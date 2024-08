Bear vs. Evernote: przegląd 2024 (funkcje, ceny)

niedźwiedź kontra Evernote - którego wybrać?

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do robienia notatek może być trudnym zadaniem.

W końcu nie można się bez niego obejść.

Powiedz więc adios do lepkie notatki i przywitanie z cyfrowymi notatnikami.

W tym artykule pomożemy Ci wybrać idealną aplikację do robienia notatek, porównując Bear vs Evernote . A jako dodatkowy bonus, zwrócimy nawet uwagę na świetną alternatywę dla obu.

Niech rozpocznie się starcie!

Notatka: najpierw omówimy, czym są Bear i Evernote, jednocześnie omawiając ich funkcje, aby dać ci lepsze wyobrażenie o każdym narzędziu. Jeśli szukasz tylko porównania,_ kliknij tutaj, aby przejść do tej sekcji.

Czym jest Niedźwiedź?

Bear to standardowa aplikacja do robienia notatek, która pozwala robić szybkie notatki lub tworzyć długie eseje.

Możesz nawet udostępniać notatki innym lub tylko między swoimi urządzeniami.

przez Niedźwiedź Sprawdźmy niektóre z kluczowych funkcji Bear:

1. Wyszukiwanie specjalne

Nie możesz znaleźć notatek, gdy ich najbardziej potrzebujesz?

Specjalne wyszukiwania Bear zrobią to za Ciebie.

Niektóre z wyszukiwań specjalnych obejmują:

@zadanie: pokazuje notatki z jednym lub więcej do zrobienia elementy

pokazuje notatki z jednym lub więcej do zrobienia elementy @today: pokazuje notatki, które zostały zmodyfikowane dzisiaj

pokazuje notatki, które zostały zmodyfikowane dzisiaj @images: pokazuje notatki zawierające obrazy

pokazuje notatki zawierające obrazy @code: pokazuje notatki, które zawierają co najmniej jeden fragment kodu

Możesz dodać słowa kluczowe lub terminy wraz z tymi specjalnymi wyszukiwaniami, aby uzyskać konkretne wyniki.

2. Wiele opcji eksportu

Fajną funkcją Bear jest możliwość eksportowania notatek do różnych formatów.

Dostępny jest format tekstu sformatowanego, zwykły tekst, PDF, format notatek Bear, wsparcie dla Markdown... lista jest dość obszerna.

3. Szyfrowane notatki

Bear rozumie, że niektóre notatki wymagają ochrony ze względu na wszystkie wrażliwe dane, które mogą zawierać.

Teraz nie możesz wpisać "zostaw mnie w spokoju" i oczekiwać, że będzie to bezpieczne!

Możesz jednak zabezpieczyć swoje notatki hasłem.

Po jego ustawieniu notatki i inne rodzaje tekstu zostaną zaszyfrowane i nikt poza tobą nie będzie miał do nich dostępu.

4. Tryb ostrości

masz uwagę złotej rybki? 🐟_

Nie martw się.

Nie jesteś sam. Ale będziesz potrzebować pomocy, aby utrzymać swoją uwagę.

Mówiąc o pomocy, mamy na myśli tryb skupienia aplikacji Bear. Ta funkcja ukrywa wszystko na ekranie, a ty możesz tylko fokus tylko na swojej notatce.

Gdy jesteś na iPhonie lub iPadzie, po prostu dotknij notatki, aby ją edytować, a pasek boczny i lista notatek znikną w poof!

Czym jest Evernote?

Evernote istnieje od zawsze i wciąż ma się dobrze!

Przez lata rozwinął się w potężną aplikację do robienia notatek, która jest również lekkim narzędziem do zarządzania projektami.

przez Evernote Ale czy Evernote jest najlepszym wyborem dla Ciebie? Sprawdź nasze kompleksowe_ Przegląd Evernote z alternatywami dla lepszego pomysłu.

Sprawdźmy niektóre z kluczowych funkcji Evernote:

1. Szablony Evernote ma mnóstwo szablonów dla wszystkich rodzajów notatek, w tym kreatywnego pisania, marketingu i sprzedaży, spotkań i wielu innych.

Szablony są wysoce konfigurowalne i można ich używać do zaoszczędzić czas i do zrobienia więcej rzeczy.

2. Web clipper

Znalazłeś fajny artykuł o tym, jak promować swój biznes w sieci? Po prostu zapisz go jako zrzut ekranu za pomocą rozszerzenia przeglądarki Evernote - Web Clipper.

Użyj tej funkcji, aby przypiąć sekcję strony internetowej lub całą stronę bez irytujących nagłówków i reklam.

To prawdopodobnie najlepszy web clipper na dzisiejszym rynku.

Zapytaj dowolnego konkurenta Evernote, a prawdopodobnie się z tym zgodzi.

3. Zapisane wyszukiwanie

Jeśli masz notatkę, którą otwierasz codziennie, jak np codzienny planer lub listę kontrolną, nie trzeba jej wielokrotnie przeszukiwać. Po prostu zapisz wyszukiwanie w Evernote i nie będziesz musiał ręcznie szukać notatki.

Dodatkowo, możesz uzyskać dostęp do zapisanych wyszukiwań na wszystkich swoich urządzeniach, dzięki funkcji synchronizacji urządzeń.

4. Notatki audio

co jest lepsze i szybsze do zrobienia niż napisanie notatki tekstowej?

Notatka audio!

Ta funkcja jest błogosławieństwem dla tych, którzy zmagają się z klawiaturą, zwłaszcza podczas szybkich spotkań.

A jeśli zawsze byłeś zafascynowany dyktafonami, pokochasz to..

Bear i Evernote ułożone obok siebie

Obie te aplikacje są bardzo podobne pod wieloma względami. Po pierwsze, obie kochają zwierzęta.

co?

Wystarczy spojrzeć na ich logo. Jeden to niedźwiedź, a drugi to słoń!

Jednak to oczywiście nie wszystko.

Bear i Evernote pozwalają na przypinanie stron internetowych; każda aplikacja do notatek pozwala je organizować, ma wsparcie dla synchronizacji na wszystkich urządzeniach itd.

Różnią się jednak na niektórych kluczowych frontach.

Oto jak:

1. Wsparcie systemu operacyjnego

Każda aplikacja powinna działać na wszystkich systemach operacyjnych.

Zgoda? Evernote też się zgadza, ale... Bear nie.

A. Bear

Bear jest bez wątpienia doskonałym edytorem notatek i markdown. Ale sprawy stają się problematyczne, gdy zdasz sobie sprawę, że Bear ma wsparcie tylko dla urządzeń Apple.

Tak więc iPhone, iPad, w zasadzie wszystkie użytkownicy iOS i Mac mogą się już teraz rozpędzić.

To czyni go lepszą alternatywą dla Apple Note niż cokolwiek innego.

Przepraszamy wszystkich użytkowników Windowsa i Androida.

B. Evernote

Evernote, z drugiej strony, jest inkluzywny i działa na iOS, Androidzie i Windowsie!

Niestety, pominięto użytkowników Linuksa.

tak blisko, Evernote, tak blisko!

2. Szukaj

Funkcja "wyszukiwania" w każdej aplikacji notatka aplikacja powinna pomóc ci znaleźć to, czego szukasz.

Chodzi mi o to, że gdybyśmy chcieli utrudnić znalezienie notatek lub tekstu, używalibyśmy notatnika i tracili czas na jego wertowanie.

Dobrą wiadomością jest to, że wyszukiwanie w obu tych aplikacjach jest dość zaawansowane i wydajne.

Ale to nie wszystko. Przyjrzyjmy się im bliżej.

A. Bear

Aplikacja Bear wykorzystuje etykiety do porządkowania notatek. Etykiety dodaje się samodzielnie, w dowolnym miejscu notatki, zależnie od ich istotności.

Wykonywanie notatki ze spotkań związane z budżetem na grudzień? Etykietą może być #decemberbudget.

Czy wiesz, że możesz nawet utworzyć nową notatkę na podstawie etykiety?

Aby zaoszczędzić czas wyszukiwania i organizacji, możesz usuwać i dodawać etykiety do wielu notatek.

B. Evernote

Do notatek Evernote również można dodawać etykiety, ale są tu pewne różnice.

I tu właśnie pojawiają się notatniki.

Ta aplikacja porządkuje notatki w notatnikach, ułatwiając ich wyszukiwanie. Znalezienie konkretnego notatnika może być zadaniem, jeśli masz ich mnóstwo.

W takich przypadkach wystarczy wpisać "notatnik:wstaw tytuł notatnika" i voila, będziesz tam, gdzie chcesz.

3. Ceny

Główna różnica między Evernote i Bear leży w ich cenach. Evernote był aplikacją, która zrobiła tak wiele bez żadnych opłat. Ale teraz słynie z drogich opcji cenowych. Bear, z drugiej strony, jest bardzo przystępny cenowo. Ale pamiętaj, że jest tylko dla użytkowników Apple!

Oto spojrzenie na ich ceny:

A. Bear

Bear oferuje dwie opcje cenowe:

Bear free : opcje eksportu, etykiety i załączniki

: opcje eksportu, etykiety i załączniki Bear pro (1,49 USD/miesiąc): motywy do pisania, szyfrowane notatki i synchronizacja iCloud na iPhonie, iPadzie i Macu

B. Evernote

Evernote oferuje trzy opcje cenowe:

Evernote Free: notatki audio, web clipper i rozmiar notatki do 25MB

notatki audio, web clipper i rozmiar notatki do 25MB Evernote premium (7,99 USD/miesiąc) : Adnotacje PDF, wyszukiwanie tekstu w plikach PDF i rozmiar notatki do 200 MB

: Adnotacje PDF, wyszukiwanie tekstu w plikach PDF i rozmiar notatki do 200 MB Evernote business ($14.99/użytkownik na miesiąc): widok historii aktywności zespołu, zarządzanie zespołem i limit 20 GB przesyłanych danych na miesiąc

4. Integracje

W dzisiejszych czasach integracje są bardzo ważne dla zwiększenia wydajności i połączenia notatek z innymi aplikacjami e-mail , kalendarze itp.

_Czy Bear i Evernote mają wsparcie dla integracji? Przekonajmy się.

A. Bear

Lista integracji dla Bear jest bardzo mała. Niektóre z najbardziej znanych to Things, Bear Power Pack i Cykl pracy .

Nie ma wiele więcej!

B. Evernote

Evernote kocha integracje o wiele bardziej niż Bear.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z jego integracji:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear vs Evernote na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w Bear vs Evernote. Podczas wyszukiwania Bear vs Evernote na Reddit, wielu użytkowników zgadza się, że Evernote jest bogaty w funkcje, ale jeśli szukasz prostszego narzędzia, Bear jest świetną opcją:

"Bear to okrojona wersja najprostszych funkcji Evernote (co dla niektórych jest w sam raz)"

Dla innych użytkowników Reddita, którzy szukają czegoś więcej niż tylko podstawowego narzędzia, Evernote jest lepszym narzędziem:

"Evernote to bestia funkcji, ale jest też absurdalnie potężny. Są pewne funkcje, których możesz nigdy nie użyć, ale będą tam, aby cię wesprzeć, gdy dorośniesz do tego ustawienia"

Bear vs Evernote: Werdykt

Chociaż istnieją wyraźne podobieństwa wizualne, takie jak trójkolumnowy interfejs użytkownika, Bear jest znacznie bardziej przystępną cenowo aplikacją niż Evernote, ale jest ona ograniczona tylko do platformy iOS.

Z drugiej strony, Evernote ma znacznie więcej integracji niż Bear, ale bardziej przypomina tradycyjną aplikację narzędzie do zwiększania wydajności w porównaniu do eleganckiego i minimalistycznego interfejsu użytkownika Bear.

**Czy mamy więc zwycięzcę tej bitwy na aplikacje do zrobienia notatki?

Jeśli potrzebujesz niedrogiej aplikacji do pisania o eleganckim wyglądzie, powiedzielibyśmy, że wybierz Bear. 🐻

Zakładając, że jesteś użytkownikiem iOS lub Mac.

A jeśli chcesz integracji z niektórymi z najbardziej popularnych i niezbędnych aplikacji, takich jak Gmail, Google Drive itp. wraz z jednym z najlepszych klipperów internetowych w mieście, Evernote jest odpowiedzią.

ale czekaj, widzisz to, co my? 👀_

Jeden z nich jest skąpy z integracjami i nie kocha wszystkich systemów operacyjnych.

Drugi potrzebuje dużego budżetu 💰

Nie martw się. Przedstawiamy idealną aplikację do obsługi Evernote i Alternatywa dla Bear App .

Jakie jest najlepsze narzędzie do robienia notatek?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa.

I rozumiemy to.

Jest zbyt wiele do zmierzenia.

Ale oto trochę do przemyślenia:

Robisz notatki, a potem co...? 💭

Twoje notatki mają swój cel. Używasz ich do tworzenia elementów akcji , przypisuj zadania, dodawaj terminy i terminy płatności... wszystko jasne.

a co jeśli powiemy Ci, że istnieje aplikacja, która może zrobić to wszystko oprócz zrobienia notatek?

Przywitaj się z ClickUp!

Pobierz ClickUp na dowolne urządzenie i uzyskaj dostęp do swojej pracy z dowolnego miejsca

ClickUp jest najwyżej oceniana na świecie narzędzie do zarządzania projektami wykorzystywane przez wysoce produktywne zespoły.

oprogramowanie do zarządzania projektami?

Tak, takie, które pozwala robić notatki i zarządzać projektami, zadaniami i zasobami za darmo!

pamiętasz, jak Bear przytulał tylko użytkowników iOS, a Evernote miał wsparcie dla wszystkich platform oprócz Linuksa?

ClickUp to prawdziwa okazja.

Mamy wsparcie dla wszystkich platform.

Przejdźmy jednak do najbardziej ekscytujących elementów.

Te kluczowe funkcje ClickUp mogą zrobić to, co Evernote i Bear, a nawet więcej!

1. Uchwyć Unlimited pomysłów z Notatnik Masz bardzo kreatywny dzień? W ClickUp wierzymy, że nie ma czegoś takiego jak "zbyt wiele pomysłów"

Właśnie dlatego Notatnik ClickUp umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby notatek. Dodawaj bogate edycje tekstu do swoich notatek, takie jak nagłówki, kursywa, listy numeryczne itp. za pomocą Polecenia / ukośnik .

I można do zrobienia więcej niż tylko zanotować tekst. Przekształcanie notatek w zadania bezpośrednio z Notatnika, a następnie przypisz je członkom zespołu.

Wystarczy znaleźć symbol + na notatce, którą chcesz przekształcić w zadanie.

Organizuj notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki Notatnikowi ClickUp

Kliknij na niego i wybierz plik Lista lub Folder aby dodać nowe zadanie.

Tytuł notatki stanie się tytułem zadania.

Tekst notatki staje się opisem zadania.

Następnie można dodać więcej szczegółów do zadania, takich jak Priorytet , Termin oraz Osoby przypisane .

2. Tworzenie baz wiedzy za pomocą Dokumenty Gdy masz zbyt wiele do napisania, a notatka to za mało, wybierz Docs.

W Dokumentach możesz dodawać zagnieżdżone strony, wstawiać emotikony, pozwolić na indeksowanie dokumentów przez Google i zrobić o wiele więcej!

Dokumenty mogą mieć nieograniczoną liczbę stron i można je udostępniać współpracownikom lub osobom spoza obszaru roboczego.

Dostosuj swój dokument do dowolnych potrzeb dzięki wielu funkcjom i narzędziom, w tym:

Style dokumentów : wybierz styl dokumentu, który najlepiej reprezentuje twoją pracę - styl oparty na wiedzy, klasyczny lub blogowy

: wybierz styl dokumentu, który najlepiej reprezentuje twoją pracę - styl oparty na wiedzy, klasyczny lub blogowy Relacje : łatwe łączenie połączonych zadań i stron na stronie dokumentu

: łatwe łączenie połączonych zadań i stron na stronie dokumentu Bogaty format tekstu : dostosuj rozmiar czcionki (mały, średni, duży) i wybierz spośród różnych kolorów czcionki i podświetlenia, aby podkreślić ważne szczegóły

: dostosuj rozmiar czcionki (mały, średni, duży) i wybierz spośród różnych kolorów czcionki i podświetlenia, aby podkreślić ważne szczegóły Autorzy : dodaj wielu autorów i uzyskaj przejrzysty widok tego, kto przyczynił się do powstania dokumentu

: dodaj wielu autorów i uzyskaj przejrzysty widok tego, kto przyczynił się do powstania dokumentu Edycja w czasie rzeczywistym: edytuj dokument wraz z innymi członkami zespołu, aby zmaksymalizować współpracę

Wykrywanie współpracy: zobacz, kiedy członek zespołu wyświetla, komentuje lub edytuje dokument

Edytuj w czasie rzeczywistym razem ze swoim zespołem dzięki ClickUp Docs

Wielokrotnie korzystasz z tej samej zawartości, np. notatek ze spotkań lub konspektów projektów? Zamień je w Szablon dokumentu i zaoszczędzić wysiłku.

ClickUp umożliwia również pobieranie dokumentów jako plików Markdown, HTML i PDF.

A kiedy myślisz o Pliki PDF nie szukaj nigdzie indziej, ponieważ ClickUp jest w stanie Adnotacja PDF a także. 😎

3. Rób notatki wizualne za pomocą Mapy myśli Chcesz naszkicować swój plan gry i cele?

Spróbuj Mapy myśli ClickUp'a .

Łatwe tworzenie, edytowanie i udostępnianie schematów blokowych przy użyciu funkcji takich jak mapy myśli w ClickUp

Użyj go, aby narysować plany projektów , definiować jego strukturę i bezpośrednio tworzyć, edytować i usuwać zadania z map myśli.

ClickUp rozumie również, że możesz mieć ulubione aplikacje. Dlatego też integruje się z wieloma z nich, w tym z Evernote !

To tylko funkcje, które mogą pomóc w robieniu lepszych i bardziej wartościowych notatek. ClickUp może jednak zrobić dla Ciebie o wiele więcej.

Oto kilka funkcji, które stworzyliśmy z miłością:

Potrzebujesz więcej opcji? Sprawdź_ 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek .

Zwycięzca starcia

Bitwa Evernote vs Bear może trwać wiecznie. Obie te aplikacje mają swoje zalety i wady w stosunku do większości tych samych funkcji.

Należy jednak pamiętać, że są to tylko aplikacje do robienia notatek.

Nie pomagają w zarządzaniu zadaniami, zasobami czy czasem.

To zadanie dla wszechstronnej, potężnej aplikacji do zarządzania projektami.

Innymi słowy, ClickUp.

Przezwycięża wady Beara i Evernote'a i daje ci więcej niż tylko celowe notatki. Dodatkowo, jest darmowy na zawsze!

na co więc czekasz?

Pożegnaj się ze zwykłymi aplikacjami do robienia notatek i pobierz ClickUp za darmo już dziś !

