10 Oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac w 2024 roku (bezpłatne i płatne)

Bazy danych są integralną częścią prowadzenia biznesu. Niezależnie od tego, czy starasz się być na bieżąco z zapasami produktów, śledzić informacje o klientach, czy poprawić generowanie leadów sprzedażowych, bazy danych są kluczem, który pomoże Ci uporządkować i przeanalizować dane.

Aby wszystkie te dane były naprawdę wartościowe i przydatne, potrzebne jest oprogramowanie bazodanowe - i to dobre. Musisz wiedzieć, co mówią ci dane, a odpowiednie oprogramowanie może pomóc przekształcić te dane w prawdziwe złoto. 🔎

Zapoznajmy się z dziesięcioma najlepszymi opcjami oprogramowania bazodanowego dla komputerów Mac i pomóżmy wybrać to, które pomoże Ci w pełni wykorzystać Twoje dane.

Czego należy szukać w oprogramowaniu bazodanowym dla komputerów Mac?

An Baza danych Excel może zabrać cię tylko tak daleko, zanim będziesz musiał szukać większych, lepszych i bardziej wszechstronnych rozwiązań. Rozpoczynając poszukiwania oprogramowania bazodanowego dla komputerów Mac, niezależnie od tego, czy chodzi o oprogramowanie baz danych niestandardowych lub zawartość bazy danych jest kilka czynników, o których należy pamiętać:

Kompatybilność: Nie każde oprogramowanie będzie działać na systemie operacyjnym Mac (macOS). Warto szukać oprogramowania, które działa na tej platformie i może być zintegrowane z innymi aplikacjami i systemami stosu technologicznego

Nie każde oprogramowanie będzie działać na systemie operacyjnym Mac (macOS). Warto szukać oprogramowania, które działa na tej platformie i może być zintegrowane z innymi aplikacjami i systemami stosu technologicznego Łatwość obsługi: Stroma krzywa uczenia się może spowolnić Twój biznes i frustrować użytkowników. Poszukaj oprogramowania, które jest łatwe w użyciu i umożliwia użytkownikom tworzenie użytecznych zestawów danych od pierwszego dnia

Stroma krzywa uczenia się może spowolnić Twój biznes i frustrować użytkowników. Poszukaj oprogramowania, które jest łatwe w użyciu i umożliwia użytkownikom tworzenie użytecznych zestawów danych od pierwszego dnia Bezpieczeństwo danych: Poszukaj oprogramowania bazodanowego dla komputerów Mac, które integruje imponujące środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i tworzenie kopii zapasowych danych. Jeszcze lepiej, jeśli rozwiązania te działają od razu po wyjęciu z pudełka

Poszukaj oprogramowania bazodanowego dla komputerów Mac, które integruje imponujące środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i tworzenie kopii zapasowych danych. Jeszcze lepiej, jeśli rozwiązania te działają od razu po wyjęciu z pudełka Wsparcie użytkownika: Najlepsze oprogramowanie bazodanowe dla macOS obejmuje liczne wsparcie użytkownika, dzięki czemu możesz rozwiązywać problemy i dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie

Najlepsze oprogramowanie bazodanowe dla macOS obejmuje liczne wsparcie użytkownika, dzięki czemu możesz rozwiązywać problemy i dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie Cena: Należy wziąć pod uwagę, ile oprogramowanie będzie kosztować w czasie, zwłaszcza jeśli płacimy miesięczną lub roczną opłatę. Jeśli potrzebujesz licencji na oprogramowanie, która obejmuje wielu użytkowników, może to bardzo szybko zwiększyć koszt oprogramowania

10 najlepszych programów do obsługi baz danych na komputery Mac w 2024 roku

Chcesz znaleźć najlepsze oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac? Oto nasza dziesiątka najlepszych propozycji.

ClickUp to potężne oprogramowanie do zarządzania, które oferuje elastyczny nadzór nad Twoimi danymi

ClickUp jest dobrze zaokrąglonym oprogramowanie do zarządzania projektami rozwiązanie, które obejmuje efektywne oprogramowanie bazodanowe dla użytkowników komputerów Mac. Unikalna hierarchia ClickUp w oprogramowaniu do zarządzania bazami danych online skaluje się i zmienia wraz z Twoimi potrzebami, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla Twojego biznesu bez względu na branżę.

Podziel swój zbiór danych na łatwe w zarządzaniu grupy, takie jak zapasy, niestandardowi klienci lub pracownicy, a następnie połącz je ze sobą, aby stworzyć potężny system zarządzania relacyjną bazą danych z procedurami przechowywanymi.

Włączaj i wyłączaj funkcje w bazie danych, aby usprawnić analizę i uzyskać potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki. Łatwa w zarządzaniu platforma pozwala importować lub eksportować dane w razie potrzeby, szybko łącząc się z innym oprogramowaniem w stosie technologicznym.

ClickUp najlepsze funkcje

Bogate w funkcje oprogramowanie obejmuje niestandardowe pola i możliwości etykiety dostrukturyzować i kategoryzować Business danych

Świetnie nadaje się dozarządzanie zasobamii można nawet utworzyć listęZależności w ClickUp dzięki czemu Teams wiedzą, nad czym pracować w pierwszej kolejności

Możesz łatwo osadzać aplikacje, strony internetowe lub wideo, dzięki czemu Twoja baza danych będzie bardziej dynamiczna i użyteczna

Możliwość niestandardowego widoku bazy danych, dzięki czemu można wyświetlać, udostępniać i analizować informacje w najlepszy dla siebie sposób

Potężne narzędzia do współpracy ułatwiająteams do wspólnej pracy, udostępnianie danych i usprawnianie cyklu pracy

Limity ClickUp

Widoki w aplikacji mobilnej są ograniczone, ale może się to zmienić w przyszłości

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,600 recenzji)

2. MySQL Workbench

przez MySQL Workbench MySQL Workbench oferuje świetne oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac, gdy potrzebujesz solidnego zarządzania danymi. Posiada dedykowaną wersję macOS, więc będzie działać bezproblemowo z twoim systemem.

Intuicyjne oprogramowanie ma przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiający przesyłanie danych, wykonywanie zapytań w języku SQL (Structured Query Language) oraz szybką i łatwą wizualizację danych. Oprogramowanie oferuje również synchronizację danych i dostrajanie wydajności, co jest doskonałym rozwiązaniem dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Platforma oferuje również liczne wsparcie online, dzięki czemu w razie jakichkolwiek problemów można szybko uzyskać pomoc ograniczenia zasobów .

Najlepsze funkcje MySQL Workbench

Interfejs użytkownika baz danych MySQL ułatwia projektowanie i zarządzanie, nawet w przypadku złożonych zestawów danych

Pulpit wydajności pozwala szybko sprawdzić, jak mierzysz się z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI)

Łatwe narzędzia do migracji baz danych umożliwiają konwersję danych bez utraty cennej pracy

MySQL Workbench limits

Nie można szybko zatrzymać zapytania po jego uruchomieniu

Nie działa dobrze z większymi zestawami danych

Cennik MySQL Workbench

Subskrypcja MySQL Standard Edition (1-4 socket server): 2 140 USD/rok

Subskrypcja MySQL Standard Edition (5+ socket server): $4,280/rok

Subskrypcja MySQL Enterprise Edition (1-4 socket server): $5,350/rok

Subskrypcja MySQL Enterprise Edition (ponad 5 serwerów gniazd): 10 700 USD/rok

Subskrypcja MySQL Cluster Carrier Grade Edition (1-4 serwerów gniazd): 10 700 USD/rok

Subskrypcja MySQL Cluster Carrier Grade Edition (ponad 5 serwerów gniazd): 21 400 USD/rok

MySQL Workbench oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,950+ recenzji)

3. MongoDB

przez MongoDB MongoDB oferuje natywne wsparcie dla użytkowników komputerów Mac, więc będzie działać dobrze na wszystkich najnowszych systemach macOS. Jest to solidne, darmowe oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac, jeśli potrzebujesz analizować ustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane dane, i jest doskonałe, jeśli pracujesz z dokumentami podobnymi do JavaScript Object Notation (to będzie muzyka dla uszu niektórych programistów).

MongoDB można skalować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb, w tym integrować z preferowanymi narzędziami i językami.

Najlepsze funkcje MongoDB

Wykorzystuje nierelacyjną bazę danych, popularną alternatywę dla stałych wierszy i kolumn, dzięki czemu jest bardziej elastyczna

Posiada wbudowane, wstępnie skonfigurowane funkcje zabezpieczeń, dzięki czemu jest bezpiecznym rozwiązaniem bazodanowym

Baza danych w wielu chmurach umożliwia dostęp do 95 regionów dostępności, dzięki czemu jest odporna i ma bardzo niskie opóźnienia

Limity MongoDB

Brak wsparcia dla wyzwalaczy, na których można polegać w zarządzaniu bazami danych

Zajmuje znacznie więcej miejsca niż inne oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac

Ceny MongoDB

Free Forever dla darmowych klastrów

Udostępnianie serwera: od 0 USD/miesiąc

Serverless: od 0,10 USD za 1 milion odczytów

Serwer dedykowany: od 57 USD/miesiąc

MongoDB oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (490+ recenzji)

4.5/5 (490+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (440+ recenzji)

Bonus: Oprogramowanie Flowchart dla komputerów Mac !

4. Ninox

przez Ninox Ninox zapowiada się jako niskokodowe rozwiązanie bazodanowe dla małych i średnich firm. Platforma pozwala budować oprogramowanie zgodnie z własnymi potrzebami, dzięki czemu można stworzyć oprogramowanie bazy danych Mac, które chcesz, z opcjami późniejszej rozbudowy. Dostępne są szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy i mnóstwo automatyzacji cyklu pracy aby przyspieszyć działanie.

Ponieważ Ninox jest całkowicie oparty na chmurze, dostęp do platformy można uzyskać praktycznie wszędzie, niezależnie od systemu operacyjnego. To świetna wiadomość dla firm korzystających zarówno z komputerów Mac, jak i PC.

Najlepsze funkcje Ninox

Ninox działa na wszystkich urządzeniach, więc jest świetnym rozwiązaniem dla biur korzystających zarówno z systemu Windows, jak i macOS

Ma mnóstwo opcji doautomatyzację cyklu pracy i procesów biznesowych* Zapewnia duże bezpieczeństwo danych dzięki warstwom ochrony, a jednocześnie jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie prywatności danych, DSGVO

Limity Ninox

Nie ma wielu integracji z innym oprogramowaniem, więc możesz być ograniczony w tym, co możesz zrobić poza Ninox ze swoimi danymi

Ceny Ninox

Starter: 12 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Professional: 24 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Enterprise: na żądanie

Ninox oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (340+ recenzji)

4.7/5 (340+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

5. Valentina

przez Valentina Valentina może być tym, czego potrzebujesz, jeśli potrzebujesz bogatego w funkcje oprogramowania bazodanowego dla komputerów Mac.

To wpływowe oprogramowanie dla komputerów Mac może obsługiwać złożone dane i zapewnia wsparcie dla różnych typów danych, co czyni go jednym z najlepszych programów bazodanowych dla komputerów Mac z wieloma aplikacjami. Oferuje wysoką wydajność pobierania i przetwarzania danych oraz ma świetne opcje indeksowania dla projektów intensywnie wykorzystujących dane.

Rozbudowane funkcje formularzy i raportowania ułatwiają dostęp do danych, ich analizę i raportowanie.

Valentina najlepsze funkcje

Ma doskonałą wydajność do szybkiego wyszukiwania i przetwarzania danych, nawet w przypadku złożonych danych

Wbudowane funkcje szyfrowania zapewniają bezpieczeństwo i poufność wrażliwych danych

Oferuje zakończone wsparcie dla zapytań serwera Microsoft SQL, w tym autouzupełnianie i kolorową składnię

Valentina limits

Chociaż istniejeobszerna dokumentacja dla oprogramowania, nowi użytkownicy mogą napotkać stromą krzywą uczenia się w porównaniu do innych opcji oprogramowania

Ceny Valentina:

Valentina Studio Free: za darmo na zawsze

Valentina Studio Pro: 199,99 USD za sztukę

Valentina Studio Pro Universal: 399,99 USD za sztukę

Valentina Studio Single: 79,99 USD za sztukę

Valentina oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (2 recenzje)

3.5/5 (2 recenzje) Capterra: 4.8/5 (4 recenzje)

Śledź zadania z Aplikacje do zarządzania zadaniami na Maca !

6. Navicat

przez Navicat Navicat to narzędzie typu "wszystko w jednym", które pomaga w połączeniu z bazą danych i zarządzaniu nią. Oprogramowanie umożliwia połączenie z dowolnym źródłem danych, w tym Amazon Web Services, MySQL i Oracle. Następnie, za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu, można pisać zapytania SQL i tworzyć tabele, aby rozpocząć przeglądanie i analizowanie zbiorów danych.

Możesz importować i eksportować dane z oprogramowania, dzięki czemu synchronizacja danych z wielu baz danych jest łatwa. To świetny sposób na zebranie danych w jednej przestrzeni, aby uzyskać więcej z każdego bajta.

Najlepsze funkcje Navicat

Projektant obiektów ułatwia pisanie złożonych zapytań SQL, które są bardziej dokładne i dostarczają potrzebnych danych

Synchronizacja danych pomaga migrować dane i aktualizować je bez względu na źródło

Dostępnych jest wiele opcji modelowania danych, dzięki czemu można szybko tworzyć wizualizacje zestawów danych i używać ich w różnych aplikacjach

Limity Navicat

Istnieje limit dokumentacji, co może być mylące, więc jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z oprogramowania, być może będziesz musiał poszukać odpowiedzi gdzie indziej

Ceny Navicat

Miesięczna subskrypcja: $69.99

Roczna subskrypcja: $699.99

Licencja wieczysta: 1399 USD

Navicat oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (45+ recenzji)

4.4/5 (45+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

7. Knack

przez Knack Jeśli potrzebujesz rozwiązania bazodanowego, ale chcesz uniknąć kodowania, Knack Ci to zapewni.

Knack pozwala szybko zbudować bazę danych, w tym cykle pracy, bez kodowania. Możesz zarządzać danymi w sposób, który ma dla Ciebie sens, a następnie tworzyć formularze, mapy, kalendarze i raportowania, które wprowadzają te dane w życie.

Wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika sprawia wrażenie bardzo aktualnego, dzięki czemu jest to łatwe w obsłudze oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac.

Najlepsze funkcje Knack

Tworzy niestandardowe aplikacje biznesowe od podstaw lub modyfikuje istniejące, aby lepiej odpowiadały potrzebom danych

Umożliwia połączenie połączonych danych, dzięki czemu można zrobić więcej z informacjami i stworzyć relacyjną bazę danych z inteligentnymi opcjami modelowania danych

Elastyczne opcje interfejsu umożliwiają tworzenie aplikacji dla biznesu bez kodowania, takich jak mapa rekordów dostaw lub widok kalendarza nadchodzących zadań

Limity Knack

Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych utrudnia dostęp do danych w podróży

Ceny Knack

Starter: $39/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Corporate: 179 USD/miesiąc

Enterprise: na żądanie

Knack oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (80+ recenzji)

4.3/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

8. DBeaver

przez DBeaver To wieloplatformowe oprogramowanie bazodanowe dla komputerów Mac umożliwia pracę z danymi ze wszystkich popularnych baz danych serwera SQL. Zarówno w wersji open-source, jak i komercyjnej, istnieje opcja odpowiadająca każdej potrzebie bazy danych.

DBeaver ma wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika, więc użytkownicy z pewnym doświadczeniem w zakresie baz danych powinni być w stanie szybko go opanować. Posiada również aktywną społeczność użytkowników, więc w razie potrzeby można zlokalizować pomoc online. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, pomocne mogą okazać się narzędzia innych firm.

Najlepsze funkcje DBeaver

Potężny redaktor SQL umożliwia szybkie tworzenie i wykonywanie zapytań SQL

Standardowa edycja oprogramowania open-source zapewnia wsparcie dla ponad 80 różnych typów baz danych

Koncentruje się na tworzeniu baz danych za pomocą przyjaznego dla użytkownika systemu, który pomaga połączyć różne źródła danych w jedną użyteczną platformę

Limity DBeavera

Chociaż aktualizacje oprogramowania są dobre, DBeaver może wydawać aktualizacje tak często, że szybko może się okazać, że obecne oprogramowanie jest nieaktualne

Ceny DBeaver

Wersja open-source: Free

Wersja Enterprise: 25 USD/miesiąc lub 250 USD za rok

Wersja Lite: 11 USD/miesiąc lub 110 USD za rok

Licencja Ultimate Edition: 500 USD za pierwszy rok, a następnie 400 USD za każdy kolejny rok

DBeaver oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (65+ recenzji)

9. Stackby

przez Stackby Stackby umożliwia tworzenie relacyjnych baz danych bez konieczności kodowania. Możesz wprowadzić arkusze kalkulacyjne, zestawy danych i inne informacje, aby stworzyć najlepszy program bazodanowy dla swojego biznesu.

Platforma umożliwia użytkownikom komputerów Mac tworzenie widoków Kanban, Kalendarza, a nawet galerii, w zależności od ich potrzeb. Jest to wszechstronna opcja bazy danych, która może pomóc przezwyciężyć limity, których można doświadczyć na innych platformach.

Najlepsze funkcje Stackby

Dostępnych jest wiele widoków, które pozwalają zobaczyć zestawy danych w najbardziej użyteczny sposób

Posiada unikalne typy kolumn, dzięki czemu można zbudować bazę danych dostosowaną do własnych potrzeb

Możliwość automatyzacji aktualizacji danych poprzez połączenie Stackby z bieżącym stosem technologicznym

Limity Stackby

Krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji Stackby może być stroma i może wymagać zakupu dodatkowych dodatków

Ceny Stackby

Free Forever

Personal: 5 USD/miesiąc za licencję

Ekonomiczna: 9 USD/miesiąc za licencję

Business: 18 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: skontaktuj się w celu wyceny

Stackby oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (55+ recenzji)

4.7/5 (55+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

10. Redis

przez Redis Redis oferuje oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania danymi. Świetnie nadaje się do automatyzacji przetwarzania danych, dzięki czemu jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują wysokowydajnych rozwiązań do zarządzania danymi.

Jako oprogramowanie bazodanowe in-memory dla komputerów Mac, z łatwością obsługuje dane w czasie rzeczywistym i szybko buforuje informacje. Posiada dobry interfejs użytkownika z wieloma zaawansowanymi opcjami, które zadowolą nawet najbardziej wymagających administratorów baz danych.

Najlepsze funkcje Redis

Znany ze swojej wyjątkowej szybkości, Redis sprawia, że przetwarzanie i wyszukiwanie danych jest znacznie szybsze

Możliwość przechowywania i manipulowania danymi w różnych formatach, co zwiększa wszechstronność bazy danych

Możliwość łatwego skalowania bazy danych w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania

Limity Redis

Ponieważ Redis przechowuje dane w pamięci, może być ograniczonym rozwiązaniem dla organizacji z rozszerzeniami zbiorów danych

Ceny Redis

Free

Stały: $7/miesiąc

Elastyczny: $0.881/godzinę

Roczny: na żądanie

Ceny oprogramowania: na żądanie z 30-dniową bezpłatną wersją próbną

Oceny i recenzje Redis

G2: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

4.5/5 (ponad 120 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

Check out these Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla użytkowników komputerów Mac !

Zagłęb się w swoje dane

Znalezienie oprogramowania bazodanowego, które odpowiada Twoim potrzebom, jest niezbędne do nadzorowania Twojego biznesu. Wszechstronne oprogramowanie ClickUp oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia utrzymanie porządku. Co więcej, jest to fantastyczne oprogramowanie bazodanowe dla użytkowników komputerów Mac ze wszystkimi dzwonkami i gwizdkami, których potrzebujesz, bez obciążania Cię. Przekonaj się sam i wypróbuj już dziś ! ✨