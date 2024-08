10 Alternatywy i konkurenci Akiflow 2024

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie posiadanie odpowiednich narzędzi do ustalania priorytetów, planowania i skutecznego zwiększania produktywności jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Być może polegasz na Akiflow, aby usprawnić każde zadanie, a może szukasz zupełnie nowego narzędzia, które zwiększy Twoją wydajność.

Niezależnie od punktu wyjścia, krajobraz najlepszych alternatyw dla Akiflow jest bogaty i zróżnicowany. Od pełnych funkcji potęg po minimalistyczne perełki - istnieje rozwiązanie dostosowane do każdej potrzeby.

Tak więc, zapnij pasy i dołącz do nas w podróży przez jedne z najlepszych narzędzi, aby przedefiniować swoje zadania i zarządzanie kalendarzem gra.

Czego należy szukać w alternatywach dla Akiflow?

Przed zanurzeniem się w morzu alternatyw dla Akiflow, ważne jest, aby dokładnie określić, czego szukasz. Podczas gdy każda osoba ma swoje unikalne wymagania, istnieją pewne powszechnie poszukiwane atrybuty, które posiadają najlepsze alternatywy Akiflow:

Łatwość użytkowania: Priorytetem są platformy z intuicyjnymi, przyjaznymi dla użytkownika interfejsami, ponieważ mogą one stanowić różnicę między płynnym zarządzaniem zadaniami a frustrującymi blokadami drogowymi

Integracje: W naszym wzajemnie połączonym cyfrowym ekosystemie, twojeaplikacja kalendarza i inne narzędzia pracy muszą płynnie konwertować między każdym zadaniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację z Kalendarzem Google, czy współpracę na Slacku, płynna integracja może znacznie poprawić przepływ pracy

Zróżnicowane widoki: Różne zadania wymagają różnych perspektyw. Podczas gdy lista może sprawdzić się w przypadku codziennych zadań do wykonania, widok kalendarza zapewnia wizualną oś czasu, co jest kluczowe w przypadku projektów związanych z czasem i terminami

Szablony: Po co zaczynać od zera, skoro można zacząć od razu? Szablony, dostosowane do różnych scenariuszy, mogą skrócić czas konfiguracji o kilka godzin, pozwalając skupić się na wykonywaniu zadań

Możliwość dostosowania: Każdy przepływ zadań jest inny. Najlepsza alternatywa Akiflow dostosuje się do Twojego stylu, zapewniając, że nie będziesz musiał zmieniać swoich nawyków, aby dopasować się do narzędzia

Możliwości AI: Ze sztuczną inteligencją na czele, spodziewaj się wnikliwych sugestii, zautomatyzowanych kategoryzacji i ogólnego wzrostu produktywności

Dlaczego warto zwrócić uwagę na te funkcje, rozważając alternatywę dla Akiflow? To proste: Zostały one zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i wydajności.

10 najlepszych alternatyw Akiflow do wykorzystania w 2024 roku

W rozległym krajobrazie alternatyw Akiflow łatwo się zgubić. Jesteś tutaj po to, co najlepsze, a my to szanujemy. Wybraliśmy listę najlepszych narzędzi, aby usprawnić Twoją podróż w zakresie produktywności. Dzięki tym wyróżniającym się opcjom najlepszej alternatywy Akiflow, zadowalanie się "w porządku" należy już do przeszłości. Odkryjmy, co sprawia, że te narzędzia błyszczą!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp to potężne narzędzie produktywności zaprojektowane w celu usprawnienia całej pracy w jednym miejscu. Stworzone zarówno dla zespołów, jak i osób indywidualnych, narzędzie to zapewnia, że wszyscy są zgrani i pracują z najwyższą produktywnością. Dla tych, którzy znają Akiflow, przejście do ClickUp jest dziecinnie proste.

Platforma oferuje znane funkcje, a następnie podnosi je na wyższy poziom, aby bez wysiłku priorytetyzować projekty . The Widok kalendarza daje widok z lotu ptaka na wszystkie zadania, terminy i wydarzenia. Połącz to z Szablon planu kalendarza ClickUp i masz narzędzie, które obiecuje usprawnić twój harmonogram i zwiększyć wydajność.

Najlepsze cechy ClickUp

Lepsza organizacja pracy dziękiZadania ClickUp* ponad 15 konfigurowalnych widoków i tysiące integracji zapewniających dostęp do wszystkich narzędzi z poziomu jednej platformy

Globalne liczniki czasu zadań do śledzenia z dowolnego urządzenia, okna, aplikacji lub zadania

Darmowe i dostępne zasoby pomocy, seminaria internetowe i wsparcie online

Niestandardowe statusy zadań dla natychmiastowej aktualizacji postępu na pierwszy rzut oka

Funkcja importu umożliwiająca łatwe importowanie zadań z innych aplikacji, takich jak Asana, Monday.com, Wrike i innych

ClickUp AI asystent pisania do generowania podsumowań, tworzenia elementów działań, szkicowania treści i nie tylko

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że krzywa uczenia się na początku jest nieco stroma

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. SimpleTask

przez SimpleTask SimpleTask jest najlepszym narzędziem do zarządzania czasem. Zakorzeniona w przekonaniu, że prostota jest zenitem wyrafinowania, oferuje przejrzystą, wolną od bałaganu przestrzeń do skupienia się na liście rzeczy do zrobienia.

Nie zgubisz się w niezliczonych funkcjach, ale to nie znaczy, że brakuje jej jako alternatywy dla Akiflow. Obejmuje wszystkie podstawy, zapewniając produktywność bez poczucia przytłoczenia. Jest intuicyjna, przyjazna dla użytkownika i stanowi świadectwo siły minimalizmu w aplikacjach zwiększających produktywność.

Najlepsze cechy SimpleTask

Łatwy w użyciu i uporządkowany interfejs

Skup się na tym, co najważniejsze, dzięki funkcjom ustalania priorytetów zadań, takim jak blokowanie czasu. Potrzebujesz więcej pomocy? Sprawdź tohacki na produktywność dla wskazówek

Ustaw przypomnienia dla swoich zadań

Używaj na dowolnym urządzeniu

Zainspirowany przeznajlepsze aplikacje do codziennego planowania* Praca zespołowa bez wysiłku

Tryb offline zapewniający nieprzerwaną koncentrację

Ograniczenia SimpleTask

Ograniczona integracja w porównaniu do bardziej znanych platform

Brak sugestii AI lub rozszerzonych możliwości

Jako darmowe narzędzie bez płatnych planów, może być zbyt uproszczone dla rozległych potrzeb zarządzania projektami

Cennik SimpleTask

Darmowy

Oceny i recenzje SimpleTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Spike

przez Spike Spike przełamuje konwencjonalne schematy aplikacje zwiększające produktywność . Połączenie łatwości aplikacji do przesyłania wiadomości z formalną strukturą wiadomości e-mail przywraca konwersację do pracy. Interfejs tej alternatywy Akiflow jest nowoczesny, świeży i zabawny. Dla tych, którzy szukają odskoczni od tradycyjnych klientów poczty e-mail i odrobiny nieformalności, Spike wyróżnia się.

Najlepsze cechy Spike

E-maile, zadania i kalendarze w jednym miejscu

Czat, współpraca i udostępnianie bez opuszczania skrzynki odbiorczej

Szybkie wyszukiwanie dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu

Uporządkowana lista rzeczy do zrobienia

Skoncentruj się na ważnych wiadomościach e-mail dzięki funkcjom priorytetu skrzynki odbiorczej

Korzystaj z synchronizacji kalendarza, aby nigdy nie przegapić żadnego wydarzenia

Zorganizuj swoje zadania za pomocą zintegrowanej listy rzeczy do zrobienia. Oto podobna listaaplikacja z listą rzeczy do zrobienia porównanie, jeśli potrzebujesz innego narzędzia w tym stylu

Ograniczenia Spike

Konwersacyjny format wiadomości e-mail może nie przypaść do gustu każdemu

Wymaga zmiany sposobu tradycyjnego postrzegania poczty e-mail

Ograniczenia narzędzie do zarządzania projektami funkcje

Spike pricing

Darmowy

Podstawowy: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Enterprise: $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Spike

G2 : 4.7 na 5 (60+ recenzji)

: 4.7 na 5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (40+ recenzji)

4. KosmoTime

przez KosmoTime KosmoTime to nie tylko zarządzanie zadaniami - to ich maksymalizacja. Wprowadzając koncepcje z neuronauki, zachęca użytkowników do przekształcania zadań w dedykowane sesje. Promuje to głęboką pracę, minimalizując rozpraszanie uwagi i zwiększając koncentrację. Jeśli chcesz ukończyć więcej zadań w krótszym czasie i wykorzystać pełny potencjał swojego mózgu, KosmoTime może być tajną bronią, której szukałeś.

Najlepsze cechy KosmoTime

Zadania oparte na sesjach zachęcają do skoncentrowanej pracy

Ustalanie priorytetów pracy zintegrowany kalendarz umożliwia zarządzanie czasem

Blokowanie rozpraszających elementów dzięki blokowaniu czasu

Grupowanie podobnych zadań w celu zwiększenia wydajności

Notowanie myśli i przekształcanie ich w zadania za pomocą zintegrowanych Notatek

Tworzenie zadań jednym kliknięciem pomagapracować szybciej* Rozszerzenie przeglądarki dostępne wszędzie tam, gdzie pracujesz

Ograniczenia KosmoTime

Nowość na rynku, więc mniej obszerne recenzje użytkowników

Podejście do zadań oparte na sesjach może nie pasować do przepływu pracy każdego użytkownika

Niektóre istotne funkcje znajdują się za paywallem

Ceny KosmoTime

Darmowy

Oceny i recenzje KosmoTime

G2: 4.6/5 (12+ recenzji)

4.6/5 (12+ recenzji) Capterra: 5/5 (4+ recenzji)

5. Rutynowy kalendarz

przez Kalendarz rutynowy Wykorzystując siłę przyzwyczajenia, Routine Calendar jest alternatywą dla Akiflow, której celem jest przekształcenie codziennych zadań w drugą naturę. Opiera się na założeniu, że spójne rutyny torują drogę do osiągania wielkich celów . Dzięki atrakcyjnemu wizualnie interfejsowi nie tylko pozwala ustawić przypomnienia o zadaniach - motywuje do uczynienia ich częścią codziennego życia. Jeśli chcesz ustanowić trwałe nawyki które napędzają sukces, Kalendarz rutynowy będzie Twoim niezłomnym sprzymierzeńcem.

Najlepsze cechy Routine Calendar

Ustaw zadania, które powtarzają się codziennie, aby kształtować nawyki

Płynne łączenie z innymi popularnymi usługami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google, za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Łatwe rezerwowanie spotkań

Blokowanie czasu w celu tworzenia rutyn na poranki, wieczory lub określone bloki pracy

Monitorowanie postępów w realizacji zadań i utrzymanie spójności

Delikatne podpowiedzi, aby upewnić się, że trzymasz się rutyny i wykonujesz zadania

Zobacz swoją spójność na pierwszy rzut oka

Integracja z innymi aplikacjami i oprogramowaniem, takimi jak Kalendarz Google, pozwala na dostosowanie zadań do większych celów

Ograniczenia kalendarza rutynowego

Ograniczeniaoprogramowanie do zarządzania zadaniami możliwości poza rutynowymi ustawieniami

Może nie być odpowiednie dla złożonych projektów

Niektórzy użytkownicy uważają, że koncentruje się na nawykach, a nie na całościowym zarządzaniu projektami

Cennik kalendarza rutynowego

Darmowy

Profesjonalny: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Biznes: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje kalendarza rutynowego

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Toodledo

przez Toodledo Weteran w świecie produktywności, Toodledo szczyci się dziedzictwem doskonałości. Oferuje wszystko, od podstawowych list rzeczy do zrobienia po zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami. Dzięki bogatej historii, korzystasz z alternatywy Akiflow, która została udoskonalona z biegiem czasu, z uwzględnieniem opinii użytkowników i najnowszych trendów produktywności. Jest wszechstronny i niezawodny.

Najlepsze funkcje Toodledo

Dostosuj do swoich potrzeb za pomocą kilku kliknięć

Organizowanie zadań, pomysłów, list i planów

Korzystaj z narzędzia Habit Tracker, aby być odpowiedzialnym za swoje działania

Udostępniaj zadania, przydzielaj obowiązki i współpracuj z wieloma kontami

Używaj alarmów, aby nigdy nie przegapić ważnych zadań

Pracuj nad zadaniami bez zakłóceń, korzystając z dostępu offline, lub zagłuszaj hałas, blokując czas, gdy musisz być online

Szybkie rejestrowanie zadań w podróży za pomocą rozszerzenia przeglądarki Toodledo

Ograniczenia Toodledo

Interfejs może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Może mieć bardziej stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Wymaga subskrypcji dla zaawansowanych funkcji

Cennik Toodledo

Darmowa

Standard: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc Plus: 5,99 USD/miesiąc

5,99 USD/miesiąc Biznes: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Toodledo

G2: 4.4/5 (49+ recenzji)

4.4/5 (49+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

7. Evernote

przez Evernote Evernote wykracza poza sferę zwykłego robienia notatek. Jest to holistyczna alternatywa Akiflow zaprojektowana do przechwytywania pomysłów, dokumentowania notatek ze spotkań , zarządzać zadaniami i przechowywać informacje. Jego bogate w funkcje środowisko umożliwia notowanie pomysłów, przypinanie artykułów internetowych, a nawet skanowanie dokumentów. Jest to cyfrowy odpowiednik wielofunkcyjnego narzędzia do zadań, zapewniający wszystko, czego potrzebujesz, na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje Evernote

Uwzględnianie w notatkach tekstu, szkiców, zdjęć, dźwięku i innych materiałów

Zapisywanie i organizowanie treści z Internetu

Integracja z Kalendarzem Google

Szybkie rozpoczynanie zadań dzięki gotowym formatom notatek

Nawet odręczne notatki można przeszukiwać

Synchronizacja zadań na wszystkich urządzeniach

Skanowanie dokumentów bez użycia papieru

Współpraca z zespołem i organizowanie zadań roboczych

Ograniczenia Evernote

Nie jest to przede wszystkim kalendarz ani narzędzie do zarządzania zadaniami, więc może brakować niektórych zaawansowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest nieco wygórowana jak na narzędzie do tworzenia notatek

Od czasu do czasu zgłaszane są problemy z synchronizacją między urządzeniami

Droższe plany cenowe niż w przypadku innych narzędzi w tej kategorii

Ceny Evernote

Professional: $17.99/miesiąc lub $169.99/rok

$17.99/miesiąc lub $169.99/rok Zespoły: $24.99/miesiąc/użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8,000 recenzji)

8. Calendly

przez Calendly Calendly to rozwiązanie dla niekończących się wątków e-mailowych próbujących znaleźć odpowiedni czas spotkania. Usprawnia zarządzanie spotkaniami i harmonogramem, pozwalając użytkownikom wybierać terminy pasujące do ich kalendarzy. Eliminuje konieczność korzystania z Kalendarza Google, wprowadzając efektywność do ustawień spotkań. Calendly to powiew świeżego powietrza dla profesjonalistów żonglujących wieloma spotkaniami lub konsultacji, zapewniając płynne planowanie, które pozwoli zaoszczędzić czas na inne zadania.

Najlepsze funkcje Calendly

Dostosowywanie dostępności dla różnych typów wydarzeń w kalendarzu

Automatycznie wykrywa i dostosowuje strefy czasowe

Bezproblemowe rezerwowanie spotkań za pomocą kalendarza Google, Outlook, Office 365 i iCloud

Koordynowanie dostępności zespołu

Wysyłanie przypomnień, powiadomień i nie tylko

Osadzanie na stronie internetowej lub korzystanie ze spersonalizowanego linku

Upewnij się, że nie jesteś zarezerwowany jeden po drugim

Ograniczenia Calendly

Koncentruje się na spotkaniach i planowaniu, a nie na kompleksowym narzędziu do zarządzania zadaniami

Darmowa wersja ma ograniczone typy wydarzeń kalendarza

Niektóre integracje wymagają planów wyższego poziomu

Cennik Calendly

Podstawowy : Bezpłatny

: Bezpłatny Essentials : $8 za miejsce/miesiąc

: $8 za miejsce/miesiąc Professional : 12 USD za miejsce/miesiąc

: 12 USD za miejsce/miesiąc Zespoły: $16 za miejsce/miesiąc

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4.7 na 5 (1,581+ recenzji)

: 4.7 na 5 (1,581+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (2,617+ recenzji)

9. Kalendarz Nook

przez Kalendarz Nook Nook Calendar oferuje to, co najlepsze z obu światów jako alternatywa dla Akiflow - zarządzanie zadaniami i harmonogram spotkań . Jego nowoczesny interfejs oferuje płynną obsługę, umożliwiając śledzenie zadań, zapewniając jednocześnie ich idealne dopasowanie do Twojego dnia.

Dzięki łatwej funkcji przeciągania i upuszczania, dostosowywanie i zmiana harmonogramu stają się bezproblemowe. Nook Calendar to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć kompleksowy widok swojego dnia, z menedżerem zadań i terminami obok siebie. Ponadto integruje się z Kalendarzem Google!

Najlepsze funkcje Nook Calendar

Szybkie rejestrowanie zadań na listach rzeczy do zrobienia obok wydarzeń

Sprawdzanie widoków dnia, tygodnia, miesiąca i agendy spotkań

Przeciągnij i upuść, aby łatwo zaplanować spotkania

Udostępnianie wielu kalendarzy lub określonych wydarzeń i zadań

Korzystaj z inteligentnych sugestii, aby znaleźć optymalny czas spotkania

Bądź na bieżąco z harmonogramem i ustawiaj przypomnienia dla każdego zadania

Ustaw i zapomnij o powtarzających się wydarzeniach

Ograniczenia kalendarza Nook

Stosunkowo nowy, więc może mieć mniej integracji

Ograniczony do funkcji związanych z kalendarzem

Może nie odpowiadać użytkownikom szukającym zaawansowanego narzędzia do zarządzania projektami lub zadaniami

Ceny Nook Calendar

Darmowy

Oceny i recenzje Nook

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1+ recenzji)

10. Habitify

przez Habitify Habitify to coś więcej niż alternatywa dla Akiflow - to długoterminowy towarzysz. Poświęcona kultywowaniu trwałych nawyków, koncentruje się na spójności i wytrwałości w codziennych procesach. Użytkownicy są nie tylko przypominani o swoich nawykach, ale także motywowani za pomocą wizualnych wykresów postępów i smug. Jeśli jesteś na drodze do osadzenia pozytywnych rutyn w swoim codziennym życiu, Habitify obiecuje być twoim światłem przewodnim.

Najlepsze cechy Habitify

Śledź swoje nawyki za pomocą przyjemnych wizualnie wykresów

Możliwość korzystania na wielu platformach, od aplikacji mobilnej po wersję internetową, a nawet urządzenia do noszenia

Korzystaj z funkcji nawyków czasowych dla nawyków, które wymagają określonego czasu trwania

Otrzymuj codzienne dawki inspiracji

Zastanów się nad swoją podróżą w trybie dziennika

Tryb ciemny dla nocnych marków

Nigdy nie przerywaj łańcucha dzięki ustawionym przypomnieniom

Ograniczenia przyzwyczajeń

Skupia się głównie na śledzeniu nawyków, więc nie jest to szerszy menedżer zadań przeznaczony do oszczędzania czasu

Niektóre funkcje premium za paywallem

Może wydawać się zbyt wyspecjalizowana dla niektórych użytkowników

Cennik Habitify

Darmowy

Płatne: $4.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Habitify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Dlaczego ClickUp wyróżnia się wśród reszty

W ogromnym morzu narzędzi zwiększających produktywność, które twierdzą, że oszczędzają czas, kluczowe jest znalezienie menedżera zadań, który spełnia potrzeby biznesowe oraz usprawnia i upraszcza przepływ zadań. Po zapoznaniu się z różnymi alternatywami dla Akiflow, ClickUp wyłania się jako wszechstronna platforma produktywności łącząca w sobie najlepsze cechy zarządzania zadaniami, integracji kalendarza i intuicyjnego doświadczenia użytkownika.

W przeciwieństwie do wielu narzędzi specjalizujących się tylko w jednym obszarze, ClickUp oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych funkcji, od zarządzania zadaniami w codziennych procesach po widoki kalendarza, zapewniając wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu.

Z elastyczne ceny wliczając w to darmowy plan Forever, otrzymujesz niesamowitą wartość za swoją inwestycję. Ponadto ClickUp konsekwentnie aktualizuje swoją platformę, dodając funkcje i udoskonalając doświadczenie w oparciu o opinie użytkowników.

Z możliwości płynnej integracji clickUp może płynnie współpracować z innymi ulubionymi narzędziami, dzięki czemu przejście jest łatwe. I chociaż ClickUp jest solidny, nie idzie na kompromis w kwestii doświadczenia użytkownika. Jego interfejs jest intuicyjny, dzięki czemu wdrożenie jest dziecinnie proste.