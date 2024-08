Trello kontra Todoist: Które narzędzie do zarządzania zadaniami jest lepsze?

W dziedzinie efektywnego zarządzania zadaniami mamy dwóch wiodących mistrzów: Todoist i Trello. Oba narzędzia cieszą się dużą popularnością, ponieważ wykraczają poza proste zadania oparte na listach i pomagają ustalać priorytety i utrzymywać koncentrację w bardziej wyrafinowanej konfiguracji.

Chociaż mają one wspólny cel, jakim jest usprawnienie codziennej organizacji i planowania, oba produkty wyróżniają się charakterystycznymi funkcjami, które je wyróżniają.

Która platforma zwycięży w pojedynku Trello vs Todoist? Dołącz do nas, aby zapoznać się z ich najważniejszymi funkcjami i rozważyć ich wady i zalety.

Czym jest Trello?

Wyobraź sobie, że masz na wyciągnięcie ręki dynamiczną tablicę, na której Twoje zadania ożywają. To właśnie jest Trello! To wizualne narzędzie do narzędzie do zarządzania projektami które na nowo wyobraża sobie sposób organizowania i monitorowania przepływów pracy .

Trello, np wielu jego konkurentów jest wyposażony w intuicyjne funkcje wspierające współpracę zespołową i śledzenie postępów. Ale to, co go wyróżnia, to liczne opcje dostosowywania i automatyzacji, które zapewniają dodatkową moc, aby być na bieżąco z zadaniami bez względu na charakter projektu.

Jeśli chodzi o podstawowe funkcje, zadania tworzone w Trello są reprezentowane jako cyfrowe karteczki samoprzylepne, znane jako karty. A dzięki szybkiemu przeciąganiu i upuszczaniu możesz je bez wysiłku reorganizować, podobnie jak zmieniasz układ elementów na wirtualnej tablicy korkowej. 🧙🏼‍♂️

Via: Trello Ta aplikacja do zarządzania projektami obsługuje unikalne wymagania projektowe z różnorodnymi układami. Wybierz klasyczny widok tablicy lub wybierz kalendarz do śledzenia terminów, oś czasu do planowania, ustrukturyzowaną tabelę dla danych - a może nawet mapę dla zadań opartych na lokalizacji!

Trello zawiera ponad 100 szablonów dla różnych zadań związanych z zarządzaniem projektami i kreatywnością, pomagając uniknąć przerażających scenariuszy.

Funkcje Trello

Chociaż Trello może pochwalić się skarbnicą przydatnych funkcji, przyjrzyjmy się trzem najważniejszym, które naprawdę sprawiają, że Trello błyszczy! 💎

1. Tablice, karty i listy

Interfejs Trello obraca się wokół tablic, list i kart. Upraszczają one całe doświadczenie, oferując krystalicznie czysty widok zadań na horyzoncie i tego, kto je wykonuje.

Tablice Trello są kotwicą dla każdego projektu. Każda tablica porządkuje zadania projektowe, tworząc scentralizowane centrum planowanych i postępujących prac. Dzięki możliwości dodawania, usuwania i porządkowania zadań, łatwo jest mieć oko na zadania do wykonania. 🧐

Tablice są jak palety list, z których każda obejmuje unikalny etap podróży zadań - od To-Do i Doing do Done. Listy Trello oferują szybki wgląd w ewolucję projektu, umożliwiając łatwe dostosowywanie priorytetów i udoskonalanie przepływów pracy.

Karty reprezentują szczegółowe jednostki zadań, zawierające konfigurowalne informacje, takie jak osoby przydzielone, terminy i opisy. Można ich używać do dodawania kontekstowych instrukcji do zadań lub wstawiania list kontrolnych dla serii podzadań.

Via: Trello

2. Automatyzacje

Podczas gdy wiele narzędzi do zarządzania projektami zarezerwuj automatyzację dla planów premium, Trello udostępnia ją nawet w darmowym planie. Otrzymujesz nie tylko gotowe automatyzacja zadań ale także swobodę tworzenia własnych reguł automatyzacji.

Dzięki Butler, wbudowanemu asystentowi automatyzacji Trello, otrzymujesz poręczny interfejs do tworzenia reguł, przycisków i poleceń, które gwarantują, że powtarzające się zadania nie pozostaną bez nadzoru.

Jeśli zajmujesz się ręczną automatyzacją, po prostu ustaw reguły w języku naturalnym, a Trello wykona żądaną czynność za Ciebie. Butler może również wykrywać powtarzające się procesy i rekomendować rozwiązania automatyzacji, które można zastosować za pomocą jednego kliknięcia.⚡

Dzięki opcjom integracji Trello z różnymi narzędziami innych firm, można zautomatyzować takie działania jak:

Wysyłanie wiadomości wKanały Slack* TworzenieJira bilety

Dodawanie komentarzy do istniejących zgłoszeń

Via: Trello

3. Różne widoki projektu

Niezależnie od tego, czy jesteś przepracowanym menedżerem zadań, czy po prostu masz napięty dzień, siedem różnych widoków Trello zapewnia świeże spojrzenie na przepływ pracy w projekcie i oczekujące zadania.

Na przykład, weźmy kwintesencję Widoku tablicy - jest to wizualnie zorientowana tablica w stylu Kanban, która dzieli duże projekty na proste zadania do wykonania.

Widoki osi czasu i kalendarza umożliwiają wizualizację wszystkiego, od przeglądów kwartalnych po codzienne zadania do wykonania. Łatwo sprawdzaj terminy i planuj zadania w oparciu o dostępność zespołu. 📅

Analizuj kluczowe wskaźniki i identyfikować wąskie gardła w widoku Dashboard lub otwórz Widok tabeli, aby usprawnić sortowanie i filtrowanie zadań. Widok mapy jest idealny do planowania zadań w oparciu o lokalizację i jest najlepszym widokiem dla profesjonalistów z branży nieruchomości i menedżerowie zdarzeń .

Cennik Trello

Darmowy

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Czym jest Todoist?

Todoist to renomowana aplikacja do zarządzania zadaniami, skupiająca się na zwiększaniu produktywności . Umożliwia tworzenie dobrze zorganizowanych list rzeczy do zrobienia, służąc jako podstawa codziennej organizacji.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Todoist jako osobistego narzędzia do zarządzania zadaniami, czy też jako oprogramowania do pracy zespołowej, nie zawiedziesz się. Jego funkcje planowania dnia obejmują tworzenie zadań i podzadań, ustawianie terminów i ustalanie priorytetów, a wszystko to ma na celu podniesienie jakości zarządzania zadaniami. 🌞

Via: Todoist Dzięki Todoist możesz podzielić zadania na odrębne kategorie i otrzymywać niestandardowe przypomnienia. Ustaw powtarzające się zadania dla ustalonych rutyn i przyspiesz swój dzień. Chociaż narzędzie to nie posiada rozbudowanych funkcji zarządzania projektami, nadal możesz udostępniać listy rzeczy do zrobienia znajomym, rodzinie lub współpracownikom w celu współpracy!

Usprawnij planowanie zadań, integrując Todoist z oprogramowaniem kalendarza lub pocztą e-mail. I tak, platforma oferuje wyselekcjonowane szablony dla typowych przypadków użycia, takich jak pisanie agend spotkań lub plany klas !

Funkcje Todoist

Co wyróżnia Todoist na tle konkurencji? Odkryjmy jego wyróżniające się funkcje! 🕵️

1. Śledzenie produktywności

Zastanawiałeś się kiedyś, jak produktywny byłeś ostatnio? Todoist ma na to odpowiedź! Wystarczy ustawić cele produktywności i pozwolić aplikacji śledzić trendy wydajności codziennie lub co tydzień.

Dzięki funkcji Todoist Goals praca staje się zabawą. Wyznaczaj cele, zdobywaj punkty Karmy w miarę ich realizacji i obserwuj, jak poziom Karmy rośnie wraz z upływem czasu. To daje ci zastrzyk zdrowia psychicznego, aby pozostać zmotywowanym, szczególnie podczas trudnych projektów!

Via: Todoist Przejdź się ścieżką produktywności, przeglądając swoją historię aktywności. Sprawdź własną wydajność lub wydajność swojego zespołu, filtrując dane według projektu lub osoby.

Todoist wykracza poza wyświetlanie ukończonych zadań - pokazuje również osiągnięcia, pomagając śledzić postępy i utrzymywać wysokie morale w szalonych dniach! 🏆

2. Szablony

Tworzenie list rzeczy do zrobienia od zera może być dość czasochłonne. Na szczęście Todoist rozumie tę trudność i oferuje idealne rozwiązanie: szablony do zarządzania zadaniami ze wstępnie załadowanymi, konfigurowalnymi zadaniami.

Z 50+ szablonami obejmującymi kategorie takie jak zarządzanie, marketing i rozwój oprogramowania todoist zapewnia wsparcie we wszystkich działach. Przewijaj uporządkowane sekcje lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć idealny szablon za pomocą słów kluczowych.

Szukasz osobistego narzędzia do śledzenia zadań? Zorganizuj swoje codzienne cele za pomocą szablonów do zarządzania finansami, porządkowania domu lub stawiania sobie wyzwań związanych ze zdrowymi nawykami. Uwielbiamy szablony stylu życia w sekcji 2023 Goals, ponieważ zamieniają one niejasne postanowienia w wykonalne plany! ✨

3. Tablice Kanban

Pomimo tego, że Todoist jest przede wszystkim oprogramowaniem do zarządzania zadaniami, oferuje wszechstronne tablice Kanban dla zwinnego zarządzania projektami . Odblokuj tę funkcję, wybierając opcję View as board i obserwuj, jak zwykła lista rzeczy do zrobienia przekształca się w przegląd potoku projektu. 🏞️

Podobnie jak tablice Trello, tablice Todoist Kanban grupują zadania jako karty według ich statusu. Kolumny statusu można dostosować do swojego przepływu pracy i aktualizować je za pomocą przeciągania i upuszczania. A gdy wymagana jest współpraca, rozwijane menu przydzielacza pozwala efektywnie współpracować z członkami zespołu.

Via: Todoist

Cennik Todoist

Początkujący : Darmowy

: Darmowy Pro : $4/miesiąc

: $4/miesiąc Starter Workspace : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Business Workspace: $6/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Trello vs. Todoist: Porównanie funkcji

Trello i Todoist są zdolnymi cyfrowymi aplikacjami narzędzia produktywności stworzone, aby pomagać jednostkom i zespołom. Mają one wspólne funkcje, takie jak tablice Kanban i szablony, ale ich główny cel może być inny. Trello jest bardziej zorientowane na wizualne zarządzanie projektami, podczas gdy Todoist służy jako wysokiej klasy menedżer zadań.

Przyjrzyjmy się bliżej ich najważniejszym funkcjom zwiększającym produktywność, aby określić, które narzędzie może mieć przewagę. 🏅

1. Funkcje współpracy

Chociaż oba narzędzia oferują przyzwoity zestaw funkcji współpracy, musisz wziąć pod uwagę swoje potrzeby, aby wybrać odpowiednią opcję.

Trello, na przykład, wyróżnia się wizualną współpracą, co czyni go doskonałym wyborem dla dużych projektów zespołowych. Liczne widoki (dostępne tylko dla płacących użytkowników) pozwalają monitorować zadania, ich statusy i przypisanych członków zespołu. Umożliwia komunikację poprzez komentarze, dyskusje i udostępnione pliki. Cała konfiguracja sprawia wrażenie super biznesowej. 🧑‍💼

Funkcje współpracy Todoist są prezentowane w prostym formacie. Chociaż nie ma tak wielu widoków jak Trello, możesz korzystać z funkcji takich jak współdzielone projekty i dostępność w oparciu o etykiety członków zespołu, co ułatwia kontrolowanie przepływu informacji. Ponadto, dostępne są zwykłe opcje współpracy, takie jak dodawanie komentarzy lub etykiet priorytetów.

Trello może być istotnym narzędziem dla dużych zespołów, ale mniejsze firmy lub freelancerzy mogą skłaniać się ku Todoist, zwłaszcza że jest on bardziej przystępny cenowo.

2. Śledzenie zadań

Trello zapewnia wysoce wizualne doświadczenie śledzenia zadań dzięki tablicom, listom i kartom. Możesz bez wysiłku tasować zadania między listami, stosować kolorowe etykiety i ustawiać terminy z przydatnymi powiadomieniami. Karty Trello obsługują listy kontrolne, a funkcja automatyzacji bez kodowania platformy pozwala skutecznie automatyzować zadania.

Z kolei Todoist wyróżnia się kontekstowym śledzeniem zadań, umożliwiając użytkownikom uwzględnianie szczegółów, takich jak nazwy zadań, etykiety i opisy. Wprowadzanie danych w języku naturalnym upraszcza ustalanie terminów i priorytetów. Ponadto automatyzuje powtarzające się zadania z regulowaną częstotliwością, zmniejszając obciążenie związane z ręcznym zarządzaniem.

Chociaż porównanie wygląda na remis, Trello może przejąć koronę, ponieważ w przeciwieństwie do Todoist, nie blokuje swojej funkcji przypomnień za paywallem. 👑

3. Integracje

Trello otwiera świat możliwości dzięki ponad 200 integracjom lub Power-Ups - z opcjami od Timery Pomodoro do popularnych narzędzi pracy, takich jak Slack, Jira, Miro, Google Drive i Zapier.

Podczas gdy Todoist oferuje węższy wybór ponad 60 integracji, otrzymujesz bogatą gamę opcji zwiększających produktywność i komunikację, takich jak Kalendarz Google, Dropbox, PomoDone i wszystkie najpopularniejsze przeglądarki. Dodatkowo, można ją połączyć z Zapier w celu uzyskania opcji automatyzacji.

Pod względem liczby obsługiwanych opcji, Trello jest niekwestionowanym mistrzem, choć oba produkty oferują niestandardowe integracje oparte na API.

Trello vs Todoist na Reddit

Koneserzy zarządzania zadaniami na Reddit muszą wypowiedzieć się na temat Todoist vs. Trello! Ogólna opinia jest taka, że użytkownicy ceniący minimalistyczne podejście zazwyczaj preferują Todoist, ale Trello wydaje się bardziej przyjazny dla tych, którzy szukają integracji.

Jeden z użytkowników wyjaśnił, dlaczego preferuj Todoist ze względu na jego interfejs:

_Zdecydowałem się na Todoist, ponieważ jego mikro-interakcje są znacznie bardziej usprawnione i odpowiednie do szybszego użycia, a jego projekt wizualny jest o wiele czystszy i ogólnie lepiej uwidacznia istotne informacje

Oto jak wygląda Zwolennik Trello miał do powiedzenia:

_Trello jest znacznie potężniejszym narzędziem i jest dobrze zintegrowane z innymi rzeczami, takimi jak dropbox, poczta, zapier i inne programy

Ale niektórzy użytkownicy nie uważają tego za bardzo przyjazne dla organizacji :

_moim głównym problemem z Trello była ograniczona głębokość jego organizacji. Gdy zacząłem mieć wiele zadań, moimi jedynymi opcjami było albo posiadanie absurdalnej liczby tagów, albo podzielenie rzeczy na wiele projektów, co ostatecznie pogorszyło sprawę

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Trello vs. Todoist

Zarządzaj zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp

Wybór pomiędzy Todoist i Trello sprowadza się do kompromisu. Podczas gdy Trello zapewnia więcej integracji i widoków, Todoist kładzie nacisk na prostotę i szczegółowość śledzenie celów .

Odpowiedź na ten dylemat? ClickUp -ClickUp to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami, którego szukałeś! Niezależnie od tego, czy jesteś zanurzony w dużych projektach, współpracujesz z mniejszymi zespołami, czy też pragniesz usprawnionej listy rzeczy do zrobienia, aby monitorować swoje codzienne czynności, ClickUp sprawi, że to się stanie! 💃

Oferuje imponujący wachlarz funkcji do efektywnego planowania, organizacji, delegowania zadań, automatyzacji i skrupulatnego śledzenia zadań - a wszystko to podkreślone przez współpraca w czasie rzeczywistym i pomoc AI!

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo! Zapoznajmy się z kilkoma ulubionymi funkcjami użytkowników, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszy alternatywą dla Todoist i Trello.

1. Zostań profesjonalistą w organizacji dzięki ClickUp Tasks

Ustawianie zadań cyklicznych według czasu lub zdarzenia w ClickUp

Rozpocznij swoją podróż w kierunku produktywności z zarządzaniem zadaniami tak unikalnymi, jak Twoje potrzeby - płynnie twórz swój przepływ pracy dzięki Zadania ClickUp , idealny zarówno do współpracy, jak i osobistego zarządzania zadaniami. Możesz oczekiwać najlepszych funkcji, takich jak:

Elastyczna konfiguracja i śledzenie celów

Kamienie milowe, aby utrzymać motywację dzięki osiągnięciom

Automatyzacja dla powtarzających się zadań

Opcje kodowania kolorami i etykietowania

Lista zadań do wykonania iszablony blokujące czas Nie przegap żadnego rytmu, tworząc listy kontrolne dla poszczególnych zadań do monitorowania wszystkiego, od skomplikowanych przepływów pracy po proste listy rzeczy do zrobienia. Przytłoczony elementami dostawy? Podziel złożone projekty na małe podzadania! Edytuj wiele zadań jednocześnie za pomocą Pasek narzędzi akcji zbiorczych .

Użyj pól niestandardowych dla terminów, przydziałów i priorytetów, aby nie pominąć żadnego szczegółu. Bądź na bieżąco dzięki niestandardowym statusom, aby otrzymywać aktualizacje dostosowane do Twojego przepływu pracy. A co z ustalaniem priorytetów? Cóż, jest to możliwe dzięki pięciu poziomom pilności i konfigurowalnym funkcjom Tagi ClickUp . Przypomnienia ClickUp pozwalają być na bieżąco dzięki powiadomieniom wysyłanym za pośrednictwem poczty e-mail, komputera lub telefonu komórkowego. Możesz ustawić podstawowe przypomnienia lub dostosować je za pomocą zdjęć, notatek głosowych lub lokalizacji na mapie. Synchronizuj powiadomienia na różnych platformach dzięki integracji z narzędziami takimi jak kalendarze Google i Outlook, Zoom, Alexa i Microsoft Teams.🔔

Zapracowani liderzy i planiści zespołowi polegają na 35+ ClickApps do dostosowywania przepływów pracy bez kodu. Niezależnie od tego, czy chcą przydzielać zadania, czy wysyłać wiadomości e-mail, ClickUp Automations wkraczają do akcji, aby wyeliminować czasochłonną pracę. Możesz wybierać spośród ponad 100 gotowych opcji lub tworzyć własne reguły automatyzacji.

2. Ciesz się zarządzaniem w stylu arkusza kalkulacyjnego dzięki widokowi tabeli ClickUp

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Zwiększ swoją produktywność za pomocą Widok tabeli ClickUp -Chodzi o intuicyjne arkusze kalkulacyjne i dynamiczne wizualne bazy danych do obsługi szczegółowych list rzeczy do zrobienia, budżetów, zapasów i danych klientów. 💥

Tworzenie Pola niestandardowe do rejestrowania dowolnych informacji, od postępu zadań po priorytety i oceny produktów, aby zminimalizować przełączanie kontekstu. Organizuj swoją pracę, tworząc połączenia między zadaniami, dokumentami i zależnościami. Edytuj zadania zbiorczo, eksportuj dane tabel lub twórz publicznie udostępniane linki do tabel, aby współpracować z zewnętrznymi współpracownikami.

Zarządzaj zadaniami zespołu lub pracą osobistą jak profesjonalista dzięki licznym opcjom filtrowania i grupowania. Dostosuj swój widok, ukrywając lub przypinając kolumny w celu usprawnienia śledzenia. Aby uzyskać najwyższą elastyczność, wykorzystaj funkcję przeciągania i upuszczania kolumn, aby stworzyć idealny widok.

3. Zachowaj koncentrację dzięki tablicom ClickUp Kanban

Twórz zadania i zarządzaj nimi w widoku ClickUp Board

ClickUp oferuje 15+ wyświetleń projektu w tym darmowe tablice Kanban aby pomóc w wizualnym zarządzaniu zadaniami.

Z Tablice Kanban ClickUp możesz przekształcić podstawowe listy w karty zadań i uporządkować je według statusu, daty wykonania lub dowolnych kryteriów. Poruszanie się po tych tablicach jest dziecinnie proste dzięki intuicyjnemu interfejsowi przeciągania i upuszczania w celu dostosowania priorytetów i statusów. Dostosuj swoją tablicę do dowolnego przepływu pracy, niezależnie od tego, czy jest to sprint, uruchomienie produktu, czy wieloetapowa dostawa.

Masz wiele tablic do obsłużenia? The Widok wszystkiego oferuje scentralizowany przegląd wszystkich tablic Kanban. Możesz także filtrować tablice według przypisanych osób, aby zobaczyć, kto nad czym pracuje. Mówiąc o obserwowaniu swoich projektów jak jastrząb! 🦅

ClickUp obsługuje płynną współpracę zespołową między tablicami. Wystarczy zaprosić swój zespół i rozpocząć współpracę poprzez Tablice ClickUp , wątki komentarzy, wzmianki i Sprawdzanie .

Bonus: Todoist vs Notion !

ClickUp: Twój osobisty kreator zarządzania zadaniami

Wybór przyzwoitego narzędzie do zarządzania zadaniami nie powinien mieć ochoty zadowalać się kolejną najlepszą rzeczą. Menedżery zadań typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp, naprawdę zmieniły zasady gry, usprawniając korzystanie z najlepszych w branży funkcji za pomocą przejrzystego, intuicyjnego projektu.

Dzięki ponad 1000 integracji, natywnemu Asystent AI i skarbnica szablonów, ClickUp sprawia, że produktywność polega na maksymalnych wynikach przy minimalnym wysiłku. Zapisz się na solidny darmowy plan ClickUp i zacznij odkrywać jego możliwości!