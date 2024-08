Jak utworzyć bazę danych w Excelu (z szablonami i przykładami)

Jako właściciel firmy lub kierownik projektu, na początku zajmujesz się większością rzeczy samodzielnie. Marketing, strategia marki, komunikacja z klientami - lista jest długa! Ale jest jedna rzecz, którą musisz mieć, aby skalować: zarządzanie danymi.

Bazy danych nie są przeznaczone tylko dla dużych firm z setkami lub tysiącami klientów i produktów. Są dla każdego, kto chce przenieść pracę ręczną na autopilota, aby móc śledzić, wyszukiwać i chronić wszystkie rodzaje informacji.

Stwórz idealną bazę danych bez kodu w ClickUp

Jak stworzyć bazę danych w Excelu

Jeśli zmagałeś się z tworzeniem lub utrzymywaniem bazy danych, możesz mieć wrażenie, że każdy dzień jest dniem pierwszym, ponieważ śledzenie jest pracochłonnym zadaniem w Excelu .

Dowiedzmy się więc, jak utworzyć bazę danych w Excelu, aby ominąć zawiłości i przejść do dobrej części: interakcji z naszymi danymi!

W tym przewodniku używamy programu Microsoft Word dla komputerów Mac w wersji 16.54, aby zademonstrować bazę danych zarządzania klientami. Plik funkcje może wyglądać inaczej, jeśli korzystasz z innej platformy lub wersji.

Krok 1: Konfiguracja struktury arkusza kalkulacyjnego danych

Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel, umieść kursor w komórce A1 i wpisz tytuł bazy danych.

Przejdź do następnego wiersza i od lewej do prawej, użyj klawisza Tab, aby przejść przez pustą bazę danych i dodać nagłówki kolumn. Możesz wykorzystać tę listę jako inspirację dla swojego arkusza kalkulacyjnego:

Nazwa klienta

Nazwa kontaktu

E-mail

Poziom zdrowia (rozwijany)

Poziom wsparcia (rozwijany)

Poziom zaangażowania (rozwijany)

Ostatni punkt kontaktu

Wynik NPS

Utworzono w programie Microsoft Excel

Wróć do tytułu bazy danych i zaznacz pierwszy wiersz aż do ostatniej kolumny tabeli. Na karcie Home w pasku narzędzi menu kliknij Merge & Center.

Utworzono w programie Microsoft Excel

Krok 2: Dodaj lub zaimportuj dane

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia danych lub zaimportowania danych z istniejącej bazy danych za pomocą karty Dane zewnętrzne. Pamiętaj, że będziesz mieć pole bazy danych dla niektórych kolumn. Oto kolejna lista inspiracji:

Nazwa klienta

Nazwa kontaktu

E-mail

Poziom zdrowia (rozwijany: Ryzyko rezygnacji, Średni, Bardzo Dobry)

(rozwijany: Ryzyko rezygnacji, Średni, Bardzo Dobry) Poziom wsparcia (rozwijany: Złoty, Srebrny)

(rozwijany: Złoty, Srebrny) Poziom zaangażowania (rozwijany: Wysoki, Średni, Niski)

(rozwijany: Wysoki, Średni, Niski) Ostatni punkt kontaktu

Wynik NPS

Utworzono w programie Microsoft Excel

Edycja zbiorcza może być przerażająca w programie Excel, więc wykonuj tę część powoli!

Krok 3: Przekształcenie danych w tabelę

Przekonwertujmy teraz dane na tabelę modelu danych!

Kliknij wewnątrz dowolnej komórki z danymi (unikaj pustych wierszy) i z paska narzędzi menu przejdź do zakładki Wstaw > Tabela. Wszystkie wiersze i kolumny z danymi zostaną zaznaczone. Nie chcemy, aby tytuł był zawarty w tabeli, więc musimy ręcznie zaznaczyć tabelę bez tytułu. Następnie kliknij przycisk OK.

Utworzono w programie Microsoft Excel

Krok 4: Formatowanie tabeli

Na karcie Tabela w pasku narzędzi menu wybierz dowolny projekt tabeli, aby dopasować go do swoich preferencji. Wiedza o tym, gdzie tabela będzie wyświetlana, pomoże w podjęciu decyzji. Patrząc na arkusz kalkulacyjny na dużym ekranie w sali konferencyjnej w porównaniu z 16-calowym laptopem robi ogromną różnicę w doświadczeniu danej osoby z danymi!

Utworzono w programie Microsoft Excel

Krok 5: Zapisz arkusz kalkulacyjny bazy danych

Na koniec zapisz swój arkusz kalkulacyjny, ponieważ będziesz musiał wracać i ręcznie edytować swoją bazę danych wiele razy dziennie lub tygodniowo z najnowszymi informacjami. Ustaw Future You na sukces, aby nie ryzykować rozpoczynania od nowa!

Przejdź do Plik > Zapisz Jako > nazwij swoją bazę danych > kliknij Zapisz.

Utworzono w programie Microsoft Excel

Jak utworzyć bazę danych za pomocą widoku tabeli ClickUp

Jeśli jesteś na stanowisku, na którym będziesz codziennie korzystać z bazy danych - co oznacza, że jest to niezbędne narzędzie do wykonywania pracy - Excel nie będzie wspierał twojego rozwoju w dłuższej perspektywie.

Excel nie jest oprogramowanie bazodanowe stworzone dla nowoczesnego miejsca pracy. Pracownicy są mobilni i mobilni. Przepływ pracy w Excelu pochłania czas, który powinien być poświęcony na nawiązywanie kontaktów z klientami i skupienie się na zadaniach wymagających skupienia.

Bonus:_ Oprogramowanie do baz danych dla komputerów Mac !

Jeśli potrzebujesz rozwiązania zarządzanie projektami i klientami pod jednym dachem, wypróbuj ClickUp!

Proces budowania prostej, ale potężnej bazy danych jest łatwy w ClickUp. Importuj swoją pracę z niemal dowolnego miejsca dzięki bezpłatnej funkcji importu Excel i CSV w ClickUp. Lub odwrotnie! Po zbudowaniu bazy danych w ClickUp, możesz wyeksportować ją jako plik Excel lub CSV.

Nazwa bazy danych i obliczenia kolumn są zawarte w eksporcie z ClickUp

Czy bezpieczeństwo end-to-end jest nienegocjowalnym terminem dla Twojego narzędzia bazodanowego? to samo dotyczy ClickUp! ClickUp ma jedną z najbardziej rygorystycznych polityk w naszej branży, aby zapewnić, że dane użytkownika nigdy nie dostaną się w ręce osób trzecich. Jeśli masz pytanie lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa , prosimy o zadawanie ich w dowolnym momencie! Kontakt Korzystanie z widoku tabeli w ClickUp przypomina korzystanie z arkusza kalkulacyjnego Excel:

Możliwości organizacji danych są nieograniczone dziękiPola niestandardowe ClickUp* Zaawansowane opcje filtrowania sprawiają, że wyszukiwanie danych i aktywności jest bezstresowe

Zadania w ClickUp umożliwiają planowanie, organizowanie i współpracę nad dowolnym projektem

Natywne lub zewnętrzne integracje w ClickUp łączą ze sobą Twoje ulubione narzędzia

Opcje formatowania wymagają mniejszej liczby kliknięć, aby wyświetlić tylko te dane, których potrzebujesz od razu

Wybierz, co chcesz zobaczyć i ukryj to, czego nie chcesz w ClickUp

Dostępna jest bogata biblioteka darmowych Szablony ClickUp dla sprzedaży i CRM do zabawy w cyfrowej piaskownicy z przykładami danych, jeśli chcesz zobaczyć potencjał ClickUp - lub uzyskać kilka pomysłów na własną bazę danych.

Mamy nadzieję, że poczujesz się bardziej komfortowo w procesie tworzenia bazy danych. Masz inne opcje niż Excel, aby zbliżyć swoją firmę do swoich celów.