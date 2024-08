10 najlepszych aplikacji Bear do robienia notatek w 2024 roku

Bear to jedna z najbardziej eleganckich aplikacji do pisania w Markdown, oferująca płynne podejście do rejestrowania myśli, notowania notatek i katalogowania informacji. Imponująca struktura organizacyjna i możliwości synchronizacji między urządzeniami sprawiły, że jest to preferowana aplikacja dla użytkowników Apple.

Rośnie jednak zapotrzebowanie na alternatywy dla Bear. Co zrobić, jeśli chcesz zmienić cyfrową scenerię, aby poprawić swoją pracę? strategia robienia notatek ?

Od dynamicznych zestawów funkcji ClickUp do minimalistycznego uroku SimpleNote, cyfrowa arena notatek jest żywa i zróżnicowana dla każdego, kto ma projekty pisania gotujące się na tylnym palniku.

Zanurz się, odkrywając najlepsze alternatywy Beara do robienia notatek w 2024 roku!

Czego należy szukać w alternatywnej aplikacji Bear?

Zagłębiając się w rozległy świat aplikacji, kilka czynników staje się nadrzędnych aplikacje do robienia notatek .

Po pierwsze, potrzebna jest kompatybilność z wieloma urządzeniami. Zapewni to bezproblemowy dostęp do myśli, pomysłów i projektów bez względu na to, gdzie jesteś i jakiego gadżetu używasz.

Następnie należy szukać wsparcia dla funkcji Markdown, która obsługuje tekst sformatowany i subtelne podświetlanie składni, aby zapewnić elastyczność w zakresie struktury i stylu notatek.

Pamiętaj, by znaleźć aplikację z intuicyjnym interfejsem. Prostota Bear jest jego mocną stroną, więc alternatywne rozwiązania powinny być łatwe w zarządzaniu. Chcesz spędzać więcej czasu na rejestrowaniu pomysłów, a mniej na nawigowaniu po zagmatwanych ekranach.

Dodatkowo, aplikacja do robienia notatek z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania pozwoli ci odnaleźć nawet najbardziej ulotną notatkę w ciągu kilku sekund. W przypadku przedsięwzięć opartych na współpracy, możliwości udostępniania stają się niezbędne. Funkcje edycji w czasie rzeczywistym pozwalają członkom zespołu na wspólną burzę mózgów i dopracowywanie koncepcji.

A w dzisiejszej erze cyfrowej należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo; szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie w chmurze nie podlegają negocjacjom.

Wreszcie, możliwości integracji z innymi aplikacjami są ostatecznością wydajności . Prawdziwa magia dzieje się wtedy, gdy wplatasz aplikację do robienia notatek w szerszy gobelin wydajności.

10 najlepszych alternatyw aplikacji Bear do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem Androida, czy po prostu potrzebujesz innej aplikacji do robienia notatek, oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla aplikacji Bear w 2024 roku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Na przecięciu wydajności i wszechstronności leży ClickUp, platforma produktywności, która wykracza poza granice tradycyjnej notatki. Jej geniusz tkwi w zintegrowanym podejściu, łączącym zadania, dokumenty, przypomnienia i cele w jeden spójny ekosystem. Tam, gdzie inne aplikacje jedynie przechwytują notatki, ClickUp umożliwia działanie, przekształcając pomysły w wykonalne zadania.

Wszechstronność platformy jest prezentowana przez jej wbudowane widoki, konfigurowalne Dokumenty ClickUp i wiele innych funkcji dostosowanych do zarządzania projektami pisarskimi. Ten rozbudowany framework płynnie łączy przepaść między aplikacjami do zrobienia listy rzeczy do zrobienia i priorytetyzacja projektów zapewniając, że każda iskra inspiracji zapisana na cyfrowych notatkach jest pielęgnowana i mobilizowana.

Dla tych, którzy przechodzą z Beara, ClickUp prezentuje komfortową znajomość interfejsu użytkownika, jednocześnie oferując wzbogacony zestaw funkcji, zwłaszcza z Notatnik ClickUp .

ClickUp najlepsze funkcje

Tryb skupienia zapewnia możliwość pisania bez rozpraszania uwagi

Tekst sformatowany, podświetlanie składni i wsparcie dla Markdown zapewniają wszechstronność w tworzeniu notatek

Narzędzie ClickUp AI sprawia, że nasza platforma jest jedną z najlepszychNarzędzia AI do tworzenia notatek* Osadzone opcje widoku dla dynamicznego doświadczenia notatki

ClickUp Notepad to elastyczna aplikacja do szybkiego i spontanicznego sporządzania notatek

Hierarchiczna struktura dla zorganizowanego katalogowania pomysłów i efektywnego zarządzania dokumentami

Narzędzia do współpracy umożliwiające zespołową burzę mózgów i udostępnianie dokumentów

Integracja z niezliczonymi aplikacjami innych firm zapewnia połączenie z ekosystemem

Potężne funkcje wyszukiwania z opcjami filtrowania dla łatwego wyszukiwania notatek

Wbudowane narzędzie do śledzenia czasu sprawia, że jest to jeden z najbardziej zaawansowanychnajlepszych aplikacji do przypomnień na rynku

Wsparcie dla wszystkich głównych formatów wymiany danych

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

Początkowa krzywa uczenia się ze względu na szeroki zestaw funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen * ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,000+ recenzji)

: 4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Notatka Boost

przez Notatka Boost Boost Note wyróżnia się jako elastyczna aplikacja do pisania, obsługując głównie dostawców i entuzjastów technologii, zapewniając unikalny punkt widzenia na robienie notatek.

Jego projekt skoncentrowany na markdown zapewnia wsparcie dla podświetlania składni i bloków kodu, co czyni go najlepszym wyborem dla zaawansowanych technologicznie. Ale nie jest to aplikacja tylko dla programistów; nawet jeśli kodowanie nie jest regularnym zadaniem, wielu uważa szyk funkcji i narzędzi organizacyjnych aplikacji za kuszący.

Jako narzędzie typu open-source, Boost Note może pochwalić się stale ewoluującym ustawieniem funkcji, napędzanym i wzbogacanym przez aktywną społeczność współpracowników.

Ten ciągły rozwój zapewnia, że platforma pozostaje nowoczesna i aktualna. Dzięki możliwości pracy w trybie offline użytkownicy mogą cieszyć się skoncentrowanym pisaniem w połączeniu z możliwością zapisywania pomysłów w dowolnym miejscu i czasie. Funkcja snippetów na platformie pozwala na łatwą kategoryzację kodu, co jest dodatkowym atutem dla programistów.

Najlepsze funkcje Boost Note

Możliwość tworzenia dokumentów w formacie markdown zapewnia szczegółową strukturę notatek

Wsparcie bloków kodu dla entuzjastów technologii

Wsparcie offline umożliwia dostęp do notatek bez połączenia z Internetem

System etykiet do uporządkowanej kategoryzacji notatek

Konfigurowalne motywy w celu dostosowania estetyki

Charakter open-source pozwala na ciągłe ulepszanie przez społeczność

Funkcja notatek do przechowywania fragmentów kodu

Limity Boost Note

Może to być onieśmielające dla osób nietechnicznych

Brak natywnych aplikacji mobilnych

Ceny Boost Note

**Free

Standard: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Pro: $8/miesiąc na użytkownika

Notatka Boost oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (2 recenzje)

: 4.5/5 (2 recenzje) Capterra: 3.0/5 (1 opinia)

3. Google Keep

przez Google Keep Sercem Google Keep jest aplikacja do pisania bez rozpraszania uwagi, która oferuje niezmąconą prostotę, dzięki czemu robienie notatek jest zadaniem niemal natychmiastowym.

Jej intuicyjny interfejs zapewnia wsparcie dla notatek, przypomnień i różnorodnych danych powstania list. Będąc klejnotem w ekosystemie Google, obiecuje nienaganną synchronizację na wszystkich urządzeniach. Kolorowe notatki samoprzylepne, notatki głosowe i możliwość załączenia obrazów zwiększają wszechstronność aplikacji.

Optyczne rozpoznawanie znaków wyróżnia się, umożliwiając użytkownikom łatwe wyodrębnianie tekstu z obrazów. Dla tych, którzy często przełączają się między urządzeniami, wieloplatformowa dostępność Google Keep zapewnia bezproblemową dostępność.

Ponadto udostępnianie i współpraca nad notatkami zwiększa jej użyteczność w zadaniach osobistych i zespołowych.

Ponieważ Google Keep jest narzędziem Free, może oferować tylko niektóre z solidnych funkcji, których szukasz w aplikacji do robienia notatek. Jeśli tak jest, mamy dla ciebie wiele propozycji Alternatywy dla Google Keep polecam.

Najlepsze funkcje Google Keep

Najlepsza aplikacja do robienia notatek osadzona w ekosystemie Google

Prosty i intuicyjny design zapewnia natychmiastowe tworzenie notatek

Płynna synchronizacja z kontem Google dla efektywnego zarządzania dokumentami

Notatki oznaczone kolorami dla wizualnej organizacji

Tworzenie notatek głosowych

Załączniki graficzne z możliwością rozpoznawania tekstu

Opcje udostępniania do współpracy z innymi użytkownikami

Zintegrowane przypomnienia z synchronizacją z Kalendarzem Google

Limity Google Keep

Ograniczone opcje formatu w porównaniu do bardziej bogatych w funkcje alternatyw

Brak własnego edytora Markdown

Cennik Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2 : 4.5/5 (1,200+ recenzji)

: 4.5/5 (1,200+ recenzji) Capterra: N/A Porównanie Google Keep z OneNote !

4. Evernote

przez Evernote Evernote, doświadczony gracz w dziedzinie notatek, jest ceniony za szeroki zakres funkcji i środowisko do pisania bez rozpraszania uwagi. Nie chodzi tylko o notowanie myśli; użytkownicy mogą przypiąć wpis na blogu, przechowywać wszystkie swoje dokumenty i wiele więcej. Jego prawdziwą siłą jest wsparcie dla notatek w wielu formatach - od pospiesznych szkiców po skomplikowane strony internetowe.

Evernote zapewnia, że wszystko znajduje się na jednej, ujednoliconej platformie. Zaawansowane funkcje wyszukiwania sprawiają, że wyszukiwanie informacji jest dziecinnie proste, nawet z odręcznych notatek.

Dzięki wszystkim narzędziom i elastyczności integracji z innymi aplikacjami, Evernote jest mistrzem w tworzeniu całościowych notatek. Ci, którzy zagłębiają się w jego funkcje, często odkrywają warstwy funkcji, które zmieniają ich sposób prowadzenia notatek. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie dla każdego. Być może zainteresują Cię również inne aplikacje, takie jak Alternatywy dla Evernote .

Najlepsze funkcje Evernote

Web clipper do zapisywania całych stron internetowych

Skanowanie dokumentów za pomocą aparatu

Szablony do różnych zastosowań

Notatniki i etykiety do zorganizowanej archiwizacji

Współpraca z udostępnianymi notatnikami i notatkami

Narzędzia adnotacji dla plików PDF i obrazów

Integracja z licznymi aplikacjami innych firm

Limity Evernote

Drogie opcje premium

Interfejs użytkownika może być uciążliwy dla nowych użytkowników

Ceny Evernote

Free

Personal: $10.83/miesiąc za użytkownika

$10.83/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $14.17/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (1,950+ recenzji)

: 4.4/5 (1,950+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (700+ recenzji)

5. Microsoft OneNote

przez Microsoft OneNote Microsoft OneNote działa jak cyfrowa kanwa, replikując dotykowy dotyk papieru, ale doładowany cyfrowymi kompetencjami, które czynią go jedną z najlepszych alternatyw dla Beara.

Umieszczony w pakiecie Microsoft Office, jego możliwości integracji z innymi aplikacjami Microsoft są niezrównane.

Użytkownicy cieszą się nieograniczonym rozmiarem notatek na platformie, które mieszczą notatki o różnym zakresie i rozmiarze, od list zakupów po pomysły na posty na blogu.

Narzędzia do rysowania i szkicowania zwiększają jej wszechstronność, czyniąc ją atrakcyjną zarówno dla osób myślących tekstowo, jak i wizualnie. Notatniki, sekcje i hierarchia stron pozwalają na skrupulatną kategoryzację.

Synchronizacja z chmurą sprawia, że notatki są dostępne na różnych urządzeniach, zapewniając ciągłość pracy i procesów myślowych. Dodatkowa zaleta integracji ze wszystkimi narzędziami w ekosystemie Microsoft sprawia, że jest to solidne rozwiązanie zapewniające holistyczną wydajność.

Jeśli nie jesteś jeszcze zaangażowany w ekosystem Microsoft, możesz skorzystać z wielu Alternatywy dla OneNote są dostępne.

Najlepsze funkcje programu Microsoft OneNote

Cyfrowa Canva do swobodnego tworzenia notatek

Integracja z pakietem Office 365

Optyczne rozpoznawanie znaków dla tekstów graficznych

Notatki audio z funkcjami odtwarzania

Sekcje i strony do szczegółowej organizacji notatek

Naklejki i efekty atramentu dla spersonalizowanych notatek

Współpraca poprzez udostępnianie notatników

Limity Microsoft OneNote

Może wydawać się nieporęczny w przypadku prostych zadań związanych z notatkami

Od czasu do czasu zgłaszane są problemy z synchronizacją

Ceny programu Microsoft OneNote

Free z kontem Microsoft

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1600+ recenzji)

: 4.5/5 (1600+ recenzji) Capterra: N/A

6. Dzień pierwszy

przez Dzień pierwszy Day One to nie tylko kolejna aplikacja do robienia notatek; to naczynie na niezliczone chwile życia.

Day One to nie tylko świetna alternatywa dla Beara, ale także spokojne, wolne od rozpraszaczy środowisko do pisania, sprzyjające refleksji i tworzeniu pomysłów. Dzięki pięknemu wyglądowi, pisanie w Day One jest jak odosobnienie - miejsce, w którym można się zrelaksować i wyładować.

Bogate wsparcie dla multimediów oznacza, że wpisy nie ograniczają się do tekstu; zdjęcia, wideo i audio można bez wysiłku włączyć.

Kompleksowe szyfrowanie aplikacji gwarantuje, że prywatne refleksje pozostaną prywatne. Z opcją powrotu do wspomnień poprzez funkcję "On This Day", staje się ona cenną kapsułą czasu dla użytkowników.

Dla tych, którzy uznają terapeutyczne i organizacyjne korzyści płynące z prowadzenia dziennika, Day One kusi.

Najlepsze funkcje Day One

Piękny, intuicyjny interfejs dziennika

Wpisy w formie zdjęć, wideo i audio

Etykieta pogody i lokalizacji

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia prywatność

funkcja "W tym dniu" dla wspomnień

Szablony do uporządkowanego prowadzenia dziennika

Śledzenie nastroju i spostrzeżenia

Limity dnia pierwszego

Model subskrypcji może być drogi

Cennik Day One

Free

Premium: 2,92 USD/miesiąc za użytkownika

Day One oceny i recenzje

G2 : 5/5 (1 recenzja)

: 5/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

7. Obsydian

przez Obsydian Obsidian wprowadza zmianę paradygmatu w sposobie pisania notatek, kładąc nacisk na stworzenie labiryntu połączonych ze sobą pomysłów.

Nie chodzi tylko o przechwytywanie myśli, ale o zrozumienie i wizualizację ich wzajemnych powiązań.

Centralnym elementem projektu jest tworzenie notatek w formacie Markdown, które są trwałe, dając użytkownikom panoramiczny widok ich zebranej mądrości.

Widok wykresu - wizualna reprezentacja wzajemnego powiązania notatek - jest szczególnie intrygujący dla myślicieli wizualnych szukających alternatywy dla Beara. W miarę jak użytkownicy rozwijają swoje repozytorium notatek, Obsidian ewoluuje wraz z nimi, stając się bardziej skomplikowanym i nieocenionym z każdym projektem pisarskim.

Obsidian to skarbnica wiedzy dla tych, którzy uwielbiają zagłębiać się i łączyć punkty w swojej bazie wiedzy. Ponadto, dzięki lokalnemu przechowywaniu danych, notatki pozostają pod wyłączną kontrolą użytkownika. Jeśli to nie brzmi jak twój dżem, mamy kilka Alternatywy dla Obsidian do sprawdzenia zamiast tego.

Obsidian najlepsze funkcje

Baza wiedzy z dwukierunkowymi połączeniami

Lokalne przechowywanie zapewnia prywatność danych

Możliwość dostosowania za pomocą wtyczek i motywów

Widok wykresu do wizualizacji połączeń notatek

Redaktor Markdown z podglądem w czasie rzeczywistym

Elastyczna organizacja z folderami i etykietami

Karty linków zewnętrznych dla lepszego kontekstu

Limity Obsidian

Może mieć bardziej stromą krzywą uczenia się

Ceny Obsidian

Personal : Free

: Free Licencja komercyjna: 50 USD/rok za użytkownika

Obsidian oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (14 recenzji)

8. Inkdrop

przez Inkdrop Inkdrop łączy w sobie estetyczną elegancję z potężnymi funkcjami notatek, głównie dla programistów dzięki wbudowanemu wsparciu dla fragmentów kodu.

Redaktor Markdown zapewnia płynne i intuicyjne zapisywanie i formatowanie notatek. Aplikacja wyróżnia się kompleksowym szyfrowaniem, podkreślającym bezpieczeństwo danych.

Czteropanelowa konstrukcja zapewnia dostawcom usprawniony przepływ pracy podczas tworzenia dokumentów. Obsługuje listy notatek i zawiera edytor Markdown, panel podglądu i panel książki. Aplikacja wspiera zsynchronizowaną edycję i podgląd, dzięki czemu tworzenie notatek jest płynnym procesem.

Dla tych, którzy często przełączają się między kodowaniem a tworzeniem notatek, płynne połączenie tych światów przez Inkdrop jest dobrodziejstwem. Wsparcie wtyczek platformy dodatkowo zwiększa jej możliwości, zapewniając dostosowanie do różnorodnych potrzeb użytkowników.

Najlepsze funkcje Inkdrop

Edytor Markdown zaprojektowany dla programistów

Notatniki z zagnieżdżonymi podnotatnikami

Motywy i wtyczki do personalizacji

Etykiety notatek dla lepszej kategoryzacji

Płynna synchronizacja między urządzeniami

Podświetlanie składni kodu dla wielu języków

Wyszukiwanie pełnotekstowe dla szybkiego dostępu

Limity Inkdrop

Bardziej odpowiedni dla zaawansowanych użytkowników

Limit integracji z aplikacjami innych firm

Ceny Inkdrop

Podstawowy: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Inkdrop oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Amplenote

przez Amplenote Amplenote to miejsce, w którym notatki zbiegają się z zarządzanie zadaniami i kalendarz, promując wszechstronny ekosystem wydajności.

Chodzi o przechwytywanie pomysłów i mobilizowanie ich do realizacji zadań. Bogate przypisy, dwukierunkowe połączenia i możliwości wykonywania zadań wykraczają poza konwencjonalne aplikacje do notatek.

Amplenote wspiera przekonanie, że notatki nie powinny być statyczne; powinny ewoluować i napędzać działanie.

Funkcja oceny zadań, która nadaje im priorytety w oparciu o kryteria takie jak pilność i ważność, jest świadectwem zaangażowania Amplenote w zwiększanie wydajności. Integracja notatek z kalendarzem zapewnia, że pomysły przekładają się na działania w czasie rzeczywistym.

Dzięki Amplenote podróż od pomysłu do realizacji jest płynna i wydajna.

Najlepsze funkcje Amplenote

Dwukierunkowe połączenie dla połączonych notatek

Zarządzanie zadaniami z poziomu notatek

Bogate przypisy dla szczegółowych informacji

Integracja z kalendarzem dla zaplanowanych zadań

Trzy tryby: Pisz, Planuj i Notuj

Skróty klawiaturowe zwiększające wydajność

Wspólna edycja w czasie rzeczywistym na tym samym dokumencie

Limity Amplenote

Może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Aplikacje mobilne mogłyby zostać ulepszone

Ceny Amplenote

Personal : Free

: Free Pro : $5.84/miesiąc na użytkownika

: $5.84/miesiąc na użytkownika Unlimited: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Założyciel: $20/miesiąc na użytkownika

Amplenote oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Simplenote

przez Simplenote Simplenote zapewnia uporządkowaną, wolną od zakłóceń przestrzeń do tworzenia pomysłów. Idealny dla użytkowników, którzy szukają prostego narzędzia, zapewnia, że funkcja nie schodzi na dalszy plan. Jego nieskomplikowana konstrukcja ułatwia szybkie przechwytywanie notatek, zapewniając, że pomysły są zapisywane, gdy tylko się pojawią.

Funkcja historii wersji platformy jest wygodna, umożliwiając użytkownikom powrót do poprzednich wersji ich notatek. Wspólna edycja zwiększa jej użyteczność dla przedsięwzięć zespołowych, zapewniając bezproblemową wspólną ideację.

Dzięki swojej prostocie i solidnym funkcjom, Simplenote zachowuje równowagę, która odpowiada wielu użytkownikom.

Najlepsze funkcje Simplenote

Prosty, intuicyjny interfejs

Synchronizacja na wszystkich urządzeniach

Wsparcie dla formatu Markdown

Wspólne udostępnianie notatek

Natychmiastowe wyszukiwanie i etykiety

Historia wersji dla notatek

Jasne i ciemne motywy dla preferencji użytkownika

Limity Simplenote

Brak zaawansowanych funkcji innych narzędzi

Brak formatu tekstu (poza markdown)

Ceny Simplenote

Free

Simplenote oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (38 recenzji)

: 4.2/5 (38 recenzji) Capterra: 4.3/5 (13 recenzji)

Najlepsze rozwiązanie do robienia notatek: Dlaczego ClickUp się wyróżnia

Wybór odpowiedniej aplikacji do robienia notatek może znacząco wpłynąć na codzienną wydajność. To, co naprawdę wznosi ClickUp na niezrównane wyżyny, to jego wszechstronny charakter. Wyobraź sobie platformę, na której po utworzeniu notatek, bez wysiłku przechodzisz do zadań, projektów, a nawet działań czasowych. ClickUp to nie tylko notowanie pomysłów, ale także ustawienie ich w ruchu.

Płynna integracja zarządzania czasem, zadaniami i projektami, wraz z innymi ulepszeniami wydajności, zapewnia możliwość przekształcenia każdej notatki lub myśli w możliwe do wykonania kroki.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w pojedynkę, czy zarządzasz małym zespołem, podejście ClickUp do usprawnienia wszystkich notatek, dokumentów i zadań zapewnia niestandardową kontrolę nad całą pracą. Zanurz się głęboko w ofertę ClickUp, a przekonasz się, że to nie tylko alternatywa dla Bear App - to najlepsze narzędzie dla tych, którzy dążą do niezrównanej wydajności i efektywności w swoich przedsięwzięciach.

Po co więc zadowalać się aplikacją do robienia notatek, skoro dzięki ClickUp możesz mieć cały ekosystem wydajności? Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy już dziś i poznaj platformę ClickUp!