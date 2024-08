10 najlepszych alternatyw i konkurentów OmniFocus w 2024 r

Jeśli chodzi o aplikacje do zarządzania zadaniami stworzone na urządzenia z systemami macOS i iOS, na myśl przychodzi jedna nazwa: OmniFocus.

To w porządku, jeśli jesteś wyłącznie użytkownikiem Maca, ale co jeśli jesteś użytkownikiem Androida? A może potrzebujesz rozwiązania do zarządzania zadaniami z funkcjami, których OmniFocus nie oferuje.

OmniFocus jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania zadaniami aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia dla użytkowników komputerów Mac nie spełnia jednak wszystkich wymagań pod względem funkcji i kompatybilności z urządzeniami.

Jeśli chcesz mieć taką samą (lub lepszą) funkcję i korzyści z OmniFocus, ale potrzebujesz trochę więcej, jesteś we właściwym miejscu. 🙌

Nasza lista 10 najlepszych alternatyw OmniFocus zawiera przegląd każdej opcji oraz kilka wskazówek, które pomogą Ci opanować swoją listę do zrobienia.

Czego należy szukać w alternatywach dla OmniFocus?

Na rynku jest tak wiele menedżerów zadań i aplikacje do zrobienia listy zadań może być wyzwaniem, aby rozróżnić wszystkie te alternatywy dla OmniFocus.

Naszym zdaniem najlepiej jest wybrać narzędzia, które oferują:

Wiele widoków: Listy zadań są świetne, ale czasami potrzebujesz czegoś bardziej wizualnego. Poszukaj aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, która zawiera tablice Kanban lub wykresy Gantta do wizualizacji cyklu pracy, osi czasu i nie tylko.

Harmonogramowanie wielu projektów, zarządzanie zależnościami i priorytetyzuj wszystko do niestandardowego oś czasu projektu z widokiem osi czasu w ClickUp

Elegancka aplikacja mobilna : Jasne, narzędzia internetowe są świetne, ale potrzebujesz czegoś więcej. Zamiast rozwiązań opartych na chmurze, wybierz alternatywy OmniFocus, które oferują świetną aplikację mobilną. Poszukaj opcji z eleganckim interfejsem użytkownika, który jest zarówno intuicyjny, jak i przyjazny dla oczu

Jasne, narzędzia internetowe są świetne, ale potrzebujesz czegoś więcej. Zamiast rozwiązań opartych na chmurze, wybierz alternatywy OmniFocus, które oferują świetną aplikację mobilną. Poszukaj opcji z eleganckim interfejsem użytkownika, który jest zarówno intuicyjny, jak i przyjazny dla oczu Przydatne szablony: Kto chce tworzyć listy od zera? Wysokiej jakości aplikacje do tworzenia list do zrobienia oszczędzają czas dzięki szablonom list kontrolnych , tworzenia notatek, map myśli i nie tylko.

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Śledzenie czasu : Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu swojego życia osobistego, czy potrzebujesznarzędzie do zarządzania projektami do zrobienia szalonej listy rzeczy do zrobienia w pracy, poszukaj aplikacji, która oferuje śledzenie czasu. Śledź, ile czasu poświęcasz na zmywanie naczyń lub jak długo zajmuje Ci sporządzanie raportów w pracy. Te spostrzeżenia mogą pomóc ci znaleźć sposoby na zaoszczędzenie czasu

10 najlepszych alternatyw OmniFocus do wykorzystania w 2024 roku

Rozumiemy to. Potrzebujesz czegoś podobnego do OmniFocus, ale nie masz czasu na przeglądanie bazillionu aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. W tym miejscu pojawia się ta lista.

Oto najlepsze alternatywy dla OmniFocus:

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Oczywiście, ClickUp obsługuje Dokumenty, Projekty i Cele, ale czy wiesz, że jesteśmy również solidnym narzędziem do aplikacją do planowania zadań ? Czy jesteś śledzenie zadań dla największego projektu w swoim życiu lub planujesz rodzinne wakacje, Zadania ClickUp jest gotowy na wyzwanie. 🤩

Twórz zadania i podzadania w ramach wybranych projektów. Oznaczaj ważne zadania, dodawaj terminy i zapraszaj współpracowników.

Teams umożliwia współpracę i oddelegowanie zadań za pomocą jednego kliknięcia. Przy każdym zadaniu dostępnych jest wiele wątków komentarzy, dzięki czemu wszystkie rozmowy odbywają się tam, gdzie ich miejsce - obok Twojej pracy. Korzystając z automatyzacji i reguł, ClickUp przekazuje zadania między członkami zespołu, aby utrzymać piłkę w ruchu przez cały czas.

Dzięki relacjom ClickUp można łatwo połączyć zadania i dokumenty z obszaru roboczego

Robisz zadania według harmonogramu dziennego, tygodniowego lub miesięcznego? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Wystarczy raz ustawić powtarzające się zadanie, a ClickUp automatycznie wypełni Twój kalendarz w kilka sekund.

ClickUp najlepsze funkcje

Usprawnij dane powstania zadania dzięki funkcjiSzablon do zarządzania zadaniami ClickUp* Podziel duże zadania na małe, małe zadania do wykonania

Niestandardowe zadania w projekcie z ponad 35ClickApp* Zbuduj bazę danych zadań, aby szybko przeszukiwać setki zadań w swojej firmie

Zintegruj dokumenty, pulpity, tablice, cele i czaty na jednej platformie

Limity ClickUp

Niektóre funkcje, takie jakClickUp AIsą dostępne tylko dla płatnych kont

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $19/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie

$12/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $19/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Workflowy

Via Workflowy Workflowy jest w równych częściach oprogramowanie do zarządzania zadaniami narzędzie do zrzucania myśli i przechowywania plików. Jest to alternatywa dla Evernote i Dropbox.

Worflowy ma prosty widok listy zadań, choć w razie potrzeby można go przekształcić w tablicę Kanban.

Za pomocą Workflowy można przesyłać pliki i obrazy do zapisania na później. Możesz zachować je dla siebie lub szybko udostępniać link do tych plików współpracownikom. Workflowy nie wymaga od współpracowników posiadania konta, dzięki czemu współpraca w podróży jest dziecinnie prosta.

Najlepsze funkcje Workflowy

Workflowy ma zarówno aplikację na iOS, jak i na Androida

Organizowanie notatek za pomocą etykiet Workflowy

Konwertowanie list na tablice Kanban

Zwijanie niektórych szczegółów lub list, aby zobaczyć tylko te informacje, które są ważne w danym momencie

Limity Workflowy

Wersja Free limituje przechowywanie plików, współpracę i pociski

Cennik Workflowy

Free Forever

Pro: $4.99/miesiąc

Workflowy oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (10 recenzji)

3. Pamiętaj o mleku

Via Pamiętaj o mleku Remember the Milk to uroczy, ale zaskakująco solidny system zarządzania zadaniami zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 🐮

Funkcja Smart Add umożliwia szybkie dodawanie szczegółów zadania w jednym wierszu ze szczegółami dotyczącymi terminów, powtarzających się zadań, etykiet i innych. Podczas gdy większość aplikacji do zarządzania zadaniami wysyła przypomnienia, podoba nam się, że Remember the Milk oferuje nie tylko przypomnienia w aplikacji, ale także przypomnienia za pośrednictwem e-maila, tekstu, komunikatora, a nawet X (platformy znanej wcześniej jako Twitter).

Najlepsze funkcje Remember the Milk

Integruje się z Asystentem Google, Alexą, Siri i nie tylko

"The Dairy" dostarcza stworzone przez społeczność aplikacje rozszerzające funkcje Remember the Milk

Organizowanie zadań za pomocą kolorowych etykiet i podzadań

Połączenie z Dropbox lub Google Drive w celu załączenia plików do zadań

Limity Remember the Milk

Do tworzenia niestandardowych automatyzacji w narzędziu do zarządzania projektami konieczne jest użycie "Milkscript" (JavaScript)

Roczna subskrypcja w wysokości 40$ to wysoka cena za wersję premium

Cennik Remember the Milk

Free

39,99$/rok za ulepszone funkcje

Oceny i recenzje Remember the Milk

G2: 4.4/5 (16 recenzji)

4.4/5 (16 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4. Zadania Google

Via Zadania GoogleZadania Google jest wersją aplikacji Google do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. Nie jest to jednak samodzielna aplikacja. Musisz zalogować się do Gmaila, Kalendarza Google lub Dysku Google, aby uzyskać dostęp do swoich zadań.

Dużą zaletą Tasks jest integracja z innymi produktami Google. Jeśli jesteś organizacją Google, ta aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia jest oczywista. Dostęp do zadań można uzyskać z poziomu e-maila, slajdów prezentacji, kalendarza i nie tylko, bez konieczności przełączania się między różnymi platformami. 📩

Czy Tasks jest najbardziej rozbudowaną alternatywą dla OmniFocus? Nie, ale jego prostota i integracja z produktami Google sprawiają, że jest to realna opcja dla osób, które potrzebują prostego menedżera zadań.

Chociaż Google Tasks jest technicznie Free, większość firm uzyskuje do niego dostęp poprzez subskrypcję obszaru roboczego Google.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Zadania Google płynnie integrują się z Asystentem Google w celu przypomnienia bez użycia rąk

Zadania synchronizują się z innymi urządzeniami w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Uproszczony interfejs jest łatwy do zrozumienia i nawigacji

Limity Google Tasks

Brak zaawansowanych funkcji innych alternatyw OmniFocus

Nie można oznaczać innych współpracowników ani używać go jako prawdziwego narzędzia do zarządzania projektami

Nie ma samodzielnej aplikacji internetowej, co jest kłopotliwe dla użytkowników komputerów stacjonarnych, którzy chcą bardziej wszechstronnego rozwiązania do zarządzania zadaniami

Cennik Google Tasks

Free

Oceny i recenzje Google Tasks

G2: 4,7/5 (ponad 14 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 14 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 40 500 recenzji)

5. 2Do

Via 2Do 2Do reklamuje się jako w pełni funkcjonalne narzędzie do zrobienia wszystkiego (GTD). Choć jest ono przeznaczone głównie na iPhone'a, iPada i Maca, oferuje również aplikację na telefony i tablety z Androidem do prostego zarządzania zadaniami.

Nie daj się jednak zwieść prostemu interfejsowi użytkownika. 2Do może nie wyglądać na taką, która potrafi zbyt wiele, ale ta platforma ma wiele dzwonków i gwizdków. Możesz grupować zadania w celu ich łatwej organizacji i filtrować je według etykiety, lokalizacji i zakresu dat, aby znaleźć to, czego szukasz.

Chociaż nie jest dostępna na Androida, Quick Add (iOS) i Quick Entry (Mac) umożliwiają dodawanie wielu wpisów zadań za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Nawiasem mówiąc, 2Do jest wyjątkowe, ponieważ oferuje jednorazową opłatę licencyjną zamiast subskrypcji SaaS. Jeśli podoba ci się pomysł płacenia za oprogramowanie od razu, może to być dobra alternatywa OmniFocus dla twojego zespołu.

Najlepsze funkcje 2Do

Większy spokój dzięki automatycznym kopiom zapasowym

Edycja wsadowa zadań za pomocą kilku dotknięć

Inteligentne planowanie ukrywa zadania, dopóki nie nadejdzie czas ich wyświetlenia, dzięki czemu w kanale jest mniej bałaganu

Limity 2Do

2Do jest bardziej przyjazne dla systemu iOS, więc użytkownicy Androida mogą nie mieć dostępu do wszystkich funkcji

Jest zwodniczo złożony i ma krzywą uczenia się dla oprogramowania do zarządzania zadaniami

Ceny 2Do

Licencja dla jednego użytkownika: 49,99 USD dla maksymalnie pięciu osobistych urządzeń z systemem MacOS

49,99 USD dla maksymalnie pięciu osobistych urządzeń z systemem MacOS Licencja dla wielu użytkowników: 149,99 USD dla maksymalnie pięciu osób z czterema urządzeniami z systemem macOS każda

2Do oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (2 recenzje)

3.5/5 (2 recenzje) Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask Hitask to solidna alternatywa dla OmniFocus. Przechowuje nie tylko zadania, ale także projekty i wydarzenia w kolejce. 📅

Hitask posiada świetne funkcje organizacyjne: sortuj swoje zadania i projekty za pomocą etykiet i kolorowych znaczników. Łatwa współpraca z członkami zespołu dzięki udostępnianemu kalendarzowi zespołu i przechowywaniu dokumentów.

A co najlepsze? Hitask oferuje śledzenie czasu dla każdego zadania, a nawet generuje raporty czasowe.

Hitask integruje się z Kalendarzem Google i Zadaniami Google, dzięki czemu jest pomocnym narzędziem do rozszerzania funkcji istniejących zasobów Google.

Jest on również dostępny w Internecie, na komputerach Mac, Windows, Android, iPhone i iPad, więc są duże szanse, że każdy w twoim zespole będzie mógł korzystać z Hitask.

Najlepsze funkcje Hitask

Wybierz, kto może zobaczyć twoje rzeczy dzięki selektywnym uprawnieniom

Dostęp za pośrednictwem urządzeń iPhone, iPad i Android

Tworzenie zadań poprzez e-mail na konto Hitask

Limity Hitask

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z obsługą klienta

Inni użytkownicy zgłaszają niską wydajność i usterki

Cennik Hitask

Free

Business: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Enterprise: $20/miesiąc za użytkownika

Hitask oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (96+ recenzji)

4.4/5 (96+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 40 opinii)

7. Nozbe

Via Nozbe Nozbe został stworzony specjalnie dla właścicieli firm, którzy chcą alternatywy OmniFocus zarówno dla zadań biznesowych, jak i osobistych. Jest zorganizowany według projektów, zadań i komentarzy, aby dać ci kontrolę nad swoimi codziennymi zadaniami. Możesz także polubić określone projekty, aby zawsze znajdowały się na górze aplikacji. Zachowaj zadania dla siebie lub udostępniaj je swojemu zespołowi, aby utrzymać tempo pracy.

Nozbe działa na Macu, Windowsie, Androidzie, iPadzie, iPhonie, a nawet w trybie offline, gdy jesteś w podróży. Możesz zalogować się za pomocą loginu Google lub Apple, więc nie ma potrzeby tworzenia kolejnego loginu.

Najlepsze funkcje Nozbe

Funkcja Incoming podkreśla dzisiejsze zadania, zaległe zadania i powiadomienia o wszystkim, co wymaga uwagi

Kalendarze do zarządzania projektami dają ci możliwość decydowania o tym, co jest najważniejsze

Twórz oddzielne przestrzenie dla zadań osobistych i biznesowych (aby pracownicy nie widzieli przypadkowo zadań osobistych, takich jak "Zarezerwuj kolonoskopię")

Limity Nozbe

Nozbe nie obejmuje śledzenia czasu pracy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją

Ceny Nozbe

**Free

Premium: $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nozbe

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 opinii)

8. Quire

Via Quire Quire jest jedną z najlepszych alternatyw OmniFocus zaprojektowanych do współpracy zespołowej. Jego funkcje przeciągania i upuszczania oraz wiele widoków są idealne dla każdego zespołu, ale szczególnie dla Agile i Scrum.

Quire wierzy w moc podzadań tak bardzo, że pozwala na tworzenie podzadań. I podzadań. Wszystko jasne. Pozwala to podzielić duże projekty na małe, osiągalne zadania. ✅

Użyj widoku tablicy Kanban, aby zobaczyć swoje obciążenie zespołu pracą w jednym miejscu. Widok osi czasu (znany również jako widok wykresu Gantta) wizualizuje kamienie milowe, aby pociągnąć zespół do odpowiedzialności. Widok Kalendarza jest również świetny do organizowania harmonogramu zespołu i agend spotkań.

Najlepsze funkcje Quire

Quire zawiera szablony wielokrotnego użytku

Udostępnianie połączeń klientom lub zewnętrznym zespołom w celu szybszej współpracy zespołowej

Health Stats monitoruje ogólną kondycję każdego członka zespołu i projektu

Ograniczenia Quire

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z nawigacją po obszarach roboczych

Inni użytkownicy twierdzą, że chcieliby mieć możliwość ustawienia przypomnień o zadaniach

Ceny Quire

**Free

Professional: $7.65/miesiąc na użytkownika

$7.65/miesiąc na użytkownika Premium: $13.95/miesiąc na użytkownika

$13.95/miesiąc na użytkownika Enterprise: $19.95/miesiąc na użytkownika

Quire oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 110 recenzji)

9. Akiflow

Via Akiflow Akiflow to skonsolidowane narzędzie do zarządzania zadaniami, które łączy zadania z innych narzędzi do współpracy w celu usprawnienia cyklu pracy. Importuj zadania z Outlooka, Asany, Todoist i niezliczonych innych platform do Akiflow, aby uzyskać ujednolicony widok wszystkiego.

To ogromna oszczędność czasu, jeśli pracujesz z Teams lub klientami, którzy używają różnych aplikacji do zarządzania zadaniami - i masz dość logowania się do pięciu menedżerów zadań każdego dnia.

Podoba nam się, jak bardzo Akiflow koncentruje się na spotkaniach. Aplikacja łączy się z kalendarzem w celu uproszczenia dostępności, a nawet uwzględnia strefy czasowe. Możesz także zablokować czas w kalendarzu, aby zająć się określonymi zadaniami, co daje ci nieprzerwany czas na skupienie się na rzeczywistej pracy. 💡

Najlepsze funkcje Akiflow

Blokowanie czasu w kalendarzu na najważniejsze zadania

Używaj inteligentnych skrótów klawiaturowych, aby nadawać priorytet zadaniom, planować je lub odkładać na później

Selektywne udostępnianie swojej dostępności na spotkania

Limity Akiflow

Cena 25 USD miesięcznie jest dość wysoka

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z integracją z aplikacjami innych firm

Ceny Akiflow

$24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Akiflow

G2: 5/5 (ponad 30 recenzji)

5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

10. Todoist

Via Todoist Todoist reklamuje się jako połączony menedżer zadań i aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. Jest to poważna oszczędność czasu dla osób, które chcą alternatywy dla OmniFocus, która działa zarówno w biurze, jak i w domu. Wystarczy ustawić oddzielne obszary robocze, aby z łatwością oddzielić zadania służbowe od osobistych, takich jak "Zabierz Fluffy do weterynarza"

Todoist automatycznie organizuje zadania według terminów. Zobacz, co masz do zrobienia dzisiaj lub sprawdź nadchodzące zadania, aby zobaczyć, co cię czeka. Możesz także ustawić niestandardowe filtry, aby wyświetlić najpilniejsze zadania.

Najlepsze funkcje Todoist

Rozpoznawanie języka naturalnego szybko uzupełnia szczegóły listy do zrobienia

Udostępnianie projektów rodzinie lub współpracownikom

Galeria szablonów do śledzenia projektów, planowania spotkań i nie tylko

Limity Todoist

Przypomnienia o zadaniach są dostępne tylko w planach Pro

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (760 recenzji)

4.4/5 (760 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,250+ recenzji)

Aplikacja do zrobienia wszystkiego

OmniFocus jest solidnym narzędziem do zarządzania pracą, ale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy chcesz bardziej elastycznej platformy, czy po prostu potrzebujesz więcej funkcji, alternatywy OmniFocus w tym przewodniku doprowadzą Cię tam, gdzie chcesz. 🤸

Nie krępuj się przeprowadzić własnych badań, ale jeśli chcesz od razu zacząć działać, wybierz ClickUp. Jesteśmy czymś więcej niż tylko aplikacją do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. Nasze zintegrowane oprogramowanie do zarządzania projektami to prawdziwa oszczędność czasu dla kierowników projektów i właścicieli firm.

Zadania ClickUp integrują się z Dokumentami, Tablicami, a nawet ClickUp AI, aby pomóc Ci wykonać lepszą pracę w krótszym czasie.