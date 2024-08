10 najlepszych alternatyw MeisterTask do zarządzania zadaniami w 2024 roku

Jeśli byłeś zajęty próbą usprawnienia zarządzania projektami i współpracy dla swojego zespołu, prawdopodobnie natknąłeś się na MeisterTask - narzędzie do zarządzania zadaniami, któremu zaufało wielu.

MeisterTask jest elegancki i łatwy w użyciu. Teams Agile i zwolennicy Kanban uwielbiają używać tego narzędzia do śledzenia zadań w swoich projektach. Jednak jego podstawowy plan ma ograniczone funkcje i możesz potrzebować wielu innych narzędzi do komunikacji i współpracy z innymi zespołami.

W tym artykule omówiono alternatywy dla MeisterTask, które mogą poprawić cykl pracy, wydajność i efektywność.

Od zaawansowanych funkcji i opcje ustalania priorytetów do bardziej odpowiednich integracji, te alternatywy MeisterTask oferują zakres możliwości dostosowany do różnych potrzeb.

Czego należy szukać w alternatywach MeisterTask?

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym właścicielem Business, prowadzisz mały Teams, czy zarządzasz dużą pulą zasobów, musisz mieć narzędzie do zarządzania zadaniami, które wykracza poza to, czego potrzebujesz tworzenie list do zrobienia .

Każde dobre narzędzie do zarządzania projektami powinno prowadzić organizację w kierunku wyższej wydajności i rozwoju.

Mając to na uwadze, oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do zarządzania projektami platformy do zarządzania zadaniami :

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Współpraca i opcje niestandardowe

Kompatybilność z istniejącymi systemami Business

Funkcje śledzenia postępów i raportowania

Dostępność na różnych urządzeniach i platformach

Silne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie użytkowników

Skalowalność umożliwiająca obsługę rosnącej liczby użytkowników i projektów

Powiadomienia i przypomnienia umożliwiające terminowe zakończenie zadań i dotrzymanie terminów

Kompleksowe materiały szkoleniowe i niestandardowa obsługa klienta

Oczywiście żadne narzędzie nie oferuje wszystkiego, czego byśmy chcieli, ale niektóre alternatywy dla MeisterTask są bardzo blisko.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych z nich, które warto rozważyć - przeanalizowaliśmy ich najlepsze funkcje, oceny i szczegóły dotyczące cen.

10 najlepszych alternatyw dla MeisterTask, które musisz znać

1. ClickUp

Jeśli szukasz kompleksowej platformy do współpracy, która łatwo dostosowuje się do potrzeb twojego zespołu, ClickUp jest właściwym wyborem. ClickUp to bogate w funkcje, wszechstronne rozwiązanie do zarządzania zadaniami, któremu zaufało ponad 800 000 globalnych Teams z różnych branż.

Twórz osobiste listy do zrobienia w ClickUp, buduj i zarządzaj swoimi zadaniami listy kontrolne grupując powiązane elementy do zrobienia i przypisując zadania, elementy listy kontrolnej i zadania do członków zespołu. Możesz nawet przypisywać komentarze w ramach zadań, aby członek zespołu mógł podjąć działania.

Bez wysiłku przekształcaj komentarze w zadania w ClickUp

Z Zadania ClickUp zapewnia niezrównaną elastyczność w zakresie strukturyzowania projektów za pomocą podzadań z możliwością dostosowania. Możesz także wybierać spośród ponad 35 aplikacji ClickApp, aby dostosować swoje doświadczenie w zarządzaniu zadaniami.

Korzystając z konfigurowalnego obszaru roboczego i Schowek na zadania , możesz zarządzać i definiować typy zadań, które są zgodne z unikalnymi wymaganiami Twojego zespołu. ClickUp pozwala zaoszczędzić wiele godzin dzięki możliwości tworzenia powtarzających się zadań i konfigurowalny szablony, które upraszczają planowanie projektów.

Automatyzacja zadań dzięki funkcji powtarzających się zadań ClickUp

Niezależnie od tego, czy preferujesz ustrukturyzowane podejście z listami, wizualną reprezentację z tablicami, kompaktowy przegląd z kalendarzami, czy też perspektywę czasową z kalendarzami, ClickUp ma więcej niż 15 widoków dla kierowników projektów.

Użyj ClickUp do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami efektywnej współpracy

A to jeszcze nie wszystko! ClickUp wykracza poza zarządzanie zadaniami. Łączy Twoją pracę, narzędzia i Teams w jednym miejscu, oferując integrację z ponad 1000 aplikacji w tym Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot i inne.

Wszystko to sprawia, że ClickUp jest najlepszą alternatywą dla MeisterTask. Oto krótki przegląd niektórych kluczowych funkcji tego darmowego oprogramowania do zarządzania zadaniami:

ClickUp najlepsze funkcje

Priorytetyzuj, wizualizuj i upraszczaj elementy do wykonania w całej organizacji dla wszystkich projektów dziękiSzablon do zarządzania zadaniami ClickUp* Identyfikuj i wykonuj pilne zadania za pomocą System priorytetów zadań ClickUp oznaczony kolorami. Można nadać etykietyelementy akcji jako pilne, o wysokim priorytecie, normalne i o niskim priorytecie, a następnie zakończone zgodnie z wymaganiami

Śledzenie rezultatów za pomocą Przypomnienia ClickUp ipowiadomienia z możliwością dostosowania ustawienia. Otrzymuj na czas aktualizacje za pośrednictwem e-maila, pulpitu lub telefonu komórkowego i zawsze bądź na bieżąco

Podsumowuj zadania i generuj elementy działań za pomocąClickUp AIzautomatyzowane narzędzie oparte na AI dla wielu ról i przypadków użycia

Zarządzanie oś czasu , śledź postępy i monitoruj godziny pracy z dowolnego urządzenia i lokalizacji. Możesz również dodawać notatki do swoich wpisów i otrzymywać wnikliwe raporty na temat wykorzystania czasu

Zarządzaj zadaniami i projektami w podróży dzięki aplikacji mobilnej ClickUp na urządzenia z systemem iOS i Android

Limity ClickUp

Zrozumienie wszystkich funkcji i niestandardowych opcji oferowanych przez ClickUp może zająć trochę czasu.

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że nie potrzebują wszystkich funkcji dostępnych w ClickUp. Aby temu zaradzić, ClickUp umożliwia niestandardowe dostosowanie obszaru roboczego, aby skupić się na funkcjach, które są najważniejsze dla Twojej organizacji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Oceny ClickUp

G2 : 4.7/5 (9200+ recenzji)

: 4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ recenzji)

Potrzebujesz pełnego obrazu naszego narzędzia do zarządzania zadaniami? Rzuć okiem na Funkcje ClickUp strona

2. Asana

przez Asana Asana jest popularnym oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga Teams śledzić, planować i zarządzać swoją pracą na platformach internetowych i mobilnych.

Różne widoki Asany, takie jak kalendarz i lista, umożliwiają menedżerom projektów personalizację i koordynację kolorystyczną zadań.

Dzięki elastyczności i kontroli Asana można przekształcić potencjalnie przytłaczające projekty w łatwe do zarządzania zadania.

Asana umożliwia również tworzenie podzadań w ramach większych zadań, dzięki czemu można wizualizować postępy i zachęcać do proaktywności nawyki pracy w teamach projektowych.

Najlepsze funkcje Asany

Tworzenie i zarządzanie zadaniami w przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Dostęp do wielu widoków dla osi czasu projektu

Korzystanie z funkcji współpracy i komunikacji, takich jak komentarze, załączniki i wzmianki

Integracja wielu aplikacji innych firm w ramach Asana dostworzyć zakończony cykl pracy* Optymalizacja alokacji zasobów i zapewnienie zrównoważonego obciążenia pracą w całym zespole

Limity Asany

Asana ma ograniczone funkcje offline, więc potrzebujesz stabilnego połączenia z Internetem przez cały czas

Zaawansowane funkcje i możliwości wymagają subskrypcji, co może być ograniczeniem dla użytkowników dbających o budżet lub małych teamów

Cennik Asany

Personal : Free

: Free Starter : 13,49 USD miesięcznie za członka

: 13,49 USD miesięcznie za członka Zaawansowany : 30,49 USD miesięcznie za członka

: 30,49 USD miesięcznie za członka Enterprise : Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

: Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje Enterprise+: Kontakt w celu uzyskania szczegółów

Oceny Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 opinii)

4,3/5 (ponad 9 500 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 12 300 opinii)

3. Todoist

przez Todoist Todoist to rozwiązanie do zarządzania wydajnością skoncentrowane na tworzeniu list rzeczy do zrobienia. Intuicyjny interfejs i funkcje zarządzania projektami sprawiają, że jest to doskonały wybór dla osób indywidualnych i zespołów.

Todoist umożliwia tworzenie projektów i podkategorii oraz oznaczanie ich kolorami. Jego kluczowe funkcje obejmują synchronizację między urządzeniami i integrację z wirtualnymi asystentami, takimi jak Siri, Google Assistant i Alexa.

Aby zmaksymalizować potencjał Todoist, można użyć ustawień takich jak powtarzanie zadań, tagi pilności i Quickies dla krótkich zadań. Todoist to wszechstronne narzędzie do śledzenia zadań z ograniczonymi funkcjami współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu.

Najlepsze funkcje Todoist

Zachowanie porządku na różnych urządzeniach i platformach, takich jak wirtualni asystenci, urządzenia mobilne i komputery stacjonarne

Integracja z popularnymi aplikacjami i usługami, takimi jak Kalendarz Google i Dropbox

Analiza i wizualizacja wydajności i oceny zakończonych zadań

Limity Todoist

Zależność od połączenia internetowego limituje funkcje offline

Użytkownicy raportowali nieoptymalne wsparcie dla złożonych projektów

Ceny Todoist

Początkujący : Free

: Free Profesjonalista: 5 USD miesięcznie

5 USD miesięcznie Business: $8 za członka/miesiąc

Oceny Todoist

G2: 4.4/5 (ponad 750 recenzji)

4.4/5 (ponad 750 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,300 recenzji)

4. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Teamwork to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy przeznaczone dla Teams do łatwego planowania, śledzenia i dostarczania pracy.

Jego funkcja śledzenia zadań przewyższa wielu konkurentów, takich jak Microsoft Projects i Smartsheet. Co więcej, regularne aktualizacje i ulepszenia Teamwork sprawiają, że jest to solidny wybór do zarządzania projektami.

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób mniej doświadczonych w zarządzaniu projektami. Wsparcie również jest responsywne, przyjazne i pomocne.

Jednak brak możliwości importowania plików projektów (XML lub podobnych formatów) może wpływać na użyteczność Teamwork.

Najlepsze funkcje Teamwork

Współpraca między zespołami dzięki wbudowanym narzędziom komunikacyjnym, takim jak czat i wątki dyskusyjne

Personalizacja pulpitów w celu monitorowania postępu projektu i kluczowych wskaźników na pierwszy rzut oka

Korzystaj z rozszerzonych funkcji planowania projektu, takich jak wykresy Gantta i zależności zadań

Limity pracy zespołowej

Rozwiązanie do zarządzania projektami może okazać się zbyt złożone dla małych projektów

Dostęp do niektórych istotnych funkcji może wymagać droższych planów

Cennik Teamwork

Free

Starter : $8.99/użytkownika miesięcznie

: $8.99/użytkownika miesięcznie Dostawa: 13,99 USD/użytkownik miesięcznie

13,99 USD/użytkownik miesięcznie Grow: $25.99/użytkownika miesięcznie

Ocena pracy zespołowej

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 850 recenzji)

5. Przepływ

przez Przepływ Flow to narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami, które oferuje proste wizualne przepływy pracy do planowania cyklu pracy w zespole.

Przepływ umożliwia ustawienie terminów, oddelegowanie zadań i subskrybowanie zadań, co pomaga usprawnić współpracę . Można przełączać się między formatami listy, kalendarza i tablicy, a narzędzie oferuje elastyczność w dodawaniu dat rozpoczęcia i zakończenia.

Widok listy zadań w stylu Kanban wyróżnia się, a prosta konstrukcja i intuicyjny interfejs użytkownika tego rozwiązania do zarządzania projektami są idealne dla początkujących.

Użytkownik może jednak napotkać problemy z użytecznością oprogramowania ze względu na brak niestandardowych kolorów i wizualnej hierarchii dla projektów. Liczne karty sprawiają, że projekty mogą stać się przytłaczające.

najlepsze funkcje #### Flow

Praca w środowisku współpracy z funkcjami takimi jak komentarze i załączniki do plików

Automatyzacja powiadomień o terminach, aby pomóc zespołom projektowym pozostać na bieżąco i dotrzymać terminów projektów

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack i Kalendarz Google

Przełączanie się między listą i plikamitablica kanban formaty dla poszczególnych projektów

Limity przepływu

Limit funkcji w wersji Free może wpływać na użyteczność narzędzia dla Teams

30-dniowa wersja próbna nie zawiera zaawansowanych funkcji

Tylko najwyższy plan oferuje przydatne integracje, takie jak Zapier

Ceny za przepływ danych

Podstawowy: 8 USD za użytkownika miesięcznie

8 USD za użytkownika miesięcznie Plus : $12 za użytkownika miesięcznie

: $12 za użytkownika miesięcznie Pro: 18 USD za użytkownika miesięcznie

ocena przepływu ####

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

6. Wrike

przez Wrike Kolejna popularna platforma, Wrike, oferuje zarządzanie projektami i współpracę z funkcjami gotowymi dla przedsiębiorstw do planowania i realizacji zadań.

Prostota Wrike pomaga dużym i małym Teamsom w równym stopniu korzystać z tego narzędzia. Jego liczne funkcje, takie jak dane powstania zadań, foldery i czaty pomocy w ramach zadań, pomagają w prowadzeniu projektów, jednocześnie angażując wszystkich i informując ich na bieżąco.

Spersonalizowane pulpity i niestandardowe powiadomienia umożliwiają łatwą widoczność niekompletnych lub opóźnionych zadań i ograniczają nieporozumienia. Pomocną funkcją jest również archiwum zadań: Można w nim znaleźć szczegóły poprzednich projektów i scentralizować dokumentację .

Najlepsze funkcje Wrike

Widok projektów z dynamicznymi i zautomatyzowanymi wykresami Gantta

Asynchroniczna współpraca z członkami Teams za pomocą czatu, komentowania i przydzielania zadań

Automatyzacja powtarzalnych zadań dozaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek ręczny

Limity Wrike

Niewiele funkcji offline - potrzebujesz aktywnego połączenia internetowego, aby uzyskać dostęp do projektów i je aktualizować

Narzędzie może okazać się kosztowne dla mniejszych Business lub startupów

Cennik Wrike

**Free

Teams: $9.80/użytkownika miesięcznie

$9.80/użytkownika miesięcznie Business: $24.80/użytkownika miesięcznie

$24.80/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 opinii)

4,2/5 (ponad 3 500 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

7. Lark

przez Skowronek To narzędzie oferuje największy zwrot z inwestycji. Lark łączy zarządzanie zadaniami, przesyłanie wiadomości i komunikację wideo jako pakiet do współpracy na jednej platformie.

Lark to wydajna platforma do zarządzania projektami dla Teams o różnych kształtach i rozmiarach, oferująca spotkania, e-mail, wiadomości, planowanie, edycję tekstów i wiele więcej. I jeden, przejrzysty interfejs, który łączy to wszystko razem.

Płatny plan, który obejmuje nielimitowane wideokonferencje, przestrzeń dyskową w chmurze i e-mail, jest doskonały dla użytkowników korporacyjnych.

Również jako menedżer zadań, Lark wyróżnia się wieloma cennymi funkcjami: Możesz organizować, współpracować i wykonywać zadania indywidualnie lub w ramach zespołu. Dzięki tej alternatywie dla MeisterTask możesz podzielić duże projekty na łatwe do zarządzania kroki.

Najlepsze funkcje Lark

Współpraca nad dokumentacją iplany projektów z inteligentnymi funkcjami dokumentów, takimi jak komentarze i kontrola wersji

Pracuj zdalnie, a jednocześnie synchronicznie z zespołami projektowymi dzięki możliwościom wideokonferencji

Automatyzacja aktualizacji i ustawienie powiadomień na podstawie wyzwalaczy za pośrednictwem listy zadań

Limity Lark

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do innych platform

Użytkownicy szukający wyłącznie zarządzania zadaniami mogą nie wykorzystać szerokiego zakresu dostępnych funkcji

Ceny Lark

Starter: Free

Free Pro: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ocena #### Lark

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

8. Trello

Trello to internetowe narzędzie do zarządzania projektami, które wykorzystuje wizualne tablice, listy, karty i inne elementy do usprawniania zadań i projektów.

Zbudowany dla Teams używających Tablice Kanban jeśli chodzi o zarządzanie projektami, Trello jest najbardziej odpowiednie dla małych Teams i freelancerów. Jest powszechnie znany z łatwego interfejsu użytkownika, intuicyjnych tablic i prostego śledzenia zadań.

Kluczowe funkcje Trello obejmują Viewsto wizualizację projektów jako oś czasu lub tablicę, Szablony Trello do wszystkiego, od list zadań do wprowadzenia produktu na rynek po śledzenie leadów, oraz Power-upy, wtyczki umożliwiające połączenie Trello z innymi narzędziami.

przez Trello

Najlepsze funkcje Trello

Automatyzacja działań dzięki wtyczkom i integracja Trello z innymi narzędziami pracy iaplikacje Teams takimi jak Google, Slack i inne

Uzyskaj widoczność cyklu pracy dzięki płatnym planom i korzystaj z kolekcji tablic, aby grupować tablice na podstawie różnych kryteriów

Dodawaj lub usuwaj szczegóły, załączniki i komentarze, a następnie wyzwalaj powiadomienia, aby informować interesariuszy na bieżąco

Korzystaj z Power-Ups, czyli integracji zwiększających funkcjonalność aplikacji i umożliwiających połączenie z istniejącymi systemami

Limity Trello

Kilka funkcji zarządzania projektami może okazać się limitem dla dużych Teams

Wykorzystanie narzędzia do zarządzania zadaniami wymaga zależności od integracji innych firm

Cennik Trello

Free Plan

Standardowy: $6 za użytkownika/miesiąc

$6 za użytkownika/miesiąc Premium: $12.5 za użytkownika/miesiąc

$12.5 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $2100 za użytkownika/miesiąc

Oceny Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 opinii)

4,4/5 (ponad 13 400 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 23 000 recenzji)

9. Stackby

przez Stackby Stackby to wiodąca platforma do zarządzania pracą, która obejmuje bazy danych, arkusze kalkulacyjne i funkcje śledzenia zadań oparte na automatyzacji bez użycia kodu.

Chociaż Stackby nie jest dedykowanym narzędziem do zarządzania zadaniami, to nadaje się do różnych zastosowań, w tym do zarządzania projektami, CRM i planowania zawartości.

Edycja, komentowanie i udostępnianie baz danych w czasie rzeczywistym promuje wydajną pracę zespołową i szybką realizację zadań, regularne aktualizacje i płynną komunikację między zespołami. Istnieje również możliwość integracji z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Arkusze Google, Trello i Airtable, co pomaga w płynnej wymianie danych między narzędziami zwiększającymi wydajność.

Najlepsze funkcje Stackby

Płynna współpraca dzięki edycji, aktualizacjom i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Połączenie znajomości arkuszy kalkulacyjnych z elastycznością baz danych w celu uruchomienia tego narzędzia

Dostosowanie do konkretnych potrzeb związanych z cyklem pracy dzięki konfigurowalnym widokom (siatka, kanban, kalendarz itp.)

Limity Stackby

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm

Plany cenowe są mniej konkurencyjne w porównaniu do innych podobnych narzędzi

Ceny Stackby

Free plan

plan Personal: $4/licencja miesięcznie

$4/licencja miesięcznie Ekonomiczny: 7,5 USD za licencję miesięcznie

7,5 USD za licencję miesięcznie Business: 15$/miejsce na miesiąc

15$/miejsce na miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ocena #### Stackby

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

4,7/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 opinii)

10. OmniFocus

przez OmniFocus OmniFocus to aplikacja do zarządzania zadaniami osobistymi zaprojektowana z myślą o indywidualnej wydajności użytkowników macOS i iOS.

Narzędzie oferuje wiele konfigurowalnych widoków i cykli pracy. Użytkownik może korzystać z dowolnego z trzech typów projektów (projekty równoległe, sekwencyjne i jednoetapowe) oraz sześciu domyślnych widoków. Można również tworzyć spersonalizowane widoki, choć wymaga to czasu i wysiłku.

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się i jest droższe niż większość narzędzi w tym artykule. Jest to zaskakujące w przypadku narzędzia przeznaczonego dla użytkowników indywidualnych.

Aplikacja jest dostosowana do użytkowników w ekosystemie Apple i synchronizuje się na urządzeniach z systemem iOS, podczas gdy wersja internetowa jest dostępna dla użytkowników systemu Windows. Możesz zintegrować inne aplikacje za pomocą Zapier, aby zebrać dane i ustawić zakończony cykl pracy.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Automatyczna synchronizacja pracy na Macu, iPhonie i iPadzie

Tworzenie niestandardowych perspektyw lub widoków dla zadań w oparciu o różne kryteria

Szybkie i łatwe dodawanie zadań i pomysłów, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte nawet w najbardziej ruchliwych momentach

Skoncentruj się na konkretnych zadaniach, odfiltrowując nieistotne informacje za pomocą trybu Focus

Limity OmniFocus

OmniFocus, choć korzystny dla użytkowników Apple, może nie być tak wszechstronny dla osób korzystających z kombinacji systemów operacyjnych

Narzędzie może okazać się bezużyteczne nawet dla mniejszych Teams i Business

Ceny OmniFocus

Subskrypcja: $9.99 miesięcznie

$9.99 miesięcznie Licencja standardowa v4: $74.99 płatność jednorazowa

$74.99 płatność jednorazowa Licencja v4 Pro: $149.99 płatność jednorazowa

$149.99 płatność jednorazowa OmniFocus for the Web: $4.99 miesięcznie

Oceny OmniFocus

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

ClickUp: Twoje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami

W zarządzaniu projektami, zadania i współpraca idą w parze. Mając to na uwadze, ClickUp jest doskonałym wyborem jako alternatywa dla MeisterTask.

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, od konfigurowalnych widoków zadań i automatyzację zadań clickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami o dowolnej złożoności. Jego intuicyjny interfejs i skalowalność sprawiają, że jest odpowiedni zarówno dla małych Teams, jak i dużych Enterprise.

Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania do zarządzania projektami, współpracy w zespole, czy osobistej wydajności, skorzystaj z ClickUp, aby wprowadzić innowacyjne podejście i uprościć zarządzanie zadaniami. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!