Jak stworzyć harmonogram w Arkuszach Google (z szablonami)?

Prawdopodobnie korzystasz z obszaru roboczego Google od lat. Ale czy wiesz, że możesz z łatwością stworzyć szablon i harmonogram w Arkusze Google ?

Niektórzy z nas byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się o tym, jak można utworzyć harmonogram, np:

A daily szablon harmonogramu dla idealnej porannej i wieczornej rutyny

Szablon harmonogramu pracownika dla 4-dniowego tygodnia pracy zespołu

Harmonogram szkolny i treningowy na sezon piłkarski dziecka

Brzmi całkiem pomocnie, prawda?

W tym artykule pokażemy ci proste kroki, aby stworzyć codzienny harmonogram , zapisać go jako szablon i utworzyć reguły automatycznego wyróżniania określonych zadań i wydarzeń.

Zaczynajmy! 🏁

Jak stworzyć codzienny harmonogram w Arkuszach Google

1. Otwórz szablon harmonogramu tygodniowego z galerii szablonów Arkuszy Google, wybierając Nowy > Google Arkusze > Z szablonu

Utworzony w Arkuszach Google

2. Wybierz szablon Schedule

Utworzono w Arkuszach Google

3. Kliknij dwukrotnie komórkę C2 i zmień datę rozpoczęcia. Chociaż szablon harmonogramu w Arkuszach Google zawiera datę rozpoczęcia w poniedziałek, możesz wybrać dowolny dzień tygodnia!

Utworzono w Arkuszach Google

4. Następny krok jest opcjonalny. Podświetl górną i dolną komórkę, aby zmienić kolor tła szablonu. Następnie wykonaj ten sam zabieg na komórkach z tekstem (Notatki, Do zrobienia)

Utworzono w Arkuszach Google

5. Dodaj elementy harmonogramu

Utworzony w Arkuszach Google

6. Utwórz reguły formatu warunkowego, aby oznaczyć kolorem terminy, wydarzenia, spotkania i przypomnienia, klikając przycisk Wybierz Wszystkie poniżej paska formuły

Utworzono w Arkuszach Google

7. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu arkusza > Wyświetl więcej działań na komórkach > Warunek formatowanie_

Utworzono w Arkuszach Google

Jeśli masz trudności z tworzeniem kategorii kolorystycznych, zrób sobie krótką przerwę! Nie stresuj się zbytnio tym, że Twój harmonogram będzie wyglądał jak z Pinteresta. Kluczem jest uczynienie go praktycznym.

W poniższym przykładzie stworzyłem pięć zasad z trzema kolorowymi kategoriami (spotkania, sprawy osobiste i sesje skupienia):

Jeśli tekst zawiera "mtg", podświetl komórkę na zielono

Jeśli tekst zawiera "deep work", podświetl komórkę na niebiesko

Jeśli tekst zawiera słowo "lunch", podświetl komórkę na fioletowo

Jeśli tekst zawiera "spotkanie", podświetl komórkę na fioletowo

Jeśli tekst zawiera "spacer z psem", podświetl komórkę na fioletowo

Utworzono w Arkuszach Google

Teraz twoja kolej!

8. Otwórz menu rozwijane w sekcji Reguły formatowania_, aby zastosować dowolną regułę. Następnie dostosuj żądany styl w sekcji Styl formatowania

Utworzono w Arkuszach Google

9. Zapisz jako nowy szablon, dodając Template do tytułu arkusza

Utworzono w Arkuszach Google

10. Kliknij ikonę folderu obok tytułu arkusza > Nowy Folder ikona

Utworzony w Arkuszach Google

11. Nazwij folder i kliknij ikonę Checkmark, aby go zapisać

Utworzony w Arkuszach Google

12. Kliknij Move Here, aby zapisać szablon harmonogramu w utworzonym folderze

Utworzony w Arkuszach Google

Powodzenie! Nowy dzienny harmonogram, który możesz ponownie wykorzystać i dostosować do swojej zawartości.

Mamy więcej zasobów i zaleceń dotyczących obszaru roboczego Google, jeśli szukasz innych alternatyw, aby poprawić swoje potrzeby w zakresie planowania! ⬇️

Rozumiem, życie się zdarza: laptop umiera. Riley pisze do ciebie, że ich trener piłki nożnej zmienia daty treningów z wtorków na czwartki. Projekt, od którego zamknięcia dzielą nas tygodnie, zostaje opóźniony.

Nie wiem jak ciebie, ale mnie już sama myśl o edytowaniu wierszy i kolumn w arkuszu kalkulacyjnym przyprawia o ból głowy. To, co powinno zająć mniej niż minutę, w jakiś sposób trwa tak długo, jak odcinek The Great British Bake Off.

W porównaniu do nowoczesnych oprogramowanie kalendarza które może przekształcić statyczny harmonogram w zasób czasu rzeczywistego, Arkusze Google mają trzy rażące wady:

Brak funkcji zarządzania zadaniami w celu komunikacji lub współpracy z ludźmi Brak natywnej integracji z systemami zarządzania projektami Brak możliwości skalowania

Jeśli myślisz: "Ale Arkusze Google są Free, a ja nie mam czasu na naukę nowego oprogramowania!" Zdecydowanie rozumiem. Biorąc wszystko pod uwagę, jak byś się czuł, gdyby nowoczesne oprogramowanie kalendarza mogło to zrobić za ciebie:

Funkcje raportowania dla lepszego planowania projektów w przyszłości? Prepared.

Szacowanie zadań w celu planowania nieprzewidzianych przeszkód? Activated.

Wiele kalendarzy na jednym ekranie? Nie.

Patrząc z perspektywy czasu, nowoczesne oprogramowanie kalendarza to oszczędność czasu. I masz Free Alternatywy dla Arkuszy Google ! Najlepsze darmowe oprogramowanie? Cieszę się, że o to zapytałeś.

bonus:_ *Szablony kalendarza miesięcznego w Arkuszach Google* _!**_

ClickUp: darmowe lekarstwo na ból głowy związany z Arkuszami Google ClickUp to platforma zapewniająca najwyższą wydajność, umożliwiająca teamom zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i skupienie całej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami zwiększającymi wydajność, czy jesteś doświadczonym planistą, niestandardowe funkcje ClickUp pomogą Ci kształtować Twoje najlepsze dni! ✨

Przenieś dokumenty, arkusze kalkulacyjne, czat w czasie rzeczywistym i nie tylko do jednego, w pełni konfigurowalnego obszaru roboczego ClickUp

Nowoczesne oprogramowanie kalendarza, takie jak ClickUp, oferuje więcej niż tylko tworzenie szablonu dziennego harmonogramu:

Wiele widoków projektów w tym wykresy Gantta , Tablice Kanban oraz Tabele ClickUp Natywne integracje z innymi aplikacjami w celu podtrzymania bieżącego cyklu pracy

Opisy zadań/wydarzeń pozwalające szybko zrozumieć ich znaczenie

Dostęp mobilny dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco, gdy jesteś w drodze

Powtarzające się zadania, dzięki którym nic nie umknie uwadze

Możliwość udostępniania członkom Teams i gościom

Śledzenie czasu pracy i szacowanie godzin

Bonus: Digital Planner Apps !

Co chciałbyś osiągnąć w pracy lub w domu, gdybyś miał dodatkowe godziny w tygodniu? Z Widok kalendarza w ClickUp wszystko jest możliwe! 🔮