5 najlepszych alternatyw i konkurentów Workflowy (funkcje, ceny)

Czy kiedykolwiek naprawdę byłeś w przepływie rzeczy?

To te chwile, kiedy pomysły po prostu przepływają, a ty ledwo nadążasz!

Kiedy tak się dzieje, dobrze jest mieć przy sobie podręczną listę, która pomoże ci zebrać wszystkie te myśli razem.

I właśnie tutaj Workflowy może ci pomóc.

Jest to przydatna aplikacja do tworzenia list z pewnymi możliwościami zarządzania zadaniami.

Aplikacja ma jednak kilka limitów.

Na przykład Workflowy nie oferuje widoku mapy myśli, a wypunktowane listy nie są najbardziej skutecznym narzędziem do burzy mózgów. 🧠

Jest to również prawdopodobnie powód, dla którego większość Teams szuka alternatywy dla Workflowy

ale nie martw się, przygotowaliśmy dla Ciebie burzę mózgów z listą najlepszych alternatywnych narzędzi

W tym artykule przyjrzymy się pokrótce, czym jest Workflowy, jego limitom i najlepszym alternatywom pięć alternatyw dla Workflowy które pomogą ci opanować workflow.

_Nadajmy temu artykułowi przepływ

3 powody, dla których potrzebujesz alternatywy dla Workflowy

Workflowy jest menedżer zadań online który pomaga osobom i teamom tworzyć wiele list. Jest to w zasadzie cyfrowy notatnik, który pomaga ludziom planować, robić notatki, burza mózgów plany mastermind i inne.

Oto niektóre z kluczowych funkcji Worklowy:

Tworzenie zagnieżdżonych list

Przeciąganie i upuszczanie elementów listy zadań w celu zmiany ich kolejności

Zoom na element, aby skupić się na nim 🔎

Etykiety i przypisywanie elementów

Atablica w stylu kanban do planowania zadań

Ale chociaż aplikacja ma przyzwoite możliwości robienia notatek, nie wszystko przepływa płynnie.

Oto trzy wady Workflowy, które spowodują przepływ do innej aplikacji:

1. Ograniczony darmowy plan

Free Plan ma 250 miesięczny limit pocisków.

problem?

Jeśli chcesz używać aplikacji do dziennikarstwa, pisania lub tworzenia obszernych notatek, 250 elementów miesięcznie prawdopodobnie nie wystarczy.

Można jednak zwiększyć tę liczbę, polecając znajomych (100 elementów na każdego poleconego).

a co, jeśli twój zwierzak jest twoim jedynym przyjacielem?

Co więcej, Free Plan ma również limit przesyłania plików wynoszący 100 MB.

Jesteś również ograniczony do dwóch podstawowych opcji udostępniania:

Pełny dostęp : użytkownicy mogą edytować i udostępniać dokument innym osobom

: użytkownicy mogą edytować i udostępniać dokument innym osobom Tylko widok: użytkownicy mogą tylko przeglądać dokument

w zasadzie wszystko albo nic!

Kilka istotnych funkcji, takich jak nieograniczona liczba punktorów, kopia zapasowa Dropbox i niestandardowe opcje są dostępne wyłącznie dla konta pro.

2. Brak istotnych integracji

Workflowy nie integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira , Salesforce, Trello lub Zadania Google .

Brak integracji oznacza, że jesteś dość ograniczony do robienia notatek i nie będziesz w stanie połączyć swoich ulubionych aplikacji z narzędziem.

3. Zbyt proste do zarządzania złożonymi zadaniami

Oto trzy powody, dla których aplikacja jest nieefektywna do zarządzania dużymi zadaniami:

A. Ograniczone możliwości edycji tekstu sformatowanego

Choć aplikacja wspiera kursywę, podkreślenia i pogrubienia, to nie oferuje różnych czcionek, nagłówków czy skracaczy połączonych linków.

B. Brak wbudowanych automatycznych przypomnień

Aplikacja nie ma żadnych wbudowanych przypomnienia aby pomóc w zarządzaniu codziennymi zadaniami i zwiększyć wydajność. Wygląda na to, że będziesz musiał polegać na Kalendarzu Google, aby otrzymywać przypomnienia. 🤷

C. Podstawowe funkcje współpracy

Workflowy umożliwia udostępnianie połączonych linków członkom zespołu w celu współpraca nad dokumentami , etykiety członków zespołu w notatkach i pozwala śledzić, co zostało zrobione.

Nie posiada jednak zaawansowanych funkcji współpracy zespołowej, takich jak dodawanie komentarzy do dokumentów lub opcji do dodawania adnotacji do plików PDF wspólnie.

Co więcej, nie ma wbudowanej funkcji komunikatora internetowego.

twój zespół będzie więc musiał komunikować się w tradycyjny sposób..._

nie, nie za pośrednictwem gołębi pocztowych

to coś jeszcze gorszego... przez e-mail!_ 😩

5 najlepszych alternatyw dla Workflowy

Oto pięć najlepszych alternatyw dla Workflowy, które sprawią, że twoje kreatywne soki flowing:

ClickUp to najwyższa ocena aplikacja do robienia notatek i zwiększania wydajności używana przez zespoły o wysokiej wydajności w małych i dużych firmach.

Od pomocy w zarządzaniu czasem przy użyciu natywny time tracker pozwalający na ustawienie i śledzenie osobistego i biznesowego cele ClickUp to ostateczne narzędzie, które pomoże ci utrzymać koncentrację.

Oto dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Workflowy:

Rób notatki, zapisuj pomysły, a nawet notuj cotygodniową listę zakupów za pomocą ClickUp Notatnik .

Lub kopiuj i wklejaj teksty z dowolnego miejsca w sieci, takie jak lista lektur, plan posiłków, badania i inne.

Twój Notatnik jest całkowicie prywatny, ale możesz przekonwertować przekształcaj swoje genialne pomysły w zadania, gdy będziesz gotowy, aby członkowie zespołu mogli pracować nad nimi razem z Tobą.

Oto, co jeszcze możesz zrobić z Notatnikiem:

Widok historii edycji i przywracanie zmian

Zabierać notatki ze sobą za pomocą funkcjiRozszerzenie Chrome* Otwórz notatkę i rozwiń ją, aby wypełnić ekran

Znajdź słowo kluczowe w swoich notatkach

Drukowanie notatek

Aha, i możesz pozbyć się nudnego, zwykłego tekstu za pomocą edycja tekstu sformatowanego .

Można:

Dodawać tony zabawnych emotikonów 📝

Dodawać nagłówki, "cudzysłowy", pogrubienia , podkreślenia, italics i nie tylko

, podkreślenia, italics i nie tylko Wzmianki o zadaniach

Podświetlanie składni

Interpretuj mnóstwo języków z formatem bloków kodu

Codziennie do zrobienia ?

Wystarczy dodać listy kontrolne do notatek.

Można również dodawać zagnieżdżone elementy do swoich listy kontrolne dla dalszej organizacji i szczegółów.

czasami w życiu zdarzają się sytuacje, w których trzeba przesunąć niektóre zadania

Dlatego ClickUp pozwala przeciągać i upuszczać elementy między listami, aby z łatwością zmienić ich kolejność.

Po długim dniu wypełnionym zadaniami, potrzebujesz łatwego sposobu na reorganizację listy do zrobienia! 💆

Możesz również utworzyć szablony list kontrolnych i używać ich ponownie bez marnowania czasu.

A jeśli zbliża się rodzinny obiad i potrzebujesz pomocy przy zakupach spożywczych, po prostu przypisanie to konkretne zadanie do pliku pojedyncza osoba przypisana . 🛒

I oczywiście możesz zabrać ze sobą swoje codzienne do zrobienia za pośrednictwem aplikacji internetowej, aplikacji komputerowej lub mobilnej aplikacja .

nie martw się, Homer; po prostu sprawdź aplikację jeśli jesteś zdezorientowany

Inne kluczowe funkcje ClickUp

Zalety ClickUp

Limity ClickUp

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Sprawdź Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak naprawiamy takie wady, oraz naszą obszerną listę Alternatywy dla ClickUp .

A kiedy już to zrobisz, zanurz się w skrzyni skarbów funkcje jakie oferuje ta darmowa alternatywa Workflowy!

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje trzy wycena plany:

Free Forever Plan :

Unlimited members Nieograniczone zadania 100 MB przestrzeni dyskowej I więcej

: Unlimited Plan ($5/miesiąc na członka):

Wszystkie "darmowe" funkcje Nieograniczone widoki list, tablic i kalendarzy Nieograniczone integracje Cele Portfolios I więcej

($5/miesiąc na członka): Business Plan ($9/miesiąc na członka):

Wszystkie funkcje bez ograniczeń Foldery celów Wszystkie pulpity widżety Wszystkie automatyzacje Dodatkowi goście Czas w statusie Zaawansowane śledzenie czasu Mapy myśli I więcej

($9/miesiąc na członka):

Oceny klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Notatki Apple

Apple Notes to aplikacja do tworzenia list w systemie iOS. Można z niej korzystać aplikacja outliner na iPadzie, urządzeniu mobilnym Apple, laptopie, a nawet przez przeglądarkę.

Apple Notes jest jednak tylko podstawową aplikacją do robienia notatek i brakuje jej zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak przypisane zadania i przyciągające wzrok alerty.

Kluczowe funkcje Apple Notes

Przypinanie ulubionych lub najważniejszych notatek w celu ich łatwiejszego odnalezienia

Dodawanie do notatek załączników, takich jak zdjęcia, wideo lub połączone łącza internetowe

Tworzenie list kontrolnych

Organizowanie notatek w folderach

Zalety aplikacji Apple Notes

Zapraszanie innych osób do współpracy nad notatkami

Wyszukiwanie notatek odręcznych, wpisanych i obrazów

Blokowanie i odblokowywanie notatek za pomocą Face ID, Touch ID lub hasła

Limity Apple Notes

Brak dostępnej aplikacji na Androida

Brak możliwości tworzenia cyklicznych list kontrolnych

Nie można wyróżnić ważnego tekstu

Ceny aplikacji Apple Notes

Aplikacja Apple Notes jest Free. Ale jeśli chcesz mieć więcej miejsca w iCloud, ceny zaczynają się od 0,99 USD miesięcznie za 50 GB.

Apple Notes - niestandardowe oceny klientów

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Notion to aplikacja do robienia notatek z kilkoma podstawowymi funkcjami zarządzania projektami, takimi jak tablice kanban , przypisane zadania i zaawansowane integracje.

Jest to jednak nieefektywne narzędzie do współpracy dla większych Teamsów, chyba że chcą go używać wyłącznie jako oprogramowanie bazy wiedzy .

jaka będzie twoja opinia na temat tego narzędzia organizacyjnego, gdy sprawdzimy jego funkcje?

Zobaczmy:

Kluczowe funkcje Notion

Twórz zespołowe wiki, aby Twój zespół miał dostęp do wszystkiego, co musi wiedzieć o Twojej firmie lub projekcie

Posiada tablice Kanban, tabele, listy i wiele innych

Tworzenie notatek, list kontrolnych i dokumentów

Komentarze i wzmianki, które pomogą ci zrobić więcej z innymi ludźmi, gdziekolwiek jesteś

Zalety Notion

Może pomóc w zarządzaniu produktami, obowiązkami HR, działaniami marketingowymi i nie tylko

Aplikacja na Androida lub iOS do robienia notatek w podróży

Możliwość mapowania zadań i terminów za pomocą widoku osi czasu

Notion ograniczenia

Limit do 50 szablonów

Konieczność uaktualnienia do planu premium w celu uzyskania dostępu do narzędzi administratora i zabezpieczeń

Brak uwierzytelniania dwuskładnikowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów

Cennik Notion

Notion ma trzy plany cenowe:

Personal (Free):

Unlimited stron i bloków Udostępnianie pięciu gościom Synchronizacja między urządzeniami I więcej

(Free): Personal pro ($5/miesiąc):

Nieograniczone przesyłanie plików Nieograniczona liczba gości Historia wersji I więcej

($5/miesiąc): Team ($10/miesiąc za członka):

Nieograniczona liczba członków zespołu Obszar roboczy do współpracy Zaawansowane uprawnienia Narzędzia administratora I więcej

($10/miesiąc za członka):

Notion oceny klientów

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote jest darmowym aplikacja do robienia notatek . Aplikacja posiada wirtualne notatki samoprzylepne, szablony dla powtarzających się projektów i niestandardowe etykiety.

Narzędzie jest również świetnym Evernote alternatywa.

Chcielibyśmy jednak dodać jedną uwagę: czasami synchronizacja danych z aplikacji internetowej zajmuje trochę czasu lub w ogóle nie synchronizuje się z aplikacjami mobilnymi.

chyba będziesz musiał po prostu wpatrywać się w swój telefon i czekać!

Kluczowe funkcje programu Microsoft OneNote

Poprawianie notatek za pomocą podświetlania lub adnotacji atramentem

Udostępnianie i współpraca nad notatkami

Możliwość zapisywania zawartości jednym kliknięciem za pomocą aplikacji OneNote Web Clipper

Szablony do budżetowania, planowania i śledzenia, karty i nie tylko

Profesjonaliści z Microsoft OneNote

Nagrywanie notatek audio, wstawianie wideo online i dodawanie plików

Dostępne jako aplikacje mobilne na iOS i Androida

Organizowanie zawartości na stronach i w sekcjach

Limity Microsoft OneNote

Wersja dla komputerów Mac nie obsługuje niestandardowych etykiet

Brak natywnych integracji z narzędziami innych firm niż Microsoft, takimi jak Salesforce, Calendly i inne

Brak możliwości dodawania adnotacji do plików PDF

Ceny aplikacji Microsoft OneNote

Program Microsoft OneNote jest dostępny w wersji Free.

Oceny klientów Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: N/A

5. Dropbox Paper

Dropbox Paper jest narzędzie do zwiększania wydajności które pomaga Teams w burzy mózgów. Narzędzie umożliwia współedytowanie, dodawanie komentarzy, adnotacji, dodawanie obrazów, wideo i dźwięku do notatek z burzy mózgów, dzięki czemu można w pełni wizualizować swoje pomysły.

Jeśli jednak chcesz używać aplikacji do pracy, będziesz potrzebować dużo papieru dla tego narzędzia, ponieważ jego płatne plany zaczynają się od $19,99/miesiąc. 💵

wiesz, co mówią, więcej papieru, więcej problemów 🤷

Kluczowe funkcje Dropbox Paper

Tworzenie protokołów ze spotkańelementy akcji i wzmiankami o Teams

Przypisywanie zadań do członków zespołu i dodawanie do nich terminów realizacji

Wsparcie szablonów do burzy mózgów,kalendarz zawartości, briefów kreatywnych i nie tylko

Notowanie pomysłów i robienie zdjęć w podróży na urządzeniu z systemem iOS lub Android

Zalety Dropbox Paper

Współpraca nad dokumentami z członkami zespołu

Free Plan zapewnia 2 GB przestrzeni dyskowej za darmo

Wybierz pliki, do których chcesz mieć dostęp w trybie offline

Limity Dropbox Paper

Sortowanie i organizowanie plików może być trudne

Ograniczenie do jednego użytkownika w planie Free

Ponieważ aplikacja jest oparta na markdown, brakuje jej niektórych zaawansowanych funkcji przetwarzania tekstu, takich jak wbudowane sprawdzanie pisowni i różne czcionki

Cennik Dropbox Paper

Dropbox Paper ma sześć planów:

Basic (Free):

Do 3 urządzeń Dropbox Transfer (do 100 MB) 1 użytkownik 2 GB zaszyfrowanej przestrzeni dyskowej I więcej

(Free): Plus (11,99 USD/miesiąc za użytkownika):

1 użytkownik 2 TB (2000 GB) zaszyfrowanej pamięci masowej Tyle urządzeń, ile potrzebujesz Oszczędność przestrzeni na dysku twardym dzięki Dropbox Smart Sync I więcej

(11,99 USD/miesiąc za użytkownika): Rodzina (19,99 USD/miesiąc na rodzinę):

Do 6 użytkowników Udostępnianie 2 TB (2000 GB) zaszyfrowanej przestrzeni dyskowej Folder Family Room do udostępniania Scentralizowane rozliczenia I więcej

(19,99 USD/miesiąc na rodzinę): Professional (19,99 USD/miesiąc za użytkownika):

Jeden użytkownik 3 TB (3000 GB) przestrzeni dyskowej Zaawansowana kontrola udostępniania Ochrona udostępnianych plików za pomocą markowego znaku wodnego I więcej

(19,99 USD/miesiąc za użytkownika): Standard (15 USD/miesiąc za użytkownika):

3+ użytkowników 5 TB (5000 GB) przestrzeni dyskowej Zaawansowane narzędzia udostępniania i współpracy Kontrola administratora dla dodatkowego wsparcia bezpieczeństwa I więcej

(15 USD/miesiąc za użytkownika): Zaawansowany (25 USD/miesiąc za użytkownika):

3+ użytkowników Nieograniczona przestrzeń dyskowa Ruch i szczegółowe informacje Warstwowe role administratorów I więcej

(25 USD/miesiąc za użytkownika):

Oceny użytkowników Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (ponad 4000 recenzji)

4.1/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Nie trać przepływu z Workflowy 🙅

Workflowy to całkiem przyzwoite narzędzie do robienia notatek.

Ma jednak minimalny plan darmowy.

Co więcej, jego płatny plan nie oferuje żadnych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, których Teams potrzebują, aby przeprowadzić projekt od początku do końca.

nie jest to idealna sytuacja, jeśli próbujesz udokumentować wszystkie te pomysły, które przepływają 🤷

I chociaż wspomnieliśmy o kilku zwycięskich alternatywach Workflowy, ClickUp zajmuje pierwsze miejsce.🏆

Dzięki ClickUp otrzymujesz potężny Struktura hierarchii aby pomóc w łatwym zarządzaniu cyklem pracy, można skorzystać z funkcji Pasek narzędzi wielozadaniowych którego można używać do masowego wprowadzania zmian, a także mnóstwo integracje dla wszystkich Twoich potrzeb.

Dlaczego więc nie wskoczyć do ClickUp za Free już dziś aby zapewnić płynny przepływ informacji!