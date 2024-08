28 Przypadki użycia sztucznej inteligencji & Aplikacje dla zespołów korporacyjnych w 2024 r

Sztuczna inteligencja (AI) nigdy nie przestaje zaskakiwać.

Obecnie istnieją narzędzia i aplikacje AI, które rozwiązują każdy problem związany z wydajnością osobistą i biznesową. Istnieje nawet agregator przypadków użycia AI o nazwie Jest na to AI . To ogromna baza ponad 10 000 AI dostępnych dla ponad 2500 zadań!

Od generowania spersonalizowanych doświadczeń klientów po przewidywanie potrzeb konserwacyjnych, zastosowania AI są nieograniczone. Oszczędność kosztów i czasu dzięki uproszczonym cyklom pracy, zoptymalizowanym procesom i inteligentnym spostrzeżeniom sprawiają, że technologia AI jest niezbędna dla Businessu.

Jeśli jesteś zainteresowany zastosowaniem sztucznej inteligencji w swojej branży, sektorze lub przypadku użycia, mamy dla Ciebie odpowiednią listę.

Zanim jednak zagłębimy się w przypadki użycia i zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, musimy zrozumieć, jak ona działa.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to pole badań, które naśladuje ludzką inteligencję i rozumowanie poprzez analizowanie ogromnych ilości danych, identyfikowanie wzorców i przewidywanie na podstawie wcześniej zdefiniowanego ustawienia złożonych reguł.

Jak AI może pomóc Businessowi?

AI doskonale radzi sobie z rutynowymi i administracyjnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, która generuje wyższą wartość. Dzięki AI zajmującej się czasochłonną analizą danych, zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta i optymalizacją zarządzania projektami, pracownicy mogą myśleć bardziej strategicznie i kreatywnie.

Wynikiem jest siła robocza, która spędza mniej czasu na powtarzalnych zadaniach, a więcej na wykorzystywaniu ludzkich mocnych stron, takich jak wyobraźnia, empatia i rozwiązywanie problemów. Dzięki AI, Teams mogą wprowadzać innowacje i pomagać w rozwoju biznesu.

Ale to nie wszystko.

AI może również przetwarzać logikę, aby podejmować obiektywne, bezstronne decyzje i wykonywać zaawansowane zadania na różnych polach - analizować historię medyczną pacjenta, wykorzystywać analitykę predykcyjną do zarządzania gospodarstwem i optymalizować kampanie marketingowe - szybciej niż ludzie.

Jednak przebicie się przez szum wokół AI i zidentyfikowanie jej praktycznych zastosowań dla zespołów biznesowych może wydawać się przytłaczające. Od sprzedaży i marketingu po operacje i badania i rozwój (R&D), AI po cichu wykorzystuje automatyzację procesów, aby zmienić sposób pracy Teams.

28 przypadków użycia AI do optymalizacji biznesu

Wypełnijmy lukę między futurystyczną obietnicą sztucznej inteligencji a jej rzeczywistym wpływem i odkryjmy, w jaki sposób Twój zespół może wykorzystać tę technologię do zwiększenia codziennej wydajności w pracy.

1. AI dla marketingu

Masowy marketing jest martwy. Nie można już uniknąć wysyłania tej samej wiadomości do wszystkich i liczenia na to, że coś się przyklei. Marketing w erze AI polega na spersonalizowanej precyzji.

Wykorzystaj asystenta pisania ClickUp AI do generowania skutecznej zawartości marketingowej

Asystent AI firmy ClickUp

jest wyjątkowo dostosowany, aby zapewnić korzyści płynące ze spersonalizowanych wiadomości w kampaniach marketingowych. Oferuje on zespołom marketingowym zestaw gotowych do użycia podpowiedzi w celu usprawnienia danych powstania, optymalizacji kampanii i zwiększenia zwrotu z inwestycji. Możesz go użyć do szybkiego tworzenia atrakcyjnych postów na blogu, pisania angażujących podpisów w mediach społecznościowych lub generowania przekonujących tematów wiadomości e-mail.

Możesz również użyć go, aby zaoszczędzić czas na dokumentowaniu notatek i kolejnych kroków - może generować podsumowania aktualizacji zadań, wątków komentarzy i notatek ze spotkań niemal natychmiast.

Oprócz sztucznej inteligencji, ClickUp zapewnia zespołom marketingowym konfigurowalne widoki i szablony, które zapewniają uporządkowane podejście do planowania kampanii, organizowania zawartości i zarządzania zadaniami. Wystarczy kilka kliknięć, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat nowych pomysłów na kampanie, nakreślić personę i mapę podróży klienta w celu wzmocnienia wysiłków marketingowych.

Wreszcie, kompleksowe raportowanie i pulpity ClickUp zapewniają wgląd w wydajność kampanii w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i optymalizację strategii w celu uzyskania wymiernych wyników i oszczędności kosztów.

Oto kilka przykładów tego, jak

Narzędzia marketingowe AI

mogą ułatwić Ci życie.

Przypadki użycia

Analityka predykcyjna: Przewidywanie zachowań klientów i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii marketingowych. Na przykład Walmart wykorzystuje AI do prognozy popytu na produkty, co pomaga mu zoptymalizować zapasy i zapobiegać brakom magazynowym, podczas gdy Nike wykorzystuje AI do przewidywania rezygnacji klientów, co pomaga mu zidentyfikować i zatrzymać niestandardowych klientów o wysokiej wartości

Przewidywanie zachowań klientów i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii marketingowych. Na przykład Walmart wykorzystuje AI do prognozy popytu na produkty, co pomaga mu zoptymalizować zapasy i zapobiegać brakom magazynowym, podczas gdy Nike wykorzystuje AI do przewidywania rezygnacji klientów, co pomaga mu zidentyfikować i zatrzymać niestandardowych klientów o wysokiej wartości Spersonalizowane reklamy: Cosabella, marka bielizny, wykorzystuje AI do tworzenia spersonalizowanych kampanii reklamowych dla klientów. Algorytm AI firmy analizuje dane klientów, w tym historię zakupów, historię przeglądania i interakcje w mediach społecznościowych. Następnie algorytm generuje spersonalizowane kampanie reklamowe, które są dostosowane do odsetków i preferencji każdego klienta

Cosabella, marka bielizny, wykorzystuje AI do tworzenia spersonalizowanych kampanii reklamowych dla klientów. Algorytm AI firmy analizuje dane klientów, w tym historię zakupów, historię przeglądania i interakcje w mediach społecznościowych. Następnie algorytm generuje spersonalizowane kampanie reklamowe, które są dostosowane do odsetków i preferencji każdego klienta Zarządzanie mediami społecznościowymi: OwlyWriter AI firmy Hootsuite automatyzuje zadania w mediach społecznościowych, takie jak publikowanie aktualizacji, planowanie zawartości i odpowiadanie na komentarze. Sprinklr AI pomaga w marketingu Enterprise, analizując dane z mediów społecznościowych, śledząc wzmianki o marce i identyfikując możliwości influencerów

OwlyWriter AI firmy Hootsuite automatyzuje zadania w mediach społecznościowych, takie jak publikowanie aktualizacji, planowanie zawartości i odpowiadanie na komentarze. Sprinklr AI pomaga w marketingu Enterprise, analizując dane z mediów społecznościowych, śledząc wzmianki o marce i identyfikując możliwości influencerów Optymalizacja kampanii marketingowych: Adobe Sensei wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznej optymalizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych w oparciu o zaangażowanie użytkowników i dane dotyczące wydajności. AI firmy IBM o nazwie Watson może identyfikować niestandardowych klientów o wysokiej wartości, personalizować komunikaty marketingowe i optymalizować wydajność kampanii

2. AI do pisania

Możliwości AI w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP) sprawiają, że doskonale radzi sobie ona z pisaniem wysokiej jakości literatury. Dostrajaj, trenuj i dawaj

Narzędzia do pisania AI

dzięki zakończonemu zestawowi wskazówek możesz tworzyć artykuły, blogi, whitepapers, a nawet całe powieści i oryginalne teksty piosenek.

Przypadki użycia

Usługi takie jak Grammarly wykorzystują AI do wykrywania błędów i sugerowania ulepszeń, dzięki czemu pisanie jest bardziej efektywne i wolne od błędów

Asystent pisania AI Jasper generuje posty na blogi, teksty marketingowe, a nawet skrypty na podstawie podpowiedzi

Dzięki podpowiedziom dostosowanym do roli, narzędzie do pisania ClickUp AI może generować dopracowaną zawartość dostosowaną do Twoich potrzeb. Może pisać marketingowe studia przypadków, e-maile sprzedażowe i dokumenty techniczne, a także tworzyć oferty sprzedaży i posty na blogu

Użyj narzędzi takich jak Copyleaks, aby wykrywania zawartości napisanej przez AI jeśli pracujesz z pisarzami kontraktowymi

3. AI dla sprzedaży

Zdolność AI do analizowania ogromnych ilości historycznych danych sprzedażowych, identyfikowania wzorców i prognozowania stwarza nowe możliwości dla teamów sprzedażowych w zakresie personalizacji ich podejścia, optymalizacji wysiłków i zamykania większej liczby transakcji.

Spersonalizuj swój zasięg sprzedaży dzięki ClickUp AI

Przypadki użycia

Salesforce Einstein może analizować duże ilości danych klientów, aby przewidywać wzorce zakupowe i sugerować najskuteczniejsze strategie sprzedaży

Gong nagrywa i transkrybuje rozmowy sprzedażowe, wykorzystując AI do identyfikowania obszarów wymagających poprawy i trenowania przedstawicieli, aby zamykali więcej transakcji

Drift wykorzystuje chatboty do kwalifikowania leadów 24/7, uwalniając ludzkich agentów do interakcji o wysokiej wartości

4. AI dla obsługi klienta

Rozwiązania oparte na AI usprawniają obsługę klienta

umożliwiając teamom sprawną obsługę większej liczby zapytań, personalizację interakcji z klientami i proaktywne rozwiązywanie problemów. Prowadzi to do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.

Wykorzystaj ClickUp AI do automatyzacji zadań, personalizacji interakcji i uzyskania głębszego wglądu w zachowania klientów

Przypadki użycia

Chatbot Domino's Pizza, Dom, przyjmuje zamówienia, śledzi dostawy, a nawet zabawia klientów żartami

Asystent AI w Hilton Hotels, Connie, odpowiada na pytania gości, rekomenduje aktywności, a także rezerwuje wizyty w spa

Wirtualny fryzjer L'Oreal wykorzystuje AI do sugerowania spersonalizowanych procedur pielęgnacji włosów na podstawie selfie

5. AI w turystyce

Przyszłość turystyki jest napędzana przez AI. AI może kierować Twoimi podróżami, tworzyć spersonalizowane trasy, a nawet zapewniać wycieczki w wirtualnej rzeczywistości, aby przenieść Cię do odległych krain.

Przypadki użycia

"Asystent podróży" Emirates oparty na AI pomaga pasażerom poruszać się po lotniskach, rezerwować loty, a nawet zarządzać bagażem

Narzędzie TripGen firmy Trip.com oparte na sztucznej inteligencji sugeruje spersonalizowane pakiety podróży i aktywności dostosowane do odsetków i budżetu użytkownika

Narzędzia oparte na AI, takie jak Hopper, wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania cen lotów i rekomendowania najlepszego czasu na dokonanie rezerwacji, pomagając zaoszczędzić pieniądze i uniknąć stresu

6. AI dla rozrywki

Od tworzenia hiper-spersonalizowanych doświadczeń po przesuwanie kreatywnych granic, AI usprawnia rozrywkę. Algorytmy AI tworzą listy odtwarzania muzyki, które pasują do nastroju użytkownika, polecają filmy, które pokochasz, i generują historie, które dostosowują się do Twoich wyborów. AI pozwala ci wejść do fantastycznych światów oraz wchodzić w interakcje i grać z postaciami w czasie rzeczywistym.

Przypadki użycia

Należąca do Lucasfilm firma Industrial Light & Magic wykorzystuje AI do generowania efektów specjalnych, ożywiając stworzenia takie jak Baby Yoda

Netflix korzysta z silnika AI, który rekomenduje programy i filmy na podstawie historii oglądania, prowadząc do wciągających wrażeń podczas oglądania

AI MuseNet komponuje muzykę w różnych stylach, od klasycznych symfonii po współczesne hity pop, przesuwając granice kreatywnej ekspresji

Technologia MetaHuman firmy Epic Games tworzy realistyczne wirtualne postacie na potrzeby gier i filmów, zacierając granice między światem rzeczywistym a wyimaginowanym

7. AI dla nieruchomości

Wyobraź sobie wirtualne wycieczki, które pozwalają odkrywać domy z dowolnego miejsca, chatboty odpowiadające na pytania 24/7 i algorytmy przewidujące trendy rynkowe z niesamowitą dokładnością. Sztuczna inteligencja zapewnia nieruchomościom wgląd, automatyzację i supermoce, aby usprawnić Twoją podróż.

Przypadki użycia

Zillow's Zestimates wykorzystuje AI do przewidywania wartości głównej z imponującą dokładnością, umożliwiając kupującym i sprzedającym podejmowanie świadomych decyzji

Wyszukiwarka Redfin oparta na AI filtruje listy w oparciu o potrzeby i budżet, pomagając zaoszczędzić czas i zmniejszyć frustrację

Zautomatyzowane narzędzia do zarządzania nieruchomościami obsługują zadania, takie jak pobieranie czynszu, żądania konserwacji i sprawdzanie najemców, uwalniając cenny czas dla zarządców nieruchomości

8. AI do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami to złożona sieć zadań, terminów i zasobów. Ale co by było, gdybyś miał niestrudzonego asystenta, który mógłby analizować dane, przewidywać ryzyko i optymalizować cykl pracy? W tym miejscu wkracza AI, rewolucjonizując sposób, w jaki planujemy, wykonujemy..,

podejmować decyzje

i realizować projekty.

Użyj ClickUp AI, aby płynnie organizować, planować i realizować swoje projekty

Przypadki użycia

Microsoft Project Cortex wykorzystuje sztuczną inteligencję do wydobywania spostrzeżeń z dokumentów i danych projektu, dostarczając rekomendacje do działania i usprawniając współpracę zespołu

Wrike Analyze wykorzystuje AI do przewidywania wyników projektów, identyfikowania potencjalnych opóźnień i sugerowania działań naprawczych, zanim będzie za późno

WorkBoard wykorzystuje AI do wizualizacji postępów projektu w czasie rzeczywistym, umożliwiając identyfikację obszarów wymagających uwagi i szybkie podejmowanie decyzji opartych na danych

Monday.com integruje funkcje oparte na AI, takie jak zautomatyzowane raportowanie postępów i analiza nastrojów, aby zespoły były zawsze informowane i na bieżąco

9. AI dla rozwoju oprogramowania

AI pozwala na automatyzację zadań takich jak generowanie kodu, przeglądanie kodu, komentowanie i naprawianie błędów. Zapewnia również pomoc w projektowaniu. Programiści mogą teraz skupić się na powiązaniu swojego kodu z szerszym obrazem, podczas gdy ich partnerzy AI zajmują się przyziemnymi zadaniami.

Przypadki użycia

GitHub Copilot to asystent AI, który sugeruje kod na podstawie bieżącego kontekstu, oszczędzając czas i wysiłek programistów

DeepCode to oparte na AI narzędzie do przeglądu kodu, które identyfikuje potencjalne luki w zabezpieczeniach i błędy w kodowaniu, poprawiając jakość kodu

IntelliJ IDEA wykorzystuje AI do sugerowania nazw zmiennych, refaktoryzacji kodu, a nawet identyfikacji potencjalnych błędów, znacznie zwiększając wydajność programistów

10. AI dla AI

Rozwój sztucznej inteligencji wymaga specjalistycznej wiedzy, skrupulatnego planu oraz wielu wersji próbnych i błędów. Sama AI może jednak stanowić cenną pomoc w tym procesie. Może układać puzzle, sugerować nowe, identyfikować brakujące elementy i ulepszać projekt. AI jest najlepszym narzędziem do tworzenia potężniejszej sztucznej inteligencji.

Przypadki użycia

Platformy AutoML, takie jak Google AutoML i Amazon SageMaker, umożliwiają automatyzację całego procesu uczenia maszynowego, od przygotowania danych po wybór i wdrożenie modelu

OpenAI Gym dostarcza symulowane środowisko do szkolenia i testowania algorytmów uczenia ze wzmocnieniem, przyspieszając badania i rozwój

Narzędzia AI (XAI), takie jak LIME i SHAP, pomagają programistom zrozumieć, w jaki sposób modele AI podejmują decyzje, umożliwiając im identyfikację i eliminację potencjalnych błędów i uprzedzeń

Generatywne modele AI, takie jak Stable Diffusion i Dall-E 3, tworzą realistyczne obrazy i teksty, dostarczając cennych danych szkoleniowych dla innych modeli AI

11. AI dla zasobów ludzkich

Narzędzia AI dla zasobów ludzkich

automatyzacja żmudnych zadań, upraszczanie procesów i wprowadzanie cennych informacji opartych na danych do każdej sceny cyklu życia pracownika. Specjaliści HR mogą uwolnić się od obciążeń administracyjnych i skupić się na budowaniu dynamicznej, zaangażowanej i wydajnej siły roboczej.

Usprawnij procesy HR, zoptymalizuj pozyskiwanie talentów i zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki ClickUp AI

Przypadki użycia

Workday wykorzystuje AI do automatyzacji zadań, takich jak lista płac, administracja świadczeniami i przeglądy wydajności, uwalniając specjalistów HR, aby mogli skupić się na strategicznych inicjatywach

LinkedIn Talent Insights wykorzystuje AI do analizy danych LinkedIn, dając firmom wgląd w ich siłę roboczą i potencjalnych kandydatów oraz pomagając im w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących zatrudnienia

Eightfold AI skutecznie dopasowuje kandydatów do ofert pracy, skracając czas rekrutacji i poprawiając jakość zatrudnienia

12. AI dla zespołów prawnych i prawniczych

AI ułatwia wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów. Prawnicy mogą jej używać do przewidywania wyników spraw i optymalizacji strategii prawnych. Umożliwia to zespołom prawniczym inteligentniejszą i szybszą pracę w celu zapewnienia lepszych wyników dla klientów

Narzędzia prawne oparte na AI

.

Przypadki użycia

Luminance wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania umów, wyodrębniania kluczowych informacji i identyfikowania potencjalnego ryzyka, znacznie skracając czas przeglądu i opłaty prawne

Kira Systems doskonale radzi sobie z e-discovery, pomagając zespołom prawnym w szybkim i skutecznym przeszukiwaniu dużych ilości danych elektronicznych w celu znalezienia odpowiednich dokumentów

Lex Machina analizuje ogromne repozytoria orzecznictwa i opinii prawnych, dostarczając prawnikom spersonalizowanych rekomendacji i spostrzeżeń

13. AI dla cyberbezpieczeństwa

Sztuczna inteligencja stała się potężną bronią na polu cyberbezpieczeństwa. Analizuje dane, wykrywa zagrożenia i reaguje na problemy związane z bezpieczeństwem danych w czasie rzeczywistym, zapewniając bezpieczeństwo zasobów cyfrowych.

Przypadki użycia

Darktrace wykorzystuje wykrywanie anomalii do identyfikowania i neutralizowania cyberataków w czasie rzeczywistym, chroniąc organizacje nawet przed najbardziej wyrafinowanymi zagrożeniami

Palo Alto Networks Cortex XDR analizuje dane zebrane z całej infrastruktury bezpieczeństwa, zapewniając ujednolicony widok potencjalnych zagrożeń i umożliwiając szybką i skuteczną reakcję

14. AI dla edukacji

AI pozytywnie wpłynęła na edukację, zastępując sztywne programy nauczania i standardowe testy. Obecnie dostarcza spersonalizowane i angażujące doświadczenia edukacyjne, które zaspokajają indywidualne potrzeby.

Przypadki użycia

DreamBox Learning wykorzystuje narzędzie AI dla studentów do oceny ich mocnych i słabych stron oraz generuje spersonalizowane ścieżki nauki w celu uzupełnienia luk w wiedzy

Kahoot! wykorzystuje AI do tworzenia angażujących quizów i ocen, czyniąc naukę interaktywną i ekscytującą dla uczniów w każdym wieku

Minecraft Education Edition tworzy wciągające symulacje i interaktywne zadania, angażując uczniów w naukę, technologię, inżynierię i matematykę (przedmioty STEM) oraz rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi AI

Duolingo wykorzystuje AI do personalizacji lekcji w oparciu o postępy i cele ucznia, dzięki czemu nauka języka jest przyjemna i skuteczna

15. AI dla rządu i administracji publicznej

AI w sektorze publicznym usprawnia procesy, zwiększa przejrzystość i dostarcza spersonalizowane usługi publiczne. Przewiduje potrzeby, szybko rozwiązuje złożone problemy i zapewnia skuteczne usługi rządowe dla obywateli.

Przypadki użycia

Policja w Dubaju wykorzystuje drony wyposażone w sztuczną inteligencję do analizowania wzorców ruchu drogowego i przewidywania miejsc zagrożonych przestępczością, zwiększając bezpieczeństwo publiczne

System infolinii 311 w Nowym Jorku wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do zrozumienia zapytań obywateli i kierowania ich do odpowiednich zasobów, poprawiając czas reakcji i świadczenie usług

16. AI dla budownictwa

Z AI jako partnerem, możesz przekształcić każdą scenę procesu budowlanego. AI może analizować plany, optymalizować zużycie materiałów i przewidywać ryzyko. Drony i roboty wyposażone w wizję komputerową pomagają w pomiarach, inspekcjach i zadaniach fizycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności.

Przypadki użycia

Autodesk BIM 360 wykorzystuje AI do zarządzania projektami budowlanymi od planu do realizacji, usprawniając komunikację, współpracę i analizę danych

SiteAware wykorzystuje drony i czujniki do monitorowania placów budowy w czasie rzeczywistym, poprawiając bezpieczeństwo, śledząc postępy i identyfikując potencjalne zagrożenia

BuildingConnected to połączenie firm budowlanych z rozwiązaniami AI, w tym zrobotyzowanym sprzętem i oprogramowaniem do optymalizacji materiałów

17. AI dla bankowości i finansów

Narzędzia AI dla księgowości i finansów

personalizują porady finansowe, usprawniają transakcje, wykrywają oszustwa i pomagają podejmować mądrzejsze decyzje inwestycyjne. Istnieją chatboty AI do niestandardowej obsługi klienta i robo-doradcy do zarządzania majątkiem.

Przypadki użycia

Intuit Mint wykorzystuje AI do kategoryzowania wydatków, śledzenia budżetów i oferowania spersonalizowanych informacji finansowych, pomagając przejąć kontrolę nad finansami

Upstart to platforma pożyczkowa oparta na AI, która wykorzystuje alternatywne punkty danych do oceny zdolności kredytowej, rozszerzając dostęp do finansowania dla niedostatecznie rozwiniętych społeczności

Jumio to platforma do weryfikacji tożsamości oparta na AI, która wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i inne technologie biometryczne do wykrywania oszustw i bezpiecznych transakcji online

18. AI dla środowiska

Sztuczna inteligencja jest potężnym narzędziem do walki ze zmianami klimatu, ochrony bioróżnorodności i optymalizacji zarządzania zasobami. Odgrywa ona istotną rolę w tworzeniu zrównoważonej i odpornej przyszłości dla ludzkości i planety.

Przypadki użycia

Platforma AI OceanMind analizuje zdjęcia satelitarne i dane oceaniczne w celu śledzenia nielegalnych połowów i ochrony ekosystemów morskich

World Wildlife Fund wykorzystuje narzędzia AI do badania wzorców ruchu zwierząt i wykorzystania siedlisk, informując o strategiach ochrony zagrożonych gatunków

Xyonix wykorzystuje AI do identyfikacji i optymalizacji lokalizacji składowania dwutlenku węgla pod ziemią w celu złagodzenia wpływu zmian klimatycznych

19. AI dla organizacji non-profit

AI zwiększa wydajność, poprawia zasięg i maksymalizuje wpływ dobrych celów. Platformy dopasowywania wolontariuszy oparte na AI łączą wolontariuszy z odpowiednimi możliwościami w oparciu o ich umiejętności i odsetki, znacznie zwiększając zaangażowanie i satysfakcję wolontariuszy.

Przypadki użycia

Kindful to platforma fundraisingowa oparta na AI, która wykorzystuje uczenie maszynowe do personalizacji doświadczeń darczyńców i optymalizacji kampanii fundraisingowych, zwiększając darowizny i zatrzymując darczyńców

Charity Navigator to platforma oparta na AI, która analizuje dane finansowe organizacji non-profit i praktyki zarządzania, pomagając darczyńcom w podejmowaniu świadomych decyzji

20. AI dla branży tekstylnej i odzieżowej

Wykorzystaj AI do generowania innowacyjnych i spersonalizowanych projektów odzieży w oparciu o trendy, preferencje klientów i wymiary ciała, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów dzięki optymalizacji łańcucha dostaw.

Przypadki użycia

Zeekit wykorzystuje skanowanie ciała 3D i głębokie uczenie się do tworzenia spersonalizowanych awatarów do wirtualnych przymiarek i niestandardowego dopasowania odzieży, oszczędzając czas i zasoby

Unspun tworzy niestandardowe, najlepiej dopasowane dżinsy na żądanie na podstawie skanów 3D ciała wykonanych smartfonem, mając na celu zerowe zapasy i zero odpadów modowych

Textile Exchange to organizacja non-profit, która wykorzystuje AI do śledzenia i analizowania wpływu tekstyliów na środowisko, pomagając markom w dokonywaniu zrównoważonych wyborów

21. AI w transporcie

Narzędzia AI optymalizują przepływ ruchu, pomagają w planowaniu tras, zwiększają bezpieczeństwo i przekształcają nasze podróże lądowe, powietrzne i morskie.

Przypadki użycia

Tesla Autopilot to zaawansowany system wspomagania kierowcy, który wykorzystuje AI do kierowania, przyspieszania i hamowania, czyniąc jazdę bezpieczniejszą i bardziej komfortową

Waymo to pionier w dziedzinie autonomicznych samochodów, który wykorzystuje AI do poruszania się po ulicach miast i autostradach, oferując autonomiczne usługi przewozowe w wybranych lokalizacjach

Siemens Mobility to dostawca usług transportowych, który wykorzystuje AI do przewidywania potrzeb w zakresie konserwacji pociągów i autobusów, zapewniając bezpieczeństwo i zapobiegając awariom

22. AI w opiece zdrowotnej

Sztuczna inteligencja jest dobrodziejstwem dla branży opieki zdrowotnej. Dostarcza dokładniejszych diagnoz, wspiera odkrywanie leków i optymalizuje leczenie. Może również monitorować stan zdrowia pacjentów i przewidywać wyniki.

Przypadki użycia

AlphaFold firmy DeepMind dokładnie przewiduje struktury białek, rewolucjonizując opracowywanie leków i spersonalizowaną medycynę

BlueDot śledzi epidemie chorób zakaźnych w czasie rzeczywistym, pomagając systemom opieki zdrowotnej przygotować się i reagować na potencjalne epidemie

Babylon Health wykorzystuje wirtualnych asystentów i chatboty, aby zapewnić pacjentom całodobowe doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, wstępną diagnozę i wsparcie

23. AI dla rolnictwa

Rozwiązania oparte na AI optymalizują plony, monitorują stan gleby, wykrywają szkodniki i automatyzują zadania rolnicze. Technologia ta umożliwia rolnikom kultywowanie bardziej wydajnej, produktywnej i zrównoważonej przyszłości.

Przypadki użycia

Plantix analizuje zdjęcia upraw w celu zdiagnozowania chorób i szkodników, umożliwiając rolnikom podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony plonów

HarvestAI wykorzystuje zdjęcia lotnicze i algorytmy uczenia maszynowego do monitorowania stanu upraw i przewidywania plonów, dostarczając cennych informacji do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem

Terramera wykorzystuje AI do analizy danych glebowych i rekomendowania niestandardowych planów nawozowych i odżywczych, optymalizując wzrost upraw i minimalizując wpływ na środowisko

24. AI dla produkcji

Narzędzia AI optymalizują linie produkcyjne i przewidują awarie maszyn w celu poprawy kontroli jakości i automatyzacji zadań. Dzięki AI możesz zbudować jaśniejszą, wydajniejszą i bardziej produktywną halę produkcyjną, wykuwając nową erę doskonałości produkcyjnej.

Przypadki użycia

Siemens MindSphere to platforma AI, która łączy i analizuje dane z urządzeń fabrycznych, optymalizując operacje i umożliwiając konserwację predykcyjną

GE Predix to przemysłowa platforma AI, która wykorzystuje dane z czujników i maszyn do przewidywania awarii sprzętu i optymalizacji harmonogramów konserwacji, zmniejszając przestoje i koszty

25. AI dla górnictwa

Dzięki dronom opartym na AI można dokładnie skanować krajobrazy i tworzyć mapy złóż mineralnych. Modele predykcyjne mogą analizować dane sejsmiczne i historyczne, aby zidentyfikować najlepsze lokalizacje wydobycia, oszczędzając zasoby. Samojezdne ciężarówki pracują niestrudzenie w skomplikowanych tunelach kopalnianych, zwiększając wydajność i produktywność.

Przypadki użycia

Autonomiczne ciężarówki Komatsu samodzielnie poruszają się po kopalniach, maksymalizując wydajność i minimalizując błędy ludzkie

Descartes Labs analizuje zdjęcia satelitarne i dane geologiczne za pomocą AI, aby zidentyfikować potencjalne złoża minerałów, usprawniając wysiłki poszukiwawcze

MineSense wykorzystuje AI i robotykę do automatyzacji podziemnych zadań górniczych, zwiększając wydajność i zmniejszając ryzyko dla pracowników

26. AI dla rybołówstwa

Optymalizacja tras połowowych, przewidywanie wielkości połowów, zwalczanie nielegalnych połowów i ochrona życia morskiego przy użyciu AI. Niech AI pomoże Ci czerpać korzyści z rentowności i zrównoważonego rozwoju w rybołówstwie.

Przypadki użycia

Marine Stewardship Council to organizacja non-profit, która wykorzystuje AI do śledzenia statków rybackich i upewniania się, że przestrzegają one standardów zrównoważonego rybołówstwa, chroniąc ekosystemy morskie

Projekt Fully Documented Fisheries (FDF) identyfikuje gatunki ryb w czasie rzeczywistym, zapobiegając przyłowom i promując zrównoważone praktyki połowowe

27. AI dla branży lotniczej i kosmicznej

Wykorzystując AI, przemysł lotniczy może zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność lotów, obniżyć koszty konserwacji, zoptymalizować zużycie paliwa przez samoloty, zautomatyzować powtarzalne zadania i uwolnić zasoby ludzkie na innowacje.

Przypadki użycia

Śmigłowiec napędzany AI Ingenuity NASA z powodzeniem poleciał na Marsa, demonstrując potencjał AI w zakresie autonomicznej eksploracji w wymagających środowiskach

System wykrywania anomalii w głębokiej przestrzeni kosmicznej NASA monitoruje dane statku kosmicznego pod kątem anomalii, aby chronić sondy i zapewnić powodzenie misji na międzygwiezdnych dystansach

Airbus Skywise gromadzi i analizuje dane samolotów, aby pomóc liniom lotniczym usprawnić konserwację i operacje

28. AI dla energetyki (wytwarzanie i dystrybucja)

AI jest również pomocna w sieci energetycznej, czyniąc ją bardziej ekologiczną i odporną na zmieniające się potrzeby energetyczne.

Przypadki użycia

GridBeyond wykorzystuje AI do zarządzania rozproszonymi zasobami energii, takimi jak panele słoneczne i baterie, umożliwiając bardziej elastyczną i odporną sieć

Sentient Energy analizuje dane z inteligentnych liczników, aby wykrywać anomalie i potencjalne przerwy w dostawie energii, umożliwiając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej proaktywne reagowanie i zapewniając nieprzerwane dostawy energii

DeepMind for Google Energy dokładnie przewiduje zapotrzebowanie na energię, pomagając Google i innym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zoptymalizować wytwarzanie energii i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla

Chociaż AI ma dalekosiężne i potencjalnie zmieniające życie zastosowania w różnych sektorach i branżach, niektóre z jej zastosowań poprawiają również nasze codzienne życie w najprostszy - a jednocześnie najbardziej wpływowy - sposób.

ClickUp AI: Ostateczny wzmacniacz wydajności

Czy kiedykolwiek chciałeś mieć supermoc, aby zakończyć wszystkie swoje zadania na długo przed upływem terminów? My też.

Teams z sektora Enterprise nieustannie poszukują narzędzi upraszczających procesy i zwiększających ogólną wydajność.

Wejdź

ClickUp AI

. Jest to potężny asystent AI zintegrowany z platformą do zarządzania projektami ClickUp i jest idealnym rozwiązaniem zwiększającym wydajność w ciągu całego dnia pracy.

Oto wgląd w to, jak ClickUp AI może dać Ci supermoce, których pragniesz.

Uzyskaj pomoc w pisaniu dostosowaną do Twojej roli

Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą pracującym nad idealną ofertą, czy menedżerem produktu pracującym nad planem uruchomienia, uzyskaj pomoc w pisaniu, której potrzebujesz dzięki ClickUp AI. Rozumie ona kontekst różnych ról organizacyjnych i projektów, zapewniając dostosowane do potrzeb pomysły i sugestie dotyczące pisania.

Płynna współpraca

Pozwól ClickUp usprawnić współpracę dzięki możliwościom AI. Oferuje funkcje generatywnego pisania w celu tworzenia e-maili, podsumowywania dokumentów i sugerowania lepszych sformułowań i gramatyki. Możesz także tworzyć elementy działań w oparciu o kontekst zadań i używać narzędzia do burzy mózgów z zespołem.

Dostarczaj spersonalizowaną komunikację dzięki ClickUp AI, aby budować trwałe powiązania z klientami

Przełam bariery komunikacyjne

ClickUp AI sprawia, że współpraca międzyfunkcyjna i międzykulturowa jest bardziej efektywna. Umożliwia tłumaczenie wiadomości na ponad 10 języków w czasie rzeczywistym. Ponadto wykrywa niejasne lub dwuznaczne stwierdzenia i otrzymuje sugestie dotyczące poprawy jasności.

Niwelowanie barier językowych dzięki ClickUp AI

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp i uwolnij czas swojego zespołu, aby skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach. Od generowania notatek ze spotkań po podsumowywanie raportów, ClickUp AI upraszcza cykl pracy, zwiększając wydajność i produktywność.

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp AI

Wprowadź najmądrzejsze AI do swojego zespołu dzięki ClickUp

Podczas gdy aplikacje i narzędzia AI są dobrodziejstwem dla wydajności wszędzie, czasami najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, aby zrobić więcej, jest... korzystanie z mniejszej liczby aplikacji. Zamiast tego możesz zainwestować w jedną, specjalnie zaprojektowaną aplikację, taką jak ClickUp.

ClickUp AI nie jest przeciętnym asystentem AI. Dostosowuje się do Twojej roli, a podpowiedzi poparte badaniami są wplecione bezpośrednio w platformę.

Może pomóc zminimalizować przytłoczenie i zmęczenie AI poprzez scentralizowanie całej pracy w ramach jednej platformy. Jeśli nadal potrzebujesz więcej rozwiązań, możesz skorzystać z naszej aktualnej listy

Oprogramowanie AI

aby szybko znaleźć odpowiednie narzędzia.

P.S. ClickUp AI stale ewoluuje, napędzany dążeniem do uczynienia Teams mądrzejszymi, szybszymi i bardziej niezawodnymi. Wypróbuj ClickUp już teraz.