Evernote vs. OneNote 2024 – Które narzędzie do robienia notatek jest lepsze?

Zdezorientowany debatą _Evernote vs OneNote?

Robienie notatek to coś, co każdy zrobił w pewnym momencie.

Niezależnie od tego, czy przygotowujemy się do prezentacji, czy tworzymy listę zakupów, wszyscy polegamy na notatkach!

jaka jest więc najlepsza platforma do robienia notatek ?_

Chociaż istnieje mnóstwo narzędzi do tworzenia notatek, które mogą ci pomóc, Evernote i OneNote to dwie z najstarszych dostępnych obecnie aplikacji do robienia notatek.

W tym artykule zajmiemy się porównaniem OneNote i Evernote, aby pomóc ci wybrać między nimi. Podkreślimy również najlepszą alternatywę dla nich, aby ci pomóc.

Czym jest Evernote?

Evernote to aplikacja zapewniająca wydajność, która pomaga przechwytywać i organizować pomysły, listy, projekty i nie tylko. Ta aplikacja do robienia notatek pozwala również dodawać załączniki, klipy internetowe i audio do cyfrowych notatek.

Via

Evernote

Oto krótkie spojrzenie na kluczowe funkcje tej aplikacji:

1. Web clipper

masz dość ręcznego kopiowania, usuwania formatu, a następnie wklejania informacji ze stron internetowych?

Dzięki web clipperowi Evernote możesz z łatwością zapisać całą stronę internetową lub tylko jej wybrane fragmenty.

co więcej?

Możesz nawet wykonać zrzut ekranu całej strony internetowej i opatrzyć go adnotacją, aby dodać tekst i wyróżnić ważne sekcje.

2. Notatnik i etykiety

Oto jak Evernote pomaga znaleźć wpisaną notatkę:

Przechowuj notatki w szczegółowym notatniku

Tagi poszczególnych notatek ze słowami kluczowymi, aby posortować je według kategorii

poszczególnych notatek ze słowami kluczowymi, aby posortować je według kategorii Wyszukiwanie pojedynczej notatki po tytule, dacie, typie zawartości, słowach kluczowych i nie tylko

Dzięki organizacji w stylu notatnika Evernote i potężnej funkcji wyszukiwania, możesz szybko znaleźć dowolną notatkę w kilka sekund!

3. Przypomnienie o notatce

czy jesteś typem osoby, która zawsze żongluje terminami?

W takim razie przypomnienie o notatce Evernote jest idealne dla Ciebie!

Ustaw przypomnienie (data i godzina) lub otrzymuj powiadomienia e-mail dla dowolnej notatki. Wszystkie przypomnienia pojawiają się na liście przypiętej na górze listy notatek.

4. Szablony

Evernote oferuje ponad 50 szablonów

aby ułatwić tworzenie notatek. Od kreatywnego pisania po zarządzanie projektami, istnieje szablon na każdą potrzebę.

Na przykład, możesz użyć szablonu życia, takiego jak "habit tracker", aby regularniej chodzić na siłownię i w końcu rzucić weekendowy nałóg oglądania Netflixa!

korzyści?

Szablony pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek, ponieważ są łatwe do dodania i w pełni konfigurowalne.

Przybliżają cię też o krok do budowania dobrych nawyków robienia notatek!

Bonus:_ OneNote Vs. Notability

Czym jest Microsoft OneNote?

OneNote firmy Microsoft

to oparta na chmurze aplikacja do robienia notatek, która pomaga przechowywać informacje w wirtualnych notatkach. To narzędzie do tworzenia notatek oferuje łatwy sposób organizowania notatek w sekcje, strony i kontenery.

Via

OneNote

Oto cztery kluczowe funkcje tej aplikacji:

1. Rysowanie i szkicowanie

jak sprawić, by notatki były mniej rozwlekłe i bardziej obrazowe?

Dodaj obrazy, które mówią tysiącem słów!

Ale nie martw się o swoje umiejętności rysowania na poziomie przedszkola.

Funkcja rysowania i szkicowania w OneNote pozwala rysować, szkicować lub pisać notatki za pomocą pióra lub myszy. Jeśli masz urządzenie z ekranem dotykowym, możesz nawet odręcznie pisać notatki i rysować rzeczy.

Niestandardowe pióra, ołówki i różne zakreślacze można dostosować do własnych potrzeb. Aby dodać precyzji swoim rysunkom, użyj gotowych kształtów z galerii Kształty, aby stworzyć świetną notatkę.

2. Połączenia wewnętrzne

Załącz linki wewnętrzne, aby szybko znaleźć wpisaną notatkę lub po prostu stwórz interaktywną tabelę zawartości do nawigacji po notatniku.

Łącza te można również połączyć z określoną sekcją, stroną lub akapitem w dowolnym notesie OneNote.

Można nawet załączyć wewnętrzne łącza do wiadomości e-mail programu Outlook lub dokumentu pakietu Office, aby udostępniać notatki członkom zespołu. Ta funkcja programu OneNote pozwala uniknąć konieczności drukowania szczegółowych notatek, które ostatecznie trafiają w ręce niektórych destrukcyjnych znajomych.

3. Obliczenia

czy w mojej pracy dużo czasu poświęcasz na prowadzenie budżetu?

Nie ma potrzeby wyciągania kalkulatorów.

Aplikacja OneNote z łatwością poradzi sobie z prostymi problemami matematycznymi.

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć całkowite miesięczne płatności, wpisz $200*18= w notatce OneNote, a następnie naciśnij spację na komputerze. Aplikacja OneNote automatycznie obliczy odpowiedź.

Ale to nie wszystko.

Oprócz prostych operacji arytmetycznych, ta aplikacja do robienia notatek oferuje wsparcie dla różnych funkcji matematycznych i trygonometrycznych, takich jak SIN, COS, MOD i LOG.

czy nie żałujesz, że nie miałeś OneNote na lekcjach matematyki w liceum?

4. Skróty klawiaturowe

chcesz zrobić więcej za mniej?

Skorzystaj ze skrótów klawiaturowych OneNote!

Niektóre przydatne skróty, których może używać użytkownik OneNote to:

[F7]: sprawdzanie pisowni

[Ctrl] N: dodanie nowej strony na końcu bieżącej sekcji

\Ctrl] K: wstawianie hiperlinku

\Alt + Shift + F: dodanie bieżącej daty i godziny

\Ctrl] Shift] E: wysyłanie wybranych stron do wiadomości e-mail



Evernote vs OneNote - porównanie aplikacji do robienia notatek

oczywiście, zarówno Evernote, jak i OneNote oferują przydatne funkcje. Ale czy nie są one dość **podobne**_?

Pomyśl jeszcze raz.

Oto bliższe spojrzenie na kluczowe różnice między Evernote i OneNote:

1. Wyszukiwanie

Nazwijmy to magią, ale czasami nie możemy znaleźć tego, czego potrzebujemy, nawet jeśli jest tuż przed nami.

W przypadku dokumentów zdarza się to więcej niż często.

Sprawdźmy, jak każda aplikacja ratuje nas z takich trudnych sytuacji:

A. Evernote

Evernote potrafi przeszukiwać notatki tekstowe, odręczne, etykiety i załączniki.

Oferuje również zaawansowaną składnię wyszukiwania, aby przyspieszyć ten proces. Możesz użyć różnych operatorów, takich jak "etykieta:", "utworzony:", "todo:" i innych, aby wyszukać notatkę EverNote.

B. OneNote

OneNote może również wyszukiwać notatki tekstowe, odręczne i słowa pojawiające się w załączonych obrazach.

Jeśli jednak chodzi o zaawansowane wyszukiwanie, OneNote obiera inną ścieżkę.

Przyspiesza proces, umożliwiając zawężenie zakresu wyszukiwania (wybór między Wszystkimi notatnikami, Bieżącym notatnikiem, Bieżącą sekcją lub Bieżącą stroną) i sortowanie wyników wyszukiwania.

Dla dodatkowej elastyczności, aplikacja ta rozpoznaje również wypowiadane słowa w klipie audio lub wideo, gdy włączona jest opcja wyszukiwania audio.

2. Integracje

Zarówno aplikacja Evernote, jak i OneNote firmy Microsoft integrują się z popularnymi usługami w chmurze, takimi jak Salesforce i Gmail.

Istnieją jednak inne integracje, które są unikalne dla każdej z nich

oprogramowanie do robienia notatek

:

A. Evernote

Gmail

Outlook Mail

Google Drive

Slack

Microsoft Teams

B. OneNote

Evernote

Powerbot dla Gmaila

WordPress

Trello

Twitter

Basecamp

Podczas gdy OneNote Microsoftu integruje się z dziesiątkami aplikacji przyjaznych dla mediów, Evernote integruje się z wyborem najprostszych i najczęściej używanych aplikacji zwiększających wydajność.

3. Dostępność platformy

po co robić notatki, skoro nie można z nich korzystać w podróży, prawda?

Ale czekaj... jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest dostępne na wszystkich urządzeniach.

Na szczęście zarówno aplikacja komputerowa Evernote, jak i OneNote są dostępne dla wszystkich pulpitów (Mac, Windows) i urządzeń mobilnych.

Ale oto jak różnią się one w zależności od urządzenia:

A. Evernote

Aplikacja Evernote na urządzenia mobilne (na iPhone'a i Androida) nie ma wsparcia dla zaawansowanych funkcji, takich jak:

Drukowanie notatki Evernote

Udostępnianie cyfrowej notatki przez e-mail

Zapisywanie kart Business w kontaktach urządzenia

Przeciąganie i upuszczanie notatek (aplikacja na iPada)

B. OneNote

Chociaż OneNote ma aplikacje do robienia notatek zarówno dla iPhone'a, jak i Androida, jego aplikacja na urządzenia z Androidem nie ma niektórych typowych funkcji, takich jak:

Narzędzia kształtu i ołówka

Obliczenia arytmetyczne

Symbole

Jeśli chcesz intensywnie dodawać adnotacje w podróży, aplikacja OneNote na Androida może nie być odpowiednią platformą dla Ciebie.

4. Pamięć masowa i ceny

W obszarze roboczym o ograniczonej przestrzeni pamięć masowa jest wszystkim.

Ale zarówno w przypadku Evernote, jak i OneNote, pamięć masowa ma swoją cenę.

Oto, co obie aplikacje oferują pod względem przestrzeni dyskowej i ile to będzie kosztować:

A. Evernote

Evernote jest dostępny w trzech planach cenowych:

Wersja Free : wsparcie dla bogatego formatu tekstu + web clipper + nagrywanie notatek audio + adnotacje tekstowe + załączniki do plików + wyszukiwanie notatek

: wsparcie dla bogatego formatu tekstu + web clipper + nagrywanie notatek audio + adnotacje tekstowe + załączniki do plików + wyszukiwanie notatek Personal ($8.99/miesiąc) : oferuje wszystkie funkcje "Free Plan", ale zawiera adnotacje PDF + wyszukiwanie tekstu w PDF i dokumentach + historię wersji

: oferuje wszystkie funkcje "Free Plan", ale zawiera adnotacje PDF + wyszukiwanie tekstu w PDF i dokumentach + historię wersji Professional ($10.99/użytkownika na miesiąc): wsparcie dla wszystkich funkcji "Planu Premium", ale obejmuje integrację zNarzędzia CRM funkcje współpracy i administracji Teams+

Plan Free oferuje limit przesyłania 60 MB, a plan Premium ma limit rozmiaru pliku notatki EverNote 200 MB, z miesięcznym limitem przesyłania 10 GB.

W przypadku uaktualnienia do planu Business, miesięczny limit przesyłania wynosi 20 GB (2 GB/użytkownika).

B. OneNote

Oto coś, co sprawi, że notatka w tobie będzie podekscytowana.

Aplikacja OneNote jest Free!

Dzieje się tak, ponieważ dane OneNote są przechowywane w chmurze (OneDrive) za pośrednictwem konta Microsoft. Dodatkowo, największy rozmiar pliku, który OneNote synchronizuje z OneDrive to 2 GB, a jego darmowa przestrzeń dyskowa jest limitowana do 5 GB.

Chociaż w przypadku OneNote może być potrzebna większa przestrzeń dyskowa, główna różnica między Evernote i OneNote polega na tym, że aby w pełni wykorzystać potencjał Evernote, należy zakupić płatną wersję. OneNote natomiast oferuje wszystkie swoje funkcje za darmo!

Brzmi wystarczająco dobrze dla okazjonalnego użytkownika.

Ale dla zapracowanego bobra, który robi notatki zawodowo? Nie za bardzo.

Przestrzeń na notatki trzeba udostępniać innym aplikacjom, takim jak Microsoft Word.

Aby uzyskać dodatkową przestrzeń dyskową, należy zakupić aktualizację.

Note: microsoft 365_ płatny plan Business zaczyna się od 5 USD/użytkownika miesięcznie za 1 TB przestrzeni dyskowej.

Bonus:_ Szablony OneNote do tworzenia notatek !

Evernote vs OneNote na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują na Evernote vs OneNote. Podczas wyszukiwania Evernote vs OneNote w serwisie Reddit wielu użytkowników zgadza się, że ze względu na cenę i znajomość pakietu Microsoft Office, OneNote jest dla nich lepszą opcją:

"Przeszedłem z Evernote do OneNote, kiedy ogłosili limity dla użytkowników Free, na początku było ciężko, ale teraz lubię OneNote o wiele bardziej"

Inni użytkownicy Reddita zauważyli, że te narzędzia do robienia notatek mają różne zastosowania i oba mogą być korzystne w zależności od potrzeb:

"Moim zdaniem są różne. Używałbym OneNote do robienia notatek, ale używam Evernote do przechwytywania rzeczy. Evernote to moja szafka na dokumenty, rzadko robię w niej notatki"

**Jaki jest więc nasz werdykt?

Wybierz Evernote, jeśli potrzebujesz podstawowego oprogramowania do robienia notatek. Integruje się on z większością narzędzi, z których już korzystasz i jest prostszy w obsłudze.

Jeśli jednak masz konto Microsoft i chcesz mieć więcej przestrzeni dyskowej, OneNote może być twoją aplikacją w lśniącej zbroi.

Nie możemy jednak oprzeć się wrażeniu, że obie aplikacje do robienia notatek mogą sprawić, że będziesz chciał więcej.

Po pierwsze, uruchamianie nowego okna lub aplikacji za każdym razem, gdy chcesz robić notatki w pracy, nie jest łatwe. A kompromis między funkcjami i pamięcią masową jest po prostu niewystarczający dla profesjonalnego użytkownika.

Przyjrzyjmy się więc alternatywie dla Microsoft OneNote i Evernote, która oferuje znacznie więcej za znacznie mniej.

Najlepsza alternatywa dla aplikacji do robienia notatek

Oczywiście, robienie notatek jest jedną z najważniejszych rzeczy w efektywnym zarządzaniu projektami.

Ale to tylko jedna z rzeczy.

Nadal musisz przydzielać zadania, współpracować nad nimi, zarządzać terminami i nie tylko.

Nie przejmuj się tym. ClickUp zapewni Ci ochronę!

Oto, w jaki sposób ClickUp ułatwia przechwytywanie i przechowywanie informacji:

1. Notatnik ClickUp

Użyj Notatnik ClickUp'a (stacjonarny lub mobilny) do notowania pomysłów w podróży.

Jak utworzyć nową notatkę _?

Po włączeniu Notatnika dla Obszar roboczy , kliknij przycisk Notatnik w prawym dolnym rogu ekranu.

Dodaj tytuł do swojej cyfrowej notatki i zacznij notować swoje myśli!

Użyj Notatnika, aby:

Widoku lub przywracania zmian wprowadzonych do notatki

Dodawać listy kontrolne (i zagnieżdżone listy kontrolne)

Formatować wpisaną notatkę za pomocą edycji tekstu sformatowanego

Konwertować notatkę na zadanie

Pożegnaj się z samoprzylepnymi notatkami!

2. ClickUp Dokumenty

Użyj Dokumenty ClickUp funkcja umożliwiająca tworzenie dokumentów, wiki i baz wiedzy na dowolny temat. Co więcej, dokumenty łączą się płynnie z istniejącymi zadaniami, projektami i cyklami pracy, pozwalając na usprawnienie pracy i przechowywanie wszystkich powiązanych zasobów w jednym miejscu.

_Jak dodać dokument?

Istnieją różne sposoby dodawania dokumentów w ClickUp. Dokumenty mogą być załączone do zadania lub projektu Lista , Folder , Przestrzeń , Obszary robocze, lub mogą być oddzielnym elementem.

Można również załączyć dokument do zadania i przenieść dokumenty w dowolne inne miejsce w obszarze roboczym. Po utworzeniu wszystkie dokumenty są łatwo dostępne z prawego paska bocznego.

Dokumentów można używać do:

Udostępniania i dodawania komentarzy ułatwiających współpracę

Formatować notatki tekstowe za pomocą funkcji edycji tekstu sformatowanego

Publikować zawartość online, która może być indeksowana przez Google

Tworzyć zadania z poziomu dokumentu

Daj członkom swojego zespołu możliwość edycji w czasie rzeczywistym bez żadnych przeszkód

3. Oznacz swoje dokumenty za pomocą Adnotacja PDF Dzięki funkcji Adnotacji ClickUp możesz łatwo

dodawać adnotacje do plików PDF lub dowolny obraz (.png, .gif, .jpeg, .webp).

_Jak do zrobienia adnotacji?

Łatwe dodawanie komentarzy do załączników zadań w czterech prostych krokach:

Otwórz wybrany załącznik w ramach zadania

Kliknij "Dodaj komentarz" w prawym górnym rogu okna podglądu

Kliknij podgląd załącznika w miejscu, w którym chcesz dodać komentarz

Dodaj komentarze iprzypisz komukolwiek, jeśli chcesz podjąć natychmiastowe działanie

Dodany komentarz pojawi się teraz w zakładce komentarzy obok załącznika.

Ale to nie wszystko, co potrafi ClickUp!

Ten poręczny oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje mnóstwo innych niesamowitych funkcji, takich jak:

Mind Maps : przekształcaj i organizuj swoje pomysły w mapy myśli o swobodnej formie (ang. Mind Maps)

: przekształcaj i organizuj swoje pomysły w mapy myśli o swobodnej formie (ang. Mind Maps) Wiele widoków ClickUp : przeglądaj swoje zadania pod dowolnym kątem dzięki różnym widokom, takim jak Lista, Box i inne

Pulpity i raportowanie : wizualizuj i śledź postępy w projekcie za pomocą wykresów Agile, takich jak Burndown , Burnup , Prędkość oraz Wykres przepływu skumulowanego . Uzyskaj dalszy wgląd w wydajność swojego zespołu dzięki dokładnym raportowaniom.

: wizualizuj i śledź postępy w projekcie za pomocą wykresów Agile, takich jak Burndown , Burnup , Prędkość oraz Wykres przepływu skumulowanego . Uzyskaj dalszy wgląd w wydajność swojego zespołu dzięki dokładnym raportowaniom. Strona główna : centrum kontroli misji dla Twojej pracy w przeszłości, teraz i w przyszłości

: centrum kontroli misji dla Twojej pracy w przeszłości, teraz i w przyszłości Puls : dowiedz się, na jakich zadaniach skupiają się Twoje Teams w danym momencie

: dowiedz się, na jakich zadaniach skupiają się Twoje Teams w danym momencie Integracje : ClickUp integruje się z aplikacjami innych firm, takimi jak Evernote,Google DriveiZoom aby usprawnić cykl pracy

Aplikacja ClickUp: wraz z solidną wersją komputerową, ClickUp jest również dostępny jako aplikacja mobilna (iOS, Android, Windows phone) i aplikacja internetowa

ClickUp - Rozwiązanie debaty Evernote vs OneNote

Wybór odpowiedniej aplikacji do robienia notatek ma kluczowe znaczenie.

Na razie jednak nie ma wyraźnego zwycięzcy pomiędzy Evernote i OneNote.

Wybierz Evernote, jeśli szukasz dedykowanego oprogramowania do tworzenia notatek.

Ale jeśli masz subskrypcję Office 365, to OneNote pozwoli ci przechowywać więcej.

W obu przypadkach, każda aplikacja do zrobienia notatki jest właśnie do tego stworzona: robić notatki.

Ktoś musi do zrobienia wszystkie pozostałe czynności, takie jak zarządzanie wirtualnymi teamami , planowanie projektu , automatyzacja cyklu pracy .

Więc jeśli chcesz wszystkie te funkcje, użyj ClickUp.

Jego płynne funkcje zarządzania projektami wyczyszczą rurociąg w tle, podczas gdy ty będziesz z radością pisać.

po co używać osobnej aplikacji, skoro można przechwytywać notatki i zarządzać wszystkimi projektami na tej samej platformie?

Tylko otrzymać ClickUp za darmo i stań się gwiazdą notatek i wydajności!

