10 darmowych szablonów księgowych w Excelu i ClickUp

Jeśli myśl o zarządzaniu finansami swojej firmy sprawia, że oblewa cię zimny pot, to warto zacząć od zapoznania się z szablonami księgowymi. Dobrą wiadomością jest to, że niezależnie od poziomu wiedzy lub doświadczenia, rozpoczęcie pracy z tymi szablonami jest dość łatwe i proste. ✨

Więc bez zbędnych ceregieli, zanurzmy się w świat księgowości i szablony planowania kont i odkryj 10 darmowych perełek w Excelu, ClickUp i Arkuszach Google, które zapewnią większą organizację i stabilność procesu księgowania.

Co to jest szablon księgowy?

Szablon księgowy to wstępnie zaprojektowana struktura, która ułatwia organizowanie, śledzenie i wizualizację codziennych transakcji, dzięki czemu możesz być na bieżąco z kondycją finansową swojej firmy. 💸

Szablony te zawierają wstępnie zdefiniowane kolumny, formuły i niestandardowe funkcje, które zaspokajają określone potrzeby księgowe - eliminując zgadywanie podczas konfiguracji i umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie działań księgowych.

Od śledzenia dokumentów rachunku zysków i strat oraz wydatków po utrzymywanie budżetu i generowanie raportów finansowych, szablony te usprawnią proces księgowania, oszczędzą stresu i zwolnią cenny czas, aby skupić się na wartościowych działaniach w firmie.

Co składa się na dobry szablon księgowy?

Prowadzenie księgowości samo w sobie może być wyzwaniem, a ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest wybór szablonów, które zwiększają złożoność tego procesu. Oceniając różne szablony, należy zwrócić uwagę na następujące kluczowe obszary:

Przejrzysty i intuicyjny projekt: Nawigacja, dostosowywanie pól i wprowadzanie nowych danych powinno być proste. Należy również zwrócić uwagę na dobrze zorganizowane kolumny i wyraźne etykiety, które ułatwiają przechwytywanie kluczowych szczegółów i utrzymywanie przejrzystego przeglądu dokumentacji finansowej lub bilansu

Nawigacja, dostosowywanie pól i wprowadzanie nowych danych powinno być proste. Należy również zwrócić uwagę na dobrze zorganizowane kolumny i wyraźne etykiety, które ułatwiają przechwytywanie kluczowych szczegółów i utrzymywanie przejrzystego przeglądu dokumentacji finansowej lub bilansu Dostosowanie: Podczas gdy wstępnie zaprojektowany szablon księgowości lub rachunku zysków i strat jest świetny, elastyczność w dostosowywaniu go do konkretnych potrzeb biznesowych jest jeszcze lepsza. Poszukaj więc szablonu księgowego, który pozwala dodawać lub modyfikować wiersze i kolumny, dostosowywać formuły i personalizować układ według własnych upodobań 🤩

Podczas gdy wstępnie zaprojektowany szablon księgowości lub rachunku zysków i strat jest świetny, elastyczność w dostosowywaniu go do konkretnych potrzeb biznesowych jest jeszcze lepsza. Poszukaj więc szablonu księgowego, który pozwala dodawać lub modyfikować wiersze i kolumny, dostosowywać formuły i personalizować układ według własnych upodobań 🤩 Podręcznik użytkownika: Niektóre szablony mogą wydawać się nieco zagmatwane lub onieśmielające za pierwszym razem, więc pomocne jest, jeśli szablon ma krótki przewodnik lub samouczek, aby rozgrzać Cię do interfejsu, wyjaśnić kluczowe obszary i pokierować Cię, jak rozpocząć dodawanie nowych wpisów

10 szablonów księgowych do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w szablonie księgowym, przejdźmy do sedna tego artykułu. Oto nasza lista 10 najlepszych szablonów do prowadzenia księgowości - pomogą ci one utrzymać kontrolę nad sytuacją finansową przez cały rok.

1. Podstawowy szablon księgowy ClickUp

Podstawowy szablon księgowy ClickUp

Zarządzanie zadaniami księgowymi dla wielu klientów może przypominać kręcenie talerzami na kilkunastu różnych biegunach!

Wprowadź szablon Szablon firmy księgowej od ClickUp zaprojektowany, aby pomóc firmie księgowej zarządzać danymi finansowymi i dokumentacją klientów, dotrzymywać terminów i zapewnić płynną współpracę zarówno z zespołem, jak i klientami.

Szablon ten jest zapakowany w folder, który można łatwo powielić dla każdego klienta na liście. Folder zawiera zadania pogrupowane na trzech listach: Client Onboarding, Monthly Action Items i Yearly Action Items.

Zadania na listach mogą mieć jeden z czterech statusów - otwarte, w toku, zablokowane i zamknięte - aby wizualizować postępy, zidentyfikować ograniczenia zasobów i upewnić się, że żadne zadanie nie umknie uwadze. Dostępne są niestandardowe pola (aka kolumny), takie jak cesjonariusz, priorytet i pasek postępu, który automatycznie aktualizuje się, gdy podzadania są oznaczone jako ukończone.

To nie wszystko ... istnieje również wiele sposobów przeglądania list. Przełącz się na Tablica Kanban do przesuwania zadań po etapach przepływu pracy, widok kalendarza do śledzenia nadchodzących terminów oraz widok dokumentów do przechowywania dokumentów i współpracy - niezależnie od tego, czy jest to rachunek przepływów pieniężnych, bilans czy ogólne dane finansowe.

Ten szablon radzi sobie z ciężką pracą związaną z zarządzaniem wieloma klientami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej - wykonywaniu pracy i dbaniu o zadowolenie klientów! Pobierz ten szablon

2. Szablon cennika usług księgowych ClickUp

Szablon cenowy ClickUp Bookkeeping

Jeśli chodzi o oferowanie usług księgowych, nie ma dwóch takich samych klientów. Podczas gdy jeden klient może potrzebować dodatkowych rąk do pracy z oprogramowaniem księgowym, inny klient może chcieć zlecić całą swoją działalność księgową na zewnątrz.

The Szablon cennika usług księgowych od ClickUp pozwala utworzyć niestandardowy cytat dla potrzeb każdego klienta i zapewnia odpowiednie wynagrodzenie. To jak menu różnych opłat i usług, które możesz zaoferować swoim klientom.

Może to być zarówno stawka podstawowa, jak i bardziej wyspecjalizowane usługi, takie jak uzgadnianie kart kredytowych i rachunek przepływów pieniężnych. Możesz dostosować to "menu" do oferty swojej firmy księgowej i utworzyć niestandardowe duplikaty do wysłania potencjalnym klientom.

Dla każdej pozycji dostępne są niestandardowe pola do ustawienia jednostki, ceny jednostkowej, ceny całkowitej, typu usługi (np. rachunek zysków i strat, cennik ) oraz cykl rozliczeniowy (np. miesięczny, kwartalny i roczny). Ponadto dostępny jest pomocny dokument Getting Started Doc, który pomaga w poruszaniu się po szablonie, dzięki czemu można rozpocząć wprowadzanie zmian.

Teraz możesz spać spokojnie, wiedząc, że potrzeby każdego klienta zostaną dobrze zaspokojone, a ty otrzymasz odpowiednią rekompensatę za swoje wysiłki.

Sprawdź te_ szablony cytatów ! Pobierz ten szablon

3. Szablon księgowości ClickUp

Szablon księgowy ClickUp

Jeśli Twoja firma kupuje lub sprzedaje produkty lub usługi na kredyt, wówczas Szablon księgowy ClickUp jest dla Ciebie. Ten szablon typu "dwa w jednym" składa się z modułu Accounts Payable, który umożliwia śledzenie płatności należnych sprzedawcom i dostawcom, oraz Accounts Receivable do śledzenia sald należnych Tobie.

Szablon umożliwia rejestrowanie kluczowych szczegółów, takich jak nazwa klienta, kontakt, numer faktury, przepływ środków pieniężnych, kwota należna, metoda płatności i termin płatności. Można również ustawić poziom ufności, aby ocenić prawdopodobieństwo płatności i windykacji w całym bilansie.

Pozwala to zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na przepływy pieniężne. Jest też przydatna funkcja notatek, idealna do zapewnienia dodatkowego kontekstu lub ważnych informacji o transakcji.

Jak każdy szablon ClickUp, ten również można dostosować do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać paski postępu i formuły, czy też skonfigurować przypomnienia o nadchodzących płatnościach, wszystko to jest możliwe.

Mając w ręku tego typu szablon bilansu, możesz zapewnić płynny i stabilny przepływ gotówki w swojej firmie i być na bieżąco z transakcjami finansowymi i kondycją. Pobierz ten szablon

4. Szablon procesu zarządzania dużymi kontami ClickUp

Szablon procesu zarządzania dużymi kontami ClickUp

W świecie biznesu zasada Pareto (inaczej zasada 80/20) mówi, że 80% przychodów pochodzi od zaledwie 20% klientów. Wyobraź sobie więc różnicę, jaką możesz zrobić w swojej firmie, jeśli zidentyfikujesz i nadasz priorytet tym cennym klientom, poświęcając im uwagę, na jaką zasługują. Cóż, z Szablon procesu zarządzania dużymi klientami ClickUp możesz zrobić dokładnie to!

Szablon ten pozwala zidentyfikować najlepszych klientów (zwanych również "dużymi klientami"), dzięki czemu można stworzyć dostosowane strategie pielęgnowania tych relacji w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu.

Szablon jest bardzo łatwy w użyciu i na początek zawiera pięć głównych zadań struktura podziału pracy (WBS) -Od identyfikacji kluczowych klientów, na których chcesz się skupić, po wdrażanie i monitorowanie planów ich rozwoju i sukcesu.

Możesz przypisywać zadania członkom zespołu i ustawiać ich złożoność oraz poziomy priorytetów. Oczywiście ClickUp nie zawodzi, jeśli chodzi o oferowanie dynamicznych widoków do wizualizacji postępów. Widok Kanban ułatwia przenoszenie zadań od początku do końca.

Z drugiej strony, widok osi czasu pozwala wizualizować czas trwania zadań, a widok Gantta idzie o krok dalej, wyświetlając przepływ zadań i zależności. Użyj tego szablonu, aby strategicznie skoncentrować swoje zasoby na pielęgnowaniu silnych relacji z najlepszymi klientami.

Rezultat? Zwiększona satysfakcja klientów, wyższe wskaźniki utrzymania, a ostatecznie znaczny wzrost sprzedaży. Pobierz ten szablon

5. Szablon dziennika księgowego ClickUp

Szablon dziennika księgowego ClickUp

Prowadzenie szczegółowego rejestru każdej pojedynczej transakcji biznesowej nie powinno wydawać się nauką o rakietach, nawet w przypadku braku oprogramowanie księgowe . Szablon dziennika księgowego ClickUp sprawia, że proces ten jest bardzo prosty dzięki zastosowaniu metody podwójnego zapisu do rejestrowania wszystkich transakcji biznesowych. Wystarczy najpierw wprowadzić szczegóły salda debetowego, a następnie salda kredytowego - dodając ich numer wpisu, datę transakcji, typ dziennika (ogólny, sprzedaży, płatności, pokwitowania i inne) oraz plik pokwitowania.

Ale oto prawdziwa perełka: widok "Lista ksiąg". Umożliwia on wizualizację transakcji pogrupowanych według typu dziennika. Jest to bardzo pomocne w identyfikacji trendów, takich jak częste transakcje w określonych obszarach, takich jak sprzedaż lub wydatki, a także ułatwia i przyspiesza pobieranie informacji z określonych typów dzienników.

Jeśli chcesz prowadzić dokładne sprawozdania finansowe i dokumentację oraz oszczędzić sobie wielu bólów głowy i stresu, ten szablon kont jest niezbędny w twoim zestawie narzędzi. Pobierz ten szablon

6. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Szablon raportu budżetowego ClickUp

Szablon Szablon raportu budżetowego ClickUp -zaprojektowany w ClickUp Docs - pomaga tworzyć raporty, podkreślając miesięczne i roczne wyniki firmy oraz podsumowanie budżetu.

Podsumowanie budżetu jest dalej podzielone na sekcje zysków i strat, podziału sprzedaży, wydatków, bilansu i podsumowania konkurencji, aby uzyskać kompleksowy przegląd wyników finansowych firmy.

A co najlepsze? ClickUp automatycznie generuje spis treści, który ułatwia nawigację do różnych sekcji dokumentu. Ponadto praca w środowisku ClickUp Docs oferuje dużą elastyczność, od osadzania treści zewnętrznych (np. Dysk Google, Arkusze, YouTube, Figma itp.) po dostosowywanie szablonu konta i wyglądu do marki firmy i wytycznych.

Po zakończeniu przygotowywania budżetu dashboard lub bilans, możesz udostępnić go kluczowym interesariuszom za pośrednictwem łącza lub wyeksportować jako plik PDF, gotowy do wysłania pocztą elektroniczną lub wydrukowania w formie papierowej. Można to uzupełnić o raport sprzedaży do przeglądania i raportowania celów i wyników sprzedaży. Pobierz ten szablon

7. Prosty szablon budżetu ClickUp

ClickUp Prosty szablon budżetu

Ten prosty szablon budżetu od ClickUp upraszcza proces szacowania budżetu, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze swoimi finansami.

Szablon Prosty szablon budżetu od ClickUp ułatwia tworzenie miesięcznych i rocznych szacunków dotyczących dochodów, przepływów pieniężnych i wydatków firmy.

Ustaw szacunkowe dochody dla różnych oferowanych usług i dokonanych inwestycji biznesowych. Możesz także ustawić szacunkowe wydatki w wielu kategoriach, takich jak zdrowie, transport, wakacje i zobowiązania - wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić miesięczne szacunki dla każdej pozycji przychodów i wydatków i pozwolić, aby kolumna sum częściowych automatycznie wykonała sumy za Ciebie.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowy podział, możesz przełączyć się do widoku listy dochodów lub listy wydatków, aby wizualizować swoje dochody i wydatki pogrupowane według odpowiednich źródeł i pochłaniaczy.

Ten szablon bilansu w połączeniu z efektywnymi zarządzanie budżetem projektu -ma wiele zalet, takich jak pomoc w optymalizacji alokacji zasobów, zapobieganiu nadmiernym wydatkom i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących tego, gdzie inwestować lub ograniczać. Pobierz ten szablon

8. Szablon arkusza kalkulacyjnego Excel Cashbook dla początkujących księgowych

Via Księgowość dla początkujących Podczas gdy poprzedni szablon umożliwia tworzenie szacunkowego budżetu, ten szablon księgowy Excel pozwala rejestrować i śledzić rzeczywiste dochody i wydatki, dzięki czemu można jak najlepiej zmieścić się w szacowanym budżecie.

Ten szablon rachunku zysków i strat ma cztery wersje do wyboru:

Cashbook dla jednego konta bankowego Księga kasowa dla jednego konta bankowego + funkcje podatku od sprzedaży Cashbook dla wielu kont bankowych Cashbook dla wielu kont bankowych + funkcje podatku od sprzedaży

Każdy z tych skoroszytów składa się z oddzielnych arkuszy na każdy miesiąc, aby śledzić swoje dochody i wydatki na siedmiu kontach dochodów i 20 kontach wydatków.

Otrzymujesz również rachunek zysków i strat (znany również jako raport zysków i strat), aby uzyskać puls na temat dochodu netto i rentowności Twojej firmy oraz arkusz uzgadniania rachunków bankowych w celu zapewnienia dokładności i zgodności między zarejestrowanymi transakcjami a wyciągami bankowymi. Jeśli szukasz darmowych szablonów księgowych Excel, to jest to świetny wybór. Pobierz ten szablon

9. Szablon wydatków biznesowych Excel według podstaw księgowości biznesowej

Via Podstawy rachunkowości biznesowej Bez system strukturalny śledzenia wydatków - zwłaszcza gdy masz zespół - narażasz się na ryzyko błędów, niedopatrzeń i dezorganizacji dokumentacji finansowej.

Ten szablon księgowy Excel ułatwia pracownikom rejestrowanie i zgłaszanie wydatków służbowych poniesionych z własnej kieszeni. Wydatki te można śledzić w wielu kategoriach, takich jak podróże, przejazdy, parkowanie, telefon i artykuły biurowe.

Każda pozycja w tym szablonie księgowym Excel pozwala na uchwycenie istotnych szczegółów. Data wydatku? Sprawdź. Informacje o kliencie lub dostawcy? Oczywiście. Numer paragonu lub faktury? Jak najbardziej. Jasny opis, kod konta i wydana kwota? Wszystko tam jest.

To szablon raportu wydatków ułatwia pracownikom odzyskiwanie pieniędzy, a firmie prowadzenie dokładnej ewidencji wydatków. Pobierz ten szablon

10. Szablon księgi przychodów i rozchodów w Arkuszach Google od Spreadsheetpoint

Via Punkt arkusza kalkulacyjnego To szablon księgi głównej idzie w parze z szablonem dziennika księgowego ClickUp.

Podczas gdy dziennik rejestruje codzienne transakcje (ułożone w porządku chronologicznym według daty), szablon księgi głównej jest podsumowaniem tych transakcji (w ramach okresu rozliczeniowego) pogrupowanych według następujących typów kont: aktywa, pasywa, przychody, wydatki i kapitał.

Szablon ten ma siedem typów kolumn, które pomagają uchwycić kluczowe szczegóły transakcji: datę, odniesienie, konto, wyjaśnienie, uznanie, obciążenie i saldo. Możesz łatwo tworzyć duplikaty szablonu, aby rejestrować księgi rachunkowe dla oddzielnych okresów rozliczeniowych, aby uzyskać lepszy obraz swojej sytuacji finansowej.

Prawidłowo prowadzony, ten szablon arkusza kalkulacyjnego zapewnia solidne podstawy do tworzenia dokładnych bilansów próbnych i sprawozdań finansowych dla dalszej analizy i podejmowania decyzji . Pobierz ten szablon

Przejmij kontrolę nad finansami swojej firmy dzięki darmowym szablonom księgowym

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, przedsiębiorcą, właścicielem małej firmy, czy też częścią dynamicznego startupu, te 10 szablonów uprości Twój system księgowy i pozwoli Ci prowadzić dokładne raporty finansowe. Pamiętaj jednak, aby wybrać szablon ClickUp, Sheets lub Excel, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym i dostosować go według potrzeb. 🛠️

Podczas pracy w oprogramowaniu księgowym, takim jak ClickUp, będziesz mieć dostęp do wstępnie sformatowanych kolumn, które ułatwiają przechwytywanie różnych typów danych, a także do wielu dynamicznych widoków, które zapewniają nieograniczoną elastyczność w wizualizacji danych. Za pomocą jednego kliknięcia możesz zaimportować pliki Microsoft Excel i CSV do ClickUp lub wyeksportować dane ClickUp do formatu CSV lub Excel, co daje Ci to, co najlepsze z obu światów. 🌻 Zapoznaj się z obszerną biblioteką szablonów ClickUp aby uzyskać szeroką gamę narzędzi usprawniających zarządzanie firmą i operacje.