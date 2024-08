17 najlepszych alternatyw i konkurentów OneNote 2024 (bezpłatnych i płatnych)

W erze cyfrowej sporządzanie notatek ewoluowało daleko poza tradycyjne pióro i papier. Microsoft OneNote był liderem tej transformacji, oferując wszechstronną platformę do organizowania myśli, notatek ze spotkań i szczegółów projektu. Jednak wraz z postępem technologicznym pojawiło się wiele alternatyw, z których każda ma swoje unikalne funkcje i zalety.

Na tym blogu zbadamy 17 najlepszych alternatyw OneNote do robienia notatek w 2024 roku!

Zaczynajmy!

Co to jest Microsoft OneNote?

Przez OneNote

OneNote jest cyfrowym aplikacja do robienia notatek dostępna z Microsoft Office 365 płatna subskrypcja lub bezpłatna z kontem Microsoft. Godne uwagi funkcje obejmują:

Odręczne notatki i szkice za pomocą palców lub rysika

Notatki głosowe

Wirtualne karteczki samoprzylepne

Tłumaczenie tekstu

Wbudowany asystent matematyczny (funkcja płatna)

Wysyłanie wiadomości e-mail do OneNote

Asystent AI Copilot

Szablony OneNote

Ograniczenia Microsoft OneNote

OneNote nie jest pozbawiony wyzwań dla osób sporządzających notatki. Kilka ograniczeń OneNote obejmuje

Brak integracji

Ograniczone możliwości eksportu

Słabe funkcje edycji

Brak trybu offline

Brak funkcji "znajdź i zamień"

Sporządzanie cyfrowych notatek jest jedną z najważniejszych umiejętności, z których będziesz korzystać przez całe życie i potrzebujesz najlepszych narzędzi do nauki i pracy na najbardziej produktywnym poziomie. Z funkcjami takimi jak dwukierunkowe linki a zaawansowane edytory tekstu stają się popularne w tworzeniu notatek, powinieneś mieć pełny obraz potężnego oprogramowania do tworzenia notatek alternatywnego dla Microsoft OneNote. 👩‍💻

17 najlepszych alternatyw i aplikacji do tworzenia notatek dla Microsoft OneNote

1. ClickUp

Przechowuj polityki, procedury i oceny ryzyka w widoku dokumentów ClickUp ClickUp jest darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami które pozwala każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w inteligentniejszy sposób i skupić całą pracę w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z aplikacji do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp można dostosować do dowolnej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - aby uzyskać najlepszą produktywność w swoim życiu.

Spośród setek przyjaznych dla użytkownika narzędzi w ClickUp, zalecamy rozpoczęcie od tych czterech (i całkowicie darmowych!) funkcji notatek: Dokumenty, Notatnik, Mapy myśli i Tablice. ⬇️

ClickUp Docs

Zbieraj i łącz swoje notatki, zadania i nie tylko w aplikacji Docs za pomocą aplikacji Relacje ClickApp -nowy zestaw funkcji do tworzenia relacji w ClickUp (pozycja obowiązkowa dla fanów dwukierunkowych linków!)

Włącz tryb fokusu, aby móc skupić się na jednym bloku tekstu naraz

Wybierz niestandardowy obraz okładki z galerii, pulpitu, linku lub biblioteki Unsplash

Przypisywanie odpowiedzi do wątków, dzięki czemu elementy akcji nigdy się nie zgubią

Wyświetlanie relacji i linków zwrotnych dla strony, na której się znajdujesz lub relacji dla całego dokumentu

Tworzenie i dostęp do szablonów z prawego paska bocznego. UżyjSzablon bazy wiedzy ClickUp aby rozpocząć!

Skorzystaj z tego szablonu, aby stworzyć ramy dla swojego zespołu w celu zorganizowania cyfrowej biblioteki informacji

ClickUp Brain

Użycie ClickUp Brain aby przenieść swoją produktywność na wyższy poziom. Oszczędzaj czas i pozwól ClickUp AI podsumuje Twoje notatki , zapisuj pomysły, pisz posty na blogu i nie tylko.

ClickUp AI rozpoznaje i sugeruje zadania podczas pisania, dzięki czemu można szybko tworzyć nowe zadania bez konieczności otwierania edytora zadań. Oferuje łatwy sposób organizowania pracy, przypisywania zadań, ustalania terminów i nie tylko za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dzięki silnikowi sugestii zadań ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji, otrzymujesz dostosowane sugestie dotyczące wszystkiego, od tytułów i opisów po

Pobudź kreatywność z wirtualnym partnerem do burzy mózgów

Notatnik ClickUp

Notuj szybkie pomysły, artykuły spożywcze listy lub stworzyć plan gry w Notatniku ClickUp!

Otwórz notatkę i rozwiń ją, aby wypełnić ekran

Przeglądaj i przywracaj zmiany w historii notatek

Drukuj swoje notatki w przyjemny wizualnie sposób

Wyszukiwanie - znajdź słowo kluczowe w swoich notatkach

Dodaj rozbudowaną edycję za pomocą polecenia /Slash pobierz Rozszerzenie ClickUp Chrome do robienia notatek na dowolnej stronie internetowej w przeglądarce!

✅ ClickUp Plusy

❌ Wady ClickUp

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze! 🔮

💸 Cennik ClickUp

Bezpłatny plan Forever (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Plan nielimitowany (najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie)

(najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie) Business Plan (najlepszy dla średnich zespołów ($12/członka miesięcznie)

(najlepszy dla średnich zespołów ($12/członka miesięcznie) ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci osiągnąć sukces! Prosimy o kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii) ### 2. Roam Research

Przez Roam Research

Najlepsze dla osób myślących grafami wiedzy

Roam Research, solidna aplikacja do zarządzania wiedzą, reklamuje się jako "narzędzie do robienia notatek dla myślenia sieciowego" Aplikacja przenosi mapowanie myśli na nowy poziom dzięki dwukierunkowym linkom: węzeł staje się notatką, którą użytkownik może kliknąć, aby otworzyć. Każda notatka może zawierać własne linki w tekście i łączyć się z innymi notatkami w celu tworzenia relacji. Zasadniczo interfejs Roam Research odzwierciedla sposób działania naszego umysłu.

Użytkownicy OneNote mogą uznać Roam Research za skomplikowaną aplikację, ponieważ jej struktura jest zupełnie inna. W przeciwieństwie do OneNote, każda strona w Roam jest konspektem złożonym z hierarchicznych bloków tekstu i obrazów. W rezultacie nie ma żadnych notatników ani sekcji otwieranych w kolejności sekwencyjnej, jak w interfejsie OneNote.

✅ Zalety Roam Research

Interfejs graficznej bazy danych do pracy w sieci

Nieograniczona liczba współpracowników w planie startowym

Pisarze, badacze, menedżerowie produktów i studenci zazwyczaj najczęściej korzystają z tej aplikacji do robienia notatekDwukierunkowe łączenie documents

przez Dropbox Paper

Kolejną alternatywą dla OneNote na naszej liście jest Dropbox Paper, płynne narzędzie do współpracy dla zespołów różnej wielkości i z różnych branż edytować dokumenty i udostępniać wszystkie swoje notatki w programie. Użytkownicy mogą dodawać adnotacje do obrazów, wspominać o osobach z dokumentów i łączyć się ze swoimi kalendarzami w celu znalezienia notatki ze spotkań szybko. Jego proste, ale potężne możliwości synchronizacji sprawiają, że wszyscy są na tej samej stronie.

Z drugiej strony, jeśli chcesz udostępniać profesjonalne slajdy prezentacji, Dropbox nie posiada zaawansowanych funkcji formatowania w porównaniu do popularnych edytorów tekstu. Zaspokaja potrzebę przeniesienia myśli wszystkich osób na papier cyfrowy, ale nie nadaje się do publikowania lub następnego spotkania z interesariuszami, jeśli nie czujesz się komfortowo z formatowaniem.

✅ Zalety Dropbox Paper

Dostępne w aplikacjach na iOS i Androida

Pliki Invision, Sketch lub Dropbox osadzone w podglądzie Dropbox Paper są wyświetlane poprawnie

Różnorodna obsługa multimediów z innych źródeł

❌ Wady Dropbox Paper

Mało intuicyjna w porównaniu z najwyżej ocenianymi edytorami tekstu

Brak zaawansowanego formatowania wizualnego

Słaba organizacja notatek

💸 Ceny Dropbox Paper

Zapytaj Dropbox Paper o warunki przechowywania i ceny.

💬 Oceny klientów Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 130 opinii)

16. Typora

Najlepsza dla osób, które pragną prawdziwego edytora Markdown

przez Typora

Typora to płynny edytor markdown (narzędzie do konwersji tekstu na HTML) przeznaczony dla twórców treści i inżynierów, którzy wolą widzieć podgląd na żywo ostatecznego dokumentu, aby pomóc skoncentrować się na samej treści. Jest to nie tylko edytor markdown - jego potężny system organizacji konspektu pozwala szybko przejść przez dokument i przejść do dowolnej sekcji jednym kliknięciem.

Przeskok z Microsoft OneNote do Typora może zszokować niektórych użytkowników, jeśli nie są zaznajomieni z edytorami markdown. Będą oni mieli wrażenie, że spędzają zbyt wiele czasu na poznawaniu aplikacji, zamiast wykonywać rzeczywistą pracę.

✅ Zalety aplikacji Typora

Możliwość importowania i eksportowania formatów takich jak OpenOffice, LaTeX, MediaWiki, Epub i innych

Niestandardowe motywy papieru

Tryb ostrości i maszyny do pisania

❌ Wady aplikacji Typora

Nie jest dostępny darmowy plan

Nie nadaje się do współpracy z innymi

Brak funkcji zarządzania zadaniami

💸 Cennik Typora

Typora oferuje 15-dniowy bezpłatny okres próbny dla maksymalnie trzech urządzeń. Wersja płatna zaczyna się od 14,99 USD.

💬 Oceny klientów Typora

G2: N/A

Capterra: Nie dotyczy

17. Zoho Notebook

Najlepszy do niestandardowych ilustracji okładek

Przez Zoho

Zoho Notebook to darmowa aplikacja do robienia notatek o intuicyjnym wyglądzie dla wszystkich urządzeń i systemów operacyjnych. Zoho Notebook integruje się z Zoho Projects i jest wyposażony w funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych, takie jak Zia, asystent wspomagany przez sztuczną inteligencję, oraz przydatne gesty do wyszukiwania informacji.

W porównaniu do OneNote, aplikacja ta oferuje więcej zabawy z kolorami i personalizacją do użytku osobistego. Jeśli jednak szukasz aplikacji do robienia poważnych notatek i współpracy w pracy, Zoho Notebook może nie być dla ciebie. Edytor jest ograniczony do podstawowych funkcji.

✅ Zalety Zoho Notebook

Darmowa aplikacja bez reklam

Aplikacje dostępne zarówno na urządzenia z systemem iOS (iPhone i iPad), jak i Android

Funkcje kodu dostępu i Touch ID dla notatek i notatników

❌ Wady Zoho Notebook

Brak wielu widoków

Brak funkcji rozpoznawania pisma odręcznego

Brak współpracy z innymi w notatnikach

💸 Cennik Zoho Notebook

Zoho Notebook to darmowa aplikacja do tworzenia notatek.

💬 Oceny klientów Zoho Notebook

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 opinii)

Twoje notatki, Twój sposób z alternatywami OneNote

Jeśli chodzi o tworzenie notatek, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem, który chce edytora markdown, czy też studentem inżynierii poszukującym eleganckiego interfejsu do kategoryzowania notatek, nasza lista ClickUp jest dla Ciebie. Zarejestruj darmowe konto ClickUp i zacznij robić notatki za pomocą ClickUp Docs, Notepad, Mind Maps lub Whiteboards. ClickUp nie został stworzony z myślą o konkretnych osobach sporządzających notatki lub przypadkach użycia - ale po to, aby każdy czuł się połączony i obecny w swojej pracy.