Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel? (Kroki i szablony) 2024

W świecie, w którym dane wpływają na podejmowane decyzje, nauka tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel może stać się prawdziwym przełomem. To wielofunkcyjne narzędzie jest używane przez profesjonalistów na całym świecie do przeczesywania złożonych danych i przekształcania ich w przyjazne dla użytkownika wizualizacje. Podczas gdy potencjał Excela może wydawać się zniechęcający dla niektórych, będziesz zaskoczony, gdy odkryjesz, jak jego możliwości pulpitu nawigacyjnego można łatwo wykorzystać za pomocą kilku sprytnych technik.

W tym wpisie na blogu omówimy kluczowe kroki tworzenia własnego pulpitu nawigacyjnego Excel, zapewniając kompleksowy przewodnik upraszczający interpretację danych i poprawiający wydajność przepływu pracy. Zaczynajmy!

Czym jest pulpit nawigacyjny programu Excel?

Pulpit nawigacyjny programu Excel to interaktywne, przyjazne dla użytkownika narzędzie, które konsoliduje i wyświetla podsumowania danych, metryki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) z różnych źródeł. Daje to wizualny przegląd krytycznych danych biznesowych w formacie, który jest łatwy do odczytania i interpretacji.

Te pulpity nawigacyjne są elastyczne i konfigurowalne, umożliwiając użytkownikom filtrowanie, drążenie lub wycinanie danych w czasie rzeczywistym w celu wspierania świadomego podejmowania decyzji. Oto kilka innych korzyści płynących z korzystania z pulpitu nawigacyjnego Excel:

Daje szczegółowy przegląd kluczowych wskaźników wydajności firmy na pierwszy rzut oka

Zwiększa poczucie odpowiedzialności, ponieważ różne osoby i działy mogą zobaczyć obszary wymagające poprawy

Zapewnia potężne możliwości analityczne i złożone obliczenia

Pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe

7 kroków do utworzenia pulpitu nawigacyjnego w programie Excel

Oto prosty przewodnik krok po kroku, jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel.

Krok 1: Zaimportuj niezbędne dane do programu Excel

brak danych. No _dashboard .

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest przeniesienie danych do programu Microsoft Excel.

Jeśli twoje dane już istnieją w Excelu, zatańcz taniec zwycięstwa 💃, ponieważ masz szczęście, że możesz pominąć ten krok.

Jeśli tak nie jest, musimy ostrzec, że importowanie danych do programu Excel może być nieco kłopotliwe. Istnieje jednak wiele sposobów, aby to zrobić.

Aby zaimportować dane, możesz:

Skopiować i wkleić dane

Użyć interfejsu API, takiego jak Supermetrics lub Open Database Connectivity (ODBC)

Użyć Microsoft Power Query, dodatku do programu Excel

Najbardziej odpowiedni sposób będzie ostatecznie zależeć od typu pliku danych i może być konieczne zbadanie najlepszych sposobów importowania danych do programu Excel.

Krok 2: Konfiguracja skoroszytu

Teraz, gdy dane są już w Excelu, nadszedł czas na wstawienie zakładek w celu skonfigurowania skoroszytu.

Otwórz nowy skoroszyt programu Excel i dodaj do niego dwa lub więcej arkuszy (lub zakładek).

Załóżmy na przykład, że utworzymy trzy zakładki.

Nazwij pierwszy arkusz roboczy jako "Surowe Dane", drugi jako "Wykres Dane", a trzeci jako "Pulpit nawigacyjny"

Ułatwi to porównywanie danych w pliku Excel.

Tutaj zebraliśmy surowe dane z czterech projektów: A, B, C i D.

Dane obejmują:

Miesiąc ukończenia

Budżet dla każdego projektu

Liczba członków zespołu, którzy pracowali nad każdym projektem

Krok 3: Dodanie surowych danych do tabeli

Arkusz surowych danych utworzony w skoroszycie musi być w formacie tabeli programu Excel, z każdym punktem danych zapisanym w komórkach.

Niektórzy nazywają ten krok "czyszczeniem danych", ponieważ jest to czas na wykrycie wszelkich literówek lub błędów.

**Nie pomijaj tego kroku, bo nie będziesz mógł później korzystać z żadnych formuł Excela.

Krok 4: Analiza danych

Chociaż ten krok może po prostu zmęczyć twój mózg, pomoże on stworzyć właściwy dashboard dla twoich potrzeb.

Przyjrzyj się dobrze wszystkim zebranym surowym danym, przeanalizuj je i określ, co chcesz wykorzystać w arkuszu pulpitu nawigacyjnego.

Dodaj te punkty danych do arkusza "Dane wykresu".

Na przykład, chcemy, aby nasz wykres wyróżniał nazwę projektu, miesiąc ukończenia i budżet. Skopiujemy więc te trzy kolumny danych Excela i wkleimy je do zakładki chart data.

oto wskazówka_: Zadaj sobie pytanie, jaki jest cel pulpitu nawigacyjnego.

W naszym przykładzie chcemy wizualizować wydatki różnych projektów .

Znajomość celu powinna ułatwić pracę i pomóc odfiltrować wszystkie niepotrzebne dane.

Analiza danych pomoże ci również zrozumieć różne narzędzia, których możesz chcieć użyć w swoim dashboardzie.

Niektóre z opcji obejmują:

Wykresy : do wizualizacji danych

: do wizualizacji danych Formuły Excela : do złożonych obliczeń i filtrowania

: do złożonych obliczeń i filtrowania Formatowanie warunkowe : aby zautomatyzować reakcje arkusza kalkulacyjnego na określone punkty danych

: aby zautomatyzować reakcje arkusza kalkulacyjnego na określone punkty danych Tabela przestawna : sortowanie, reorganizacja, liczenie, grupowanie i sumowanie danych w tabeli

: sortowanie, reorganizacja, liczenie, grupowanie i sumowanie danych w tabeli Power Pivot: do tworzenia modeli danych i pracy z dużymi zestawami danych

Krok 5: Określ wizualizacje

czym jest pulpit nawigacyjny bez wizualizacji, prawda?

Następnym krokiem jest określenie elementów wizualnych i projekt deski rozdzielczej który najlepiej reprezentuje dane.

Powinieneś przede wszystkim zwrócić uwagę na różne typy wykresów, które oferuje Excel, takie jak:

Wykres słupkowy : porównanie wartości na wykresie ze słupkami

: porównanie wartości na wykresie ze słupkami Wykres wodospadowy : zobacz, jak wartość początkowa rośnie i maleje poprzez serię zmian, aby osiągnąć wartość końcową

: zobacz, jak wartość początkowa rośnie i maleje poprzez serię zmian, aby osiągnąć wartość końcową Wykres miernika : przedstawia dane na tarczy. Znany również jako wykres prędkościomierza

: przedstawia dane na tarczy. Znany również jako wykres prędkościomierza Wykres kołowy : podkreśla wartości procentowe i dane proporcjonalne

: podkreśla wartości procentowe i dane proporcjonalne Wykres Gantta śledzenie postępów projektu

śledzenie postępów projektu Wykres dynamiczny : automatyczna aktualizacja zakresu danych

: automatyczna aktualizacja zakresu danych Wykres przestawny: podsumowanie danych w tabeli pełnej statystyk

Krok 6: Tworzenie pulpitu nawigacyjnego w Excelu

Masz już wszystkie dane, których potrzebujesz i znasz cel pulpitu nawigacyjnego.

Jedyne, co pozostało do zrobienia, to zbudowanie pulpitu nawigacyjnego Excel.

Aby wyjaśnić proces tworzenia pulpitu nawigacyjnego w programie Excel, użyjemy zgrupowanego wykresu kolumnowego.

Klastrowy wykres kolumnowy składa się ze zgrupowanych, poziomych kolumn, które reprezentują więcej niż jedną serię danych.

Zacznij od kliknięcia arkusza pulpitu nawigacyjnego lub karty utworzonej w skoroszycie.

Następnie kliknij na "Insert" > "Column" > "Clustered column chart".

Widzisz puste pole? To właśnie tam wprowadzisz dane do arkusza kalkulacyjnego.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na puste pole, a następnie wybrać "Wybierz dane"

Następnie przejdź do zakładki "Dane wykresu" i wybierz dane, które chcesz wyświetlić na pulpicie nawigacyjnym.

Upewnij się, że nie wybierasz nagłówków kolumn podczas wybierania danych.

Naciśnij enter i voila, utworzyłeś wykres kolumnowy.

Jeśli zauważysz, że oś pozioma nie reprezentuje tego, co chcesz, możesz ją edytować.

Wszystko, co musisz zrobić, to: ponownie zaznaczyć wykres > kliknąć prawym przyciskiem myszy > wybrać dane.

Pojawi się okno dialogowe Wybierz źródło danych.

Tutaj możesz kliknąć "Edytuj" w "Oznaczenia osi poziomej (kategorii)", a następnie ponownie wybrać dane, które chcesz wyświetlić na osi X z zakładki "Dane wykresu".

chcesz nadać tytuł swojemu wykresowi?

Wybierz wykres, a następnie kliknij kolejno opcje Projekt > wykres układy. Wybierz układ z polem tekstowym tytułu wykresu.

Kliknij pole tekstowe, aby wpisać nowy tytuł.

Krok 7: Dostosowanie pulpitu nawigacyjnego

kolejny krok?

Możesz także dostosować kolory, czcionki, typografię i układy wykresów.

Dodatkowo, jeśli chcesz stworzyć interaktywny pulpit nawigacyjny, wybierz dynamiczny wykres.

Wykres dynamiczny to zwykły wykres programu Excel, w którym dane aktualizują się automatycznie po zmianie źródła danych.

Interaktywność można wprowadzić za pomocą funkcji programu Excel, takich jak:

Makra : automatyzują powtarzające się czynności (w tym celu być może będziesz musiał nauczyć się Excel VBA)

: automatyzują powtarzające się czynności (w tym celu być może będziesz musiał nauczyć się Excel VBA) Listy rozwijane: pozwalają na szybkie i ograniczone przeszukiwanie danychwprowadzanie danych *Slicery: pozwalają filtrować dane w tabeli przestawnej

I gotowe. Gratulacje! 🙌

Teraz już wiesz, jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel.

Wiemy, co sobie myślisz: _czy naprawdę potrzebuję tych kroków, kiedy mogę po prostu użyć szablonów?

3 Szablony pulpitu nawigacyjnego Excel

Zaoszczędź sobie kłopotów z tworzeniem pulpitu nawigacyjnego Excel od podstaw dzięki tym poręcznym szablonom pulpitu nawigacyjnego Microsoft Excel do pobrania.

2. Szablon pulpitu zarządzania projektami Excel

3. Szablon pulpitu analizy kosztów w programie Excel

3 Ograniczenia tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel

Excel może być narzędziem dla wielu firm do przetwarzania wszelkiego rodzaju danych.

Nie czyni go to jednak idealnym medium do tworzenia pulpitów nawigacyjnych.

Oto dlaczego:

1. Mnóstwo ręcznego wprowadzania danych

Prawdopodobnie widziałeś kilka świetnych skoroszytów Excela.

Są tak przejrzyste i uporządkowane, zawierają tylko dane po danych i kilka wykresów.

Ale to właśnie widzisz. 👀

Zapytaj osobę, która stworzyła arkusze Excela, a powie Ci, że dwukrotnie postarzała się podczas tworzenia dashboardu w Excelu i prawdopodobnie nienawidzi swojej pracy z tego powodu.

To po prostu zbyt duży ręczny wysiłek przy podawaniu danych.

Żyjemy w świecie, w którym roboty wykonują operacje na ludziach!

2. Wysokie prawdopodobieństwo błędu ludzkiego

Wraz z rozwojem firmy rośnie ilość danych.

A więcej danych oznacza możliwość popełnienia błędu przez człowieka.

Niezależnie od tego, czy jest to literówka, która zmieniła cyfrę "5" na literę "T", czy błąd w formule, tak łatwo jest zepsuć dane w programie Excel.

gdyby tylko zamiast tego można było tak łatwo utworzyć pulpit nawigacyjny w Excelu

3. Ograniczone integracje

Integracja oprogramowania z innymi aplikacjami pozwala na wielozadaniowość i rozszerzenie zakresu pracy. Oszczędza również czas spędzony na przełączaniu się między oknami.

Nie jest to jednak możliwe w Excelu, ze względu na jego ograniczone możliwości bezpośredniej integracji.

Jedyną opcją jest skorzystanie z pomocy aplikacji innych firm, takich jak Zapier.

To jak korzystanie z jednej aplikacji, aby móc korzystać z innej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób Excel dashboards flop?

Nasuwa się pytanie: _po co zadawać sobie tyle trudu, by stworzyć dashboard?

Życie byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby istniały oprogramowanie, które tworzy pulpity nawigacyjne za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

