10 najlepszych alternatyw i konkurentów Google Tasks w 2024 roku

Hej, entuzjaści Google Tasks! Chociaż Google Tasks jest dla wielu osób prostym sposobem na zarządzanie codzienną pracą, może nie oferować wszystkiego, czego szukasz. Potrzebujesz więcej funkcji? Szukasz czegoś z nieco większym rozmachem? Nie martw się; istnieje wiele alternatyw dla Google Tasks, które mogą ci pomóc być bardziej wydajnym .

Przeczesaliśmy ogrom internetu i znaleźliśmy 10 najlepszych konkurentów Google Tasks, aby pomóc Ci pracować szybciej w 2024. Zanurzmy się!

Czego powinieneś szukać w alternatywach dla Google Tasks?

Idealnie byłoby, gdyby nowe narzędzie było przyjazne dla użytkownika, miało solidne funkcje zarządzania zadaniami i oferowało płynną integrację z innym używanym oprogramowaniem.

Aplikacje do zarządzania zadaniami powinny pomagać w tworzeniu i zarządzaniu zadaniami bez wysiłku, z zaawansowanymi opcjami ustawienia priorytetów, zależności i terminów.

Ponadto, dobrze by było, gdyby narzędzie umożliwiało współpracę i oferowało konfigurowalne widoki. Chcesz oprogramowania, które będzie ciężko pracować dla ciebie, a nie na odwrót, prawda?

10 najlepszych alternatyw dla Google Tasks do wykorzystania w 2024 roku

Przygotuj się na zwiększenie wydajności dzięki 10 najlepszym alternatywom dla Google Tasks.

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Przywitaj się z ClickUp - Twoim nowym najlepszym przyjacielem w wydajności! ClickUp jest nie tylko narzędzie do zarządzania zadaniami ale wszechstronny obszar roboczy i jeden z najlepszych narzędzie do zarządzania projektami na rynku. Utrzymuje projekty na właściwym torze, a umysł jest uporządkowany.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji, takich jak zależności między zadaniami, niestandardowe statusy i solidny system komentowania, ClickUp może dostosować się do każdego cyklu pracy, zarówno osobistego, jak i zespołowego.

Aplikacja cechuje się wyczyszczoną organizacją, która pomaga utrzymać listę zadań w porządku i pod kontrolą, a przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia nawigację. Opcje widoków są niezrównane, pozwalając na tworzenie zadań i wizualizowanie ich w sposób, który najlepiej pasuje do danej sytuacji jak ustalasz priorytety pracy .

A dzięki możliwości synchronizacji zadań na wielu urządzeniach możesz zapewnić sobie wysoką wydajność, zarówno przy biurku, jak i w podróży.

Aplikacja jest elastyczna, ma konfigurowalne szablony i jest wyposażona w wiele funkcji, niezależnie od tego, czy jesteś zespołem jednoosobowym, czy 100. Od przydzielania zadań po organizowanie dokumentów, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. A co najlepsze? Integruje się z niemal każdą aplikacją, z której już korzystasz.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Organizuj moją pracę za pomocąZadania ClickUp i zagnieżdżone podzadania do szczegółowego zarządzania projektami

Przełączanie między widokami, takimi jak lista, tablica, Gantt, kalendarz, mapa i inne

Zarządzaj zadaniami za pomocą statusów, etykiet i innych pól niestandardowych

Omawiaj zadania bezpośrednio na platformie i udostępniaj swoją pracę innym członkom zespołu

Bezproblemowa synchronizacja z Kalendarzem Google, Slack, Zapier i ponad 1000 innych aplikacji

Mnóstwo plikówszablonów do zarządzania zadaniami aby organizowanie życia było łatwe i przyjemne

ClickUp's limits:

Niewielka krzywa uczenia się ze względu na rozszerzenie listy funkcji

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja mobilna nie jest tak solidna jak wersja komputerowa

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. TickTick

Via TickTick Wprowadź TickTick, narzędzie do zarządzania zadaniami zaprojektowane tak, aby priorytetyzację projektów łatwiejsze.

Łącząc w sobie prostotę i funkcjonalność, jest dostawcą intuicyjnego interfejsu, w którym można organizować wszystkie zadania, niezależnie od ich charakteru.

Z pewnością docenisz wbudowany timer Pomo, który promuje wydajny styl pracy z wykorzystaniem Techniki Pomodoro. Możesz nie tylko szybko dodawać powtarzające się zadania i przypomnienia, ale także kategoryzować je w celu lepszego zarządzania.

Jest to idealne narzędzie do łatwego łączenia obowiązków osobistych i zawodowych.

Compare TickTick to Todoist !

Najlepsze funkcje TickTick

Przypisywanie różnychpoziomy priorytetów do zadań

Automatycznie generowane listy, takie jak "Dzisiaj" i "Tydzień", pomagają w organizacji zadań

Postępuj zgodnie z techniką Pomodoro, jedną z najlepszychhacków na wydajność dla lepszego zarządzania czasem

Udostępnianie opisów i list zadań członkom zespołu

TickTick's limits

Brak szczegółowych funkcji zarządzania projektami

Funkcje premium są kosztowne w porównaniu do konkurencji

Ceny TickTick

Free

Premium: 27,99 USD/rok

Oceny i recenzje TickTick

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

Wypróbuj te TickTick konkurenci !

3. Todoist

przez Todoist Ta alternatywa dla Google Tasks zwiększa wydajność.

Oferuje minimalistyczny interfejs, Todoist koncentruje się na pomocy w zarządzaniu zadaniami do wykonania bez rozpraszania uwagi. Jego funkcja szybkiego dodawania zmienia zasady gry, umożliwiając dodawanie zadań w locie.

Dzięki systemowi punktów Karma możesz śledzić swoją wydajność, a nawet zamienić zarządzanie zadaniami w grę.

Funkcja inteligentnego wprowadzania automatycznie rozpoznaje i kategoryzuje zadania, ułatwiając ich organizację.

Najlepsze funkcje Todoist

Grupowanie zadań w ramach projektu dla łatwej nawigacji

Dodawanie komentarzy lub załączanie plików do dowolnego zadania

Szybkie dodawanie zadań dzięki przetwarzaniu języka naturalnego

Grywalizacja wydajności dzięki punktom za zakończone zadania

Limity Todoist

Limit funkcji w wersji Free

Niektórzy użytkownicy uważają funkcję wyszukiwania za nieco podstawową

Ceny Todoist

Free

Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Business: $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

4. OmniFocus

przez OmniFocus OmniFocus to idealne połączenie wyrafinowania i prostoty, zbudowane wyłącznie dla użytkowników Apple i jest idealną alternatywą dla Google Tasks.

Ta alternatywa dla Google Tasks oferuje organizację opartą na kontekście, zapewniając wyświetlanie zadań istotnych dla bieżącego kontekstu.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest integracja z Siri, umożliwiająca szybkie dodawanie zadań za pomocą komend głosowych. Jego wyrafinowany, ale przejrzysty wygląd pomaga zarządzać złożonymi projektami bez poczucia przytłoczenia.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Priorytetyzacja zadań w oparciu o lokalizację, narzędzie lub osobę

Regularny przegląd projektów, aby upewnić się, że nic nie umknie

Widok nadchodzących zadań w kalendarzu

Szybkie dodawanie zadań za pomocą Siri

Ustawienie powtarzających się zadań za pomocą kilku kliknięć

Limity OmniFocus

Dostępna tylko na urządzeniach Apple

Złożoność funkcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny OmniFocus

Subskrypcja : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $49.99 jednorazowy zakup

: $49.99 jednorazowy zakup Pro: $99.99 jednorazowy zakup

Oceny i recenzje OmniFocus

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

Check out the najlepsze alternatywy OmniFocus !

5. Microsoft do zrobienia

przez Microsoft Microsoft Do zrobienia jest super prosty, ale to nie znaczy, że jest garbaty w dziale funkcji.

Jako produkt Microsoftu, płynnie integruje się z innymi usługami giganta technologicznego. To-Do jest prostym rozwiązaniem do zrobienia czegoś dla zwiększenia wydajności.

Nie znajdziesz tu zagraconego obszaru roboczego ani skomplikowanych funkcji. Zamiast tego znajdziesz konkurenta Google Tasks, który zapewnia nieskomplikowane i bezproblemowe zarządzanie zadaniami.

Najlepsze funkcje Microsoft Do zrobienia

Planuj swój dzień dzięki spersonalizowanemuplaner dzienny* Inteligentne sugestie zadań do dodania do My Day

Współpraca nad zadaniami z innymi osobami

Synchronizacja z zadaniami Outlook

Limity aplikacji Microsoft do zrobienia

Ograniczone opcje niestandardowe

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za mniej intuicyjny niż Google Tasks

Ceny Microsoft To-Do do zrobienia

Free

Oceny i recenzje Microsoft do zrobienia

G2 : 4.4/5 (60+ recenzji)

: 4.4/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

Wypróbuj te Microsoftowe alternatywy do zrobienia !

6. Taskque

przez Taskque Spotkaj się z Taskque, potężnym narzędzie do zwiększania wydajności które wyróżnia się automatyzacją cyklu pracy. Usprawnia zarządzanie zadaniami, ułatwiając zespołom współpracę.

Możesz uzyskać przegląd wszystkich swoich zadań na pierwszy rzut oka, a funkcja zarządzania zasobami pozwala na zarządzanie i przypisywanie zasobów bez wysiłku.

To, co wyróżnia Taskque jako aplikację do zarządzania zadaniami, to skupienie się na poprawie wydajności; każda funkcja pomaga zrobić więcej i zakończyć zadania w krótszym czasie.

Najlepsze funkcje Taskque

Automatyzacja zadań i maksymalizacja wydajności

Widok wszystkich zadań z lotu ptaka

Komunikacja i współpraca bezpośrednio w oknie zadania

Zarządzanie i przypisywanie zasobów bez wysiłku

Limity Taskque

Limit integracji z innymi narzędziami

Cennik Taskque

Podstawowy : Free

: Free Business: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Taskque

G2 : 4.1/5 (6+ recenzji)

: 4.1/5 (6+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2+ recenzji)

7. MeisterTask

przez MeisterTask Dzięki atrakcyjnemu wyglądowi i elastycznym tablicom projektów, MeisterTask przenosi współpracę na nowy poziom.

Pozwala na automatyzację zadań, dzięki czemu powtarzalne zadania stają się mniej żmudne. Ale nie chodzi tylko o zarządzanie zadaniami; MeisterTask integruje się również z MindMeister, aby tworzyć zadania z map myśli.

Nie każdego dnia można znaleźć narzędzie, które jest zarówno przyjemne dla oka, jak i ma potężną funkcję.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Wizualizacja zadań za pomocą konfigurowalnych tablic Kanban

Automatyzacja kroków w cyklu pracy dla powtarzalnych zadań

Tworzenie zadań z map myśli za pomocą MindMeister

Prowadzenie zakładek dotyczących czasu spędzonego nad każdym zadaniem

Limity MeisterTask

Niektóre funkcje, takie jak wykresy Gantta i podzadania, nie są dostępne

Możliwości raportowania mogłyby być bardziej rozbudowane

Ceny MeisterTask

Podstawowy : Free

: Free Pro : 11,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika Business : $23.99/miesiąc na użytkownika

: $23.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z MeisterTask w sprawie cen

Oceny i recenzje MeisterTask

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

8. Toodledo

przez Toodledo Toodledo wyróżnia się wszechstronnymi funkcjami wykraczającymi poza proste zarządzanie zadaniami.

Narzędzie to wyposażono w funkcję śledzenia nawyków, narzędzie do tworzenia konspektów i możliwość ustawienia przypomnień w wielu formatach. To kompleksowe rozwiązanie, które pozwala efektywnie organizować dzień i śledzić postępy w czasie.

Jeśli chcesz usprawnić każdy aspekt swojego dnia, Toodledo jest Twoim narzędziem.

Najlepsze funkcje Toodledo

Śledzenie swoich nawyków w czasie i mierzenie postępów

Porządkowanie pomysłów za pomocą ustrukturyzowanych konspektów

Przypomnienia przez e-mail, tekst lub powiadomienia push

Udostępnianie list i przypisywanie zadań innym osobom

Limity Toodledo

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Krzywa uczenia się może być stroma ze względu na mnogość funkcji

Ceny Toodledo

Free

Standard : 3,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,99 USD/miesiąc za użytkownika Plus : 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika Business: Skontaktuj się z Toodledo w sprawie cen

Oceny i recenzje Toodledo

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

9. Joplin

Via Joplin Joplin to najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami. Jest to aplikacja o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje notatki i zadania do wykonania, a także ceni prywatność użytkownika dzięki szyfrowaniu end-to-end.

Chociaż Joplin może brakować dedykowanego interfejsu do zarządzania zadaniami, który mają inni, to rekompensuje to elastycznym, konfigurowalnym narzędziem, które szanuje prywatność danych.

Dla tych, którzy preferują podejście "zrób to sam", Joplin jest solidnym wyborem.

Najlepsze funkcje Joplin

Free to use and modify

Wszystkie notatki są pisane i renderowane w Markdown

Synchronizacja z wieloma usługami w chmurze

Clipowanie stron internetowych bezpośrednio do notatek

Limity Joplin

Brak dedykowanego interfejsu do zarządzania zadaniami

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Ceny Joplin

Podstawowy : $1.99/miesiąc za użytkownika

: $1.99/miesiąc za użytkownika Pro : $5.99/miesiąc za użytkownika

: $5.99/miesiąc za użytkownika Teams: $7.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Joplin

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Super wydajność

przez Super wydajność Super Productivity to nieskomplikowane narzędzie do zarządzania zadaniami. Ta aplikacja oferuje unikalną funkcję śledzenia rozpraszających czynności, która pozwala rejestrować rozpraszające czynności i uczyć się, jak ich unikać. Zintegrowany z aplikacją time tracker pozwala śledzić, ile czasu poświęcamy na poszczególne zadania.

Dodatkowo, funkcja zarządzania projektami pozwala zarządzać wieloma projektami bez poczucia przytłoczenia. To prostota i moc w jednym pakiecie.

Najlepsze funkcje Super Productivity

Rejestrowanie rozpraszających czynności i nauka, jak ich unikać

Zintegrowany time tracker z dziennikiem pracy, timerem Pomodoro i przypomnieniami o przerwach

Synchronizacja danych na wielu urządzeniach

Łatwe zarządzanie wieloma projektami

Limity Super Wydajności

Wymaga ręcznego ustawienia i konfiguracji

Może nie być odpowiedni dla dużych Teams

Ceny Super Productivity

Free

Oceny i recenzje Super Wydajność

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Szukasz więcej narzędzi do zadań? ***Sprawdź te alternatywy Taskade* !

Gotowy, aby wybrać alternatywę dla Google Tasks?

Oto 10 solidnych alternatyw dla Google Tasks, gotowych do zwiększenia wydajności w 2024. Każde narzędzie ma unikalne mocne strony i dziwactwa, więc właściwy wybór zależy od tego, czego szukasz.

Jeśli nadal wahasz się, które zadanie lub aplikacja jest dla ciebie najlepsza narzędzie do zarządzania projektami do wyboru, pamiętaj, że najlepszym menedżerem zadań lub narzędziem do zarządzania projektami jest to, które pasuje do Twoich potrzeb, budżetu i stylu pracy.

A jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność, koniecznie sprawdź ClickUp. Od przypisywania zadań, śledzenia czasu i ustawiania priorytetów po niestandardowe widoki i solidne integracje, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia więcej.

Zapoznaj się z naszą funkcje zarządzania zadaniami aby zobaczyć, jak ClickUp może przekształcić Twój cykl pracy i pomóc Ci podbić listę rzeczy do zrobienia jak nigdy dotąd. Za większą wydajność!