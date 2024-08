TickTick kontra Todoist: Która aplikacja z listą rzeczy do zrobienia jest lepsza? 2024

Od spotkań, przez prezentacje, po projekty - masz wiele na głowie. Jesteś sumiennym pracownikiem, ale może być trudno zarządzać obciążeniem pracą bez solidnej aplikacji z listą do zrobienia. 🐝

Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach istnieje aplikacja do wszystkiego oprogramowanie do zarządzania zadaniami nie jest wyjątkiem.

Jeśli szukasz aplikacji do zarządzania zadaniami, być może natknąłeś się na aplikacje takie jak TickTick i Todoist. Chociaż te dynamiczne aplikacje zwiększające wydajność mają pewne wspólne funkcje, to mają swoje wady i zalety.

W tym przewodniku przeprowadzimy cię przez ostateczne porównanie TickTick i Todoist. Dowiesz się o ich funkcjach, cenach i dowiesz się, która z nich jest najlepsza jako aplikacja do zarządzania zadaniami - a także poznasz dodatkowego konkurenta, który zwali cię z nóg! 🧦

Czym jest Todoist?

Via TodoistTodoist to aplikacja do zarządzania zadaniami, z której korzysta ponad 100 000 organizacji na całym świecie. Doskonale sprawdza się w zarządzaniu codziennymi zadaniami i jest wymarzona do obsługi złożonych projektów. Korzystaj z niej niezależnie od tego, czy przygotowujesz ważną prezentację w pracy, czy planujesz kolejną epicką podróż. 🚗

Pod względem współpraca Teams , Todoist ma wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces. Twórz projekty, buduj nowe zadania z terminami i przypisuj je sobie lub osobom z zespołu.

Każde zadanie Todoist umożliwia udostępnianie plików, czatowanie z zespołem i śledzenie postępów. Jeśli jesteś menedżerem, możesz zobaczyć statystyki wydajności swojego zespołu za pomocą pulpitu wydajności - co jest idealne, jeśli musisz przełożyć obciążenie pracą na mniej zajętych członków zespołu.

Todoist posiada przede wszystkim widok listy, ale oferuje również funkcję Trello -Przeciągnij i upuść w stylu \ Tablica Kanban Jeśli wolisz ten widok. Zawiera nawet widok kalendarza, który wyświetla zaplanowane zadania Todoist w kalendarzu.

Funkcje Todoist

Todoist z pewnością może być używany do śledzenia osobistych celów i zadań, jego potężne funkcje najlepiej nadają się dla profesjonalnych Teams ze złożonymi projektami. Oto zestawienie jego najlepszych funkcji, które usprawnią Twój cykl pracy.

1. Solidne zarządzanie zadaniami

Łatwe zarządzanie zadaniami na urządzeniu mobilnym dzięki Todoist

Todoist jest przyjazny dla użytkownika, ale wciąż wystarczająco potężny, aby zarządzać wszystkimi zadaniami. Lepsze zarządzanie zadaniami w Todoist dzięki:

Powtarzające się terminy dla zadań do wykonania, które są zakończone regularnie

Organizowanie zadań w sekcjach

Dodawanie podzadań w celu podzielenia złożonych projektów na mniejsze części

Tworzenie zadań lub dodawanie komentarzy w Todoist poprzez skrzynkę odbiorczą e-mail

Ustawienie priorytetów dla każdego zadania, aby dokładnie wiedzieć, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

Dodawanie kontekstu do zadań za pomocą notatek głosowych, komentarzy lub zrzutów ekranu

Nie masz czasu zastanawiać się nad szczegółami zadania? Wystarczy skorzystać z funkcji szybkiego dodawania.

Ten skrót Todoist pozwala utworzyć zadanie jednym kliknięciem. Dodaj nazwę zadania, zaplanuj je i dodaj do swojej kolejki w kilka sekund. ✨

Todoist archiwizuje również zakończone zadania i zawiera rozbudowaną funkcję wyszukiwania. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał wyszukać zadanie zakończone sześć miesięcy temu, znajdziesz je w mgnieniu oka.

2. Przypomnienia i powiadomienia

Możesz niestandardowo ustawić sposób i czas otrzymywania powiadomień z Todoist. Todoist powiadamia cię za każdym razem, gdy ktoś skomentuje zadanie lub zakończy zadanie do zrobienia. Jeśli nie chcesz otrzymywać wielu powiadomień, powiedz Todoist, aby zamiast tego wysyłał ci dzienne lub tygodniowe podsumowanie.

Przypomnienia to kolejna funkcja powiadomień, dostępna tylko dla subskrybentów planu premium. Jeśli ją wykupisz, Todoist będzie wysyłać automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach lub wydarzeniach. Zamiast ustawiać codzienne zadanie przypominające o przygotowaniu się do ważnego spotkania, Todoist zajmie się tym za ciebie.

3. Todoist Karma

Zwiększ swój poziom karmy dzięki tej ciekawej funkcji Todoist

System Karma w Todoist dodaje szczyptę zabawy i motywacji do twoich działań listy do zrobienia zmieniając wydajność w - ośmielamy się powiedzieć? - przyjemną misję. Zdobywaj Todoist Karma za zakończone zadania i korzystanie z niektórych zaawansowanych funkcji, aby Twój dzień przebiegał sprawniej.

Karma jest jak punkty w "Whose Line Is It Anyway?" Nie można ich wymienić na nic, ale wizualizują Twój postęp za pomocą przyjemnych małych grafik i osiągnięć, które sprawiają, że praca jest bardziej ekscytująca. 🏆

4. Szablony Todoist

Todoist zawiera ograniczoną liczbę szablonów, aby przyspieszyć datę powstania projektu. Posiada gotowe szablony dla projektów takich jak pisanie książki, śledzenie błędów w oprogramowaniu, a nawet dla zadań osobistych, takich jak gotowanie w domu. 🍳

5. Integracje i kompatybilność

Todoist posiada integracje z wieloma aplikacjami firm trzecich, w tym:

Kalendarz Google

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist nie dba o to, które urządzenie, aplikację lub przeglądarkę preferujesz. Synchronizuje się na wszystkich urządzeniach i ma aplikację internetową dla systemów macOS, Windows i Linux. Posiada również aplikacje mobilne na Androida, iPhone'a, iPada i Apple Watch.

Pamiętaj, aby pobrać rozszerzenia do przeglądarek oraz Gmaila i Outlooka, aby zminimalizować czas spędzany na przełączaniu się między platformami.

Todoist ceny

**Free

Pro: $4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $6/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Czym jest TickTick?

Via TickTickTickTick to prosta w obsłudze aplikacja do zwiększania wydajności, która organizuje zarówno cele zawodowe, jak i osobiste w jednym miejscu. Jej prosty interfejs użytkownika jest zachęcający i nieskomplikowany. Ale nie daj się zwieść tej prostocie: TickTick jest popularny nie bez powodu.

Aplikacja umożliwia łatwą współpracę ze współpracownikami lub współmałżonkiem w celu udostępniania list, przydzielania zadań i wyświetlania zakończonej historii zadań dla każdego elementu.

TickTick automatycznie generuje przypomnienia dla jednorazowych i powtarzających się zadań - pod warunkiem, że podasz datę i godzinę terminu. Korzystaj z pięciu różnych widoków kalendarza, ustaw niestandardowy czas trwania zadania i wizualizuj swoje zadania w zupełnie nowym świetle. 💡

Funkcje TickTick

Od intuicyjnych funkcji zarządzania zadaniami po wbudowane narzędzia do śledzenia czasu, TickTick tworzy doświadczenie użytkownika, które jest zarówno funkcjonalne, jak i przyjemne. Przyjrzyjmy się pięciu najważniejszym funkcjom TickTick.

1. Inteligentne tworzenie zadań

Funkcja tworzenia zadań aktywacji głosowej TickTick

Kto ma czas na wpisywanie wielu zadań? TickTick to platforma głosowa, więc tworzenie zadań za pomocą poleceń głosowych jest bardzo proste. Jeśli korzystasz z iPhone'a, włącz Siri z TickTick, aby bez wysiłku tworzyć zadania za pomocą asystenta głosowego.

Użytkownicy Androida mogą wypróbować funkcję Quick Ball, aby tworzyć zadania z ekranu głównego telefonu - nawet gdy jest on zablokowany. Wszyscy użytkownicy smartfonów mają również dostęp do widżetu TickTick, a także funkcji e-mail-to-task, która tworzy zadania ze skrzynki odbiorczej e-mail. 📩

Płatna subskrypcja TickTick umożliwia współpracę z 29 innymi osobami na liście zadań. Obejmuje to darmowych użytkowników TickTick, ale potrzebują oni płatnej subskrypcji, aby uzyskać dostęp do funkcji Premium na liście. Oznacza to, że jeśli używasz niestandardowych filtrów (funkcja płatna), osoby z Free Planu na Twojej liście nie zobaczą tego filtra.

2. "Irytujące alerty" i przypomnienia

Widok osi czasu TickTick

Jeśli jesteś typem osoby, która ustawiła sześć alarmów rano, aby wstać z łóżka, pokochasz funkcję "Annoying Alert" TickTick. Dzięki Annoying Alert otrzymujesz wiele przypomnień o zadaniach o wysokim priorytecie, dzięki czemu pozostają one na pierwszym miejscu przez cały dzień, każdego dnia. ⏰

TickTick oferuje również przypomnienia oparte na lokalizacji w aplikacji na Androida i iOS. Jeśli musisz pamiętać o medytacji przed rozpoczęciem dnia pracy, ustaw przypomnienia, które uruchomią się w momencie, gdy usiądziesz przy biurku.

3. Organizacja zadań

Przez TickTick

Organizuj swoje zadania TickTick w folderach lub na listach. Platforma automatycznie tworzy inteligentne listy dla zadań na dziś i jutro, ale płatna wersja umożliwia tworzenie niestandardowych filtrów.

Ustaw zadania o wysokim, średnim, niskim i zerowym priorytecie - zakończone kodowaniem kolorami - aby przyciągnąć wzrok do najważniejszych zadań elementy działań na liście . Aby wyszukać zadanie, można łatwo sortować według czasu, tytułu, etykiety, priorytetu lub niestandardowego filtra.

4. Kompatybilność międzyplatformowa i integracje

Podobnie jak Todoist, TickTick jest dostępny na kilku platformach. Posiada aplikacje komputerowe dla systemów Windows, Mac i Linux. Posiada również aplikacje na telefony i tablety z systemem Android, iPhone'y i iPady oraz Apple Watch.

Nie należy zapominać o przeglądarkach Firefox i Rozszerzenia Chrome lub dodatki do Outlooka i Gmaila. Daje to swobodę tworzenia i zarządzania zadaniami gdziekolwiek jesteś bez konieczności otwierania TickTick.

5. Hacki na wydajność TickTick jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji

narzędzia zwiększające wydajność aby utrzymać się na prostej i wąskiej drodze.

Użyj timera Pomodoro, aby zaplanować bloki czasu wymagające skupienia. Aplikacja zawiera również odtwarzacz białego szumu, który jest idealny do zagłuszania rozmów współpracowników.

TickTick oblicza również wynik osiągnięć na podstawie aktywności w aplikacji. Zakończone na czas zadania pozwalają zdobyć więcej punktów i awansować na wyższy poziom. A jeśli zapomnisz o zadaniu lub opóźnisz jego wykonanie? Twój wynik spada.

Ceny TickTick

Free

Premium: $27.99/rok

TickTick vs. Todoist: Kto wygra?

Główną różnicą między TickTick i Todoist jest ich poziom organizacji i złożoności. Todoist pozwala na maksymalnie dwa podfoldery na folder zadania, podczas gdy TickTick pozwala tylko na bardzo prostą organizację folderów.

W przeciąganiu liny pomiędzy TickTick i Todoist nie ma wyraźnego zwycięzcy. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, które funkcje są najbardziej wartościowe. Jeśli jesteś rozdarty między tymi dwiema opcjami, oto jak TickTick i Todoist wypadają na tle innych. 🥊

1. Organizacja

Ponieważ Todoist jest przeznaczony bardziej dla Business i Teams, oferuje znacznie więcej w zakresie organizacji. Jeśli realizujesz złożony projekt, Todoist jest prawdopodobnie lepszym wyborem. Aplikacja umożliwia utworzenie do dwóch podfolderów na każdy folder z zadaniem, dzięki czemu wszystkie zadania znajdują się w jednym widoku, a ich organizacja jest bardziej efektywna.

Do tworzenia niestandardowych filtrów potrzebna jest również płatna subskrypcja TickTick, podczas gdy darmowa wersja Todoist oferuje trzy filtry.

Zwycięzca: Todoist

2. Narzędzia zwiększające wydajność

W starciu TickTick vs. Todoist musimy przyznać, że każda platforma ma swoje własne pomocne narzędzia zwiększające wydajność. Zwycięstwo w tej kategorii zależy od tego, które funkcje są najbardziej przydatne.

Oto porównanie TickTick i Todoist:

Todoist zawiera szablony, ale TickTick już nie

TickTick płynnie integruje się z asystentami głosowymi, a Todoist nie

Zarówno TickTick, jak i Todoist mają elementy grywalizacji, ale TickTick ukarze cię (zmniejszając twój wynik), jeśli nie dotrzymasz terminów

Zarówno Todoist, jak i TickTick zawierają timery Pomodoro, choć z różnymi ustawieniami. W Todoist musisz stworzyć specjalny projekt Pomodoro, więc jest on bardziej skomplikowany niż timer Pomodoro w TickTick.

Cykl pracy Pomodoro w Todoist

Plusem jest to, że Todoist integruje się z Toggl, PomoDone i Flat Tomato. Jeśli korzystasz już z tych narzędzi, Todoist jest lepszym wyborem. Jeśli jednak potrzebujesz prostego narzędzia do śledzenia Pomodoro w systemie zarządzania zadaniami, TickTick będzie lepszym wyborem.

Zwycięzca: Zależy od potrzeb

2. Przypomnienia

Wersje premium TickTick i Todoist są wyposażone w przypomnienia. TickTick słynie z przypomnień opartych na lokalizacji, choć warto zauważyć, że Todoist również je oferuje.

Ustawienie "irytującego alertu" do zrobienia tego, co zostało zrobione

Naszym zdaniem, funkcja irytujących alertów TickTick przewyższa Todoist w tej kategorii. Dzięki niej nie musisz martwić się o wykonanie zadań w napiętych terminach, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz wielu codziennych przypomnień.

Zwycięzca: TickTick

3. Ceny

Nie możemy porównać TickTick i Todoist bez omówienia ich cen. Oba mają opcje Free, które pozwolą ci zajść daleko.

Jeśli chodzi o płatne opcje, które odblokowują wszystkie funkcje, Todoist kosztuje od 48 do 72 USD rocznie dla jednego użytkownika, podczas gdy TickTick kosztuje 27,99 USD rocznie.

TickTick jest tańszy, ale nie pozwól, aby etykieta z ceną cię oślepiła. Chodzi o uzyskanie wartości za pieniądze, więc upewnij się, że korzystasz z TickTick ze względu na jego funkcje, a nie tylko ze względu na przystępną cenę. 💰

Zwycięzca: TickTick

TickTick vs. Todoist na Reddit

Mamy swoje własne opinie na temat debaty TickTick vs. Todoist, więc skonsultowaliśmy się z dobrymi ludźmi z Reddit, aby rozważyli, który z nich jest lepszy aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia jest lepsza.

Jeśli szukasz TickTick vs. Todoist na Reddicie można zobaczyć, że niektórzy użytkownicy preferują prostotę TickTick, podczas gdy inni wolą potężne przetwarzanie języka naturalnego Todoist:

"Dzień Todoist ma wbudowany kalendarz, który pozwala mi timeblock tak łatwo jak Ticktick _, przełączę się. Opcja kalendarza Google nie jest tak prosta jak to, co oferuje Ticktick."

"Todoist jest o wiele, wiele lepszy w szybkim przechwytywaniu zadań, szczególnie z _przetwarzaniem w języku naturalnym." _

Po długiej debacie Redditors doszli do następującego wniosku: jeśli chcesz stabilności, wybierz Todoist. Jeśli zależy ci na dużej liczbie aktualizacji i potencjalnych ciekawych funkcjach (i nie masz nic przeciwko potencjalnym błędom), wybierz TickTick.

"Krótko mówiąc: wybierz TickTick, jeśli chcesz czegoś ekscytującego z wieloma aktualizacjami, ale wybierz Todoist, jeśli chcesz czegoś stabilnego i spójnego"

Compare Notion vs Todoist !

Spotkanie z ClickUp - najlepsza alternatywa dla TickTick vs. Todoist

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Jak widać, TickTick i Todoist mają dużą siłę rażenia.

Jest tylko jeden mały problem: obie aplikacje oddzielają rzeczywistą pracę od listy rzeczy do zrobienia. Oznacza to, że musisz przełączać się między kilkoma aplikacjami w ciągu dnia pracy.

A to oznacza mnóstwo zmarnowanego czasu, prawda?

ClickUp jest tutaj, aby zmienić ten stan rzeczy. Jesteśmy prawdziwą platformą typu "wszystko w jednym" do śledzenia zadań do zrobienia, współpracy z zespołem i wykonywania rzeczywistej pracy.

TickTick i Todoist z trudem nadążają za zaawansowanymi funkcjami ClickUp.

Zarządzaj procesami za pomocą list kontrolnych zadań

Twórz przejrzyste, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracować z dowolnego miejsca, dzięki czemu już nigdy o niczym nie zapomnisz Listy kontrolne zadań ClickUp twórz proste zadania i kroki w ramach zadania. Dzięki prostemu układowi, interfejsowi "przeciągnij i upuść" oraz zagnieżdżaniu elementów, Checklists przekształca listę rzeczy do zrobienia w gotowe do działania cykle pracy dla Ciebie i Twojego Teams. 🤩

Pozbądź się psychicznego obciążenia związanego z zastanawianiem się, co zrobić dalej: ClickUp Cię tym zajmie.

Listy kontrolne zadań są idealne do nakreślania kroków lub zadań, które wymagają wielu powtarzających się kroków. Listami kontrolnymi można zarządzać z pulpitu, urządzenia mobilnego lub przeglądarki. Pozwalają one nawet na niestandardowe formaty i kolory, aby zachować odsetki.

Tworzenie codziennej listy do zrobienia

Mniej stresu dzięki prostemu szablonowi listy rzeczy do zrobienia od ClickUp

Czujesz się przytłoczony ogromną listą do zrobienia? Pozbądź się stresu dzięki Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp . Ten szczegółowy szablon listy rzeczy do zrobienia daje prosty widok na wszystkie zadania do wykonania w ciągu dnia, dzięki czemu jest on łatwiejszy do opanowania. 🧘

Ten szablon umożliwia tworzenie niestandardowych statusów, plików i widoków. Zawiera on nawet automatyczne przypomnienia, notatki, śledzenie postępów i etykiety, aby wszystko uprościć. Zawsze możesz użyć widoku ClickUp Tablica, aby śledzić swoje postępy i zobaczyć, co pozostało do zakończenia.

Przełącz swoje cykle pracy na autopilota dzięki szablonom list kontrolnych

Nie chcę się chwalić, ale ClickUp ma więcej szablonów niż Todoist - i są one przeznaczone nie tylko do projektów. ClickUp posiada szablony dla zarządzanie projektami marketing, rozwój, HR i wiele więcej. 🙌

Szablony list kontrolnych ClickUp zarządzaj wszystkimi procesami za pomocą kilku kliknięć. Skorzystaj z jednego z naszych szablonów lub stwórz własną listę kontrolną i zapisz ją jako szablon. Możesz nawet tworzyć powtarzające się zadania w ramach zapisanych list kontrolnych, aby za każdym razem postępować zgodnie ze spójnym procesem.

Bonus:_ Codzienna lista kontrolna aplikacji !

Wypróbuj listy kontrolne ClickUp teraz

Kto ma czas wybierać między TickTick a Todoist? Wybierz aplikację, która robi wszystko, a nawet więcej. Oszczędzające czas listy kontrolne, listy rzeczy do zrobienia i szablony ClickUp sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla zespołów każdej wielkości.

Chcesz się przekonać? My to rozumiemy. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i przekonaj się sam. Nigdy też nie poprosimy Cię o numer karty kredytowej - to Free Forever. Zarejestruj się w ClickUp już teraz.