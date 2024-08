Jak obliczyć czas w Excelu (kompletny samouczek i przydatne formuły)

Jeśli korzystasz z Excela do zarządzania projektami i potrzebujesz pomocy w obliczaniu czasu, nie jesteś sam. Ustalenie czasu, jaki upłynął od wykonania projektu lub zadania, jest kluczowe dla kierowników zespołów, którzy muszą wiedzieć, jakie prace powinny być traktowane priorytetowo i jak prawidłowo przydzielać zasoby .

Mówiąc najprościej, wartości czasowe są trudne w Excelu - zwłaszcza przy obliczaniu różnicy czasu, przepracowanych godzin lub różnicy między dwoma pracownikami.

Na szczęście zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w formatowaniu komórek i szybszym obliczaniu czasu w Excelu. Zdobądźmy pewność siebie w korzystaniu z programu Excel dla śledzenia czasu projektu i odkryj różne sposoby obliczania czasu.

Rodzaje obliczeń czasu w Excelu

Nie ma jednej formuły lub formatu do obliczania czasu w Excelu. Zależy to od zestawu danych i celu, który chcesz osiągnąć. Większość używa niestandardowego formatu (liczba nad funkcją tekstu) do zrozumienia wartości czasu i daty lub wartości różnicy czasu.

Istnieją jednak dwa rodzaje obliczeń, od których warto zacząć:

Dodaj czas : Jeśli potrzebujesz uzyskać sumę dwóch wartości czasu, aby uzyskać całkowitą wartość Dodaj do mniej niż 24 godzin : Gdy chcesz wiedzieć, ile godzin i minut zajmie zakończenie dwóch prostych zadań Dodaj do więcej niż 24 godzin : Gdy trzeba dodać szacowany lub rzeczywisty czas wykonania wielu powolnych, złożonych zadań

: Jeśli potrzebujesz uzyskać sumę dwóch wartości czasu, aby uzyskać całkowitą wartość Odejmij czas : Jeśli chcesz uzyskać całkowity czas między czasem początkowym i końcowym Odejmij czasy, których różnica jest mniejsza niż 24 godziny : Gdy trzeba obliczyć godziny, które upłynęły od rozpoczęcia wykonywania prostego zadania przez członka zespołu Odejmij czasy, których różnica jest większa niż 24 godziny : Gdy chcesz poznać godziny, które upłynęły od rozpoczęcia projektu

: Jeśli chcesz uzyskać całkowity czas między czasem początkowym i końcowym

Jak obliczyć czas w Excelu

Przejdźmy przez kilka formuł do obliczania czasu w Excelu, aby uzyskać dokładne godziny, minuty i sekundy w niestandardowym formacie czasu.

Różnica czasu w Excelu

Zanim nauczymy Cię, jak obliczać czas w Excelu, musisz przede wszystkim zrozumieć, czym są wartości czasu. Wartości czasu to liczby dziesiętne, do których Excel zastosował format czasu, aby wyglądały jak godziny (tj. godziny, minuty i sekundy).

Ponieważ czasy w Excelu są liczbami, można je dodawać i odejmować. Różnica między czasem początkowym a czasem końcowym nazywana jest "różnicą czasu" lub "czasem, który upłynął"

Oto kroki odejmowania czasów, których różnica jest mniejsza niż 24 godziny:

1. Wprowadź datę rozpoczęcia i godzinę w komórce A2 i naciśnij Enter. Nie zapomnij wpisać "AM" lub "PM" 2. Wprowadź godzinę zakończenia w komórce B2 i naciśnij klawisz Enter 3. Wprowadź formułę =B2-A2 w komórce C2 i naciśnij Enter.

Przykład odejmowania czasu w tym samym dniu w programie Excel

OSTRZEŻENIE Jak widać na rysunku, formuła ta nie działa dla czasów należących do różnych dni. Ten przykład pokazuje różnicę czasu między dwiema wartościami czasu w 24-godzinnym okresie.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na C2 i wybierz Formatuj komórki.

Wartość niestandardową można ustawić w różnych opcjach formatu daty

5. Wybierz kategorię Niestandardowy i wpisz "h:mm"

UWAGA DODATKOWA Możesz chcieć uzyskać różnicę czasu wyrażoną w godzinach lub godzinach, minutach i sekundach. W takim przypadku należy wpisać odpowiednio "h" lub "h:mm:ss". Pomoże to uniknąć ujemnych wartości czasu.

6. Kliknij OK, aby zobaczyć całkowitą zmianę na format opisujący tylko liczbę godzin i minut w czasie, który upłynął między A2 i B2.

Przykładowy format pokazujący liczbę godzin i minut

Data i czas w Excelu

W poprzedniej sekcji dowiedziałeś się, jak obliczać godziny w programie Excel. Ale formuła, której się nauczyłeś, miała zastosowanie tylko do różnic czasowych krótszych niż 24 godziny.

Jeśli chcesz odjąć czasy, których różnica jest większa niż 24 godziny, musisz pracować nie tylko z czasami, ale także z datami. Do zrobienia w ten sposób (okno dialogowe Formatuj komórki):

1. Wprowadź godzinę rozpoczęcia w komórce A2 i naciśnij Enter.

2. Wprowadź godzinę zakończenia w komórce B2 i naciśnij Enter.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A2 i wybierz polecenie Formatuj komórki.

4. Wybierz kategorię Niestandardowe i wpisz "m/d/rrrr h:mm AM/PM"

5. Kliknij OK, aby zobaczyć zmianę A2 na format rozpoczynający się od "1/0/1900" i dostosować datę.

6. Użyj Malarza formatów, aby skopiować format A2 do B2 i dostosować datę.

7. Wprowadź formułę =(B2-A2)*24 w komórce C2 i naciśnij Enter, aby zobaczyć całkowitą zmianę na format opisujący liczbę godzin w czasie, który upłynął między A2 i B2.

Przykład całkowitej zmiany odejmowania czasów w programie Excel

OSTRZEŻENIE Musisz zastosować format "Liczba" do C2, aby uzyskać poprawną wartość w powyższej formule.

Suma czasu w programie Excel

Załóżmy, że chcesz zsumować różnicę czasu pomiędzy członkami zespołu pracującymi nad wieloma zadaniami w projekcie. Jeśli te czasy trwania sumują się do mniej niż 24 godzin, wykonaj następujące kroki:

1. Wprowadź jeden czas trwania w komórce B2 (w formacie h:mm) i naciśnij Enter.

2. Wprowadź drugi czas trwania w komórce B3 i naciśnij Enter.

3. Wprowadź formułę =B2+B3 w komórce B4 i naciśnij Enter.

Przykład łączenia czasów krótszych niż 24 godziny w formułach programu Excel (kolumna B)

PORADA PRO Jeśli wolisz kliknąć pojedynczy przycisk zamiast wpisywać formułę, możesz ustawić kursor w B4 i nacisnąć przycisk Σ (lub AutoSum) na stronie głównej. Przycisk zastosuje formułę =SUMA(B2:B3) do komórki w powyższym przykładzie.

Jeśli łączny czas trwania zadań w projekcie przekracza 24 godziny, wykonaj poniższe kroki:

1. Wprowadź jeden czas trwania w komórce B2 (w formacie h:mm) i naciśnij Enter. (Ostrzeżenie: Należy pamiętać, że maksymalny czas trwania wynosi 23 godziny i 59 minut) 2. Wprowadź drugi czas trwania w komórce B3 i naciśnij Enter.

3. Wprowadź formułę =B2+B3 w komórce B4 i naciśnij Enter.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę B4 i wybierz polecenie Formatuj komórki.

5. Wybierz kategorię Niestandardowe i wpisz "[h]:mm;@"

6. Kliknij przycisk OK, aby wyświetlić B4 poprawnie wyświetlający sumę czasów w B2 i B3.

Przykład łączenia wartości równych więcej niż 24 godziny (kolumna B)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej Zarządzanie projektami w Excelu , nasz blog jest idealnym miejscem, aby zacząć!

Zakończona lista formuł do obliczania czasu w Excelu

Opłaca się znać formuły podczas obliczania różnicy czasu w programie Excel. Aby uzyskać prawidłowe ustawienie różnicy czasu i wartości, dostarczyliśmy listę formuł ułatwiających obliczenia.

