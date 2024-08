10 najlepszych alternatyw i konkurentów Google Keep 2024

Farris Bueller powiedział kiedyś..

"Życie płynie bardzo szybko. Jeśli nie zatrzymasz się i nie rozejrzysz od czasu do czasu, możesz to przegapić."

Chociaż jest to częściowo tylko kolejna wymówka, aby przywołać jeden z najlepszych filmów wszechczasów, jest to również dobre przypomnienie, dlaczego aplikacje do robienia notatek, takie jak Google Keep są kluczem do wyprzedzania naszych codziennych list rzeczy do zrobienia.

Od subskrypcji po terminy i zakupy spożywcze, zawsze istnieje szansa, że zapomnisz o dwóch z pięciu rzeczy na liście, jeśli ich nie zapiszesz.

Google Keep znalazło swoją niszę jako rozwiązanie do robienia, udostępniania i organizowania notatek z dowolnego urządzenia. Ale chociaż funkcje notatek Google Keep dominują nad zdezorganizowanymi karteczkami samoprzylepnymi i notatnikami z przeszłości, wciąż istnieje mnóstwo alternatyw oprogramowania z tymi samymi - jeśli nie bardziej - intuicyjnymi narzędziami, które pomogą ci pozostać na bieżąco.

Stworzyliśmy listę naszych 10 ulubionych alternatyw dla Google Keep, aby pomóc ci dokonać najbardziej świadomego wyboru, jeśli chodzi o twoje nowe ulubione narzędzie do robienia notatek. Zapoznaj się z naszymi zaletami i wadami Google Keep, jego najlepszymi konkurentami, cenami, recenzjami i nie tylko.

Czym jest Google Keep?

Via Google Keep Google Keep to oparta na chmurze aplikacja do robienia notatek i aplikacja przypomnień do zapisywania myśli na wielu urządzeniach w taki sam sposób, w jaki używa się karteczek samoprzylepnych. Umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby notatek o długości do 20 000 znaków na notatkę, dzięki czemu nie musisz się martwić, że zabraknie Ci miejsca na dokończenie myśli. 🚂

Warto zauważyć, że Google Keep ma również możliwość organizowania elementów za pomocą etykiet, kolorów i formatowania. Oto kilka innych naszych ulubionych funkcji Google Keep:

Notatki głosowe

Przypomnienia

Listy rzeczy do zrobienia

Listy kontrolne

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, wszystko czego potrzebujesz to Konto Google .

Dla wielu użytkowników oznacza to, że wszystko jest w porządku. Ale dla Microsoft Office użytkownicy lub ci, którzy po prostu nie są na fali G Suite, jest to sam w sobie powód do szukania alternatywy dla Google Keep.

10 najlepszych alternatyw dla Google Keep

Oto 10 najlepszych alternatyw dla Google Keep, aby przenieść swoje notatki, listy i odpowiedzialność na wyższy poziom.

1. ClickUp

ClickUp Docs umożliwia bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej ClickUp to kompleksowa platforma produktywności dla zespołów i użytkowników do zarządzania wszystkim, od złożonych projektów po codzienną pracę działania w jednym, scentralizowanym centrum roboczym. ClickUp oferuje mnóstwo intuicyjnych funkcji aby dostosować harmonogram i przepływy pracy w najbardziej efektywny możliwy sposób - w tym dynamiczny edytor dokumentów, narzędzie Notatnik, Rozszerzenie Chrome oraz aplikację mobilną do rejestrowania najlepszych pomysłów.

Dodatkowo, wszystkie funkcje notatek są całkowicie darmowe i łatwe w użyciu!

Oto jak najlepiej wykorzystać swoje notatki, korzystając z dwóch najwygodniejszych i najbardziej elastycznych narzędzi ClickUp:

ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia wydajniejsze działanie poleceń formatowania sformatowanego i ukośnika ClickUp Docs to najlepsze źródło do tworzenia szczegółowych dokumentów, ustrukturyzowanych wiki i wspólnych list kontrolnych. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne zapisywanie, historia wersji, edycja w czasie rzeczywistym i opcje udostępniania, które poznaliśmy i pokochaliśmy, ClickUp Docs idzie o krok dalej.

Łatwe osadzanie informacji z innych aplikacji, tworzenie notatek w wizualnej hierarchii z zagnieżdżonymi stronami, formatowanie tekstu za pomocą Polecenia ClickUp Slash i nie tylko, aby zwiększyć produktywność sporządzania notatek.

W dowolnym dokumencie ClickUp możesz skupić się na kluczowych tematach dzięki trybowi skupienia lub włączyć członków zespołu do rozmowy za pomocą komentarzy w wątkach, które możesz delegować innym, podświetlając dowolną linię tekstu.

Notatnik ClickUp

Szybko zapisuj notatki, formatuj je za pomocą zaawansowanej edycji i przekształcaj wpisy w zadania, które można śledzić i do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca

Korzystaj z Notatnik w ClickUp do dokumentowania ważnych myśli, gdy siedzisz przy biurku, przeglądając strony internetowe lub w podróży.

Podobnie jak ClickUp Docs, będziesz mieć dostęp do funkcji formatowania z edycja tekstu sformatowanego i Slash Commands w Notatniku, aby zapewnić styl, kontekst i szczegółowość, jeśli chodzi o jasne przekazywanie myśli. Dodatkowo, ClickUp Notepad nie ma limitu przesyłanych plików! Oznacza to, że możesz dodawać tak wiele pomysłów, jak to tylko możliwe, bez utraty miejsca.

Zalety ClickUp

Wiele narzędzi do robienia notatek dostępnych z obszaru roboczego, tabletu, urządzenia mobilnego lub okna przeglądania

Ponad 1000 integracji aby usprawnić codzienne procesy

Zaawansowane funkcje zwiększające produktywność, pozwalające korzystać z notatek, zadań i pomysłów

Bogaty zestaw funkcji do tworzenia notatek i zarządzania projektami nawet naDarmowy plan Forever* Mnóstwokonfigurowalne szablony dla każdego przypadku użycia - nawet w ClickUp Docs

Wady ClickUp

Nie wszystkie widoki przepływu pracy są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Tak wiele konfigurowalnych funkcji może stanowić pewną krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Bezpłatny plan Forever

Unlimited Plan : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business Plan : $12 na użytkownika miesięcznie

: $12 na użytkownika miesięcznie Business Plus Plan : $19 za użytkownika miesięcznie

: $19 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 130 opinii)

2. Todoist

Via Todoist Jeśli szukasz minimalistycznego zarządzanie zadaniami i aplikacja do robienia notatek, to Todoist może stać się Twoim nowym narzędziem. Ustawiaj priorytety, dodawaj terminy, twórz etykiety lub filtry i tagi, aby uporządkować codzienne działania, agendę i projekty.

Todoist pozwala dostosowywać różne sekcje i dodawać dowolną liczbę zadań. Aby utrzymać porządek na listach kontrolnych, możesz archiwizować, przenosić lub usuwać dowolne projekty po oznaczeniu ich jako ukończone.

Funkcje Todoist

Tablica w stylu Kanban do zarządzania zadaniami

Przypomnienia o terminach i lokalizacji

Śledzenie postępów zadań i projektów

Powtarzające się terminy zadań

Przypisywanie zadań do współpracy zespołowej

Zalety Todoist

Niezawodna synchronizacja między urządzeniami

Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs użytkownika

Rozbudowana integracja z aplikacjami innych firm

Szybkie formatowanie tekstu i opcje stylu

Wady Todoist

Ograniczona darmowa wersja nie posiada kluczowych funkcji, takich jak automatyczne kopie zapasowe i przypomnienia

Brak narzędzia do śledzenia czasu lub wbudowanego timera

Ograniczone widoki przepływu pracy i statusy, aby dostosować się do każdego stylu pracy

Cennik Todoist

Darmowy : $0 za użytkownika miesięcznie

: $0 za użytkownika miesięcznie Pro : $5 za użytkownika miesięcznie ($4 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie)

: $5 za użytkownika miesięcznie ($4 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie) Business: $8 za użytkownika miesięcznie ($6 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie)

Oceny klientów Todoist:

G2: 4.4/5 (730+ opinii)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1690 opinii)

3. Microsoft OneNote

Via MicrosoftMicrosoft OneNote to aplikacja do robienia notatek online dostępna za darmo z kontem Microsoft lub płatnym planem Microsoft 365. TBH, OneNote to rodzaj oprogramowania, o którym marzyłem podczas zapisywania wszystkich moich notatek z historii świata AP w liceum. 😮‍💨

Ale jeśli chodzi o znaczącą współpracę z zespołem i potężne dokumenty narzędzia organizacyjne jak dwukierunkowe łączenie, OneNote nie zawsze się sprawdza. **Porównanie OneNote i Google Keep !

Funkcje programu Microsoft OneNote

Funkcje notatek odręcznych, szkicowych lub głosowych

Konfigurowalne motywy w aplikacji komputerowej

Szyfrowanie notatek

Notatki samoprzylepne online

E-mail do OneNote

Wbudowany asystent matematyczny &Szablony OneNote Profesjonaliści Microsoft OneNote

Udostępnianie notatek za pośrednictwem poczty e-mail lub adresu URL

Przesyłanie multimediów i narzędzie do wycinania stron internetowych do szybkiego zapisywania informacji

Dzielenie notatek na sekcje i oznaczanie ich na później

Wady Microsoft OneNote

Niedostępny dla systemu Linux

Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej nie jest tak intuicyjny jak aplikacji internetowej

Ograniczone funkcje sortowania i organizacji

Brak narzędzi do zarządzania zadaniami - tylko notatki

Ceny Microsoft OneNote

Microsoft OneNote można pobrać bezpłatnie dla podstawowych funkcji i jest dostępny dla użytkowników z subskrypcją Microsoft 365:

Podstawowe : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Microsoft 365 Family : 99,99 USD rocznie dla jednej do sześciu osób

: 99,99 USD rocznie dla jednej do sześciu osób Microsoft 365 Personal: 69,99 USD rocznie do użytku indywidualnego

Oceny klientów Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1 780 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1 190 recenzji)

4. Pojęcie

Tworzenie notatek w PojęciePojęcie pozwala przypisywać zadania, zarządzać projektami i organizować pracę na wiele sposobów. Jako oprogramowanie oparte na dokumentach, jest to silna alternatywa dla Google Keep ze względu na potężne funkcje tworzenia notatek do tworzenia list, dodawania zwykłego tekstu, filmów, dźwięku, kodu - możesz to nazwać!

Funkcje Notion

Wiele opcji widoku, w tym Kanban, lista, tabela i kalendarz

Kilka opcji szablonów

Foldery do kategoryzowania notatek

Bogate formatowanie tekstu dla szczegółowych notatek

Zalety Notion

Konfigurowalny i przejrzysty interfejs użytkownika

Kompatybilność z urządzeniami z systemem Android i iOS

Obsługa trybu offline

Obsługa edycji opartej na współpracy

Wady Notion

Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami do działania na listach rzeczy do zrobienia

Brak funkcji adnotacji PDF

Brak kluczowych funkcji produktywności, takich jak wykresy Gantta, cele i śledzenie czasu

Stroma krzywa uczenia się

Ceny aplikacji Notion

Personal : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Personal Pro : 5 USD za użytkownika miesięcznie (4 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie)

: 5 USD za użytkownika miesięcznie (4 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie) Team : $10 za użytkownika miesięcznie ($8 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie)

: $10 za użytkownika miesięcznie ($8 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny klientów Notion

G2: 4.6/5 (890+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (790+ opinii)

5. Evernote

Via EvernoteEvernote był jednym z pierwszych cyfrowych robienie notatek i popularna alternatywa dla Google Keep. Funkcja skanowania i zapisywania w aplikacji zapewnia, że wszystkie informacje - nawet z notatników i wydruków - są zapisywane w oprogramowaniu, dzięki czemu nic nie zostanie utracone.

Funkcje Evernote

Adnotacje PDF, notatki głosowe,Szablony Evernotei opcje formatowania do tworzenia notatek

Synchronizacja kalendarza w celu automatycznej aktualizacji harmonogramu

Web Clipper i narzędzie do skanowania i zapisywania, aby przenieść informacje z zewnątrz do aplikacji

Zalety Evernote

Możliwość przeszukiwania tekstu w formatach plików

Rozbudowana integracja z aplikacjami innych firm

Świetne narzędzie dla studentów

Wady Evernote

Ograniczona darmowa wersja i kosztowne płatne plany

Brak możliwości współpracy w czasie rzeczywistym z innymi członkami zespołu

Brak funkcji zwiększających produktywność, takich jak przypomnienia i terminy płatności

Aktualizacje są uporczywe i utrudniają wydajność

Ceny Evernote

Darmowy

Personal : 7,99 USD miesięcznie

: 7,99 USD miesięcznie Profesjonalny : $9.99 miesięcznie

: $9.99 miesięcznie Evernote Teams: 14 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 1 960 opinii)

Capterra: 4,4/5 (ponad 7 600 recenzji)

6. Trello

Via TrelloTrello to oprogramowanie do zarządzania projektami które używa Tablica Kanban do organizowania zadań, terminów i list rzeczy do zrobienia. Chociaż Trello jest przede wszystkim rozwiązaniem dla zespołów i menedżerów, aby uzyskać wgląd we wzajemne przepływy pracy, jest to również świetna alternatywa dla Google Keep ze względu na narzędzia do codziennego zarządzania zadaniami.

Funkcje Trello

Konfigurowalne tablice Kanban i gotowe szablony

Obrazy okładek, opisy, załączniki i podzadania w kartach Trello (zadaniach)

Obsługa przypisywania ról i osi czasu

Listy zadań do wykonania

Profesjonaliści Trello

Bogaty w funkcje darmowy plan do użytku indywidualnego

Osie czasu i kalendarze projektów ułatwiające śledzenie

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wady Trello

Brak kilku kluczowych funkcji tworzenia notatek

Trudny w użyciu podczas zarządzania wieloma projektami jednocześnie

Większość zaawansowanych funkcji wymaga płatnych dodatków

Cennik Trello

Darmowy

Standard : $6 za użytkownika miesięcznie ($5 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie)

: $6 za użytkownika miesięcznie ($5 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie) Premium : $12.50 za użytkownika miesięcznie ($10 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie)

: $12.50 za użytkownika miesięcznie ($10 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie) Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Oceny klientów Trello

G2: 4,4/5 (ponad 12 860 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 550 opinii)

7. Workflowy

Via WorkflowyWorkflowy to aplikacja do robienia notatek służąca do przechwytywania, organizowania, analizowania i udostępniania podstawowych zadań.

Ta alternatywa dla Google Keep porządkuje notatki w hierarchicznym modelu z nieskończoną liczbą zagnieżdżonych elementów na temat. Podobnie jak w przypadku wątków komentarzy na Reddit, w Workflowy można rozszerzać i zwijać konspekty, aby skupić się na głównym pomyśle lub mniejszych szczegółach. To, co odróżnia tę aplikację od innych standardowych aplikacji do robienia notatek, to funkcja tablicy Kanban do wybierania konkretnych tematów lub postępów w realizacji zadań.

Funkcje Workflowy

Kopie na żywo dowolnej listy dla powtarzających się elementów

Globalne wyszukiwanie i tagi do szybkiego sortowania i filtrowania elementów

Widok tablicy Kanban lub listy

Łącza zwrotne i automatyczne odniesienia

Zalety Workflowy

Minimalistyczny i intuicyjny interfejs

Łatwe udostępnianie notatek bez konieczności logowania

Działa w trybie offline lub z aplikacją mobilną

Wady Workflowy

Ograniczona darmowa wersja ogranicza liczbę zagnieżdżonych punktorów

Brak funkcji formatowania

Notatki nie są szyfrowane

Brak kalendarza lub przypomnień

Cennik Workflowy

Podstawowy : Darmowy na zawsze

: Darmowy na zawsze Workflowy Pro: 4,99 USD miesięcznie

Oceny klientów Workflowy

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (3 opinie)

8. Obsydian

Funkcje formatowania notatek w ObsydianObsydian to aplikacja do robienia notatek, która wykorzystuje język markdown do tworzenia notatek. W przeciwieństwie do wielu alternatyw Google Keep z tej listy, które korzystają z usługi w chmurze, aplikacja przechowuje pliki lokalnie na urządzeniu. Kolejna interesująca aplikacja Funkcja Obsidian wykorzystuje strukturę grafu wiedzy i dwukierunkowe linkowanie, aby wszystkie notatki były ze sobą połączone jak gigantyczna sieć.

Funkcje Obsidian

Edytor tekstu Markdown

Wszystkie notatki są przechowywane w osobistym skarbcu

Struktura grafu wiedzy i linki zwrotne do łączenia notatek z centralnym tematem

Obsidian Publish udostępnia notatki publicznie za pośrednictwem stron internetowych

Zalety Obsidian

Konfigurowalna konfiguracja oparta na preferencjach użytkownika

Działa dobrze w trybie offline, ponieważ nie jest oparty na chmurze

Widok wykresu wiedzy jest estetyczny i pomocny dla wzrokowców

Mnóstwo wtyczek zapewniających dodatkową funkcjonalność

Wady Obsidian

Trudne udostępnianie notatek i minimalne funkcje współpracy

Podstawowe funkcje wymagają płatnych dodatków

Brak internetowej wersji aplikacji

Ceny Obsidian

Personal : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Catalyst : 25 USD jednorazowej płatności

: 25 USD jednorazowej płatności Komercyjny : $50 na użytkownika rocznie (z 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym przed dokonaniem płatności)

: $50 na użytkownika rocznie (z 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym przed dokonaniem płatności) Dodatki: Sync (8 USD miesięcznie), Publish (16 USD miesięcznie za witrynę)

Oceny klientów Obsidian

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

9. Coda

Via CodaCoda łączy narzędzia do edycji tekstu i funkcje tabeli danych w jednym oprogramowaniu do współpracy nad dokumentami z zespołem. Jako alternatywa dla Google Keep, Coda jest wygodna dla zespołów w podróży, ponieważ można uzyskać dostęp do dokumentów z praktycznie dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej i zintegrować Coda z mnóstwem innych narzędzi roboczych w celu rozszerzenia funkcjonalności.

Funkcje Coda

Listy zadań do wykonania i zarządzanie notatkami

Śledzenie czasu i wydatków

Tworzenie, przydzielanie i priorytetyzacja zadań

Komentowanie w aplikacji

Zalety aplikacji Coda

Współpraca w czasie rzeczywistym

Konfigurowalne widoki i szablony

Łatwy w użyciu interfejs typu "przeciągnij i upuść

Kilka integracji dla dodatkowej funkcjonalności

Wady Coda

Ręczne zarządzanie zadaniami

Brak pulpitu nawigacyjnego lub narzędzi do raportowania w czasie rzeczywistym

Brak aplikacji desktopowej, tylko aplikacja webowa

Nie nadaje się do złożonych zadań lub zarządzania projektami

Ceny Coda

Darmowy

Pro : 10 USD miesięcznie za Doc Maker rozliczane rocznie (12 USD miesięcznie rozliczane miesięcznie)

: 10 USD miesięcznie za Doc Maker rozliczane rocznie (12 USD miesięcznie rozliczane miesięcznie) Team : 30 USD miesięcznie za Doc Maker rozliczane rocznie (36 USD miesięcznie rozliczane miesięcznie)

: 30 USD miesięcznie za Doc Maker rozliczane rocznie (36 USD miesięcznie rozliczane miesięcznie) Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny klientów Coda

G2: 4,7/5 (337+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 77 recenzji)

10. Niedźwiedź

Via NiedźwiedźNiedźwiedź to prosta aplikacja do robienia notatek, która synchronizuje się na urządzeniach z systemem iOS, dzięki czemu można zapisywać pomysły w dowolnym miejscu. Dzięki opcjom szybkiego formatowania, linkom, obrazom, wielu językom programowania i nie tylko, Bear jest solidną alternatywą dla Google Keep, która pomaga uchwycić pełny kontekst każdej myśli.

Funkcje Bear

Hashtagi i tagowanie do porządkowania notatek

Adnotacje w formacie PDF, Docs i HTML

Automatyczna synchronizacja notatek z iCloud

Zalety aplikacji Bear

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Łatwa do pobrania i użytkowania

Niestandardowy pasek skrótów, motywy i formatowanie

Wady Bear

Ta aplikacja jest obsługiwana tylko na produktach z systemem iOS

Brak interfejsu internetowego

Brak integracji z aplikacjami innych firm

Ograniczona darmowa wersja

Ceny dla niedźwiedzi

Podstawowe funkcje Bear są dostępne dla użytkowników iOS za darmo, oferuje również plan Pro z dodatkowymi funkcjami i funkcjonalnością za 1,49 USD miesięcznie lub 14,99 USD rocznie.

Oceny klientów Bear

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Nadszedł czas na alternatywę dla Google Keep

Nawet z kilkoma wygodnymi funkcjami dodawania notatek w dowolnym momencie, duża część jego popularności wynika z faktu, że Google Keep jest darmowy w użyciu i łatwy do nauczenia.

Sprawia to, że Google Keep jest doskonałym narzędziem do rejestrowania ulotnych myśli, prostych przypomnień lub okazjonalnego użytku. Ale jeśli chodzi o strukturyzację dnia, rozliczanie się z odpowiedzialności lub bogate opcje stylizacji, Google Keep nie daje rady. ✂️

Oto kilka ograniczeń, które napotkasz w Google Keep:

Niski limit znaków - 20 000 to dużo jak na listę zakupów, ale niewiele jak na wpisy do dziennika

Brak aplikacji komputerowej. Dostęp do Google Keep na telefonie, tablecie lub w przeglądarce tylko

Ograniczone opcje formatowania i stylizacji tekstu

Brak narzędzi do automatyzacji, które przyspieszyłyby proces tworzenia notatek

Koniec końców, Google Keep to fajny, starszy kuzyn iOS aplikacja do notatek które już masz, a jeśli chcesz zarządzać zadaniami, które są przed Tobą, będziesz potrzebować innego narzędzia, które pomoże Ci przekroczyć linię mety.

Najbardziej godna uwagi alternatywa dla Google Keep? ClickUp

Chociaż Google Keep jest przydatny do szybkich przypomnień i listy zakupów, jest to również narzędzie bramkowe dla bardziej wydajnych i dynamicznych aplikacji do robienia notatek, takich jak ClickUp!

Każda z tych 10 alternatyw Google Keep może pomóc w szybkim robieniu notatek, ale tylko ClickUp ma funkcjonalność, która pomoże ci zwiększyć wydajność na każdym poziomie. Niezależnie od tego, czy dzielisz złożone projekty na podzadania, czy udostępniasz rodzinie listę kontrolną nowego szczeniaka, ClickUp to rozwiązanie do robienia notatek dla każdego przypadku użycia .

Nie wspominając o tym, że wszystkie intuicyjne narzędzia do tworzenia notatek ClickUp są całkowicie bezpłatne. 💸

Uzyskaj dostęp do Notatnika ClickUp, Docs, Rozszerzenie AI Chrome i nielimitowane zadania za darmo dzięki darmowemu planowi ClickUp Forever. Możesz też zacząć odkrywać jeszcze bardziej zaawansowane funkcje produktywności dzięki płatnym opcjom planu już za 5 USD.