ClickUp Blog
Oprogramowanie

Jak stworzyć harmonogram w Arkuszach Google (z szablonami)?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
31 grudnia 2024

Prawdopodobnie korzystasz z obszaru roboczego Google od lat. Ale czy wiesz, że możesz z łatwością stworzyć szablon i harmonogram w Arkusze Google ?

Niektórzy z nas byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się o tym, jak można utworzyć harmonogram, np:

  • A dailyszablon harmonogramu dla idealnej porannej i wieczornej rutyny
  • Szablon harmonogramu pracownika dla 4-dniowego tygodnia pracy zespołu
  • Harmonogram szkolny i treningowy na sezon piłkarski dziecka

Brzmi całkiem pomocnie, prawda?

W tym artykule pokażemy ci proste kroki, aby stworzyć codzienny harmonogram , zapisać go jako szablon i utworzyć reguły automatycznego wyróżniania określonych zadań i wydarzeń.

Zaczynajmy! 🏁

Jak stworzyć codzienny harmonogram w Arkuszach Google

1. Otwórz szablon harmonogramu tygodniowego z galerii szablonów Arkuszy Google, wybierając Nowy > Google Arkusze > Z szablonu

otwórz szablon harmonogramu tygodniowego lub szablon harmonogramu projektu z dysku Google za pomocą okna przeglądarki Google Chrome

Utworzony w Arkuszach Google

2. Wybierz szablon Schedule

wybierz szablon harmonogramu arkusza kalkulacyjnego Google z galerii szablonów Google

Utworzono w Arkuszach Google

3. Kliknij dwukrotnie komórkę C2 i zmień datę rozpoczęcia. Chociaż szablon harmonogramu w Arkuszach Google zawiera datę rozpoczęcia w poniedziałek, możesz wybrać dowolny dzień tygodnia!

zmiana daty rozpoczęcia w szablonie tygodniowego harmonogramu arkuszy

Utworzono w Arkuszach Google

4. Następny krok jest opcjonalny. Podświetl górną i dolną komórkę, aby zmienić kolor tła szablonu. Następnie wykonaj ten sam zabieg na komórkach z tekstem (Notatki, Do zrobienia)

zaznacz wiersze 1 i 2 w szablonie tygodniowego harmonogramu i zmień kolor

Utworzono w Arkuszach Google

5. Dodaj elementy harmonogramu

utwórz szablon tygodniowego kalendarza do wielokrotnego użytku

Utworzony w Arkuszach Google

6. Utwórz reguły formatu warunkowego, aby oznaczyć kolorem terminy, wydarzenia, spotkania i przypomnienia, klikając przycisk Wybierz Wszystkie poniżej paska formuły

kliknij ikonę wybierz wszystko w szablonie harmonogramu, aby podświetlić wszystkie komórki

Utworzono w Arkuszach Google

7. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu arkusza > Wyświetl więcej działań na komórkach > Warunek formatowanie_

użyj formatowania warunkowego w Arkuszach Google, aby utworzyć kategorie kolorów w szablonie harmonogramu

Utworzono w Arkuszach Google

Jeśli masz trudności z tworzeniem kategorii kolorystycznych, zrób sobie krótką przerwę! Nie stresuj się zbytnio tym, że Twój harmonogram będzie wyglądał jak z Pinteresta. Kluczem jest uczynienie go praktycznym.

W poniższym przykładzie stworzyłem pięć zasad z trzema kolorowymi kategoriami (spotkania, sprawy osobiste i sesje skupienia):

  • Jeśli tekst zawiera "mtg", podświetl komórkę na zielono
  • Jeśli tekst zawiera "deep work", podświetl komórkę na niebiesko
  • Jeśli tekst zawiera słowo "lunch", podświetl komórkę na fioletowo
  • Jeśli tekst zawiera "spotkanie", podświetl komórkę na fioletowo
  • Jeśli tekst zawiera "spacer z psem", podświetl komórkę na fioletowo

automatyczna aktualizacja wydarzeń, terminów i spotkań z użyciem formatu warunkowego w szablonie harmonogramu Google

Utworzono w Arkuszach Google

Teraz twoja kolej!

8. Otwórz menu rozwijane w sekcji Reguły formatowania_, aby zastosować dowolną regułę. Następnie dostosuj żądany styl w sekcji Styl formatowania

niestandardowy szablon harmonogramu z przypisanymi kategoriami kolorów

Utworzono w Arkuszach Google

9. Zapisz jako nowy szablon, dodając Template do tytułu arkusza

tytuł szablonu strony arkusza do wykorzystania w przyszłości

Utworzono w Arkuszach Google

10. Kliknij ikonę folderu obok tytułu arkusza > Nowy Folder ikona

utwórz folder szablonu na dysku Google, aby zapisać szablon tygodniowego harmonogramu

Utworzony w Arkuszach Google

11. Nazwij folder i kliknij ikonę Checkmark, aby go zapisać

zapisz szablon harmonogramu w nowym folderze szablonów

Utworzony w Arkuszach Google

12. Kliknij Move Here, aby zapisać szablon harmonogramu w utworzonym folderze

kliknij przenieś tutaj, aby przenieść szablon harmonogramu do nowego folderu szablonów dysku Google

Utworzony w Arkuszach Google

Powodzenie! Nowy dzienny harmonogram, który możesz ponownie wykorzystać i dostosować do swojej zawartości.

Mamy więcej zasobów i zaleceń dotyczących obszaru roboczego Google, jeśli szukasz innych alternatyw, aby poprawić swoje potrzeby w zakresie planowania! ⬇️

Więcej samouczków dotyczących Arkuszy i Dokumentów Google

  • Jak utworzyć kalendarz w Arkuszach Google
  • Jak utworzyć wykres Gantta w Arkuszach Google
  • Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w Arkuszach Google
  • Jak utworzyć kalendarz w Dokumentach Google
  • Jak utworzyć oś czasu w Dokumentach Google
  • Jak utworzyć wykres Gantta w Dokumentach Google
  • Jak utworzyć tablicę Kanban w Arkuszach Google
  • Jak utworzyć schemat organizacyjny w Arkuszach Google

Szablony harmonogramów w Arkuszach Google

Rozumiem, życie się zdarza: laptop umiera. Riley pisze do ciebie, że ich trener piłki nożnej zmienia daty treningów z wtorków na czwartki. Projekt, od którego zamknięcia dzielą nas tygodnie, zostaje opóźniony.

Nie wiem jak ciebie, ale mnie już sama myśl o edytowaniu wierszy i kolumn w arkuszu kalkulacyjnym przyprawia o ból głowy. To, co powinno zająć mniej niż minutę, w jakiś sposób trwa tak długo, jak odcinek The Great British Bake Off.

W porównaniu do nowoczesnych oprogramowanie kalendarza które może przekształcić statyczny harmonogram w zasób czasu rzeczywistego, Arkusze Google mają trzy rażące wady:

  1. Brak funkcji zarządzania zadaniami w celu komunikacji lub współpracy z ludźmi
  2. Brak natywnej integracji z systemami zarządzania projektami
  3. Brak możliwości skalowania

Jeśli myślisz: "Ale Arkusze Google są Free, a ja nie mam czasu na naukę nowego oprogramowania!" Zdecydowanie rozumiem. Biorąc wszystko pod uwagę, jak byś się czuł, gdyby nowoczesne oprogramowanie kalendarza mogło to zrobić za ciebie:

  • Funkcje raportowania dla lepszego planowania projektów w przyszłości? Prepared.
  • Szacowanie zadań w celu planowania nieprzewidzianych przeszkód? Activated.
  • Wiele kalendarzy na jednym ekranie? Nie.

Patrząc z perspektywy czasu, nowoczesne oprogramowanie kalendarza to oszczędność czasu. I masz Free Alternatywy dla Arkuszy Google ! Najlepsze darmowe oprogramowanie? Cieszę się, że o to zapytałeś.

bonus:_ *Szablony kalendarza miesięcznego w Arkuszach Google* _!**_

ClickUp: darmowe lekarstwo na ból głowy związany z Arkuszami Google ClickUp to platforma zapewniająca najwyższą wydajność, umożliwiająca teamom zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i skupienie całej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami zwiększającymi wydajność, czy jesteś doświadczonym planistą, niestandardowe funkcje ClickUp pomogą Ci kształtować Twoje najlepsze dni! ✨

zarządzaj pracą i organizuj spotkania bezpośrednio z widoku kalendarza ClickUp

Przenieś dokumenty, arkusze kalkulacyjne, czat w czasie rzeczywistym i nie tylko do jednego, w pełni konfigurowalnego obszaru roboczego ClickUp

Nowoczesne oprogramowanie kalendarza, takie jak ClickUp, oferuje więcej niż tylko tworzenie szablonu dziennego harmonogramu:

  • Wiele widoków projektóww tym wykresy Gantta,Tablice KanbanorazTabele ClickUp
    • Natywne integracje z innymi aplikacjami w celu podtrzymania bieżącego cyklu pracy
  • Opisy zadań/wydarzeń pozwalające szybko zrozumieć ich znaczenie
  • Dostęp mobilny dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco, gdy jesteś w drodze
  • Powtarzające się zadania, dzięki którym nic nie umknie uwadze
  • Możliwość udostępniania członkom Teams i gościom
  • Śledzenie czasu pracy i szacowanie godzin

Bonus: Digital Planner Apps !

Co chciałbyś osiągnąć w pracy lub w domu, gdybyś miał dodatkowe godziny w tygodniu? Z Widok kalendarza w ClickUp wszystko jest możliwe! 🔮