10 Any.do Alternatywy i konkurenci w 2024 r

W dzisiejszym hiper-połączonym świecie, odpowiednie narzędzie do zarządzania zadaniami może zrobić różnicę w organizacji dnia, usprawnieniu zadań i zwiększeniu wydajności.

Przy tak wielu opcjach oprogramowania do zarządzania zadaniami zalewających rynek, wybór właściwego listy zadań online do zrobienia jest najważniejsza.

Any.do jest ulubionym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami dla wielu osób ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs i zestaw funkcji, które pomagają w zarządzaniu projektami. Nie jest to jednak jedyny gracz w tej grze.

Być może szukasz więcej funkcji, innego interfejsu lub po prostu jesteś ciekawy, co jeszcze jest dostępne w świecie zarządzania projektami.

W tym artykule omówiono kilka najlepszych alternatyw Any.do do zrobienia, aby pomóc Ci znaleźć idealne dopasowanie do Twoich potrzeb w 2024 roku.

Czego powinieneś szukać w alternatywach Any.do zrobienia?

Szukając konkurentów Any.do zrobienia, nie chodzi tylko o znalezienie innego narzędzia do zarządzania zadaniami. Chodzi o wskazanie takiego, które jest zgodne z unikalnymi potrzebami i stylem pracy podczas zarządzania projektami. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Projekt powinien zawierać prosty interfejs, minimalizujący krzywą uczenia się. Niezależnie od tego, czy jesteś obeznany z technologią, czy początkujący, będziesz potrzebować aplikacji, która jest łatwa w nawigacji podczas przydzielania zadań Funkcje i integracje: Czy narzędzie oferuje śledzenie czasu, integrację z kalendarzem lub funkcje współpracy? Co z integracją z innymi aplikacjami do zarządzania projektami, z których często korzystasz?

Responsywna obsługa klienta i bogactwo zasobów (takich jak samouczki i często zadawane pytania) mogą sprawić, że zarządzanie projektami będzie płynniejsze Narzędzia do współpracy: Jeśli pracujesz z zespołem, funkcje takie jak współpraca w czasie rzeczywistym, czat i udostępnianie plików mogą okazać się niezbędne

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Pamiętaj o tych czynnikach, a będziesz lepiej przygotowany do znalezienia narzędzia do zarządzania projektami, które zastąpi Any.do zrobienia a być może nawet go przewyższa.

10 najlepszych alternatyw Any.do zrobienia w 2024 roku

W stale ewoluującym krajobrazie narzędzi do zarządzania zadaniami, rok 2024 przynosi wybór platform, które rzucają wyzwanie status quo.

Od płynnej integracji po najwyższą jakość obsługi, te 10 alternatyw dla Any.do zrobienia jest gotowych do przedefiniowania wydajności zarówno dla osób indywidualnych, jak i Teams.

Funkcja ClickUp Tasks in Multiple Lists (TIML) pozwala programistom na połączenie zadań z innymi Teams w całej organizacji

ClickUp to nie tylko aplikacja do zarządzania zadaniami - to kompleksowa potęga wydajności. Zaprojektowany dla osób indywidualnych i zespołów, ClickUp dostosowuje swoje możliwości do projektów o dowolnej skali, od osobistych obowiązków po przedsięwzięcia korporacyjne.

Unikalne funkcje, takie jak ClickUp Whiteboards i Docs, oferują plac zabaw dla twoich pomysłów, podczas gdy zagnieżdżone listy kontrolne zadań ułatwiają tworzenie zadań, organizowanie zadań, a nawet delegowanie ich do zespołu. Funkcja "przeciągnij i upuść" oraz niezliczone dynamiczne narzędzia, takie jak etykiety, listy kontrolne i pola niestandardowe, podkreślają możliwości adaptacyjne platformy.

Jej intuicyjność sprawia, że przepływ pracy pozostaje uporządkowany i dostosowany do preferencji użytkownika.

Ponadto, dzięki aplikacjom komputerowym, internetowym, iOS i Android, ClickUp zapewnia połączenie z zadaniami niezależnie od lokalizacji.

ClickUp najlepsze funkcje

Rozbudowana biblioteka szablonów ClickUp oferuje ponad 1000 zasobów, w tym zarządzanie zadaniami,Kalendarz zawartościi szablony Getting Things Done, które usprawniają proces ustawień

Dokumenty ClickUp służą jako huby do burzy mózgów, idealne do organizowania zadań i nieocenione dla osób stosujących metodę GTD

Możesz przesyłać dodatkowe pliki, przypisywać obowiązki, zagnieżdżone podzadania i łączyć swoje zadania z innymi dokumentami za pomocąZadania ClickUp* Pakiet do współpracy pozwala oddelegować zadania, dyskutować i współedytować, wspierając pracę zespołową

Wbudowane śledzenie czasu oferuje wgląd w czas trwania zadań, optymalizując przyszłe plany

Zaplanuj swój miesiąc z intuicyjną aplikacjąWidok kalendarza ClickUp* Bezproblemowa integracja z Apple, Outlookiem i Kalendarzem Google zapewnia, że Twójkalendarz do zarządzania projektami jest zawsze zsynchronizowany

Limity ClickUp

To znacznie więcej niż tylkoaplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobieniaktóra może być przytłaczająca dla nowych użytkowników, wprowadzając krzywą uczenia się

Nie wszystkie zaawansowane funkcje ClickUp i planu premium są dostępne w wersji Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,350+ recenzji)

: 4.7/5 (8,350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,720+ recenzji)

2. TickTick

przez TickTick TickTick to aplikacja do zarządzania zadaniami dla osób poszukujących usprawnionego zarządzania zadaniami, zaspokajająca potrzeby indywidualne i zespołowe. To aplikacja do cyfrowego planowania ułatwia tworzenie zadań, list do zrobienia i nie tylko samodzielnie lub w zespole.

To, co wyróżnia TickTick, to wbudowane narzędzia zwiększające wydajność, upraszczające zarządzanie czasem i zapewniające terminową realizację zadań.

Najlepsze funkcje TickTick

Wbudowany timer Pomodoro zwiększa koncentrację i wydajność podczas pracy nad listą rzeczy do zrobienia

Zaawansowane przypomnienia oferują zaplanowane podpowiedzi, a nawet alerty oparte na lokalizacji w oparciu o twojekalendarz marketingowy* Wszechstronna dostępność na platformach iOS (iPhone i iPad) oraz Android

Limity TickTick

Brak funkcji bezpośredniej synchronizacji kalendarza może sprawić, żezarządzanie obciążeniem pracą trudne

Limit integracji z aplikacjami innych firm

Warstwa Free ogranicza liczbę zadań, które można umieścić na liście do zrobienia

Cennik TickTick

Podstawowa: Free

Free Premium: 27,99 USD za użytkownika rocznie

TickTick oceny i recenzje

Capterra : 4.8/5 (80+ recenzji)

: 4.8/5 (80+ recenzji) G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

3. Microsoft do zrobienia

przez Microsoft do zrobienia Ta aplikacja do zrobienia służy jako towarzysz do zarządzania zadaniami dla osób głęboko zakorzenionych w ekosystemie Microsoft. Nie chodzi tylko o listy do zrobienia lub zadania; chodzi o integrację - z Plannerem i Outlookiem, które stają się integralną częścią codziennego planu do zrobienia jak ustalać priorytety w mojej pracy .

Najlepsze funkcje Microsoft do zrobienia

Uważana za jedną z najlepszychnajlepszych aplikacji kalendarza ponieważ projekt naśladuje fizyczny planer, dzięki czemu wizualizacja dnia i tygodnia jest intuicyjna

Powtarzające się zadania na liście do zrobienia, nawet w niestandardowych harmonogramach, można ustawić bez wysiłku

Ulepszona współpraca umożliwia oddelegowanie i omawianie zadań z listy do zrobienia w aplikacji To Do i Microsoft Planner

Ograniczenia Microsoft do zrobienia

Niestandardowe możliwości wizualne są nieco ograniczone, a użytkownicy oczekują bardziej zaawansowanego formatu dla swoich list rzeczy do zrobienia

W aplikacji brakuje bezpośredniego widoku kalendarza, co ogranicza użytkownika do formatów list

Ceny aplikacji Microsoft do zrobienia

Free

Oceny i recenzje Microsoft do zrobienia

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,750+ recenzji)

4. OmniFocus

przez OmniFocus Skierowany do profesjonalistów żonglujących skomplikowanymi zadaniami, OmniFocus oferuje wyrafinowane doświadczenie w prostym narzędziu do zarządzania zadaniami, szczególnie dla użytkowników komputerów Mac.

Aplikacja ta traktuje priorytetowo dostępność, dzięki czemu można zarządzać zadaniami w podróży - na komputerze Mac, telefonie iPhone, a nawet zegarku Apple Watch. Funkcja pracy w trybie offline wyróżnia OmniFocus na tle konkurencji, zapewniając wydajność bez połączenia z Internetem.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Płynna synchronizacja w czasie rzeczywistym między wszystkimi gadżetami Apple

Intuicyjny interfejs użytkownika

Oferuje edycję wsadową do masowych modyfikacji zadań

Możliwość dostosowania do Siri pozwala zarządzać zadaniami za pomocą komend głosowych

Menu udostępniania umożliwia importowanie elementów akcji z dowolnej aplikacji na urządzeniu

Limity OmniFocus

OmniFocus nie oferuje planu Free

Oprogramowanie jest ukierunkowane na Apple, co może limitować bazę użytkowników

Ceny OmniFocus

Dla sieci: $4.99 za użytkownika miesięcznie

$4.99 za użytkownika miesięcznie Pro : $9.99 za użytkownika miesięcznie

: $9.99 za użytkownika miesięcznie Licencja V3 Standard: Jednorazowa opłata w wysokości $49.99

Jednorazowa opłata w wysokości $49.99 Licencja V3 Pro: Jednorazowa opłata w wysokości $99,99

OmniFocus oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy OmniFocus !

5. Todoist

przez Todoist Dla tych, którzy cenią sobie prostotę bez poświęcania funkcji w ich aplikacja do codziennego planowania , Todoist wyłania się jako najlepszy wybór. Ta platforma, kompatybilna z różnymi metodologiami osobistej wydajności, pozwala segregować zadania w projekty, zapewniając organizację każdego aspektu życia.

Chociaż jej główna siła leży w zarządzaniu projektami, nie waha się ułatwiać projektów zespołowych. Dzięki wieloplatformowej dostępności, Todoist zapewnia kontrolę nad zadaniami niezależnie od urządzenia.

Najlepsze funkcje Todoist

Podpowiedzi w języku naturalnym umożliwiają intuicyjne tworzenie i planowanie danych zadań

Funkcja projektów zapewnia przejrzystość w kategoryzacji zadań - zarówno służbowych, jak i osobistych

System Karma oferuje wizualny wgląd w wydajność, zachęcając do konsekwentnego zakończenia zadania

Płynna integracja z Kalendarzem Google

Limity Todoist

Przypomnienia o zadaniach są dostępne wyłącznie dla użytkowników premium

Integracja ze standardami wydajności, takimi jak e-mail i kalendarze, jest nieco ograniczona

Cennik Todoist

Beginner/Starter Plan: Free

Free Plan Pro: $4 za użytkownika miesięcznie

$4 za użytkownika miesięcznie Business Plan: $6 za użytkownika miesięcznie

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (760+ recenzji)

: 4.4/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,250+ recenzji)

6. Rzeczy 3

przez Rzeczy 3 Cyfrowe rozwiązanie do walki z chaosem zadań, Things 3 oferuje funkcje, które zapewniają skrupulatną organizację zadań. Poza zwykłą organizacją, zapewnia, że terminy nigdy nie zostaną przekroczone.

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem systemu etykiet, niestandardowych przypomnień, czy też potrzebujesz integracji z narzędziami takimi jak Slack, Things 3 zapewni Ci wszystko. Ponadto, dzięki wersji na iOS i webowej, dostępność nigdy nie stanowi problemu.

Najlepsze funkcje Things 3

Codzienne listy kontrolne oferują uporządkowany widok natychmiastowych zadań

Funkcja "Nagłówki" ułatwia podział zadań na odpowiednie kategorie

Zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego zapewnia dokładną interpretację i planowanie zadań

Things 3 Limity

Brak dedykowanych aplikacji dla użytkowników Androida

Współpraca nad zadaniami lub listami nie jest funkcją

Brak dostępnej wersji freemium

Ceny Things 3

Dla komputerów Mac: Jednorazowa opłata w wysokości $49,99

Jednorazowa opłata w wysokości $49,99 Dla iPhone'a i Apple Watch: Jednorazowa opłata w wysokości $9,99

Jednorazowa opłata w wysokości $9,99 Dla iPada: Jednorazowa opłata w wysokości $19,99

Things 3 oceny i recenzje

Capterra: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

4.9/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

7. TeuxDeux

przez TeuxDeux Estetyczny i imponująco praktyczny, TeuxDeux płynnie łączy formularz i funkcję. Jego platforma organizuje zadania w przejrzystym tygodniowym widoku, pozwalając użytkownikom natychmiast zidentyfikować ich obowiązki o najwyższym priorytecie.

Poza byciem prostym menedżerem zadań, aplikacja prezentuje funkcje takie jak powtarzające się zadania, dzięki czemu użytkownicy nie muszą już ponownie wprowadzać powtarzających się zadań. Oferuje odświeżający wygląd z pogrubionymi czcionkami, ale zachowuje uporządkowany widok.

Najlepsze funkcje TeuxDeux

Łatwe planowanie i widok powtarzających się zadań, eliminujące zbędne planowanie

Konfigurowalne funkcje inteligentnej listy usprawniają organizację i ustalanie priorytetów

Zadania automatycznie przechodzą na następny dzień, jeśli zostaną zakończone, zapewniając płynne działanie

Wsparcie Markdown zwiększa przejrzystość opisów zadań

Regularne otrzymywanie e-maili informujących o codziennych obowiązkach

Personalizacja estetyki za pomocą konfigurowalnego koła kolorów

Zsynchronizowane funkcje między aplikacją na iPhone'a i platformą internetową

Limity TeuxDeux

Aplikacja jest niedostępna w wersji Free

Użytkownicy Androida są pominięci, bez dedykowanej aplikacji

Funkcje współpracy są ograniczone; nie można łatwo zarządzać zadaniami zespołowymi

Ceny TeuxDeux

3 USD/miesiąc za użytkownika

TeuxDeux oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (21+ recenzji)

: 4.5/5 (21+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7+ recenzji)

8. Toodledo

przez Toodledo Po ugruntowaniu swojej pozycji w dziedzinie wydajności, Toodledo wykazał się stałą wydajnością i zdolnością adaptacji. To nie tylko aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, ale także szerokie spektrum zaawansowanych funkcji menedżera zadań. Przez lata uwzględniała ona opinie użytkowników w czasie rzeczywistym i nadążała za nowoczesnymi metodologiami wydajności. Jest to świadectwo syntezy trwałości i nowoczesnej skuteczności.

Najlepsze funkcje Toodledo

Wysoka konfigurowalność zapewnia dostosowanie do potrzeb użytkownika

Całościowa platforma do zapisywania pomysłów, sortowania list i tworzenia planów

Habit Tracker pomaga zaszczepić pozytywne nawyki i zapewnia odpowiedzialność użytkownika

Wspieranie synergii zespołu dzięki udostępnianiu zadań, przydziałom i narzędziom do współpracy

Bądź na bieżąco z priorytetami dzięki alarmom w odpowiednim czasie

Dostęp offline gwarantuje nieprzerwany cykl pracy

Szybkie dodawanie zadań dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Toodledo

Limity Toodledo

Wygląd i interfejs mogą niektórym wydawać się przestarzałe

Początkowa faza nauki może być trudna dla niektórych nowicjuszy

Funkcje premium wymagają subskrypcji

Cennik Toodledo

Free

Standard : 3,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 3,99 USD za użytkownika miesięcznie Plus : 5,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,99 USD za użytkownika miesięcznie Business: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Toodledo

G2 : 4.4/5 (49+ recenzji)

: 4.4/5 (49+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

9. Memorigi

przez Memorigi Memorigi to dynamiczna aplikacja do zarządzania zadaniami dostosowana do potrzeb współczesnego użytkownika.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zapewnia płynne organizowanie zadań, ustawienie przypomnień i współpracę z Teams.

Jej rozbudowane funkcje w połączeniu z przyjaznym dla użytkownika wyglądem sprawiają, że jest ona idealna zarówno do użytku osobistego, jak i zawodowego.

Najlepsze funkcje Memorigi

Interaktywny interfejs zapewniający łatwe wprowadzanie zadań i zarządzanie nimi

Płynna synchronizacja między urządzeniami gwarantuje aktualny status zadania

Narzędzia do współpracy wspierają synergię zespołu

Zintegrowany widok kalendarza dla kompleksowej osi czasu zadań i przypomnień

Zaawansowane ustawienia powiadomień zapewniające terminową realizację zadań

Możliwość integracji z innymi popularnymi aplikacjami i oprogramowaniem

Wszechstronne tryby widoku, w tym widoki list, kafelków i Kanban

Limity Memorigi

Wersja Free może ograniczać niektóre zaawansowane funkcje

Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem może być ograniczona

Opcje niestandardowe mogą być ograniczone w porównaniu do konkurencji

Ceny Memorigi

**Free

Premium: $49.99 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Memorigi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Quire

przez Quire Quire wyróżnia się tym, że skupia się na mikrozarządzaniu. Dzięki unikalnemu "zagnieżdżaniu" i włączeniu tablic Kanban, zadania są określane z niespotykaną dotąd szczegółowością.

Quire zapewnia, że kolejne możliwe do wykonania kroki są jasno zdefiniowane w ramach każdej nadrzędnej karty zadania. Możesz ustalać priorytety zadań, przydzielać zadania i zarządzać projektami na poziomie szczegółowości. Dodatkowo, zaawansowane opcje filtrowania są dobrodziejstwem dla użytkowników, którzy chcą ustalić priorytety swoich obowiązków.

Najlepsze funkcje Quire

Płynny podział na główne zadania i podzadania ułatwia szczegółowe planowanie

Szczegółowe raporty z postępów umożliwiają użytkownikom śledzenie stopnia ukończenia zadań

Planowanie powtarzających się zadań w celu zapewnienia spójności i terminowej realizacji

Wszechstronne aplikacje mobilne dla użytkowników systemów iOS i Android

Zintegrowany kalendarz oferuje całościowy widok zadań i terminów

Innowacyjne wykorzystanie tablic Kanban dodaje wizualny wymiar do zarządzania zadaniami

Ograniczenia Quire

Niektórzy użytkownicy uznali proces wdrażania za nieco skomplikowany

Integracja z narzędziami i aplikacjami innych firm może nie być tak rozszerzona jak u konkurencji

Brak wbudowanej funkcji czatu może ograniczać komunikację zespołu w czasie rzeczywistym

Ceny Quire

Free

Quire oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Dlaczego ClickUp jest na szczycie listy alternatyw dla Any.do zrobienia

Poruszając się po rozległym terenie narzędzi do zarządzania zadaniami, ClickUp konsekwentnie się wyróżnia. Podczas gdy rynek może pochwalić się wieloma godnymi uwagi konkurentami, ClickUp wyróżnia się możliwością dostosowania zarówno do indywidualnych, jak i wspólnych przedsięwzięć.

Prawdziwa siła ClickUp tkwi w unikalnym połączeniu wszechstronności i łatwości obsługi. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą indywidualną próbującą usprawnić codzienne zadania, czy też zespołem dążącym do optymalizacji cyklu pracy, bogaty zestaw funkcji ClickUp zapewni Ci wszystko. Już sama darmowa wersja platformy pozwala zapoznać się z jej możliwościami, nawet bez konieczności odblokowywania wszystkich funkcji. W połączeniu z obszerną biblioteką szablonów z ponad 1000 gotowych zasobów, ClickUp jest czymś więcej niż tylko narzędziem do zarządzania zadaniami; to cały ekosystem wydajności.

Współpraca z solidną społecznością ClickUp może zwiększyć Twoje doświadczenie. Tutaj możesz zebrać spostrzeżenia, odkryć praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania, a nawet odkryć innowacyjne sposoby wykorzystania potencjału platformy. A w razie jakichkolwiek wątpliwości, responsywna obsługa klienta ClickUp jest zawsze gotowa, aby udzielić ci wskazówek.

Zasadniczo, korzystanie z ClickUp to nie tylko przyjęcie kolejnego narzędzia - to współpraca z rozwiązaniem zaprojektowanym w celu podniesienia sprawności organizacyjnej. Zanurz się i pozwól ClickUp na nowo zdefiniować Twoją wydajność.