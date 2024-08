10 najlepszych alternatyw TickTick do zarządzania zadaniami w 2024 roku

Odhaczanie zadań na liście do zrobienia to jedna z prostych, ale jakże satysfakcjonujących przyjemności w życiu! 😌

Listy rzeczy do zrobienia ewoluowały dość mocno w ciągu ostatnich kilku lat - zamiast długopisu i kartki papieru, masz teraz do dyspozycji wysokiej klasy platformy cyfrowe, takie jak TickTick, które pomogą Ci dotrzymać harmonogramu i zrobić to, co do zrobienia! ✔️✔️

TickTick oferuje niesamowitą wszechstronność jako narzędzie do zarządzania zadaniami osobistymi i biznesowymi. Można mu zaufać, jeśli chodzi o dzielenie onieśmielających projektów na łatwe do zarządzania fragmenty pracy, ustawienie przypomnień, promocję współpracy zespołowej poprzez udostępnianie list i kalendarzy i wiele więcej.

Ale co, jeśli TickTick nie spełnia wszystkich wymagań? Na szczęście nie jesteś pozbawiony opcji!

Zbadaliśmy najlepsze alternatywy dla TickTick i stworzyliśmy zgrabne podsumowanie ich funkcji, zalet i wad. Sprawdź je i znajdź idealnego pomocnika do zarządzania czasem i zadaniami! ⏱️

Czego należy szukać w alternatywach dla TickTick?

Wybierając następną aplikację menedżer zadań lub narzędzie do zarządzania projektami, poniższe funkcje powinny znaleźć się na twoim radarze:

Priorytetyzacja zadań: Aplikacja pozwalapriorytetyzować zadania, ułatwiając informowanie wszystkich o zbliżających się terminach i celach Kategoryzacja zadań: Nowe narzędzie powinno umożliwiać grupowanie, filtrowanie i szybkie wyszukiwanie zadań. Pomaga to podzielić duży cel na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania - szczególnie w przypadku złożonych projektów Automatyzacja: Aplikacja powinna uwolnić twój czas poprzez automatyzację powtarzalnych zadań Szacowany czas i śledzenie czasu: Powinieneś mieć możliwość wizualizacji zadań, ustawienia przypomnień i powiadomień oraz śledzenia postępów, aby pozostać w trybie skupienia Wszechstronne integracje: Aplikacja powinna integrować się z istniejącym stosem oprogramowania, ale nadal działać z jednej platformy, aby uniknąćprzełączania kontekstu6. Reagująca obsługa klienta: Najlepsze platformy do zarządzania projektami zapewniają podpowiedź poprzez czat i e-mail do współpracy w czasie rzeczywistym

10 najlepszych alternatyw dla TickTick do wykorzystania w 2024 roku

Istnieje kilka powodów, dla których użytkownicy szukają alternatywy dla TickTick. Niektórzy chcą bardziej rozbudowanego darmowego planu, podczas gdy inni wolą płynniejszy interfejs. Wiele rozwijających się startupów potrzebuje bardziej wydajnego narzędzie do zwiększania wydajności które może obsłużyć zwiększone obciążenie pracą w miarę rozwoju ich Business.

Mając na uwadze różne potrzeby, wybraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla TickTick, z których każda jest wyposażona w funkcje, które urozmaicą dzień pracy i zwiększą wydajność. 🔋

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw dla TickTick do obsługi złożonych projektów i jest używany jako narzędzie do zwiększania wydajności przez największych graczy w grze, takich jak Google, Netflix, Airbnb i Nike.

Platforma oferuje światowej klasy rozwiązanie do zarządzania zadaniami z kluczowymi funkcjami zaprojektowanymi w celu zwiększyć wydajność i usprawnić cykl pracy. ClickUp nie jest prostym narzędziem do zarządzania zadaniami - jest potężny priorytetyzacja zadań funkcje są dopracowane do perfekcji dzięki systemowi kodowania kolorami, który sprawia, że dostrzeżenie zadań o najwyższym priorytecie jest dziecinnie proste.

Z Asystent AI firmy ClickUp możesz być 3 razy bardziej wydajny w określonych cyklach pracy, ponieważ może on podsumowywać zadania lub wyodrębniać elementy działań z Dokumenty ClickUp dla Ciebie!

Co z powtarzające się zadania ? ClickUp Cię wspiera!

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Platforma pozwala na automatyzację praktycznie wszystko - od przyziemnych zadań po całe procesy- oszczędność cennego czasu i pozwalając zespołowi skupić się na bardziej znaczącej pracy. Dzięki ClickUp ustawienie i śledzenie celów jest bezproblemowe.

Jeśli pracujesz z wieloma innymi członkami zespołu, możesz również konwertować komentarze na zadania i upewnić się, że żaden element do wykonania nie zostanie pominięty w komunikacji! Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz być korporacyjnym gigantem z rozbudowanymi procesami i cyklami pracy, aby korzystać z ClickUp.

A jeśli prowadzisz mały biznes, startup lub jesteś freelancerem, skorzystaj z funkcji listy rzeczy do zrobienia na platformie, aby być na bieżąco z obciążeniem pracą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Notatnik dlalisty kontrolne i listy do zrobienia* Wbudowane szablony dla wydajnego zarządzanie listą rzeczy do zrobienia i zarządzanie zadaniami

Wiele widoków do nadzorowania zadań (np. widok listy, Kanban lub tabeli)

Natywne śledzenie czasu pracy

Tablice i mapy myśli do wizualizacji pomysłów i przekształcania ich w zadania

Rozbudowane możliwości automatyzacji

Integracja z ponad 1000 aplikacji i narzędzi do współpracy

Konfigurowalne przypomnienia i powiadomienia do śledzenia realizacji zadań

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że raporty śledzenia czasu są trudne do odczytania

Bogactwo funkcji może prowadzić do stromej krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontaktzespół sprzedaży aby uzyskać plan cenowy dostosowany do Twoich potrzeb

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Todoist

przez Todoist Uwielbiany przez miliony, w tym takie potęgi jak Amazon, Facebook i Disney, Todoist oferuje przyjazne dla użytkownika zarządzanie zadaniami dzięki czystemu projektowi i prostemu interfejsowi.

Jak sama nazwa wskazuje, Todoist to funkcjonalna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia, skupiająca się na prostocie. Jej funkcje obejmują powtarzające się terminy wykonania zadań, etykiety zadań, priorytety i aplikacje mobilne na wszystkie urządzenia. W wersji premium dostępne są przypomnienia, motywy i współpraca przy zadaniach przez e-mail. 📩

Przetwarzanie języka naturalnego w Todoist pozwala na szybkie tworzenie, etykietowanie i nadawanie priorytetów zadaniom za pomocą prostych komend. Platforma oferuje ponad 50 szablonów dla różnych potrzeb - od monitorowania kampanii reklamowych po wdrażanie nowych pracowników!

Pierwotnie zaprojektowany dla użytkowników indywidualnych, Todoist obecnie rozszerza swoje funkcje, aby pomieścić małe Teams. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do ClickUp, ta lista rzeczy do zrobienia ma ograniczony zestaw funkcji, więc niektórzy użytkownicy mogą uznać Todoist bardziej odpowiedni do użytku osobistego.

Najlepsze funkcje Todoist

85 integracji (można tworzyć niestandardowe za pośrednictwem API)

Duża biblioteka szablonów

Przetwarzanie języka naturalnego

Udostępnianie plików i produktów na ponad 10 platformach

Kodowanie kolorami dostępne dlapoziomy priorytetów na platformie list do zrobienia

Limity Todoist

Brak możliwości przypisania wielu osób do jednego zadania w porównaniu do innych alternatywnych narzędzi

Ograniczone typy widoków: na przykład brak widoku kalendarza

Niektórzy użytkownicy biznesowi mogą uznać funkcje Todoist za limitujące

Cennik Todoist

**Free

Pro: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Business: $6/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Todoist oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

Compare Todoist Vs TickTick !

3. Taskade

przez Taskade Taskade to solidna aplikacja do tworzenia konspektów stworzona z myślą o Teams, zwłaszcza tych pracujących zdalnie. Dzięki Taskade Twój zespół może wykorzystać moc AI do:

Dodawać zadania, nawet powtarzające się, używając języka naturalnego (np. "przypomnij mi w każdy piątek")

Organizować i zmieniać kolejność zadań

Generowanie niestandardowych szablonów

Taskade jest wyposażony w funkcje upraszczające robienie notatek i generowanie doładowanych list rzeczy do zrobienia i projektów. Każdy zespół lub projekt otrzymuje dedykowany obszar roboczy, umożliwiając członkom zespołu pracę i czatowanie w tym samym oknie - pożegnaj się z bałaganem i przywitaj się ze skoncentrowaną pracą zespołową! Dodatkowo, dostępna jest funkcja Tablica Kanban do wizualnego przeglądu obciążenia pracą zespołu, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, kto co robi i kiedy. 🤓

Podczas gdy Taskade wyróżnia się jako menedżer zadań skoncentrowany na zespole i wizualne narzędzie do planowania , przydałoby się jeszcze kilka natywnych integracji, aby przyciągnąć więcej użytkowników.

Najlepsze funkcje Taskade

Dedykowane obszary robocze

Funkcje zadań oparte na AI

Przetwarzanie języka naturalnego

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki wiadomościom w aplikacji i czatom wideo

Odliczanie timerów dlazarządzanie czasem* Przegląd w stylu Kanban

Limity Taskade

Ograniczone opcje niestandardowe

Stosunkowo niewiele natywnych integracji

Cennik Taskade

**Free

Starter: $4/miesiąc dla 3 użytkowników

$4/miesiąc dla 3 użytkowników Plus: $8/miesiąc dla 5 użytkowników

$8/miesiąc dla 5 użytkowników Pro: $19/miesiąc dla 20 użytkowników

$19/miesiąc dla 20 użytkowników Business: $49/miesiąc dla 50 użytkowników

$49/miesiąc dla 50 użytkowników Ultimate: $99/miesiąc dla 100 użytkowników

$99/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Taskade oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

4,7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

Check out these Taskade alternatywy !

4. OmniFocus

przez OmniFocus OmniFocus, będący częścią The Omni Group, jest przede wszystkim menedżerem zadań zaprojektowanym dla ekosystemu Apple. Oferuje specjalne edycje dla użytkowników iPhone'a i płynnie integruje się z Siri. Dodawaj zadania za pomocą komend głosowych i obserwuj, jak podpowiedź pojawia się na liście zadań OmniFocus! 🤖

OmniFocus nie kończy się na danych powstania zadań. Pozwala organizować zadania w projekty, tworzyć etykiety ułatwiające ich wyszukiwanie i dodawać szczegółowe notatki kontekstowe. Wbudowane perspektywy oferują różne widoki do przeglądania zadań w zależności od tego, na czym chcesz się skupić.

Przykładowo, funkcja Forecast wyświetla nadchodzące zadania i wydarzenia z kalendarza chronologicznie, dając jasny obraz nadchodzącego dnia lub tygodnia.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Wykorzystuje możliwości Siri

Dostęp offline

Szyfrowana synchronizacja na wszystkich urządzeniach w celu zarządzania projektami

Edycja wsadowa do wybierania wielu zadań i modyfikowania ich jednocześnie

Limity OmniFocus

Większość funkcji działa tylko na urządzeniach Apple

Ograniczone funkcje współpracy

Ceny OmniFocus

Dla sieci: $4.99/miesiąc

$4.99/miesiąc Pro Subskrypcja: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Licencja standardowa V3: 49,99 USD - płatność jednorazowa

49,99 USD - płatność jednorazowa Licencja V3 Pro na iPhone'a i iPada: 99,99 USD - płatność jednorazowa

99,99 USD - płatność jednorazowa Licencja V3 Pro: 99,99 USD - płatność jednorazowa

OmniFocus oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (50+ recenzji)

4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy OmniFocus !

5. MeisterTask

przez MeisterTask Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony ogromnym zadaniem, nie wiedząc od czego zacząć i ciągle wątpiąc, czy czegoś nie pominąłeś? Funkcja wielu list kontrolnych MeisterTask dzieli te przytłaczające zadania na łatwe do opanowania części, zapewniając, że żaden szczegół nie zostanie pominięty.

Wyobraź sobie, że żonglujesz serią zadań dla mapa procesu każdy z własnym terminem i podzadaniami. MeisterTask umożliwia dodawanie wielu elementów działań w celu organicznego śledzenia postępów. To prawda - te zaległe zadania będą rzucać się w oczy bezpośrednio z tablicy projektu! 👀

Dzięki wbudowanemu trackerowi czasu w MeisterTask możesz śledzić, ile czasu zajmuje każde zadanie i optymalizować wydajność swojego zespołu. Platforma pozwala jednak tylko jednej osobie przypisanej do zadania, co może pokrzyżować plany współpracy.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Proste narzędzie do zarządzania zadaniami integruje się z ponad 5000 innych aplikacji za pośrednictwem Zapier

Łatwe ustawienia zadań/podzadań pozwalające zachować porządek

Wbudowany time tracker

Wiele niestandardowych opcji

Limity MeisterTask

Przydałoby się więcej opcji ustawienia powtarzających się zadań

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że system sortowania zadań nie jest zbyt zaawansowany i brakuje mu funkcji ustalania priorytetów

Ceny MeisterTask

Basic: Free

Free Pro: $11.99/miesiąc na użytkownika

$11.99/miesiąc na użytkownika Business: $23.99/miesiąc za użytkownika

$23.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowego planu cenowego

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

MeisterTask oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 160 recenzji)

4,6/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

6. Toggl

przez Toggl Toggl oferuje dwa produkty do optymalizacji mojej pracy: Toggl Track do śledzenia czasu i Toggl Plan do planowania pracy i zarządzania zadaniami.

Toggl Plan pozwala na planowanie, przypisywanie i śledzenie zadań na osi czasu za pomocą kilku kliknięć lub szybkiego przeciągania i upuszczania. Pozwala również wizualizować harmonogram pracy mojego zespołu , wyświetlając potencjalne nakładanie się zadań, jeśli kolidują one z innymi projektami, czasem wolnym lub świętami.

Toggl Plan upraszcza komunikację, centralizując wszystkie informacje związane z zadaniami, załączniki do plików, listy kontrolne i informacje zwrotne. Integruje się również z Toggl Track, zapewniając łatwy sposób śledzenia czasu zadań w Toggl Plan.

Aplikacje mobilne Toggl na iOS i Androida umożliwiają zarządzanie zadaniami w podróży, ale warto zauważyć, że są to nie mają pełnej funkcji .

Toggl najlepsze funkcje

Kamienie milowe oznaczone kolorami

Prosty, przyjazny dla użytkownika design

Aplikacje mobilne

Wizualne zarządzanie obciążeniem pracą

Niestandardowe cykle pracy nad zadaniami

Limity Toggl

Ograniczone możliwości integracji

Przeglądanie wcześniejszych wpisów może być skomplikowane

Cennik Toggl

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: $9/miesiąc na użytkownika

$9/miesiąc na użytkownika Toggl Track Premium: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Toggl Track Enterprise: Skontaktuj się z Toggl, aby uzyskać niestandardowy plan cenowy

Skontaktuj się z Toggl, aby uzyskać niestandardowy plan cenowy Plan Toggl Team: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Toggl Plan Business: $13.35/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Toggl

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

7. Evernote

przez Evernote Wiemy już o oddanych fanach Evernote zyskał jako aplikacja do robienia notatek , ale obecnie platforma ewoluowała w uniwersalne narzędzie do zarządzania zadaniami. Nowo wprowadzona funkcja Tasks łączy w sobie tworzenie notatek i zakończone zadania - dodawanie zadań bezpośrednio do notatek, więc nie ma potrzeby przełączania się między aplikacją do robienia notatek a oddzielnym menedżerem zadań. 📓

Funkcje współpracy są dostępne dla użytkowników subskrybujących droższe plany. Możesz przydzielać zadania, obserwować ich postęp, a nawet połączyć notatki z innymi aplikacjami narzędzia do współpracy takich jak Google Drive, Gmail, Outlook, Slack i Microsoft Teams.

Funkcje zarządzania zadaniami w Evernote są prawdopodobnie najlepsze dla tych, którzy już używają go do robienia notatek. Biorąc to pod uwagę, darmowa wersja platformy blednie w porównaniu do tego, co oferują inne platformy narzędzia do zarządzania czasem oferta.

Najlepsze funkcje Evernote

Szybkie ustawienia powtarzających się zadań

Wydajne sortowanie i filtrowanie zadań

Dostęp offline

Łatwa integracja z platformami współpracy, takimi jak Microsoft Teams

Wyszukiwanie słów kluczowych w obrazach, dokumentach i plikach PDF

Limity Evernote

Synchronizacja może być powolna

Drogie w porównaniu do podobnych rozwiązań

Cennik Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $17.99/miesiąc za użytkownika

$17.99/miesiąc za użytkownika Teams: $19.99/miesiąc za użytkownika, minimum dwóch użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

8. SmartTask

przez SmartTask SmartTask nosi wiele kapeluszy - łączy zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami i możliwości CRM w jednym miejscu. Jest przeznaczony głównie dla zdalnych zarządzania siłą roboczą i planowania pracowników .

SmartTask posiada intuicyjny system zarządzania zadaniami - dodawaj zadania bezpośrednio w aplikacji lub poprzez przekazywanie e-maili. Możesz nawet określić zależności dla powiązanych zadań, które muszą być zakończone w określonej kolejności.

Dzięki przypomnieniom na urządzenia mobilne, pulpit i e-mail, platforma gwarantuje, że żadne ważne zadanie nie umknie uwadze. System etykiet pozwala filtrować podobne zadania w różnych projektach. Zmiana kolejności zadań jest dość prosta dzięki funkcji "przeciągnij i upuść".

Czas spędzony nad zadaniami można śledzić ręcznie lub za pomocą timera - choć jest on dostępny tylko jako funkcja płatna. SmartTask oferuje obecnie 13 natywnych integracji.

Najlepsze funkcje SmartTask

Zaawansowane filtrowanie zadań

Funkcje komunikacyjne, takie jak komentowanie zadań, czat i wideokonferencje

Pięć konfigurowalnych widoków

Time tracker dostępny dla płatnych użytkowników

Limity SmartTask

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za nieco skomplikowany

Aplikacje mobilne mogą czasami działać z opóźnieniem

Limit natywnych integracji

Ceny SmartTask

Free Forever

Premium: $7.98/miesiąc na użytkownika

$7.98/miesiąc na użytkownika Business: $10.98/miesiąc za użytkownika

$10.98/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z SmartTask, aby uzyskać szczegółowe informacje

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

SmartTask oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

4,5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

9. Zadania Google

przez Zadania GoogleZadania Google jest dostępna jako Free samodzielna aplikacja na Androida i iOS, a także zgrabnie integruje się z obszarem roboczym Google w sieci.

To przyjazne dla użytkownika narzędzie pozwala sortować, zarządzać i oznaczać zadania jako zakończone na różnych listach. Dodatkowo, pozwala konwertować wiadomości Google Chat na zadania, oznaczać priorytetowe zadania i organizować je w listy.

Google Tasks zwiększa wygodę, umożliwiając ustawienie przypomnień za pomocą komend głosowych za pośrednictwem Asystenta Google.

Choć aplikacja nie może pochwalić się szykiem zaawansowanych funkcji, jej nieskomplikowana konstrukcja sprawia, że jest to przystępna opcja dla osób poszukujących podstawowego, ale wydajnego narzędzia do zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Część ekosystemu współpracy Google Workspace

Zadania pojawiają się w panelu bocznym Gmaila

Umożliwia przekształcanie wiadomości czatu w zadania

Funkcje priorytetyzacji zadań

Limity Google Tasks

Brak opcji niestandardowych

Wymaga dostępu online i konta Google

Cennik Google Tasks

Free

Oceny i recenzje Google Tasks

G2: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

4.2/5 (ponad 10 recenzji) TrustRadius: 7.9/10 (ponad 40 recenzji)

10. Any.do zrobienia

przez Any.do zrobienia Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi obowiązkami, czy prowadzisz projekt zespołowy, Any.do ma Twoje wsparcie. Użyj go jako listy rzeczy do zrobienia z nieograniczonymi zadaniami i podzadaniami - subskrybenci premium mogą również tworzyć powtarzające się zadania i oznaczać je kolorowymi etykietami.

Dla zespołów dostępne są funkcje współpracy i zarządzania projektami. Możesz przypisywać zadania i podzadania, udostępniać terminy i prowadzić dyskusje z członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki funkcji czatu.

Zadania można synchronizować na wszystkich urządzeniach i organizować je według priorytetów i kategorii. Przypomnienia Any.do zrobienia współpracują z Amazon Alexa, Google Assistant i Siri, ale musisz dwukrotnie sprawdzić termin wykonania - jeśli nie będziesz ostrożny, każde dodane zadanie może być wymagalne dzisiaj!

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

ponad 100 szablonów cyklu pracy

Synchronizacja przypomnień na różnych urządzeniach

Zadania oznaczone kolorami

Połączenie z ponad 5000 aplikacji przez Zapier

Limity Any.do zrobienia

Niektórzy użytkownicy uważają za niewygodne to, że domyślnym terminem dla nowych zadań jest "dzisiaj"

Usuwanie zakończonych zadań może być uciążliwe

Ceny Any.do zrobienia

Personal: Free

Free Premium: $3/miesiąc

$3/miesiąc Teams: $5/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Any.do zrobienia

G2: 4.1/5 (190+ recenzji)

4.1/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 opinii)

Znajdź najlepszą alternatywę TickTick dla swojego Teams

Żonglowanie zadaniami jest jak zaganianie kotów - może stać się absolutnie dzikie! 🐱

Aplikacje do zarządzania zadaniami przychodzą na ratunek, zamieniając chaotyczne zadania w symfonię wydajności. Nasze najlepsze alternatywy TickTick z pewnością są superbohaterami w tej historii!

Wybierz jedną z nich, a w mgnieniu oka będziesz gotowy, by wyginać ruchy ninja w zakresie ustalania priorytetów, magii współpracy, śledzenia czasu i supermocy integracji! 🔥