub Kalendarz) oraz listę kanałów i kontekstów. A jeśli uwielbiasz pracować w trybie ciemnym, Sunsama ma Cię w swojej ofercie.

klawiatura skróty

Nie ma potrzeby wielokrotnego klikania myszą do zrobienia czegoś w Sunsama - wystarczy użyć skrótów klawiaturowych. Na przykład naciśnij "P", aby aktywować cykl pracy, "A", aby dodać nowe zadanie, "F", aby przejść do trybu skupienia, a "przestrzeń", aby włączyć lub wyłączyć timer zadań. ⏰

Kompatybilność międzyplatformowa

Sunsama to aplikacja internetowa z aplikacjami komputerowymi dla systemów Windows, Mac i Linux oraz aplikacjami mobilnymi dla systemów iOS i Android. Aplikacja komputerowa ma te same funkcje, co aplikacja internetowa, co jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcesz pracować bez rozpraszania się przeglądarką internetową. Jednak podobnie jak w przypadku aplikacji internetowej, nie można z niej korzystać bez połączenia z Internetem.

Niestandardowa obsługa klienta

Sunsama posiada dobrze udokumentowaną bibliotekę zasobów, która uczy poruszania się po obszarze roboczym i korzystania z jego funkcji. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, możesz skontaktować się z zespołem wsparcia przez e-mail lub czat na żywo za pośrednictwem aplikacji. Wielu użytkowników twierdzi, że zespół wsparcia jest pomocny i szybko reaguje.

Common Pain Points Sunsama Users Face

Jak większość narzędzi, Sunsama nie jest pozbawiona wad. Sprawdźmy kilka minusów, aby uzyskać pełny przegląd i pomóc ci zdecydować, czy jest to odpowiednie narzędzie dla ciebie.

Brak Free Planu i drogie płatne plany

Sunsama nie ma darmowego planu, a jedynie 14-dniową wersję próbną. Może to być duży minus, jeśli masz ograniczony budżet. A nawet jeśli chcesz przejść na płatny plan, subskrypcja jest droga - koszty mogą szybko się sumować, jeśli masz zespół. 💸

Limit natywnych integracji

Chociaż Sunsama ma solidne integracje z niektórymi z najpopularniejszych aplikacji do pracy, to wciąż jest limitowana. Nie integruje się z iCal, Confluence i Google Drive. Nie ma również integracji z Zapier ani dostępu do jego API do tworzenia niestandardowych cykli pracy.

Brak możliwości wsparcia złożonych projektów

Interfejs i funkcje Sunsama są zoptymalizowane pod kątem codziennego planowania w celu zwiększenia osobistej wydajności. Jeśli więc potrzebujesz zaawansowanego zarządzania zadaniami i funkcji współpracy w zespole, Sunsama nie jest dla ciebie - istnieją dedykowane narzędzia do zarządzania projektami, które będą lepiej dopasowane.

Aplikacja mobilna brak podstawowych funkcji

W przeciwieństwie do aplikacji internetowych i komputerowych, aplikacja mobilna Sunsama działa w trybie offline. Posiada jednak tylko podstawowe funkcje. Tak więc, chociaż świetnie nadaje się do dodawania i zmiany kolejności zadań w podróży, nie można przejść przez codzienne i tygodniowe procedury planowania.

Recenzje Sunsama na Reddit

Aby zakończyć tę recenzję Sunsama, wskoczyliśmy na Reddit, aby poznać doświadczenia innych użytkowników Sunsama. I mamy herbatę. 🍵

Wielu użytkowników zgadza się, że interfejs, integracje i codzienne cykle pracy Sunsama są najlepsze.

Jeden użytkownik powiedział "Integracja Sunsamy z Asaną, Trello, Jirą, GitHubem itp. znacznie ułatwia korzystanie z aplikacji. Największym wyróżnikiem było jednak dla mnie codzienne planowanie. Sunsama zachęca do codziennego planowania dzięki dedykowanemu dziennemu widokowi, który pomógł mi ustalić priorytety i zaplanować zadania na dany dzień. Tryb skupienia był również świetną funkcją, podobnie jak cotygodniowe analizy/przeglądy i uspokajający interfejs użytkownika."

Inni nie byli zadowoleni z wysokiej etykiety Sunsama i ograniczonej funkcji aplikacji mobilnej, która nie pozwala na blokowanie czasu.

Oto jak inny użytkownik ujął to w swojej recenzji Sunsama: "Jestem również fanem Sunsama, tylko etykieta z ceną jest dla mnie zbyt ciężka. Jestem również w dużej mierze oparty na aplikacjach, ponieważ lubię blokować czas w podróży."

Alternatywne narzędzia do zwiększania wydajności do użycia zamiast Sunsama

Jeśli szukasz alternatywy dla Sunsama z darmowym planem i bardziej rozbudowanymi funkcjami zarządzania zadaniami, ClickUp może być dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym kluczowym funkcjom ClickUp.

1. Zarządzanie projektami osobistymi i zespołowymi bez kłopotów

Łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia w zadaniu lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu Funkcje zarządzania zadaniami w ClickUp ułatwiają planowanie i realizację. Rozpocznij pracę z planami projektów poprzez:

Tworzenie zadań wewnątrz ClickUp

Przekształcanie notatek ze spotkań w zadania za pomocą ClickUp AI

Dodawanie zadań z aplikacji internetowych za pomocą rozszerzenia ClickUp dla Chrome

Dzięki ponad 15 niestandardowym polom możesz przechwytywać szczegółowe informacje o zadaniach, takie jak osoby przypisane, priorytety, terminy, paski postępu, etykiety i pola wyboru. Możesz także ustawić niestandardowe statusy (takie jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione), aby śledzić przepływy zadań w potoku.

Każdy członek zespołu może zobaczyć listę przypisanych zadań na swojej stronie "Moje zadania". A jeśli są gotowi do udostępniania aktualizacji zadań lub poproszenia o wyjaśnienia, mogą to zrobić w komentarzach do zadania. 🧑‍💻

2. Przełączanie na widok kalendarza dla zadań z timeboxem

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby utrzymać synchronizację zespołów

ClickUp posiada ponad 10 widoków zadań, w tym Lista, Kanban, Gantt i Kalendarz. Chcesz zaplanować swój dzień lub tydzień? Wystarczy przejść do Widok kalendarza i przesuń swoje zadania na kalendarz.

Jeśli masz zaplanowane wydarzenia w Kalendarzu Google, połącz go z ClickUp, aby mieć wszystko w jednym miejscu i uniknąć kolizji.

Pamiętasz stronę "Moje zadania"?

Ma ona również widok Kalendarza. Pozwala to każdemu członkowi Teams na blokowanie przypisanych mu zadań w czasie. To tak, jakby mieć osobisty planner, oddzielony od wszystkich zadań zespołu - bardzo przydatne dla poprawy koncentracji i zwiększenie wydajności .

3. Ustaw cele i wizualnie śledź swoje postępy

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Jeśli masz do zrealizowania duże cele osobiste lub biznesowe, pokochasz Cele ClickUp funkcja. Możesz utworzyć wiele celów, przypisać je do lidera zespołu, dodać terminy i podzielić je na mniejsze kamienie milowe.

Możesz także połączyć zadania z celami. Pomaga to wszystkim zrozumieć, w jaki sposób ich praca wpisuje się w szerszy obraz. Pozwala to również mierzyć postępy w realizacji celów i przypomnieć o świętowaniu małych zwycięstw. 🙌

4. Użyj szablonów, aby rozpocząć plany projektu

Wizualizuj i efektywnie organizuj zadania za pomocą szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp

Biblioteka szablonów ClickUp zawiera ponad 1000 konfigurowalnych szablonów do użytku osobistego i profesjonalnego. Ułatwia to znalezienie idealnego szablonu do rozpoczęcia każdego projektu.

Na przykład możesz:

Planować zadania związane z pracą i śledzić codzienne nawyki za pomocą szablonuSzablon Daily Planner Planuj swoje tygodnie za pomocą samoprzylepnych notatek na tablicach, korzystając z szablonuSzablon planera tygodniowego Organizuj projekty i codzienne działania swojego zespołu za pomocą szablonuSzablon do zarządzania zadaniami

5. Integracja z resztą stosu technologicznego

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp do zrobienia na jednej scentralizowanej platformie Połączenie ulubionych aplikacji z ClickUp, zmieniając go w platformę typu "wszystko w jednym". Jego natywne integracje obejmują Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Zoom, Figma, YouTube, Calendly i wiele innych. Dodatkowo, dzięki API ClickUp i Zapier, możesz tworzyć niestandardowe połączenia i automatyzacje.

6. Uzyskaj dostęp do funkcji ClickUp w ramach planu Free lub niedrogiego planu płatnego

Najlepsze w ClickUp jest to, że możesz uzyskać dostęp do kluczowych funkcji w jego darmowym planie. A gdy tylko przerośniesz ten plan, jego płatne plany zaczynają się od przystępnej ceny:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

Proste i złożone cykle pracy z ClickUp

Sunsama może być przełomowym narzędziem dla każdego, kto chce zwiększyć swoją wydajność bez popadania w wypalenie zawodowe. Jednak jego wysoka cena, limit integracji i podstawowe funkcje zarządzania zadaniami mogą nie być odpowiednie dla każdego.

Jeśli tak jest w twoim przypadku, ClickUp może być lepszym wyborem.

Wszechstronne funkcje ClickUp pozwalają zarządzać osobistymi zadaniami w ramach bardziej rozszerzonego parasola złożonych projektów zespołowych. I nie musisz wydawać ani grosza, aby zacząć. Zarejestruj się w darmowym planie ClickUp już dziś, aby zwiększyć wydajność osobistą i zespołową! ✨