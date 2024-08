12 najlepszych darmowych kreatorów harmonogramów zwiększających produktywność

Kiedy nie wiesz, co będzie dalej, zarządzanie czasem jest prawie niemożliwe. Niezależnie od tego, czy chodzi o porę lunchu, czy o następne spotkanie zespołu, musisz zapobiegać wypadaniu rzeczy przez szczeliny, aby pozostać na właściwym kursie.

A jeśli jesteś w ciemności - lub zbliżasz się do niej - musisz zdobyć darmowy program do tworzenia harmonogramów, który zapewni ci aktualne informacje.

Bądźmy szczerzy - większość z nas zmaga się z miesięcznymi, a nawet tygodniowymi harmonogramami bardziej, niż chcielibyśmy to przyznać. Jeśli jesteś zmęczony traceniem krytycznych minut w ciągu dnia, możesz poważnie skorzystać z darmowego harmonogramu szablony harmonogramów lub prosty kreator harmonogramów.

Podczas gdy solidny harmonogram pracy jest korzystny, podobnie jak taki, który pomaga utrzymać porządek w życiu osobistym. Bezstresowe uczucie niestandardowych harmonogramów pozwala planować, unikać pominiętych spotkań i naprawdę posiadać swój kalendarz!

Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę naszych 12 ulubionych programów do tworzenia harmonogramów i szablonów harmonogramów.

Zanim przejdziemy do najlepszych narzędzi do tworzenia harmonogramów, przejdźmy do krótkiego uzasadnienia korzystania z nich narzędzia produktywności w pracy i w domu.

Korzyści z korzystania z narzędzia do tworzenia harmonogramów

Jeśli twój tygodniowy harmonogram zazwyczaj zawiera wiele zadań, terminów, spotkań lub wydarzeń, bycie na bieżąco z nimi bez żadnych kłopotów jest oczywiste. W naszym chaotycznym harmonogramie pracy łatwo zapomnieć o ważnych zadaniach.

W pełni konfigurowalny kreator harmonogramów pracy - a nawet aplikacja harmonogramu pracy do użytku osobistego - jest kluczowym narzędziem do utrzymania porządku i zapewnienia, że wszyscy szanują swój czas. Może również pomóc w:

Odciążenie: W pełni konfigurowalne narzędzie do tworzenia harmonogramów tworzy poczucie porządku i własności. Łatwo jest dopasować swój poziom energii, czas i dostępność do zadań, które należy wykonać. Dbaj o porządek, abyś i Ty był uporządkowany. A dla studentów, tworzenie harmonogramów zajęć w tygodniowych planach zapewnia ulgę, że wiesz, gdzie być i kiedy.

Przygotowanie na sytuacje awaryjne: Dzięki niestandardowym harmonogramom można zidentyfikować potencjalne pułapki, zanim się wydarzą. Szybkopriorytetyzować i depriorytetyzować elementy w miarę ich pojawiania się, dzięki czemu unikniesz strategii "spryskaj i módl się".

Ocena postępów: Dobry harmonogram pomaga codziennym zadaniom wydawać się bardziej znajomymi i mniej obciążającymi. Zapoznaj się ze swoją pracą i działaniami, aby lepiej je wykonywać i zrozumieć, ile czasu i wysiłku wymaga każde zadanie.

Uspokój innych: W przypadku osób zajmujących się obsługą klientów szczegółowe tygodniowe harmonogramy (zwłaszcza te, które można udostępniać online) pomagają wszystkim zapoznać się z harmonogramem. Ludzie czują się lepiej wiedząc, że nie jesteś podwójnie zarezerwowany i jesteś dostępny. Jeśli chodzi o kierowników zespołów, poinformuj swoich pracowników o swoim codziennym harmonogramie, jeśli muszą dodać coś w ostatniej chwili. W przeciwnym razie będziesz działać w poczuciu ciągłej pilności.

12 najlepszych darmowych programów do tworzenia harmonogramów

Dostępnych jest wystarczająco dużo kreatorów harmonogramów, by zawrócić w głowie, ale znaleźliśmy najlepsze narzędzia i szablony harmonogramów, które pasują do twoich konkretnych potrzeb. A co najlepsze? Te narzędzia nic nie kosztują! Zero. zero!

Aby pomóc Ci wybrać odpowiedni kreator harmonogramów, zadaj sobie pytanie, czy narzędzie:

Pomaga pozostać w kontakcie z przyjaciółmi, rodziną i członkami zespołu

Organizuje dostępny czas, dzięki czemu jesteś bardziej produktywny

Umożliwia maksymalną personalizację dzięki kategoryzacji wydarzeń i kodowaniu kolorami

Płynnie synchronizuje się na wszystkich urządzeniach

Integracja z ulubionymi aplikacjami

Drumroll, please.

1. ClickUp

Przeciąganie i upuszczanie zadań do widoku kalendarza ClickUp

ClickUp jest najwyżej oceniany aplikacja zwiększająca produktywność i najlepszy darmowy program do tworzenia harmonogramów online na rynku. Jest używana przez najbardziej produktywnych zespołów .

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, pracownikiem zarządzającym zadaniami, czy studentem planującym harmonogram zajęć, ClickUp jest w pełni konfigurowalnym narzędziem do tworzenia harmonogramów, które pomoże Ci być na bieżąco.

ClickUp oferuje ponad 15 sposobów wyświetlania dziennego harmonogramu i obciążenia pracą. Obejmuje to Widok kalendarza ClickUp , który umożliwia przeglądanie kalendarza według dnia, tygodnia lub miesiąca w celu śledzenia projektów.

Wyświetlaj swój dzienny harmonogram na wysokim poziomie lub zagłębiaj się w szczegóły zadań.

Ustaw powtarzające się zadania, aby usprawnić pracę, wybierając harmonogram spotkań i wyświetlając go w kalendarzu w ClickUp

Łatwo jest używać filtrów, aby wyświetlać tylko te zadania, które chcesz zobaczyć, a ClickUp pozwala również udostępniać swój kalendarz i harmonogramy każdemu. Jeśli to nie jest czysta niesamowitość planowania, to nie wiemy, co nią jest!

Najważniejsze funkcje ClickUp

Stań się naprawdę i zdrowo produktywny dzięki funkcji śledzenia czasu

Podział dużych zadań na wykonywalneListy kontrolne ClickUp i ustawCele w ClickUp aby się nimi zająć

Ustaw przypomnienia dla zadań zgodnie z harmonogramami

Stwórz solidny, dobrze zwizualizowany harmonogram nadchodzących zadań i spotkań za pomocąClickUp Mind Maps Twórz listy zadań lub notatki i współpracuj ze swoim zespołem za pomocąClickUp Docs Zapisuj swoje codzienne obowiązki, a nawet pomysły na pracę wNotatnik ClickUp Integracja z tuzinem innych aplikacji do pracy, w tymTime Doctor,PerspektywyorazKalendarz Google Dodawanie zagnieżdżonych elementów jako podzadań i przypisywanie ich innym osobom

Niech liczy się każda minuta Twojego dnia pracy dzięki osobistemu zarządzaniu projektami

Uzyskaj dostęp do ClickUp w każdy możliwy sposób, w tym za pośrednictwem iPada, telefonu komórkowego z systemem Android lub iOS, lub za pośrednictwem aplikacji internetowej

Darmowe szablony harmonogramów ClickUp

Uporaj się z powtarzającymi się zadaniami ioszczędzaj czas i pobierz ClickUpSzablon listy kontrolnej Zwiększ odpowiedzialność niezorganizowanych współlokatorów i pobierz szablonSzablon listy obowiązków Bądź na bieżąco z obowiązkami szkolnymi i planami zajęć dzięki szablonowiSzablon czasu nauki Zachowaj prostotę i pobierz szablonSzablon dziennego harmonogramu Użyj ClickUp jako narzędzia do tworzenia harmonogramu fitness i pobierz szablonSzablon dziennika ćwiczeń Profesjonaliści ClickUp

Bogata w funkcje wersja darmowa

Prosta i wydajna funkcja "przeciągnij i upuść" do zaawansowanego zarządzania kalendarzem

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Mnóstwo integracji

Możliwość łatwego dodawania dat rozpoczęcia i ustawiania terminów

OfertyTryb offline który pozwala na pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Wady ClickUp

Brak funkcji eksportu pulpitu nawigacyjnego... jeszcze

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje trzy plany cenowe, w tym Free Forever Plan, który pozwala na nieograniczoną liczbę członków i pamięć masową oraz 100 MB pamięci w chmurze. Płatne plany zaczynają się już od 7 USD miesięcznie za użytkownika.

Oceny użytkowników ClickUp

G2 4.7/5: (4700+ recenzji)

(4700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3071+ opinii)

2. Arkusze Google

Szablon harmonogramu za pośrednictwem Arkusze Google Dla nieco większej mocy skupionej na centralizacji, a nie osobistym planowaniu, Arkusze Google może być lepszą opcją zamiast papierowego wykresu.

Ich interfejs użytkownika jest niezawodny i zachowuje tę samą stabilną, minimalistyczną krawędź, którą Google utrzymuje we wszystkich swoich produktach. Darmowe szablony harmonogramów Google pozwalają łatwo tworzyć kolumny i siatki do wypełnienia harmonogramu pracy.

Zalety Arkuszy Google

Łatwe dostosowywanie harmonogramów dla pracowników godzinowych

Niezawodność

Zawiera szablony harmonogramów miesięcznych i szablony harmonogramów zajęć

Wady Arkuszy Google

Trudne śledzenie szczegółów zadań

Początkowa konfiguracja jest ręczna i żmudna

Brak funkcji zmiany harmonogramu metodą "przeciągnij i upuść

Brak dodatkowych funkcji poza typowym arkuszem kalkulacyjnym

Cennik Arkuszy Google

Bez żadnych opłat w ramach konta Google.

Oceny użytkowników Arkuszy Google

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ recenzji)

3. Asana

Via AsanaAsana jest znana ze swoich możliwości zarządzania projektami, ale zawiera również funkcje planowania za pomocą narzędzia kalendarza zespołu. Z łatwością można go używać do codziennej organizacji harmonogramu dla zespołu lub do tworzenia własnego harmonogramu - wszystko w Asanie.

Funkcja osi czasu nie jest z natury narzędziem do tworzenia harmonogramów, ale można w niej wyszczególnić zadania i odpowiednio nanieść je na oś czasu. Dodatkowo, Asana kalendarz zarządzania projektami jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można dodawać zadań bezpośrednio do kalendarza, co dla niektórych stanowi problem.

widok kalendarza ClickUp wszedł do czatu

Kluczowe funkcje Asany

Podział pracy nad projektem na zadania z wyraźnymi przydziałami

Tworzenie osi czasu online przypominającej wykres Gantta

Udostępnianie osi czasu członkom zespołu

Towarzyszenie każdemu kamieniowi milowemu z aktualizacją statusu

Zalety Asany

Intuicyjny i dobrze zaprojektowany interfejs

Łatwiejszy w użyciu niż arkusz kalkulacyjny

Tworzenie kalendarzy jest proste

Wady Asany

Brak funkcji przeciągania i upuszczania

Ograniczone widoki w porównaniu do narzędzi takich jak ClickUp

Ceny Asany

Funkcja osi czasu Asany jest dostępna bezpłatnie. Plan premium zaczyna się od 10,99 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Asana

G2: 4.3/5 (8800+ opinii)

4.3/5 (8800+ opinii) Capterra: 4.5/5 (11300+ opinii)

4. HubSpot

Via HubSpot Jeśli akceptujesz dużo spotkań, narzędzie do planowania HubSpot pozwala lepiej zaplanować wszystko na telefonie. Tworzenie spersonalizowanych linków do rezerwacji pomaga zapraszać ludzi lub pokazywać swoją dostępność, aby wiedzieli, że masz wystarczająco dużo czasu na rezerwację.

Ustaw dokładne dni tygodnia, w których chcesz być dostępny na spotkania i godziny. W ten sposób nikt nie będzie mógł zarezerwować spotkania poza Twoim harmonogramem pracy.

Ponadto, rejestrując się w HubSpot Meetings, uzyskujesz dostęp do bazy danych CRM HubSpot, która umożliwia śledzenie kontaktów, ustawianie zadań, przypomnień i przechowywanie notatki ze spotkań .

Gdy tylko ktoś zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem niestandardowego łącza do planowania, jego dane kontaktowe są automatycznie dodawane do programu Outlook lub Kalendarz Google . Zgadnij, gdzie te informacje są ostatecznie przesyłane? Zgadza się - do bazy danych HubSpot CRM.

Kluczowe funkcje HubSpot

Spersonalizowany link do rezerwacji i konfigurowalna strona rezerwacji (logo, zdjęcie głowy, paleta kolorów)

Integracja z Office 365 lub Google

Linki do spotkań grupowych pozwalają potencjalnym klientom rezerwować spotkania z więcej niż jedną osobą w organizacji

Niestandardowe pytania w formularzu, aby zapewnić przydatny kontekst o kontakcie przed faktycznym spotkaniem

Profesjonaliści HubSpot

Łatwy w użyciu

Świetny do planowania w różnych strefach czasowych

Jest na zawsze darmowy

Możliwość dodania aż 1 miliona kontaktów do bazy danych

Narzędzie do planowania samo w sobie zawiera kilka narzędzi sprzedażowych, usługowych i marketingowych, takich jak narzędzie do tworzenia formularzy i czat na żywo bez żadnych kosztów

Wady HubSpot

Darmowa wersja ma ograniczone korzyści i opcje

Koszt 50 USD/miesiąc za płatne plany

Niewiele szablonów do wyboru

Cennik HubSpot

HubSpot ma darmowy plan, który obejmuje jeden spersonalizowany link do spotkania, integrację z CRM narzędzia i nieograniczoną liczbę spotkań.

Oceny użytkowników HubSpot

G2: 4.4/5 (8500+ opinii)

4.4/5 (8500+ opinii) Capterra: 4.5/5 (3300+ opinii)

5. Excel

Via ExcelExcel jest przyzwoitym narzędziem do tworzenia harmonogramów używanym przez osoby indywidualne i zespoły.

Oprogramowanie to pozwala na podzielenie arkusza kalkulacyjnego na różne sekcje, użycie kodu kolorów i formatowania warunkowego w celu podkreślenia wszelkich luk w harmonogramie, oraz utworzyć kalendarz tygodniowy do wykorzystania przez zespół.

Szukasz kilku szablonów harmonogramów Excel, które pomogą Ci rozpocząć podróż do prawdziwej produktywności? Nie martw się, mamy wszystko pod kontrolą. Oto pełna lista .

Jednak wprowadzanie zmian w harmonogramie w programie Excel nie jest takie proste.

Po wypełnieniu szablonu harmonogramu będziesz musiał utworzyć kolejny i kolejny. Ponadto nie ma opcji przenoszenia, co oznacza, że będziesz musiał ponownie wprowadzić szczegóły zadania podczas tworzenia każdego szablonu.

Excel dla profesjonalistów

Znajomy program z łatwym w nawigacji interfejsem

Bogaty zestaw szablonów do tworzenia własnych harmonogramów

Wady programu Excel

Zmiany są trudne do wprowadzenia

Brak szczegółów zadań

Szablon harmonogramu dziennego trudny do użycia w podróży

Cennik Excel

Dostępna jest darmowa wersja, ale aby uzyskać dostęp do Microsoft Office 365, trzeba zapłacić 99 USD rocznie.

Oceny użytkowników programu Excel

G2: 4.7/5 (2200+ opinii)

4.7/5 (2200+ opinii) Capterra: 4.8/5 (17100+ recenzji)

7. Canva

Via Canva Każdy, kto miał do czynienia z projektowaniem cyfrowym, prawdopodobnie zna Canva. Jest to darmowe narzędzie, którego zespoły używają do edycji zdjęć, projektowania układów i nie tylko, a wszystko to w ramach łatwej w użyciu platformy.

Canva obiecuje również, że cotygodniowe harmonogramy znajdą się pod jednym dachem. Przeglądaj kolekcję oszałamiających szablonów projektów, a następnie zacznij dostosowywać tak dużo lub tak mało, jak chcesz. Pobierz swój nowy projekt do wydrukowania lub udostępnij go współpracownikom bezpośrednio z Canva.

Najważniejsze funkcje Canva

Pełne dostosowanie początkowego projektu

Dostęp do bogatej, wbudowanej biblioteki zasobów projektowych

Organizowanie harmonogramu przy użyciu wytycznych lub linii siatki

Łatwe przenoszenie elementów w różnych szablonach harmonogramów

Profesjonaliści Canva

Piękny wygląd i łatwe rozpoczęcie projektowania

Łatwy w użyciu i tworzeniu elementów dla wydarzeń życiowych

Jeśli chcesz mieć wersję drukowaną, możesz łatwo utworzyć obraz lub plik PDF

Wady Canva

Brak szczegółów zadań

Brak funkcjonalności w podróży

Cennik Canva

Ma darmowy plan na zawsze, a plan pro zaczyna się od 54 USD na użytkownika rocznie.

Oceny użytkowników Canva

G2: 4.7/5 (3500 opinii)

4.7/5 (3500 opinii) Capterra: 4.7/5 (9700 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Canva !

7. Appoint.ly

Via Appoint.ly Appointly jest unikalnym narzędziem do tworzenia harmonogramów i działa jako widget, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad swoim harmonogramem od samego początku.

W przeciwieństwie do innych szablonów i kreatorów harmonogramów, Appointly jest również przeznaczony dla tych, którzy nie mają strony internetowej. Narzędzie udostępnia odrębną subdomenę, która umożliwia utworzenie własnej strony rezerwacji.

Utwórz zakładkę na swoim Facebooku za pośrednictwem Appoint.ly, której klienci mogą używać do szybkiego planowania wydarzeń w podróży.

Chociaż jest to dobra opcja do tworzenia harmonogramów, nie jest to odpowiednia opcja do tworzenia i organizowania wielu harmonogramów, co może być przełomem dla innych.

Najważniejsze funkcje Appoint.ly

Planowanie spotkań za pomocą udostępnionych linków

Łatwe udostępnianie kalendarza współpracownikom lub klientom

Synchronizacja ze wszystkimi głównymi kalendarzami, w tym iCloud, Office 365 i Outlook

Synchronizacja stref czasowych pozwala uniknąć czkawki związanej ze spotkaniami

Zalety Appoint.ly

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Automatycznie dostosowuje się do różnych stref czasowych podczas rezerwacji spotkań

Wady Appoint.ly

Linków nie można dostosować w zależności od strefy czasowej

Rezerwacje grupowe są trudne do wykonania

Nie działa dobrze przy tworzeniu harmonogramu zajęć dla studentów

Ceny Appoint.ly

Darmowa do użytku osobistego. Plan pro zaczyna się od 8 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Appoint.ly

G2: 4.4/5 (13 opinii)

Capterra: 3.3/5 (3 opinie)

8. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep jest głównie znany jako aplikacja do robienia notatek, ale może działać jako dedykowany program do tworzenia harmonogramów. Dzięki Google Keep możesz wykorzystać potężny pusty interfejs do pisania lub rysowania (nawet rysikiem), aby uzyskać naturalne pismo odręczne.

Ustaw przypomnienia w aplikacji, aby wyświetlić monit o rozpoczęcie zadania o określonej godzinie lub zatytułuj swój nowy harmonogram, a następnie wróć do zapisanego harmonogramu później.

Najważniejsze funkcje Google Keep

Ustawianie przypomnień dla harmonogramów

Korzystanie z funkcji listy kontrolnej do śledzenia zadań

Przypomnienia głosowe

Przypinanie harmonogramów

Profesjonaliści Google Keep

Przyjazny dla użytkownika

Całkowicie darmowy

Obsługuje polecenia głosowe

Wady Google Keep

Nie można udostępniać grupy harmonogramów

Nie można ustawić statusów dla różnych etapów zadania

Brak funkcji szablonów harmonogramów

Dużo białej przestrzeni na początku

Cennik Google Keep

Ten internetowy program do tworzenia harmonogramów jest dostępny za darmo z kontem Google.

Oceny Google Keep

G2: 4,5/5 (ponad 1220 recenzji)

4,5/5 (ponad 1220 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

9. Calendly

Calendly łatwo integruje się z ClickUp i innymi aplikacjami

Calendly to świetne i inteligentne narzędzie do ustalania spotkań i dzielenia się swoją dostępnością z innymi. Narzędzie to jest szczególnie przydatne, jeśli Twoim głównym celem jest zapewnienie wglądu w dostępne przedziały czasowe, aby osoby z zewnątrz mogły poprosić o spotkanie i zaplanować je dla Ciebie.

Narzędzie to nie pozwala jednak na planowanie poza swoim harmonogramem i działa najlepiej jako integracja z kalendarzem. Darmowa wersja Calendly jest przeznaczona bardziej dla osób indywidualnych niż zespołów. Nawet gdybyś był w stanie przypisać wiele osób do jednego miejsca, nadal byłoby to trudne do zarządzania, ponieważ nie jest to zamierzone zastosowanie tego narzędzia.

Najważniejsze funkcje Calendly

Tworzenie prostych reguł definiowania preferencji dostępności

Wysyłanie gościom linku lub osadzanie harmonogramu na stronie internetowej

Zaplanuj w kalendarzach swojego zespołu wydarzenia, które współorganizujesz z innymi

Zalety Calendly

Łatwe dodawanie Calendly do poczty e-mail lub strony internetowej

Calendly integruje się z kilkoma narzędziami, takimi jak ClickUp i Slack

Może pracować na podstawie tygodniowego harmonogramu

Wady Calendly

Łączenie się zaproszonych osób może być skomplikowane

Brak szablonu harmonogramu do użycia lub wydrukowania

Nie można uzyskać pliku PDF gotowego harmonogramu

Ceny Calendly

Calendly ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od 8 USD / użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Calendly

G2: 4.7/5 (1330+ opinii)

4.7/5 (1330+ opinii) Capterra: 4.7/5 (2300+ opinii)

10. Shiftly Schedule Maker

Via Shiftly Choć Shiftly niekoniecznie jest darmowym narzędziem do tworzenia osobistych harmonogramów online, narzędzie to zapewnia interaktywny interfejs grafikowania zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Narzędzie to ułatwia pracownikom ustawianie przedziałów czasowych dla zmian za pomocą dosłownego kliknięcia przycisku.

Po wybraniu preferowanych przedziałów czasowych, kierownicy zespołów natychmiast otrzymują informacje, a Shiftly automatycznie tworzy harmonogram zmian na nadchodzący tydzień.

Shiftly umożliwia również przeglądanie, eksportowanie i udostępnianie harmonogramów innym osobom. Shiftly nie integruje się jednak z innymi kalendarzami i programami do planowania grafików.

Kluczowe funkcje Shiftly

Śledzenie dostępności pracowników

Udostępnianie, wysyłanie i drukowanie grafików

Wysyłanie pracownikom automatycznych powiadomień o zmianach i niestandardowych wiadomości

Sprawdzanie zmian pracowników w dowolnym momencie

Edycja, przeglądanie i organizowanie grafików

Zalety Shiftly

Świetne rozwiązanie dla zespołów pracujących na zmiany

Widoki harmonogramów tygodniowych są łatwe dla zespołów

Łatwe planowanie, zmienianie, zapisywanie lub edytowanie zmian

Idealny do zarządzania zmianami w weekendy

Wady Shiftly

Poza zmianami, nie jest to prawdziwe narzędzie biznesowe do tworzenia harmonogramów

Brak szablonu harmonogramu do użycia

Nie najlepsza opcja do drukowania

Ceny Shiftly

Ma darmowy plan (dla maksymalnie 5 pracowników), a plan pro zaczyna się od 4 USD / pracownika miesięcznie (dla 6 do 200+ pracowników)

Oceny użytkowników Shiftly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

11. Doodle

Via Doodle Doodle to bardzo prosty i wydajny darmowy program do tworzenia harmonogramów online. Zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły mogą go używać do tworzenia harmonogramów - niezależnie od tego, czy chodzi o wydarzenia życiowe, czy spotkania robocze. Po prostu zablokować określone godziny lub przypisać członków zespołu do określonych pór dnia.

Członkowie zespołu mogą również wymienić dni i godziny, w których pracują, co ułatwia sprawdzenie dostępności harmonogramu wszystkich osób w dowolnym momencie.

Kluczowe funkcje Doodle

Wykorzystaj ankiety, aby zachęcić uczestników do głosowania na preferowane godziny spotkań

Wybór spośród wielu widoków, w tym widoku miesiąca i widoku harmonogramu tygodniowego

Łączy się z kalendarzami Google, Office 365, iCal i Outlook

Automatyczne dodawanie linków Zoom do każdego spotkania

Profesjonaliści Doodle

Bardzo proste i łatwe w użyciu narzędzie biznesowe

Obsługuje różne strefy czasowe do planowania na całym świecie

Użytkownicy mogą tworzyć ukryte ankiety, w których uczestnicy nie widzą wyników innych

Wady Doodle

Ładowanie i tworzenie osobistego kalendarza w Doodle jest nieco gorączkowe

Brak dostępnego rzeczywistego szablonu harmonogramu

Ceny Doodle

Jest to darmowy program do tworzenia harmonogramów z płatnymi planami zaczynającymi się od 6 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Doodle

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1200 recenzji)

12. Calendarpedia

Via Calendarpedia Jeśli szukasz prostych szablonów harmonogramów z pustymi blokami tekstowymi, które możesz wydrukować, Calendarpedia oferuje wiele opcji kalendarzy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz harmonogramu fitness, biznesplanu czy szablonów cotygodniowych spotkań, istnieje wiele podstawowych opcji do wydrukowania i wykorzystania. Jeśli jednak szukasz zintegrowanego szablonu do zapisywania lub kursowania, nie będzie to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Zalety pióra i papieru

Całkowicie darmowy

Łatwy w użyciu i tworzeniu

Przejrzysty i prosty do naśladowania

Świetne dla różnych szablonów

Jedna z najlepszych opcji drukowania

Wady długopisu i papieru

Może zostać zgubiony lub zmieniony

Trudne do udostępnienia członkom zespołu

Niełatwe zapisywanie lub tworzenie dodatkowych notatek

Ceny długopisów i papieru

Te szablony nie kosztują nic poza wydatkami na druk (tj. tusz i papier)

Wypróbuj kompleksową platformę produktywności, a nie tylko darmowy kreator harmonogramów

Większość z tych opcji pozwala z łatwością stworzyć harmonogram, ale jak dobrze zarządzają one codziennymi czynnościami lub jak dobrze dostosowują i automatycznie zapisują elastyczny harmonogram pracy?

To właśnie sprawia, że ClickUp wyróżnia się na tle innych aplikacji. ClickUp to aplikacja zwiększająca produktywność, która potrafi znacznie więcej niż tylko zarządzać harmonogramami.

Dzięki licznym szablonom, widokom i funkcjom nie ma powodu, by jej nie wypróbować ClickUp za darmo !

ClickUp ma bogaty wachlarz opcji dostosowywania, od sposobu struktury kalendarza po sposób zapisywania pomysłów na pracę. To nie tylko najlepszy darmowy kreator harmonogramów, ClickUp oferuje scentralizowaną przestrzeń roboczą dla Twojego zespołu, dzięki czemu możesz zarządzać całym procesem.

To, co stoi między Tobą a łatwiejszym, bezproblemowym sposobem na uporządkowanie swojego życia, to proste kliknięcie przycisku!