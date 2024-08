Jak stworzyć harmonogram w Excelu (z szablonami)

Rutynowe zadania? Sprawdź. Tygodniowe priorytety? Sprawdzone. Teraz nauczmy się, jak wycisnąć jak najwięcej z każdego dnia i nauczmy się, jak sprawić, by w Excelu ! 📐

Przewodnik krok po kroku jak stworzyć harmonogram w Excelu

uwaga: W tym samouczku używamy programu Microsoft Excel dla komputerów Mac w wersji 16.60. Kroki i_ funkcje _mogą wyglądać inaczej, jeśli korzystasz z innej wersji

Bądźmy szczerzy - łatwo jest się rozproszyć, zgubić lub zapomnieć w codziennym życiu z tak wieloma narzędziami i e-mailami. Praca nagle wydaje się trudną górą do zdobycia, a przetrwanie dnia jest tylko celem.

To nie jest przyjemne.

Co więc może pomóc? Na początek, stworzenie harmonogramu w Excel może pomóc w utrzymaniu wszystkich zadań w jednym miejscu, dzięki czemu nie będziesz musiał gonić za wszystkim, co przypada na twoją codzienną pracę.

Ten blog pokaże ci, jak łatwo (i szybko) stworzyć harmonogram w Excelu, abyś mógł odzyskać odrobinę porządku w chaosie codziennych zadań.

1. Otwórz aplikację Excel i kliknij More templates w prawym górnym rogu. Wybierz szablon Daily Schedule

Utworzono w programie Microsoft Excel

2. Edytuj komórkę F3 z czasem rozpoczęcia, który jest dla Ciebie najlepszy. Kliknij enter na klawiaturze, aby zastosować

Utworzono w programie Microsoft Excel

Opcjonalnie: Zmień motyw kolorystyczny, klikając zakładkę Page Layout > Themes. Można też utworzyć własny motyw od podstaw i zapisać go jako nowy motyw w zakładce Save Current Theme

Utworzony w programie Microsoft Excel

3. Dodaj spotkania, zadania i wydarzenia z tego tygodnia (do tej pory!) do swojego harmonogramu

Utworzono w programie Microsoft Excel

4. Ukryj nieużywane przedziały czasowe, aby uzyskać bardziej przejrzysty i przyjazny dla druku arkusz kalkulacyjny, zaznaczając wiersze > kliknij prawym przyciskiem myszy > Ukryj

Utworzono w programie Microsoft Excel

5. Zapisz arkusz jako szablon wielokrotnego użytku, wybierając File > Save as Template. Nazwij szablon i kliknij Save

Utworzono w programie Microsoft Excel

Masz to: niestandardowy program Excel harmonogram pracy . Mamy więcej Zasoby i rekomendacje Microsoft Office, jeśli szukasz innych alternatyw aby poprawić swoje potrzeby w zakresie planowania! ⬇️

Teraz wypróbuj ClickUp - lepszy program do tworzenia harmonogramów

Chociaż dobrze jest wiedzieć, jak używać popularnego oprogramowania do arkuszy kalkulacyjnych jak Microsoft Excel, to wciąż Microsoft Excel - aplikacja, która nie została zaprojektowana do podpowiedzi w pracy. Harmonogram utworzony w programie Excel jest samodzielnym arkuszem kalkulacyjnym, którego aktualizacja może być irytująca, gdy jesteś zapchany zmianami w harmonogramie. 🖍

Ta rzeczywistość jest powodem, dla którego tak ważne jest korzystanie z intuicyjnego kalendarza, takiego jak ClickUp aby wyeliminować prawdopodobieństwo błędu ludzkiego, który pojawia się w aplikacjach Microsoft Office. ClickUp to platforma zapewniająca najwyższą wydajność pracy umożliwiająca Teamsom zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i skupienie całej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami zwiększającymi wydajność, czy jesteś doświadczonym planistą, ClickUp oferuje niestandardowe możliwości, które pomogą Ci kształtować Twoje najlepsze dni! ✨

Łącz dokumenty, arkusze kalkulacyjne, cele, czat w czasie rzeczywistym i wiele więcej w jednym, w pełni konfigurowalnym obszarze roboczym ClickUp

Nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kalendarzy, takie jak ClickUp, oferuje więcej niż tylko tworzenie codziennego szablon harmonogramu :

Wiele widoków projektów, m.inTablice Kanbanlisty zadań,Wykresy Gantta* Natywne integracje z innymi aplikacjami w celu podtrzymania bieżącego cyklu pracy

Opisy zadań/wydarzeń pozwalające szybko zrozumieć ich znaczenie

Dostęp mobilny dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco, gdy jesteś w drodze

Powtarzające się zadania dzięki czemu nic nie umknie uwadze

Możliwość udostępniania członkom zespołu i gościom

Śledzenie czasu pracy i szacowanie godzin

Czas pożegnać się z Microsoft Excel

Microsoft Excel może, ale nie musi być dobry dla twojego zdrowia technologicznego, ale po co ryzykować? Istnieją pewne scenariusze, w których Excel jest nieoceniony. Ale to, co się dzieje, to niestandardowe próby dostosowania narzędzia, które tak naprawdę nie jest przeznaczone do zarządzania i tworzenia prawdziwego harmonogramu.

To trochę jak próba dopasowania kwadratowego kołka do koła - rzeczy po prostu nie zawsze pasują. Ale w ClickUp nasze funkcje mają na celu zaoszczędzenie czasu, zwiększenie wydajności i ostatecznie pomoc w zarządzaniu harmonogramem bez konieczności tworzenia go od podstaw.

Chcesz zobaczyć to w akcji? Zasiądź za sterami ClickUp już dziś i stwórz darmowe konto ClickUp ! Zacznij od funkcji widoku Kalendarza i zobacz, dlaczego tak wiele Businessów pożegnało się z tworzeniem harmonogramu w Excelu i przeniosło się do ClickUp! 🗓