10 najlepszych programów do śledzenia czasu dla użytkowników komputerów Mac w 2024 roku

Zastanawiasz się, jak minął dzień, gdy w końcu wylogowujesz się wieczorem? Niezależnie od tego, czy próbujesz okiełznać zegar, czy stać się potęgą wydajności, oprogramowanie do śledzenia czasu pomaga przejąć kontrolę nad dniem i przypisać każdą rozliczaną minutę.

Śledzenie czasu nie musi być inwazyjnym lub uciążliwym procesem. Dzisiejsze oprogramowanie do śledzenia czasu dla komputerów Mac ułatwia sprawdzenie, gdzie podział się czas i skoncentrowanie wysiłków na tym, co jest najbardziej potrzebne.

Zapoznajmy się z najlepszymi aplikacjami do śledzenia czasu i znajdźmy tę, która najlepiej pomoże ci śledzić czas bez naruszania twojego dnia. Niektóre z tych opcji sprawiają, że śledzenie czasu jest nawet zabawne!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia czasu dla komputerów Mac?

Szukając najlepszej aplikacji do śledzenia czasu, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Czynniki te sprawią, że korzystanie z oprogramowania do śledzenia czasu będzie mniej uciążliwe i stanie się płynną częścią dnia pracy.

Prostota: Poszukaj intuicyjnych i łatwych w nawigacji interfejsów użytkownika, które sprawią, że śledzenie rozliczanych godzin będzie łatwe. Bardziej prawdopodobne jest, że będziesz to robić (i robić to konsekwentnie), jeśli jest to prosty dodatek do codziennej rutyny

Elastyczność: Wybierz oprogramowanie z możliwością przełączania się między wieloma urządzeniami. Na przykład, możesz chcieć rozpocząć śledzenie projektu na MacBooku, ale musisz zatrzymać timer na iPadzie lub iPhonie. Niezbędna funkcja dla pracowników zdalnych, umożliwiająca śledzenie godzin pracy z dowolnego miejsca!

Integracje: Znajdź oprogramowanie, które integruje się z resztą twojego stosu technologicznego. Weź pod uwagę aplikacje, z których korzystasz na co dzień, takie jak narzędzia do zarządzania zespołem lub monitorowania pracowników, i znajdź aplikację do śledzenia czasu, która będzie z nimi zintegrowana

Wgląd: Wnikliwe raportowanie sprawia, że dane dotyczące śledzenia czasu są jeszcze bardziej przydatne. Poszukaj oprogramowania, które analizuje dane dotyczące czasu i oferuje wgląd w to, jak zwiększyć swoją wydajność

Niestandardowe: Oprogramowanie do śledzenia czasu musi pracować dla ciebie i dostosowywać się do twojego sposobu pracy. Poszukaj opcji niestandardowych timerów, przypomnień i ustawień, aby płynniej zintegrować się z cyklem pracy

10 najlepszych aplikacji do śledzenia czasu na Mac w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która płynnie integruje się z ekosystemem komputerów Mac. A dzięki wbudowanemu Free time trackerowi możesz łatwo przełączać się między pulpitem a urządzeniami, aby uruchamiać i zatrzymywać globalny timer!

Intuicyjny interfejs upraszcza śledzenie projektów, Śledzenie czasu projektu w ClickUp pomaga zidentyfikować i zapobiec potencjalnym wąskim gardłom w ciągu dnia lub zobaczyć, gdzie potrzebna jest dodatkowa pomoc, aby zakończyć zadanie. Jest również niezwykle elastyczny, dzięki czemu sprawdza się zarówno w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dużych przedsiębiorstw.

Skorzystaj z widoku obciążenia pracą platformy, aby uzyskać ogólny wgląd w to, co każdy członek zespołu zaplanował na następny tydzień lub miesiąc. W razie potrzeby możesz zmienić przydział zasobów i pomóc wszystkim pozostać na właściwym torze, unikając jednocześnie wypalenia zawodowego.

Funkcje raportowania ClickUp są szczególnie przydatne. Możesz niestandardowo dostosowywać karty czasu pracy, uzyskiwać informacje zwrotne na temat czasu wykonywania określonych zadań lub analizować wpisy niepodlegające rozliczeniu.

Użyj funkcji Szablon przydziału czasu ClickUp aby rozpocząć śledzenie czasu pracy. Szablon szablon śledzenia czasu ułatwia sprawdzenie, gdzie spędzasz godziny pracy, przydzielając czas na priorytetowe zadania i usprawniając czas administratora.

ClickUp najlepsze funkcje

Działa na wszystkich urządzeniach, od pulpitu po urządzenia mobilne

Integruje się z resztą stosu technologicznego

Pomaga zobaczyć, kto jest dostępny, a kto potrzebuje dodatkowej pomocy

Szablony zarządzania czasem dopomagają przyspieszyć pracę* Posiada wiele funkcji raportowania, które pomagają zoptymalizować czas pracy zespołu poprzez analitykę

Limity ClickUp

Niektóre widoki nie są jeszcze dostępne na urządzeniach mobilnych

Jeśli chcesz zagłębić się w funkcje platformy, może wystąpić stroma krzywa uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 opinii)

4,7/5 (ponad 8 300 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. RescueTime

Via RescueTime RescueTime jest aplikacją potężny wzmacniacz wydajności ponieważ alerty podpowiedzą ci, abyś ponownie skupił się na zadaniu, jeśli coś zacznie cię rozpraszać.

RescueTime blokuje rozpraszające witryny (witaj, media społecznościowe), aby pomóc ci uzyskać większą wydajność w godzinach skupienia. Aplikacja działa dyskretnie w tle urządzenia, aby rejestrować czas spędzony w różnych aplikacjach i witrynach internetowych, a następnie przedstawia podział dnia.

Dzięki takiemu wglądowi można lepiej planować swój dzień i eliminować czynniki rozpraszające uwagę zwiększyć swoje umiejętności zarządzania czasem .

Najlepsze funkcje RescueTime

Sesje skupienia pomagają pozostać na właściwym torze, blokując powiadomienia i rozpraszające strony internetowe

Alerty informują o tym, że zboczyłeś z zadania i pomagają w przekierowaniu

Łatwy do odczytania pulpit informuje o tym, gdzie spędzasz czas i daje wskazówki dotyczące budowania koncentracji

Detektor czasu bezczynności

Limity RescueTime

Brak śledzenia czasu w projektach, więc jeśli tego potrzebujesz, będziesz musiał sparować go z inną aplikacją

Ceny RescueTime

Wersja klasyczna miesięcznie: 12 USD

Wersja klasyczna rocznie: 78 USD

Zaktualizowana wersja Rescue Time: Kontakt w sprawie cen

RescueTime oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (85+ recenzji)

4.1/5 (85+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

3. Tyme

Via Tyme Jeśli chodzi o oprogramowanie do śledzenia czasu opracowane specjalnie dla ekosystemu Mac, Tyme jest fantastyczną opcją. Współpracuje nawet z zegarkiem Apple Watch, umożliwiając śledzenie czasu w podróży.

Aplikacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika, z eleganckim interfejsem użytkownika, który pomaga w śledzeniu wielu projektów.

Ponadto platforma skaluje się wraz z potrzebami użytkownika, dzięki czemu można śledzić przedsiębiorcę lub godziny konsultacji lub uzyskać wgląd w to, co robi Twój Teams.

Doskonała wizualizacja danych zapewnia przegląd obciążenia pracą, zarezerwowanych godzin i przychodów, dzięki czemu można łatwo zobaczyć, gdzie trafia czas i jak go zoptymalizować.

Najlepsze funkcje Tyme

Zbudowany specjalnie dla ekosystemu Mac, w tym Apple Watch

Możliwość rozpoczęcia i zatrzymania śledzenia czasu bez otwierania aplikacji

Ładne wizualizacje danych dające wgląd w wydajność i obciążenie pracą

Limity Tyme

Będziesz musiał utworzyć zadania dla wszystkiego, co chcesz śledzić, co może być czasochłonne dla niektórych użytkowników

Ceny Tyme

14-dniowa wersja próbna

2,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

3,99 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane z miesiąca na miesiąc

Tyme oceny i recenzje

App Store: 4.8/5 (37 recenzji)

4. Clockify

Via ClockifyClockify to popularne oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla komputerów Mac, z którego korzystają duże marki, takie jak Amazon, Hewlett Packard i Google. Platforma oferuje doskonałe możliwości adaptacyjne, połączenie między urządzeniami i synchronizację danych w internetowym pulpicie.

Korzystaj z wielu funkcji Clockify, takich jak kalendarz, karta czasu pracy i automatyczny tracker, który rejestruje czas spędzony na różnych stronach internetowych i aplikacjach. Menedżerowie pokochają funkcje raportowania, które pozwalają zobaczyć, kto nad czym pracuje, a nawet oszacować budżety projektów. Jest to wszechstronna platforma z solidnymi funkcjami dla każdej osoby obserwującej czas.

Najlepsze funkcje Clockify

Time tracker pozwala uruchamiać i zatrzymywać timer lub ręcznie rejestrować godziny pracy

Szablony pozwalają na wczytywanie powtarzających się aktywności w celu ograniczenia pracy administratora

Tryb kiosku umożliwia wielu osobom rejestrowanie czasu na tym samym urządzeniu przy użyciu kodu PIN

Free aplikacja do śledzenia czasu pracy

Limity Clockify

Zaawansowane funkcje nie są dostępne w planie Free, co może zmusić niektórych użytkowników do aktualizacji lub szukania gdzie indziej

Ceny Clockify

Free Forever

Podstawowy : $3.99/użytkownika, miesięcznie, rozliczane rocznie

: $3.99/użytkownika, miesięcznie, rozliczane rocznie Standard : 5,49 USD na użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

: 5,49 USD na użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Pro : $7.99/użytkownika, miesięcznie, rozliczane rocznie

: $7.99/użytkownika, miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: $11.99/użytkownika, miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

4,5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4600 recenzji)

5. Timemator

Via Timemator Platforma Timemator działa za kulisami i automatycznie rejestruje czas spędzony na komputerze Mac.

Pod koniec dnia można przejrzeć dziennik i przypisać czas do projektów za pomocą kilku kliknięć. Platforma umożliwia również tworzenie reguł wyzwalacza timerów, takich jak otwieranie określonych plików lub uruchamianie określonych aplikacji, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o uruchomieniu timera.

Najlepsze funkcje Timematora

Tradycyjne opcje śledzenia czasu, wraz z automatycznym śledzeniem

Grupowanie śledzenia czasu według zadania, projektu, klienta lub ich kombinacji

Ustawienie stawek godzinowych dla określonych zadań i automatyczne obliczanie prognozowanych przychodów

Limity Timematora

Ta natywna aplikacja na komputery Mac nie będzie działać w systemie Windows, więc jeśli masz zespół korzystający z różnych platform, będziesz potrzebować innej opcji

Ceny aplikacji Timemator

jednorazowa opłata w wysokości 7,99 USD dla systemu iOS

39 USD jednorazowa płatność dla komputerów Mac (ważna dla maksymalnie dwóch urządzeń)

Timemator oceny i recenzje

App Store: 4.6/5 (15+ recenzji)

6. Hubstaff

Via Hubstaff Naszą kolejną aplikacją do śledzenia czasu pracy dla komputerów Mac jest Hubstaff. Automatycznie dodaje ona czas pracownika do zrobienia faktury, dzięki czemu pracownicy nie muszą o tym pamiętać. Pozwala śledzić czas według zadań, projektów, zleceń, klientów, a nawet lokalizacji, a następnie generować raporty dotyczące czasu pracy.

Dane z Hubstaff pomagają w podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących projektów i usprawniają cykl pracy. Co najlepsze, platforma działa na wszystkich urządzeniach i integruje się z innymi ulubionymi aplikacjami za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Uruchamianie i zatrzymywanie timerów jednym kliknięciem dla łatwego śledzenia czasu

Automatyzacja kart czasu pracy w celu zapewnienia szczegółowego podziału czasu spędzonego na pracy

Zegar czasu GPS, który można geofence do automatycznego taktowania w i na zewnątrz

Hubstaff limity

Niewiele opcji niestandardowych w porównaniu do innych aplikacji do śledzenia czasu na tej liście

Ceny Hubstaff

Desk Free : Free dla jednego użytkownika

: Free dla jednego użytkownika Desk Starter : 5,83 USD za użytkownika miesięcznie, minimum 2 użytkowników

: 5,83 USD za użytkownika miesięcznie, minimum 2 użytkowników Desk Pro : $8.83 za użytkownika miesięcznie, minimum 2 użytkowników

: $8.83 za użytkownika miesięcznie, minimum 2 użytkowników Enterprise: Zadzwoń po niestandardową wycenę

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (420+ recenzji)

4,3/5 (420+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1400 opinii)

7. Time Doctor

Via Time Doctor Time Doctor oferuje automatyczne śledzenie czasu, które działa w tle systemu Mac, eliminując wysiłek związany z ręcznym śledzeniem. Aplikacja regularnie wykonuje zrzuty ekranu pulpitu, jednocześnie monitorując wydajność i wyszukując marnotrawców czasu.

Przeglądanie danych z aplikacji ujawnia blokady i czynniki rozpraszające, które mogą uniemożliwić tobie lub twojemu zespołowi osiągnięcie celów związanych z wydajnością. Aplikacja oferuje również rozbudowane funkcje raportowania, monitorowania czatu i śledzenia czasu w trybie offline, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej minuty.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Automatyczne śledzenie czasu monitoruje wydajność i czas przerw oraz generuje codzienne raporty do wglądu kierownictwa

Integracja z listą płac w celu ułatwienia raportowania czasu pracy i płatności

Umożliwia pracownikom sprawdzanie statystyk wykorzystania czasu i reagowanie na wszelkie czynniki rozpraszające, które odciągają ich od pracy

Limity Time Doctor

Aplikacja działa na ekranie, a nie w tle, co może rozpraszać niektórych użytkowników

Ceny Time Doctor

Podstawowy : 5,90 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,90 USD za użytkownika miesięcznie Standard : $8.40 za użytkownika miesięcznie

: $8.40 za użytkownika miesięcznie Premium: 16,70 USD za użytkownika miesięcznie

Time Doctor oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

8. Time Sink

Via Time Sink Kolejna aplikacja natywna dla komputerów Mac, Time Sink działa w tle podczas dnia pracy. Pod koniec dnia możesz przejrzeć dane Time Sink, aby zobaczyć, gdzie spędziłeś czas i nad czym pracowałeś.

Aplikacja rejestruje informacje o tym, z jakich aplikacji korzystałeś, kiedy i jak długo z nich korzystałeś, dzięki czemu nie musisz uruchamiać i zatrzymywać timera za każdym razem, gdy rozpoczynasz lub kończysz zadanie. Ręczne timery śledzą czas spędzony na czynnościach offline, takich jak odbieranie połączeń telefonicznych lub udział w osobistym spotkaniu. Time Sink obejmuje wszystkie podstawy.

Najlepsze funkcje Time Sink

Automatyczne śledzenie czasu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o uruchamianiu i zatrzymywaniu timerów przy każdym zadaniu

Dane powstania puli, aby szybko skategoryzować swoje działania i zobaczyć, jak spędziłeś każdą minutę swojego dnia

Eksportowanie raportów w celu określenia wzorców czasu pracy na przestrzeni tygodni lub miesięcy

Limity Time Sink

Dość ograniczone funkcje zarządzania projektami

Ceny Time Sink

$$$a za wieczystą licencję plus co najmniej rok darmowych aktualizacji

Time Sink oceny i recenzje

App Store: 4.3/5 (ponad 10 ocen)

9. Czas na ekranie

Via Apple Jeśli potrzebujesz prostego narzędzia do śledzenia czasu pracy, możesz skorzystać z aplikacji komputerowej na komputery Mac o nazwie Screen Time. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się na konto użytkownika Maca, przejść do ustawień systemowych i kliknąć opcję Screen Time na pasku bocznym.

Aplikacja śledzi różne urządzenia i podaje statystyki dotyczące różnych aplikacji i kategorii. Ustawienie limitów pozwala ograniczyć rozpraszanie uwagi i utrzymać siebie (lub dzieci) na właściwym torze.

Najlepsze funkcje Screen Time

Pomocna w śledzeniu czasu spędzanego przed ekranem w aplikacjach

Przydatna do eliminowania rozpraszających elementów, takich jak niepotrzebne powiadomienia

Świetny do monitorowania czasu przed ekranem na wszystkich urządzeniach Mac

Limity czasu przed ekranem

Bardzo ograniczone funkcje, w tym brak możliwości śledzenia projektów lub zadań oraz brak integracji z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność

Dane mogą być niedokładne, ponieważ istnieje pewne zamieszanie co do sposobu śledzenia czasu

Ceny Screen Time

Free z iOS

Screen Time oceny i recenzje

N/A

10. Punktualny

Via Terminowo Timely to kolejny zautomatyzowany tracker zadań, który działa za kulisami na twoim urządzeniu. Śledzi on, ile czasu spędzasz w aplikacjach lub na stronach internetowych, a następnie dostarcza dokładny dzienny rejestr Twojej aktywności. Następnie możesz przypisać swój czas do różnych projektów i zobaczyć, gdzie i jak spędziłeś dzień.

Aplikacja ma bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs typu "przeciągnij i upuść", więc korzystanie z niej zajmuje kilka sekund dziennie. W zamian otrzymujesz cenne informacje zwrotne na temat wydajności i wykorzystania dla siebie lub całego zespołu.

Najlepsze funkcje Timely

Łatwa integracja z innymi aplikacjami w stosie technologicznym

Automatyczne tworzenie kart czasu pracy i harmonogramów

Dostawca dokładnych danych na temat budżetu i ocen projektów

Ograniczenia czasowe

Niestandardowe opcje obsługi klienta w ograniczonym zakresie

Terminowe ustalanie cen

Budowa: Od 20 USD miesięcznie

Elevate: Od 30 USD miesięcznie

Innovate: Od 35 USD miesięcznie

Terminowe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

4.8/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 650 recenzji)

Bądź na bieżąco za każdym razem dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś małym teamem, czy ogromną korporacją, zarządzanie śledzenie czasu dla każdego projektu może wydawać się uciążliwe. Ale nie musi tak być. Dzięki ClickUp masz potężne narzędzia do śledzenia czasu na wyciągnięcie ręki. Wypróbuj już dziś za Free!