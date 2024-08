Jak utworzyć pulpit wskaźników KPI w programie Excel (bezpłatne szablony i przykłady)

A KPI dashboard jest jednym z najbardziej potężnych narzędzi do wizualizacji danych aby pokazać postępy w realizacji celów biznesowych i możliwości strategicznego rozwoju. Ale tworzenie pulpitu nawigacyjnego w Excel wiąże się z szeregiem wyzwań związanych z produktywnością i użytkowaniem. To czasochłonne zadanie!

W naszym poradniku krok po kroku Przewodnik po pulpicie nawigacyjnym Excel dowiedzieliśmy się, jak zbudować standardowy dashboard od podstaw. Powracamy z praktycznymi krokami, aby przenieść go na wyższy poziom! W tym przewodniku omówimy:

Jak lepiej zarządzać czasem podczas procesu tworzenia pulpitu nawigacyjnego Excel

Które wskaźniki wysokiego poziomu należy uwzględnić w pulpitach nawigacyjnych Excel dla określonych odbiorców

Darmowe szablony pulpitów nawigacyjnych Excel na początek

Alternatywa dla programu Excel do mobilnej wizualizacji danych

Gotowy, gdy jesteś! 🏁

4 kroki do stworzenia tablicy wskaźników KPI w Excelu

Pulpit nawigacyjny Excel KPI to zbiór różnych wykresów i diagramów zorganizowanych w arkuszu kalkulacyjnym . Reprezentuje najbardziej krytyczne kluczowe wskaźniki wydajności dla określonych odbiorców.

Zapracowane zespoły szukają potężnych pulpity nawigacyjne projektów aby dokładnie mierzyć projekty, trendy i wskaźniki finansowe w jednym miejscu. Ten wysoki poziom wglądu w operacje i rozwój firmy ma kluczowe znaczenie dla podejmowania natychmiastowych działań.

Załóżmy nasze czapki strategicznego myślenia i zanurzmy się w najlepszych praktykach, aby 10-krotnie przygotować i zbudować pulpit nawigacyjny Excel! 📊

Krok 1: Zadawaj właściwe pytania, aby zdefiniować odpowiedni typ pulpitu nawigacyjnego KPI

Dzięki odpowiednim przygotowaniom zaoszczędzisz mnóstwo czasu podczas całego procesu. Zanim więc rozpoczniesz jakąkolwiek pracę w Excelu, zadaj te krytyczne pytania swoim odbiorcom dashboardu:

**Jaki jest cel dashboardu KPI?

Czy będzie on używany do dzielenia się spostrzeżeniami, czy do podejmowania działań?

**Jakiej wersji programu Excel używają?

Excel ulepszył swój interfejs na przestrzeni lat, ale niektóre funkcje nie zostały przeniesione lub mogą zostać przeniesione w inne miejsca na pasku menu. Wpłynie to na dostępność - i co ważniejsze, funkcjonalność - pulpitu nawigacyjnego programu Excel.

Jakie konkretne kluczowe wskaźniki są powiązane

cele biznesowe **musi być uwzględniony?

Wskaźniki KPI będą się różnić w zależności od odbiorców i ich funkcji biznesowej. Pamiętaj, że zbyt wiele informacji spowoduje bałagan i zamieszanie! Aby uzyskać listę wskaźników KPI w podziale na zespoły, sprawdź ClickUp's Przewodnik po przykładach KPI !

**Gdzie będzie wyświetlany pulpit nawigacyjny KPI?

Projekt i kompozycja pulpitu nawigacyjnego Excel będą w dużym stopniu zależeć od tego, gdzie będzie on wyświetlany. Na przykład, jeśli jest on prezentowany na zamontowanym ekranie telewizora w biurze, będziesz musiał odpowiednio zmienić rozmiar wykresów, aby był czytelny z daleka.

**Czy będzie to monitorowane codziennie/tygodniowo/miesięcznie/kwartalnie/rocznie?

Jeśli pulpit nawigacyjny Excel musi być często aktualizowany, warto rozważyć intuicyjne narzędzie, które będzie aktualizowane w czasie rzeczywistym. Prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka wzrasta, gdy trzeba wrócić i ponownie opracować dane na pulpicie nawigacyjnym Excel.

Ustawianie interwału automatycznego odświeżania co pięć minut na pulpicie nawigacyjnym ClickUp Dowiedz się więcej o pulpitach nawigacyjnych

Krok 2: Określ oczekiwania dotyczące gromadzenia danych

Często nie zastanawiamy się, jak czasochłonne staje się zbieranie informacji, dopóki nie otworzymy uszkodzonego formatu pliku. I tak po prostu, dodatkowe dwie godziny poświęcamy na poprawienie tego jednego pliku. Podziel się ze swoimi źródłami, jak dane powinny być formatowane i zapisywane, aby nie zgadywać!

Krok 3: Audyt i porządkowanie surowych danych

Nadszedł czas, aby przenieść dane do programu Excel! Otwórz nowy skoroszyt programu Excel i utwórz trzy oddzielne karty:

Zakładka Surowe dane , w której umieścisz informacje zebrane ze źródeł

, w której umieścisz informacje zebrane ze źródeł zakładka Obliczenia do tworzenia i organizowania wykresów przestawnych

do tworzenia i organizowania wykresów przestawnych Zakładka Pulpit nawigacyjny, aby udostępnić i zaprezentować ostateczny pulpit nawigacyjny KPI

Następnie zakasaj rękawy i przejrzyj surowe dane, aby poprawić błędy, wyeliminować duplikaty, usunąć niedrukowalne znaki, poprawić kolumny tekstowe i wyczyścić dodatkowe spacje.

Wskazówka: Unikaj nadchodzącego bólu głowy związanego z technologią, sortując dane od najwyższego do najniższego zakresu, abyś mógł efektywnie pracować nad tym procesem.

Krok 4: Wybierz wykresy, które najlepiej przedstawiają kluczowe wskaźniki wydajności

Oto zestawienie najpopularniejszych wykresów używanych w pulpitach nawigacyjnych KPI:

wykres opisujący najczęstsze wykresy używane w pulpitach nawigacyjnych excel kpi | Typ wykresu | Opis wykresu | Użyj tego wykresu, gdy... | | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Wykres kolumnowy | Wyświetla oś poziomą (kategoria) i wartości wzdłuż osi pionowej (oś wartości) | Chcesz porównać pozycje | | Wykres kołowy | Pokazuje rozmiary pozycji w jednej serii danych. Punkty danych na wykresie kołowym są wyświetlane jako procent całego tortu | Istnieje tylko jeden zestaw serii danych z więcej niż dwiema kategoriami i żadne wartości nie są ujemne. | | Wykres liniowy | Organizuje kategorie wzdłuż osi pionowej i wartości wzdłuż osi poziomej | Chcesz pokazać, jak dane zmieniały się w krótkim okresie czasu | Wykres słupkowy | Ilustruje porównania serii danych | Wykres słupkowy | Ilustruje porównania między poszczególnymi pozycjami | Wartości to czasy trwania (szacunkowe i rzeczywiste) | wykres obszarowy | Przedstawia zmiany w czasie i zwraca uwagę na łączną wartość w całym trendzie | Chcesz pokazać, jak dane rozwijały się w długim okresie czasu | Wykres słupkowy | Ilustruje porównania między poszczególnymi pozycjami | Wartości to czasy trwania (szacunkowe i rzeczywiste)

Jeśli chcesz zobaczyć, jak dane będą wyglądać w formie wykresu, użyj narzędzia Zalecane wykresy z zakładki Wstawianie. Excel przeanalizuje dane i wyświetli różne wykresy z wykreślonymi danymi.

Podgląd wykreślonej tabeli wykresu w programie Excel

Porada: Przed wdrożeniem pulpitu nawigacyjnego Excel dla całej grupy, poproś kilku członków zespołu o przekazanie przydatnych informacji zwrotnych na temat ulepszeń. Dwa główne cele tego kroku to potwierdzenie, czy pulpit nawigacyjny KPI wyraźnie podsumowuje KPI i czy są jakieś dodatkowe pytania, które należy wziąć pod uwagę przy następnej iteracji.

Powiązane zasoby:

Darmowe szablony i przykłady pulpitów nawigacyjnych KPI w Excelu

Jeśli szukasz szablonów pulpitów nawigacyjnych, aby rozpocząć swój proces, pobierz je z Geek Dashboard lub użyj ich jako inspiracji!

przez Geek Dashboard

przez Geek Dashboard

przez Geek Dashboard

przez Geek Dashboard

Ograniczenia budowania pulpitów KPI w Excelu

Rzeczywistość jest taka, że nie każdy korzysta z Excela. Jest to blokada w procesie współpracy, a ręczne tworzenie indywidualnych wykresów w Excelu jest zniechęcającym zadaniem, które powinno mieć odwrotny skutek. Dane szybko się dezaktualizują w statyczne arkusze kalkulacyjne a brak integracji sprawia, że Excel jest samodzielną aplikacją. To ogromny znak, że pulpity nawigacyjne Excel nie są najskuteczniejszym rozwiązaniem do analizy biznesowej. I inni uważają tak samo.

W Globalne badanie McKinsey wyniki pokazały, że firmy osiągające najlepsze wyniki są znacznie bardziej skłonne niż ich rówieśnicy do wdrożenia nowoczesną architekturę danych . Co zatem powinny zrobić firmy, aby prześcignąć konkurencję? McKinsey mówi tak:

Udostępniać dane

Traktować dane jako produkt z realnym zwrotem z inwestycji

Przyjęcie zwinnego podejścia do transformacji danych

Twórz wizualną reprezentację kluczowych wskaźników dla całego zespołu w ClickUp

Zbuduj nowy standard raportowania z ClickUp

Jeśli się nad tym zastanowić, pulpity nawigacyjne KPI w Excelu mają więcej wspólnego z tłumaczeniem danych z wielu źródeł niż z faktycznym podejmowaniem działań na podstawie tych spostrzeżeń. W tym miejscu musimy być ostrożni, ponieważ zajęta praca może być mylona z produktywnością.

Przesunięcie uwagi jest łatwe do zrobienia - dzięki odpowiednie oprogramowanie KPI . Platforma produktywności, taka jak ClickUp, zawiera wszystkie narzędzia i integracje potrzebne do korzystania z danych i wykresów dla różnych odbiorców.

Wypróbuj sam! Importuj swoją pracę z niemal dowolnego miejsca dzięki elastycznej i potężnej funkcji importu Excel i CSV w ClickUp.

Jak zaimportować plik danych do ClickUp

Mamy dostępny plik do pobrania, jeśli chcesz śledzić postępy! 📁 Pobierz przykładowy plik

Krok 1: Wybierz opcję Excel & CSV w ustawieniach obszaru roboczego, aby przesłać plik lub ręcznie wprowadzić dane

przez ClickUp

Krok 2: Sprawdź dokładnie, czy dane wyglądają dobrze w oknie podglądu i zmapuj dane do pól ClickUp

przez ClickUp

Krok 3: Prześlij zweryfikowany plik do zaimportowania

przez ClickUp

Krok 4: Wybierz lokalizację obszaru roboczego do zaimportowania i sfinalizuj ostatnie szczegóły

przez ClickUp

Krok 5: Dostosuj kolumny, wybierając pole niestandardowe, aby zmapować dane w najlepszym widoku

przez ClickUp

Krok 6: Sprawdź postęp importowania pliku Excel do ClickUp

przez ClickUp

Krok 7: Otwórz lokalizację wybraną podczas procesu importowania na pasku bocznym nawigacji

przez ClickUp

I gotowe! Twoje dane są udostępniane, bezpieczne i bezpieczne dzięki ClickUp . 🔒

Tworzenie pulpitów KPI jest równie szybkie i wydajne - bez technicznego bólu głowy! Możesz skorzystać z szablonu pulpitu nawigacyjnego w ClickUp lub zacząć od zera.

przez ClickUp Pulpity nawigacyjne w ClickUp są przyjazne dla współpracy, dzięki czemu możesz łączyć się ze swoimi zespołami, interesariuszami i partnerami zewnętrznymi bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego za pomocą dostosowywanych widżetów - elementów składowych pulpitów nawigacyjnych. Poza zwykłymi wykresami, ClickUp oferuje wyspecjalizowane widżety do śledzenia czasu, bloki tekstu sformatowanego, konwersacje i opcje osadzania.

Twórz widoki wysokiego poziomu wszystkiego, co dzieje się w Twojej przestrzeni roboczej

Mamy nadzieję, że ten przewodnik zdjął z Twoich barków ciężar związany z Pulpity nawigacyjne KPI ! Nadal masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując wsparcie na żywo, webinaria na żądanie i szkolenia online, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad danymi! 📈

Studium przypadku: Jak pulpity nawigacyjne ClickUp pomagają zespołom

Pulpity nawigacyjne ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby zebrać wszystkie najważniejsze wskaźniki w jednym miejscu. Sprawdź to studium przypadku z Wake Forest University aby zobaczyć, jak poprawili raportowanie i dostosowanie za pomocą ClickUp Dashboards:

Wake Forest wykorzystuje ClickUp Dashboards do współpracy jako zgrany zespół

Niezależnie od tego, co chcesz zmierzyć, ClickUp Dashboards to doskonały sposób na uzyskanie przeglądu wydajności zespołu w czasie rzeczywistym. Wypróbuj ClickUp Dashboards już dziś!