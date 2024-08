10 najlepszych alternatyw i konkurentów Notability 2024

W erze cyfrowej potężna aplikacja do robienia notatek to nie tylko luksus - to konieczność. To tajna broń, dzięki której jesteśmy zorganizowani, skupieni i wydajni, niezależnie od tego, czy jesteśmy w sali konferencyjnej, klasie, czy w zaciszu naszego domowego biura.

Dla wielu, aplikacją typu go-to jest Notability znana z płynnej integracji i imponujących funkcji. Ale co, jeśli szukasz czegoś innego?

Być może potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania projektami. Być może potrzebujesz narzędzia do robienia notatek, które dobrze pasuje do istniejącego stosu technologii. A może po prostu jesteś niespokojnym odkrywcą, zawsze poszukującym innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Niezależnie od powodu, jesteś tutaj, aby znaleźć alternatywy dla Notability, konkurentów, którzy dają tej popularnej aplikacji szansę na zdobycie pieniędzy. W tym obszernym poście uchylimy rąbka tajemnicy na temat najlepszych konkurentów Notability, którzy obecnie wstrząsają rynkiem.

Omówimy ich wyróżniające się funkcje, zważymy ich zalety i wady oraz przekażemy ci poufne informacje, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję dla swoich unikalnych potrzeb. Tak więc, jeśli jesteś gotowy, aby zwiększyć swoją wydajność i usprawnić cykl pracy, bądź na bieżąco.

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Notability?

Szukając najlepszych alternatyw dla Notability, należy pamiętać o kilku kluczowych czynnikach. Rozważenie tych kluczowych punktów zapewni ci znalezienie najlepszej aplikacji do robienia notatek, która najlepiej pasuje do twoich konkretnych potrzeb i stylu pracy:

Łatwość obsługi: Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs jest koniecznością w aplikacji Notability aplikacje do robienia notatek. Potrzebujesz narzędzia, które można szybko opanować, niezależnie od twojej wiedzy technicznej

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs jest koniecznością w aplikacji Notability aplikacje do robienia notatek. Potrzebujesz narzędzia, które można szybko opanować, niezależnie od twojej wiedzy technicznej Dostępność na wielu platformach: Najlepsze aplikacje do robienia notatek powinny być dostępne na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych - w tym iOS, Android, Windows i macOS - zapewniając płynny cykl pracy i wygodę

Najlepsze aplikacje do robienia notatek powinny być dostępne na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych - w tym iOS, Android, Windows i macOS - zapewniając płynny cykl pracy i wygodę Potężne narzędzia do pisania i szkicowania: Bogaty zestaw funkcji do pisania i szkicowania, takich jak różne rodzaje pióra, kolory i grubości, są niezbędne do robienia szczegółowych notateknotatek ze spotkańrysowania diagramów lub szkicowania pomysłów

Bogaty zestaw funkcji do pisania i szkicowania, takich jak różne rodzaje pióra, kolory i grubości, są niezbędne do robienia szczegółowych notateknotatek ze spotkańrysowania diagramów lub szkicowania pomysłów Możliwości integracji: Twoja nowa aplikacja do robienia notatek powinna dobrze współgrać z innymi aplikacjami w twoim ekosystemie technologicznym. Silne możliwości integracji z popularnymi platformami, takimi jak Google Drive, Dropbox, Slack i inne, to duży plus

Twoja nowa aplikacja do robienia notatek powinna dobrze współgrać z innymi aplikacjami w twoim ekosystemie technologicznym. Silne możliwości integracji z popularnymi platformami, takimi jak Google Drive, Dropbox, Slack i inne, to duży plus Funkcje współpracy: Jeśli jesteś częścią zespołu, funkcje promujące współpracę - takie jak udostępnianie notatek, edycja w czasie rzeczywistym i sekcje komentarzy - mogą znacznie usprawnić twój cykl pracy

Jeśli jesteś częścią zespołu, funkcje promujące współpracę - takie jak udostępnianie notatek, edycja w czasie rzeczywistym i sekcje komentarzy - mogą znacznie usprawnić twój cykl pracy Zaawansowana organizacja: Możliwość tworzenia folderów, etykietowania notatek oraz szybkiego i skutecznego przeszukiwania zawartości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania porządku w notatkach

10 najlepszych alternatyw Notability do wykorzystania w 2024 roku

Poszukiwanie idealnego narzędzia do robienia notatek i szkicowania przypomina polowanie na igłę w cyfrowym stogu siana. Jest to stale ewoluujący krajobraz, a kluczem jest znalezienie narzędzia, które nadąża za Twoimi potrzebami. W tej sekcji przedstawimy najlepsze na rynku alternatywy dla Notability, z których każda jest gwiazdą samą w sobie.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem zapisującym notatki, freelancerem szkicującym projekt, czy profesjonalistą zarządzającym złożonym obciążeniem pracą, jedna z tych alternatyw Notability może być twoim nowym towarzyszem wydajności.

Błyskawicznie organizuj swoje myśli dzięki edycji tekstu sformatowanego w Notatniku ClickUp

Wyobraź sobie, że masz osobisty notatnik na wyciągnięcie ręki, który jest wyposażony w imponujące funkcje, takie jak rozszerzanie notatek, cofanie zmian i bogata edycja za pomocą poleceń /Slash. ClickUp oferuje to wszystko i jeszcze więcej jako jedna z najlepszych aplikacji do tworzenia notatek i narzędzi zwiększających wydajność.

Jako pełnoprawne rozwiązanie do zarządzania projektami, ClickUp umożliwia każdemu teams do płynnej komunikacji i zarządzać projektami w jednej przestrzeni.

Funkcje Dokumentów, Notatnika, Map myśli i Tablic to wyróżniające się alternatywy dla Notability, które zaspokoją każdą potrzebę tworzenia notatek na każdym kroku.

ClickUp najlepsze funkcje

Innowacyjny, rozwijający się system notatek, który sprawia, że organizowanie iustalanie priorytetów zadań prostsze

Wbudowana historia wersji pozwala łatwo przywrócić wszelkie zmiany wprowadzone w notatkach

Podpowiedzi poleceń /$$a oferują bogate doświadczenie edycji, usprawniając proces formatowania notatek lub wykonywania poleceń

Tablice ClickUp pomagają wizualnie planować i realizować projekty

Dokumenty ClickUp oferuje platformę do tworzenia kompleksowychdokumentacji projektu, wiki, notatek ze spotkań, list do zrobienia i nie tylko (sprawdź naszą stronęSzablon stylu notatki ze spotkania aby posmakować tej funkcji) Dokumenty te można udostępniać, edytować i współpracować nad nimi, co czyni je doskonałym narzędziem do projektów zespołowych

ClickUp AI : Użyj AI do podsumowania swoich notatek iszybciej tworzyć zawartość AI Limity ClickUp

Ze wszystkimi funkcjami, które oferuje, ClickUp może stanowić stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla początkujących użytkowników, którzy chcą tylko prostej aplikacji do robienia notatek

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. GoodNotes

przez GoodNotes Ta kolejna aplikacja do robienia notatek jest dla tych, którzy nadal chcą poczuć odręczne pismo z wygodą platformy cyfrowej.

GoodNotes to najwyższej klasy aplikacja do robienia notatek, która wyróżnia się unikalną funkcją pisma odręcznego. Jest ona szczególnie przydatna do dodawania adnotacji bezpośrednio do plików PDF, dostarczając interfejs, który naśladuje pisanie na papierze.

Narzędzie jest wyposażone w szeroką gamę opcji pisania, dzięki czemu doświadczenie pisania odręcznego jest bardziej wszechstronne.

Kolejną mocną stroną tej alternatywy Notability jest możliwość wyszukiwania. Aplikacja oferuje wsparcie dla wyszukiwania w odręcznych notatkach, wpisanym tekście, a nawet w tekście plików PDF. Funkcja ta oszczędza czas i zwiększa wydajność, ponieważ nie trzeba ręcznie przewijać odręcznych notatek w celu znalezienia potrzebnych informacji.

Najlepsze funkcje GoodNotes

Doskonały do tworzenia cyfrowych notatek odręcznych w plikach PDF z wieloma opcjami pisania

Technologia rozpoznawania pisma odręcznego dla prostegospotkanie 1 na 1 notatki lub potrzeby sporządzania notatek

Umożliwia skanowanie dokumentów i odręcznych notatek

Limity GoodNotes

Brak gotowych kształtów w narzędziu kształtów

Niedostępna w systemach Windows i Android

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że aplikacja zwalnia, gdy dodanych jest zbyt wiele obrazów

Ceny GoodNotes

Free dla pierwszych trzech notatników

dla pierwszych trzech notatników Pełna wersja: $8.99 płatne jednorazowo

Oceny i recenzje GoodNotes

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

3. NoteLedge

via NoteLedge Zintegruj nagrania wideo i audio bezpośrednio ze swoimi notatkami dzięki NoteLedge. Platforma ta umożliwia tworzenie interaktywnych notatek, dzięki czemu zawartość jest bardziej angażująca i kompleksowa.

Pliki multimedialne można wstawiać do standardowych notatek za pomocą zaledwie kilku kliknięć, dodając do nich dodatkową warstwę informacji.

Narzędzie oferuje również płynną synchronizację na różnych urządzeniach. Układ NoteLedge jest uporządkowany, co ułatwia zarówno zarządzanie zadaniami, jak i organizowanie list rzeczy do zrobienia, poufnych notatek i projektów w oddzielnych folderach.

Najlepsze funkcje NoteLedge

Tworzy interaktywne notatki z integracją multimediów

Dobra synchronizacja między urządzeniami z aplikacją do robienia notatek

Zorganizowany układ ułatwiający zarządzanie projektami

Limity NoteLedge

Użytkownicy zwrócili uwagę, że początkowe użytkowanie może być trudne ze względu na brak samouczków

Brak profesjonalnych narzędzi do retuszu zdjęć i efektów

Ceny NoteLedge

Basic: Free

Free Pro: $2.49/miesiąc

$2.49/miesiąc Creativity 365: $4.99/miesiąc

NoteLedge oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (10 recenzji)

4.7/5 (10 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

4. Simplenote

Via Simplenote Jak sama nazwa wskazuje, Simplenote to darmowa, intuicyjna aplikacja do robienia notatek, która zapewnia wsparcie dla wielu platform, w tym iOS, Android, Mac, Windows i Linux.

Simplenote wspiera również pisanie, podgląd i publikowanie notatek w formacie Markdown, języku znaczników ze składnią zwykłego tekstu. Funkcja ta sprawia, że pisanie jest czyste, skoncentrowane i wolne od rozpraszania uwagi.

Najlepsze funkcje Simplenote

Oferuje listy kontrolne, dzięki którym można uporządkować listę do zrobienia

Historia notatek ułatwia wyszukiwanie zarchiwizowanych informacji

Historia wersji umożliwia śledzenie zmian i powrót do poprzednich iteracji notatek

Limity Simplenote

Brakwspółpraca w zespole i funkcji udostępniania

Notatki zorganizowane tylko za pomocą etykiet, bez hierarchicznej organizacji lub archiwizacji

Ograniczone możliwości dostosowywania i wsparcie tylko dla notatek tekstowych

Ceny Simplenote

**Free

Simplenote oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (25+ recenzji)

4.1/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

5. Kałamarnica

via Kałamarnica Jest bardziej znany jako narzędzie do szkicowania, ale notetakerzy mogą używać Squida do przechwytywania prawdziwego pisma odręcznego, tak jakby używali tradycyjnego notatnika. Można nawet pracować z gumkami do mazania oraz różnymi rodzajami i rozmiarami papieru.

Najlepsze funkcje aplikacji Squid

Grafika wektorowa umożliwiająca płynne skalowanie obrazów w górę i w dół bez utraty ich jakości

Używaj aktywnego pióra do pisania w starym stylu, nie martwiąc się o zabrudzenie rąk atramentem!

Szybkie notatki i przemyślenia na plikach PDF lub obrazach

Limity Squid

Funkcje Premium nie są dostępne dla urządzeń iOS i Mac

Brak podstawowych funkcji tworzenia notatek, takich jak obramowania wokół pól tekstowych

Niektórym brakuje możliwości synchronizacji z chmurą

cennik #### Squid

**Free

Premium: $1/miesiąc lub $10/rok

Oceny i recenzje Squid

Brak recenzji na G2 lub Capterra

6. Microsoft OneNote

przez Microsoft Microsoft OneNote to całkowicie darmowa aplikacja do cyfrowych notatek, w której można przechowywać, udostępniać i tworzyć notatki. Jedną z wyróżniających się funkcji OneNote jest swobodny formularz Canva, na którym można pisać, pisać lub rysować w dowolnym miejscu.

Użytkownicy nazywają unikalny system organizacji OneNote, który wykorzystuje notatniki, sekcje i strony do przechowywania notatek, bardzo wydajnym.

Compare OneNote to Notability !

Najlepsze funkcje programu Microsoft OneNote

Doskonała do dodawania adnotacji do plików PDF

Oferuje zarówno pisanie na klawiaturze, jak i szkicowanie w jednej aplikacji

Automatyczna synchronizacja notatek z chmurą

Limity Microsoft OneNote

Niektórzy użytkownicy raportowali, że zawartość może utracić format po wklejeniu do OneNote

Użytkownicy zauważyli, że problemy z synchronizacją mogą prowadzić do utraty notatek

Brak funkcji cyfrowych notatek odręcznych

Ceny programu Microsoft OneNote

Free

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1 800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 350 recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla OneNote !

7. Evernote

Via Evernote Evernote jest dobrze znaną alternatywą dla Notability i znajduje się na kilku listach najlepszych aplikacji do robienia notatek. Narzędzie to pozwala na przechwytywanie pomysłów, obrazów i notatek głosowych. Co więcej, to narzędzie do robienia notatek jest szczególnie przydatne do robienia szybkich notatek i zapisywania ich do wykorzystania w przyszłości.

Bogaty edytor tekstu Evernote zapewnia wsparcie dla różnych opcji formatu, w tym pogrubienia, kursywy, podkreślenia, przekreślenia, wyróżnienia i innych.

Jedną z najcenniejszych funkcji Evernote jest rozbudowana funkcja wyszukiwania. Umożliwia ona szybką lokalizację notatek, nawet jeśli są one przechowywane w postaci obrazów lub plików PDF.

Najlepsze funkcje Evernote

Wsparcie dla adnotacji PDF

Połącz notatki z wydarzeniami z kalendarza

Nagrywanie notatek audio

Doskonały do wspólnego tworzenia notatek

Limity Evernote

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z synchronizacją i wolnym czasem ładowania

Skomplikowany proces dodawania notatek do notatników

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 1 900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8,000 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Evernote !

8. Zoho Notebook

przez Zoho Notebook Aby uzyskać najlepsze wrażenia Marie Kondo, sprawdź Zoho Notebook. Użytkownicy uwielbiają innowacyjny system organizacji tej aplikacji. Pozwala on użytkownikom kategoryzować notatki w różnych notatnikach, z których każdy ma konfigurowalną okładkę. Dodaje to wizualną warstwę do procesu organizacji, ułatwiając lokalizację konkretnych notatek.

Funkcja synchronizacji notatek w Zoho Notebook sprawia, że notatki są zawsze dostępne, niezależnie od używanego urządzenia. Może to poprawić wydajność i zaoszczędzić dużo czasu, szczególnie dla użytkowników, którzy często przełączają się między urządzeniami.

Najlepsze funkcje Zoho Notebook

Umożliwia organizowanie notatek w różnych notatnikach z dostosowywanymi okładkami

Doskonała funkcja synchronizacji między urządzeniami

Wsparcie dla dodawania multimediów do notatek

Limity Zoho Notebook

Brak funkcji rozpoznawania pisma odręcznego

Brak wsparcia dla dostępu offline

Cennik Zoho Notebook

Notebook Essential: $0

$0 Notatnik Pro: $1.99/miesiąc

Zoho Notebook oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

9. Notion

przez Notion Znany ze swojej elastyczności, niestandardowych rozwiązań i zgrabnych stron internetowych, Notion może być wszystkim, czego potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć tablice nastrojów, zbudować osobistą stronę wiki , zarządzać projektami lub po prostu notować notatki, możesz to wszystko zrobić w jednym obszarze roboczym.

Jedną z największych zalet aplikacji jest jej wszechstronność. Dzięki tej alternatywie Notability można szybko ustawić stronę dla niemal każdego zadania i zbudować swój unikalny system od podstaw.

Notion wspiera wszystkie rodzaje zawartości, od obrazów po osadzone aplikacje, dzięki czemu jest solidną platformą do zestawiania i organizowania informacji.

Najlepsze funkcje Notion

Oferuje ponad 1000 szablonów stworzonych przez społeczność do tworzenia notatek

Łączy funkcje zarządzania zadaniami z notatkami

Umożliwia osadzanie multimediów i opcje integracji

Limity Notion

Może wymagać dużej konserwacji przy długotrwałym użytkowaniu

Ograniczony tryb offline

Użytkownicy notowali, że funkcje współpracy mogą być trudne w użyciu

Notion ceny

**Free

Plus: $8 za użytkownika/miesiąc

$8 za użytkownika/miesiąc Business: $15 za użytkownika/miesiąc

$15 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (1,6000+ recenzji)

Check out these Notion alternatives !

10. Google Keep

Via Google Keep Google Keep to prosta aplikacja do robienia notatek, która kładzie nacisk na prostotę i szybkość. Jest to darmowa alternatywa nie tylko dla Notability, ale także dla użytkowników Androida szukających czegoś podobnego do aplikacji Notatki Apple.

Jako część pakietu Google Suite, aplikacja ta płynnie integruje się z innymi produktami Google, co czyni ją wygodnym wyborem dla tych, którzy już zainwestowali w ekosystem Google.

Notatka Keep jest usprawniona i skoncentrowana, umożliwiając szybkie zapisywanie myśli, tworzenie list rzeczy do zrobienia i udostępnianie notatek, a także zawartości stron internetowych. Aplikacja wspiera kodowanie kolorami i etykiety w celu uporządkowania, a notatki można przypiąć na górze, aby mieć do nich łatwy dostęp. **Porównanie OneNote z Google Keep !

Najlepsze funkcje Google Keep

Płynna integracja z pakietem Google Suite

Wsparcie dla przechwytywania tekstu z zrzutów ekranu

Umożliwia wyszukiwanie notatek według kolorów, list, obrazów, notatek audio, przypomnień lub udostępnianych notatek

Limity Google Keep

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że formatowanie tekstu lub markdown jest trudne do zrobienia

Ograniczone możliwości edytowania tekstu

Brak możliwości podzielenia notatek na foldery, co może powodować bałagan w interfejsie użytkownika

Ceny Google Keep

Free Forever Plan (darmowy)

Oceny i recenzje Google Keep

Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Google Keep !

Zrewolucjonizuj swój cykl pracy dzięki wszechstronnym funkcjom ClickUp

Istnieje ogromna liczba wszechstronnych aplikacji do tworzenia notatek, z których każda ma swoje unikalne zalety. Jeśli jednak szukasz pojedynczej platformy, która łączy w sobie najlepsze funkcje notatek, szkicowania i narzędzi do zarządzania projektami, ClickUp jest w swojej własnej lidze.

Wyobraź sobie tworzenie szczegółowych dokumentów, wizualne szkicowanie pomysłów i szybkie notatki - wszystko w jednym miejscu.

Współpraca staje się dziecinnie prosta, pomysły przepływają swobodnie, a przepływ pracy pozostaje zorganizowany i wydajny. W dziedzinie nowoczesnej wydajności, ClickUp jest czymś więcej niż tylko kolejnym narzędziem - to twoja osobista potęga produktywności ze wszystkimi funkcjami, jakich możesz sobie życzyć.

Tak więc, kończąc naszą wycieczkę po konkurentach Notability, zapraszamy do wykonania skoku z ClickUp . Zdefiniujmy razem na nowo, co jest możliwe!