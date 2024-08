OneNote vs. Notability: Które narzędzie do robienia notatek jest lepsze?

Oficjalnie

oneNote został zaprojektowany inaczej niż jego siostrzane aplikacje Excel i Word. OneNote oferował charakterystyczne funkcje, dzięki którym ludzie mogli swobodnie budować swoje preferencje

Na przełomie nowej dekady i kiedy iPad firmy Apple został po raz pierwszy wprowadzony na rynek w 2010 roku, cyfrowe płótno Notability pojawiło się w przestrzeni aplikacji do robienia notatek. Aplikacja ta stała się popularna wśród studentów robiących notatki w klasie.

Obie aplikacje są wyposażone w wiele funkcji, które pomagają uzyskać jak najwięcej korzyści z notatek, ale czy inwestycja czasu i pieniędzy będzie tego warta?

Jeśli wahasz się między Microsoft OneNote i Notability, przygotowaliśmy kompletny przewodnik po ich funkcjach i cenach, aby pomóc Ci wybrać najlepszą aplikację do robienia notatek dla Ciebie!

Zaczynajmy!

Czym jest OneNote?

przez

OneNote

OneNote to potęga unikalnych funkcji, które zwiększają komfort pracy. Oto niektóre z funkcji, które wybraliśmy na potrzeby tego artykułu:

Hierarchia OneNote

Konto Office 365 oferuje domyślny notatnik z opcjonalnymi sekcjami i stronami, które można dostosować za pomocą kilku kliknięć. Nazwij notatniki na podstawie swojego tematu lub pomysłu. Następnie sekcje mogą działać jak rozdziały z uporządkowanymi elementami na różnych stronach.

Wyobraź sobie notatnik OneNote jako fizyczną książkę z rozdziałami i stronami. A utworzenie nowego to pestka!

przez OneNote

Tagi niestandardowe OneNote

Często zdarza się, że elementy o podobnych właściwościach prowadzą oddzielne życie w różnych sekcjach lub stronach. Jak można je pogrupować, by ze sobą współpracowały?

Wykorzystaj do tego tagi OneNote.

przez OneNote Aplikacja umożliwia również dostosowanie i dodanie dowolnej liczby tagów. Korzyści? Będziesz w stanie klasyfikować, kontekstualizować i identyfikować określone elementy w kilku notatnikach, stronach lub sekcjach!

OneNote Sticky Notes

Jeśli tej funkcji brakuje w Twojej aplikacji OneNote, możesz zainstalować ją ze sklepu Microsoft Store za darmo!

Jest jeszcze lepsza na telefonach komórkowych dla osób zawsze w ruchu. Wystarczy zanotować notatkę, a zostanie ona natychmiast zsynchronizowana z komputerem, laptopem lub innymi urządzeniami.

przez

Microsoft

OneNote OCR

OneNote jest również wyposażony w funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która umożliwia wyodrębnianie i odczytywanie edytowalnych tekstów na obrazie. Możesz skopiować tekst z obrazu, wkleić go do programu tekstowego (takiego jak MS Word) i edytować.

Chcesz skopiować i wkleić tylko kilka tekstów bez konieczności konwertowania wszystkich obrazów na edytowalne teksty? Możesz je przeszukać kilkoma kliknięciami.

przez OneNote

OneNote Immersive Reader

OneNote rozumie, że przestrzeń cyfrowa może szybko przytłoczyć Cię rozpraszającymi bodźcami. Właśnie dlatego wprowadzono czytnik immersyjny, który pozwala skupić się na czytaniu.

Funkcja ta odciąża ekran, umożliwiając skupienie się wyłącznie na tekście. Możesz także dostosować przestrzeń, kolor tła, czcionkę i opcje rozmiaru tekstu.

przez Microsoft Jeśli masz nagrania audio ze spotkań lub wykładów, jedną z ekscytujących funkcji OneNote jest konwertowanie mowy na tekst, dzięki czemu pozostaniesz obecny i skupiony w pokoju!

Cennik programu OneNote

Microsoft oferuje OneNote za darmo!

Jest jednak pewien haczyk: Aby odblokować funkcje premium i korzystać z rozszerzonej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, należy subskrybować usługę Microsoft 365.

Dobra wiadomość? Każdy plan ma 1-miesięczną bezpłatną subskrypcję do przetestowania.

Microsoft 365 Family (99,99 USD/rok lub 9,99 USD/miesiąc) łącznie 5 stanowisk łączna przestrzeń dyskowa w chmurze o pojemności 6 TB Zgodność z systemami Android, iOS, Windows i Mac

(99,99 USD/rok lub 9,99 USD/miesiąc) Microsoft 365 Personal ($69.99/rok lub $6.99/miesiąc) tylko 1 osoba 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze Zgodność z systemami Android, iOS, Windows i Mac

($69.99/rok lub $6.99/miesiąc)

Sprawdź te_ Alternatywy dla OneNote !

Czym jest Notability?

przez

Zauważalność

Notability to prosta aplikacja do tworzenia notatek i adnotacji PDF, która służy użytkownikom preferującym używanie Apple Pencil do rysowania i oznaczania dokumentów. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z jej kluczowych funkcji:

Notability New Notebooks

Utwórz notatnik od podstaw lub użyj szablonu społeczności z galerii Notability! Możesz dostosować kolor strony szablonu, odstępy siatki, orientację i wiele więcej.

przez Zauważalność

Dzięki mobilnej responsywności Notability, możesz rozpocząć tworzenie na laptopie i zakończyć je na tablecie. Niektórzy użytkownicy skarżą się jednak na problemy z synchronizacją, więc należy zachować ostrożność.

Bonus:_ Narzędzia do robienia notatek !

Narzędzia do pisania Notability

Wybieraj spośród wielu piór, aby zamienić swoje myśli w słowa lub rysunki: Wieczne, kulkowe, kropkowane i przerywane. A jeśli masz określoną estetykę kolorystyczną, możesz dodać do 64 niestandardowych kolorów do palety Notability!

Dzięki zakreślaczowi zawsze możesz wrócić do kluczowego punktu w swoich notatkach. A gumka pomaga utrzymać wszystko w idealnym porządku.

Skończyło się miejsce? Bez obaw! Wstawiaj małe notatki za pomocą funkcji powiększania.

Kolejnym świetnym dodatkiem jest narzędzie lasso, które pozwala na kreatywność: Zmieniaj styl zawartości, duplikuj obiekty, zmieniaj rozmiar notatek, grupuj zaznaczenia i nie tylko!

przez Zauważalność

Notability Karteczki samoprzylepne i naklejki Naklejki cyfrowe robią furorę w świecie robienia notatek. Notability nie zawodzi w tej kwestii. Oferuje liczne naklejki, które pozwalają opowiedzieć historię na swój sposób!

Darmowe naklejki są do zdobycia w galerii, jeśli nie jesteś oddany sztuce. Ta funkcja działa jednak tylko z odręcznymi pismami, a nie tekstem lub obrazami.

przez Zauważalność

Notability OCR

Notability również nie chce pozostawać w tyle, jeśli chodzi o technologię OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Aplikacja potrafi identyfikować tekst na obrazach i konwertować odręczne słowa na tekst w 22 językach. Jeśli w odręcznych notatkach znajduje się jakikolwiek błąd, Notability może pomóc go naprawić przed konwersją.

Dla tych, którzy wypełniają swoje notatniki równaniami matematycznymi, Notability może konwertować równania na skalowalne i wysokiej jakości obrazy za pomocą funkcji OCR. Zmiana rozmiaru, obracanie lub zawijanie tekstu wokół obrazów jest łatwe.

Matematyka i chemia mają swoje zasady. OCR w Notability ma również zasady dotyczące konwersji równań. Nie są one jednak trudne do przestrzegania!

przez Zauważalność

Notability Pricing

Notability posiada również w 100% darmowy plan.

Ale plan premium jest lepszą opcją, jeśli chcesz odblokować pełną moc aplikacji.

Darmowy Import PDF i adnotacje Galeria i szablony Niestandardowe naklejki Tryb prezentacji Różne opcje udostępniania i eksportu i nie tylko

Plus (cena zależy od regionu) Konwersja i wyszukiwanie pisma odręcznego Nieograniczona liczba edycji i notatek synchronizacja iCloud Konwersja matematyczna Roczne plany i dzienniki i nie tylko

(cena zależy od regionu)

Sprawdź te_ Notability alternatives !

Porównanie funkcji Notability i OneNote

OneNote vs. Notability: Ceny

Chcesz najnowocześniejszej aplikacji do robienia notatek, która nie rozbije banku. Która aplikacja jest więc przyjazna dla budżetu?

OneNote

Aplikację OneNote można pobrać i używać za darmo.

Darmowy plan zapewnia jednak tylko 60 MB przestrzeni dyskowej i podstawowe funkcje. Ponadto, notatki można synchronizować tylko na dwóch urządzeniach.

Chcesz uzyskać funkcje premium, takie jak opcje udostępniania i naklejki? Subskrypcja Microsoft 365 kosztuje 6,99 USD miesięcznie.

Notowalność

Darmowy plan Notability może być początkiem przygody z robieniem notatek. Jednak darmowa wersja Notability ogranicza ilość edycji, które można wykonać.

Notability Plus oferuje niezwykle bogate funkcje, takie jak ręcznie tworzone naklejki, konwersja matematyczna i rozpoznawanie pisma odręcznego. Ponadto możesz pisać tyle, ile chcesz.

W zależności od regionu, w którym mieszkasz, cena aplikacji będzie się różnić.

OneNote vs. Notability: Łatwość użytkowania i dostępność

Potrzebujesz aplikacji, która pomoże Ci pisać i robić więcej bez zbędnych kłopotów. Sprawdźmy, kto tu wygra.

OneNote

Aplikacja Microsoftu do robienia notatek przenosi organizację na nowy poziom. Oddzielne notatniki, sekcje i strony mogą pomóc w stworzeniu potężnego skoroszytu.

Ta aplikacja jest również wieloplatformowa, umożliwiając kontynuowanie pracy na urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows.

Wygląda jednak na to, że interfejs użytkownika aplikacji mógłby ulec pewnej poprawie. Jeśli jesteś nowy w ekosystemie Microsoft, możesz łatwo zgubić się w lesie jego funkcji.

przez OneNote Notability

Intuicyjny układ Notability z potężnymi narzędziami do szkicowania jest tym, co przyciąga większość ludzi do tej aplikacji.

Istnieje jednak cała rzesza cyfrowych twórców notatek, którzy nie mogą uzyskać dostępu do tej aplikacji, ponieważ jest ona oferowana tylko przez App Store firmy Apple. Jeśli jesteś zainteresowany Notability jako narzędziem do współpracy zespołowej, musisz upewnić się, że są oni użytkownikami Apple, aby pobrać tę aplikację.

OneNote vs. Notability: Najważniejsze narzędzia do pisania i edycji

Nieprzerwane pisanie zapewnia przepływ pomysłów. Oto jak dwaj giganci rywalizują ze sobą.

OneNote

Możesz nie cieszyć się płynną kontrolą nad gumką OneNote. Sprawia to, że wymazywanie jest niezgrabne.

Ale aplikacja nadrabia to ograniczenie dzięki doskonałemu i płynnemu zakreślaczowi. Nie musisz zmagać się z niechlujnymi odcieniami.

OneNote jest również wyposażony w dodatkowy palec do pisania i rysowania. Mówimy tu o obsłudze rysika.

Posiada również funkcję OCR, która zamienia pismo odręczne w tekst. Jednak pismo odręczne nie jest tak solidne i wyraźne jak w Notability, pomimo najnowszej aktualizacji.

Notability

Jeśli chodzi o gumkę, Notability pozostawia OneNote w tyle. Możesz zmienić jej rozmiar i wymazać tekst co do piksela, upewniając się, że twoja praca nie jest bałaganem.

Ale zakreślacz to już inna historia. Zakładki mogą pozostawić brzydki ślad i zniechęcić do czytania notatek.

Jeśli chodzi o obsługę rysika, to tutaj jest remis.

A co z pismem odręcznym i OCR? Notability ponownie zgarnia trofeum. Z przyjemnością będziesz wracać do swoich odręcznych notatek w przyszłości.

przez Zauważalność

OneNote vs Notability na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby sprawdzić, gdzie ludzie lądują w debacie OneNote vs Notability. Podczas wyszukiwania OneNote vs Notability na Reddit wielu użytkowników zdaje się preferować funkcje nagrywania i edycji dźwięku w Notability:

"Nagrania audio, szybkość podczas przenoszenia/edycji odręcznych notatek, drukowanie/paginacja były takie PITA z OneNote. Mam wrażenie, że Notability ma lepszy papier i lepsze tła"

Inni użytkownicy Reddita zauważyli, że pomimo możliwości nagrywania dźwięku w Notability, korzystanie z OneNote ma również wiele zalet:

"W OneNote króluje organizacja. Miałem w OneNote informacje warte encyklopedii i nadal mogę znaleźć prawie wszystko, o czym pomyślę. Zwijane konspekty są niesamowite"

Notability vs. OneNote: Kto wygrywa?

3-poziomowa struktura hierarchii OneNote pozwala na iteracyjne tworzenie folderów. Ale jego wiele funkcji może wprowadzić cię w skomplikowaną podróż.

Notability oferuje dzielniki, które usprawniają organizację. A łatwość użytkowania jest tym, co przyćmiewa OneNote.

OneNote nie dyskryminuje platform, zapewniając ciągłość robienia notatek na różnych urządzeniach. Notability jest jednak dostępne tylko dla plemienia Apple.

Gumka OneNote nie jest genialna, choć jej zakreślacz rekompensuje tę irytację. Wręcz przeciwnie, Notability może pochwalić się potężną gumką, choć jej zakreślacz jest rozczarowaniem.

Obie aplikacje są wyposażone w najnowocześniejszą obsługę rysika i OCR. Jednak funkcja pisma odręcznego Notability przebija OneNote.

Wracając do najważniejszego pytania: Kto wygrywa?

Notability!

Jego zaawansowane funkcje, przystępne ceny, łatwość obsługi i wieloplatformowość stawiają go kilka kroków przed OneNote.

Jeśli jednak obawiasz się wad Notability, mamy dla ciebie lepsze rozwiązanie - ClickUp!

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla OneNote i Notability

ClickUp to kompleksowa platforma produktywności, w ramach której zespoły mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko. Łatwa do dostosowania za pomocą zaledwie kilku kliknięć, ClickUp pozwala zespołom wszystkich typów i rozmiarów dostarczać pracę bardziej efektywnie, zwiększając produktywność na nowy poziom!

Darmowy plan Forever ClickUp jest pełen funkcji oszczędzających czas, od notatek do najważniejszych zadań:

ClickUp Docs

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i Polecenia ukośnika aby pracować wydajniej Dokumenty ClickUp integrują się z Twoimi projektami i zadaniami dzięki czemu można poruszać się po baza wiedzy bez żadnych tarć. A jeśli jesteś fanem dwukierunkowe linkowanie i uwielbiasz aplikację ClickApp Relacje w Docs. Wystarczy połączyć się z dokumentami i zadaniami z poziomu innego dokumentu, aby ułatwić tworzenie odsyłaczy do zasobów w dowolnym miejscu!

Oto inne wspaniałe funkcje Docs:

Wybierz niestandardowy obraz okładki z galerii, pulpitu, łącza lub biblioteki Unsplash

Włącz tryb fokusu, aby skoncentrować się na jednym bloku tekstu naraz

Przypisywanie odpowiedzi do wątków, aby elementy akcji nigdy się nie zgubiły

Tworzenie i dostęp do szablonów z prawego paska bocznego

Notatnik ClickUp

Pobierz rozszerzenie ClickUp do przeglądarki Chrome, aby uzyskać dostęp do Notatnika, tworzyć zadania i nie tylko, praktycznie z dowolnego miejsca w sieci

Większość czasu spędzasz w przeglądarce Chrome? Potrzebujesz Notatnik od ClickUp ! Nie będziesz już musiał przełączać się między kartami i aplikacjami, aby robić notatki. Pływające przyciski akcji są tam, gdzie ich potrzebujesz, aby zrobić szybką notatkę lub utworzyć zadanie!

Oto, co można zrobić za pomocą Rozszerzenie ClickUp Chrome :

/polecenia ukośnika : Sformatuj swoją notatkę za pomocą nagłówków, pogrubionych czcionek, list i wielu innych funkcji

: Sformatuj swoją notatkę za pomocą nagłówków, pogrubionych czcionek, list i wielu innych funkcji Przeciągnij i upuść : Dodawaj obrazy, gify, filmy i inne pliki bezpośrednio do swoich notatek

: Dodawaj obrazy, gify, filmy i inne pliki bezpośrednio do swoich notatek Wyszukiwanie : Przeszukuj notatki według słów kluczowych znalezionych w tytule lub opisie notatki

: Przeszukuj notatki według słów kluczowych znalezionych w tytule lub opisie notatki Archiwizuj/Niearchiwizuj : Archiwizuj lub dearchiwizuj swoją notatkę

: Archiwizuj lub dearchiwizuj swoją notatkę Konwertuj: Konwertuj notatkę na zadanie - lub dokument!

Tablice ClickUp

Łatwa konwersja elementów w aplikacji ClickUp Whiteboard na zadania

Jeśli styl robienia notatek preferuje wizualizacje i bloki obiektów umieszczone strategicznie na cyfrowym płótnie, spróbuj Tablice ClickUp ! Idealne do projektów osobistych lub współdzielonych notatki ze spotkań , Tablice wypełniają lukę między burzą mózgów a wykonywaniem pracy.

Oto inne rzeczy, które można zrobić z tablicami:

Używaj poleceń /Slash do formatowania elementów, takich jak banery, nagłówki, wyróżnienia i bloki kodu

Tworzenie tablicy Whiteboard od podstaw lub korzystanie z gotowego szablonu dla danego przypadku użycia

Konwertuj kształty, karteczki samoprzylepne lub tekst na zadania

@wzmianki o osobach, zadaniach i dokumentach

Organizuj wszystkie swoje cyfrowe dokumenty w ClickUp

Robienie notatek stało się koniecznością dla naszego rozwoju osobistego i zawodowego. Nie tylko pomaga nam to poprawić naszą wydajność, ale także pozwala na większą przepustowość w naszych umysłach dla nowej wiedzy.

OneNote i Notability to jedne z najlepszych aplikacji do tworzenia notatek aplikacji do robienia notatek ale nie są one dla każdego. Jeśli to, czego naprawdę chcesz, to platforma produktywności do prowadzenia notatek, wypróbuj ClickUp -jest twój za darmo na zawsze!