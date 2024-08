10 darmowych szablonów cenników i arkuszy cenowych w Word, Google Docs i ClickUp

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku posiadanie profesjonalnie wyglądającej listy cen jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Szablony cenników oferują usprawniony sposób organizowania cenników, a w niektórych przypadkach pomagają nawet zarządzać listami zapasów i wydatkami.

Czy podoba Ci się pomysł zaoszczędzenia całego tego czasu (i powiedzmy sobie szczerze, pieniędzy) poprzez stworzenie bardziej wydajnych procesów? Mapowanie procesów może pomóc Ci rozszerzyć tę wydajność na inne obszary Twojej firmy!

Dobrze zaprojektowany szablon listy cenowej może zaoszczędzić firmom czas i zwiększyć ich zyski, niezależnie od branży, w której działają.

W tym artykule przyjrzymy się ośmiu szablonom list cen. Możesz być zaskoczony niektórymi złożonymi funkcjami dostępnymi w tych szablonach Free.

Co to jest szablon cennika?

Szablon cennika to gotowy dokument lub arkusz kalkulacyjny, który można edytować w celu utworzenia listy sprzedawanych produktów lub usług wraz z odpowiadającymi im cenami. To świetny sposób na śledzenie informacji o cenach.

Szablony list cen zazwyczaj zawierają kolumny dla:

Nazwy produktów lub usług

Ceny

Opisy

Inne istotne informacje

Możesz używać filtrów i widoków do organizowania szablonów, aby łatwo znaleźć potrzebne informacje.

Co składa się na dobry szablon listy cen?

Dobre listy cen pochodzą z szablonów, które są przejrzyste, kompleksowe, konfigurowalne, atrakcyjne wizualnie, dostępne i łatwe do aktualizacji.

Wybierając szablon, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Przejrzystość : Szablon powinien mieć przejrzysty i logiczny układ, który ułatwia edycję i szybkie znajdowanie informacji

: Szablon powinien mieć przejrzysty i logiczny układ, który ułatwia edycję i szybkie znajdowanie informacji Kompleksowość : Szablon powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak szczegóły produktu, poziomy cenowe, ceny jednostkowe, rabaty i wszelkie istotne warunki

: Szablon powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak szczegóły produktu, poziomy cenowe, ceny jednostkowe, rabaty i wszelkie istotne warunki Możliwość dostosowania : Szablon powinien być elastyczny, aby można go było edytować i niestandardowo dostosowywać do konkretnych wymagań

: Szablon powinien być elastyczny, aby można go było edytować i niestandardowo dostosowywać do konkretnych wymagań Przyjazność dla użytkownika: Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i łatwy w użyciu

Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i łatwy w użyciu Łatwość aktualizacji: Szablon powinien być łatwy w aktualizacji i utrzymaniu, aby użytkownicy mogli szybko wprowadzać zmiany i aktualizacje

Wspólne wykrywanie i edytowanie, dodawanie komentarzy i osadzanie połączonych dokumentów w ClickUp Docs

Mając na uwadze te czynniki, Business może znaleźć szablon, który jest łatwy do aktualizacji i zapewnia klientom szybki dostęp do informacji o cenach.

10 szablonów list cen do wykorzystania w 2024 roku

Oto osiem darmowych szablonów cenników, które pomogą dużym i małym firmom tworzyć cenniki i zarządzać nimi.

1. Szablon listy cen ClickUp

Szablon listy cen ClickUp

Szablon Szablon listy cen ClickUp dla dostawców produktów i usług zapewnia wszystko, czego potrzebujesz w jednym, łatwym w użyciu szablonie. I jest Free!

Zawiera dwa statusy (aktywny i nieaktywny), sześć pól niestandardowych i cztery typy widoków, które pozwalają dostosować dane i widoki do priorytetów.

Dodatkowo otrzymujesz sześć pól niestandardowych do rejestrowania unikalnych danych:

Opis: Zapisz szczegółowy opis produktu lub usługi Oferta: Określ typ oferty, taki jak produkt, usługa lub subskrypcja Typ inwestycji: Określ rodzaj inwestycji, np. jednorazowa opłata lub cykliczna subskrypcja Kwota inwestycji: Ustawienie kwoty inwestycji Kategoria: Przypisz swoje produkty lub usługi do kategorii ID: Ustawienie unikalnego identyfikatora dla każdego produktu lub usługi

Cztery widoki zapewniają wiele opcji szybkiego dostępu i edycji danych:

Lista produktów: Lista wszystkich produktów wraz z ich opisami, cenami i szczegółami

Lista wszystkich produktów wraz z ich opisami, cenami i szczegółami Lista usług: Lista wszystkich usług wraz z ich opisami, cenami i szczegółami

Lista wszystkich usług wraz z ich opisami, cenami i szczegółami Widok Tablicy: ATablica Kanban produktów z różnymi kolumnami dla każdej sceny procesu sprzedaży

ATablica Kanban produktów z różnymi kolumnami dla każdej sceny procesu sprzedaży Używający tego szablonu: Lista wszystkich osób aktualnie używających tego szablonu

Free edytowalny szablon listy cenowej zawiera wszystko, czego potrzebujesz do rejestrowania i wyświetlania złożonych szczegółów cenowych. Pobierz i niestandardowy szablon cennika już dziś i przygotuj się do zdominowania swojego świata cen jak czarodziej!

2. Szablon wyceny produktu ClickUp

Szablon wyceny produktu ClickUp

Pożegnaj się z nieprzespanymi nocami spowodowanymi nieuporządkowaną listą zapasów. 😪

The Szablon wyceny produktu ClickUp służy nie tylko do zrobienia atrakcyjnej listy cen. Pomaga również aktualizować ceny i organizować wszystkie informacje o produktach w jednym miejscu - niezależnie od tego, czy są one potrzebne klientom, czy sklepom.

Dzięki natychmiastowemu dostępowi do cen zakupu i szczegółów produktu możesz pominąć żmudne wyszukiwanie (i przesłuchiwanie współpracowników) i zabrać się do pracy. 🤓

Po uruchomieniu szablonu cen produktów możesz rozważyć dodanie szablony raportowania sprzedaży aby pomóc Ci uzyskać szerszy obraz.

Szablon wyceny produktu ma następujące funkcje:

Widoki list: Zobacz wszystkie swoje funkcje na pierwszy rzut oka, filtruj i sortuj według różnych kryteriów, a także dostosuj widoki, aby uzyskać łatwy dostęp do potrzebnych szczegółów

Zobacz wszystkie swoje funkcje na pierwszy rzut oka, filtruj i sortuj według różnych kryteriów, a także dostosuj widoki, aby uzyskać łatwy dostęp do potrzebnych szczegółów Pola niestandardowe: Dostosuj szczegóły śledzenia za pomocą informacji takich jak SKU, ceny jednostkowe, marka, typ produktu, kategoria produktu, rozmiar, ilość i kolor

Dostosuj szczegóły śledzenia za pomocą informacji takich jak SKU, ceny jednostkowe, marka, typ produktu, kategoria produktu, rozmiar, ilość i kolor Przewodnik dla początkujących: Wykorzystaj w pełni swój szablon dzięki przewodnikowi po procesie ustawienia szablonu

Chcesz zobaczyć swoje produkty z lotu ptaka? Sprawdź listę Produkty według kategorii, aby uzyskać pogrupowany przegląd. Jeśli zarządzasz marką, tabela Produkty według marki jest tutaj pomocna.

Podobnie jak wcześniej wzmiankowany szablon, Szablon Cennika Produktów przedstawia cennik, ale z intuicyjnym Widokiem Tablicy ClickUp.

Szablon cennika produktów pomaga budować płynniejsze operacje i inteligentniejsze cykle pracy. Będziesz zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność jednocześnie! Możesz ulepszyć swoje systemy o krok dalej, włączając do nich Cykl pracy CRM aby uzupełnić swoje operacje.

3. Szablon cennika ClickUp Bookkeeping

Szablon wyceny usług księgowych ClickUp

Szukasz skutecznego, ale prostego sposobu na śledzenie i zarządzanie cenami dla swojej firmy księgowej? Szablon Szablon wyceny usług księgowych ClickUp może Ci w tym pomóc! 🥳

Ten szablon pomaga śledzić usługi, ceny i harmonogramy rozliczeń dzięki funkcjom takim jak:

Widoki list: Zawiera trzy widoki list, Komponenty, Miesięczne i Kwartalne, dzięki czemu można filtrować i sortować usługi według różnych kryteriów

Zawiera trzy widoki list, Komponenty, Miesięczne i Kwartalne, dzięki czemu można filtrować i sortować usługi według różnych kryteriów Pola niestandardowe: Śledzenie unikalnych informacji, takich jak cena jednostkowa, jednostka, cena całkowita, klasyfikacja usług, harmonogram rozliczeń i ilość

Śledzenie unikalnych informacji, takich jak cena jednostkowa, jednostka, cena całkowita, klasyfikacja usług, harmonogram rozliczeń i ilość Widoki tabeli: Widoki miesięczne, kwartalne i roczne pokazują zobowiązania z tytułu usług odpowiednio za miesiąc, kwartał i rok

Jeśli księgowość jeśli szukasz sposobu na uporządkowanie cen swoich usług, szablon cennika usług księgowych jest świetnym rozwiązaniem. Jest łatwy w użyciu, wszechstronny i oszczędza czas. Księgowość na wygraną! 📣

4. Szablon cennika prowizji ClickUp

Szablon cennika prowizji ClickUp

The Szablon arkusza prowizji ClickUp jest przeznaczony do automatycznego obliczania prowizji, niezależnie od ustawienia struktury organizacji.

Szablon ten posiada wiele sposobów sortowania zadań w raporcie. Sprawdź prowizje według zespołu sprzedaży, według statusu lub według obszaru funkcji. Dzięki temu arkuszowi prowizji zawsze będziesz mieć przegląd przepływu gotówki w swoim Businessie.

5. Szablon listy Business w programie Word

Szablon Word Business Price List pozwala szybko stworzyć profesjonalnie wyglądającą listę cen dla swojej marki

Free Business Price List Template od Template.net pozwala prawie każdemu rodzajowi firmy szybko opracować i wydrukować plik listy cen, który jest kompatybilny z szerokim zakresem programów, w tym:

Dokumenty Google

Arkusze Google

Excel

Word

Apple Numbers

Apple Pages

Niektóre z jego funkcji obejmują:

Tabela z kolumnami dla nazwy produktu, opisu, ceny i ilości

Nagłówek z logo i informacjami kontaktowymi

Stopka z adresem witryny i połączonymi mediami społecznościowymi

Możliwość dodawania niestandardowych pól na dodatkowe informacje

Free Word Business Price List Template pomaga dostarczać klientom łatwe do zrozumienia informacje o cenach, dzięki czemu Twoja marka może zrobić świetne wrażenie. Dodatkowe punkty za łatwy w użyciu, konfigurowalny interfejs i opcje drukowania listy cen.

Jest to dobry wybór, jeśli szukasz darmowego szablonu listy cen, który jest łatwy w edycji i kompatybilny z wieloma programami.

6. Szablon listy usług sprzątania w programie Word

szablon listy usług sprzątania w programie Word jest pomocnym źródłem informacji dla dostawców usług sprzątania

Darmowy szablon cennika usług sprzątania od Template Lab to świetne narzędzie do tworzenia profesjonalnie wyglądających list cenowych dla firm świadczących usługi sprzątania.

Wystarczy edytować go w programie Word lub Excel, aby uwzględnić swoje usługi, ceny i informacje biznesowe.

Następnie wyślij go cyfrowo lub wydrukuj i rozdaj, aby promować swój biznes! 🧹

Darmowy szablon cennika zawiera wiele opcji i garść przyjaznych funkcji:

Tabela z kolumnami na nazwę usługi, opis, cenę i ilość

Nagłówek z logo Business i informacjami kontaktowymi

Stopka z adresem strony internetowej i połączonymi mediami społecznościowymi

Możliwość dodawania niestandardowych pól na dodatkowe informacje

Kolorowa grafika, która sprawia, że lista cen jest zabawna

Przejrzysty i czytelny tekst

Szablon cennika usług sprzątania może pomóc zwiększyć sprzedaż, dostarczając klientom niestandardowe informacje o usługach i cenach.

Ponadto może pomóc zrobić dobre pierwsze wrażenie na potencjalnych klientach, prezentując swoje usługi w profesjonalny sposób. Jeśli potrzebujesz stworzyć ładnie wyglądający szablon cennika dla firmy sprzątającej, szablon cennika usług sprzątania jest dla Ciebie!

Bonus:_ Szablony arkuszy faktów !

7. Szablon cennika menu restauracji w programie Word

Łatwe tworzenie atrakcyjnego menu restauracji z cennikiem menu restauracji Word

Wzywamy wszystkich właścicieli restauracji i mistrzów menu!

Potrzebujesz zaktualizować swoje menu? Sprawdź Free Word Restaurant Menu Price List Template od Template.net. Jaki jest sekretny składnik pysznego menu, które zachwyci twoich klientów i rozwinie twój biznes?

Chodzi o ciekawy design, łatwą edycję i możliwość opublikowania menu online lub wydrukowania go do użytku w restauracji. Ten darmowy cennik do wydrukowania oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który zawiera listę pysznych dań i ich ceny.

Profesjonalne listy cen, takie jak ten szablon, zapewniają najwyższej klasy układ, dzięki czemu menu wygląda tak dobrze, jak smakuje twoje jedzenie. Ale to nie wszystko. Szablon cennika menu restauracji jest wyposażony w konfigurowalną okładkę, która jest urocza jak ciasto. 🥧

W konkurencyjnym świecie restauracji wydajność jest kluczem.

Spośród pięknych list cen w tym zestawieniu, ta może zaoszczędzić cenny czas i wysiłek dzięki prostej konstrukcji umożliwiającej łatwą edycję w programie Word, Dokumentach Google, Apple Pages lub Publisher. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać profesjonalnie wyglądające menu gotowe do zaimponowania głodnym gościom.

Masz trudności z pokonaniem konkurencji? Rozważ włączenie do menu szablonu analizy konkurencji do swojego procesu. Jeśli oszczędność czasu jest dla Ciebie priorytetowym zadaniem, wdrożenie automatyzacja cyklu pracy może przyspieszyć wykonywanie niektórych innych zadań.

Podnieś poziom swojej oferty kulinarnej, zachęć swoich klientów i spraw, by o twojej restauracji lub sklepie mówiło się w mieście dzięki tej edytowalnej liście szablonów dla smakoszy, którą można również łatwo wydrukować. Smacznego! 😋

8. Szablon listy cen żywności w Dokumentach Google

Stwórz piękne, niestandardowe menu dla swojej restauracji dzięki szablonowi listy cen żywności w Dokumentach Google

Głodny powodzenia w branży gastronomicznej? Mamy dla ciebie kolejny darmowy i fantastyczny szablon cennika żywności! Szablon cennika żywności w Dokumentach Google od Template.net to kulinarny skarb, który z pewnością rzuci światło na Twoje wyśmienite dania i smakołyki. 🍲🥞

Pożegnaj się z dniami zamieszania i zdezorganizowanych cen! Dzięki temu szablonowi możesz przygotować oszałamiającą wizualnie listę cen żywności w ciągu kilku minut.

Szablon można edytować w wielu programach, w tym w Dokumentach Google. Pobierz go do jednego z poniższych programów, aby niestandardowo dostosować szablon listy:

Dokumenty Google

Illustrator

Word

Apple Pages

PSD

Wydawca

Co wyróżnia ten szablon? Przyjrzyjmy się jego funkcjom. Na początek, jego intuicyjny układ sprawia, że edycja jest dziecinnie prosta.

Szablon Free Food Price List umożliwia również dodawanie i edytowanie własnego brandingu i obrazu. W szybko zmieniającym się świecie żywności liczy się wydajność. Ten darmowy szablon cennika usprawnia proces tworzenia menu, oszczędzając czas i energię.

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać profesjonalnie zaprojektowane menu, które z dumą będziesz udostępniać niestandardowym klientom.

9. Szablon listy cen usług w Dokumentach Google

Szablon cennika usług w Dokumentach Google umożliwia szybkie i łatwe stworzenie pięknego przewodnika cenowego dla Twojej firmy

Czy nadszedł czas, aby stworzyć lepiej wyglądającą listę cen dla swojego biznesu usługowego?

Zrób to szybko dzięki darmowemu szablonowi cennika usług w Dokumentach Google od GDoc.

Ten bardzo prosty (w końcu to Dokumenty Google!) szablon listy pozwala dodawać własne obrazy, branding, usługi i informacje o cenach, aby w pełni dostosować i edytować szablon cennika.

Szablon prezentuje zabawny wygląd z trzema opcjami pakietów usług: Standard, Premium i Gold, z różnymi kolorowymi obramowaniami

Szeroki zakres opcji umożliwia dostosowanie szablonu Free do własnego stylu. Jego wysoce konfigurowalny projekt pozwala na:

Dodać nazwę i logo firmy

Wyświetlać informacje kontaktowe

Wprowadzać informacje o usługach i cenach

Edytować czcionki, kolory i rozmiary według własnych upodobań

Szablon listy cen usług dla Dokumentów Google pomaga w przygotowaniu profesjonalnie wyglądającego cennika, który można wykorzystać do promocji firmy wśród nowych lub stałych klientów.

10. Szablon arkusza cen dla agencji w Dokumentach Google od Template.net

Użyj tego szablonu arkusza cen w Dokumentach Google, aby śledzić wydatki i usługi swojej agencji reklamowej.

Szablon cennika agencji reklamowej w Dokumentach Google to przełom dla profesjonalistów z branży reklamowej. Ten edytowalny szablon listy cen został specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić unikalne potrzeby agencji reklamowych.

Szablon zapewnia zorganizowaną strukturę listy usług agencji, od prac kreatywnych i projektowych po marketing cyfrowy i PR. Pozwala on jasno określić ceny, ułatwiając potencjalnym klientom zrozumienie, co otrzymują za swoją inwestycję.

Możliwość edytowania Dokumentów Google w czasie rzeczywistym zapewnia podpowiedź, jak szybko dostosować informacje o cenach do zmieniającej się dynamiki rynku. Ponadto funkcje współpracy umożliwiają wielu członkom zespołu aktualizowanie, przeglądanie i zatwierdzanie listy cen, zapewniając spójność w całej agencji.

Szablon cennika agencji reklamowej w Dokumentach Google to cenne narzędzie dla agencji poszukujących sprawnego i wydajnego sposobu zarządzania strategią cenową.

Zwiększ swoje zyski dzięki edytowalnym szablonom list cenowych Free

W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie biznesowym posiadanie szablonu cennika, który działa dobrze dla twojego biznesu, jest ratunkiem. Warto również rozważyć zarządzanie zasobami lub rozwój produktu oprogramowanie, aby wyjaśnić i poprowadzić Cię podczas ustawienia, aby osiągnąć większe cele.

Brzmi to jak dużo, ale gdy się w to zagłębić, oprogramowanie i szablony przyspieszają procesy.

W szczególności narzędzia do automatyzacji mogą przyspieszyć powtarzalne zadania i pomóc w ich bardziej efektywnym wykonywaniu. Aby dowiedzieć się więcej, możesz zapoznać się z kilkoma przykłady automatyzacji procesów biznesowych aby dowiedzieć się, jak ulepszyć swoje systemy.

Szablony mogą pomóc w śledzeniu stanów magazynowych, rejestrowaniu sprzedaży, promocji i sprzedaży usług, a także informowaniu konsumentów o cennikach. Bez względu na wielkość prowadzonego biznesu, aktualna lista cen może pomóc zwiększyć zyski.

W tym kompleksowym przewodniku odkryliśmy skarbnicę szablonów, które zaspokajają potrzeby wielu rodzajów biznesu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz najnowocześniejszą firmę SaaS, czy jeden z wielu małych biznesów, które utrzymują miasta w ruchu, istnieje szablon listy cenowej dostosowany właśnie do Ciebie.

Co więc stoi na przeszkodzie? Skorzystaj z okazji i pobierz wybrany szablon już dziś!