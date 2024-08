10 płatnych i bezpłatnych szablonów planów lekcji dla nauczycieli i wychowawców

Dla nauczyciela z pasją, udzielanie lekcji może stać się pochłaniającą sprawą. Rozpoczynasz nauczanie, mrugasz okiem i zajęcia się kończą - ale nie jesteś nawet bliski zakończenia lekcji! Teraz musisz zmienić strukturę następnych zajęć, aby podsumować wykład, a może zaplanować podsumowanie, aby uczniowie mogli z łatwością wrócić do miejsca, w którym skończyłeś.

Słaba organizacja i zarządzanie czasem może zrujnować lekcję, bez względu na to, jak wciągający jest jej temat. Dlatego najlepsi nauczyciele polegają na planach lekcji, aby organizować tematy, zadania i działania w poszczególnych klasach. Ponieważ dostosowanie planów lekcji może być trudne, korzystanie z szablonów jest zawsze dobrym pomysłem.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych szablonów do planowania lekcji, które pozwolą przekształcić dowolny program nauczania w angażujące i znaczące sesje dla uczniów. 🧑‍🏫

Co to jest szablon planu lekcji?

Szablony do planowania lekcji są niezbędnymi narzędziami w edukacji, ponieważ pomagają utrzymać zajęcia na właściwym kursie. Zbudowanie jednego od podstaw może być jednak trudne, zwłaszcza jeśli masz inne pilne obowiązki, takie jak ocenianie prac i uczestniczenie w spotkaniach.

Na szczęście można pójść na skróty, korzystając z szablonów planów lekcji.

Zagnieżdżanie strony wewnątrz strony w dokumentach ClickUp

Szablon dostarcza ram do tworzenia szczegółowych, łatwych do wykonania planów w oparciu o cele lub wcześniejszą wiedzę. Oferuje gotowe sekcje do wizualizacji przepływu tematu i oś czasu nauczania wraz z odpowiednimi zasobami i zadaniami.

Większość dostępnych szablonów może nakreślić strukturę zajęć, zwracając szczególną uwagę na:

Działania związane z nauczaniem i uczeniem sięw określonym okresie czasu* Niezbędne materiały szkoleniowe

Efekty uczenia się

Metody oceny w celu pomiaru postępów

Dzięki wysokiej jakości szablonowi możesz utrzymać żywe i angażujące zajęcia, ustawić nastrój oczekiwania dla uczniów i zapewnić narzędzie odniesienia dla innych nauczycieli, którzy dołączą do zajęć. 😍

Jak wybrać odpowiedni szablon planu lekcji

W Internecie można znaleźć tysiące szablonów planów lekcji, ale jak wybrać ten właściwy? Oto kilka cech, na które warto zwrócić uwagę:

Elastyczność: Odpowiedni szablon może być używany do różnych przedmiotów i poziomów klas. Powinien dostosowywać się do różnych stylów nauczania i metod pedagogicznych Standardowe sekcje: Powinien pomagać w dostosowaniu lekcji do odpowiednich standardów edukacyjnych. Sprawdź, czy zawiera sekcje takie jak cele i materiały dydaktyczne Oś czasu: Powinien pozwalać na przydzielenie określonych okien czasowych do koncepcji w ramach tematu, pozostawiając jednocześnie pewną swobodę na dostosowania (pomyśl o dziennym lub tygodniowym formacie planu lekcji) Opcje współpracy : Jeśli tworzysz plany lekcji z innymi nauczycielami, badaczami lub edukatorami, funkcje współpracy, takie jaktablice cyfroweedycja w czasie rzeczywistym, wątki komentarzy inotatki są koniecznością Asystenci pisania: Nie jest to konieczność, ale warto mieć taką opcję dla zwiększenia wydajności. Niektórzy dostawcy szablonów oferują asystentów pisania opartych na AI, którzy pomagają wygenerować kompleksowy plan lekcji dla różnych przedmiotów

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy

10 wysokiej jakości szablonów planów lekcji do inspirującego nauczania

Przeanalizowaliśmy setki szablonów planów lekcji i wybraliśmy 10 najlepszych, które oferują najwięcej funkcji, stworzonych przez renomowanych dostawców, takich jak ClickUp i TeacherPlanet. Skorzystaj z nich, aby w mgnieniu oka stworzyć angażujące i łatwe do wykonania plany! ✨

1. Szablon planu nauczania ClickUp

Szablon planowania programu nauczania ClickUp pomaga planować z wyprzedzeniem i tworzyć szczegółowe przeglądy lekcji

Tworzenie sylabusa nie jest łatwym zadaniem - musisz ocenić potrzeby edukacyjne, znaleźć zasoby wykładowe i skoordynować swoje wysiłki w określonych ramach czasowych. The Szablon planowania sylabusa ClickUp to idealne narzędzie do wszystkich działań związanych z nauczaniem i planowaniem lekcji!

Szablon ten pomaga rozplanować cały kurs i zapewnia studentom jasną i spójną strukturę nauki. Wizualizuj przepływ lekcji i oś czasu za pomocą wielu widoków i ustaw możliwe do śledzenia wskaźniki postępu dla każdego semestru.

Zacznij od widoku Wszystkie listy i zdefiniuj przedmiot(y). Opracuj swój program nauczania, dodając konkretną lekcję lub zajęcia lekcyjne, różne projekty i testy w formie zadań na liście.

Na przykład, jeśli uczysz języka angielskiego i masz 12 zajęć w semestrze, możesz utworzyć 12 zadań dla każdego z nich. Jeśli chodzi o oceny, możesz zaplanować testy lub projekty i połączyć je z zadaniami (klasami), aby uzyskać przejrzysty przegląd kursu.

Na każde zadanie przypada pięć Pola niestandardowe domyślnie - Osoba przypisana, Termin, Priorytet, Wydruki i Tematy. Dostosuj je i dodaj rozwijane listy, paski postępu lub pliki, aby Twoja lista była jak najbardziej kompleksowa wizualnie.

Inne widoki obejmują:

Tablica: Zamienia twoje zadania w karty i sortuje je na podstawie ich statusu

Zamienia twoje zadania w karty i sortuje je na podstawie ich statusu Kalendarz: Wizualizuje zadania w formie kalendarza (idealny do tygodniowego planu lekcji)

Wizualizuje zadania w formie kalendarza (idealny do tygodniowego planu lekcji) Oś czasu: Przedstawia zadania według dnia, tygodnia lub miesiąca

Zalecamy korzystanie z ClickUp Gantt Charts aby nakreślić i zaplanować swój program nauczania z większą przejrzystością. ✏️

2. Szablon planu lekcji ClickUp College

Szablon planu lekcji ClickUp College pomaga organizować lekcje, planować z wyprzedzeniem i przechowywać wszystkie informacje związane z zajęciami w jednym miejscu

Potrzebujesz narzędzia do tworzenia i niestandardowego planowania lekcji w college'u, organizowania materiałów, śledzenia terminów i postępów oraz wychowywania uczniów? Szablon Szablon planu lekcji ClickUp College oferuje wszystko, czego szukasz i jeszcze więcej!

Korzystanie z szablonu jest łatwe i intuicyjne - zacznij od dodania lekcji lub kursów do widoku Lesson Plan. Następnie użyj pól niestandardowych, aby zdefiniować główne atrybuty kursu, takie jak ocena, struktura lekcji, cele, formularz oceny i szczegółowy plan lekcji.

Zaprojektuj swoje szablony Free Plan z precyzją używając widoku ADDIE Phase (ADDIE to akronim od Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Jest to Tablica Kanban wyświetla zadania jako karty posortowane według statusu.

Szablon ten można łatwo udostępniać, dzięki czemu można go wysyłać do współpracowników i przełożonych w celu sprawdzenia.

Chociaż jest on przeznaczony głównie dla nauczycieli, może być również używany przez studentów, którzy chcą zorganizować swoje zajęcia uzyskać przypomnienia dla ważnych dat. Może to być szczególnie przydatne dla studentów uczelni wyższych, którzy realizują cele SMART a mianowicie:

Konkretne Mierzalny Osiągalny Istotny Określone w czasie

Można użyć Kamienie milowe w ClickUp do ustawienia i śledzenia głównych celów kursu i punktów postępu.

3. Szablon do planowania zajęć ClickUp

Zorganizuj swoje zajęcia w najdrobniejszych szczegółach dzięki szablonowi planowania zajęć ClickUp

Planowanie zajęć jest jak układanie puzzli - musisz wymyślić, jak połączyć różne elementy lekcji, aby stworzyć wydajne i angażujące doświadczenie. 🧩

Szablon Szablon do planowania zajęć ClickUp pomaga zorganizować indywidualne zajęcia i populację ich za pomocą starannie zaplanowanych zadań i aktywności - pomyśl o tym jak o klasie narzędzie do tworzenia konspektów lub codzienny planer . Szablon oferuje widoki dzienne i tygodniowe do definiowania celów nauki .

Załóżmy, że uczysz angielskiego i chcesz poświęcić zajęcia literaturze dziecięcej. Wystarczy pobrać szablon i dodać nazwę klasy oraz datę, aby utworzyć zadania dla każdej lekcji, którą chcesz omówić (na przykład wczesna literatura dziecięca, słynni autorzy i wpływowe dzieła).

Terminem wykonania zadania będzie data zajęć. Skonfiguruj pola niestandardowe, aby załączyć materiały dydaktyczne, śledzić postępy lub dodawać notatki. Prowadząc zajęcia, możesz mieć otwarty szablon na laptopie i skreślać zadania w celu łatwiejszej organizacji.

Pod koniec zajęć możesz chcieć przydzielić pracę przygotowawczą - w takim przypadku skorzystaj z Listy przesłanych zadań, aby przesłać Listę przesłanych zadań Formularz ClickUp do przesyłania zadań uczniom. Śledzenie i ocenianie prac domowych ze statusami takimi jak Do zrobienia, Nieudane i Zaliczone. 🏁

4. Szablon planu zarządzania klasą ClickUp

Zorganizuj swój plan zajęć i utrzymuj klasę na właściwym torze dzięki szablonowi ClickUp Classroom Management Plan Template

Klasa jest świętą przestrzenią, w której uczniowie mogą się uczyć i rozwijać, więc utrzymanie w niej przyjaznej i pełnej szacunku atmosfery ma kluczowe znaczenie. Szablon Szablon planu zarządzania klasą ClickUp może być scentralizowanym hubem do monitorowania zachowania uczniów i wszystkich działań związanych z klasą. Zadbaj o to, by uczniowie uczyli się dzięki skutecznemu planowaniu lekcji, aby zarządzać wszystkim, od planów zajęć po nadchodzące wydarzenia, testy, a nawet wycieczki na pole. 🏞️

W tym szablonie chodzi o holistyczne zarządzanie klasą. Posiada osiem następujących pól niestandardowych do wizualizacji ważnych informacji o przestrzeni dydaktycznej:

Sekcja klasy Kurs Kurs Nauczyciel Cel Tabela licencji Procedury obowiązujące w klasie Połączone Doradca klasowy Podsumowanie lekcji

Szablon jest dostarczany z wbudowanym kalendarzem zajęć i wykresem Gantta ułatwiają planowanie . Możesz również nadać ton oczekiwanemu zachowaniu w klasie i podstawowemu decorum. Użyj Dokumenty ClickUp w celu ustawienia zasad i oczekiwań, które mają być przestrzegane podczas każdych zajęć.

Użyj Cele ClickUp ustawienie odpowiednich kar i nagród zachęcających do dobrego zachowania. Szablon można udostępniać nadrzędnym osobom, administratorom i innym interesariuszom zaangażowanym w rozwój uczniów.

5. Szablon planu działania dla nauczycieli ClickUp

Zmień swoje plany w rzeczywistość dzięki szablonowi ClickUp Daily Action Plan Template

Nauczanie to znacznie więcej niż zwykłe wejście do klasy i omówienie tematu. Wymaga skrupulatnych umiejętności organizacyjnych - i Szablon planu działania dla nauczycieli ClickUp może w tym pomóc.

Szablon do planowania lekcji jest idealny do tworzenia i wdrażania planu działania nauczyciela rozsądny plan działania obejmujący elementy takie jak materiały dydaktyczne, zadania i zasoby dla docelowej wielkości klasy. Możesz również podać kontekstowe szczegóły dotyczące harmonogramów i środków informacji zwrotnej, których należy przestrzegać.

Poruszanie się po planie działania przy użyciu wielu widoków. Widok Kroki działania pomaga zdefiniować inicjatywę i utworzyć listę kontrolną zadań do zakończenia. Załóżmy na przykład, że chcesz zorganizować wycieczkę klasową na pole. W takim przypadku utworzysz zadania, takie jak uzyskanie zgody od nadrzędnych osób, skontaktowanie się z firmami transportowymi i zorganizowanie posiłków.

Widok Celów to widok, który umożliwia Tablica Kanban wyświetla zadania jako karty, a do ich przenoszenia można użyć narzędzia ClickUp do przeciągania i upuszczania. Widok Oś czasu wyświetla karty w kalendarzu, ułożone według dnia, tygodnia lub miesiąca.

Jeśli twój plan działania wymaga udziału nadrzędnych osób lub współpracowników, po prostu utwórz i przypisz zadania odpowiednim osobom. Ustaw terminy, etykiety priorytetów i status dla każdego zadania.

6. Szablon harmonogramu zajęć ClickUp

Szablon ClickUp Classroom Schedule pomaga organizować zajęcia i mieć kontrolę nad planem lekcji

Szablon Szablon planu zajęć ClickUp jest niezbędnym narzędziem dla wiecznie zabieganych nauczycieli. Zasadniczo jest to dobrze zorganizowany, scentralizowany hub do przechowywania danych dotyczących frekwencji, zadań, planów lekcji i wszystkiego pomiędzy.

Wykorzystaj w pełni możliwości tego szablonu, korzystając z jego trzech głównych widoków:

Plan zajęć: Tygodniowy kalendarz, w którym można tworzyć zadania reprezentujące codzienne aktywności, zajęcia i plany. Możesz zmienić sposób wyświetlania, aby nadzorować zadania na dzień, cztery dni lub miesiąc Widok aktywności: Widok listy zadań posortowanych według terminów. Użyj pól niestandardowych, aby dodać szczegóły, takie jak instruktor, sala, kategoria i połączone dokumenty Widok notatek z przedmiotów: Dokumenty ClickUp dla każdego przedmiotu (planu lub aktywności). Użyj ich, aby przechowywać dodatkowe informacje o swoich zadaniach i mieć do nich dostęp w dowolnym momencie

Niezależnie od tego, czy chcesz zorganizować swój dzień pracy, czy zarządzać dostępnością sal lekcyjnych w swojej szkole, ten szablon może stać się Twoim najlepszym przyjacielem. Jest to również doskonała opcja do współpracy - dodaj innych nauczycieli do planu lekcji i wspólnie zarządzaj lekcjami i klasami, udostępniaj materiały i dyskutuj o tym, jak ulepszyć swoje zajęcia. 🥰

7. Szablon planu zajęć dla szkół specjalnych ClickUp

Uporządkuj i zarządzaj klasami specjalnymi za pomocą szablonu planu zajęć dla szkół specjalnych ClickUp

Zajęcia ze szkolnictwa specjalnego wymagają dodatkowego wysiłku - oprócz zwykłych zajęć, być może będziesz musiał wziąć pod uwagę dostępność sprzętu, zindywidualizowane plany edukacyjne (IEP) i integrację uczniów. Ponadto często trzeba koordynować działania z nadrzędnymi rodzicami lub opiekunami w zakresie logistyki planowania.

W przypadku Szablon harmonogramu zajęć edukacji specjalnej ClickUp pozwala zarządzać klasami specjalnymi w mgnieniu oka. Umożliwia wizualizację przedmiotów na udostępnianym kalendarzu, zakończonym instrukcjami i ważnymi notatkami dla współpracowników, uczniów i nadrzędne.

Aby utworzyć kalendarz, zacznij od widoku Class Schedule. Skonfiguruj i dodaj niezbędne szczegóły dotyczące nadchodzących działań, zajęć i zadań. Ustaw czas trwania każdego wpisu i użyj kolorów, aby rozróżnić typy aktywności.

Widok Wszystkie zajęcia zawiera listę zajęć zgodnie z ich terminem, co pozwala na ustalenie priorytetów i zachowanie pełnej kontroli nad harmonogramem. Z drugiej strony, Widok Notatek z zajęć edukacji specjalnej zapewnia miejsce na przechwytywanie dodatkowych informacji o zajęciach i uczniach, które można udostępniać nadrzędnym dostawcom, współpracownikom i administratorom za pomocą kilku kliknięć.

Szablon jest przeznaczony dla nauczycieli, ale nadrzędne osoby mogą go również używać, aby być na bieżąco z planem zajęć swoich dzieci.

8. Minimalistyczny plan lekcji PDF by Visme

Minimalistyczny plan lekcji PDF od Visme pozwala bez wysiłku tworzyć konspekty zajęć

Chcesz stworzyć plan lekcji, ale nie potrzebujesz szablonów z dzwonkami i gwizdkami? Sprawdź Minimalistyczny szablon planu lekcji od Visme.

Ten jednostronicowy szablon planu lekcji podzielony jest na cztery sekcje:

Cele i zadania2. Działania Ocena Notatki

W każdej sekcji znajduje się przestrzeń na nakreślenie planów lekcji. Podziel swoje lekcje na ćwiczenia i zadania, opisz sposób oceny uczniów i zdefiniuj ogólne efekty uczenia się.

Szablon jest tak konfigurowalny, jak to tylko możliwe - możesz zmieniać kolory i czcionki, dodawać wykresy i grafy oraz załączać zdjęcia, aby spersonalizować swoje plany lekcji.

Pobierz szablon jako plik PDF, JPG lub PNG lub udostępniaj go współpracownikom, uczniom lub nadrzędnym prosto z edytora online.

9. 5-Minute Lesson Plan Word szablon autorstwa TeacherPlanet

Skorzystaj z szablonu 5-Minute Lesson Plan Word by TeacherPlanet, aby zwizualizować swoje plany lekcji

Jeśli lubisz nieszablonowe opcje i lubisz eksperymentować ze swoimi planami lekcji, 5-Minute Lesson Plan Word Template by TeacherPlanet jest dla Ciebie!

Szablon ten umożliwia dystrybucję planu lekcji na części podzielone na boksy, z których każda podkreśla konkretny aspekt zajęć. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie tytułu lekcji, celów nauczania i słów kluczowych. Następnie przechodzimy do sekcji Odcinki edukacyjne.

Podstawowy plan lekcji można podzielić na trzy części - Starter, Main i Plenary. W sekcji Starter sugerujesz wprowadzenie i ćwiczenia rozgrzewające dla uczniów. Część główna obejmuje podstawową zawartość. Sekcja Plenary pozwala podsumować główne wnioski.

Szablon ten oferuje również miejsce na ocenę zaangażowania i AFL (assessment for learning). Skorzystaj z sekcji Zróżnicowanie, aby dostosować lekcje do indywidualnych potrzeb ucznia/grupy uczniów.

Oprócz rzeczywistego planu lekcji, szablon ten zawiera dokument oceny lekcji, w którym można zanotować swoją opinię po przeprowadzeniu lekcji i ustalić przyszłe cele.

10. Szablon planu lekcji kreatywnego programu nauczania autorstwa Pumble

Zdefiniuj zabawne i angażujące zajęcia dla swoich klas za pomocą szablonu planu lekcji Creative Curriculum firmy Pumble

Chcesz zaangażować swoich uczniów w zabawne zajęcia i pomóc im rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia? Szablon planu lekcji Creative Curriculum od Pumble stanowi doskonałą podstawę do budowania poczucia własnej wartości uczniów poprzez innowacyjną pracę zespołową!

Ten łatwy w użyciu szablon ma uniwersalną strukturę, która pomaga podzielić lekcję na kilka części - czas grupowy, opowiadanie, zajęcia specjalne, zajęcia w małych grupach/plan indywidualny i dodatkowe notatki.

Każda sekcja zawiera listy do zrobienia aktywności, które są zgodne z celami lekcji. Na przykład, jeśli jesteś trenerem aktorstwa, możesz umieścić działania takie jak "gry improwizowane" i "ćwiczenia teatru fizycznego" w sekcji "Czas grupowy"

Wpisy mogą być tak ogólne lub szczegółowe, jak chcesz - stwórz unikalne mapy drogowe dla celów nauczania po jednym ćwiczeniu na raz. Po zrobieniu tego zapisz swoje przemyślenia lub dodatkowe instrukcje w sekcji Dodatkowe notatki.

Zaplanuj swoją pracę, zrealizuj mój plan z najlepszymi szablonami planów lekcji

Nauczyciele to superbohaterowie - żonglują zadaniami, planami lekcji i listami obecności, śledzą postępy uczniów, a nawet wykonują zadania administracyjne.

Jest to praca podatna na wypalenie, a szablony planów lekcji z naszej listy z pewnością pomogą zmniejszyć przytłoczenie. W ClickUp mamy wiele innych narzędzi, które mogą uprościć codzienne zadania. Weź ClickUp AI instancja.

Nie wiesz, jak ubrać w słowa swoje wspaniałe pomysły na nauczanie? Dzięki ClickUp AI otrzymujesz innowacyjnego asystenta pisania do generowania planów lekcji i streszczeń przedmiotów w locie!

Możesz także odkrywać Biblioteka szablonów ClickUp -jednorazowe rozwiązanie zawierające ponad 1000 szablonów dla prawie każdej aktywności, o której możesz pomyśleć. 🧞