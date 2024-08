10 najlepszych narzędzi AI w Excelu do optymalizacji przepływu pracy w arkuszach kalkulacyjnych

Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony danymi lub chciałbyś, aby zarządzanie powtarzalnymi zadaniami w Excelu było łatwiejsze? Cóż, nie jesteś sam. Narzędzia AI Excel, które obiecują zmniejszyć nudę arkusza kalkulacyjnego, są teraz w modzie.

Nikt nie chce spędzać czasu na przedzieraniu się przez ogromne arkusze kalkulacyjne Excel, podczas gdy mógłby analizować trendy lub zbierać znaczące spostrzeżenia w celu pobudzenia biznesu.

W tym artykule zagłębimy się w narzędzia AI Excel, które pomagają analizować dane, przewidywać trendy i automatyzować cały cykl pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

Nadszedł czas, aby zoptymalizować, uprościć i cieszyć się pracą z arkuszami kalkulacyjnymi!

Czego należy szukać w narzędziach AI w Excelu?

Istnieje kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę, szukając narzędzi Excel Narzędzia AI oprócz tego, że są łatwe w użyciu:

Możliwości automatyzacji: Szukaj narzędzi z funkcjami automatyzacji, abyzaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek ręczny. Powinien on automatyzować i planować określone zadania, takie jak generowanie formuł, wykonywanie aktualizacji, odświeżanie danych i generowanie raportów Excel *Analityka predykcyjna: Analityka predykcyjna wykorzystuje dane historyczne do prognozy przyszłych trendów i ułatwia podejmowanie świadomych decyzji. Upewnij się, że narzędzie może analizować i przewidywać, na przykład, trendy sprzedaży, alokacje budżetu i oś czasu projektu

Upewnij się, że narzędzie łatwo integruje się z programem Microsoft Excel, ułatwiając współpracę z istniejącymi plikami i funkcjami programu Excel. W ten sposób można korzystać z funkcji AI w środowisku Excel Kompatybilność i skalowalność: Upewnij się, że narzędzie AI jest kompatybilne z twoim obecnym oprogramowaniem i skalowalne, aby zaspokoić rosnące potrzeby w miarę upływu czasu

Upewnij się, że narzędzie AI jest kompatybilne z twoim obecnym oprogramowaniem i skalowalne, aby zaspokoić rosnące potrzeby w miarę upływu czasu Opcje niestandardowe: Narzędzie musi być łatwo konfigurowalne. Powinieneś mieć możliwość tworzenia niestandardowych reguł, definiowania preferencji i dostosowywania ustawień do swoich wymagań

Co najważniejsze, przejrzyj opinie i oceny klientów. Zwróć uwagę na ulubione przez użytkowników narzędzia AI Excel, które są przystępne cenowo i sprawiają, że zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi wydajne i skuteczne.

10 najlepszych narzędzi AI do Excela w 2024 roku

1. Excel Formuła Bot

przez Formuła Bot Excel Formula Bot to generator formuły AI z solidną Narzędziami opartymi na AI do generowania formuł Excel, analizowania danych i czatowania z arkuszami kalkulacyjnymi (np. ChatGPT).

Możesz także zarządzać budżetami, analizować trendy danych lub automatyzować zadania - wszystko w ramach łatwego w użyciu interfejsu. Aby zoptymalizować doświadczenie użytkownika, narzędzie oferuje pomoc w czasie rzeczywistym, inteligentne sugestie i algorytm uczenia się, który dostosowuje się do jego unikalnego stylu.

Excel Formula Bot najlepsze funkcje:

Inteligentne generowanie formuł za pomocą prostych danych wejściowych opartych na tekście. Wykonywanie automatycznych obliczeń przy użyciu wyzwalaczy opartych na wydarzeniach dla określonych wierszy lub kolumn

Wyodrębnianie informacji, sprawdzanie poprawności danych wejściowych i łatwe wyszukiwanie określonych wzorców w większym zbiorze danych. Jest to cenne przy wprowadzaniu zbiorczych zmian lub poprawek w zestawie danych

Tworzenie niestandardowychszablony dla różnych typów arkuszy kalkulacyjnych. Wystarczy zdefiniować strukturę arkusza kalkulacyjnego, format i kontekst, aby otrzymać gotowy do pobrania arkusz kalkulacyjny

Prześlij swoje dane, zadaj pytania i uzyskaj wyniki. Otrzymasz wykresy tabeli danych i dodatkowe zalecane pytania związane z Twoimi pytaniami

Ograniczenia Excel Formuła Bot:

Wyniki, takie jak formuły i objaśnienia, w dużym stopniu zależą od informacji dostarczonych przez użytkownika końcowego

Brak opcji niestandardowych dla określonych wymagań

Wysoka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik Excel Formula Bot:

Free forever

Pro plan: $9/miesiąc

Excel Formula Bot oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

2. GPTExcel

przez GPTExcel GPTExcel to poręczne narzędzie AI, które ułatwia generowanie formuł, zapytań SQL, skryptów Apps i skryptów VBA w Excelu i Arkuszach Google.

To narzędzie jest wystarczająco potężne, aby generować formuły i wystarczająco inteligentne, aby wyjaśnić, jak one działają. Co więcej, GPTExcel stał się szybszy i łatwiejszy dzięki ostatnim aktualizacjom. Jest odpowiedni dla każdego, kto chce pisać formuły lub tworzyć złożone równania bez specjalistycznej wiedzy na temat programu Excel.

Najlepsze funkcje GPTExcel:

Generowanie intuicyjnych szablonów tabel dla arkuszy kalkulacyjnych w ciągu kilku kliknięć

Łatwe tworzenie i automatyzacja skomplikowanych obliczeń i analiz w Excelu, Arkuszach Google lub Airtable

Uprość swoją pracę, szybko tworząc skrypty VBA dla programu Excel, skrypty aplikacji dla obszaru roboczego Google i skrypty Airtable

Wprowadzaj wymagania w języku naturalnym i pozwól AI generować zapytania SQL. Oszczędza czas i zmniejsza krzywą uczenia się związaną z programowaniem SQL

Limity GPTExcel:

Brak możliwości przetwarzania złożonych lub niejasnych zapytań. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy je uprościć lub podać więcej szczegółów

Brak API, co uniemożliwia integrację z narzędziami innych firm, takimi jak Zapier, Power BI czy Tableau

Brak kontroli wersji dla formuł, zapytań i skryptów, co utrudnia śledzenie zmian

Cennik GPTExcel:

Free

Pro plan: $6.99/miesiąc

GPTExcel oceny i recenzje:

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Niewystarczająca ocena

3. SheetGod

przez SheetGod SheetGod to narzędzie AI Excel, które sprawia, że praca staje się bardziej wydajna i mniej czasochłonna. Platforma pomaga w automatyzacji i zarządzaniu codziennymi zadaniami związanymi z Excelem za pomocą intuicyjnego pulpitu oraz przejrzystego i łatwego w użyciu interfejsu.

Wraz z SheetGod dostępne są również samouczki krok po kroku dotyczące podstawowych zadań w Excelu i Arkuszach Google. Jeśli prowadzisz firmę, SheetGod może być również używany do wysyłania e-maili marketingowych, generowania plików PDF i nie tylko.

Najlepsze funkcje SheetGod:

Używa AI do tworzenia ramek i rozumienia formuł napisanych prostym językiem. Podaje poprawne równanie i z łatwością radzi sobie z dużymi ustawieniami danych

Automatyzacja zadań w Arkuszach Google i Excelu. W ten sposób możesz poświęcić więcej czasu na ważne rzeczy, a mniej na żmudne, powtarzalne zadania

Tworzenie makr (zestawów instrukcji lub komend, które automatyzują zadania) przy użyciu prostego i zrozumiałego języka bez pisania ani linijki kodu

Używanie wyrażeń regularnych (Regex) do znajdowania i wyodrębniania określonych fragmentów informacji z danych

Ograniczenia SheetGod:

Ma pewne problemy z kompatybilnością z różnymi przeglądarkami lub urządzeniami

Błędy często wpływają na jego wydajność i funkcję

Cennik SheetGod:

Free

Podstawowy: $10/miesiąc

$10/miesiąc Standardowy: $25/miesiąc

$25/miesiąc Profesjonalny: $50/miesiąc

SheetGod oceny i recenzje:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

przez Formuła HQ Formulas HQ pomaga w pełni wykorzystać potencjał przepływu pracy w arkuszu kalkulacyjnym, upraszczając złożone formuły i czyniąc je dostępnymi dla każdego.

Platforma rozumie znaczenie wydajności i dokładności podczas pracy z dużymi porcjami danych. Dlatego też oferuje przyjazne dla użytkownika podejście do tworzenia, rozumienia i optymalizacji formuł. Od podstawowej arytmetyki po zaawansowane funkcje, Formuły HQ obejmują wszystko.

Najlepsze funkcje Formulas HQ:

Dostęp do zasobów formuły w języku, który najbardziej Ci odpowiada, dzięki wsparciu wielu języków

Pomoc w czasie rzeczywistym i wsparcie na czacie, dzięki czemu możesz uzyskać potrzebną pomoc dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz

Bezproblemowa integracja skryptów Python z zadaniami arkusza kalkulacyjnego w celu sprostania bardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi

Skorzystaj z łatwych do zrozumienia samouczków, aby wygenerować i wyjaśnićzłożone formuły Excela Formuły HQ limit:

Free Plan jest ograniczony do pięciu zapytań o formuły miesięcznie

Brak opcji anulowania w dowolnym momencie

Brak wzmianki o wyraźnej ochronie danych

Cennik Formuły HQ:

Free

PRO: $5.99/miesiąc

Formuły HQ oceny i recenzje:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

5. Arkusz+

przez Formuła HQ Uwaga: Sheet+ jest teraz częścią Formuły HQ. Niezależnie od tego, nadal uwzględniliśmy to narzędzie na naszej liście, ponieważ było to świetne narzędzie, gdy było dostępne. Jeśli podobają Ci się funkcje Sheet+, nadal możesz z nich korzystać w ramach zestawu narzędzi Formula HQ.

Sheet+ był narzędziem opartym na AI, zaprojektowanym w celu przyspieszenia generowania formuł dla użytkowników GSheets i Excel. Narzędzie to było w stanie generować dokładne formuły ze zwykłego tekstu. Upraszczało ono dane powstania i objaśnianie formuł dzięki takim funkcjom jak zamiana tekstu na formułę i odwrotnie.

Co więcej, interfejs Sheet+ WYSIWYG (What You See Is What You Get) sprawił, że stało się ono narzędziem AI Excel do zwiększania biegłości i wydajności arkuszy kalkulacyjnych w Teams.

Najlepsze funkcje Sheet+:

Oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu AI do generowania złożonych formuł w Arkuszach Google i Excelu

Korzystaj z funkcji Explainer, aby krok po kroku analizować formuły, ułatwiając zrozumienie i usuwanie błędów

Organizuj dane, twórz wykresy i wykonuj złożone obliczenia szybko i łatwo za pomocą AI

Integracja z Excelem i Arkuszami Google w celu generowania i używania formuł bez opuszczania aplikacji

Ograniczenia Sheet+:

Ma limit funkcji debugowania i wsparcie tylko dla języka angielskiego

Limit do Arkuszy Google i Excela - brak integracji z innymi narzędziami

Cennik Sheet+:

Free forever

Pro: $5.99/miesiąc

Sheet+ oceny i recenzje:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. FormulaGenerator

przez FormulaGenerator FormulaGenerator nie tylko dostarcza rozwiązania, ale także pomaga lepiej zrozumieć formuły. To narzędzie AI Excel dynamicznie dostosowuje się do Twoich unikalnych wymagań i zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby związane z formułami.

Jego zobowiązanie do prostoty, ukierunkowanej wiedzy specjalistycznej, zdolności adaptacyjnych i pomocy skoncentrowanej na wartości sprawia, że jest to wyjątkowe i wartościowe narzędzie.

FormulaGenerator najlepsze funkcje:

Używaj prostych tekstowych danych wejściowych do generowania formuł Excela i rozwiązywania problemów z arkuszami kalkulacyjnymi

Wyłapywanie błędów podczas pisania kodu dzięki wbudowanemu narzędziu _Error Spotter

Wykorzystaj funkcję Explain Formula, aby uzyskać kompleksowe, krok po kroku wyjaśnienia formuł za pomocą jednego kliknięcia

Uruchamiaj formuły bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych, a nawet uzyskuj odpowiedzi od opartego na AI Q&A Bot bez konieczności opuszczania arkuszy

Płynna integracja z GSheets w celu generowania formuł, uruchamiania ich w komórkach i wykrywania błędów w czasie rzeczywistym

Limity FormulaGenerator:

Nie radzi sobie ze złożonymi lub niejednoznacznymi instrukcjami tekstowymi

Nie dostosowuje aplikacji AI do konkretnych potrzeb lub preferencji użytkowników

Ma problemy z kompatybilnością z różnymi przeglądarkami lub urządzeniami

Cennik FormulaGenerator:

7-dniowa wersja próbna

Członkostwo premium: $4.9/miesiąc

Oceny i recenzje FormulaGenerator:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

7. AI Office Bot

przez AI Office Bot AI Office Bot to narzędzie zwiększające wydajność, które dokładnie przetwarza obszerne dane w celu zwiększenia możliwości analitycznych i procesów decyzyjnych.

Wykorzystując AI, narzędzie to pomaga generować i wyjaśniać formuły dla różnych aplikacji. Integruje się z ponad 10 aplikacjami, w tym MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets i innymi.

Najlepsze funkcje AI Office Bot:

Bezproblemowa integracja z różnymi platformami, takimi jak Slack, Arkusze Google i inneNarzędzia CRM aby uprościć zarządzanie danymi, planowanie spotkań i komunikację

Generowanie i wyjaśnianie złożonych formuł w Arkuszach Google, Excelu lub Airtable

Połącz AI Office Bot z Photoshopem i Premiere Pro, aby usprawnić procesy twórcze i uzyskać lepsze wyniki projektów

Wspólne generowanie i rozumienie formuł z zespołem, eliminując nieporozumienia i zmniejszając liczbę błędów

Limity AI Office Bot:

Problemy techniczne lub błędy wpływają na jego wydajność lub niezawodność

Nie radzi sobie z niejednoznacznymi żądaniami, które wymagają ludzkiej oceny lub kreatywności

Ceny AI Office Bot:

Free

Pro: $2.08/miesiąc

AI Office Bot oceny i recenzje:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

8. Formuła neuronowa

przez Formuła neuronowa Neural Formula to niedrogi generator formuł Excel, który pomaga tworzyć, automatyzować i tłumaczyć formuły. Jego głównym celem jest zwiększenie wydajności arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych dzięki sztucznej inteligencji (AI) i możliwościom uczenia maszynowego.

Neural Formula najlepsze funkcje:

Wizualizuj i zmieniaj dane na wiele sposobów. Twórz wykresy, tabele i histogramy, aby zobaczyć trendy w swoich danych

Tłumaczenie formuł na różne języki dzięki wbudowanej funkcji tłumaczenia formuł

Łatwe korzystanie z narzędzi Neural Formula wraz z makrami VBA i skryptami Office w celu usprawnienia cyklu pracy

Uzyskaj wgląd w to, jak każda formuła została utworzona za pomocą funkcji Wyjaśnij, która dostarcza szczegółowych wyjaśnień dla wygenerowanych formuł.

Dynamiczne dostosowywanie lub modyfikowanie wygenerowanych formuł zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami

Neural Formula limits:

Limit do Excela i GSheets; brak wsparcia dla innych formularzyoprogramowanie arkusza kalkulacyjnego* Nie posiada aplikacji do zrobienia na pulpit

Cennik formuły neuronowej:

Starter: $10/miesiąc

$10/miesiąc Profesjonalista: $20/miesiąc

$20/miesiąc Enterprise: $40/miesiąc

Neural Formuła oceny i recenzje:

G2: Niewystarczająca ocena

Niewystarczająca ocena Capterra: Niewystarczająca ocena

9. PromptLoop

przez PromptLoop PromptLoop to asystent AI dla Excela i Arkuszy Google. Pomaga kategoryzować i podsumowywać dane lub po prostu poprawić ich wygląd.

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić formułę, a PromptLoop wykorzystuje AI do udzielenia inteligentnych odpowiedzi na podstawie dostarczonych informacji. Ale nie chodzi tylko o prostotę. Platforma pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy, podsumowywać dane, uruchamiać wyszukiwanie w sieci i nie tylko.

Najlepsze funkcje PromptLoop:

Korzystaj z zaawansowanych modeli AI, takich jak GPT-3, aby szybko zrozumieć, obliczyć i dostosować dane, generując dokładne wyniki w czasie rzeczywistym

Używanie niestandardowych modeli AI do tworzenia modeli arkuszy kalkulacyjnych, które manipulują tekstem, wyodrębniają go lub podsumowują

Zwiększ swoją wydajność dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań za pomocą prostej formuły

Łatwe zarządzanie danymi dzięki przyjaznemu dla użytkownika dodatkowi do Arkuszy Google

Limity PromptLoop:

Wyższa krzywa uczenia się (niestandardowe wymaga wiedzy technicznej)

Brak wsparcia wielojęzycznego

Limit danych w arkuszunarzędzia do wizualizacji PromptLoop pricing:

Free

Cena początkowa: $29/miesiąc

Oceny i recenzje PromptLoop:

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

10. Goodlookup

przez Goodlookup Goodlookup to niezawodne narzędzie zaprojektowane dla potrzeb arkuszy kalkulacyjnych. Posiada naturalną zdolność rozumienia i interpretowania informacji, podobnie jak GPT-3 (model języka znany z intuicyjności).

Posiada intuicyjne możliwości GPT-3 z potężnymi możliwościami dopasowywania połączeń danych. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z vlookup lub dopasowania indeksu, rozważ GoodLookup jako wersję następnego poziomu.

Narzędzie to zostało przeszkolone w zakresie rozumienia danych w sposób, w jaki GPT-3 rozumie język. Może szybko znaleźć wzorce i powiązania. Tak więc, jeśli masz dane, które nie są idealnie dopasowane, GoodLookup może nadal dokładnie połączyć kropki.

Najlepsze funkcje Goodlookup:

Wykorzystuje semantyczne zrozumienie połączeń między tematami, aby organizować rzeczy w grupy na podstawie podobieństw

Uzyskaj dokładniejsze i bardziej wartościowe wyniki interpretacji danych dzięki ulepszonemu dopasowywaniu tekstów

Skorzystaj z mechanizmu oceny dopasowań, wskazującego, jak blisko słowa pasują do siebie w przestrzeni wektorowej. Ten przejrzysty system punktacji zapewnia precyzyjne i dopracowane wyniki.

Limity Goodlookup:

Brak wersji Free

Goodlookup został stworzony specjalnie dla Arkuszy Google i nie współpracuje z innymi programami do obsługi arkuszy kalkulacyjnych

Ceny Goodlookup:

Roczna subskrypcja: $15/rok

Oceny i recenzje Goodlookup:

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

Inne narzędzia AI zwiększające wydajność w Excelu

ClickUp AI nie jest narzędziem AI w Excelu, ale wnosi wartość dodaną, upraszczając cykl pracy i zapewniając płynną przestrzeń do generowania formuł.

W przeciwieństwie do innych narzędzi AI w Excelu, ClickUp wykracza poza domenę arkuszy kalkulacyjnych i oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania projektami, śledzenia zadań i koordynacji pracy zespołu. Mimo że nie działa w ramach programu Excel, doskonale upraszcza zadania związane z danymi dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi.

ClickUp ClickUp AI pomaga tworzyć świetną zawartość, dostarczając podpowiedzi w oparciu o potrzeby użytkownika. Oferuje potężne funkcje generowania formuł w Docs, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania dokumentami i współpracy.

Usprawnij komunikację i zaoszczędź czas dzięki ClickUp Brain

Co więcej, Widok tabeli ClickUp funkcja jest dostawcą funkcji alternatywę dla Excela do efektywnego organizowania i analizowania danych. ClickUp integruje się z różnymi narzędziami zwiększającymi wydajność aby zapewnić płynne zarządzanie cyklem pracy na różnych platformach.

ClickUp najlepsze funkcje:

Efektywne zarządzanie zadaniami: Organizuj zadania, ustaw priorytety i śledź postępy bezproblemowo dzięki wydajnemuzarządzanie zadaniami funkcje

Organizuj zadania, ustaw priorytety i śledź postępy bezproblemowo dzięki wydajnemuzarządzanie zadaniami funkcje Elastyczne widoki : Zapewnia różne widoki, takie jak Lista, Tablica, Kalendarz i wykres Gantta, aby wizualizować i zarządzać zadaniami w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika

: Zapewnia różne widoki, takie jak Lista, Tablica, Kalendarz i wykres Gantta, aby wizualizować i zarządzać zadaniami w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika Możliwości integracji: Integruje się z wieloma aplikacjami i narzędziami innych firm, zapewniając płynny cykl pracy

Integruje się z wieloma aplikacjami i narzędziami innych firm, zapewniając płynny cykl pracy Narzędzia do współpracy: z funkcjami takimi jak komentarze, wzmianki, iwspółpraca w czasie rzeczywistymclickUp promuje efektywną komunikację i pracę zespołową

z funkcjami takimi jak komentarze, wzmianki, iwspółpraca w czasie rzeczywistymclickUp promuje efektywną komunikację i pracę zespołową Kompatybilność międzyplatformowa: Dostępna na różnych urządzeniach i platformach dla płynnego zarządzania cyklem pracy w dowolnym miejscu i czasie

Limity ClickUp:

Ponieważ ClickUp ma wiele funkcji i przypadków użycia, dla niektórych może mieć stromą krzywą uczenia się

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 500 recenzji)

Podnieś poziom swoich arkuszy kalkulacyjnych dzięki narzędziom AI w Excelu

Przenieś swoją grę w arkusze kalkulacyjne na wyższy poziom dzięki tym narzędziom AI Excel. Pomogą ci one odkryć ukryte informacje, zaoszczędzić czas i osiągnąć lepsze wyniki.

ClickUp ma potencjał, aby zmienić nie tylko cykl pracy, ale całe podejście do wydajności. Przygotuj się na optymalizację przepływu pracy w arkuszach kalkulacyjnych dzięki ClickUp - z mocą AI. Zarejestruj się w ClickUp za darmo.