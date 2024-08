10 darmowych szablonów schematów miejsc upraszczających planowanie

Planowanie wydarzeń jest zwodniczo trudne, niezależnie od tego, czy organizujesz eleganckie wesele, czy imprezę służbową. Sprawy takie jak organizacja miejsc siedzących wydają się proste, dopóki nie zagłębisz się po kolana w arkuszu Excela DIY z nadchodzącą migreną.

Zdecydowanie zalecamy pominięcie tej części i skorzystanie z szablonu planu miejsc. 🙌

Szablony miejsc pomagają wizualizować, gdzie ludzie będą siedzieć w pokoju lub podczas wydarzenia. Są one niezbędne w każdej sytuacji, która wymaga przypisania miejsc.

Wyróżniliśmy 10 szablonów schematów miejsc, które pomogą dostosować listę gości do planu - i uniknąć bólu głowy.

Co to jest schemat miejsc?

Plan miejsc wizualnie przedstawia, gdzie ludzie będą siedzieć w pokoju lub miejscu. Wyświetla lokalizację każdego krzesła, często grupując je w stoły, grupy, rzędy, sekcje lub poziomy z numerami identyfikacyjnymi, literami, kolorami lub nazwami dla wygody.

Plany miejsc siedzących są pomocne w takich sytuacjach jak:

Wesela

Imprezy firmowe i uroczystości

Profesjonalne prezentacje

Konferencje biznesowe

Przydzielone miejsca do pracy

Sale lekcyjne

Wykresy pozwalają zaprojektować plan miejsc siedzących, w którym każdy gość lub uczestnik będzie się znajdował, dzięki czemu wiesz, że masz wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich. Pozwala to również trzymać Lindsey z dala od Kim, aby uniknąć kłótni na przyjęciu weselnym (wszystkie zakłady są jednak wyłączone na parkiecie).

Jak zrobić plan miejsc

Najbardziej efektywne plany miejsc zaczynają się od edytowalnych szablonów. Poszukaj edytowalnego schematu miejsc, który umożliwia zmianę liczby, rozmiaru i położenia stołów i krzeseł.

Korzystanie z oprogramowanie do planowania wydarzeń sprawia, że jest to łatwiejsze do opanowania, zwłaszcza jeśli pracujesz z czymś intuicyjnym, takim jak Tablice ClickUp .

Korzystaj z ClickUp Whiteboards z obiektami, zadaniami, relacjami i znacznikami, aby wizualnie współpracować z zespołem

Oto zestawienie:

Znajdź najlepsze narzędzie do planowania miejsc lubszablon planowania wydarzenia2. Wybierz kształty stołów (np. długie stoły, okrągłe stoły, stoły w kształcie litery U, prostokątne stoły itp Zdecyduj, czy będziesz mieć stół główny (inaczej stół VIP) i gdzie go umieścić Zorganizuj stoły zgodnie z rozmiarem i kształtem miejsca Utwórz numery stołów, nazwy lub kolory Grupowanie gości lub uczestników (np. przyjaciele, działy, zespoły, wspólne zainteresowania, kolejność alfabetyczna itp.) Wybierz przypisane miejsca siedzące, pamiętając o takich kwestiach jak dostępność Wydrukuj fizyczne kopie (plany miejsc do wydrukowania dla zwycięzców)

Niektóre tabele przypisują osoby do stołu i pozwalają gościom zdecydować, gdzie będą siedzieć wokół niego. Inne wybierają miejsce dla każdej osoby. To od Ciebie zależy, jak szczegółową planszę chcesz przygotować.

10 darmowych szablonów kart miejsc

Prawdopodobnie chcesz już przejść do tego, co dobre, więc pozwól, że przedstawimy Ci 10 najlepszych szablonów schematów miejsc siedzących.

A ponieważ zarządzanie projektami eventowymi jest wystarczająco trudne bez martwienia się o ceny, każdy szablon na tej liście jest darmowy! 💸

1. ClickUp Classroom Seating Chart Whiteboard Template (Szablon tablicy)

ClickUp Classroom Seating Chart Whiteboard Template (Szablon tablicy)

Szablon ClickUp Classroom Seating Chart Whiteboard Template (Szablon tablicy) jest niezbędny dla nauczycieli. Jest również idealny na szkolenia, seminaria i przyjęcia weselne.

Skorzystaj z edytowalnego szablonu tabeli miejsc ClickUp, aby zwizualizować układ swojej klasy i stworzyć zorganizowaną tabelę z miejscami przy stole najlepsze oprogramowanie Whiteboard .

Ten szablon zawiera narzędzia do utrzymywania dystansu społecznego, kodowania kolorami każdego stołu oraz śledzenia harmonogramów i ocen uczniów. Minimalistyczny projekt wykresu może pomieścić dowolną liczbę miejsc w dowolnej wielkości pomieszczeniu lub miejscu.

Funkcje współpracy i aktualizacje w czasie rzeczywistym pozwalają również uczniom (lub gościom) zaangażować się w wybór miejsc. Możesz też przejąć pełną kontrolę nad zabawą, aby zaprojektować idealną tabelę miejsc dla swojej wyjątkowej klasy. Funkcje edukacyjne ClickUp są dostępne w planie Free Forever i zostały zaprojektowane, aby pomóc bohaterom klasowym na całym świecie. Są one również pomocne dla kierowników projektów wydarzeń, planistów ślubów i wszystkich innych osób organizujących wydarzenie lub tworzących plan miejsc. Pobierz ten szablon

2. Szablon zakresu prac związanych z planowaniem ślubu ClickUp

Szablon zakresu prac związanych z planowaniem ślubu ClickUp

Szablon Szablon zakresu prac związanych z planowaniem ślubu ClickUp wykracza poza schemat usadzenia gości weselnych. W końcu przypisanie stołów weselnych to tylko jedna z pozycji na liście planowania wesela.

Skorzystaj z tego szablonu, aby ustalić jasne ramy czasowe i terminy dla każdego zadania, od potwierdzenia RSVP po organizację usługodawców na przyjęcie.

Ten darmowy szablon do planowania wesela upraszcza proces, gromadząc wszystko w jednym panelu. Możesz zdefiniować i udokumentować zakres prac dla każdego dostawcy, koordynować i komunikować się ze wszystkimi zaangażowanymi osobami oraz zdefiniować zakres prac dla całego zespołu planującego ślub. Funkcje ClickUp's Events umożliwiają również śledzenie i zarządzanie zadaniami, terminami i budżetami, dzięki czemu za każdym razem możesz zaplanować niezapomnianą imprezę. Plan Free Forever zapewnia nieograniczony dostęp do konfigurowalnych szablonów, widoków, kalendarzy i nie tylko. Pobierz ten szablon

3. Szablon planu zarządzania klasą ClickUp

Szablon planu zarządzania klasą ClickUp

Szablon Szablon planu zarządzania klasą ClickUp daje nauczycielom wszystko, czego potrzebują, aby stworzyć dobrze prosperujące środowisko klasowe. 🧑‍🎓

Użyj tego narzędzia, aby stworzyć zorganizowany przegląd swojej klasy, zachowania uczniów, ocen, planów lekcji i wszystkiego innego, czego potrzebujesz.

Ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć możliwe do zarządzania oczekiwania, cele i zadania dla uczniów. Usprawnia również komunikację z uczniami i rodzicami, organizację zasobów, plany lekcji i codzienne operacje.

ClickUp zapewni Ci wszystko, niezależnie od tego, czy potrzebujesz szablon planu podróży , narzędzie do tworzenia planów miejsc, narzędzie do współpracy lub wszystkie powyższe. A co najlepsze? Nie musisz nic płacić! Członkowie Free Forever mają dostęp do dziesiątek narzędzi, szablonów, widoków i funkcji dostosowywania bez żadnych ograniczeń. Pobierz ten szablon

4. Szablon SOP dla sali konferencyjnej ClickUp

Szablon SOP dla sali konferencyjnej ClickUp

Szablon Szablon SOP dla sali konferencyjnej ClickUp eliminuje część pracy związanej z planowaniem i koordynacją, która jest niezbędna do prowadzenia udanej sali konferencyjnej.

Skorzystaj z niego, aby usprawnić cały proces planowania sali konferencyjnej, od rezerwacji po sprzątanie i wszystko pomiędzy.

Ten szablon robi wszystko. Możesz standaryzować procedury dotyczące sal, śledzić materiały i sprzęt, eliminować podwójne rezerwacje i cieszyć się płynnymi, efektywnymi spotkaniami za każdym razem. A ponieważ ClickUp ma fantastyczne funkcje współpracy, usprawni komunikację, aby wszyscy byli na bieżąco.

ClickUp zmienia zasady gry dla kierowników projektów i liderów zespołów na całym świecie. Ci, którzy chcą wyjść poza szablon SOP dla sal konferencyjnych ClickUp, mają również dostęp do szablonów agendy konferencji , szablony spotkań zespołu i wiele więcej w planie Free Forever. Możliwości są nieograniczone. Pobierz ten szablon

5. Szablon ClickUp Jak zaplanować wydarzenie

ClickUp Jak Zaplanować Wydarzenie Szablon

Szablon Szablon ClickUp Jak Zaplanować Wydarzenie jest niezbędny dla planistów imprez i wydarzeń, kierowników projektów i wszystkich innych osób próbujących zorganizować niezapomniane spotkanie. 🥳

Skorzystaj z tego szablonu w stylu listy kontrolnej, aby śledzić wszystko, co musisz zrobić przed dniem wydarzenia, wraz z terminami, aktualizacjami postępów i funkcjami współpracy.

Szablon zawiera funkcje odliczania do dnia wydarzenia, śledzenia budżetu i wydatków, rejestrowania RSVP i tworzenia szczegółowych list zadań. Zaproś członków zespołu, gości i innych interesariuszy, aby aktualizowali swoje postępy w czasie rzeczywistym i utrzymywali otwarte linie komunikacji.

Skorzystaj z funkcji ClickUp Events, aby wyjść poza listę rzeczy do zrobienia i przejść do zarządzania wydarzeniami i osią czasu, zaproszeń na wydarzenia i udostępniania zadań. Możesz zobaczyć swoje wydarzenie pod każdym kątem i uzyskać dostęp do bezpłatnych, konfigurowalnych szablonów dla wszystkiego, czego potrzebujesz.

A wszystko to jest dostępne w naszym planie Free Forever. 🙌 Pobierz ten szablon

6. Szablony schematów miejsc siedzących SmartDraw

przez SmartDraw

Szablon SmartDraw Seating Chart Template to prosty plan miejsc siedzących na wesela i inne wydarzenia.

Za jego pomocą można wybrać plan piętra, rozmiary i kształty stołów oraz zorganizować wszystko za pomocą prostych diagramów i list gości. Zaczniesz od gotowego układu miejsc dla określonych typów wydarzeń i dostosujesz swój plan.

Szablon umożliwia nadawanie nazw stołom, przypisywanie numerów miejsc i tworzenie list osób siedzących przy poszczególnych stołach. Możesz także wizualizować całe miejsce lub pomieszczenie, z którym pracujesz, aby upewnić się, że uczestnicy lub goście weselni mają wystarczająco dużo miejsca, aby wygodnie się poruszać.

W zależności od tego, w jaki sposób planujesz korzystać z tabeli miejsc, SmartDraw pozwala przeciągać i upuszczać drzwi, urządzenia i inne elementy pomieszczenia, aby uzyskać widok z góry lub trzymać się stołów i krzeseł z perspektywy z góry na dół. Aplikacja jest bezpłatna przez siedem dni, a jej cena zaczyna się od 5,95 USD po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego. Pobierz ten szablon

7. Szablon schematu miejsc siedzących online Visual Paradigm

przez Visual Paradigm Online

Visual Paradigm Online Seating Chart Template to proste rozwiązanie dla planistów wydarzeń na całym świecie.

Visual Paradigm Online (aka VP Online) oferuje kolekcję konfigurowalnych wykresów, aby dać ci przewagę przy tworzeniu następnego planu miejsc. Diagramy można zapisywać jako pliki JPG, PNG, SVG i PDF, a także używać dostarczonych symboli i rekwizytów do przedstawienia miejsca lub sali wydarzenia.

Wybieraj spośród kilku szablonów dla restauracji, sal lekcyjnych, wesel, przestrzeni mieszkalnych i biur. Następnie dodaj stoły, biurka, krzesła i przypisane miejsca siedzące, aby śledzić, gdzie wszyscy będą siedzieć i ilu gości pomieścisz.

Rozpocznij tworzenie planu miejsc siedzących za darmo i zarejestruj się w bezpłatnym planie VP Online, który umożliwia korzystanie z kilku funkcji programu. Darmowi użytkownicy napotkają dzienne limity aktywności, limity rozmiaru plików i zablokowane zaawansowane funkcje, ale powinieneś mieć wszystko, czego potrzebujesz do podstawowych planów miejsc, nie wydając nic. Pobierz ten szablon

8. Szablon ślubnej tabeli miejsc siedzących Canva

przez Canva

Canva Wedding Seating Chart Template to fantastyczna opcja dla bardziej wyszukanych plansz. Posiada podstawowe funkcje, które można łatwo dostosować w ciągu zaledwie kilku minut. 🙌

Użyj tego szablonu do tworzenia prostych układów stołów, nadając każdemu z nich nazwę identyfikującą, aby utrzymać porządek. W dolnej części szablonu można wymienić, którzy goście będą siedzieć przy każdym stole.

Szablon ten jest idealny dla tych, którzy chcą mieć przypisane stoły bez określonych miejsc. A ponieważ Canva jest stworzona do personalizacji, możesz dostosować kolory lub wybrać spośród innych list miejsc, aby szablon stał się twoją własną.

Canva może być również przydatna do tworzenia zaproszeń ślubnych i innych dokumentów, które wymagają dużej ilości zdjęć lub projektów. Darmowy plan pozwala na korzystanie z większości funkcji. Bezpłatni użytkownicy napotkają ograniczenia dotyczące rozmiaru pliku, miejsca na dysku, liczby dokumentów oraz sposobu udostępniania, zapisywania lub drukowania każdego dokumentu. Pobierz ten szablon

9. Szablon tabeli miejsc na wieczór panieński od Template.net

przez Template.net

Bridal Shower Seating Chart Template od Template.net to wysokiej jakości opcja z kwiatowymi dekoracjami i plikami graficznymi.

Skorzystaj z tego szablonu, aby wyświetlić listę gości przypisanych do poszczególnych numerów stołów, aby wszyscy byli na tej samej stronie po przybyciu gości.

Ten kwiatowy szablon jest łatwy w edycji, umożliwiając dostosowanie czcionek i liczby stołów/gości na przyjęciu weselnym. Jest prosty i może być również używany do usadzania gości weselnych w małych i średnich obiektach, gdzie nie jest potrzebna mapa układu stołów. 🌸

Po założeniu darmowego konta, użytkownicy mogą pobrać trzy szablony dziennie z Template.net bez żadnych opłat. Będziesz mieć również dostęp do różnych innych szablonów na prawie każde planowane wydarzenie. Pobierz ten szablon

10. Szablon wykresu miejsc siedzących EdrawMax

przez EdrawMax

EdrawMax Seating Chart Template to opcja, która pozwala stworzyć prostą tabelę miejsc do wysłania gościom.

Użyj tego szablonu, aby utworzyć mapę miejsca, numery stołów, przypisane numery miejsc i listę gości, którzy będą zajmować każde miejsce. Możesz także zastosować kodowanie kolorami, aby goście mogli łatwo znaleźć swoje miejsca.

Darmowy szablon tabeli miejsc zawiera wiele typów miejsc, rozmiarów stołów i układów siedzeń. A jeśli ten szablon nie spełni twoich oczekiwań, będziesz mieć dostęp do innych szablonów planów miejsc, które mogą odpowiadać twoim potrzebom.

EdrawMax oferuje 15-dniowy bezpłatny okres próbny, aby uzyskać dostęp do szablonów 2D i rozpocząć planowanie wydarzenia. Po zakończeniu okresu próbnego miesięczne opłaty członkowskie zaczynają się od 14,95 USD. Pobierz ten szablon

Uproszczone siedzenie

Chcesz pozbyć się stresu związanego z planowaniem? Te darmowe szablony planów miejsc są doskonałym miejscem do rozpoczęcia.

Są one niezbędne dla każdego, kto chce efektywnie organizować i planować miejsca siedzące, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu wydarzenia, nauczycielem, czy parą, która chce zaoszczędzić pieniądze na planowaniu ślubu.

Szablony planów miejsc zapewniają, że wszyscy siedzą wygodnie i we właściwym miejscu za każdym razem. Wypróbuj je i przekonaj się, jak mogą poprawić twoje doświadczenie w planowaniu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś - to nic nie kosztuje!